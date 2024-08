Como aproveitar a análise da cadeia de valor para aumentar a vantagem competitiva e a longevidade dos negócios

Uma empresa pode sobreviver bem em condições de mercado variáveis, mas, para prosperar, é preciso otimizar as atividades da cadeia de valor para garantir um desempenho superior. As empresas estabelecidas geralmente são aquelas que aprimoram constantemente o valor que oferecem aos clientes e acionistas, bem como a outras partes interessadas envolvidas.

No entanto, não se trata apenas de aprimorar produtos e serviços - você também deve fazer uma microanálise da logística de entrada e saída, do gerenciamento de recursos humanos e de outros processos operacionais para ampliar as margens de lucro.

É exatamente por isso que os gerentes com visão de futuro confiam na análise da cadeia de valor (VCA) para obter uma verdadeira vantagem competitiva em seu nicho. Essa prática requer o aprimoramento constante das atividades primárias e de suporte em uma empresa com o objetivo de fidelizar o cliente e obter economia de custos, o que leva à vantagem competitiva por meio da criação estável de valor. 🌱

Neste artigo, exploraremos:

O conceito de cadeia de valor

Sua função na otimização dos modelos de negócios

O processo de realização de uma análise da cadeia de valor - tanto do ponto de vista do custo quanto da diferenciação do produto

O que é análise da cadeia de valor?

O proeminente economista e professor da Harvard Business School, Michael Porter, explorou pela primeira vez os conceitos de cadeia de valor e análise da cadeia de valor em seu livro A vantagem competitiva: Criando e mantendo um desempenho superior .

A cadeia de valor refere-se a todos os processos ao longo de todo o ciclo de vida do produto ou serviço, desde o estágio de P&D até as fases de distribuição e vendas. Cada processo da cadeia pode ser analisado quanto ao valor incremental que agrega ao produto ou serviço final, que é exatamente o objetivo da análise da cadeia de valor.

É o processo de analisar as atividades primárias e de suporte envolvidas na entrega do produto e na manutenção do negócio. O objetivo é determinar quais processos contribuem razoavelmente para o valor fornecido pelo produto ou serviço final.

Via: Harvard Business School Online Uma análise cuidadosa da cadeia de valor ajuda as empresas a desvendar novas percepções que lhes permitem oferecer o máximo de valor a seus clientes e acionistas. Ao final de uma análise bem-sucedida, os gerentes devem ser capazes de:

Reduzir custos em todas as cadeias de valor

Identificar processos fundamentais para a entrega

Identificar oportunidades de melhorias operacionais e tecnológicas

Otimizar as iniciativas de marketing e vendas para melhorar a experiência do cliente

Dica: Procurando uma análise no estilo Porter das forças competitivas em seu mercado e o impacto delas em suas cadeias de valor? Experimente o Modelo ClickUp das 5 Forças de Porter para visualizações rápidas. 🌹

Para as empresas que buscam uma melhor compreensão do setor e a formulação de estratégias impactantes, esse modelo dinâmico e fácil de usar prova ser um recurso inestimável

Como a análise da cadeia de valor pode beneficiar as empresas?

Alguns dos principais benefícios derivados de Análise da cadeia de valor de Porter incluem:

Diferenciação de produtos: Um dos benefícios mais óbvios da análise da cadeia de valor é a manutenção de um desempenho superior para desfrutar da fidelidade duradoura do cliente. Isso inclui a revisão dos processos e estratégias existentes para desenvolver novos produtos, recursos e serviços que se alinham às necessidades em evolução dos clientes em um cenário competitivo

Um dos benefícios mais óbvios da análise da cadeia de valor é a manutenção de um desempenho superior para desfrutar da fidelidade duradoura do cliente. Isso inclui a revisão dos processos e estratégias existentes para desenvolver novos produtos, recursos e serviços que se alinham às necessidades em evolução dos clientes em um cenário competitivo Redução de custos: A análise da cadeia de valor oferece uma visão panorâmica de qual processo agrega ou subtrai valor em seu modelo de negócios atual,ajudando a reconhecer as eficiências e ineficiências. Esses insights podem ajudá-lo a decidir quais processos automatizar, eliminar e otimizar para aumentar as margens de lucro

A análise da cadeia de valor oferece uma visão panorâmica de qual processo agrega ou subtrai valor em seu modelo de negócios atual,ajudando a reconhecer as eficiências e ineficiências. Esses insights podem ajudá-lo a decidir quais processos automatizar, eliminar e otimizar para aumentar as margens de lucro Inovação orientada para o crescimento: A análise cuidadosa da estrutura da cadeia de valor também pode revelar processos de negócios repetitivos e dependências complexas que podem prejudicar o crescimento e a produtividade, dando a você a oportunidade de ajustar os processos envolvidos

Em suma, você consegue obter diferenciação operacional, o que gera vantagens distintas que seus concorrentes têm dificuldade de replicar. E, a longo prazo, isso se traduz em uma percepção mais forte da marca e em uma melhor lucratividade ano a ano. 📆

O que incluir em sua análise da cadeia de valor

A análise da cadeia de valor abrange a exploração de processos em duas categorias principais: atividades primárias e atividades secundárias.

As funções ou atividades primárias consistem nos principais processos de desenvolvimento e distribuição de qualquer produto ou serviço. Elas agregam valor diretamente à oferta. Uma análise típica das funções primárias exige que você explore:

Logística de entrada: Abrange a cadeia de suprimentos; exemplos incluem o recebimento de matérias-primas e o armazenamento **Operações: procedimentos como a fabricação que transformam matérias-primas em produtos acabados Logística de saída: Inclui atividades como embalagem, classificação e remessa que permitem a entrega do produto ou serviço final Atividades de vendas e marketing: São atividades promocionais e de funil de vendas Serviço pós-venda: Processos relacionados ao atendimento ao cliente, reparo e manutenção

Por outro lado, as atividades secundárias não desempenham um papel direto nas vendas ou na produção, mas apoiam as funções primárias. É de se esperar que essas atividades melhorem a eficiência e a eficácia de suas contrapartes primárias. Os quatro principais cabeçalhos de atividades secundárias incluem:

Compras: Está intimamente relacionado à parte de logística de entrada das atividades primárias; abrange áreas como processamento de pedidos egerenciamento de recursos como estoque Gerenciamento de recursos humanos : Exemplos incluem contratação, treinamento, retenção e remuneração de funcionários Manutenção da infraestrutura: Abrange pesquisas e avanços feitos para melhorar os processos de negócios, o gerenciamento de despesas gerais e o planejamento financeiro **Desenvolvimento tecnológico: ajuda a reduzir os custos relacionados à tecnologia e aprimora a automação de processos

Ao considerar todos esses componentes durante a realização de uma análise da cadeia de valor, você pode obter uma análise completa da cadeia de valor estratégia operacional e melhor controle de qualidade.

Como conduzir uma análise da cadeia de valor

A análise da cadeia de valor requer a desagregação dos processos primários e secundários em compartimentos estrategicamente semelhantes, permitindo o gerenciamento simplificado da cadeia de valor.

Há duas abordagens principais que você pode adotar para uma análise da cadeia de valor:

Na primeira abordagem, seu objetivo é obter uma vantagem de custo no setor para obter um aumento de lucratividade A segunda abordagem se concentra em alcançar uma diferenciação de produto exclusiva que seja valorizada pelos clientes e permita que você cobre preços mais altos do que seus concorrentes

Vamos explorar as duas abordagens uma a uma. Também veremos como ClickUp , um trabalho completo e solução de gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a realizar uma análise da cadeia de valor de forma rápida e eficaz. 💡

Abordagem 1: análise da vantagem de custo

De uma perspectiva de vantagem de custo, a análise da cadeia de valor visa ajudá-lo a reduzir o custo de produção ou entrega do produto ou serviço que você vende. O resultado? Você consegue vender sua oferta por um preço mais baixo do que o de seus concorrentes sem comprometer as margens. A VCA de vantagem de custo é normalmente um processo de cinco etapas:

Etapa 1: Identificar as atividades primárias e secundárias

A primeira etapa para fazer uma análise da cadeia de valor com vantagem de custo é identificar as atividades primárias e secundárias em suas operações comerciais. A ideia é estimar o intervalo de reduções de custo que podem ser alcançadas de forma realista.

A regra geral é ser cuidadoso ao reduzir os custos das atividades primárias porque elas estão diretamente ligadas ao seu produto. Não faz sentido introduzir modificações que comprometam a experiência do usuário.

Uma boa maneira de organizar as informações de que você precisa durante esta etapa é usar o Suíte de gerenciamento de produtos ClickUp . É perfeito para centralizar sua análise da cadeia de valor para qualquer setor ou nicho - escreva documentos de processo, crie roteiros e visualize todo o ciclo de vida do produto .

Criando a excelência do produto: Das especificações aos marcos com o Gerenciamento de Produtos no ClickUp

Precisa de um início rápido? Fique à vontade com o Modelo de quadro branco da cadeia de valor do ClickUp . Sua estrutura visual pré-projetada permite organizar todas as suas atividades primárias e secundárias e estabelecer a relação delas com a margem de lucro. Faça com que sua equipe de análise vincule tarefas, documentos ou até mesmo produtos individuais diretamente no modelo e colabore sem problemas. 😎

O modelo de quadro branco da cadeia de valor do ClickUp ajuda você a analisar as atividades da sua empresa e a oferecer valor adicional aos seus clientes

Se você estiver gerenciando mais de uma empresa, crie vários modelos para mapear cadeias de valor individuais em espaços de trabalho de projeto dedicados no ClickUp.

Etapa 2: Registre a contribuição de cada processo para o pool de custos

A próxima etapa é calcular a participação de cada atividade no custo geral de produção e entrega e ver como ela se compara ao valor agregado por ela. Nesse processo, você verá que algumas opções, como as despesas gerais da fábrica, custam muito, mas também oferecem um enorme valor à sua oferta principal.

Por outro lado, alguns processos são apenas centros de custo desnecessários, pois não agregam muito valor à cadeia. Use as informações desse exercício para determinar o escopo de reduções significativas de custos. 💸

Precisa de ajuda aqui? O Modelo de análise de custos do projeto ClickUp pode ser útil. Conheça a fundo suas despesas operacionais com cinco visualizações diferentes para analisar seus custos operacionais, incluindo custos indiretos, custos variáveis, custos de materiais e custos fixos. Ele também permite que você os analise com base em parâmetros como preço total, custo, quantidade, custo unitário e tipo de custo.

Use o modelo de análise de custo de projeto do ClickUp para analisar seus custos operacionais em 5 parâmetros diferentes

Etapa 3: Identificar os principais geradores de custos

Depois de saber quais atividades contribuem mais para seus custos gerais, é hora de identificar os geradores de custos individuais. Os geradores de custos são componentes unitários de despesas que são compartilhados entre vários departamentos. Eles podem influenciar de forma fracionária o preço final de um produto.

Por exemplo, o custo de fabricação de um produto abrange vários componentes, como o custo de matérias-primas e mão de obra. Os direcionadores de custo das despesas com mão de obra podem incluir o total de horas de máquina, o número de entregas e o tempo ocioso.

Os drivers de custo serão específicos do seu setor, mas você os mede por:

Rastreamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Usando ferramentas de comparação de custos

O objetivo aqui é encontrar oportunidades específicas de otimização de custos em uma função ampla.

Etapa 4: Analisar vínculos e relacionamentos entre atividades

As atividades da cadeia de valor geralmente estão intimamente ligadas umas às outras - o ajuste de um aspecto pode influenciar positiva ou negativamente o custo, a eficiência e a lucratividade de outro. Por exemplo, se você for uma empresa de logística, uma mudança no local de armazenamento pode ter dois sentidos: por exemplo, aumentar o custo de transporte ou tornar o ciclo de entrega mais rápido e econômico.

Em resumo, nenhuma vantagem de custo deve ser obtida às custas da qualidade do serviço ou da lucratividade geral. É por isso que é fundamental identificar e analisar as relações entre as atividades interconectadas em sua cadeia de valor. ⛓️

Uma boa maneira de entender essas relações é visualizá-las. Você pode usar Dependências do ClickUp para fazer isso facilmente. Vincule tarefas interconectadas em seus fluxos de trabalho e use a opção Relationships para especificar o tipo de dependência. Você pode escolher:

Waiting on: Permite vincular tarefas que devem ser concluídas antes da tarefa em questão

Permite vincular tarefas que devem ser concluídas antes da tarefa em questão Bloqueio: Permite adicionar tarefas que devem esperar até que a tarefa em questão seja marcada como done

Como adicionar uma dependência a uma relação no ClickUp

Você também pode visualizar as dependências de tarefas usando Visualização de Gantt do ClickUp . Quando estiver em sua lista de tarefas, basta alternar para a visualização Gantt para ver como as diferentes tarefas dependem umas das outras. O panorama geral permite que você tome decisões informadas sobre a análise da cadeia de valor.

Tenha uma visão clara de suas tarefas e dependências na visualização ClickUp Gantt

Se quiser visualizar as dependências ou todas as atividades de sua cadeia de valor, vá para Quadros brancos ClickUp . Você tem uma tela infinita para demonstrar seu fluxo de trabalho ou cadeia de produtos usando textos, conectores, formas, notas adesivas e outros componentes de mídia. Ele suporta vários colaboradores ao vivo, o que o torna uma ferramenta de brainstorming perfeita para equipes remotas.

Use o ClickUp para projetar fluxos de trabalho com recursos úteis, como quadros brancos, mapas mentais, automações e vários modelos

Etapa 5: Automatize e inove seus processos para reduzir custos

Por fim, depois de ter uma ideia de suas atividades primárias, atividades secundárias e seu posicionamento de custo, comece a elaborar estratégias para redução de custos. 👩‍🏭

Dependendo do tipo de atividades que você está modificando para diferenciação de custos, pode ser necessária a ajuda das equipes de desenvolvimento de produtos ou de marketing. Por exemplo, se a vantagem de custo deve vir do aprimoramento de atividades de gerenciamento de produtos a equipe de produto se torna uma parte interessada próxima durante todo o processo de processo de mudança .

Muitas equipes acabam atualizando a infraestrutura da empresa adicionando ferramentas de automação ao seu arsenal. As automações ajudam a se livrar de muitos processos repetitivos e redundantes, ajudando a obter diferenciação de custos sem esforço.

Felizmente, como uma solução completa ferramenta de gerenciamento de produtos , O ClickUp oferece mais de 100 automações integradas para automatizar processos repetitivos que sua equipe pode estar fazendo manualmente. É totalmente sem código - basta definir um evento de acionamento, uma ação a ser executada quando o fluxo de trabalho for acionado e publicar sua automação. Não se trata apenas de minimizar os custos de mão de obra, mas também de cuidar de processos complicados que roubam uma parte do seu tempo.

Configure automações personalizadas no ClickUp para tarefas repetitivas

Depois de finalizar um plano de otimização de custos, use Metas do ClickUp para acompanhar e gerenciar seus custos em relação às metas que você definiu. Você pode conectar suas metas a tarefas reais para ajudar sua equipe a encontrar o raciocínio por trás das mudanças propostas. Visualize suas metas com relatórios como barras de progresso e gráficos de linha em Dashboards do ClickUp .

Acompanhamento do progresso da tarefa no ClickUp Goals Dashboard

Abordagem 2: análise da vantagem de diferenciação do produto ou serviço

Esse tipo de análise tem como objetivo diferenciar seu produto ou serviço da concorrência, acrescentando um recurso ou vantagem exclusiva que forneça um valor significativo aos clientes. A vantagem deve melhorar sua oferta e ser difícil de ser replicada por seus concorrentes. Vamos ver como você pode conduzir a análise da cadeia de valor para chegar à diferenciação do produto ou serviço:

Etapa 1: Identificar seus principais contribuintes de valor

Nem todas as atividades comerciais têm o mesmo impacto na experiência e no valor do cliente. Identificar processos de baixo valor é a chave para obter grandes vantagens de diferenciação de produtos. Você pode fazer isso coletando e analisando o feedback do cliente ou do usuário, pois somente eles podem dizer quais são seus pontos problemáticos e o que lhes traria mais valor.

Os CRM do ClickUp tem um rico conjunto de funcionalidades para ajudá-lo. Desde a categorização de suas contas de clientes até a simplificação de comunicação com o cliente e o pipeline de leads, ele o apoia em tudo.

Por exemplo, se quiser coletar feedback de clientes de forma organizada, você vai adorar Formulários ClickUp . Personalize seu formulário de pesquisa com perguntas específicas para sua cadeia de valor e distribua-as pelos canais com um único clique. As respostas coletadas são armazenadas automaticamente em seu Workspace. Você pode acessar o Visualização da tabela para analisá-los em um só lugar.

Personalize e envie seus formulários de feedback para o cliente ao iniciar o processo de VCA

Etapa 2: Encontre o(s) principal(is) diferencial(is) sustentável(is)

Depois de analisar o feedback do cliente e identificar os principais contribuintes ou lacunas em sua cadeia de valor, pense em maneiras de melhorar. A inovação é a chave, e suas equipes de desenvolvimento de produtos podem querer criar alguns novos recursos com base na diferenciação desejada do produto ou serviço. 🦄

Mas nem todas as melhorias são sustentáveis do ponto de vista financeiro ou operacional. Algumas melhorias nos processos de negócios aumentam significativamente seus custos, enquanto outras são tão complicadas que não podem ser dimensionadas para sua empresa.

Precisa de ajuda para decidir qual diferenciação implementar? Você pode usar o Modelo de matriz de priorização do ClickUp para identificar a sustentabilidade de cada melhoria de valor proposta. Basta plotar cada ideia nos eixos X e Y desse modelo na ordem de impacto e esforço. Você e seus acionistas terão uma visão visual de quais melhorias de valor são sustentáveis e valem a pena ser implementadas.

Use o modelo de Matriz de Priorização do ClickUp para analisar o impacto das atividades e os esforços necessários para elas

Etapa 3: Proteja sua diferenciação

Essa última etapa costuma ser negligenciada, mas é muito importante. Depois que você tiver criado seu técnicas de aprimoramento de processos de negócios para obter a diferenciação do produto ou serviço, crie também alguns processos que lhe permitam proteger sua vantagem. Isso o ajuda a manter-se relevante e a ter sua vantagem de diferenciação no mercado por muito tempo.🔒

Portanto, registre uma patente ou crie camadas de proteção em torno de suas práticas recomendadas e segredos comerciais. Crie silos de informações. Faça o que for preciso para proteger sua diferenciação, deixando pouco espaço para os concorrentes replicarem sua oferta e diluírem sua vantagem competitiva.

Se você ainda se sentir bloqueado, poderá usar o software ClickUp projetado por especialistas modelos de fluxo de valor com seções codificadas por cores para visualizar a relação entre suas atividades comerciais. Os Modelo de mapeamento do fluxo de valor do ClickUp é excelente para o brainstorming de técnicas de diferenciação de produtos.

Obtenha insights sobre o estado de suas operações atuais para tomar melhores decisões e fazer melhorias em seus processos

Execute uma análise bem-sucedida da cadeia de valor e encontre sua diferenciação com o ClickUp

Se você deseja obter uma compreensão de 360° de seus processos de negócios, a análise da cadeia de valor é o caminho a seguir.

Os modelos, quadros brancos, integrações e suíte de CRM do ClickUp podem ajudar a monitorar e otimizar a estrutura de sua cadeia de valor de forma consistente. Seus automação do fluxo de trabalho e otimização de processos podem ajudar os membros da sua equipe a maximizar ainda mais a eficiência, proporcionando assim uma vantagem de custo.

Portanto, obtenha o ClickUp gratuitamente e comece a aproveitá-lo para se destacar da concorrência de forma constante e segura. 🫅