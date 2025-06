IA generativa em compras: casos de uso e exemplos

Você trabalha com compras. Então, por que ainda está atrás de aprovações, atualizando planilhas e procurando informações de fornecedores em caixas de entrada?

Enquanto você fica preso nos detalhes, seus concorrentes estão tomando decisões de sourcing mais rápidas com dados mais claros e insights mais precisos.

Quase um quarto dos líderes empresariais comprometeu 40% ou mais de seus orçamentos de IA para IA generativa.

Cada hora perdida com trabalho manual é tempo que você poderia dedicar a economias estratégicas e inovação de fornecedores.

A IA generativa em compras muda o jogo. Ela consolida dados isolados, revela riscos e oportunidades e sugere os próximos passos em segundos.

Neste guia, mostraremos como a IA se encaixa no seu processo de compras. Desde a descoberta de fornecedores e a revisão de contratos até a análise de gastos e o sourcing estratégico, abordaremos casos de uso reais, ferramentas e os principais desafios a serem observados.

O modelo de compras da ClickUp ajuda você a acompanhar e gerenciar todo o processo da cadeia de suprimentos. Com ferramentas para gerenciamento de tarefas, como marcação, subtarefas aninhadas, status personalizados e rótulos de prioridade, ele é ideal para equipes que buscam refinar e dimensionar suas operações de compras com eficácia.

O que é IA generativa em compras?

A IA generativa em compras refere-se ao uso de modelos avançados de inteligência artificial, como grandes modelos de linguagem (LLMs), para otimizar, aprimorar e automatizar processos complexos de compras. Ao contrário dos sistemas tradicionais baseados em regras, a IA generativa em compras é capaz de compreender o contexto, gerar conteúdo e sintetizar dados entre sistemas, permitindo que você opere com mais rapidez.

Em uma organização de compras, a IA genérica elimina o tempo que você gastaria em tarefas repetitivas no gerenciamento da cadeia de suprimentos. Por exemplo, redigir RFPs (solicitações de propostas), reescrever cláusulas contratuais ou escrever e-mails para fornecedores podem ser automatizados.

Além disso, integrar a IA generativa aos seus fluxos de trabalho de compras e sistemas de cadeia de suprimentos significa:

Identifique os riscos dos fornecedores antes que eles se agravem

Melhorando a qualidade dos dados em todas as plataformas

Descubra economias significativas com a redução das horas de trabalho gastas em documentação repetitiva e com a redução dos ciclos de compras

Aproveite análises avançadas para obter insights sobre o desempenho dos fornecedores, resumir grandes conjuntos de dados e identificar desvios em relação a referências anteriores

21% dos entrevistados querem aproveitar a IA para se destacar profissionalmente, aplicando-a em reuniões, e-mails e projetos. Embora a maioria dos aplicativos de e-mail e plataformas de gerenciamento de projetos tenha IA integrada como recurso, ela pode não ser suficientemente integrada para unificar os fluxos de trabalho entre as ferramentas.

Principais aplicações da IA generativa em compras

A IA generativa está mudando a forma como as equipes de compras trabalham. Aqui estão as principais áreas onde o impacto é mais visível.

Geração automatizada de documentos

Criar documentos de compras é um trabalho repetitivo. Cada documento, seja uma RFP (solicitação de proposta), RFQ (solicitação de cotação) ou formulário de integração de fornecedores, precisa ser preciso, alinhado às políticas e adaptado ao contexto.

Você acabará gastando horas copiando modelos antigos, procurando cláusulas e verificando duas vezes a conformidade.

🎯 Valor da IA generativa: Ela usa modelos de linguagem para reconhecer padrões em seu conteúdo existente, como estrutura, tom e linguagem de conformidade, e aplica isso a novos documentos. Ela entende que tipo de documento você está criando e se adapta de acordo. O ClickUp Brain é perfeito para esses tipos de tarefas:

Aqui estão os três tipos de contratos de compras que você deve conhecer: Contratos de preço fixo: Para um escopo de projeto bem definido

Contratos com reembolso de custos: Para projetos com escopos incertos, em que o comprador reembolsa ao vendedor os custos permitidos mais uma taxa

Contratos por tempo e materiais: Para projetos cujo escopo não está claramente definido, combinando contratos de preço fixo e reembolso de custos

Gerenciamento inteligente de riscos de fornecedores

O acompanhamento manual dos riscos dos fornecedores é lento e reativo. Você depende de relatórios desatualizados, planilhas dispersas ou feedback fragmentado de diferentes partes interessadas internas. Quando o gerente de compras identifica um problema, ele já afetou os prazos, a qualidade ou os custos.

🎯 Valor da IA generativa: Ela analisa dados em todos os sistemas — scorecards de fornecedores, histórico de contratos, prazos de entrega e tickets de suporte. Ela identifica sinais precoces de risco dos fornecedores, como atrasos nas remessas, volatilidade nos preços ou quedas na qualidade, e sugere proativamente as próximas etapas.

Análise e otimização de gastos

Suas equipes de compras estão sentadas em uma mina de ouro de dados de gastos. Mas, sem as ferramentas certas, essas informações ficam enterradas. Quando você lida com sistemas desconectados, enfrenta o problema de relatórios desatualizados. Isso significa que você não tem uma visão clara dos gastos em todas as suas operações de compras.

🎯 Valor da IA generativa: Ela extrai dados de ERPs, plataformas de compras, sistemas de gestão de fornecedores e outros sistemas de negócios upstream e downstream. Em seguida, você pode classificá-los e analisá-los em tempo real. Você obtém visibilidade instantânea das tendências, gastos não autorizados e oportunidades de economia.

Enriquecimento e limpeza de dados

Na maioria dos sistemas de compras, os dados dos fornecedores estão incompletos ou desatualizados. Por exemplo, você pode ter o mesmo fornecedor listado com vários nomes, informações fiscais ausentes ou informações de contato incompatíveis entre os sistemas.

O resultado dessas imprecisões são erros nos relatórios, riscos de conformidade e até mesmo perda de tempo na correção manual dos dados antes do sourcing ou das auditorias.

🎯 Valor da IA generativa: Ela identifica e corrige lacunas nos dados, reconhecendo padrões em entradas desorganizadas. Você pode preencher automaticamente informações ausentes, padronizar entradas, mesclar duplicatas e até mesmo enriquecer perfis de fornecedores usando fontes externas. Todas as decisões de sourcing e gastos são respaldadas por dados em seus fluxos de trabalho de automação de compras.

Previsão e planejamento da demanda

Suas equipes de vendas têm suas próprias projeções. Os dados de estoque estão isolados em sistemas legados. As tendências do mercado mudam mais rápido do que seus ciclos de relatórios conseguem acompanhar. Tudo isso leva a informações dispersas.

Agora, suas decisões de previsão e planejamento de demanda são tomadas com base em planilhas desatualizadas. E, por fim, isso se torna mais uma suposição.

🎯 Valor da IA generativa: Ela oferece uma visão mais clara do que está por vir. Equipado com análises preditivas, você pode descobrir padrões que sua equipe nem estava procurando e identificar mudanças na demanda antes que elas apareçam nos relatórios. Em suma, ela permite que você planeje com mais deliberação. Veja como uma ferramenta poderosa de IA generativa como o ClickUp AI pode ajudar.

Automação de e-mails e comunicações

Você passa muito tempo se comunicando e acompanhando fornecedores, confirmando prazos, esclarecendo termos e respondendo a dúvidas internas. Embora essenciais, essas trocas são repetitivas e versões ligeiramente modificadas das mesmas atualizações.

Mas o que acontece quando suas caixas de entrada estão transbordando e você tem centenas de fornecedores com quem lidar? Há uma grande chance de que mensagens importantes sejam atrasadas ou perdidas.

🎯 Valor da IA generativa: Ela atua como uma camada centralizada de inteligência de comunicação, extraindo contexto de seus sistemas de negócios de terceiros para gerar respostas precisas. Você pode reduzir a carga de coordenação e, ao mesmo tempo, oferecer a todos os fornecedores uma experiência mais ágil e consistente.

Compartilhamento de conhecimento

Quem negociou quais termos, quais fornecedores foram difíceis e quais soluções alternativas foram usadas para resolver problemas anteriores? Tudo isso fica na cabeça das pessoas, não nos sistemas. Quando um membro da sua equipe sai ou muda de função, esse conhecimento geralmente desaparece com ele.

O que se segue é familiar: novos gerentes repetindo erros do passado, perdendo tempo redescobrindo problemas que já foram resolvidos.

🎯 Valor da IA generativa: Transforma o conhecimento tribal em inteligência compartilhada. Ao minerar e-mails, contratos, notas de reuniões e chats internos, ela pode revelar insights importantes que, de outra forma, teriam sido esquecidos. Com essa continuidade, você pode integrar novos funcionários mais rapidamente e aproveitar o que já é conhecido.

Use o ClickUp Brain para transformar toda essa inteligência em ação. Desde resumir conversas com fornecedores e extrair insights de contratos até responder instantaneamente a perguntas sobre compras, o ClickUp Brain ajuda sua equipe a se manter alinhada. Combine-a com os painéis do ClickUp para acompanhar o desempenho dos fornecedores, contratos pendentes e tendências de gastos, tudo em um só lugar. Esteja você integrando um novo fornecedor ou transferindo a propriedade de um fornecedor entre membros da equipe, você nunca mais perderá o contexto.

Exemplos reais de IA generativa em compras

Já passamos da fase em que a IA genérica em compras ainda estava em fase de testes. Veja como as organizações líderes estão usando essa tecnologia em suas operações de compras.

1. Gerenciamento de contratos e relatórios de conformidade mais inteligentes

Desafio: As equipes de compras e finanças do eBay enfrentavam ineficiências na extração manual de termos importantes de contratos complexos, na reconciliação de dados financeiros e no cumprimento de regulamentações fiscais e de sustentabilidade em constante evolução.

Décadas de dados acumulados aumentaram a complexidade, dificultando a manutenção da precisão e da velocidade.

Solução implementada: Ao empregar IA generativa, eles puderam automatizar a análise de contratos, simplificar as reconciliações de pagamentos e dar suporte à classificação regulatória para impostos indiretos.

A equipe de compras também começou a usar IA para aprimorar os processos de RFP e o manuseio de documentos de fornecedores.

Impacto: como a IA gen transformou as compras e a conformidade Redução da carga de trabalho manual nas operações de compras, finanças e conformidade

Maior precisão na interpretação de contratos, conformidade tributária e relatórios de sustentabilidade

Maior eficiência de custos, ciclos de compras acelerados e maior produtividade da equipe em engenharia e suporte ao cliente

2. Construindo uma cadeia de suprimentos mais resiliente

Desafio: Ao gerenciar uma cadeia de suprimentos global vasta e complexa, a Unilever enfrentava desafios na colaboração com fornecedores, no gerenciamento de contratos e na garantia da conformidade com regulamentações em constante evolução.

Esses processos manuais eram demorados e propensos a erros, prejudicando a agilidade e a capacidade de resposta.

Solução: A Unilever fez uma parceria com a Accenture para expandir as aplicações de IA generativa em toda a empresa.

Usando a plataforma GenWizard da Accenture, a Unilever desenvolveu ferramentas baseadas em IA para automatizar a análise de contratos, melhorar a colaboração com fornecedores e otimizar os processos de compras. Essas ferramentas facilitaram a correspondência eficiente de fornecedores, o acompanhamento do desempenho e a coleta de feedback, promovendo inovação e resiliência na cadeia de suprimentos.

Impacto: Implementação da IA genérica para melhorar a eficiência operacional A automação das tarefas de compras resultou em uma economia significativa de tempo e na redução da carga de trabalho manual

Os processos orientados por IA contribuíram para uma redução substancial dos custos, otimizando a seleção de fornecedores e a gestão de contratos

A colaboração simplificada com fornecedores facilitou o desenvolvimento e a inovação de produtos

Aqui estão algumas das melhores ferramentas de IA generativa para profissionais de compras como você:

ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, reunindo tarefas, documentos, comunicação, IA e automação em uma plataforma poderosa.

Vamos ver como você pode usar o ClickUp para gerenciar projetos de compras com inteligência artificial.

Com o assistente de IA integrado, ClickUp Brain, você pode gerar resumos e fazer perguntas contextuais. O Brain também pode ajudar a automatizar atualizações, sintetizar rapidamente notas de contratos e responder instantaneamente a perguntas como "Quais RFPs estão atrasadas?"

Gere um modelo detalhado de RFP usando o ClickUp Brain

Em seguida, use as automações do ClickUp para criar fluxos de trabalho personalizados e baseados em regras para essas tarefas repetitivas em seu fluxo de trabalho. Você pode criar gatilhos como:

Quando um novo contrato de fornecedor é carregado no software de gerenciamento de pedidos, atribua uma tarefa de revisão jurídica

Quando uma tarefa de RFP passa para "Enviada", crie automaticamente uma tarefa de acompanhamento para avaliação

Notifique automaticamente as partes interessadas quando a certificação de um fornecedor estiver prestes a expirar

Mova as tarefas para "Encerradas" quando a aprovação final for concluída

Use o ClickUp Automations para criar regras personalizadas para seus fluxos de trabalho de compras

O ClickUp Docs simplifica a colaboração entre você e seus fornecedores em um espaço de trabalho compartilhado e seguro. Ele permite que você edite em conjunto listas de verificação de integração, instruções de RFP ou modelos de auditoria em tempo real.

O acesso de convidados garante que os fornecedores vejam apenas o que precisam, sem comprometer os dados internos. Com os comentários e menções, você pode marcar as partes interessadas internas para revisar e comentar em tempo real.

Controle o acesso a documentos atribuindo permissões de visualização, comentário ou edição ao compartilhá-los com fornecedores externos ou revisores

Usando o histórico de edições, você pode ver quem fez alterações nos documentos e quando, para evitar duplicações.

Formate e colabore facilmente em documentos com a equipe sem sobreposições no ClickUp

Com o ClickUp Docs, você também pode simplificar o gerenciamento de documentos. Você pode criar e armazenar pastas específicas para cada fornecedor. Indo além, você também pode vincular documentos a tarefas (por exemplo, formulários de avaliação de fornecedores vinculados à própria tarefa).

📚 Bônus: Com o ClickUp Brain, você pode resumir contratos longos, extrair cláusulas importantes ou gerar tarefas de acompanhamento a partir de notas de reuniões — tudo dentro do próprio documento.

O acompanhamento das compras fica muito mais fácil com as visualizações e painéis flexíveis do ClickUp. Você pode usar a Visualização em quadro para visualizar em que ponto cada projeto de sourcing se encontra. Alternativamente, a Visualização Gantt ou Linha do tempo permite acompanhar os cronogramas de entrega.

📊 Aqui estão alguns dos KPIs de compras que você pode acompanhar usando o ClickUp: Número de fornecedores

Redução de custos

Prazo de entrega do fornecedor

Taxa de defeitos do fornecedor

Precisão dos pedidos de compra

ROI em compras

Os painéis do ClickUp ajudam você a gerenciar o orçamento do projeto e monitorar todos os KPIs críticos, incluindo tempos de resposta dos fornecedores, datas de renovação de contratos e gastos diretos e indiretos.

Além disso, com as integrações do ClickUp, você reduzirá a necessidade de alternar entre ferramentas. Seja para gerenciar fluxos de trabalho de sourcing, integração de fornecedores ou análises de compras, o ClickUp pode extrair dados das ferramentas que sua equipe já usa, oferecendo uma única fonte de informações sempre atualizada.

Outras ferramentas líderes de IA generativa para equipes de compras são:

1. Icertis: A Icertis é uma plataforma de gerenciamento do ciclo de vida de contratos (CLM) baseada em IA usada por equipes de compras, jurídicas e financeiras. Sua ferramenta Contract Intelligence (ICI) utiliza grandes modelos de linguagem para gerar contratos automaticamente, sinalizar cláusulas de risco e extrair obrigações importantes.

Ao apresentar recomendações contextuais durante as negociações, a Icertis ajuda as equipes a acelerar as aprovações e manter a conformidade com as políticas legais.

2. SAP Ariba: a SAP Ariba usa IA empresarial para aprimorar as operações de compras, desde a descoberta de fornecedores até a avaliação de riscos. É útil para equipes de compras e cadeia de suprimentos que gerenciam grandes redes de fornecedores.

A IA auxilia com sugestões de contratos, recomendações de fornecedores e pontuação de fornecedores com base em perfis de risco em tempo real e dados históricos.

3. Zycus: A Zycus, uma plataforma completa de automação de compras, oferece recursos de IA genérica por meio do seu pacote Merlin AI. As equipes de compras podem gerar automaticamente solicitações de propostas, avaliar as respostas dos fornecedores com pontuação contextual e criar resumos de negociações.

O sistema aprende com dados históricos para sugerir estratégias de sourcing ideais.

4. Ivalua: A Ivalua é uma plataforma Source-to-Pay (S2P) sem código, projetada para unificar compras, gestão de fornecedores e análise de gastos em um único ecossistema adaptável.

Usando o IVA (Assistente Virtual Inteligente) da Ivalua, você pode automatizar tarefas como pesquisa de fornecedores, resumo de contratos e elaboração de comunicações.

5. Cherrywork: Com fluxos de trabalho alimentados por IA, o Intelligent Procurement Suite da Cherrywork simplifica o ciclo de vida do source-to-pay. Ele ajuda a reduzir os tempos de ciclo, garantindo conformidade e consistência.

O aplicativo baseado em nuvem é útil para organizações que utilizam SAP devido à sua integração nativa.

6. Klevaar: Para equipes que gerenciam RFQs de alto volume ou com múltiplas variáveis, ela combina otimização de sourcing com automação inteligente para lidar com eventos complexos em escala, sem sobrecarregar a equipe.

A plataforma de eSourcing com IA pode processar centenas (ou milhares) de respostas de fornecedores simultaneamente, aplicando regras e preferências definidas pelo comprador

7. LevaData: A LevaData usa IA para detectar oportunidades de redução de custos, avaliar riscos de sourcing e recomendar fornecedores ou componentes alternativos.

Essa ferramenta de IA para compras é ideal para materiais diretos e sourcing estratégico. Isso porque ela transforma sinais do mercado externo em suporte proativo à tomada de decisões em todos os ciclos de sourcing.

8. Sievo: Transforme dados confusos de compras em inteligência de gastos estruturada com o software de análise de compras da Sievo. Ele oferece visibilidade abrangente dos gastos, insights baseados em IA, gerenciamento avançado de dados e rastreamento ESG para organizações empresariais.

No painel de análise de gastos, você pode comparar o desempenho histórico e filtrar os dados com base nas unidades de negócios.

9. GEP Smart: GEP SMART é uma plataforma de compras completa com IA integrada. A plataforma de compras unificada permite identificar oportunidades, gerenciar economias e otimizar o gerenciamento de despesas diretas e indiretas.

10. Fairmarkit: a plataforma autônoma de gerenciamento de gastos A Fairmarkit foi desenvolvida especificamente para o sourcing de gastos residuais. Ela pode automatizar tarefas manuais, como coleta de demanda, criação de eventos de sourcing, análise de respostas de fornecedores e relatórios sobre o andamento e fluxos de trabalho com muitas planilhas.

Principais desafios e considerações éticas em compras orientadas por IA

Embora os benefícios das compras orientadas por IA variem desde a geração automatizada de documentos até o gerenciamento inteligente de riscos de fornecedores, análise de gastos e otimização, elas têm seus próprios desafios. Entre eles estão:

1. Viés algorítmico e imparcialidade

Os sistemas de IA treinados com dados históricos de compras podem perpetuar preconceitos existentes. Por exemplo, se os dados anteriores favoreciam determinados fornecedores com base na localização geográfica ou no tamanho, seus modelos de IA podem continuar essa tendência, levando a uma seleção injusta de fornecedores e a uma possível discriminação.

Considerações importantes:

Diversidade de dados: garanta que os dados de treinamento incluam uma ampla variedade de perfis de fornecedores (por exemplo, por tamanho, localização geográfica, tipo de propriedade) para evitar o reforço de preconceitos sistêmicos

Auditoria de viés: Teste regularmente os modelos de IA para detectar resultados distorcidos na pontuação, seleção e recomendações de fornecedores

Explicabilidade: use sistemas de IA que oferecem transparência sobre como as decisões são tomadas, para que possam ser questionadas ou revisadas, se necessário

Design inclusivo: envolva várias partes interessadas, incluindo equipes de diversidade de fornecedores, no desenvolvimento e teste de modelos de IA para evitar pontos cegos

👀 Você sabia? As equipes de compras gastam quase 40% do tempo em tarefas manuais e repetitivas, como buscar aprovações ou atualizar planilhas. Isso significa quase dois dias inteiros por semana gastos em coisas que ferramentas como automação e IA poderiam facilmente resolver.

2. Privacidade e segurança dos dados

Os sistemas de IA para compras geralmente processam dados confidenciais de fornecedores e organizações, como informações financeiras e documentos contratuais e legais dos fornecedores. Mas o que acontece quando você não tem proteções robustas em vigor? Quando você não tem uma governança clara sobre como os dados são acessados, processados e compartilhados pelos sistemas de IA?

Você ficará exposto a riscos significativos relacionados ao uso indevido de dados, além do não cumprimento das leis de privacidade e da erosão da confiança dos fornecedores.

✅ Lista de verificação: salvaguardas éticas na IA para compras

Limite o acesso a dados confidenciais usando permissões baseadas em funções

Descubra como as ferramentas de IA processam dados de fornecedores ou contratos

Audite as decisões da IA para conformidade com a privacidade (GDPR, CCPA, etc.)

Estabeleça protocolos de consentimento ao compartilhar dados externamente

Revise regularmente as políticas de retenção e exclusão de dados

📌 Quais são as penalidades por violações do GDPR? Em caso de violações graves, as penalidades podem chegar a € 20 milhões ou 4% do faturamento global anual, tanto para organizações públicas quanto privadas. Mesmo para infrações menos graves, como não manter registros adequados ou não relatar violações de dados em tempo hábil, as multas podem chegar a € 10 milhões ou 2% do faturamento global

3. Dependência excessiva da automação

À medida que a IA se torna mais capaz, há um risco crescente de que suas equipes comecem a confiar demais em decisões automatizadas.

Veja a elaboração de contratos, por exemplo. Um sistema de IA pode remover uma cláusula aparentemente redundante durante a geração do contrato para simplificar o documento. Mas essa cláusula pode ser uma proteção alternativa que sua equipe jurídica insistiu em incluir para fornecedores de alto risco com base em uma disputa anterior.

O que a IA vê como duplicação pode, na realidade, ser uma proteção conquistada com muito esforço que protege sua organização.

✅ Lista de verificação: como equilibrar a automação com o julgamento humano

Analise os resultados gerados pela IA antes das aprovações ou da pontuação dos fornecedores

Defina limites em que as ações automatizadas exigem aprovação humana

Acompanhe exceções e padrões de substituição para identificar onde a automação falha

Treine seus gerentes de compras para entender as limitações da IA, não apenas como usar as ferramentas

4. Propriedade intelectual e direitos dos fornecedores

Os fornecedores confiam em você com dados proprietários na esperança de uma parceria justa e segura. Se suas ferramentas de IA reutilizarem ou expuserem essas informações, intencionalmente ou não, você estará sujeito a consequências graves. Isso também pode resultar em ações legais. A IA não pode traçar limites. Você precisa fazer isso.

Considerações importantes para proteger os dados dos fornecedores em fluxos de trabalho de IA

Clareza contratual: Garanta que os fornecedores de IA declarem explicitamente como usam os dados de entrada e quem é o proprietário dos resultados gerados

Direitos de uso de dados: Verifique se todos os dados de terceiros usados no treinamento de IA foram devidamente licenciados para evitar reclamações por violação de direitos

Contratos com fornecedores: Inclua cláusulas de indenização para proteger contra possíveis violações de propriedade intelectual decorrentes de ações dos fornecedores

👀 Você sabia? Várias agências de notícias canadenses processaram a OpenAI em novembro de 2024 por violação de direitos autorais relacionados ao uso de suas notícias para treinar o ChatGPT. Elas estão buscando indenização de até CA$ 20.000 por notícia usada para treinamento

Impulsione suas compras com o ClickUp

Você já sabe que o setor de compras está mudando. Mas ferramentas improvisadas e dados desconectados não vão acompanhar o que está por vir.

Para realmente obter economias estratégicas, reduzir os tempos de ciclo e liderar com visão de futuro, a IA generativa precisa ser mais do que um experimento. Ela precisa ser incorporada em todas as etapas do seu fluxo de trabalho, desde o sourcing e o rastreamento de riscos de fornecedores até a automação de contratos e a visibilidade dos gastos.

É aí que você precisa do ClickUp.

Não basta gerenciar tarefas de compras. É preciso conectar seu pessoal, seus sistemas e seus dados em um único espaço de trabalho com inteligência artificial.

Além disso, o ClickUp Brain permite transformar conversas dispersas com fornecedores em resumos, contratos longos em itens de ação e perguntas complexas sobre compras em respostas instantâneas. É como ter um analista de compras, um líder de operações e um anotador em uma única ferramenta.

Pronto para expandir as compras estratégicas com IA? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp.