Asana x ClickUp: o que as pequenas empresas precisam agora

Você está na metade de um projeto para um cliente quando as coisas começam a sair do controle. Uma tarefa que estava “quase concluída” na semana passada ainda não está, e o feedback está enterrado em uma sequência de comentários que ninguém consegue encontrar.

Então você faz o que a maioria das equipes pequenas faz. Você adiciona mais uma ferramenta, uma lista de verificação ou uma solução alternativa. Por uma ou duas semanas, tudo parece estar sob controle novamente. Mas depois não está mais.

Em uma comparação entre o Asana e o ClickUp, ambas as ferramentas prometem trazer ordem ao caos. Mas, para uma pequena empresa, essa escolha depende de como sua equipe realmente trabalha quando os prazos são apertados, as funções se sobrepõem e não há um departamento de operações para dar conta das coisas nos bastidores. Vamos comparar as duas para ajudar você a fazer a melhor escolha! 🌟

Asana x ClickUp: uma visão geral

Antes de nos aprofundarmos, veja aqui uma rápida comparação entre o Asana e o ClickUp.

Esta tabela destaca as principais diferenças em suas abordagens, ajudando você a ver qual filosofia se alinha melhor às necessidades da sua equipe desde o início. 👇

Categoria Asana ClickUp Ideal para Equipes que buscam um gerenciamento de tarefas focado Equipes que desejam uma única plataforma para todo o trabalho Ponto forte Interface limpa, fluxos de trabalho simples Espaço de trabalho com IA integrada, personalização, documentos embutidos, quadros brancos, chat e outros recursos Abordagem de IA Recursos de IA complementares IA nativa (ClickUp Brain) em todos os recursos Curva de aprendizagem Menor curva de aprendizado inicial Início mais difícil, maior flexibilidade a longo prazo Visualizações e estrutura Listas, quadros e calendários robustos; Gantt/carga de trabalho requerem planos superiores Visualizações avançadas do ClickUp (lista, quadro, Gantt, calendário, mapa mental, carga de trabalho) nos planos mais básicos Colaboração Comentários nas tarefas, @menções, mensagens básicas Documentos integrados, chat, quadros brancos e gravação de tela reduzem a proliferação de ferramentas Automação Regras e modelos simples Automações granulares com condições/gatilhos se adaptam melhor Suporte Boa central de ajuda; 24 horas por dia, 7 dias por semana, principalmente para empresas Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo nos planos mais básicos, e lançamentos rápidos de novos recursos

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, onde seus projetos, documentos, conversas e análises coexistem, com IA contextual incorporada como a camada de inteligência que compreende seu trabalho e ajuda a levá-lo adiante.

Para uma pequena empresa, essa distinção é crucial, pois determina se você precisará pagar e gerenciar um conjunto de ferramentas separadas ou administrar toda a sua operação a partir de um único lugar.

📮 ClickUp Insight: 24% das pessoas sonham com uma “aba principal” que cuide de tudo de uma vez. A lógica é simples: nossos cérebros não foram feitos para lidar com dezenas de abas abertas, e cada nova janela adiciona um estresse sutil e uma sobrecarga cognitiva, mesmo que você não perceba. 🧠 Com o ClickUp Brain MAX, você pode centralizar informações, pesquisar em vários modelos de IA e recuperar o que precisa instantaneamente. Este assistente de IA para desktop oferece um único ponto de acesso, sem a ansiedade de ter que manter tudo aberto. Menos desorganização, menos estresse, mais controle. ✨

Preços do ClickUp

O que é o Asana?

O que é o Asana?

via Asana

O Asana é uma plataforma de gerenciamento de trabalho baseada na nuvem, projetada para ajudar as equipes a organizar tarefas, acompanhar projetos e colaborar com eficiência. Ele estrutura o trabalho em projetos, tarefas, subtarefas e cronogramas.

Você pode atribuir responsabilidades, definir prazos e monitorar o progresso por meio de visualizações intuitivas, como listas, quadros, calendários e gráficos de Gantt. Ele oferece uma maneira clara e previsível de gerenciar projetos lineares.

Preços do Asana

Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Vantagem: US$ 30,49/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

📖 Leia também: Asana x ClickUp

Comparação de recursos para equipes pequenas

Uma longa lista de recursos é inútil sem contexto. O que realmente importa é como esses recursos resolvem os problemas reais que sua pequena equipe enfrenta todos os dias, especialmente quando você não tem um gerente de projetos dedicado para configurar sistemas complexos.

Vamos começar! 💪

Recurso nº 1: Facilidade de uso e curva de aprendizado

O maior obstáculo para qualquer novo software é fazer com que sua equipe realmente o utilize. Se a configuração for muito complexa, as pessoas voltarão aos seus velhos hábitos de usar e-mails e planilhas, frustrando o objetivo do investimento. A curva de aprendizado de uma ferramenta torna-se um fator crítico:

Asana

O Asana é conhecido por sua simplicidade inicial. Sua interface de usuário limpa e seu design intuitivo permitem que a maioria dos membros da equipe comece a criar e gerenciar tarefas em poucos minutos. Para uma pequena empresa que precisa apenas de uma lista básica de tarefas para se organizar rapidamente, essa é uma vantagem significativa.

ClickUp

O ClickUp adota uma abordagem diferente. Ele oferece mais controle sobre a configuração do seu espaço de trabalho, incluindo status, visualizações, estruturas de tarefas e automações, para garantir que você elimine a dispersão do trabalho. Mas essa flexibilidade significa que você não tem um ponto de partida único para todos. É preciso um pouco mais de reflexão inicial.

Dito isso, é aqui que o ClickUp começa a valer a pena. Em vez de forçar sua equipe a adotar uma forma fixa de trabalhar, você pode adaptar a ferramenta à maneira como já opera.

🏆 Vencedor: Empate! Se você precisa de algo que sua equipe possa começar a usar imediatamente com configuração mínima, o Asana leva vantagem. Mas se você quer um sistema que se adapte à medida que sua empresa cresce, o ClickUp é uma excelente opção.

💡 Dica profissional: Evite o trabalho inicial de configuração usando os modelos do ClickUp, que oferecem estruturas prontas para centenas de casos de uso, desde campanhas de marketing até a integração de clientes. Isso permite que você comece rapidamente e, depois, personalize a plataforma à medida que sua empresa cresce.

Recurso nº 2: Gerenciamento de tarefas e projetos

É provável que sua empresa lide com diferentes tipos de trabalho, como projetos de clientes, operações internas, campanhas de marketing e desenvolvimento de produtos. Um sistema rígido que trata todo o trabalho da mesma forma gera caos:

Asana

O Asana foi desenvolvido com foco na clareza. Tarefas, subtarefas, cronogramas e dependências são fáceis de configurar e acompanhar. Você pode atribuir tarefas, adicionar prazos, anexar arquivos e acompanhar o progresso sem complicações. Recursos como cronogramas, marcos e dependências facilitam o planejamento do trabalho sem se perder nos detalhes.

ClickUp

O ClickUp vai mais a fundo tanto no gerenciamento de tarefas quanto no de projetos. Ele usa uma estrutura aninhada de Workspace, Space, Folder, List e ClickUp Task para organizar qualquer coisa. Isso significa que você pode criar um Space dedicado para cada departamento, como “Marketing” ou “Trabalho com Clientes”, e então usar Folders e Lists para gerenciar projetos e iniciativas individuais dentro desse departamento.

🏆 Vencedor: ClickUp triunfa! Ele lida melhor com a complexidade e, para pequenas empresas em crescimento, essa flexibilidade faz toda a diferença.

🚀 Vantagem do ClickUp: Veja seu trabalho sob qualquer ângulo com mais de 15 visualizações do ClickUp. Você não fica preso a um único formato, e cada membro da equipe pode escolher a visualização que melhor se adapta à sua maneira de pensar e planejar.

Atribua tarefas a vários responsáveis, divida o trabalho em subtarefas e acompanhe o tempo com as Visualizações do ClickUp

Você terá acesso a:

Visualização em lista: Uma poderosa lista de tarefas para organizar, classificar e filtrar tarefas

Visualização em quadro: Um quadro no estilo Kanban, perfeito para Um quadro no estilo Kanban, perfeito para visualizar fluxos de trabalho

Diagrama de Gantt: Um cronograma para planejar projetos e gerenciar dependências

Visualização de calendário: Um calendário clássico para agendar e planejar conteúdos ou campanhas

Visualização da linha do tempo: Uma visualização linear para planejamento estratégico e Uma visualização linear para planejamento estratégico e gerenciamento de recursos

Quando as conversas da sua equipe acontecem em um aplicativo, os planos de projeto em outro e a documentação em um terceiro, você cria uma dispersão de contexto. Isso significa que as equipes perdem horas procurando as informações de que precisam em várias plataformas.

Asana

O Asana mantém a colaboração empresarial intimamente ligada às tarefas. Você pode comentar diretamente nas tarefas, marcar colegas de equipe, anexar arquivos e manter as conversas contextualizadas. Há também uma caixa de entrada que mostra atualizações, menções e atividades em todos os projetos, ajudando as pessoas a se manterem atualizadas sobre seu trabalho. Ele funciona bem em conjunto com ferramentas como o Slack ou o e-mail, em vez de reunir tudo em um único lugar.

ClickUp

O ClickUp vai além na centralização da colaboração dentro da própria ferramenta. No nível das tarefas, você tem comentários em threads, menções, compartilhamento de arquivos e a capacidade de atribuir comentários como itens de ação. Dessa forma, o feedback se transforma em trabalho.

Elimine a dispersão de tarefas com ferramentas de colaboração integradas diretamente no ClickUp.

ClickUp Chat : Converse em canais dedicados ou diretamente ao lado de suas tarefas, para que as discussões permaneçam conectadas ao trabalho Converse em canais dedicados ou diretamente ao lado de suas tarefas, para que as discussões permaneçam conectadas ao trabalho

ClickUp Docs : Crie resumos de projetos, agendas de reuniões e wikis da empresa que se conectam diretamente às suas tarefas, garantindo que todos tenham acesso às informações mais recentes Crie resumos de projetos, agendas de reuniões e wikis da empresa que se conectam diretamente às suas tarefas, garantindo que todos tenham acesso às informações mais recentes

Quadros brancos do ClickUp : Faça brainstorming de ideias, mapeie fluxos de trabalho e planeje projetos visualmente com sua equipe em tempo real Faça brainstorming de ideias, mapeie fluxos de trabalho e planeje projetos visualmente com sua equipe em tempo real

🏆 Vencedor: ClickUp vence! Ele reúne conversas, documentos e planejamento em um único sistema, reduzindo a necessidade de alternar entre ferramentas.

Reúna sua equipe online:

Recurso nº 4: Recursos de automação

Como uma pequena empresa, sua equipe desempenha várias funções. Cada minuto gasto em processos manuais, como atualizar o status de um projeto ou lembrar alguém sobre um prazo, é um minuto que não é dedicado a atividades estratégicas e geradoras de receita.

Ambas as plataformas oferecem automação, mas a acessibilidade e o poder de uso diferem:

Asana

O Asana aborda a automação com a simplicidade em mente. Seu recurso “Regras” permite automatizar ações comuns, como atualizar prazos e enviar notificações. No entanto, a automação no Asana tende a permanecer dentro de limites definidos. Ele lida bem com fluxos de trabalho lineares. Mas se seus processos envolvem condições, ações entre projetos ou lógica em camadas, você pode começar a atingir limites.

ClickUp

As automações do ClickUp foram criadas para executar e otimizar seus fluxos de trabalho. Com uma vasta biblioteca de gatilhos, condições e ações, você pode automatizar praticamente qualquer tarefa repetitiva sem escrever uma única linha de código.

Você pode escolher entre uma ampla biblioteca de receitas de automação pré-definidas ou criar as suas próprias. Você tem acesso a Gatilhos (um evento que inicia uma automação), Condições (critérios que devem ser atendidos para que a automação seja executada) e Ações (a tarefa que a automação realiza).

🏆 Vencedor: O ClickUp sai vitorioso! Ele oferece mais flexibilidade, controle e escalabilidade, tornando-se a melhor opção para equipes.

🚀 Vantagem do ClickUp: Automatize decisões e execução com os Super Agentes do ClickUp. Você pode ir além da automação baseada em regras e adotar fluxos de trabalho que realmente se adaptam e respondem com base no contexto. Basicamente, você pode delegar partes do seu fluxo de trabalho à IA, que entende o que está acontecendo dentro do seu espaço de trabalho.

Elimine completamente a necessidade de coordenação manual com os Super Agentes do ClickUp

Por exemplo, você acabou de mover uma tarefa para “Revisão do cliente”. Em vez de coordenar manualmente as próximas etapas, você pode criar um agente personalizado para:

Verifique se todas as subtarefas estão concluídas

Resuma o resultado final em uma atualização acessível ao cliente

Marque o gerente de contas e atribua um acompanhamento

Defina um lembrete caso o cliente não tenha respondido em dois dias

Crie seu primeiro Super Agente:

Nenhuma ferramenta consegue fazer tudo sozinha, e sua pequena empresa provavelmente depende de alguns aplicativos essenciais, como o Google Drive para arquivos ou o Teams para conversas rápidas. O problema é que isso cria silos de informação. Tanto o Asana quanto o ClickUp oferecem uma ampla gama de integrações com ferramentas empresariais populares:

Asana

O Asana se integra facilmente à maioria das ferramentas que as pequenas empresas já utilizam. Isso inclui aplicativos de comunicação (como o Slack), compartilhamento de arquivos (Google Drive, Dropbox) e calendários. O ponto forte aqui é a confiabilidade e a facilidade de configuração. A maioria das integrações é do tipo plug-and-play: você conecta a ferramenta, define algumas preferências e ela simplesmente funciona.

ClickUp

O ClickUp adota uma abordagem mais ampla. As integrações do ClickUp permitem que você se conecte a mais de 1.000 ferramentas de diversas categorias, incluindo comunicação, desenvolvimento, armazenamento, controle de tempo e muito mais. No entanto, ele também busca eliminar a proliferação de ferramentas, reduzindo o número de ferramentas necessárias desde o início.

Por exemplo, em vez de depender fortemente de ferramentas externas, o ClickUp reúne recursos como documentos, chat, quadros brancos e controle de tempo na mesma plataforma.

🏆 Vencedor: Empate! Se você deseja um controle mais profundo e a opção de consolidar ferramentas ao longo do tempo, o ClickUp oferece mais flexibilidade, enquanto o Asana facilita integrações sem complicações.

Recursos de IA para equipes de pequenas empresas

A IA para pequenas empresas é como aquele membro extra da equipe que você não tem condições de contratar. É o redator que ajuda a elaborar e-mails de marketing, o administrador que resume as notas das reuniões e o coordenador de projetos que sinaliza os gargalos.

O uso de várias ferramentas de IA desconectadas entre si gera uma proliferação descontrolada de IA. Trata-se da proliferação não planejada de ferramentas e plataformas de IA sem supervisão ou estratégia, levando ao desperdício de dinheiro com assinaturas, esforços duplicados, riscos de segurança e uma total falta de controle sobre a pegada de IA da sua organização.

Vamos comparar as duas:

Asana

O Asana Intelligence se concentra em auxiliar nas tarefas e manter os projetos em dia, sem alterar o funcionamento básico da ferramenta.

O assistente de IA ajuda com:

Resumos de tarefas: Entenda rapidamente longas sequências de comentários ou atualizações

Sugestões inteligentes: Recomenda prazos, prioridades ou próximas etapas

Atualizações de metas e status: Gere resumos de projetos para relatórios

Ajuda básica com o conteúdo: reescreva ou ajuste o tom das mensagens

Isso melhora a visibilidade e a clareza, mas permanece principalmente dentro dos limites da assistência no nível das tarefas.

ClickUp

A IA do ClickUp está mais integrada à forma como o trabalho é realmente realizado, interagindo com seu espaço de trabalho, dados e fluxos de trabalho.

Você terá:

Assistência contextual por IA

O ClickUp Brain funciona como um assistente que entende o ambiente de trabalho. Ele extrai o contexto de suas tarefas reais, documentos, comentários e até mesmo de ferramentas conectadas.

Peça ao ClickUp Brain para extrair informações do seu espaço de trabalho e fornecer insights úteis

O que ele pode fazer:

Responda a perguntas sobre o seu trabalho (“O que está impedindo o andamento deste projeto?”)

Crie tarefas, subtarefas e planos de projeto

Resuma projetos inteiros ou fluxos de atividades

Preenchimento automático de propriedades de tarefas, como responsáveis ou prioridades

Pesquise em várias ferramentas (Google Drive, GitHub, etc.) para obter contexto

Por exemplo, se você estiver entrando em um projeto no meio do caminho, basta perguntar ao ClickUp Brain: “O que está bloqueando o projeto de reformulação do site neste momento?” Ele analisará tarefas, comentários e status e, em seguida, informará quais tarefas estão atrasadas, quais dependências estão paralisadas e quem é responsável por quê.

💡 Dica profissional: Deixe o ClickUp AI Notetaker participar de suas reuniões virtuais. Ele transcreverá automaticamente a conversa, gerará um resumo e até criará itens de ação para você

Uma ferramenta de IA para desktop

Se o ClickUp Brain está dentro do seu espaço de trabalho, o ClickUp Brain MAX estende esse poder para fora dele. Pense nele como uma camada de IA para desktop que abrange todas as suas ferramentas.

Expanda sua inteligência artificial por todas as suas ferramentas e fluxos de trabalho com o ClickUp Brain MAX

Veja o que as diferencia:

Funciona como um assistente de IA persistente em todos os aplicativos (e-mail, documentos, Slack, etc.)

Permite alternar entre vários modelos de IA em um único lugar, incluindo GPT, Claude e Gemini

Permite edição no local (reescreva o texto diretamente dentro de qualquer aplicativo)

Inclui conversão de voz em ação ( ClickUp Talk to Text ) para criar tarefas ou conteúdo mais rapidamente

Conecta-se ao seu espaço de trabalho do ClickUp para ações em tempo real

Como escolher a ferramenta certa para sua equipe

Simplifique sua decisão seguindo uma estrutura prática.

Concentre-se em entender as necessidades reais da sua equipe, em vez de comparar todos os recursos.

Faça uma análise das suas ferramentas atuais: Faça uma lista de Faça uma lista de todos os aplicativos que sua equipe usa para gerenciamento de projetos, documentação e comunicação. Identifique onde as informações se perdem ou o trabalho fica de lado ao alternar entre eles Identifique seus padrões de fluxo de trabalho: Seus projetos são geralmente semelhantes e repetitivos, ou variam bastante? Equipes diferentes (por exemplo, marketing x operações) precisam visualizar seu trabalho de maneiras diferentes? Considere sua trajetória de crescimento: Onde você imagina sua empresa daqui a um ano? Se você planeja dobrar o tamanho da sua equipe ou assumir projetos mais complexos, escolha uma ferramenta que possa lidar com essa situação futura, e não apenas com a atual Teste com trabalho real: Não crie apenas um “projeto de teste”. Use a versão gratuita de ambas as plataformas para executar um pequeno projeto real do início ao fim. Preste muita atenção aos pontos em que você sente atrito e aos pontos em que sente impulso Avalie a utilidade da IA: Para uma equipe pequena, a IA pode ser um divisor de águas. Teste os recursos de IA de cada plataforma em suas tarefas diárias. Veja qual delas economiza mais tempo na redação, no resumo de informações ou na criação de itens de ação

Qual ferramenta é ideal para sua pequena empresa?

A escolha certa depende inteiramente das necessidades da sua equipe e da filosofia de fluxo de trabalho. Não existe uma única ferramenta “melhor”, apenas a que melhor se adapta às suas necessidades.

Escolha o Asana se:

Sua equipe precisa de uma ferramenta simples e intuitiva para o acompanhamento de tarefas, que não exija personalizações extensas

Você já está satisfeito com seu conjunto de ferramentas atual para documentos, chat e wikis internos

Começar a usar em poucos minutos é mais importante do que ter uma plataforma capaz de se adaptar para lidar com fluxos de trabalho complexos e em constante evolução

Seus projetos são geralmente simples e seguem um padrão consistente

Escolha o ClickUp se:

Você quer consolidar seu trabalho e reduzir o número de assinaturas pelas quais está pagando

Sua equipe gerencia diversos tipos de projetos que exigem diferentes visualizações e processos personalizados

Você reconhece o valor de um assistente de IA que pode ajudar na redação, no resumo e na automação do trabalho

Você prevê que sua empresa crescerá e precisa de uma plataforma que possa se adaptar ao seu crescimento sem exigir uma migração posteriormente

Veja o que Derek Clements, gerente de marketing do BankGloucester, disse sobre o ClickUp:

O ClickUp oferece mais recursos e uma experiência melhor do que os outros. O Asana era o concorrente mais antigo e é ótimo para gerenciamento de tarefas, mas não possui muitos recursos além disso… Eu uso mais os recursos básicos do ClickUp, como espaços/pastas/listas e a visualização do calendário, pois são os mais versáteis. No entanto, se você precisar de um formato ou visualização específica, o ClickUp tem muitos recursos mais avançados, como controle de tempo, automação de tarefas, painéis e muito mais.

O ClickUp oferece mais recursos e uma experiência melhor do que os outros. O Asana era o concorrente mais antigo e é ótimo para gerenciamento de tarefas, mas não possui muitos recursos além disso… Eu uso mais os recursos básicos do ClickUp, como espaços/pastas/listas e a visualização do calendário, pois são os mais versáteis. No entanto, se você precisar de um formato ou visualização específica, o ClickUp tem muitos recursos mais avançados, como controle de tempo, automação de tarefas, painéis e muito mais.

O veredicto para pequenas empresas

O Asana e o ClickUp representam duas filosofias distintas sobre como o trabalho deve ser gerenciado. O Asana oferece o melhor gerenciamento de tarefas da categoria, que se encaixa perfeitamente em um ecossistema de outras ferramentas especializadas. O ClickUp foi desenvolvido com base na crença de que a proliferação de ferramentas é inimiga da produtividade e oferece um único espaço de trabalho convergente para substituir todo esse ecossistema.

Para uma pequena empresa hoje em dia, a escolha é clara.

A abordagem integrada do ClickUp resolve diretamente os problemas do trabalho moderno. Ele oferece uma plataforma escalável onde suas tarefas, documentos, chat e IA coexistem, dando à sua pequena equipe as ferramentas para trabalhar com mais eficiência.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

As pequenas empresas podem usar o plano gratuito do ClickUp para trabalhos reais?

Sim, o ClickUp oferece tarefas ilimitadas e várias visualizações de projetos, dando às equipes pequenas tudo o que precisam para gerenciar projetos de clientes e tarefas internas desde o primeiro dia.

Como o ClickUp se compara ao Asana para equipes em crescimento?

Adapte-se à complexidade da sua equipe usando a personalização avançada e os recursos nativos do ClickUp, como Docs e Chat, sem precisar adicionar mais ferramentas à medida que você cresce.

Qual é a maneira mais rápida de migrar do Asana para o ClickUp?

Transfira seus projetos, tarefas e responsáveis em poucos minutos usando a ferramenta de importação direta do Asana do ClickUp e utilize nossos recursos de integração para que sua equipe comece a trabalhar rapidamente.

Meta título: Asana x ClickUp: O que as pequenas empresas precisam agora

Meta descrição: Compare o Asana com o ClickUp, incluindo recursos, automação, IA e facilidade de uso, para encontrar a ferramenta de gerenciamento de projetos certa para sua pequena empresa.