os 10 melhores softwares de otimização de estoque de 2024

Gerenciar o estoque é uma tarefa essencial para qualquer empresa, mas eis um fato surpreendente: o pequeno varejista médio nos EUA consegue apenas 63% de precisão de estoque .

O culpado? Muitas vezes, é o erro humano, que leva a problemas dispendiosos, como excesso de estoque ou vendas perdidas.

Se você ainda depende de planilhas para gerenciamento de estoque você pode estar se preparando para esses problemas.

Mas há boas notícias! As modernas plataformas de software de otimização de estoque podem reverter essa situação. Essas ferramentas vêm repletas de recursos para tornar os processos de sua cadeia de suprimentos mais eficientes, desde leitores de código de barras até a integração de intercâmbio eletrônico de dados (EDI).

O investimento no software certo pode reduzir drasticamente os custos de estoque, aumentar a eficiência e economizar tempo. No ano passado, minha equipe e eu, na ClickUp, testamos e compilamos uma lista das 10 melhores soluções de software de otimização de estoque para 2024, destacando para quem elas são mais adequadas, seus preços e os principais recursos.

Mas, primeiro, vamos descobrir o que você deve procurar em um software de otimização de estoque!

O que você deve procurar em um software de otimização de estoque?

Um software de otimização de inventário confiável deve priorizar a precisão. Veja a seguir o que você deve procurar para garantir que ele atenda às suas necessidades comerciais de forma eficaz:

Rastreamento em tempo real : Certifique-se de que o software forneça níveis e movimentos de estoque atualizados para evitar falta e excesso de estoque

: Certifique-se de que o software forneça níveis e movimentos de estoque atualizados para evitar falta e excesso de estoque Leitura de código de barras : Escolha sistemas que suportem a leitura de código de barras para identificação e rastreamento eficientes do produto

: Escolha sistemas que suportem a leitura de código de barras para identificação e rastreamento eficientes do produto Recursos de integração : Verifique se o software se integra aos seus sistemas de PDV, cadeia de suprimentos e contabilidade para facilitar o fluxo de dados

: Verifique se o software se integra aos seus sistemas de PDV, cadeia de suprimentos e contabilidade para facilitar o fluxo de dados Alertas automatizados : Procure recursos de automação para que você possa receber notificações automáticas sobre estoque baixo, datas de validade e pontos de reabastecimento para evitar problemas de estoque

: Procure recursos de automação para que você possa receber notificações automáticas sobre estoque baixo, datas de validade e pontos de reabastecimento para evitar problemas de estoque Suporte multicanal : Selecione um software que possa gerenciar o estoque em vários canais de vendas para mantê-los sincronizados

: Selecione um software que possa gerenciar o estoque em vários canais de vendas para mantê-los sincronizados Acessibilidade móvel : Certifique-se de que os sistemas de inventário sejam compatíveis com vários dispositivos para aumentar a flexibilidade e o gerenciamento em movimento

: Certifique-se de que os sistemas de inventário sejam compatíveis com vários dispositivos para aumentar a flexibilidade e o gerenciamento em movimento Escalabilidade : Procure ferramentas que possam crescer com sua empresa, lidando com o aumento da complexidade dos dados e do inventário à medida que você se expande

: Procure ferramentas que possam crescer com sua empresa, lidando com o aumento da complexidade dos dados e do inventário à medida que você se expande Interface amigável ao usuário: Opte por uma plataforma intuitiva que reduza o tempo de treinamento e aumente a eficiência da equipe

Os 10 melhores softwares de otimização de estoque para usar em 2024

Na lista abaixo, estou me aprofundando nas melhores ferramentas de software de otimização de estoque de 2024. Também apresentarei uma breve visão geral de cada ferramenta para que você possa comparar facilmente suas opções.

1. ClickUp (melhor para planejamento, gerenciamento e otimização de estoque)

Se estiver procurando uma ferramenta que se destaque em planejamento e otimização de estoque, ClickUp pode ser exatamente o que você precisa.

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de operações para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas. É excelente para lidar com operações de comércio eletrônico, gerenciar estoques de produtos e definir metas.

Fique por dentro dos dados de inventário em tempo real com a plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Com Solução de gerenciamento de projetos do ClickUp você pode simplificar seus processos com painéis personalizáveis que mostram métricas em tempo real, rastrear o inventário com listas organizadas e automatizar fluxos de trabalho para manter as tarefas funcionando sem problemas. Dashboards do ClickUp são incrivelmente versáteis, oferecendo uma visão 360° das informações de seu produto

Visualize seus produtos disponíveis, estoques e outros inventários nos ClickUp Dashboards

Você pode ajustar a interface para atender às suas necessidades, com opções de status, tabelas e ferramentas de relatório personalizadas. Além disso, os Dashboard Widgets permitem que você obtenha facilmente dados cruciais, como tempo rastreado e gráficos, aumentando a eficiência do inventário.

Se você gosta mais de disposições estruturadas, Visualização de tabela do ClickUp pode lhe chamar a atenção.

Analise dados sem esforço para o gerenciamento de informações estruturadas com o Table View do ClickUp

Ela permite que você organize orçamentos, inventários e detalhes do cliente em um formato organizado de linhas e colunas. Crie Campos personalizados do ClickUp para registrar praticamente qualquer coisa: progresso de tarefas, anexos de arquivos, classificações por estrelas e mais de 15 tipos de campos.

Se você quiser rastrear a movimentação e a disponibilidade do estoque, os modelos pré-criados do ClickUp são incrivelmente eficientes. Por exemplo, o modelo Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp **Simplifica o manuseio de estoques grandes ou complexos. Ajuda a rastrear os níveis de estoque, as movimentações de estoque e as alterações de custo, além de organizar as informações do produto em um banco de dados de fácil utilização.

Gerencie seu estoque e reabasteça sempre a tempo com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Este modelo também ajuda você:

Monitorar os níveis de estoque, a disponibilidade de estoque, os movimentos e as flutuações de custo

Organizar os detalhes do produto, incluindo preços e imagens, em um banco de dados fácil de usar

Analisar tendências de estoque para tomar decisões informadas de reabastecimento

Modelo de relatório de inventário do ClickUp aumenta ainda mais a precisão no rastreamento dos níveis de produtos, oferece insights sobre a cadeia de suprimentos e simplifica o processo de pedidos. Esse modelo também permite definir metas de estoque e antecipar a demanda, garantindo que você fique à frente de possíveis faltas de estoque.

Acompanhe os níveis de estoque e identifique rapidamente as faltas com o modelo de relatório de estoque

Este modelo permite que você:

Visualizar rapidamente os níveis de estoque em um relance

Atualizar facilmente os dados sem a necessidade de inserir códigos

Organizar os produtos em categorias para facilitar a navegação

Automações do ClickUp é outro recurso que pode aprimorar significativamente o gerenciamento de estoque, simplificando tarefas repetitivas e reduzindo erros manuais. Com as automações, você pode configurar gatilhos para atualizar os níveis de estoque automaticamente quando os itens são adicionados ou removidos, garantindo a precisão em tempo real.

Automatize o gerenciamento de inventário com o ClickUp Automations

As notificações podem ser configuradas para alertá-lo quando o estoque atingir um nível crítico, o que leva à tomada de decisões e ao reabastecimento em tempo hábil. Além disso, você pode usar a automação do cliente para categorizar e organizar os dados do estoque, facilitando o rastreamento e a análise das tendências. Isso não apenas economiza tempo, mas também o ajuda a tomar decisões informadas, melhorando a eficiência e a produtividade no gerenciamento do seu estoque.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerencie reabastecimentos e entregas de produtos comVisualização do calendário do ClickUp. Visualize cronogramas de entrega de pedidos e tarefas em tempo real por meio de linhas de tempo colaborativas e calendários de recursos

Defina lembretes para reabastecimento comTarefas recorrentes do ClickUp* Integrações do ClickUp com plataformas de comércio eletrônico garantem a sincronização precisa dos dados de estoque para otimizar as operações comerciais e tomar decisões informadas

Acompanhe as vendas de produtos e gerencie a capacidade com ferramentas práticas de planejamento, incluindo ferramentas prontas emodelos de listas de fornecedores Limitações do ClickUp

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado em torno do alto grau de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por espaço de trabalho por membro por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Zoho Inventory (melhor para empresas de pequeno e médio porte)

via Inventário Zoho A Zoho oferece um pacote de software completo que inclui vários aplicativos, como o Zoho CRM, um sistema de helpdesk e o Zoho Inventory.

O Zoho Inventory oferece recursos como rastreamento de inventário, gerenciamento de pedidos e gerenciamento de armazém, o que o torna ideal para empresas de pequeno e médio porte.

O Zoho integra-se com plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify, Amazon, Etsy, eBay e ZohoCommerce. Embora suas opções de integração sejam um pouco limitadas, o Zoho continua com preços competitivos em comparação com outras plataformas de comércio eletrônico gerenciamento de inventário de comércio eletrônico soluções.

Os melhores recursos do Zoho Inventory

Gerencie com eficiência o inventário usando código de barras e tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID)

Assegura a rotação oportuna de produtos perecíveis

Fornece taxas de remessa em tempo real das principais transportadoras globais

Limitações do Zoho Inventory

Integração limitada com plataformas de comércio eletrônico e marketplaces

O preço é baseado no volume mensal de pedidos, exigindo um upgrade de plano à medida que sua empresa cresce

Preços do Zoho Inventory

Plano gratuito (50 pedidos e apenas um usuário)

(50 pedidos e apenas um usuário) Padrão: US$ 39/mês por organização (com 500 pedidos mensais e dois usuários)

US$ 39/mês por organização (com 500 pedidos mensais e dois usuários) Profissional: $99/mês por organização (com 3000 pedidos mensais e dois usuários)

$99/mês por organização (com 3000 pedidos mensais e dois usuários) Premium: $159/mês por organização (com 7500 pedidos mensais e dois usuários)

$159/mês por organização (com 7500 pedidos mensais e dois usuários) Enterprise: $299/ mês por organização (com 15000 pedidos mensais e sete usuários)

Zoho Inventory ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 380 avaliações)

3. Fishbowl Inventory (Melhor software de gerenciamento de inventário baseado em nuvem)

via Inventário do Fishbowl Um software altamente conceituado de gerenciamento de estoque e cadeia de suprimentos, o Fishbowl se integra perfeitamente ao QuickBooks para otimizar os processos de estoque. Ele aumenta a precisão com a leitura de código de barras, garantindo o rastreamento preciso dos itens em toda a cadeia de suprimentos, e oferece suporte ao monitoramento de estoque em tempo real em vários locais - ideal para operações de grande escala.

O recurso de rastreamento de peças do software permite monitorar o estoque usando números de série, números de lote ou datas de validade, o que aumenta a rastreabilidade e a conformidade, especialmente em setores com regulamentações rigorosas.

Os melhores recursos do Fishbowl Inventory

Adequado para empresas de remessa em grande escala e fabricantes

Automatiza a criação de pedidos de compra com base em tendências de vendas e requisitos de estoque com o sistema de gerenciamento de pedidos do Fishbowl

Acesse e gerencie o estoque em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Limitações do Fishbowl Inventory

Pode ser caro para empresas com muitos usuários

Recursos adicionais têm custos adicionais

Preços do Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : uS$ 349/mês para dois usuários

: uS$ 349/mês para dois usuários Fishbowl Advanced: uS$ 399/mês para dois usuários

Avaliações e opiniões sobre o Fishbowl Inventory

G2: 4/5 (mais de 200 avaliações)

4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

4. Cin7 (Melhor para varejistas omnicanal)

via Cin7 O Cin7 é uma ferramenta de gerenciamento de inventário baseada em nuvem disponível gratuitamente para lojas de comércio eletrônico do Shopify que conta com uma variedade de recursos e integrações de plataforma.

Esse sistema baseado na Web usa o método Kanban para facilitar a reposição e o reordenamento de estoque e inclui funcionalidades de contabilidade como o método FIFO (First In, First Out).

O Cin7 se diferencia por seu preço econômico para empresas de qualquer tamanho e pela capacidade de lidar com um número ilimitado de unidades de manutenção de estoque (SKUs).

Melhores recursos do Cin7

Transferência perfeita de estoque entre armazéns

Gerar pedidos de compra rapidamente com seus recursos automatizados

Acesse sistemas de PDV e leitura de código de barras em todos os planos

Limitações do Cin7

O plano básico carece de recursos como conexões EDI e configurações 3PL

Não há planos gratuitos ou opções de teste disponíveis

Preços do Cin7

Cin7 Core Standard : A partir de US$ 349/mês

: A partir de US$ 349/mês Cin7 Core Pro : A partir de US$ 599/mês

: A partir de US$ 599/mês Cin7 Core Advanced: A partir de US$ 999/mês

Cin7 (Core) ratings & reviews

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3 /5 (mais de 700 avaliações)

5. Ordoro (Melhor para envio e atendimento)

via Ordoro O Ordoro oferece recursos que permitem gerenciar a remessa, lidar com dropshipping de estoque, acesso aberto à API e análises avançadas. A plataforma permite a integração perfeita de vários canais de vendas para aprimorar os processos de atendimento.

Quer você gerencie 100 itens de estoque ou 500.000 pedidos por mês, a estrutura abrangente de dados de exportação e o sistema de contabilidade do Ordoro podem simplificar o gerenciamento do seu estoque.

Melhores recursos do Ordoro

Oferece automação moderna de compras para operações simplificadas

Permite o gerenciamento centralizado para empresas com vários depósitos

Conecta-se a plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify, Magento e WooCommerce

Limitações do Ordoro

Não possui uma versão móvel, ao contrário de muitas outras opções de software de inventário

O preço pode ser alto para pequenas empresas

Preços do Ordoro

Envio : Grátis

: Grátis Inventário : $349/mês

: $349/mês Remessa direta: $299/mês

Ordoro ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

6. QuickBooks E-commerce (melhor para empresas de comércio eletrônico em crescimento)

via QuickBooks Conhecido por sua interface amigável e recursos robustos, o QuickBooks Commerce (antigo TradeGecko) ajuda as empresas a gerenciar com eficiência o estoque, automatizar fluxos de trabalho e analisar o desempenho.

Os recursos de automação da ferramenta permitem que as empresas otimizem tarefas repetitivas e reduzam erros manuais. Ao automatizar processos como atendimento de pedidos, geração de pedidos de compra e ajustes de estoque, a ferramenta simplifica as operações e ajuda você a economizar tempo.

Melhores recursos do QuickBooks E-commerce

Conecta-se sem esforço com o Xero para simplificar a contabilidade

Monitora os níveis de estoque em vários locais e canais

Otimize as operações de armazém com recursos como gerenciamento de localização de caixas e listas de picking

Limitações do QuickBooks E-commerce

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada ao usar o software pela primeira vez

Opções limitadas de personalização para necessidades comerciais específicas

Preços do QuickBooks E-commerce

Início simples: US$ 35/mês

US$ 35/mês Essentials: $65/mês

$65/mês Plus: $99/mês

$99/mês Avançado: $235/mês

TradeGecko (QuickBooks E-commerce) ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: N/A

7. DEAR Systems (melhor para manufatura e atacado)

via Sistemas DEAR Por ser uma solução de ERP baseada em nuvem, o DEAR Systems elimina a necessidade de uma infraestrutura de TI dispendiosa, como servidores e switches.

Com essa ferramenta, você pode gerenciar com eficiência tudo, desde matérias-primas até produtos acabados, garantindo que sua cadeia de suprimentos funcione sem problemas do início ao fim. Um recurso de destaque são os recursos de previsão de demanda, que permitem prever com precisão as necessidades de estoque, minimizando o excesso de estoque e a falta de estoque.

O módulo de procurement da plataforma aprimora suas decisões de compra com precisão e eficiência. Ele apresenta uma página de informações sobre fornecedores e ferramentas de relatórios financeiros.

Para as empresas que ainda dependem de métodos manuais de planejamento de demanda, a DEAR Systems oferece ferramentas que podem substituir métodos ultrapassados planejamento de capacidade no Excel **Com processos mais eficientes e automatizados, isso garante que suas execuções de produção se alinhem perfeitamente à demanda, maximizando a eficiência e minimizando o desperdício.

Os melhores recursos do DEAR Systems

Identifique e aprimore cada etapa de sua cadeia de suprimentos com oanálise da cadeia de valor* Receba notificações para solicitar pedidos de reabastecimento quando o estoque estiver baixo com alertas de ponto de reabastecimento

Acesse mais de 300 relatórios padrão para obter insights detalhados

Limitações do DEAR Systems

Seu alto custo pode ser uma barreira para pequenas empresas

Preços da DEAR Systems

A partir de $249/mês para 5 usuários

DEAR Systems ratings & reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

8. NetSuite ERP (melhor para gerenciamento de estoque em nível empresarial)

via ERP da NetSuite O NetSuite ERP oferece um conjunto abrangente de ferramentas que cobrem tudo, desde o gerenciamento financeiro até o controle de estoque, o que o torna um ponto único para empresas que buscam aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento.

Os painéis de controle em tempo real do sistema oferecem uma visão geral completa dos processos de gerenciamento de estoque, ajudando-o a tomar decisões baseadas em dados com confiança.

O NetSuite ERP oferece visibilidade em tempo real dos níveis de estoque, previsão de demanda e gerenciamento de pedidos, garantindo que os produtos certos estejam no lugar certo e na hora certa. Isso ajuda a reduzir os custos de transporte e minimiza o risco de falta de estoque, melhorando, em última análise, a satisfação do cliente.

A plataforma se integra perfeitamente com software de logística que oferece visibilidade e controle de ponta a ponta sobre suas operações.

Os melhores recursos do NetSuite ERP

Gerencie com facilidade várias subsidiárias, unidades de negócios e entidades jurídicas, com suporte a vários idiomas e moedas

Otimize a programação em tempo real e gerencie o estoque de forma eficaz usando calendários e gráficos de Gantt

Obtenha visibilidade global com o gerenciamento de localização de fornecedores, planejamento de requisitos de distribuição e ferramentas de planejamento de vários locais

Limitações do NetSuite ERP

Curva de aprendizado acentuada, especialmente ao personalizar a plataforma ERP

Há restrições quanto aos tipos de documentos que podem ser exportados, e nem todas as informações são transferidas corretamente

Preços do NetSuite ERP

Preços personalizados

NetSuite ERP ratings & reviews

G2: 4/5 (mais de 3.000 avaliações)

4/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

9. SAP IBP (melhor para otimização de estoque em cadeias de suprimentos complexas)

via SAP IBP Usando algoritmos de aprendizado de máquina e dados em tempo real, o SAP IBP prevê com precisão a demanda futura, permitindo que as empresas alinhem seus níveis de estoque com as necessidades do mercado.

O SAP IBP permite que as empresas otimizem o estoque em vários locais e níveis dentro da cadeia de suprimentos. Esse recurso considera as interdependências entre diferentes níveis de estoque, permitindo uma distribuição mais eficiente e reduzindo o excesso de estoque, mantendo altos níveis de serviço.

Ele também suporta o planejamento de cenários, permitindo que as empresas avaliem os possíveis resultados de várias decisões, como alterações nos prazos de entrega dos fornecedores ou mudanças na demanda dos clientes, e selecionem a estratégia mais eficaz.

Os melhores recursos do SAP IBP

Obtenha visibilidade, alertas e análises abrangentes para medir o desempenho, prever interrupções e ficar à frente dos problemas

Realizar simulações em tempo real de vários cenários de negócios para atender às crescentes demandas empresariais

Oferecer suporte à integração perfeita com outros sistemas SAP e aplicativos de terceiros para melhorar a funcionalidade

Limitações do SAP IBP

Curva de aprendizado devido à complexidade e aos recursos abrangentes

A ferramenta usa a tecnologia RDP para alguns processos, que não é a tecnologia mais recente disponível

Preços do SAP IBP

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP IBP

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. inFlow Inventory (melhor para gerenciamento de inventário fácil de usar)

via inventário inFlow o inFlow Inventory foi feito sob medida para simplificar o controle de estoque para empresas de qualquer tamanho. Ele centraliza os dados de estoque e de pedidos, proporcionando visibilidade em tempo real dos níveis de estoque e das movimentações em seus centros de distribuição.

Alguns de seus principais recursos incluem código de barras, gerenciamento de armazéns em vários locais e análises detalhadas, permitindo o rastreamento, o reordenamento e a otimização eficientes do estoque.

melhores recursos do #### inFlow Inventory

Integre-se perfeitamente a várias plataformas de vendas de comércio eletrônico, incluindo mercados on-line, sites e lojas físicas, para gerenciar o estoque em uma única interface

Aumente a precisão e a eficiência no recebimento, na coleta e no gerenciamento do estoque com a leitura de código de barras e a identificação por radiofrequência (RFID)

Crie, processe e rastreie pedidos e projete modelos de pedidos de compra para futuros ciclos de aquisição

limitações do inFlow Inventory

Problemas de escalabilidade para empresas de comércio eletrônico grandes ou em rápido crescimento

Preços do inFlow Inventory

Empreendedor : uS$ 110/mês

: uS$ 110/mês Pequenas empresas : $279/mês

: $279/mês Médio porte : $549/mês

: $549/mês Empresa: $1319/mês

inFlow Inventory ratings & reviews

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Escolhendo o melhor software de otimização de estoque para sua empresa

À medida que as empresas crescem, o rastreamento manual do estoque se torna cada vez mais difícil, levando a erros, itens extraviados e atrasos no atendimento de pedidos - problemas que podem afetar negativamente suas operações.

Mudar para um sistema de otimização de estoque baseado em nuvem pode ser transformador. Ele simplifica o monitoramento do inventário, facilitando o gerenciamento dos níveis de estoque, reduzindo erros e agilizando o processamento de pedidos.

Se você é um gerente de estoque ou proprietário de uma empresa, o ClickUp oferece uma solução poderosa para otimizar o gerenciamento de estoque. Ele apresenta rastreamento em tempo real, fluxos de trabalho automatizados e painéis personalizáveis, garantindo que os processos de estoque sejam os mais simples e eficazes possíveis. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje e veja a diferença por si mesmo!