Painel da cadeia de suprimentos: o que acompanhar e como criar um

É fundamental impulsionar a digitalização das cadeias de suprimentos, pois sem ela não haverá transparência e, sem transparência, não haverá responsabilidade.

Gerenciar uma cadeia de suprimentos hoje em dia não é tarefa fácil. Você está constantemente tentando atender às expectativas em constante evolução dos clientes. Além disso, há a imensa pressão para reduzir custos, otimizar fluxos de trabalho, melhorar a eficiência e lidar com perturbações geopolíticas.

Para isso, você precisa de visibilidade completa da sua cadeia de suprimentos. Isso significa que todos os processos da cadeia de suprimentos precisam ser 100% transparentes. E é aí que entra o painel da cadeia de suprimentos.

Um painel de controle da cadeia de suprimentos bem elaborado transforma dados complexos e dispersos em insights claros e acionáveis. Em vez de passar horas vasculhando planilhas para verificar os níveis de estoque ou reconciliar relatórios de desempenho de fornecedores, você pode usar o painel de controle para identificar problemas em tempo real e agir rapidamente para evitar interrupções.

Nesta publicação do blog, vamos mostrar o que um painel de controle da cadeia de suprimentos deve incluir, os KPIs importantes da cadeia de suprimentos e como criar um painel que funcione para sua equipe.

O que é um painel de controle da cadeia de suprimentos?

Um painel da cadeia de suprimentos é uma ferramenta visual centralizada que exibe dados em tempo real e indicadores-chave de desempenho em toda a cadeia de suprimentos, desde a aquisição e o estoque até a produção, a logística e a entrega. Ele reúne dados dispersos de todos os sistemas existentes, como o sistema de planejamento de recursos empresariais, o sistema de gerenciamento de armazém, o sistema de gerenciamento de transporte e os portais de fornecedores, e os transforma em insights em tempo real.

O painel ajuda você a detectar problemas antecipadamente, monitorar KPIs importantes e tomar decisões mais inteligentes e rápidas, seja gerenciando atrasos, equilibrando estoques ou respondendo a picos de demanda de última hora.

Crie painéis de controle da cadeia de suprimentos no ClickUp

Por que usar um painel de controle da cadeia de suprimentos?

Como gerente de operações ou profissional de logística, você precisa de dados proativos para o planejamento estratégico. Isso significa que você precisa de atualizações em tempo real em toda a cadeia de suprimentos, desde níveis de estoque e custos de frete até desempenho de fornecedores e taxas de entrega no prazo.

Veja por que você precisa ter um painel de controle da cadeia de suprimentos:

Decisões baseadas em dados: Extraia dados de ferramentas de inventário, WMS, TMS, ERP, gerenciamento de pedidos e plataformas de fornecedores e transforme-os em insights prontos para a tomada de decisões. Com esses dados, você pode identificar tendências

Eficiência e economia de tempo : automatiza o processo de geração de relatórios, para que você não precise extrair dados manualmente de sistemas isolados

Colaboração aprimorada : centraliza os dados e alinha as equipes de compras, logística e operações em torno de metas e prioridades compartilhadas

Acompanhamento do desempenho : acompanha métricas essenciais da cadeia de suprimentos, como precisão dos pedidos, taxa de atendimento e planejamento e rotatividade de estoque, para ajudar a otimizar o desempenho e aumentar a eficiência

Redução de riscos: fornece consciência situacional sobre eventos climáticos, escassez de mão de obra e mudanças na demanda para que seus processos permaneçam ágeis e se adaptem rapidamente

Principais métricas a serem acompanhadas em um painel de controle da cadeia de suprimentos

Ao projetar um painel de controle da cadeia de suprimentos, estas são as métricas mais importantes a serem incluídas:

Métrica O que isso significa Por que isso é importante Taxa de giro de estoque Mostra com que frequência o estoque é vendido e reposto durante um determinado período Ajuda a otimizar os níveis de estoque, evitar excesso de estoque e reduzir custos de manutenção Taxa de atendimento de pedidos A porcentagem de pedidos entregues com sucesso, dentro do prazo e na íntegra, em comparação com o número total de pedidos Impacta diretamente a satisfação do cliente e a eficiência operacional Entrega no prazo (OTD) A porcentagem de pedidos entregues na data prometida Garanta que as expectativas dos clientes sejam atendidas e que os atrasos sejam minimizados Prazo de entrega O tempo total que leva desde o momento em que um pedido é feito a um fornecedor até o recebimento dos produtos ou serviços Prazos de entrega mais curtos ajudam a reduzir a falta de estoque e melhorar o planejamento de estoque Desempenho do fornecedor Acompanha o desempenho dos fornecedores em relação às expectativas de qualidade, custo e entrega Identificar fornecedores fortes e fracos permite melhores decisões de sourcing e ajuda a gerenciar riscos Custos de transporte A soma total dos custos de envio e combustível, mão de obra e despesas com embalagem Ajuda a otimizar a logística, reduzir o desperdício e identificar oportunidades para estratégias de redução de custos

📮ClickUp Insight: 21% dos entrevistados querem aproveitar a IA para se destacar profissionalmente, aplicando-a em reuniões, e-mails e projetos. Embora a maioria dos aplicativos de e-mail e plataformas de gerenciamento de projetos tenha IA integrada como recurso, ela pode não ser perfeita o suficiente para unificar os fluxos de trabalho entre as ferramentas. Mas nós descobrimos o segredo na ClickUp! Com os recursos de gerenciamento de reuniões com IA da ClickUp, você pode criar facilmente itens da agenda, capturar notas das reuniões, criar e atribuir tarefas a partir das notas das reuniões, transcrever gravações e muito mais, com nosso anotador de IA e o ClickUp Brain. Economize até 8 horas de reunião por semana, assim como nossos clientes da Stanley Security!

Tipos de painéis de controle da cadeia de suprimentos

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de painéis de controle da cadeia de suprimentos.

1. Painel operacional da cadeia de suprimentos

Este painel da cadeia de suprimentos ajuda você a acompanhar o movimento diário de mercadorias e garante que suas operações cumpram os acordos de nível de serviço, melhorando o desempenho da cadeia de suprimentos.

👤 Utilizado por: gerentes de cadeia de suprimentos, gerentes de fábrica, supervisores de centros de distribuição

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: Painéis ClickUp, Zoho Analytics

✅ Principais KPIs monitorados:

Tempo do ciclo do pedido: O tempo total que leva desde que um cliente faz um pedido até que ele o recebe, incluindo processamento do pedido, separação, embalagem, envio e entrega

Taxa de giro do estoque: O número de vezes que o estoque é vendido e reposto durante um determinado período

Taxa de preenchimento: A porcentagem da demanda do cliente atendida por meio da disponibilidade imediata do estoque, sem pedidos em atraso ou atrasos

2. Painel de gerenciamento de estoque

Um painel de gerenciamento de estoque abrangente para gerenciar o fluxo de estoque em vários locais de armazenamento ou canais.

👤 Usado por: Planejadores de estoque, gerentes de armazém

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: NetSuite, Cin7

✅ Principais KPIs monitorados:

Frequência de ruptura de estoque: O número de vezes que um item fica fora de estoque durante um período específico

Valor do estoque morto : o valor total dos itens do estoque que não foram vendidos ou utilizados por um período significativo

Índice de giro de estoque: o número de vezes que o estoque é vendido e reposto dentro de um período específico

3. Painel de logística

Este painel se concentra no rastreamento de remessas, entrega na última milha e controle de custos de frete. Ele garante que as mercadorias sejam transportadas com eficiência do ponto A ao ponto B e permite que as equipes de logística redirecionem ou escalem proativamente os atrasos.

👤 Usado por: Coordenadores de logística, gerentes de transporte

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: ShipBob, FreightPOP

✅ Principais KPIs monitorados:

Custo de frete por unidade: Custo total do frete dividido pelo número de unidades enviadas

Desempenho da transportadora : uma medida do grau de satisfação das expectativas de serviço das transportadoras terceirizadas, incluindo pontualidade e condição das mercadorias

Estoque em trânsito: valor ou quantidade de mercadorias que foram enviadas, mas ainda não foram recebidas no destino

4. Painel de desempenho do fornecedor

Você pode usar esse tipo de painel de controle da cadeia de suprimentos para monitorar e avaliar a confiabilidade e a qualidade dos fornecedores ao longo do tempo. Suas equipes de logística podem avaliar os desafios de aquisição, negociar melhores condições e manter a conformidade em todas as operações de sourcing usando esse painel de controle.

👤 Utilizado por: gerentes de compras, equipes de relacionamento com fornecedores

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: Coupa, Jaggaer

✅ Principais KPIs monitorados:

Taxa de defeitos do fornecedor: Porcentagem de materiais ou produtos recebidos dos fornecedores que não atendem aos padrões de qualidade

Consistência do prazo de entrega : mede a consistência com que um fornecedor cumpre os prazos de entrega esperados ou acordados

Pontuação de conformidade contratual: acompanha o grau de adesão de um fornecedor aos termos contratuais acordados, tais como preço, entrega, qualidade, níveis de serviço, etc.

5. Painel de previsão da demanda

Um painel de previsão de demanda prevê a demanda dos clientes com precisão para que você possa planejar o estoque, a produção e as compras. Em vez de depender dos números de vendas do ano anterior, esse painel reúne dados históricos e em tempo real (vendas, sazonalidade, promoções, tendências de mercado etc.) para revelar padrões, identificar mudanças e modelar a demanda futura.

👤 Utilizado por: Planejadores de demanda, equipes de vendas e planejamento operacional

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: Excel + integração BI, SAS Forecasting

✅ Principais KPIs monitorados:

Demanda vs. vendas reais: Compare a demanda prevista dos clientes e as vendas reais registradas

Padrões de tendências sazonais : padrões recorrentes de vendas que ocorrem em épocas específicas do ano, como feriados, volta às aulas e picos de verão

Volatilidade histórica das vendas: grau de flutuação nos dados de vendas ao longo do tempo

6. Painel de gerenciamento de riscos

Um painel de gerenciamento de riscos oferece visibilidade em tempo real das vulnerabilidades em toda a sua cadeia de suprimentos, desde riscos de fornecedores e atrasos no transporte até ameaças geopolíticas, falências de fornecedores e lacunas de conformidade.

👤 Usado por: Analistas de risco, gerentes de continuidade de negócios

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Principais KPIs monitorados:

Eventos de interrupção da cadeia de suprimentos : número de eventos que interrompem o fluxo normal de bens e serviços na cadeia de suprimentos (por exemplo, desastres naturais, greves, ataques cibernéticos, paralisações de fornecedores)

Níveis de estoque de contingência : a quantidade de estoque adicional mantida explicitamente para uso durante emergências ou interrupções na cadeia de suprimentos

Matriz de probabilidade de impacto: riscos potenciais da cadeia de suprimentos plotados em um mapa de calor de acordo com sua probabilidade (probabilidade) e consequências (impacto)

7. Painel de controle financeiro da cadeia de suprimentos

O painel da cadeia de suprimentos financeira preenche a lacuna entre o movimento físico de mercadorias e o fluxo de dinheiro a ele vinculado. As equipes de operações e finanças usam esse painel para obter visibilidade compartilhada sobre como as atividades da cadeia de suprimentos afetam o capital de giro, o fluxo de caixa e a saúde financeira geral em tempo real.

👤 Usado por: diretores financeiros, analistas de custos

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: ClickUp, Tableau

✅ Principais KPIs monitorados:

Custo por unidade : custo total incorrido para produzir ou adquirir uma unidade do produto, incluindo materiais, mão de obra, despesas gerais e logística

Custo de atendimento : custo total do atendimento a um cliente ou linha de produtos específica, levando em consideração armazenamento, transporte, atendimento ao cliente, devoluções e esforços administrativos

Capital de giro imobilizado em estoque: o valor investido em estoque que não gera receita imediata

8. Painel de controle de rastreamento de pedidos

Um painel de controle de pedidos revela todo o ciclo de vida dos seus pedidos, desde a criação da compra até o envio, a entrega e o atendimento final.

Na gestão da cadeia de suprimentos, você deseja uma visão unificada de todas as etapas do processo de pedido. E este painel de gestão da cadeia de suprimentos ajuda você a fazer exatamente isso.

👤 Usado por: Gerentes de atendimento

🛠️ Ferramentas comumente utilizadas: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Principais KPIs monitorados:

Pedidos por status : uma análise em tempo real da posição de cada pedido no processo de atendimento

Tempo médio de atendimento : o tempo que leva desde o momento em que um pedido é feito até o momento em que é enviado

Taxa de precisão dos pedidos: porcentagem de pedidos entregues exatamente conforme solicitado (itens, quantidades e embalagens corretos)

Como criar um painel de controle da cadeia de suprimentos

Etapa 1: Defina seus objetivos e público-alvo

Defina antecipadamente se o painel é para supervisão estratégica, controle operacional ou gerenciamento de exceções e projete-o de acordo com isso.

Por exemplo, os responsáveis pela cadeia de suprimentos ou equipes financeiras precisam de resumos de alto nível para o planejamento estratégico, enquanto os gerentes de armazém e coordenadores de logística precisam de painéis operacionais para as ações do dia a dia.

🎯 Os objetivos comuns podem incluir: Monitoramento de KPIs: Rotatividade de estoque, taxa de atendimento de pedidos

Identificação de gargalos: Atrasos nas remessas, falta de estoque

Melhoria na tomada de decisões: Previsão da demanda, desempenho dos fornecedores

Em seguida, adapte o nível de detalhes e visualização às necessidades do público.

💼 As partes interessadas da cadeia de suprimentos podem incluir: Equipe de compras : acompanhe o desempenho dos fornecedores e os prazos de entrega

Supervisores de armazém : concentre-se no rendimento, na produtividade e na localização dos estoques

Coordenadores de logística: Quer insights sobre eficiência de transporte e atrasos nas entregas?

Use o ClickUp Goals para alinhar as métricas do seu painel com os objetivos estratégicos e acompanhar o progresso em tempo real. Com o Targets, você pode vincular marcos específicos e KPIs a cada objetivo e ver como cada ponto de dados no seu painel se relaciona com um resultado comercial mais amplo.

Mantenha-se no caminho certo com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp Goals

Use metas numéricas quando estiver acompanhando o progresso em direção a um objetivo numérico, como "Reduzir o tempo médio de processamento de pedidos para menos de 24 horas". Metas monetárias são perfeitas para metas relacionadas a custos em sua cadeia de suprimentos. Quando quiser acompanhar marcos binários, como "Recurso de atualizações de envio em tempo real ativado – Sim/Não", mude para Metas verdadeiro/falso.

💡 Dica profissional: use pastas de metas no ClickUp para organizar suas metas por diferentes áreas do painel da cadeia de suprimentos, como estoque, logística e compras.

Etapa 2: Identifique fontes de dados relevantes

Um painel de controle da cadeia de suprimentos é tão forte quanto os dados que ele extrai.

Comece por identificar todos os principais sistemas e ferramentas que armazenam dados da cadeia de suprimentos em toda a sua organização.

🖥️ Fontes de dados comuns a serem consideradas: Sistemas ERP : dados essenciais sobre fabricação, finanças, processos de aquisição e níveis de estoque

Software de gerenciamento de estoque : níveis de estoque, SKUs, pontos de reabastecimento e movimentações no armazém

Ferramentas de gerenciamento de pedidos : dados sobre pedidos de clientes, status de atendimento, prazos de entrega e devoluções

WMS: Dados sobre remessas recebidas, precisão na separação, utilização do armazenamento e prazos de envio.

TMS: Desempenho da transportadora, custos de envio, rastreamento de entregas, insights sobre otimização de rotas.

Portais de fornecedores ou sistemas SRM (Supplier Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com Fornecedores): Prazos de entrega, cartões de pontuação de fornecedores, termos contratuais, dados de conformidade.

Ferramentas de planejamento ou previsão da demanda: Previsões de vendas, padrões históricos de demanda, fatores de aumento promocional.

Plataformas de atendimento ao cliente (sistemas de CRM): Devoluções, reclamações e ciclos de feedback que destacam problemas de atendimento ou entrega.

*nesta fase, você deve documentar a propriedade dos dados para cada fonte. Saiba quem os mantém, com que frequência são atualizados e quaisquer lacunas conhecidas — isso evitará grandes dores de cabeça durante a integração e validação do painel.

Etapa 3: Selecione os KPIs certos

Cada KPI que você decidir adicionar ao painel da cadeia de suprimentos deve responder a uma pergunta crítica para os negócios. Ou pode sinalizar um risco operacional que precisa de atenção. Seu objetivo final pode variar desde melhorar a velocidade de atendimento, reduzir custos de transporte, encurtar prazos de entrega ou eliminar riscos da sua cadeia de suprimentos.

📈 Para escolher os KPIs certos, comece perguntando: Que decisões precisamos tomar com este painel?

Quais métricas refletem o progresso em direção às nossas metas?

Quais dados estão disponíveis, são precisos e atualizados com frequência?

O modelo de KPI do ClickUp é uma estrutura flexível e personalizável, projetada para acompanhar o desempenho em compras, estoque, logística e entrega em um único espaço centralizado.

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe, gerencie e avalie os principais indicadores de desempenho sem esforço com o modelo de KPI do ClickUp

O modelo apresenta uma visualização do quadro de progresso que exibe os OKRs com base no status de progresso. Com uma visão geral de alto nível para identificar rapidamente quais OKRs estão em risco, sua equipe pode desenvolver e implementar estratégias de mitigação eficazes.

Há também a visualização da linha do tempo, que exibe cada OKR ao longo de uma linha do tempo com base em suas datas de início e vencimento e destaca quais departamentos estão trabalhando em OKRs específicos durante um determinado período.

Identifique sobreposições, planeje com antecedência e mantenha todos alinhados com os prazos com a visualização Linha do tempo

🤝🏻 Lembrete: evite a tentação de monitorar tudo. Um painel bem projetado deve se concentrar nas poucas métricas mais importantes, adaptadas às necessidades do público-alvo do painel (executivos, gerentes ou equipes de operações).

Etapa 4: Escolha uma ferramenta de painel

O próximo passo é dar vida à sua análise da cadeia de suprimentos em um painel. Lembre-se de que nem todas as ferramentas de painel são adequadas para a complexidade ou o ambiente de dados da sua cadeia de suprimentos.

Ao escolher uma ferramenta de painel, considere os seguintes aspectos:

Integração de dados: É possível extrair dados facilmente do seu ERP, WMS ou TMS sem uploads manuais?

Atualizações em tempo real: Ele é atualizado com frequência suficiente para apoiar a tomada de decisões operacionais?

Personalização do usuário: diferentes partes interessadas (compras, logística, finanças) podem criar visualizações personalizadas de acordo com suas necessidades?

Escalabilidade: Ele continuará funcionando à medida que você adicionar novos fornecedores, SKUs ou armazéns?

📊 Veja como você pode usar diferentes widgets para tornar seu painel de KPI informativo e visualmente atraente: Gráfico de barras/linhas : acompanhe a rotatividade do estoque, o tempo do ciclo de pedidos ou os prazos de entrega dos fornecedores ao longo de semanas ou meses

Barra de progresso : acompanhe metas como melhorar a precisão das entregas ou cumprir as metas de produção

Gráficos circulares: mostram como o estoque está distribuído entre diferentes categorias de produtos ou armazéns

Os painéis do ClickUp oferecem uma variedade de widgets para acompanhar diferentes aspectos dos KPIs e métricas da sua cadeia de suprimentos. Você pode usar filtros para visualizar dados de períodos específicos e criar visualizações personalizadas para várias funções dentro da sua equipe, como gerentes de armazém ou diretores de compras.

Etapa 5: Crie o layout para maior clareza

Quando um usuário abre o painel, seus olhos devem se concentrar primeiro nas informações mais importantes, sem precisar rolar a tela ou pesquisar.

Como fazer isso? Comece priorizando a hierarquia das informações. Isso significa colocar as métricas mais importantes na parte superior do painel, para que fiquem imediatamente visíveis. As métricas secundárias ou de apoio podem ser agrupadas na parte inferior ou atrás de visualizações detalhadas.

Você também sabe que suas equipes de cadeia de suprimentos nem sempre estão sentadas em uma mesa. Seus gerentes de armazém, coordenadores de logística e equipes de campo podem verificar painéis em tablets ou telefones durante as operações.

O layout do painel deve ser claro, legível e fácil de interagir em telas de diferentes tamanhos. Com um design responsivo, qualquer pessoa, independentemente da sua localização, pode obter rapidamente informações relevantes.

📌 Veja como tornar seu painel fácil de interpretar rapidamente: Evite confusão: Escolha métricas que orientem as decisões e inclua apenas KPIs essenciais para a função do usuário

Agrupe informações de forma lógica : organize widgets ou seções em blocos temáticos para ajudar os usuários a encontrar o que precisam mais rapidamente

Mantenha a navegação intuitiva: use rótulos claros para cada seção ou widget e sinalizadores codificados por cores para destacar exceções

Usando o ClickUp para painéis de controle da cadeia de suprimentos

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda os gerentes da cadeia de suprimentos a planejar cronogramas de compras, rastrear remessas, otimizar o estoque, colaborar com fornecedores e monitorar KPIs em um espaço de trabalho centralizado.

Vamos dar uma olhada mais de perto em seus recursos robustos de gerenciamento de tarefas, visualização, automações e colaboração para o painel da sua cadeia de suprimentos.

Painéis personalizados com widgets em tempo real

Os painéis no ClickUp são totalmente personalizáveis. Adicione widgets, organize-os em um layout de grade ou algo mais aberto, arraste e solte para movê-los, redimensione-os e agrupe-os para reunir KPIs relacionados.

Além de gráficos de barras/linhas, barras de progresso e gráficos circulares, você tem um widget "Lista de tarefas" para acompanhar quem está fazendo o quê, o que está atrasado e o que já foi concluído. O widget "Texto/Nota" permite inserir atualizações semanais, explicações rápidas ou notas sobre picos de dados estranhos.

Acompanhe o progresso e visualize marcos com widgets em tempo real nos painéis do ClickUp

À medida que as tarefas são atualizadas, os status mudam. Os prazos se aproximam. As metas avançam.

Seu painel é atualizado instantaneamente, sem esforço manual. Não é necessário atualizar páginas ou executar relatórios novamente. Você sempre visualiza o instantâneo mais atualizado dos seus dados.

Acompanhamento de estoque e logística por meio de visualizações em lista ou tabela

A Visualização em Lista do ClickUp é como uma lista de verificação digital, ideal para acompanhar quais itens estão em falta, quais pedidos estão atrasados ou o que está por chegar. Cada tarefa na sua lista representa um produto ou lote, e você pode usar Campos Personalizados para adicionar informações específicas ao seu fluxo de trabalho.

Apresente os dados na Visualização de Lista do ClickUp para tarefas e prazos rastreáveis

Depois que seus campos estiverem definidos, a Visualização em tabela do ClickUp converte sua lista em um mini banco de dados para sua equipe. Agora você pode classificar por nível de estoque, agrupar por status ou definir filtros para mostrar apenas itens com estoque baixo ou remessas recebidas.

Você pode salvar as visualizações filtradas para diferentes departamentos, desde operações de armazém e finanças até a equipe de compras.

Use a visualização em tabela do ClickUp para gerenciar seu estoque, definir dependências de tarefas e registrar o progresso

Os sistemas de gerenciamento de armazéns podem se tornar complicados rapidamente. Você precisa acompanhar os níveis de estoque, definir pontos de reabastecimento, processar pedidos e gerenciar as comunicações com os fornecedores.

Com o ClickUp Automations, você pode definir gatilhos, ações if/then e condições para automatizar tarefas repetitivas.

Por exemplo, quando um novo pedido chega, você pode gerar automaticamente uma tarefa que captura todos os elementos essenciais: informações do cliente, quantidades de itens, instruções de envio etc.

Economize tempo automatizando tarefas repetitivas, como acompanhamentos, lembretes, atualizações de pedidos e respostas por e-mail com o ClickUp Automations

Recursos de colaboração para equipes distribuídas

Seus fornecedores, equipes de transporte e líderes de compras estão todos trabalhando em locais diferentes. É aqui que todas as equipes podem usar os recursos de colaboração do ClickUp para garantir que tudo corra bem.

Você pode facilmente discutir detalhes, atribuir responsabilidades, resolver problemas e acompanhar atualizações dentro do contexto do seu trabalho.

Precisa colaborar em documentos compartilhados? O ClickUp Docs permite que várias pessoas editem, comentem e trabalhem juntas em tempo real. Você pode até anexar arquivos como faturas ou confirmações de pedidos diretamente às tarefas e projetos, mantendo tudo organizado em um só lugar.

Marque um colega de equipe com uma @menção para garantir que ele não perca nenhuma atualização ou solicitação importante.

E quando você precisar de conversas mais rápidas, o ClickUp Chat permite criar salas específicas para equipes. Elas oferecem suporte a grupos multifuncionais da cadeia de suprimentos que precisam permanecer conectados sem alternar entre diferentes aplicativos.

Gerencie todo o fluxo de trabalho da sua cadeia de suprimentos com o ClickUp

Tentar gerenciar sua cadeia de suprimentos sem um painel claro significa que você está constantemente pulando entre planilhas, aguardando atualizações e reunindo informações de e-mails, reuniões e ferramentas desconectadas.

Com os painéis personalizáveis do ClickUp, você pode reunir todas as principais métricas da cadeia de suprimentos em uma única visualização ao vivo. As automações ajudam acionando tarefas ou alertas quando o estoque fica abaixo de um nível definido ou quando uma remessa está atrasada.

Quer criar um painel que agilize atualizações, relatórios e decisões? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e obtenha visibilidade em tempo real de toda a sua cadeia de suprimentos.