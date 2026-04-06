Aproveite ao máximo o Gemini com o ClickUp AI

ClickUp ou Gemini? Você não precisa escolher.

Sua equipe usa o Google Workspace, e o Gemini já vem integrado. Isso torna o ClickUp ainda mais valioso, e não o contrário.

O Gemini é a camada de IA para os aplicativos de produtividade do Google: e-mails mais inteligentes, documentos aprimorados e resumos de reuniões. O ClickUp AI é a camada de inteligência para a forma como suas equipes realmente gerenciam o trabalho: projetos, sprints, painéis, coordenação entre equipes e agentes autônomos.

O Gemini aprimora os artefatos. O ClickUp AI coordena o sistema ao qual esses artefatos se destinam. Juntos, eles abrangem todas as áreas e todos os usuários.

Continue lendo para descobrir como você pode aproveitar melhor o Gemini com o ClickUp AI.

💡 Precisa de ajuda para descobrir como o ClickUp AI e o Gemini podem se encaixar nos seus fluxos de trabalho?

Como funciona o ClickUp AI

O ClickUp AI é um conjunto completo de recursos de IA integrado à plataforma onde suas equipes já gerenciam o trabalho.

Em vez de tratar a IA como um complemento separado, sem contexto para o seu trabalho, o ClickUp oferece o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo — onde a IA compreende profundamente suas tarefas, documentos e conversas para fornecer suporte relevante, contextual e que economiza tempo em todas as etapas do seu fluxo de trabalho.

O futuro do trabalho é Convergência + IA

Veja o que torna isso possível:

ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a camada de inteligência integrada ao ClickUp. Ele torna todo o espaço de trabalho mais inteligente para cada usuário e cada ferramenta conectada.

Encontre tudo o que você precisa em seu espaço de trabalho em segundos — basta perguntar ao ClickUp Brain

@mention Brain : Pense no Brain como seu assistente inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode marcar o Brain como um colega de equipe em qualquer tarefa, documento ou chat para obter assistência sob demanda : Pense no Brain como seu assistente inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode marcar o Brain como um colega de equipe em qualquer tarefa, documento ou chat para obter assistência sob demanda

Respostas contextuais : No ClickUp, a IA responde automaticamente a perguntas no chat e nas sequências de comentários, para que os usuários não precisem mudar de contexto e fazer isso manualmente : No ClickUp, a IA responde automaticamente a perguntas no chat e nas sequências de comentários, para que os usuários não precisem mudar de contexto e fazer isso manualmente

Inteligência contextual : a IA contextual da Brain monitora todo o trabalho para capturar e atualizar bases de conhecimento continuamente

Pesquisa Corporativa : Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha respostas a partir de tarefas, documentos, chat, comentários e anexos. Respeita as permissões do espaço de trabalho : Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha respostas a partir de tarefas, documentos, chat, comentários e anexos. Respeita as permissões do espaço de trabalho

Campos personalizados de IA: campos que são preenchidos automaticamente com base no conteúdo da tarefa: sentimento, pontuação de prioridade, classificação por categoria e resumos. Não é necessário inserir nada manualmente

📮 ClickUp Insight: 47% das equipes não medem o impacto da IA, e apenas 10% acompanham os resultados com métricas reais. Em muitos casos, os líderes frequentemente não conseguem ver onde as ferramentas de IA estão agregando valor, se é que estão. O ClickUp Brain muda isso ao reunir a IA em um único espaço de trabalho unificado, onde cada ação, atualização e resultado está conectado. E o impacto é visível: mais de 150.000 empresas, incluindo Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM e Fortinet, usam o ClickUp Brain para gerar resultados mensuráveis. As equipes relatam uma economia de custos de até 88%, 1,1 dia economizado por semana e conclusão de tarefas 3 vezes mais rápida, porque o Brain substitui dezenas de ferramentas desconectadas por uma única IA que funciona em todo o fluxo de trabalho.

📚 Leia também: Como fazer projetos de IA funcionarem: a Matriz de Transformação da IA

Superagentes

Os Super Agents do ClickUp são os primeiros agentes do mundo com capacidade de raciocínio humano. Isso significa que, assim como os humanos, eles são capazes de raciocínio complexo e execução autônoma de tarefas. Você pode tratá-los como colegas de equipe de IA. Configure-os com instruções, gatilhos, ferramentas, conhecimento e memória por meio do Super Agent Builder do ClickUp.

Use o Super Agent Builder sem código do ClickUp para lançar seu agente personalizado em poucos minutos

Você pode marcá-los, atribuir tarefas a eles, enviar mensagens diretas no chat e até mesmo @mencioná-los exatamente onde você está trabalhando. Eles tomarão as medidas necessárias de forma independente para concluir o trabalho atribuído.

A melhor parte? Depois de criar o agente, você não precisa mais dar instruções a cada passo. E você também pode conversar com ele naturalmente para refinar os resultados.

🎥 Assista a este vídeo para saber mais sobre como criar e trabalhar com Super Agents:

Todos os departamentos da sua empresa têm pacotes de agentes pré-configurados e prontos para uso com o ClickUp Accelerator:

Departamento Agentes Gerenciamento de projetos Agente de Recepção, Agente de Atribuição, Agente de Gerenciamento de Projetos, Agente de Respostas em Tempo Real Marketing Agente de Resumos, Agente de Conteúdo, Agente de Marca, Agente de Inteligência em Tempo Real Produto e Engenharia Agente PRD, Agente de Triagem, Agente Codegen, Agente Live Answers RH Agente de integração, Agente de verificação de pulso, Agente de treinamento, Agente de respostas ao vivo Liderança Agente de Lembrete de Metas, Agente de Alinhamento, Agente de Resultados-Chave, Agente de Atualização de Status Vendas Agentes personalizados para fluxos de trabalho de vendas

A Bell Direct prova que, com o ClickUp, você não precisa de uma equipe técnica para adotar a IA de forma significativa.

Usando o ClickUp Super Agents, a equipe automatizou um fluxo de trabalho completo de recebimento e triagem sem escrever código ou adicionar novas ferramentas.

Os resultados:

🌟 Aumento de 20% na eficiência operacional📌 Mais de 800 e-mails triados diariamente em tempo real✅ Capacidade liberada para que dois funcionários em tempo integral se dediquem a trabalhos estratégicos e aprofundados

💡 Procurando ganhos de eficiência semelhantes para sua equipe?

Piloto automático e agentes ambientais

Esses são agentes sempre ativos que funcionam em segundo plano sem precisar de intervenção. Pense nisso:

Resumos do painel gerados todas as manhãs

Atualizações de status enviadas sem necessidade de check-ins

Tarefas classificadas automaticamente e encaminhadas por prioridade

Itens vencidos sinalizados e encaminhados

Dados enriquecidos continuamente em todo o espaço de trabalho

Agentes certificados

Para fluxos de trabalho em que os riscos são altos o suficiente para justificar uma solução personalizada, os engenheiros de implantação avançada do ClickUp projetarão e implantarão um agente adaptado aos processos específicos da sua organização. Com os Agentes Certificados, você obtém uma configuração personalizada, além de uso ilimitado.

👀 Você sabia? O Agente Certificado do ClickUp obteve 96 de 100 em uma avaliação comparativa direta de planos de projeto prontos para execução. O concorrente mais próximo alcançou 61, com a maioria dos demais ficando na faixa dos 40 e 50 pontos. Na prática, as equipes poderiam passar da ideia → plano → execução em uma única etapa, com o mínimo de intervenção humana. É isso que faz com que o Certified Agent se destaque neste benchmark.

Reuniões com IA

Com o ClickUp Calendar e o AI Notetaker, as equipes podem agendar reuniões no contexto e registrar notas automaticamente.

Deixe o ClickUp AI automatizar suas reuniões, desde o agendamento até a tomada de notas e a elaboração de resumos

Use comandos em linguagem natural para verificar a disponibilidade nos calendários da equipe e agendar reuniões

Participe de reuniões diretamente no ClickUp, sem precisar trocar de aba

Receba notas automáticas de reuniões na sua Caixa de Entrada do ClickUp — com identificação dos participantes, resumos, tópicos principais e decisões destacadas

A IA extrai itens de ação das notas de reunião e os transforma em tarefas rastreáveis no ClickUp

O acompanhamento de follow-up está vinculado ao projeto relevante

Os resumos são publicados no Espaço ClickUp relevante

Todos os participantes da reunião têm visibilidade sobre o que foi discutido, o que precisa ser feito a seguir e quem é o responsável.

📮ClickUp Insight: Você faz parte dos 16% dos participantes da pesquisa que classificam suas reuniões como “altamente ineficazes” ou talvez esteja entre os afortunados 12% que as consideram “super eficazes”? Se você é como a maioria das equipes, provavelmente está no meio: 35% dos participantes dão às reuniões uma nota neutra de 3/5, indicando que elas não são um fracasso total, mas também não estão gerando o máximo valor. O ClickUp transforma a eficácia das reuniões em todas as etapas! Planeje com agendas colaborativas, registre decisões com o AI Notetaker e converta discussões em tarefas executáveis — tudo em uma única plataforma. 💫 Resultados reais: Equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

Várias opções de modelos de IA em uma única plataforma

O ClickUp é independente de modelos. Os usuários podem alternar entre ChatGPT, Claude (incluindo Opus 4.6), Gemini e outros 14 modelos de IA de ponta do Google, OpenAI e Anthropic diretamente da barra de ferramentas do ClickUp sem sair da plataforma.

Acesse vários modelos de IA pelo preço de um com o ClickUp Brain

O Brain usa esses modelos para inteligência do espaço de trabalho, e os Super Agentes podem aproveitar qualquer modelo disponível. Os administradores podem restringir quais modelos estão disponíveis por espaço de trabalho.

Isso significa que sua equipe já tem acesso à inteligência do Gemini dentro do ClickUp, juntamente com todos os outros modelos de ponta, aplicados a todo o gráfico de trabalho: tarefas, documentos, chat, painéis, clipes, metas e formulários.

📚 Leia também: Use modelos externos de IA do ClickUp

O que o Google Gemini tem a oferecer

O Gemini é uma família de IA avançada integrada ao ecossistema do Google e, quando usado em conjunto com o ClickUp, agrega valor real para as equipes que utilizam o Google Workspace:

Gemini no Gmail : redija respostas, resuma conversas por e-mail, sugira respostas. IA que funciona onde sua equipe se comunica

Gemini no Docs : Ajude-me a escrever, : Ajude-me a escrever, resumir documentos e gerar conteúdo. Acelera a criação de documentos

Gemini no Sheets : gere fórmulas, analise dados, crie gráficos. Reduz o trabalho manual em planilhas

Gemini no Meet : obtenha resumos de reuniões, transcrições e extração de itens de ação. Captura o que foi dito

Gemini Code Assist/Jules : assistência à codificação por IA em IDE e agente de codificação assíncrono com foco em casos de uso para desenvolvedores

NotebookLM: Um assistente de pesquisa que sintetiza informações de fontes enviadas

O Gemini pode se conectar ao ClickUp via MCP por meio do Gemini CLI (94,7 mil estrelas no GitHub, suporte completo a MCP com servidores locais e remotos) e do Gemini Code Assist (modo agente com MCP no VS Code), dando aos desenvolvedores acesso aos dados do ClickUp a partir de seus terminais e IDEs. O Google também oferece o Jules (agente de codificação assíncrona), o Antigravity (plataforma de desenvolvimento baseada em agentes) e o Workspace Studio (automação sem código para aplicativos do Google com integração com o Gems).

Isso é ótimo. O ClickUp se torna o sistema de contexto no qual as ferramentas baseadas no Gemini podem ler e gravar. Os clientes do ClickUp concordam:

Quatro razões pelas quais o ClickUp e o Gemini funcionam melhor juntos

Esqueça a escolha entre IA e ação. O Gemini e o ClickUp formam um ciclo de alta velocidade onde insights e execução acontecem simultaneamente. Se o Gemini processa o mundo ao seu redor, o ClickUp o captura, garantindo que suas melhores ideias avancem na velocidade do pensamento.

Veja como:

1. Aperfeiçoe com o Gemini, coordene com o ClickUp

⭐️ O Gemini se destaca por melhorar as experiências individuais nos aplicativos do Google: um rascunho de e-mail mais organizado, um documento resumido, um slide de apresentação melhor. São resultados refinados.

🧠 O ClickUp é onde esses artefatos se integram ao sistema de trabalho:

O e-mail que o Gemini ajudou a redigir é sobre um projeto acompanhado no ClickUp

O documento está vinculado a uma tarefa com prazo

O resumo da reunião gera tarefas de acompanhamento com responsáveis

A apresentação de slides alimenta uma campanha acompanhada em um painel

E o ClickUp já possui alguns desses recursos integrados: conecte seu e-mail e envie/receba e-mails diretamente do ClickUp, vinculados a tarefas e projetos, e peça ao Brain para redigir o e-mail com todo o contexto do projeto. Escreva documentos do ClickUp que ficam dentro do espaço de trabalho e mantêm o contexto das tarefas principais. Realize reuniões com notas geradas por IA e itens de ação enviados diretamente para sua caixa de entrada.

O Espaço de Trabalho de IA Convergente do ClickUp significa que você não precisa sair do ClickUp para realizar muitas das atividades que o Gemini aprimora em aplicativos separados do Google.

É verdade que o Gemini melhora o conteúdo individual. Mas o ClickUp AI torna o trabalho em torno desse conteúdo visível, rastreável e automatizado.

2. Gráfico de trabalho convergente x inteligência isolada em aplicativos

⭐️ A IA do Gemini está distribuída pelos aplicativos do Google, e cada instância opera dentro de seu próprio contexto. A IA do Gmail não tem conhecimento da IA do Sheets. O resumo da reunião no Meet não é vinculado automaticamente a um projeto.

🧠 O ClickUp AI tem uma visão completa:

O Brain oferece contexto em tarefas, documentos, chat, painéis, clipes, metas e formulários

Os Super Agents são acionados por alterações feitas em qualquer lugar do espaço de trabalho

Os campos personalizados de IA sintetizam informações de todo o seu espaço de trabalho

A Pesquisa Corporativa abrange todos os tipos de dados — não apenas no ClickUp, mas também em aplicativos conectados, incluindo, ousamos dizer, seu Google Workspace

Quando alguém pergunta ao Brain: “Qual é o status do Projeto X?”, o Brain busca informações em todas as fontes relevantes. O Gemini só pode responder dentro do aplicativo do Google que você estiver usando no momento.

Revele insights importantes, acompanhamentos, atualizações de projetos e o andamento do seu espaço de trabalho e dos aplicativos conectados com o ClickUp Brain

3. Agentes autônomos x recursos assistidos

⭐️ O Gemini no Workspace é principalmente reativo: você pede para ele fazer algo, e ele faz. “Resuma este documento.” “Elabore este e-mail.” “Gere uma fórmula.” O Google Workspace Studio adiciona automação básica, mas ela se limita a gatilhos e ações dos aplicativos do Google.

🧠 O ClickUp AI é proativo:

Os Agentes Autopilot funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que seja necessário solicitar, e fornecem resumos do painel, atualizações de status e escalonamento de tarefas vencidas

Super Agentes são acionados por eventos do fluxo de trabalho: uma mudança de status aciona um agente, um prazo não cumprido é escalado e uma nova tarefa é automaticamente classificada

Agentes certificados são projetados para fluxos de trabalho complexos e de alto risco que são executados continuamente, sem que seja necessário que pessoas os acionem a cada vez

Crie e implemente vários tipos de agentes de IA a partir de um único espaço de trabalho: ClickUp

O espaço de trabalho fica mais inteligente a cada hora, sem que ninguém precise intervir ativamente.

4. Fluxo de contexto que torna ambos os sistemas mais inteligentes

O ClickUp AI enriquece continuamente o espaço de trabalho: o Brain resume projetos, os Campos Personalizados de IA classificam tarefas e as bases de conhecimento são atualizadas automaticamente. Quando sua equipe usa o Gemini junto com o ClickUp, o contexto enriquecido flui entre eles.

Este é o ciclo de reforço:

ClickUp x Gemini: a ferramenta de IA certa para o caso de uso certo

Caso de uso A melhor ferramenta Por que Redação e resumo de e-mails Gemini no Gmail No contexto, exatamente onde a conversa acontece Criação de documentos Gemini no Docs Ajude-me a escrever, resumir e reformatar Fórmulas de planilhas Gemini no Sheets Da linguagem natural à fórmula, análise de dados Transcrição de reuniões Gemini no Meet Captura automática, geração de resumos Síntese da pesquisa NotebookLM Análise de múltiplas fontes, resumos em áudio Atualizações do status do projeto ClickUp AI Sempre ativo, gerado automaticamente a partir de atividades reais Planejamento e acompanhamento de sprints ClickUp AI Equilíbrio de carga de trabalho, detecção de bloqueios, painéis Coordenação entre equipes ClickUp AI Gráfico completo do trabalho, dependências, metas Dúvidas sobre o trabalho Visível para a organização, mantido no nível do espaço de trabalho Respostas instantâneas a partir de tarefas, documentos, chat e comentários Roteamento e triagem de tarefas Superagentes Orientado por eventos, sensível ao espaço de trabalho e com escopo de permissões Tarefas de acompanhamento de reuniões Reuniões com IA As ações a serem realizadas tornam-se tarefas rastreadas no projeto Monitoramento em segundo plano Agentes de piloto automático 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de comandos, sempre em funcionamento Fluxos de trabalho personalizados de alto risco Agentes certificados Desenvolvido especificamente para esse fim, com suporte a FDE e sem limites Fluxos de trabalho compartilhados da equipe Superagentes Visível para a organização, mantido no nível do espaço de trabalho

🔑 Insight principal: O Gemini lida com inteligência no nível do aplicativo dentro do Google Workspace. O ClickUp AI lida com inteligência no nível do trabalho para toda a empresa. Com os dois, você cobre todas as áreas e todos os usuários.

O que isso significa para sua organização

Para cada membro da equipe

IA que funciona assim que abrem o ClickUp, sem configuração específica do Google e sem depender do cliente de e-mail que usam. O Brain responde às suas perguntas, os agentes lidam com tarefas repetitivas, os Campos Personalizados classificam as tarefas automaticamente e as notas de reuniões se transformam em tarefas rastreadas.

Para usuários do Google Workspace

O Gemini torna o Gmail, o Docs, o Sheets e o Meet mais inteligentes. O ClickUp AI conecta o trabalho produzido por essas ferramentas aos projetos, sprints e painéis que acompanham os resultados de negócios. O Gemini aprimora o produto. O ClickUp AI garante que ele gere resultados.

Para TI e liderança

Uma plataforma de IA governada com o mesmo SSO, permissões e postura de conformidade que o restante do ClickUp. Certificada pela ISO 42001 para gerenciamento de IA, retenção zero de dados de parceiros de IA e controles administrativos centralizados. A governança do Gemini está vinculada ao administrador do Google Workspace. A governança do ClickUp AI abrange a camada de gerenciamento de trabalho de forma independente.

Para a estratégia de IA

O ClickUp é independente de modelos e inclui o Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 e 14 modelos de IA do Google, OpenAI e Anthropic. Sua equipe já conta com a inteligência do Gemini dentro do ClickUp, juntamente com todos os outros modelos de ponta. A camada de IA permanece consistente, independentemente de qual modelo subjacente seja o melhor para cada tarefa.

Como o ClickUp e o Gemini se conectam por meio do MCP: a arquitetura

Transforme inteligência em execução real com o Gemini e o ClickUp AI

O Google Gemini é a camada de IA para seus aplicativos de produtividade. O ClickUp AI é a forma como o trabalho é gerenciado, automatizado e acelerado em toda a organização.

O Brain torna o espaço de trabalho mais inteligente por dentro

Os Super Agents oferecem a todas as equipes colegas de equipe de IA que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana

O Gemini aprimora os aplicativos do Google que sua equipe já utiliza

Juntos, eles se complementam

A adoção de IA na sua organização não precisa se resumir a uma escolha entre o ClickUp AI e o Gemini. O Gemini lida com inteligência de aplicativos. O ClickUp AI lida com inteligência de trabalho. Ao combiná-los, você preenche a lacuna entre o saber e o fazer.