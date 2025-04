As 10 principais ferramentas de aprendizado de máquina para ficar à frente na corrida da IA

Atualmente, todas as empresas têm uma coisa em comum: elas precisam gerenciar e entender grandes quantidades de dados.

As empresas estão confiando cada vez mais em Ferramentas de IA para visualização de dados e software de análise preditiva . Essas ferramentas desempenham um papel crucial na decomposição de dados complexos em insights compreensíveis, que podem, então, embasar decisões estratégicas.

Agora, sua empresa pode integrar Ferramentas de IA para tomada de decisões em suas operações e ir além dos métodos de análise tradicionais para adotar abordagens mais sofisticadas e orientadas por dados. Essa mudança para depender de estatísticas de inteligência artificial representa uma mudança significativa - ela impulsionará sua organização para métodos de trabalho mais ágeis, informados e produtivos.

Como o mercado dessas ferramentas está se expandindo rapidamente, você tem muitas opções. Entretanto, encontrar a melhor opção para sua organização pode ser um desafio.

Para simplificar esse processo, apresentaremos algumas ferramentas populares de aprendizado de máquina para ajudá-lo a começar.

O que você deve procurar nas ferramentas de aprendizado de máquina?

Ao escolher ferramentas de aprendizado de máquina, é fundamental entender a diferença entre aprendizado de máquina supervisionado vs. não supervisionado .

As ferramentas de aprendizado supervisionado são ideais para tarefas com dados rotulados, em que o objetivo é prever resultados com base em exemplos anteriores. Por outro lado, as ferramentas de aprendizado não supervisionado são melhores para identificar padrões não vistos em dados não rotulados.

Em última análise, ambos os tipos desempenham um papel crucial, permitindo soluções personalizadas para diferentes casos de uso de IA em vários setores.

Dito isso, vamos considerar os fatores mais importantes ao escolher ferramentas de aprendizado de máquina.

Facilidade de uso e integração: Procure ferramentas com interfaces fáceis de usar e integração perfeita com seus sistemas existentes

Procure ferramentas com interfaces fáceis de usar e integração perfeita com seus sistemas existentes Escalabilidade e flexibilidade: Escolha ferramentas de aprendizado de máquina que possam lidar com cargas de dados variáveis e se adaptar às necessidades comerciais em constante mudança

Escolha ferramentas de aprendizado de máquina que possam lidar com cargas de dados variáveis e se adaptar às necessidades comerciais em constante mudança Desempenho e velocidade: Certifique-se de que a ferramenta possa processar dados com rapidez e precisão para fornecer insights oportunos

Certifique-se de que a ferramenta possa processar dados com rapidez e precisão para fornecer insights oportunos **Suporte a algoritmos: selecione ferramentas que ofereçam suporte a uma ampla gama de algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina

Recursos: Procure ferramentas de aprendizado de máquina com recursos abrangentes para pré-processamento de dados, treinamento de modelos e avaliação

Procure ferramentas de aprendizado de máquina com recursos abrangentes para pré-processamento de dados, treinamento de modelos e avaliação Suporte e comunidade: Escolha ferramentas com uma base sólida de usuários e fóruns ativos da comunidade para ajuda e compartilhamento de conhecimento. Além disso, considere a disponibilidade de suporte técnico dos desenvolvedores da ferramenta

Escolha ferramentas com uma base sólida de usuários e fóruns ativos da comunidade para ajuda e compartilhamento de conhecimento. Além disso, considere a disponibilidade de suporte técnico dos desenvolvedores da ferramenta Segurança e conformidade: Certifique-se de que a ferramenta atenda aos requisitos de segurança e conformidade de sua organização, especialmente ao lidar com dados confidenciais

As 10 melhores ferramentas de aprendizado de máquina para usar em 2024

Simplifique sua pesquisa com nossa lista selecionada das 10 melhores ferramentas de aprendizado de máquina adaptadas às diversas necessidades e preferências dos usuários.

Vamos descobrir qual é a ferramenta ideal para você.

1. ClickUp

Você provavelmente conhece o ClickUp como um software de produtividade que pode unificar todo o seu trabalho de diferentes aplicativos em um único hub de trabalho centralizado. Ele oferece vários recursos que economizam tempo e integrações com mais de 1.000 outras ferramentas, o que o torna a plataforma ideal para as equipes simplificarem seu trabalho com eficiência.

Agora, o ClickUp é mais do que apenas um Ferramenta de gerenciamento de projetos com IA . Ela vai além, integrando recursos avançados de aprendizado de máquina que redefinem a forma como as empresas abordam o gerenciamento de projetos e a tomada de decisões.

Aproveite Cérebro ClickUp -um conjunto de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções, acessíveis em toda a plataforma ClickUp.

Você pode usar o AI Knowledge Manager, o AI Project Manager e o AI Writer for Work do ClickUp Brain para economizar tempo e obter insights contextuais para seu espaço de trabalho.

Faça perguntas gerais ou busque detalhes específicos sobre seu espaço de trabalho no ClickUp Brain

O ClickUp Brain aumenta a produtividade integrando-se diretamente ao seu fluxo de trabalho, incluindo Tasks, Docs, Dashboards e muito mais. Essa integração garante uma experiência perfeita que reduz o tempo gasto em tarefas manuais e permite que você se concentre em decisões comerciais críticas.

Faça perguntas sobre seu trabalho no ClickUp (tarefas, documentos e até mesmo pessoas) e receba respostas contextuais. Ele também pode preencher automaticamente dados em tabelas para você e resumir tópicos de comentários e notas de reuniões para que você possa se concentrar em trabalhos mais estratégicos.

Faça brainstorming, escreva e modifique conteúdo mais rápido do que nunca com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain também oferece uma experiência transformadora com mais de 100 prompts totalmente modelados adaptados a diferentes funções em sua organização.

Não importa se você trabalha com marketing, vendas, desenvolvimento de produtos, engenharia ou gerenciamento de projetos, o ClickUp Brain tem prompts personalizados para ajudá-lo. Essas ferramentas foram projetadas para simplificar tarefas complexas, como gerar e-mails e relatórios, elaborar cronogramas de projetos, identificar as próximas etapas de uma tarefa ou até mesmo escrever especificações técnicas, permitindo que você se concentre na tomada de decisões estratégicas.

Documente e compartilhe insights de análises de dados com o Data Analysis Findings Template do ClickUp

Além disso, o Modelo de resultados da análise de dados do ClickUp simplifica o processo de documentação e compartilhamento dos resultados das análises de dados.

Ele inclui seções que descrevem os objetivos da análise, a metodologia empregada, as fontes de dados utilizadas e a própria análise.

Também oferece espaço para detalhar os principais resultados, conclusões e recomendações com base nos dados analisados. Essa abordagem estruturada facilita uma compreensão clara da análise e ajuda na tomada de decisões, destacando as percepções acionáveis.

É facilmente personalizável, incentiva a colaboração da equipe e se integra perfeitamente à interface amigável do ClickUp para interação e feedback em tempo real.

Melhores recursos do ClickUp

Utilize os recursos avançados de aprendizado de máquina do ClickUp para redefinir o gerenciamento de projetos e os processos de tomada de decisão

Aproveite o ClickUp Brain para automatizar tarefas, atualizações de projetos e stand-ups, além de gerar resumos e relatórios perspicazes; melhore a visibilidade dos projetos e economize seu tempo

Acesse vários modelos de diagramas de fluxo de dados no ClickUp para melhorar a visualização e o planejamento do projeto

Visualize seus dados de forma eficaz em tabelas usando o Visualização de tabela e em gráficos como gráficos de Gantt, linhas de tempo e muito mais.

Use Documentos do ClickUp uma ferramenta de colaboração baseada na nuvem, para criar e salvar suas análises e relatórios onde sua equipe possa acessá-los facilmente; conecte-os aos seus fluxos de trabalho adicionando-os a ClickUp Tasks. Priorizar a definição de metas em Metas do ClickUp onde você se mantém no caminho certo com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

Recrie facilmente seus fluxos de trabalho existentes ou crie novos fluxos com as ferramentas flexíveis e sem código do ClickUp.

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado devido ao grande número de recursos disponíveis

A IA só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por usuário do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Amazon SageMaker

via Amazon SageMaker O Amazon SageMaker é um serviço de aprendizado de máquina abrangente e totalmente gerenciado. Ele capacita os cientistas e desenvolvedores de dados a criar, treinar e implementar rapidamente modelos de aprendizado de máquina em escala.

Ele integra uma série de ferramentas e recursos de aprendizado de máquina em um sistema fácil de usar, simplificando o processo de criação do seu modelo para colocá-lo em ação.

O SageMaker oferece recursos de treinamento versáteis. Você pode usar algoritmos de aprendizado de máquina incorporados ou criar estruturas personalizadas para atender às necessidades específicas do projeto.

Além disso, ele incorpora feedback humano ao ciclo de vida do aprendizado de máquina, aprimorando a precisão e a relevância do modelo por meio de serviços como o Amazon SageMaker Ground Truth.

Os melhores recursos do Amazon SageMaker

Acesse uma variedade de ferramentas e ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs), incluindo opções sem código para o desenvolvimento rápido de modelos

Utilize o SageMaker Studio - um IDE de aprendizado de máquina - para preparação eficiente de dados, criação de modelos, treinamento e implantação

Aumente a produtividade e a padronização com recursos como o SageMaker Pipelines. Esses recursos oferecem ferramentas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) criadas especificamente para fluxos de trabalho de ponta a ponta

Automatize os processos do ciclo de vida do aprendizado de máquina com as ferramentas MLOps do SageMaker, que oferecem suporte à governança, transparência e audibilidade

Limitações do SageMaker da Amazon

A integração do SageMaker aos fluxos de trabalho e sistemas existentes pode exigir um esforço significativo, especialmente para organizações com ambientes de dados complexos

Preços do SageMaker na Amazon

Nível gratuito

Sob demanda: Preços baseados no uso

Classificações e resenhas do Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (não há avaliações suficientes)

3. BigML

via BigML O BigML é uma plataforma de fácil acesso. Ele oferece uma interface amigável para a criação e a implementação de modelos de aprendizado de máquina sem a necessidade de um amplo conhecimento de programação.

Você pode carregar facilmente seus dados, selecionar o tipo de modelo que deseja criar e deixar que a plataforma cuide do resto.

Os modelos da plataforma vêm equipados com visualizações interativas, tornando a interpretação intuitiva e permitindo a exportação fácil para vários aplicativos, sejam eles locais ou on-line.

Melhores recursos da BigML

Inicie rapidamente projetos de aprendizado de máquina por meio de uma interface da Web intuitiva e da API REST

Facilite o gerenciamento granular de equipes e projetos para um trabalho transparente e colaborativo

Automatize a seleção, a parametrização e a execução de fluxos de trabalho complexos com o OptiML e o WhizzML

Obtenha opções flexíveis de implementação - incluindo versões multilocatário e monocatário - que podem ser adaptadas a qualquer configuração na nuvem ou no local

Limitações do BigML

O uso extensivo dos recursos do BigML para grandes conjuntos de dados ou treinamento de modelos complexos pode levar a custos mais altos, embora o BigML tenha como objetivo fornecer soluções econômicas

Preços do BigML

BigML Standard Prime : A partir de US$ 30 por usuário por mês

: A partir de US$ 30 por usuário por mês BigML Enterprise & BigML Lite: Preços personalizados

Classificações e avaliações do BigML

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (poucas avaliações)

4. TensorFlow

via TensorFlow O TensorFlow é uma estrutura Python avançada desenvolvida pelo Google Brain. Ele foi projetado para facilitar a criação, o treinamento e a implantação de modelos de aprendizado de máquina.

Ele se destaca por sua flexibilidade em cálculos numéricos e pela incorporação da aprendizagem profunda, que pode ajudá-lo a resolver problemas complexos em vários domínios.

A plataforma opera com dados representados como matrizes multidimensionais, conhecidas como tensores, que fluem por meio de uma estrutura gráfica. Eles otimizam os cálculos em grande escala e o processamento paralelo. Sua abordagem baseada em gráficos é fundamental para sua eficiência, permitindo que as operações sejam executadas em CPUs, GPUs e TPUs personalizadas do Google.

Melhores recursos do SensorFlow

Projete, treine e avalie modelos de forma rápida e eficiente por meio da API de alto nível Keras

Aumente o desempenho distribuindo cálculos entre máquinas, integrando-se a estruturas de big data, como Apache Hadoop e Spark

Visualize o progresso do treinamento e os detalhes do modelo com o TensorBoard

Implante modelos em servidores, dispositivos de borda, navegadores e plataformas móveis com estruturas como o TensorFlow Serving, o TensorFlow Lite e o TensorFlow.js

Facilite as práticas de MLOps para automação de dados, rastreamento de modelos e monitoramento de desempenho

Limitações do TensorFlow

Para os iniciantes, os amplos recursos do TensorFlow e o modelo de computação baseado em gráficos podem parecer esmagadores

Preços do TensorFlow

**Gratuito

Classificações e análises do SensorFlow

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

5. PyTorch

via PyTorch Desenvolvido pela Meta em 2016, o PyTorch é uma estrutura líder de aprendizado de máquina de código aberto que ganhou popularidade por sua facilidade de uso, flexibilidade e gráfico computacional dinâmico.

Ele facilita o rápido desenvolvimento e treinamento de modelos de aprendizado de máquina, especialmente em aprendizado profundo e IA, com a ajuda do TorchServe.

O PyTorch se destaca por seu design Pythonic, tornando-o acessível a muitos desenvolvedores e pesquisadores. Seu núcleo é construído em torno do objeto tensor, permitindo cálculos eficientes e aproveitando a aceleração da GPU para um processamento mais rápido.

Além disso, ele permite que você exporte modelos no formato ONNX para compatibilidade com várias plataformas e simplifica o desenvolvimento de modelos com suporte nativo para C++.

Você pode ampliar os recursos do PyTorch por meio de um ecossistema robusto de ferramentas e bibliotecas para desenvolvimento em visão computacional e PNL.

Melhores recursos do PyTorch

Alterne facilmente entre os modos ávido e gráfico com o TorchScript para otimizar a funcionalidade e a velocidade na produção

Obtenha suporte para treinamento distribuído dimensionável e otimização de desempenho em configurações de pesquisa e produção

Facilite a integração de aplicativos móveis com fluxos de trabalho de ponta a ponta, desde o Python até a implantação no iOS e no Android

Impulsione a implantação de modelos com o TorchServe. Ele apresenta serviço de vários modelos, registro, métricas e criação de pontos de extremidade RESTful

Limitações do PyTorch

Os modelos de alto desempenho exigem muita potência de computação, o que pode ser um desafio para equipes pequenas sem acesso a GPUs ou computação em nuvem

Os gráficos dinâmicos oferecem flexibilidade, mas podem tornar a otimização do modelo menos eficiente em comparação com as estruturas de gráficos estáticos

Preço do PyTorch

Gratuito

Classificações e resenhas do PyTorch

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Indisponível

6. Apache Mahout

via Apache Mahout O Apache Mahout é uma biblioteca para aprendizado de máquina dimensionável em sistemas de fluxo de dados distribuídos.

Projetada inicialmente para aplicativos de aprendizado de máquina em grande escala no ecossistema Hadoop usando MapReduce, a Mahout passou a oferecer suporte a sistemas de back-end, como Apache Spark, H2O e Apache Flink, sob o código "Samsara"

Essa mudança reflete a adaptabilidade da Mahout aos projetos modernos de processamento de Big Data e aprendizado de máquina.

Com o guia do usuário do Mahout, você pode obter o conhecimento e as habilidades essenciais para utilizar essa ferramenta de forma eficaz em todos os seus esforços de aprendizado de máquina e aproveitar o big data para aprimorar os resultados do seu projeto.

Os melhores recursos do Apache Mahout

Aproveite o Hadoop e o Spark para lidar com o processamento de dados em grande escala de forma eficiente

Tenha acesso a uma ampla gama de algoritmos de aprendizado de máquina para classificação, agrupamento e recomendação

Integre-se perfeitamente a outros componentes do ecossistema do Hadoop, como o HDFS e o HBase

Implemente algoritmos rapidamente e aumente a produtividade com o Scala DSL

Limitações do Apache Mahout

Pode exigir experiência em máquina virtual Java (JVM), pois é principalmente uma biblioteca Java/Scala

Preços do Apache Mahout

**Gratuito

Classificações e resenhas do Apache Mahout

G2: 4.2/5 (Não há avaliações suficientes)

4.2/5 (Não há avaliações suficientes) Capterra: Indisponível

7. Vertex AI

via IA de vértice O Vertex AI, uma parte da plataforma Google Cloud, foi projetado para acelerar o desenvolvimento, a implantação e o dimensionamento de modelos de aprendizado de máquina. Ele integra vários sistemas de IA generativa, incluindo mais de 100 modelos básicos, para facilitar o desenvolvimento do aprendizado de máquina em diferentes setores.

Com recursos como soluções de IA de pesquisa e conversação, a Vertex AI se destaca por sua capacidade de criar rapidamente aplicativos generativos e ajustar modelos de ML em uma plataforma unificada. Ela atende a cientistas de dados e engenheiros de aprendizado de máquina, oferecendo ferramentas para automatizar o ciclo de vida do aprendizado de máquina, aumentando a produtividade e a inovação em projetos relacionados à IA.

Você também pode aproveitar o Vertex AI Pipelines para orquestrar fluxos de trabalho de aprendizado de máquina, permitindo a preparação de dados, o treinamento de modelos e a avaliação sem intervenção manual.

Os melhores recursos do Vertex AI

Obtenha acesso a ferramentas para criar aplicativos de IA generativa

Integra-se a estruturas populares, como TensorFlow e PyTorch, garantindo flexibilidade e facilidade de uso

Obtenha suporte para todo o fluxo de trabalho da ciência de dados, desde a preparação dos dados até a avaliação do modelo, usando dados estruturados

Treine modelos sem nenhum código com ferramentas de aprendizado de máquina, como modelos pré-treinados e personalizados, juntamente com ferramentas como o AutoML

Limitações da Vertex AI

Necessita de conhecimento técnico para utilizar totalmente os recursos avançados

Depende do ecossistema do Google Cloud, que pode apresentar desafios de integração com sistemas externos ou fontes de dados que ainda não estão na infraestrutura do Google

Preço do Vertex AI

Preços personalizados

Classificações e análises da Vertex AI

G2: 4,3/5 (mais de 230 avaliações)

4,3/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,5/5 (não há avaliações suficientes)

8. Keras

via Keras.io O Keras é uma API de aprendizagem profunda que simplifica o desenvolvimento e a implantação de modelos de aprendizagem de máquina.

O Keras foi projetado para ser fácil de usar e flexível, permitindo a experimentação fácil e rápida com redes neurais profundas.

Ele opera com base em estruturas populares, como TensorFlow, JAX e PyTorch, oferecendo versatilidade em diferentes back-ends computacionais.

Além disso, ele permite que você se concentre nos aspectos principais dos seus problemas, reduzindo a carga cognitiva associada à criação de modelos de aprendizagem profunda.

O Keras é conhecido por sua simplicidade na criação de modelos, tornando-o acessível tanto para iniciantes quanto para especialistas em aprendizado de máquina. Ele é usado por grandes organizações, como Google, Waymo e Hugging Face, para vários aplicativos. Você pode considerar a escolha dessa ferramenta por sua confiabilidade e eficiência

Melhores recursos do Keras

Aproveite um fluxo de trabalho de aprendizado de máquina simplificado, desde o processamento de dados até a implantação, com recursos como AutoML, imagens de máquina virtual (VM) de aprendizado profundo e um workbench abrangente

Obtenha suporte para treinamento distribuído em GPUs e TPUs, adequado para projetos de grande escala

Crie modelos de aprendizagem profunda rapidamente com APIs de alto nível

Reduza a carga cognitiva com interfaces simples e consistentes, o que torna a aprendizagem profunda mais acessível

Personalize modelos para atender a necessidades específicas com design modular e extensível

Limitações do Keras

Para projetos de pesquisa altamente personalizados ou de ponta, o Keras pode não oferecer tanto controle quanto o uso de estruturas de baixo nível, como o TensorFlow ou o PyTorch

Preços do Keras

Preços personalizados

Classificações e análises de Keras

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

9. Altair RapidMiner

via RapidMiner O Altair RapidMiner é uma plataforma de ciência de dados de ponta a ponta que facilita a tomada de decisões orientada por dados entre as equipes.

Projetado exclusivamente para atender a uma ampla gama de conjuntos de habilidades, desde cientistas de dados e engenheiros até analistas de negócios e executivos, o Altair RapidMiner pode criar um ambiente unificado para o trabalho colaborativo em sua organização.

A plataforma oferece uma experiência perfeita, livre de código e amigável ao código, permitindo que você crie pipelines de dados e aprendizado de máquina, implemente modelos e compartilhe insights de forma eficaz.

Melhores recursos do RapidMiner

Dimensione com eficiência de desktops a servidores locais e implementações seguras de nuvem multilocatário

Transforme dados brutos em conjuntos de dados limpos e precisos com rapidez

Crie, treine, avalie e implemente modelos preditivos e prescritivos usando as mais recentes técnicas de aprendizado de máquina

Identifique anomalias, tendências e outliers em dados em tempo real para tomar decisões rápidas e totalmente informadas

Limitações do RapidMiner

O modelo de preços escalonados pode ser uma barreira para pequenas empresas ou usuários individuais

Alguns usuários notaram a falta de suporte da plataforma para aceleração de GPU, o que pode ser uma desvantagem para aqueles que precisam de poder computacional intensivo para seus modelos

Preços do RapidMiner

Preços personalizados

Classificações e avaliações do RapidMiner

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

10. Aprendizado de máquina do Microsoft Azure

via Aprendizado de máquina do Microsoft Azure O Microsoft Azure Machine Learning é um serviço de IA de nível empresarial que permite que seus cientistas de dados, desenvolvedores e engenheiros criem, implantem e gerenciem modelos de aprendizado de máquina com maior confiança.

Ele oferece recursos de MLOps líderes do setor, interoperabilidade de código aberto e um conjunto de ferramentas integradas.

A plataforma se destaca por sua ênfase em IA responsável, oferecendo ferramentas para justiça, explicabilidade e privacidade, garantindo que os aplicativos de aprendizado de máquina sejam desenvolvidos em um ambiente de confiança.

Além disso, ela oferece suporte ao desenvolvimento rápido de modelos com várias ferramentas e estruturas, como Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras e outras, garantindo flexibilidade no processo de desenvolvimento.

Além disso, a ferramenta também oferece interoperabilidade de código aberto, permitindo uma integração perfeita com estruturas Python populares. Em geral, é uma plataforma versátil para uma ampla gama de projetos de aprendizado de máquina, pois oferece suporte ao uso de R e . NET.

Melhores recursos do aprendizado de máquina do Microsoft Azure

Garanta a prontidão e a segurança da empresa integrando-se aos serviços de nuvem do Azure, incluindo Azure Virtual Networks, Key Vault e Container Registry

Integre-se ao Azure Synapse Analytics, ao Azure Arc e a uma ampla variedade de plataformas

Obtenha acesso ao aprendizado de máquina automatizado (AutoML) para automatizar a seleção de algoritmos e o ajuste de hiperparâmetros

Limitações do aprendizado de máquina do Microsoft Azure

Os desafios de integração com fontes de dados podem, às vezes, complicar a criação de modelos

Curva de aprendizado para novos usuários, especialmente aqueles que não estão familiarizados com o ecossistema do Azure

Preços do Machine Learning do Microsoft Azure

Preços personalizados

Classificações e análises do Microsoft Azure Machine Learning

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

4,2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Escolhendo a melhor ferramenta de aprendizado de máquina para treinamento de modelos

Como você deve ter notado, nenhuma ferramenta pode resolver todos os casos de negócios ou desafios de aprendizado de máquina. Mesmo que nenhuma das ferramentas pareça perfeita para suas necessidades, combiná-las pode ser a abordagem ideal, pois elas são compatíveis em sua maioria.

Experimente o ClickUp, uma ferramenta versátil de gerenciamento de tarefas e colaboração em projetos. Usar o ClickUp junto com seu aprendizado de máquina e Ferramentas de IA você pode organizar seus dados, analisá-los e resumi-los e simplificar seu processo de tomada de decisão. Registre-se no ClickUp hoje mesmo, de graça!