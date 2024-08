10 Podcasts inspiradores sobre gerenciamento de produtos em 2024

Não tem tempo para ler artigos longos sobre gerenciamento de produtos? Quer mudar as coisas com podcasts divertidos e envolventes sobre gerenciamento de produtos?

Bem, não precisa procurar mais do que esta lista com curadoria dos melhores podcasts sobre gerenciamento de produtos.

Se você quer dicas para começar uma carreira no setor ou como aperfeiçoar sua liderança de produto, reunimos podcasts que cobrem tudo isso. 🎧

Portanto, pegue seus fones de ouvido, ouça e prepare-se para aprimorar suas habilidades de gerenciamento de produtos.

10 melhores podcasts de gerenciamento de produtos em 2024

Esses podcasts oferecem uma maneira fácil e envolvente de acompanhar as tendências e os insights do setor. Ouça histórias de sucesso e entrevistas com líderes do setor, além de estudos de caso perspicazes e mergulhos profundos em todos os aspectos do gerenciamento de produtos.

Sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns dos nossos podcasts de gerenciamento de produtos favoritos da comunidade. 🤩

1. Isso é gerenciamento de produtos

This is Product Management (TIPM) é um podcast incrível que oferece uma perspectiva realista da vida do pessoal de produto. Ele é apresentado pelo autor e líder de marketing Mike Fishbein.

O TIPM é ótimo para iniciantes que querem se firmar nesse complexo setor, mas também tem muito a oferecer para profissionais experientes em produtos. Os ouvintes aprendem sobre conhecimentos privilegiados, tendências emergentes e as mais recentes ferramentas e técnicas para o gerenciamento eficaz de produtos.

Fishbein mergulha nos detalhes minuciosos do setor. Os tópicos variam de tarefas cotidianas a decisões em grande escala, enfatizando os detalhes menores que muitos podcasts focados em produtos podem ignorar. 🙌

Episódio imperdível: 226 - Storytelling de sucesso é gerenciamento de produtos

Spotify: Isso é gerenciamento de produtos Podcasts da Apple: Isto é gerenciamento de produtos

2. O podcast sobre produtos

Se você está procurando uma nova maneira de explorar o gerenciamento de produtos, confira o The Product Podcast da The Product School.

Os episódios apresentam líderes de produtos de empresas como Microsoft, Google, Facebook, Spotify e Slack. Você também ouvirá falar de empreendedores, startups e outras empresas do setor de tecnologia. 🧑‍💻

As entrevistas abordam as responsabilidades e tarefas diárias dos PMs, fornecendo informações sobre como as coisas funcionam em diferentes empresas de tecnologia. Isso oferece muitas informações sobre as semelhanças e diferenças entre planejamento de produtos e liderança em diferentes organizações.

Episódio imperdível: 9 lições importantes de um gerente de produto do Facebook PM

Spotify: Podcast sobre o produto Podcasts da Apple: Podcast do produto

3. How I Built This com Guy Raz

How I Built This with Guy Raz é outro excelente podcast sobre gerenciamento de produtos que apresenta entrevistas empolgantes com líderes do setor e profissionais de gerenciamento de produtos em ascensão.

Cada entrevista explora a história do convidado, desde como ele começou até o que ele pode compartilhar para ajudar outros profissionais de produtos a terem sucesso. Mergulhe fundo nas origens humildes de algumas das empresas mais conhecidas e dos principais profissionais de produtos da atualidade.

Guy Raz tem como objetivo destacar o que é necessário para se destacar na liderança de produtos e nas estratégias vencedoras que podem criar um crescimento liderado por produtos em qualquer setor. Ele faz com que cada episódio seja tão divertido quanto informativo, trazendo sempre charme e percepções pessoais para a discussão.

Episódio imperdível: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: How I Built This (Como eu construí isso) com Guy Raz Podcasts da Apple: How I Built This (Como eu construí isso) com Guy Raz

4. Rádio do Product Hunt

O Product Hunt Radio é outro dos melhores podcasts de gerenciamento de produtos que vai ao ar semanalmente e apresenta entrevistas com empresários, investidores, líderes de produtos e criadores do setor de tecnologia.

Ele é co-apresentado por Ryan Hoover, da Product Hunt, e Abadesi Osunsade, da Hustle Crew. A dupla faz um trabalho fantástico ao explorar os aspectos em constante mudança do gerenciamento de produtos, juntamente com os principais líderes e agitadores da atualidade.

As entrevistas fornecem percepções sobre tudo, desde empreendedorismo até marketing e métricas. Os convidados fornecem perspectivas exclusivas, juntamente com suas melhores dicas, com base em como chegaram onde estão hoje. 😸

Os gerentes de produto devem se sintonizar para se inspirar e aprender com as experiências desses líderes tecnológicos de sucesso.

Episódio imperdível: Episódio 48: Chris Sacca

Spotify: Rádio do Product Hunt Podcasts da Apple: Rádio do Product Hunt

5. Caixa de ferramentas do Scrum Master

O Scrum Master Toolbox é voltado para profissionais ágeis e scrum masters com episódios diários de 15 minutos. É apresentado pelo Certified Scrum Master, consultor de negócios e Agile Coach Vasco Duarte.

Esse podcast diário oferece doses de inspiração por meio de entrevistas e conversas envolventes com os melhores dos melhores. Os ouvintes ouvem especialistas em gerenciamento de produtos compartilhando suas experiências sobre tudo o que é ágil e scrum.

Os tópicos variam de dinâmica de equipe e colaboração para liderança eficaz e tomada de decisões. Você também encontrará lições específicas sobre coisas como a criação de estruturas ágeis e o desenvolvimento da flexibilidade necessária para um produto de sucesso. ⚒️

Este podcast sobre gerenciamento de produtos é um ótimo recurso para qualquer pessoa interessada em metodologias ágeis . Desde profissionais experientes até aqueles que estão pensando em seguir uma nova carreira, essa é uma maneira fantástica de aprender sobre as melhores práticas atuais e as tendências de negócios ágeis emergentes.

Episódio imperdível: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Caixa de ferramentas do Scrum Master Podcasts da Apple: Caixa de ferramentas do Scrum Master

6. Domínio do produto agora

O Product Mastery Now (antigo The Everyday Innovator) é apresentado pelo veterano do setor Chad McAllister. Ele foi criado para ajudá-lo a passar de gerente de produto a "Mestre de Produto", usando o método BEAT característico de Chad:

Construa sua base

Obter certificação profissional

Aplicar aprofundamentos

Transformar a organização

Os episódios são organizados em cada uma dessas quatro seções, de acordo com o roteiro de produtos exclusivo de McAllister.

Os ouvintes podem entrar em qualquer episódio e começar a aprender as habilidades necessárias para se tornarem condutores influentes da estratégia de produtos. Adquira as habilidades necessárias para criar produtos e experiências de usuário que os clientes vão adorar sem ficar sobrecarregado ou esgotado. 🎉

Episódio imperdível: TEI 233 - Todo mundo quer mais agilidade em seu processo de produto e é assim que se consegue isso (com Colin Palombo)

Spotify: Domínio do produto agora Podcasts da Apple: Domínio do produto agora

7. A experiência do produto

Confira The Product Experience se você estiver procurando um podcast semanal que se aprofunde em tópicos importantes com os melhores gerentes de produto do mundo.

Apresentado por Lily Smith e Randy Silver, essa dupla dinâmica traz uma experiência versátil para cada entrevista. Smith é líder do setor e consultora altamente valorizada nos espaços SaaS e móvel, enquanto Silver é um mestre de produtos com vários talentos e a mente por trás das lojas de música da Amazon. 🎵

Os dois conversam com as mentes mais importantes sobre os tópicos que interessam aos gerentes de produtos do mundo real, como você. Eles exploram o que é necessário para formar equipes bem-sucedidas, desenvolver produtos incríveis, resolver problemas cotidianos e promover uma carreira da qual você possa se orgulhar. 🏆

Episódio imperdível: De onde vêm as boas ideias? - Gal Josefsberg sobre a experiência do produto

Spotify: A experiência do produto Podcasts da Apple: A experiência do produto

8. Um cavaleiro no produto

O One Knight in Product é apresentado por Jason Knight, especialista em gerenciamento de produtos e consultor de SaaS sob demanda.

Em cada episódio, Knight se reúne com líderes de produtos, autores e empreendedores para conhecer suas ideias sobre o setor e ouvir suas histórias. O conteúdo abrange um amplo escopo com tópicos voltados para qualquer pessoa envolvida com o projeto, a criação, o gerenciamento ou o marketing de produtos.

Ao contrário de muitos podcasts focados em entrevistas, o Knight não se concentra apenas em grandes nomes. No interesse da inclusão, ele pode entrevistar um astro do gerenciamento de produtos em um episódio e um nome desconhecido no próximo.

Episódio imperdível: Indo além do desenvolvimento de produtos liderado pelo fundador e preparando os gerentes de produtos para o sucesso (com Jennifer Yang-Wong, vice-presidente de produtos da Contrary)

Spotify: Um cavaleiro no produto Podcasts da Apple: Um cavaleiro no produto

9. Podcast do Lenny

O Lenny's Podcast é apresentado pelo autor e especialista em produtos digitais Lenny Rachitsky. Com vários episódios toda semana, Lenny entrevista especialistas em crescimento e líderes de produtos de classe mundial para ajudar os ouvintes a criar, lançar e desenvolver produtos fantásticos. 🌱

O podcast é conhecido por seu alto valor de produção, com episódios cuidadosamente elaborados para garantir que os ouvintes tenham sempre experiências agradáveis e informativas. O programa frequentemente explora táticas e conselhos práticos de profissionais voltados para o crescimento, além de perguntas e insights envolventes da equipe de Lenny.

De entrevistas com pessoas fascinantes a mergulhos profundos em eventos atuais, o Podcast do Lenny tem algo para todos no espaço de produtos.

Episódio imperdível: Lições sobre como desenvolver o senso de produto, navegar na IA, otimizar a primeira milha e passar pelo meio da bagunça | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Podcast do Lenny Podcasts da Apple: Podcast do Lenny

10. Mestres da escala

O Masters of Scale é apresentado por Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e sócio da Greylock. A missão deste podcast semanal é abordar o empreendedorismo como uma mentalidade que os profissionais podem cultivar e aprender.

Os episódios exploram teorias não convencionais sobre como as empresas crescem. Os entrevistados compartilham histórias de liderança, empreendedorismo, gerenciamento de produtos, captação de recursos e muito mais.

Talvez a melhor parte do podcast sejam os segmentos de "Resposta Rápida", liderados por Bob Safian, que adota uma abordagem nova em relação ao formato padrão de entrevista formal. Safian conduz essas discussões e cria episódios divertidos sobre tudo, desde diversidade até resposta a crises.

Episódio imperdível: Sessão de estratégia: 5 perguntas urgentes e suas respostas inesperadas com Reid Hoffman e Bob Safian

Spotify: Mestres de escala Podcasts da Apple: Mestres de escala

Menções honrosas

Foi incrivelmente difícil reduzir a lista dos 10 melhores podcasts sobre gerenciamento de produtos. Há tantas mentes fantásticas por aí e dezenas de podcasts imperdíveis que podem expandir os horizontes dos gerentes de produtos em todos os lugares.

Aqui estão mais 10 podcasts que achamos que valem a pena ouvir:

Leve seu gerenciamento de produtos para o próximo nível com o ClickUp

Com tantos podcasts inspiradores para acelerar seu motor de gerenciamento de produtos, você provavelmente está pronto para impulsionar seu habilidades de gerenciamento de produtos O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.

Para que isso aconteça na vida real, não procure mais A plataforma de gerenciamento de produtos tudo-em-um da ClickUp .

Mergulhe na visualização de lista personalizável do ClickUp 3.0 para obter status de progresso em sua lista de tarefas

Com seu poderoso ferramentas de colaboração para gerenciamento de projetos e gerenciamento de equipes o ClickUp é a solução perfeita para qualquer gerente de produto.

O ClickUp pode ajudá-lo a otimizar o desenvolvimento de produtos com fluxos de trabalho personalizáveis. Use-os para alinhar suas equipes de produtos e partes interessadas em um espaço colaborativo. 💻

Você terá acesso a:

O ClickUp também tem software de roteiro para ajudá-lo a reunir feedback, sprints e muito mais em um roadmap de produto compartilhado que toda a sua equipe pode ver. É possível criar visualizações no nível da equipe para manter todos concentrados.

Criar automações personalizadas que disparam com base em gatilhos e condições de sua escolha no ClickUp

Não se esqueça Automações do ClickUp para lidar com as coisas tediosas - um melhor gerenciamento de produtos tem tudo a ver com eficiência. 👀

Use o ClickUp AI para tornar as coisas ainda mais fáceis. Ele pode simplificar o feedback do usuário, criar documentos e muito mais.

A melhor parte? O ClickUp tem um plano Free Forever com acesso a muitos recursos avançados. Não, não é um teste gratuito. É realmente software gratuito de gerenciamento de projetos .

Prepare-se para ouvir e aprender

Não há momento melhor do que o presente para sintonizar qualquer um desses podcasts (e todos eles) para melhorar seu desempenho. Esses podcasts oferecem uma riqueza de conhecimentos e percepções de líderes de pensamento, gerentes de produtos bem-sucedidos e especialistas em produtos.

Quer você esteja indo e voltando do escritório ou relaxando em casa, é fácil obter dicas práticas, novas perspectivas e uma dose saudável de inspiração. Lembre-se de compartilhar seus favoritos com sua equipe de produtos para que eles também possam aprender com as melhores partes. 🌻

Para realmente levar suas habilidades de gerenciamento de produtos para o próximo nível, certifique-se de ter o melhor software de gerenciamento de produtos em seu lado.

Descubra ferramentas úteis e tenha em mãos tudo o que você precisa para criar um produto excelente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo. É grátis!