Como funciona a IA para gestão da cadeia de suprimentos

De acordo com uma pesquisa da Supply Chain Brain, 85% dos executivos planejam aumentar seus gastos com IA em 2026, e 1 em cada 5 espera que esses gastos aumentem em 20% ou mais. No entanto, muitas equipes de cadeia de suprimentos ainda dependem da tomada de decisões manual, o que afeta custos, estoque e atendimento diariamente.

Este guia explica como a IA funciona na gestão da cadeia de suprimentos, como ela resolve problemas operacionais reais e como preparar sua equipe para adotá-la sem adicionar mais ferramentas à sua pilha de tecnologias já sobrecarregada.

O que é IA na gestão da cadeia de suprimentos?

Obtenha respostas contextuais sobre o ciclo de vida da sua cadeia de suprimentos com a IA do ClickUp

A IA na gestão da cadeia de suprimentos refere-se ao uso de tecnologias inteligentes, como aprendizado de máquina e análise preditiva, para tornar todo o processo de movimentação de mercadorias — desde o planejamento e o abastecimento até a produção e a entrega — mais eficiente e inteligente.

Em vez de depender apenas de regras rígidas e médias históricas, a IA aprende padrões a partir de seus dados operacionais (pedidos, estoque, prazos de entrega, desempenho dos fornecedores), além de sinais externos (clima, trânsito, interrupções), e então recomenda ou automatiza decisões.

Como a IA funciona na gestão da cadeia de suprimentos?

Os sistemas de IA coletam enormes quantidades de dados de fontes como sensores de IoT em remessas, o sistema ERP da sua empresa e até mesmo feeds meteorológicos externos. Em seguida, eles usam algoritmos para identificar padrões e fazer previsões.

O processo se divide em algumas etapas importantes:

Começa com sinais de dados: a IA extrai informações de fontes internas (pedidos, vendas, estoque, listas de materiais, cronogramas de produção, prazos de entrega, eventos de leitura) e externas (clima, trânsito, congestionamento portuário, preços de combustível, promoções, feriados, tendências macroeconômicas). Em seguida, ela limpa, padroniza e alinha tudo usando chaves compartilhadas, como SKU, localização, período, fornecedor e rota de transporte

Cria previsões a partir de padrões: os modelos de aprendizado de máquina identificam os fatores que normalmente influenciam os resultados e, em seguida, prevêem a demanda, estimam os prazos de entrega e sinalizam atrasos ou riscos de interrupção. O resultado geralmente é um número acompanhado de um grau de incerteza, como a demanda esperada por SKU, localização e semana, ou a probabilidade de uma remessa chegar atrasada

Transforma previsões em decisões: a otimização sobrepõe restrições comerciais às previsões, como metas de nível de serviço, capacidade, mão de obra, orçamento, espaço de armazenamento e variabilidade do prazo de entrega. É assim que a IA recomenda ações como ajustar o estoque de segurança, fazer novos pedidos com antecedência, reequilibrar o estoque entre os centros de distribuição ou transferir a produção entre instalações

Transição para fluxos de trabalho de execução: as recomendações são encaminhadas aos planejadores para análise ou acionam fluxos de trabalho automatizados quando o nível de confiança é alto, como a criação de um pedido de compra, o redirecionamento de uma remessa, o reescalonamento as recomendações são encaminhadas aos planejadores para análise ou acionam fluxos de trabalho automatizados quando o nível de confiança é alto, como a criação de um pedido de compra, o redirecionamento de uma remessa, o reescalonamento de ordens de serviço , a atualização de datas prometidas ou o encaminhamento de um acompanhamento ao fornecedor

Aprende com os resultados ao longo do tempo: a IA aprimora-se comparando o que previu com o que realmente aconteceu e, em seguida, atualizando os modelos com base em erros de previsão, atrasos nas entregas, impactos no serviço e quais recomendações foram aceitas ou rejeitadas pelos seres humanos

Diferentes tipos de IA lidam com diferentes tarefas. Por exemplo, a visão computacional pode inspecionar automaticamente produtos em busca de defeitos, enquanto o processamento de linguagem natural (NLP) pode analisar as comunicações dos seus fornecedores. Mas lembre-se: a IA é tão boa quanto os dados que você fornece a ela.

Se seus dados estiverem desorganizados ou incompletos, seus resultados também estarão.

📚 Leia mais: Painel da Cadeia de Suprimentos

Formas práticas pelas quais a IA melhora as operações da cadeia de suprimentos

Aqui estão algumas das maneiras mais práticas pelas quais a IA melhora as operações diárias da cadeia de suprimentos:

Previsão e planejamento da demanda

Durante anos, a previsão da demanda baseou-se em vendas passadas e estimativas fundamentadas.

Isso geralmente leva a um de dois resultados ruins: ou você fica sem estoque e decepciona os clientes, ou produz em excesso e desperdiça dinheiro com produtos que ficam parados nas prateleiras.

A IA resolve isso analisando centenas de sinais diferentes ao mesmo tempo. Ela analisa dados históricos de vendas, mas também leva em consideração suas promoções de marketing, o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais, tendências econômicas e até mesmo eventos locais para criar previsões que são constantemente atualizadas em tempo real.

A Gartner prevê que 70% das grandes empresas adotarão previsões de cadeia de suprimentos baseadas em IA até 2030.

📌 Exemplo: Com essa abordagem, a OTTO, uma grande varejista online, utilizou os recursos de previsão de IA do Google Cloud (incluindo o modelo TiDE no Vertex AI) para melhorar a precisão da previsão de demanda em 30%.

Gestão e otimização de estoque

Gerenciar o estoque é como andar constantemente na corda bamba. Se você mantiver estoque em excesso, estará imobilizando capital e desperdiçando espaço no armazém. Mas se mantiver estoque insuficiente, corre o risco de perder vendas e pagar a mais por remessas urgentes.

A IA ajuda você a encontrar o equilíbrio perfeito. Seus algoritmos podem calcular a quantidade ideal de estoque a ser mantida para cada produto em cada local, levando em consideração fatores como prazos de entrega dos fornecedores e a variação da demanda.

A IA pode até mesmo automatizar o reabastecimento, criando automaticamente um pedido de compra no momento em que seu estoque atingir um determinado nível, para que você nunca seja pego de surpresa.

📌 Exemplo: A Starbucks implementou um sistema de contagem de estoque baseado em IA em mais de 11.000 lojas próprias na América do Norte, onde os funcionários escaneiam as prateleiras com um tablet e a IA conta automaticamente os itens e sinaliza os produtos que estão ficando em falta. A Starbucks afirmou que a implementação permitiu um reabastecimento mais rápido e uma disponibilidade mais consistente de ingredientes populares, e a empresa observou que, nas lojas onde o sistema já estava em uso, as contagens de estoque aumentaram oito vezes.

Otimização de rotas e logística

Planejar uma única rota de entrega é surpreendentemente complexo. É preciso levar em conta o trânsito, os preços dos combustíveis, os horários dos motoristas, os horários específicos de entrega e a capacidade de carga de cada caminhão. Tentar gerenciar tudo isso em toda uma frota é praticamente impossível de se fazer manualmente.

A IA lida bem com isso. Algoritmos de otimização podem analisar milhões de rotas possíveis em questão de segundos para encontrar aquela que custa menos, sem deixar de cumprir todas as suas promessas de entrega. E se algo inesperado acontecer — como um engarrafamento repentino ou um pedido urgente de última hora —, a IA pode recalcular a melhor rota na hora. Isso é particularmente eficaz para a entrega de última milha, que costuma ser a parte mais cara de todo o processo logístico.

📌 Exemplo: A UPS utiliza o ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), que aplica algoritmos avançados, IA e aprendizado de máquina para planejar e otimizar continuamente as rotas de entrega. A UPS observou que o ORION ajudou a empresa a economizar cerca de 100 milhões de milhas e 10 milhões de galões de combustível por ano desde sua implantação inicial.

Automação de armazéns

Um armazém movimentado pode parecer caótico. Você precisa coordenar a separação, a embalagem e o envio de milhares de produtos diferentes, tudo isso em uma corrida contra o relógio.

👀 Você sabia? 29% dos fabricantes já utilizam IA/ML nas instalações ou na rede para organizar essas operações.

A IA alimenta robôs autônomos que ajudam a selecionar itens, determinar o local mais eficiente para armazenar cada produto para acesso rápido e organizar pedidos na sequência mais útil. Ela também utiliza visão computacional para tarefas como verificar automaticamente se há defeitos nos produtos ou contar o estoque sem a necessidade de uma pessoa escanear cada caixa.

📌 Exemplo: O Sparrow da Amazon é um sistema robótico com IA que usa visão computacional para identificar e selecionar itens individuais de caixas e movê-los ao longo do fluxo de trabalho de atendimento de pedidos. Ele foi projetado para lidar com milhões de produtos diferentes, o que é um dos maiores desafios na automação de armazéns, pois os formatos dos itens e as embalagens variam muito. Em nível de rede, a Amazon descreve esse tipo de robótica como um suporte para um atendimento mais rápido e consistente, reduzindo as etapas manuais de manuseio de itens e mantendo o fluxo de trabalho mesmo quando o volume de pedidos e a variedade de SKUs mudam.

Gestão de riscos e previsão de interrupções

A gestão de riscos ajuda a identificar esses problemas antecipadamente, para que você possa evitar o estresse causado por uma grande interrupção na cadeia de suprimentos. Uma tempestade, o fechamento de um porto ou um problema com um fornecedor podem custar à sua empresa milhões em vendas perdidas e taxas de remessa de emergência, sem falar no dano à sua reputação junto aos clientes.

A gestão preditiva de riscos ajuda você a antecipar esses problemas. Os sistemas de IA podem monitorar milhares de sinais de risco diferentes em todo o mundo — desde a saúde financeira de um fornecedor e eventos geopolíticos até padrões climáticos e congestionamento portuário.

Quando a IA detecta um problema potencial, ela o sinaliza para você, dando-lhe tempo para reagir. Algumas ferramentas de IA generativa podem até sugerir automaticamente um plano de contingência, como recomendar um fornecedor alternativo ou ajustar seu cronograma de produção.

📌 Exemplo: A Kraft Heinz criou uma plataforma interna chamada Lighthouse que coleta dados de fornecedores, fábricas e centros de distribuição para prever a demanda e sinalizar antecipadamente onde o serviço pode ser interrompido. A empresa informou que a aplicação da IA por meio do Lighthouse contribuiu para melhorias na cadeia de suprimentos e gerou impacto nos negócios, incluindo um aumento nas vendas associado a casos de uso da cadeia de suprimentos.

Benefícios da IA na gestão da cadeia de suprimentos

Aqui estão os benefícios reais que você pode esperar:

Transforma o planejamento em decisões sobre SKU e localização: a IA prevê a demanda no nível em que você opera (SKU, localização, intervalo de tempo) e, em seguida, recalcula os pontos de reabastecimento e o estoque de segurança com base na volatilidade da demanda e na variabilidade do prazo de entrega

Reduz a necessidade de medidas urgentes ao detectar problemas mais cedo: Em vez de descobrir tarde demais que um contêiner está atrasado, a IA prevê o risco de atraso e identifica as remessas que não cumprirão as datas prometidas aos clientes, para que as equipes possam agir primeiro com opções mais econômicas (mudança de transportadora, remessa parcial, realocação de estoque)

Melhora o OTIF: a IA prioriza as exceções de acordo com o impacto nos negócios, como qual pedido de compra atrasado prejudicará a produção na próxima semana ou qual falta de estoque no centro de distribuição afetará os SKUs mais vendidos

Equilibra o estoque em toda a rede: a IA recomenda transferências entre centros de distribuição e lojas com base nas variações locais da demanda e no momento da chegada das mercadorias, para que você proteja as regiões de alta demanda em vez de permitir que um local fique com excesso de estoque enquanto outro perde vendas

Acelera o trabalho no armazém ao reduzir deslocamentos e retrabalho: a IA aprimora a alocação de espaço e a sequência de percursos de separação usando o histórico de pedidos (o que é comprado junto, o que sai mais rápido) e, em seguida, sinaliza erros de separação e padrões de danos mais cedo, utilizando dados de digitalização e verificações visuais

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros a adotar a tecnologia estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna ao integrar perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir discussões e redigir conteúdo até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo isso. Não é preciso alternar entre ferramentas nem começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp — liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Desafios da IA na gestão da cadeia de suprimentos

É tentador pensar que a IA é simples de implementar, mas a realidade é mais complicada. Se você se lançar nessa jornada sem estar preparado, poderá encontrar sérios obstáculos que farão com que seu projeto pare e seu orçamento se esgote.

Aqui estão alguns dos desafios do mundo real que você precisa conhecer:

Qualidade e disponibilidade dos dados: a IA é tão inteligente quanto os dados com os quais aprende. Se seus dados estiverem desorganizados, incompletos ou presos em sistemas separados e desconectados, seu projeto de IA estará condenado ao fracasso desde o início

Complexidade da integração: Fazer com que uma nova ferramenta de IA funcione com seus sistemas existentes — como seu ERP ou software de gerenciamento de armazém — pode exigir um grande esforço técnico

Talento e gestão da mudança : Sua equipe precisará de novas habilidades para trabalhar de forma eficaz com a IA. Você também pode enfrentar resistência de pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas de uma determinada maneira e não confiam totalmente nas recomendações da IA Sua equipe precisará de novas habilidades para trabalhar de forma eficaz com a IA. Você também pode enfrentar resistência de pessoas que estão acostumadas a fazer as coisas de uma determinada maneira e não confiam totalmente nas recomendações da IA

Manutenção do modelo: Um modelo de IA que funciona perfeitamente hoje pode se tornar menos preciso com o tempo, à medida que as condições do mercado mudam. Esses modelos precisam ser constantemente monitorados e retreinados

Governança e viés: Se seus dados históricos contiverem viéses, sua IA pode, na verdade, aprendê-los e amplificá-los, levando a decisões falhas ou injustas

Como preparar sua cadeia de suprimentos para a IA

A adoção bem-sucedida da IA não depende tanto da tecnologia em si, mas sim de garantir que sua organização esteja preparada para ela.

Aqui está um roteiro para você começar:

Faça uma auditoria dos seus processos e dados atuais

Comece mapeando como o trabalho flui atualmente nos processos que determinam custos e serviços, como planejamento da demanda, reabastecimento, recebimento de mercadorias, atendimento de pedidos em armazém e planejamento de transporte.

Ao fazer esse mapeamento, observe onde as decisões frequentemente se transformam em situações de emergência, como faltas crônicas de estoque em locais específicos ou frequentes alterações nos planos que tornam as previsões sem sentido.

Em seguida, faça um levantamento dos seus dados. Identifique onde eles estão armazenados (ERP, WMS, TMS, planilhas), com que frequência são atualizados e quais são os principais problemas de qualidade. A IA enfrenta dificuldades quando as definições básicas são inconsistentes, como SKUs duplicados, prazos de entrega ausentes, estoque disponível não confiável ou unidades de medida inconsistentes.

Comece com um passo pequeno e mensurável. Escolha uma área de alto impacto onde seus dados já sejam razoavelmente úteis e onde as melhorias sejam fáceis de medir.

Concentre-se em um fluxo de trabalho e em um escopo limitado (por exemplo, uma categoria de produto, uma região ou algumas rotas principais)

Priorize casos de uso com métricas claras, como precisão da previsão, taxa de ruptura de estoque, OTIF ou gastos com remessas urgentes

Elabore um plano de ação e defina metas mensuráveis

Iniciar um projeto de IA sem um objetivo claro é uma receita para o desastre. Antes mesmo de pensar em escolher uma ferramenta, você precisa definir o que significa sucesso.

Você está tentando melhorar a precisão das suas previsões, reduzir os custos de transporte ou responder mais rapidamente a interrupções?

Depois de definir suas metas, elabore um plano de ação em etapas. Comece com um pequeno projeto piloto para comprovar o valor da IA e, a partir daí, amplie a escala. Tentar fazer tudo de uma vez é um erro comum que raramente dá certo.

Certifique-se de contar com o apoio da liderança e de que todos os departamentos estejam alinhados, pois um projeto de IA para a cadeia de suprimentos afetará muitas áreas diferentes da sua empresa.

A IA só tem um desempenho tão bom quanto os sistemas que a alimentam. Quando os dados da cadeia de suprimentos estão espalhados por um ERP, um WMS, um TMS, unidades compartilhadas e inúmeras planilhas, você acaba com uma dispersão de contexto e várias ferramentas se acumulando sem fim.

Mas você tem o poder de evitar isso com as ferramentas certas. Priorize plataformas que integrem dados operacionais, documentação e tomada de decisões em uma única solução para garantir que os dados de entrada dos seus modelos de IA permaneçam consistentes. E um ótimo exemplo de uma plataforma como essa é o ClickUp.

Como o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, o ClickUp reúne suas tarefas, documentos, painéis e colaboração em um único lugar, com IA e automações integradas.

Em resumo:

1) Entenda sua cadeia de suprimentos com o ClickUp Brain

Em primeiro lugar, você tem o ClickUp Brain, a IA de trabalho mais eficiente de todos os tempos. Essa solução responde a perguntas com base em tudo o que está acontecendo no seu espaço de trabalho e nos aplicativos conectados.

Assim, quando você precisar de clareza sobre o que requer atenção, poderá fazer uma pergunta direta e obter uma resposta estruturada que reflita o contexto do seu Workspace.

Por exemplo 👇

Quais remessas recebidas estão atualmente marcadas como atrasadas, e quais são as últimas atualizações e os responsáveis?

Quais são as tarefas pendentes que estão impedindo o recebimento ou o armazenamento de um pedido de compra específico?

Quais fornecedores tiveram atrasos repetidos no prazo de entrega este mês e quais acompanhamentos ainda estão pendentes?

Resuma as observações mais recentes sobre todas as tarefas relacionadas às restrições de capacidade do DC2 e liste os próximos passos

Obtenha respostas estruturadas a partir do seu espaço de trabalho e dos aplicativos conectados com o ClickUp Brain

2) Execute fluxos de trabalho repetíveis da cadeia de suprimentos com os Super Agentes do ClickUp

Quer executar os fluxos de trabalho repetitivos que você gostaria de delegar? Confie nos Super Agentes do ClickUp. Eles são colegas de equipe ambientais, alimentados por IA, que você pode utilizar para fluxos de trabalho específicos, como monitorar exceções ou atuar como supervisor da cadeia de suprimentos.

Delegue fluxos de trabalho repetitivos, como o monitoramento de exceções, aos Super Agentes do ClickUp

Você pode criar um Agente do zero, começar a partir do catálogo de Super Agentes ou usar o construtor de linguagem natural para descrever o que precisa e deixar que o ClickUp guie a configuração. É realmente assim tão simples, e o poder de criar está totalmente nas suas mãos!

Crie e implemente os Super Agentes do ClickUp da maneira que preferir

🎯 Um Super Agente pode se tornar seu assistente pessoal (ou de toda a equipe): Monitor de exceções: Monitore tarefas marcadas como “Atrasadas”, “Falta de estoque” ou “Em risco”, solicite atualizações aos responsáveis e publique um resumo diário em um canal

Agente de acompanhamento de fornecedores: Acompanhe questões pendentes com fornecedores, envie lembretes aos responsáveis antes dos prazos e redija mensagens de acompanhamento estruturadas com base no contexto mais recente da tarefa

Agente de preparação para recebimento: Verifique se os pedidos de compra recebidos contêm detalhes do ASN, horários de entrega e documentos necessários vinculados; em seguida, sinalize qualquer informação ausente antes da chegada do caminhão

3) Veja toda a sua cadeia de suprimentos em uma única visualização

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão ao vivo e de primeira mão de toda a sua cadeia de suprimentos, e você pode clicar nas tarefas subjacentes para obter detalhes quando necessário. Isso significa que você está a um clique de distância das tarefas, documentos, responsáveis e carga de trabalho que geram esses números.

Visualize dados complexos com facilidade usando os painéis do ClickUp

Por exemplo, um único painel de operações pode mostrar:

Atrasos nas remessas por rota ou transportadora

Exceções em aberto por status e prioridade

Tarefas de risco de estoque por SKU ou localização

Carga de trabalho por equipe, para que você possa identificar gargalos

…e muito mais.

Quando ocorre um pico, os painéis ajudam você a aprofundar a análise rapidamente, abrir a tarefa ou o documento específico por trás dele e avançar para a próxima ação sem precisar mudar de contexto.

📮 ClickUp Insight: 34% dos entrevistados gostariam que suas planilhas pudessem criar painéis automaticamente para eles. Montar relatórios do zero, selecionar intervalos, formatar gráficos e manter tudo atualizado torna-se um trabalho em si. Com o ClickUp, seus dados brutos e opções de visualização se unem. Basta usar cartões sem código nos painéis do ClickUp para gráficos, cálculos e controle de tempo. A melhor parte? Eles são atualizados em tempo real com dados de tarefas ativas. A IA está disponível em todo o seu espaço de trabalho para ajudar a interpretar essas informações, gerando resumos, destacando padrões ou explicando o que está mudando em seu espaço de trabalho. Por fim, os Agentes de IA podem intervir para reunir, sintetizar e publicar essas atualizações em seus principais canais. É todo o seu fluxo de trabalho de relatórios gerenciado com facilidade.

4) Automatize a execução da cadeia de suprimentos

Se você leva a sério a escolha das ferramentas certas para IA, também precisa de uma ferramenta que possa agir com base em sinais consistentes.

Para isso, use as automações do ClickUp, que são compostas por três partes: um gatilho (o que dá início ao processo), condições opcionais (quando deve ser aplicado) e uma ação (o que acontece a seguir). Essa estrutura manterá seus fluxos de trabalho auditáveis, o que é essencial quando sua equipe está expandindo operações apoiadas por IA.

Crie fluxos de trabalho auditáveis do tipo “gatilho-condição-ação” em escala com o ClickUp Automations

Por exemplo, quando o Status de uma tarefa de remessa muda para Em risco (ou um campo personalizado como Risco de atraso = Alto), uma automação do ClickUp pode instantaneamente:

Atribua a tarefa ao responsável pela logística

Defina a prioridade como Alta

Marque compras + operações de atendimento ao cliente

Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Saiba como automatizar fluxos de trabalho com o ClickUp Automations:

Gerencie sua cadeia de suprimentos em um único sistema conectado com o ClickUp

A IA na gestão da cadeia de suprimentos só traz resultados quando está conectada ao trabalho. Não quando fica presa a uma ferramenta, é copiada para outra e depois explicada novamente em uma reunião.

É por isso que as ferramentas que você escolher devem estar integradas em um único sistema que sua equipe possa operar.

O ClickUp oferece esse sistema. Você pode documentar SOPs e o contexto dos fornecedores no Docs, gerenciar a execução nas Tarefas, armazenar e localizar decisões no Knowledge e acompanhar o desempenho nos Painéis. Em seguida, incorpore a IA para resumir atualizações, identificar riscos e transformar insights em próximos passos dentro do mesmo espaço de trabalho.

Se sua cadeia de suprimentos é complexa, sua ferramenta deve ser igualmente poderosa. Execute-a no ClickUp. ✅

Perguntas frequentes

A automação tradicional segue regras fixas e pré-programadas, enquanto a IA aprende com os dados para tomar decisões dinâmicas que se adaptam a novas informações e condições em constante mudança.

A IA generativa aprimora o planejamento e a previsão da cadeia de suprimentos ao integrar dados internos, como vendas, estoque e prazos de entrega, com sinais externos, como clima, promoções e mudanças no mercado. Isso permite previsões de demanda mais precisas, simulação rápida de cenários e recomendações quase em tempo real para ações como novos pedidos, ajustes no estoque de segurança e mudanças na produção ou no roteamento.

Não, a IA é uma ferramenta que amplia a inteligência humana ao lidar com análises de dados em grande escala, liberando os gestores para se concentrarem em relações estratégicas, resolução criativa de problemas e gerenciamento de exceções.

As ferramentas analíticas padrão mostram o que aconteceu no passado, enquanto o software de IA para a cadeia de suprimentos prevê o que acontecerá no futuro e recomenda o melhor curso de ação.