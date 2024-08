Asana vs. ClickUp: Qual ferramenta de gerenciamento de equipes será melhor em 2024?

Quando se trata de expandir seus negócios, o software de gerenciamento de projetos desempenha um papel crucial. É como encontrar a peça do quebra-cabeça que faltava e que une tudo. 🧩

Mas sejamos francos: selecionar a ferramenta certa para suas equipes e sua empresa não é uma tarefa fácil. Há muitos fatores a serem considerados e um vasto conjunto de opções para escolher. Provavelmente, você também tem uma longa lista de requisitos e recursos desejados por diferentes equipes e líderes.

Agora, como escolher com confiança a ferramenta perfeita que não apenas atenda às necessidades da sua organização e da sua equipe, mas que também se alinhe com toda a sua empresa? É aí que nós entramos!

Neste blog, exploraremos dois dos sistemas de gerenciamento de projetos mais populares que ganharam força significativa nos últimos anos: ClickUp e Asana.

Destacaremos suas principais diferenças e forneceremos insights valiosos para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Ao compreender as nuances entre essas ferramentas, você poderá selecionar com confiança a que melhor se alinha às necessidades e aos objetivos exclusivos de suas equipes e negócios em crescimento.

Vamos nos aprofundar no assunto, certo? 🤿

O que é o ClickUp?

Organize suas tarefas em um quadro Kanban no ClickUp e tenha uma visão panorâmica de suas tarefas

Vamos começar com o ClickUp - um sistema de gerenciamento de projetos tudo-em-um e a melhor ferramenta de colaboração em equipe para equipes de software e empresas de qualquer porte para gerenciar tarefas ilimitadas.

Fundada em 2017, a ClickUp ajudou milhares de equipes (e continua contando) a transformar a maneira como trabalham e colaboram.

Como uma das mais poderosas plataformas de produtividade, o ClickUp agiliza e simplifica seu fluxo de trabalho, fornecendo uma ferramenta de gerenciamento de projetos para substituir todos os outros aplicativos desconectados e criando visibilidade do projeto para manter todos alinhados com o progresso e as metas o tempo todo.

Avançando para 2023, o ClickUp é agora uma das ferramentas de gerenciamento de trabalho mais bem avaliadas, usada por solopreneurs, pequenas empresas e grandes empresas em todo o mundo. Ganhou vários prêmios notáveis, inclusive sendo reconhecido como um dos Empresas mais inovadoras em 2023 na categoria local de trabalho pela Fast Company.

No mesmo ano, a ClickUp conquistou o primeiro lugar em Melhores produtos de software de gerenciamento de projetos e Melhores produtos de software de colaboração e produtividade pela G2, entre muitos outros prêmios, como Produtos com maior satisfação em 2023 .

Impressionante, não é?

O que faz do ClickUp uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos da atualidade?

Em poucas palavras, o ClickUp vai além do básico do software de gerenciamento de projetos - é uma solução completa de gerenciamento de trabalho com gerenciamento de projetos, controle de tempo, colaboração em equipe, recursos de controle de metas e progresso e muito mais em um pacote poderoso. 🎁

Use o recurso de acompanhamento de metas do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

O ClickUp oferece centenas de recursos avançados que capacitam as equipes a operar com eficiência e colaborar perfeitamente em um único local, em vez de alternar entre vários aplicativos. Desde o planejamento estratégico até o gerenciamento de sprints e o acompanhamento do progresso e das metas, e tudo o mais, o ClickUp pode dar suporte a qualquer tipo de projeto e aspecto do seu trabalho.

Além disso, sua plataforma é totalmente personalizável e se adapta às necessidades específicas de qualquer equipe, fluxos de trabalho complexos e preferências distintas - esse nível de flexibilidade, por si só, torna o ClickUp a escolha mais adequada para qualquer equipe e empresas em crescimento de diferentes setores.

Há muitas razões pelas quais o ClickUp continua a conquistar o coração de equipes e empresas em todo o mundo. Vamos nos aprofundar nisso em breve, mas, primeiro, vamos familiarizá-lo com a Asana.

O que é a Asana?

Gerenciando projetos na Asana Semelhante à ClickUp, a Asana é uma plataforma colaborativa de gerenciamento de trabalho criada para ajudar as equipes a gerenciar seu trabalho e colaborar de forma eficaz.

Fundada em 2008, a Asana foi criada para resolver o problema da comunicação e do gerenciamento ineficiente do trabalho. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos também fornece uma plataforma centralizada para o planejamento de projetos, atribuição de tarefas, definição de prazos e comunicação eficaz.

A Asana permite que os usuários dividam projetos complexos em tarefas menores, atribuam responsabilidades, acompanhem o progresso e garantam a transparência e a responsabilidade entre os membros da equipe.

Quanto aos recursos, a Asana oferece ferramentas de tarefa e colaboração, planejamento de projeto, visualização de linha do tempo, compartilhamento de arquivos e integrações com outras ferramentas populares, entre muitos outros. No geral, a Asana oferece uma plataforma abrangente e fácil de usar para gerenciar o trabalho, atribuir tarefas, promover o trabalho em equipe e ajudar as organizações a atingir suas metas com eficiência.

O que faz da Asana uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos da atualidade?

A entrada antecipada da Asana no espaço do software de gerenciamento de projetos e seu fator de familiaridade desempenharam papéis significativos em sua popularidade duradoura.

O design intuitivo, os recursos de colaboração, as opções de personalização, as atualizações em tempo real e as integrações fazem com que ela seja a escolha ideal para indivíduos e equipes que buscam uma abordagem tradicional de gerenciamento de projetos. Esse fator de familiaridade, sem dúvida, contribuiu para sua ampla base de usuários, pois proporcionou às equipes e organizações uma plataforma confortável e fácil de navegar.

Ok, então tanto o ClickUp quanto a Asana oferecem uma solução de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe - agora a pergunta de um milhão de dólares é: quem faz isso melhor? 👀

Comparação de recursos entre ClickUp e Asana

Antes de nos aprofundarmos, aqui está uma visão geral rápida de ClickUp vs Asana para ajudar você a se atualizar! 👀

O ClickUp é mais conhecido por:

Personalização : Plataforma de gerenciamento de projetos totalmente personalizável e fluxos de trabalho que atendem a qualquer negócio e equipe

: Plataforma de gerenciamento de projetos totalmente personalizável e fluxos de trabalho que atendem a qualquer negócio e equipe Gerenciamento de trabalho e projetos : Recursos avançados e flexíveis para dar suporte a qualquer metodologia de projeto, automações personalizadas para acelerar os processos e visualizações de trabalho dimensionáveis para atender a equipes e empresas em crescimento

: Recursos avançados e flexíveis para dar suporte a qualquer metodologia de projeto, automações personalizadas para acelerar os processos e visualizações de trabalho dimensionáveis para atender a equipes e empresas em crescimento Visibilidade e acompanhamento de projetos : Visualizações personalizadas e hierarquia para melhorar a visibilidade e o acompanhamento de projetos em toda a empresa

: Visualizações personalizadas e hierarquia para melhorar a visibilidade e o acompanhamento de projetos em toda a empresa Gerenciamento e colaboração de equipes : Ferramentas de colaboração integradas para dar suporte ao trabalho remoto e assíncrono. Adicione vários responsáveis nas tarefas e visualização de carga de trabalho para alocação eficaz de recursos. A opção de adicionar convidados e conceder ou limitar permissões também está disponível

: Ferramentas de colaboração integradas para dar suporte ao trabalho remoto e assíncrono. Adicione vários responsáveis nas tarefas e visualização de carga de trabalho para alocação eficaz de recursos. A opção de adicionar convidados e conceder ou limitar permissões também está disponível Relatórios e análises em tempo real: Painéis personalizados, notificações e muito mais para facilitar o acompanhamento do progresso

Painéis personalizados, notificações e muito mais para facilitar o acompanhamento do progresso Interface fácil de usar: Design intuitivo com funcionalidade de arrastar e soltar que também permite integrações com aplicativos de terceiros

Design intuitivo com funcionalidade de arrastar e soltar que também permite integrações com aplicativos de terceiros Consolidação da pilha de tecnologia : Acesse centenas de recursos para reduzir a necessidade de vários aplicativos e otimizar os fluxos de trabalho

: Acesse centenas de recursos para reduzir a necessidade de vários aplicativos e otimizar os fluxos de trabalho Preços acessíveis : Oferece um plano gratuito repleto de recursos e planos pagos econômicos

: Oferece um plano gratuito repleto de recursos e planos pagos econômicos Aplicativo móvel: Disponível em todos os dispositivos para permitir que você acesse seu trabalho de qualquer lugar e a qualquer momento

Avaliações e resenhas de clientes:

G2 : 4.7 de 5 (mais de 8.200 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.700 avaliações)

O Asana é mais conhecido por:

Gerenciamento de trabalho e tarefas: Use recursos como tarefas, datas de vencimento, responsáveis e muito mais

Use recursos como tarefas, datas de vencimento, responsáveis e muito mais Comunicação : Recursos de comentários para facilitar a colaboração em equipe

: Recursos de comentários para facilitar a colaboração em equipe Visualizações : Escolha em uma lista de visualizações de trabalho, incluindo Lista, Calendários, Carga de trabalho e muito mais

: Escolha em uma lista de visualizações de trabalho, incluindo Lista, Calendários, Carga de trabalho e muito mais Rastreamento de projetos : Veja os prazos de projetos e tarefas com uma visualização em estilo Gantt, lista ou quadro Kanban

: Veja os prazos de projetos e tarefas com uma visualização em estilo Gantt, lista ou quadro Kanban Relatórios : Mantenha-se atualizado com painéis de controle com bate-papos em tempo real, atualizações de status, metas e portfólios

: Mantenha-se atualizado com painéis de controle com bate-papos em tempo real, atualizações de status, metas e portfólios Gerenciamento de equipes : Crie equipes, adicione colaboradores a tarefas, colabore com equipes externas, controle permissões e muito mais

: Crie equipes, adicione colaboradores a tarefas, colabore com equipes externas, controle permissões e muito mais Integrações : Conecte-se com ferramentas que sua equipe usa todos os dias

: Conecte-se com ferramentas que sua equipe usa todos os dias Aplicativo móvel : Oferece aplicativos móveis para iOS e Android. A maioria dos recursos está disponível no celular, mas eles podem ser diferentes entre os tipos de dispositivos e com o aplicativo da Web completo

: Oferece aplicativos móveis para iOS e Android. A maioria dos recursos está disponível no celular, mas eles podem ser diferentes entre os tipos de dispositivos e com o aplicativo da Web completo Preços: A Asana oferece uma versão gratuita de suas ferramentas, na qual você pode gerenciar tarefas ilimitadas, incluindo armazenamento ilimitado com limites de até 100 MB por arquivo

**Avaliações e críticas de clientes

G2 : 4.3 de 5 (mais de 9.400 avaliações)

: 4.3 de 5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 12.000 avaliações)

À primeira vista, fica claro que, na batalha entre ClickUp e Asana, cada plataforma de gerenciamento de projetos tem recursos semelhantes para gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, o que é ótimo. Ferramentas modernas devem oferecer soluções modernas, e essas listas de recursos são uma base sólida para ambas as ferramentas.

Mas agora, vamos nos aprofundar no que cada ferramenta oferece, bem como no que realmente as diferencia uma da outra.

1. Gerenciamento de projetos e tarefas

Primeira rodada Asana vs. ClickUp: Vamos dar uma olhada nos principais recursos de gerenciamento de projetos e tarefas do ClickUp e da Asana (som de sino de boxe). 🥊🔔

Principais recursos do ClickUp para gerenciamento de projetos e tarefas

Mais de 15 visualizações personalizadas de projetos, incluindo uma funcionalidade abrangente de planilha

Visualização de carga de trabalho e caixa para gerenciamento de recursos

A visualização Everything oferece uma visão geral de todos os projetos

Centenas de recursos personalizáveis, como campos personalizados, atendem às suas necessidades

Hierarquia de projeto robusta para visibilidade e organização

Controle de tempo do projeto, controle de progresso, dependências de tarefas e relacionamentos

Automação de lógica condicional e criadores de formulários

Visibilidade do projeto no ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp lhe dá o poder de visualizar seu trabalho do seu jeito.

Com mais de 15 visualizações personalizadas visualizações de projeto no ClickUp incluindo List, Board, Timeline, Calendar, Workload e Form view, você e sua equipe podem finalmente configurar seu trabalho da melhor maneira para apoiar seu fluxo de trabalho, preferências pessoais e necessidades do projeto.

E com a visualização Everything (Tudo) no ClickUp, você terá um instantâneo de todas as suas tarefas importantes de todos os seus Spaces e Lists em uma única visualização - o que é ótimo, especialmente para líderes e gerentes de equipe.

Quanto a gerenciamento de recursos entre as equipes, as exibições Workload e Box fornecem um instantâneo das prioridades da equipe, da capacidade de trabalho e muito mais.

Esse nível de visibilidade do projeto, por si só, faz do ClickUp um dos melhores softwares de gerenciamento de projetos e de gerenciamento de equipes Alternativas ao Asana hoje.

DIFERENCIAL CHAVE DO CLICKUP O ClickUp supera a Asana em termos de opções de visualização de projetos. O ClickUp oferece uma ampla gama de mais de 15 visualizações de projeto, superando as seis visualizações limitadas fornecidas pela Asana. Além disso, a Asana não oferece visualizações essenciais de gerenciamento de projetos, como a visualização Everything, Box, Mind Maps e Table, todas prontamente disponíveis no ClickUp.

Espaço de trabalho e organização de projetos no ClickUp

Cada nível do ClickUp oferece mais flexibilidade e controle para organizar tudo o que você precisa

Quanto à organização do projeto, o ClickUp facilita manter seu trabalho em ordem com sua robusta estrutura Hierarchy.

Desde o nível Workspace, que representa toda a empresa, até o nível Space, para organizar vários departamentos e equipes, e Folders, para separar diferentes projetos, campanhas e assim por diante, o ClickUp pode garantir que suas várias equipes, projetos e tarefas tenham um local designado.

Isso não apenas estrutura hierárquica do projeto no ClickUp ajuda você a se manter organizado, mas também melhora a visibilidade do projeto e evita que as equipes percam tempo procurando tarefas específicas.

Além disso, se você trabalha com equipes e clientes externos, o ClickUp permite que você convidar pessoas para seu espaço de trabalho com controle total do que eles podem acessar, somente visualizar, editar, comentar e compartilhar para garantir a segurança de suas informações privadas e confidenciais.

Gerenciamento de tarefas no ClickUp

No nível da tarefa na Hierarquia do ClickUp, o ClickUp permite que as equipes dividam tarefas maiores em subtarefas para tornar cada etapa mais eficiente, acionável e organizada - basta criar uma tarefa e adicionar subtarefas dentro da tarefa principal.

Divida seus projetos em tarefas, subtarefas e subtarefas aninhadas no ClickUp

As tarefas e subtarefas no ClickUp permitem que você faça mais do que apenas ter um espaço reservado para seus itens de ação. Elas são altamente personalizáveis e funcionais para ajudá-lo a operar com eficiência e evitar que algo passe despercebido.

E para ajudar a gerenciar tarefas e subtarefas, o ClickUp oferece uma série de recursos que podem ser usados e implementados nas tarefas. Isso inclui descrições de tarefas, vários responsáveis , Campos personalizados status personalizados, comentários atribuídos e menções @, datas de vencimento, sinalizadores de prioridade, tags de tarefas personalizadas arquivos incorporados, listas de verificação de tarefas e observadores.

Além disso, o ClickUp oferece um aplicativo nativo recurso de controle de tempo de projeto para controlar o tempo, definir estimativas, adicionar notas e visualizar relatórios do seu tempo em qualquer lugar, além de um prático recurso de pesquisa universal para ajudá-lo a encontrar uma agulha na sua pilha (de tecnologia). Basta usar pesquisa universal para localizar rapidamente qualquer arquivo, esteja ele no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local, tudo em um só lugar.

Pesquise facilmente em todas as tarefas, documentos e projetos no ClickUp para acessar seu trabalho

Esses recursos permitem o gerenciamento eficaz de tarefas, a organização aprimorada, a comunicação aprimorada e o acompanhamento suave do progresso do projeto.

PRINCIPAL DIFERENCIAL DO CLICKUP O ClickUp permite que você adicione um ou vários responsáveis a uma tarefa, enquanto a Asana só tem a opção de adicionar um responsável a uma tarefa. A Asana também não oferece um recurso de monitoramento de tempo integrado para ajudar as equipes com o gerenciamento de tempo do projeto, enquanto o ClickUp fornece um rastreador de tempo global integrado que permite registrar o tempo no desktop, no celular e até mesmo no navegador da Web com o Extensão do ClickUp para o Chrome .

Projeto e controle de progresso no ClickUp

O ClickUp ajuda a manter todo o seu trabalho visível e organizado, o que permite o acompanhamento eficaz do projeto e do progresso. Seu rico conjunto de recursos facilita o acompanhamento de qualquer aspecto do seu fluxo de trabalho, projetos, metas, equipes e muito mais.

Recursos como observadores e notificações fornecem atualizações instantâneas sobre qualquer alteração ou progresso, os status personalizados mostram claramente em que estágio cada tarefa ou projeto se encontra no momento e dashboards personalizados com relatórios e análises em tempo real fornecem uma visão geral de alto nível de todos os seus projetos e tarefas em um instantâneo fácil de acompanhar.

Outro recurso importante do ClickUp para rastreamento de projetos é o Visualização de Gantt do ClickUp . Essa visualização não apenas oferece a você, às equipes de projeto e às partes interessadas uma linha do tempo dinâmica e clara, mas também permite agendar tarefas com facilidade, acompanhar o andamento do projeto, gerenciar prazos, lidar com gargalos e muito mais, com facilidade.

Planeje projetos, gerencie dependências e priorize tarefas com a visualização de Gantt no ClickUp

Flexibilidade e escalabilidade no ClickUp

O que diferencia o ClickUp de uma ferramenta tradicional de gerenciamento de projetos, como a Asana, é sua plataforma totalmente personalizável, tornando-o a solução perfeita para qualquer projeto, equipe e empresa.

Com mais de cem recursos personalizáveis e ClickApps o ClickUp pode ser configurado de várias maneiras para otimizar fluxos de trabalho simples e complexos, adaptar-se a qualquer necessidade de projeto e oferecer suporte a praticamente qualquer caso de uso, equipe e empresa.

Esse nível de flexibilidade do ClickUp também permite que as equipes trabalhem e adotem qualquer tipo de metodologias de gerenciamento de projetos como agile, scrum, waterfall e outras.

PRINCIPAL DIFERENCIAL DO CLICKUP Além da flexibilidade e da escalabilidade, os ClickApps e as configurações granulares do ClickUp também permitem líderes e compras para que as equipes tenham controle total das permissões e licenças de usuário, ao contrário da Asana, que tem cobertura limitada nessa área.

Principais recursos da Asana para gerenciamento de tarefas e projetos

Visualizações de projeto (lista, quadro, calendário e linha do tempo)

Espaços de trabalho para colaboração (tarefas e subtarefas)

Adicionar até um responsável por tarefa

Campos personalizados para monitorar o status e filtrar informações

Dependências dentro das tarefas

Visibilidade do projeto na Asana

Gerenciando projetos na Asana

Organize seu trabalho em projetos compartilhados como listas ou quadros Kanban para suas iniciativas, reuniões e programas. A visualização de lista é uma visualização simples e estruturada que exibe tarefas e listas de tarefas em um formato de lista vertical, enquanto a visualização de quadro é estruturada de forma semelhante a um quadro Kanban. Quanto à visualização da linha do tempo, ela apresenta as tarefas em um formato semelhante a um gráfico de Gantt.

Espaço de trabalho e organização de projetos na Asana

Hierarquia de projetos na Asana Espaços de trabalho da Asana permitem que grupos trabalhem juntos em projetos e tarefas, independentemente de seu domínio de e-mail. Com os espaços de trabalho, é possível criar ou participar de vários espaços de trabalho e organizações, para que você possa colaborar com diferentes conjuntos de usuários da Asana.

Os espaços de trabalho têm suas próprias pessoas, projetos e tarefas. Isso significa que seus colegas não podem ver os outros espaços de trabalho ou organizações dos quais você faz parte, e vice-versa. Sua privacidade e a confidencialidade do seu trabalho são protegidas em cada espaço de trabalho ou organização.

Em um espaço de trabalho, há dois tipos de pessoas: membros do espaço de trabalho e membros com acesso limitado. Os membros do espaço de trabalho têm acesso total a tudo no espaço de trabalho. Por outro lado, os membros de acesso limitado têm limitações específicas em seu acesso. Os membros de acesso limitado só têm acesso a projetos, tarefas e mensagens que são explicitamente compartilhados com eles.

Gerenciamento de tarefas na Asana

A Asana oferece uma série de recursos de gerenciamento de tarefas e trabalho, incluindo tarefas e subtarefas para dividir o trabalho em partes gerenciáveis e visualizações de projeto, como listas ou quadros Kanban, para organizar essas tarefas.

Outro recurso notável de gerenciamento de tarefas na Asana é o My Tasks (Minhas tarefas), uma ferramenta que ajuda você a acompanhar sua lista de tarefas. Ela mostra todas as tarefas atribuídas a você e quando elas devem ser concluídas. Você pode usá-la para priorizar seu trabalho e ver o que precisa ser feito em seguida. É uma ótima maneira de se manter organizado e concentrado em suas tarefas diárias. Para uma camada adicional de organização, você também pode agrupar tarefas em seções em qualquer projeto para corresponder aos fluxos de trabalho, dividir os tipos de trabalho e simplesmente manter as tarefas organizadas.

Quanto à atribuição de tarefas, a Asana permite que você atribua uma tarefa apenas a um único responsável. No entanto, você pode adicionar vários colaboradores a uma tarefa.

Projeto e acompanhamento do progresso na Asana

Para ajudá-lo a monitorar tarefas e projetos, a Asana oferece um seção de visão geral que fornece um instantâneo de seus projetos e o status atual do progresso deles. Essa seção também permite que você dê uma olhada no histórico de atualizações de status, marcos, bloqueadores e muito mais.

Além disso, os colaboradores em uma tarefa Asana receberão notificações quando as tarefas forem atualizadas. Isso permite que eles se mantenham informados e vejam o progresso da tarefa.

Flexibilidade e escalabilidade na Asana

Campos personalizados na Asana (via Asana) Campos personalizados na Asana permitem que você adicione informações extras às tarefas. Esses campos podem ser usados para especificar o estágio, a prioridade, o custo ou quaisquer outros detalhes relevantes para o seu fluxo de trabalho, equipe e empresa. Ao usar campos personalizados, as pessoas podem entender facilmente o progresso do trabalho em toda a organização.

O ClickUp ou a Asana oferecem melhores opções de personalização para o gerenciamento de projetos?

A resposta curta é sim - o ClickUp oferece mais flexibilidade do que a Asana.

Flexibilidade: Embora a Asana ofereça amplas ferramentas de gerenciamento de projetos e tarefas, os recursos são simples o suficiente para realizar o trabalho, mas carecem de flexibilidade, que as equipes e as empresas, especialmente as que pretendem expandir, precisam para operar com eficiência.

É aqui que o ClickUp se destaca.

Ele permite que os usuários personalizem toda a sua experiência no ClickUp com ClickApps, visualizações de trabalho personalizadas e muito mais, além de seus recursos robustos.

Visibilidade e rastreamento de projetos: Além disso, o ClickUp ganha quando se trata de visibilidade e acompanhamento de projetos - ele fornece um nível mais alto de visibilidade do projeto, o que melhora o acompanhamento e a transparência do projeto entre as equipes. 👀

Veja por quê:

Depois que vários projetos são criados na Asana, é quase impossível visualizar e resumir todas as atividades que estão ocorrendo. Ela é altamente compartimentada, o que significa que a criação de mais projetos naturalmente leva a mais silos. Essa é uma grande falha para os líderes que precisam de uma visão panorâmica do progresso das grandes iniciativas da empresa.

Com o ClickUp, os resumos de que os líderes precisam são criados diretamente na hierarquia da plataforma - sem necessidade de painel avançado ou personalizações. O ClickUp também oferece uma visualização Everything que cria visibilidade do projeto em toda a empresa.

2. Automação do fluxo de trabalho e IA

Segunda rodada Asana vs ClickUp. ✌🏻

Agora, vamos comparar a automação do fluxo de trabalho e os recursos de IA do ClickUp e da Asana. 🥊

Principais recursos do ClickUp para automação do fluxo de trabalho e IA

Automação pré-criada e personalizada

Recursos de integração com aplicativos de automação de fluxo de trabalho

Visualização de formulário para simplificar as solicitações

Modelos personalizáveis para cada equipe e vários casos de uso

Assistente de redação com tecnologia de IA (ClickUp AI)

Automação do fluxo de trabalho no ClickUp

Simplificar seu fluxo de trabalho é uma das missões do ClickUp, e permitir que os usuários criem status de tarefas personalizados possibilita criar progressões claras, mover projetos ao longo do ciclo de vida do projeto e melhorar o acompanhamento do progresso - reduzindo a necessidade de enviar ou solicitar atualizações de status do projeto.

Crie status personalizados que se ajustem ao fluxo de trabalho específico da sua equipe no ClickUp

Além disso, você pode codificar por cores cada status para facilitar ainda mais a associação de estágios por cor (e mais agradável de se ver, se é que podemos acrescentar). 😉

A melhor parte?

Você pode usar automações pré-construídas ou criar automações personalizadas no ClickUp para automatizar seu fluxo de trabalho - por exemplo, definir um gatilho e uma condição para alterar o responsável pela tarefa quando o status de uma tarefa mudar de "Em andamento" para "Revisão" Não é preciso dizer que os status personalizados são um divisor de águas e podem ajudar a manter seus projetos em andamento.

Mais sobre o automação do fluxo de trabalho no ClickUp - esse recurso extremamente útil e valioso do ClickUp permite que você automatize tarefas ou todo o fluxo de trabalho com apenas alguns cliques e etapas. Não importa em que equipe você esteja ou que negócio esteja gerenciando, a automação do ClickUp pode transformar e acelerar seu fluxo de trabalho, além de manter seus processos sempre consistentes.

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Para acelerar ainda mais seus fluxos de trabalho, o ClickUp também oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada equipe e caso de uso, incluindo vários modelos de gerenciamento de projetos . Tenha acesso a modelos prontos para uso de gerenciamento de projetos ágeis, entregáveis de projetos, plano de implementação de projetos, modelos de resumo de projeto e muito mais para dar início ao seu trabalho e manter os processos consistentes entre as equipes.

Recursos de IA no ClickUp

Leve sua produtividade a novos patamares com IA do ClickUp e acelere seus projetos com seu próprio assistente pessoal de redação. ⚡️🤖

Usando o ClickUp AI para ajudá-lo a escrever mais rápido, criar textos atraentes e fazer mais em menos tempo

O ClickUp AI é a única solução de IA criada sob medida para cada função e caso de uso para aumentar a produtividade, a colaboração e a tomada de decisões, aproveitando a inteligência artificial e a automação para:

Criar instantaneamente textos envolventes, claros e concisos com base em seus prompts

Acessar prompts criados por especialistas para cada caso de uso diretamente no ClickUp

Editar facilmente seu conteúdo para melhorar a qualidade

Resumir rapidamente textos longos, como anotações de reuniões, apresentações de projetos e muito mais

Gerar itens de ação e insights de documentos e tarefas

Traduzir textos em 12 idiomas

E mais

Esse recurso avançado pode acelerar os planos e a execução de seus projetos e capacitar gerentes, equipes, partes interessadas e organizações inteiras a simplificar seus processos de gerenciamento de projetos e obter melhores resultados. 📈

**DIFERENCIAL CHAVE DO CLICKUP A Asana oferece alguns recursos de IA, mas eles são leves e limitados em comparação com o que o ClickUp oferece. Por exemplo, você só pode modificar o tom da sua redação com a IA da Asana, enquanto a IA do ClickUp permite modificar várias entradas para garantir que ela gere conteúdo adequado à sua função, tom, nível de criatividade e muito mais.

Principais recursos da Asana para automação do fluxo de trabalho e IA

Automação e regras personalizadas

Modelos personalizados

Formulários de solicitação de trabalho

Inteligência Asana (IA)

Automação do fluxo de trabalho na Asana

Assim como o ClickUp, a Asana pode automatizar as tarefas de rotina para ajudá-lo a economizar tempo no seu dia a dia, reduzindo o trabalho pesado que obstrui o seu fluxo de trabalho. Personalize sua lógica de automação com mais de 70 regras no Criador de regras personalizadas da Asana para reduzir a margem de erro em seus processos e garantir que seus projetos saiam como planejado.

Não gosta de começar do zero? Você também tem a opção de navegar pela galeria de regras predefinidas da Asana ou escolher entre uma variedade de modelos de automação pré-criados para vários projetos ou casos de uso populares. Assim, você pode passar mais tempo criando estratégias e se concentrando no trabalho que realmente importa.

Recursos de IA na Asana

Atualmente em versão beta, os usuários da Asana têm a possibilidade de trazer funcionalidades baseadas em IA para seus processos usando o Asana Intelligence. Essa ferramenta foi projetada para eliminar gargalos em qualquer processo e tornar a automação do fluxo de trabalho mais simples e eficaz com recursos para:

Resumir tarefas, tópicos e conteúdo

Avaliar sua redação para gerar várias recomendações

Gerar automaticamente campos personalizados, regras e sugestões de produtividade

Modificar o tom de seu conteúdo

E muito mais.

O ClickUp ou a Asana oferecem melhores opções de automação de fluxo de trabalho?

Embora o Asana Intelligence ofereça alguma funcionalidade para gerar resumos de projetos e de reuniões, ele não possui as soluções de IA baseadas em funções exclusivas do ClickUp para adaptar perfeitamente seu conteúdo ao caso de uso exato. Além disso, a IA do ClickUp está em constante evolução! Com recursos para acessar a IA em qualquer lugar, criar tarefas e subtarefas e avaliar projetos no horizonte, este é apenas o começo da IA do ClickUp.

3. Colaboração e comunicação

Terceira rodada do Asana vs. ClickUp: Qual é a diferença entre o ClickUp e o Asana quando se trata de colaboração e comunicação? Vamos lá. 🥊

Principais recursos do ClickUp para colaboração e comunicação em equipe

Quadros brancos para planejamento de estratégias paraexecução de projetos* ClickUp Docs para gerenciamento de documentos

Detecção e edição de colaboração para colaboração contínua

Visualização de bate-papo para mensagens instantâneas no ClickUp

Gravador de tela Clip para gravar e compartilhar instruções em vídeo, atualizações e muito mais

Comentários atribuídos em tarefas e documentos para solucionar dúvidas mais rapidamente

Prova para anotar PDFs, imagens e vídeos para um ciclo de feedback mais rápido

E-mail no ClickUp para manter as conversas em um só lugar e ao lado do seu trabalho

Colaboração em equipe no ClickUp

Use os ClickUp Whiteboards como uma ferramenta de colaboração visual para qualquer necessidade

O ClickUp foi criado para a colaboração em equipe. Ele oferece vários recursos fáceis de usar, funcionais e intuitivos para facilitar a colaboração, não importa quando ou onde eles trabalhem.

Recursos como o digital Quadros brancos e Documentos do ClickUp são alinhados sem esforço com suas tarefas e projetos, capacitando sua equipe a colaborar e realizar o trabalho mais rapidamente.

Então, o que torna os ClickUp Whiteboards e Docs úteis para gerentes e equipes?

Os quadros brancos do ClickUp são o único quadro branco virtual que pode transformar as ideias de sua equipe em ações coordenadas - tudo em um só lugar. Os quadros brancos oferecem a tela perfeita para as equipes idealizarem e visualizarem os fluxos de trabalho.

Tanto os ClickUp Whiteboards quanto o Docs fornecem um recurso de detecção e edição de colaboração, permitindo que as equipes vejam quem está visualizando ou trabalhando nas mesmas tarefas, documentos e projetos, colaborem em tempo real, passem rapidamente do conceito à ação e vinculem tarefas, arquivos, documentos e muito mais.

Isso cria visibilidade e transparência do projeto, bem como sessões de colaboração contínuas - os membros da equipe podem criar e editar junto com seus colegas sem atrito ou sobreposição na ferramenta de gerenciamento de projetos.

Os documentos podem ser editados em tempo real junto com sua equipe para criar wikis, bases de conhecimento, roteiros ou sessões de brainstorming. Marque outras pessoas com comentários, atribua-lhes itens de ação ou converta o texto em tarefas rastreáveis para ficar por dentro das ideias

Além disso, as equipes podem deixar comentários em documentos e tarefas e fazer anotações em PDFs, imagens e vídeos com a ferramenta Recurso de revisão . Esse valioso recurso de colaboração permite que você se comunique com qualquer pessoa no seu ClickUp Workspace na seção de comentários e atribua comentários para direcionar um item de ação ou mensagem a uma pessoa ou equipe específica, criando uma linha clara de comunicação e acelerando o processo de feedback.

Comunicação no ClickUp

A colaboração e a comunicação da equipe andam de mãos dadas. 🤝

Embora o ClickUp permita que você colabore com sua equipe virtualmente em qualquer lugar da plataforma, há certos recursos de comunicação importantes no ClickUp que oferecem suporte adicional à colaboração em equipe.

Vamos começar com Visualização do chat o recurso de mensagens instantâneas incorporado do ClickUp.

O modo de exibição de bate-papo oferece a qualquer pessoa em seu espaço de trabalho uma maneira fácil e eficaz de se comunicar com uma ou mais pessoas e enviar e receber mensagens instantaneamente no ClickUp e ao lado do trabalho - sem mais malabarismos com várias ferramentas e conversas dispersas.

Outro recurso notável para a comunicação com equipes é o Clip, o gravador de tela incorporado .

Escolha gravar a tela inteira, uma janela de aplicativo ou uma guia do navegador com o Clip do ClickUp e compartilhe com a equipe a partir de uma tarefa

O Clip pode ser acessado nas seções de comentários da tarefa e serve como outra ferramenta que as equipes podem utilizar para facilitar a comunicação eficaz entre si e transmitir mensagens concisas.

Grave sua tela para gravar vídeos instrutivos, explicar ideias ou processos complexos por meio de vídeo, criar apresentações, solucionar problemas e muito mais, e depois compartilhe-os facilmente com qualquer pessoa no seu espaço de trabalho. Esse recurso é especialmente útil para alunos visuais ou simplesmente quando é mais fácil (e mais produtivo) explicar por meio de um vídeo em vez de digitar longas anotações.

Agora, se estiver se perguntando o que realmente torna os recursos de comunicação do ClickUp melhores do que os da Asana, bem, aqui vai. Ao contrário da Asana, o ClickUp oferece um E-mail no ClickUp recurso que permite que equipes, gerentes de projeto e qualquer pessoa em seu espaço de trabalho enviem e recebam e-mails no ClickUp.

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar - envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp, crie tarefas a partir de e-mails, configure a automação, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais

Esse recurso avançado agiliza as comunicações internas e externas, permitindo que os usuários acessem suas conversas por e-mail dentro das tarefas, o que mantém as conversas e os itens de ação sob o mesmo teto e elimina a necessidade de ir para outro aplicativo.

**DIFERENCIADOR DE CLICKUP ClickUp A Asana não oferece um quadro branco e um gravador de tela integrados, nem permite enviar e receber e-mails como o ClickUp faz. O recurso de quadro branco do ClickUp facilita a colaboração perfeita da equipe e possibilita o brainstorming, o planejamento de projetos e a transformação de ideias em ações, enquanto seus recursos de comunicação, como o gravador de tela Clip, a visualização de bate-papo, os comentários atribuídos e a revisão, promovem uma comunicação eficaz e processos de revisão simplificados.

Principais recursos da Asana para colaboração e comunicação em equipe

Comentários de tarefas

Colaboradores

Seguidores

Menções

Mensagens

Colaboração em equipe na Asana

A Asana oferece recursos como comentários de tarefas, seguidores e status para apoiar a colaboração em equipe.

Os comentários de tarefas permitem que os usuários comentem diretamente em uma tarefa para esclarecer exatamente o que precisa ser feito, e @mencionem colegas de equipe ou outras tarefas ou projetos para que tudo permaneça conectado, enquanto o recurso de status destila os dados da Asana em gráficos e outros destaques - para uma maneira fácil de contar uma história visual sobre o progresso.

Adicionar comentários em uma tarefa da Asana

Além disso, semelhante ao recurso de observação de tarefas do ClickUp, a Asana tem um recurso chamado seguidores que permite adicionar colegas de equipe como seguidores para que eles possam ficar por dentro do trabalho na tarefa e receber notificações relevantes com atualizações da tarefa.

Comunicação na Asana

Agora, para melhorar a comunicação da equipe, a Asana oferece um recurso de mensagens que permite que você se comunique dentro da Asana com seus colegas e se vincule facilmente a trabalhos relevantes. Você pode enviar mensagens para qualquer combinação de indivíduos, equipes e projetos.

Enviar mensagens diretamente para outras pessoas na Asana

O ClickUp ou a Asana oferecem melhores recursos de colaboração e comunicação para as equipes?

Tanto o ClickUp quanto a Asana oferecem vários recursos para incentivar uma melhor comunicação entre as equipes. Mas sem um software de quadro branco integrado, um recurso de gravação de tela ou funcionalidade de e-mail, a Asana não pode competir com o nível de colaboração possibilitado pelo ClickUp.

4. Relatórios e monitoramento de metas

Quarta rodada da Asana vs. ClickUp. 🥊

Vamos comparar os recursos de relatórios e de monitoramento de metas de cada ferramenta.

Principais recursos do ClickUp para relatórios e monitoramento de metas

Dashboards personalizados com relatórios em tempo real

Cartões de portfólio para acompanhamento do progresso

Visualização da carga de trabalho para gerenciamento de recursos

Metas rastreáveis com acompanhamento automático do progresso

Caixas de entrada para notificações (importantes, outras e liberadas)

Relatórios no ClickUp

O que torna o ClickUp uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de relatório são seus painéis personalizados com relatórios e análises em tempo real que dão às equipes, ao gerente de projeto e aos executivos visibilidade dos principais status do projeto e muito mais.

Com mais de 50 variações de cartões, você pode personalizar e criar seu cartão ideal Painel de controle no ClickUp que permite obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho e equipes em seu espaço de trabalho e obter insights valiosos para ajudá-lo a tomar melhores decisões de negócios.

Crie Dashboards personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

Rastreamento de metas no ClickUp

Acompanhar o progresso e as metas é uma parte crucial do trabalho, e o ClickUp facilita a criação de metas rastreáveis e as conecta ao seu trabalho com o Metas do ClickUp recurso.

As metas do ClickUp são ótimas para rastrear kPIs de gerenciamento de projetos ciclos de sprint, OKRs e muito mais - mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso.

O uso desse recurso de acompanhamento de metas pode ajudar você e sua equipe a se manterem responsáveis, alinhados com as metas e a manterem uma mentalidade orientada para as metas o tempo todo.

DIFERENCIAL CHAVE DO CLICKUP:

O ClickUp permite que você selecione mais de 50 variações de cartões de painel que fornecem instantaneamente dados para qualquer atividade em seu espaço de trabalho ClickUp, enquanto a Asana oferece um número limitado de gráficos. Quanto ao rastreamento de metas, o ClickUp Goals está disponível no plano Free Forever para até 100 usos e ilimitado no plano Unlimited - o recurso Goals da Asana está disponível apenas no plano Business ou superior.

Principais recursos da Asana para relatórios e monitoramento de metas

Painel de controle com gráficos personalizados

Visualização de calendário com listas de tarefas

Portfólios para monitorar o status do projeto

Acompanhamento de metas

Caixa de entrada para notificações

Relatórios na Asana

Visualização do painel do projeto na Asana (via Asana)

Atualizações de status do projeto e relatórios na Asana são possíveis por meio de visualizações de projeto, como a visão geral e a visualização de painel com Relatórios universais . Você pode usar a visão geral para ver atualizações de status e atividades em um projeto para se atualizar e os painéis para obter uma representação visual dos dados do projeto com o progresso da tarefa, responsável, datas de vencimento e muito mais - mesmo na versão gratuita.

Além disso, você pode monitorar tarefas por status de conclusão, tarefas incompletas por responsável, monitorar estimativas em relação ao real e muito mais.

Rastreamento de metas na Asana

Assim como o ClickUp, a Asana oferece um recurso de acompanhamento de metas. Metas da Asana permite que você mantenha as metas e o trabalho da sua empresa, como marcos, projetos e portfólios, conectados no mesmo lugar. Você também pode personalizar sua visualização com filtros para ajudar a navegar por suas metas na Asana.

É importante observar que as Metas Asana só estão disponíveis nos planos Business e Enterprise, o que pode ser um obstáculo para algumas equipes e empresas com planos de nível inferior.

O ClickUp ou a Asana oferecem melhores recursos de relatórios e monitoramento de metas?

Então, quem se saiu melhor nesta rodada? 👀

Relatórios: Tanto a ClickUp quanto a Asana oferecem vários recursos de relatório em sua ferramenta de gerenciamento de projetos, como um painel personalizado para oferecer aos gerentes de projeto, equipes e participantes uma maneira fácil de visualizar rapidamente o status do progresso.

No entanto, ao comparar os dois recursos de painel, a visualização do Painel do ClickUp oferece mais opções de personalização do que o Relatório Universal da Asana.

Rastreamento de metas: Quanto ao monitoramento de metas, ambos oferecem um recurso de metas que pode mostrar o progresso. No entanto, o ClickUp vai além de mostrar o progresso, o que está no caminho certo, em risco ou fora do caminho certo. O ClickUp permite que você escolha o tipo de metas, como número, verdadeiro/falso, porcentagem, moeda e automático, que rastreia a conclusão de tarefas, para que você possa ter uma visão granular de suas metas e rastreá-las com precisão e facilidade.

Além disso, é bom observar que as metas da Asana só estão disponíveis no plano pago (plano Business e superior), enquanto as metas do ClickUp estão disponíveis no plano Free Forever.

5. Troca de contexto e integrações

Quinta rodada da Asana vs. ClickUp:

Principais recursos do ClickUp para alternância de contexto e integrações

Um conjunto de ferramentas de software de gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e recursos de produtividade em um só lugar

Bandeja de tarefas para marcar tarefas

Barra lateral de favoritos para navegar rapidamente pelas tarefas, visualizações e muito mais

Integre o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho

Crie suas próprias integrações personalizadas e o ClickUp comAPI do ClickUp

Minimize tarefas e documentos e mantenha-os marcados como favoritos na bandeja de tarefas para mantê-los facilmente acessíveis no ClickUp

Com o ClickUp, você pode simplificar seu fluxo de trabalho com confiança e otimizar sua produtividade como nunca antes.

Seus principais recursos e capacidades, como Bandeja de tarefas e Barra lateral de favoritos são incomparáveis, permitindo que você faça a transição perfeita entre as tarefas sem se distrair - tornando o ClickUp uma ferramenta fenomenal para minimizar a alternância de contexto e manter o foco no trabalho.

Para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar ainda mais sua produtividade, o ClickUp pode se integrar a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub e muito mais. Essa integração perfeita permite que você traga todo o seu trabalho de vários aplicativos para um local centralizado, eliminando a necessidade de alternar continuamente entre diferentes aplicativos ou plataformas.

E se você quiser criar suas próprias integrações e aplicativos ClickUp, poderá fazê-lo com a interface pública de programação de aplicativos ( API ).

Como resultado, você pode sobrecarregar sua pilha de tecnologia e permanecer imerso em seu trabalho sem as distrações de fluxos de trabalho desconexos. Isso não apenas economiza tempo, mas também o mantém no fluxo e aumenta a produtividade.

turbine sua pilha de tecnologia com o melhores integrações do ClickUp ._

Principais recursos da Asana para alternância de contexto e integrações

Conecte a Asana a mais de 200 aplicativos

APIs da Asana para criar aplicativos personalizados

Diretório de aplicativos na Asana (via Asana)

A Asana se integra a mais de 200 outras ferramentas de trabalho para permitir que você mantenha seus aplicativos conectados em um só lugar, economizando o tempo normalmente perdido com a troca de contexto e a duplicação ou busca de trabalho em vários lugares.

Conecte o GitHub, o Slack, o Microsoft Teams, o Dropbox, o Zapier e muito mais - a maioria deles Integrações da Asana concentram-se principalmente na simplificação dos fluxos de trabalho e no aumento da produtividade.

Além das integrações pré-criadas, a Asana oferece integrações personalizadas por meio de sua API e plataforma de desenvolvedor. Isso permite que você ou sua equipe de desenvolvimento criem integrações personalizadas que atendam aos requisitos exclusivos da sua organização ou conectem a Asana a sistemas de software proprietários ou específicos do setor.

O ClickUp ou a Asana oferecem melhor consolidação tecnológica?

Se você está procurando uma ferramenta revolucionária para reduzir a troca de contexto, conectar todas as suas ferramentas de trabalho e otimizar seu fluxo de trabalho, o ClickUp é a solução completa e o melhor presente que continua sendo oferecido.

6. Suporte ao cliente

Asana vs. ClickUp: Sexta rodada! Estamos chegando ao fim - quem levará o título de melhores recursos de suporte ao cliente entre essas duas ferramentas poderosas?

Recursos de suporte ao cliente do ClickUp

O ClickUp oferece suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo! Quer você seja um usuário experiente ou tenha acabado de descobrir essa poderosa plataforma, o ClickUp está prontamente disponível para responder a qualquer pergunta. Tudo começa na seção Central de Ajuda do ClickUp -um centro abrangente para suporte em qualquer categoria.

O ClickUp tem como objetivo atender ao usuário onde ele estiver e criou várias maneiras de acessar o suporte necessário, independentemente de como ou onde você estiver interagindo com o aplicativo! Você pode navegar até a Central de Ajuda de dentro do seu Workspace, de qualquer página da Web do ClickUp ou diretamente do navegador. A partir daí, você terá a opção de restringir sua pesquisa de suporte para encontrar respostas ainda mais rapidamente.

Torne-se seu próprio especialista em ClickUp com centenas de cursos e webinars para aumentar sua produtividade

Digite sua pergunta na barra de pesquisa, conecte-se com a Equipe de Suporte por meio de bate-papo ou escolha o tipo de recurso que está procurando entre as quatro opções do ClickUp:

**API do ClickUp : Acesse instantaneamente a documentação útil para criar suas próprias integrações personalizadas e as integrações do ClickUp para tornar sua experiência ainda mais valiosa com a Interface de Programação de Aplicativos (API) pública

: Acesse instantaneamente a documentação útil para criar suas próprias integrações personalizadas e as integrações do ClickUp para tornar sua experiência ainda mais valiosa com a Interface de Programação de Aplicativos (API) pública **Universidade ClickUp : Não importa o recurso, o caso de uso ou a categoria, o ClickUp criou um recurso educacional para ajudá-lo a dominá-lo em seu espaço de trabalho. A Universidade ClickUp é o centro digital de cursos selecionados, projetados para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades e aumentar sua produtividade

: Não importa o recurso, o caso de uso ou a categoria, o ClickUp criou um recurso educacional para ajudá-lo a dominá-lo em seu espaço de trabalho. A Universidade ClickUp é o centro digital de cursos selecionados, projetados para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades e aumentar sua produtividade Webinars : Perfeitos para equipes que estão começando a usar o ClickUp pela primeira vez, os Webinars oferecem uma solução sob demanda para ajudá-lo a descobrir o poder do seu espaço de trabalho. Esses recursos gratuitos podem ser assistidos e assistidos novamente e oferecem demonstrações visuais para uma experiência de aprendizado mais inclusiva

: Perfeitos para equipes que estão começando a usar o ClickUp pela primeira vez, os Webinars oferecem uma solução sob demanda para ajudá-lo a descobrir o poder do seu espaço de trabalho. Esses recursos gratuitos podem ser assistidos e assistidos novamente e oferecem demonstrações visuais para uma experiência de aprendizado mais inclusiva **Modelos do ClickUp : Inicie qualquer processo no ClickUp com um de seus modelos totalmente personalizáveis para qualquer caso de uso

Recursos de suporte ao cliente Asana

A plataforma inspirada no minimalismo da Asana se estende aos seus recursos de suporte. A página de suporte da Asana lhe dá as boas-vindas com prompts predefinidos com base no seu tipo de pergunta ou desafio. A partir daí, você encontrará outra lista de prompts para continuar sua jornada individual para chegar à sua solução. Felizmente, há outras maneiras de encontrar o suporte ao cliente na Asana, basta um pouco mais de pesquisa e uma assinatura de um dos planos pagos para acessá-las. 🤓

A Asana também oferece suporte por bate-papo 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de sua central de ajuda, e um guia do usuário detalhado para ser consultado como um manual durante o processo de integração. Além dessas soluções autodirigidas, você também pode usar:

Asana Academy : Treinamento, webinars e cursos interativos para aprender melhor como usar a Asana

: Treinamento, webinars e cursos interativos para aprender melhor como usar a Asana Fórum Asana : Encontre perguntas, respostas e especialistas no fórum de discussão ativo da comunidade Asana. A desvantagem? Não é possível acessar ou participar de várias categorias de produtos importantes, a menos que você já tenha uma conta Asana

: Encontre perguntas, respostas e especialistas no fórum de discussão ativo da comunidade Asana. A desvantagem? Não é possível acessar ou participar de várias categorias de produtos importantes, a menos que você já tenha uma conta Asana Treinamento conduzido por instrutor: Sessões de treinamento semanais ao vivo organizadas por váriossucesso do cliente representantes

Qual ferramenta oferece soluções de suporte ao cliente mais abrangentes?

Embora a Asana e o ClickUp tenham centros de ajuda detalhados e permitam que seus usuários conversem com suas respectivas equipes de suporte, o suporte ao cliente do ClickUp vai além.

Não importa a hora do dia, o tipo de pergunta ou o problema específico que você esteja enfrentando, o ClickUp facilita a busca da resposta. Em vez de levá-lo a um caminho demorado de cliques e rolagem para acessar a documentação correta, o ClickUp traz a solução até você. Além disso, o ClickUp torna suas soluções de suporte acessíveis a todos - até mesmo a usuários novos e potenciais - com pouco ou nenhum custo adicional.

7. Preços

Até a rodada final: quanto a Asana ou o ClickUp afetará seus resultados financeiros?

Planos de preços do ClickUp

Plano Forever gratuito: Plano gratuito rico em recursos

Plano gratuito rico em recursos Ilimitado: US$ 7 por membro/mês (armazenamento ilimitado)

US$ 7 por membro/mês (armazenamento ilimitado) Empresarial: $12 por membro/mês

$12 por membro/mês Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços personalizados Planos de preços da Asana

Básico: Plano gratuito da Asana

Plano gratuito da Asana Premium: US$ 10,99 por usuário/mês

US$ 10,99 por usuário/mês Business: US$ 24,99 por usuário/mês

US$ 24,99 por usuário/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para saber o preço

Já é um usuário da Asana? Saiba como mudar do ClickUp para a Asana:

Quem fez melhor: ClickUp ou Asana?

Os votos chegaram e já temos nosso vencedor! 🏆

No confronto final entre Asana e ClickUp-ClickUp é a melhor escolha.

Embora a Asana tenha se firmado como uma das primeiras soluções na categoria de software de gerenciamento de projetos, ela não conseguiu acompanhar as demandas da força de trabalho moderna. Sua interface simples e intuitiva e fácil de usar só pode levá-lo até certo ponto quando várias ferramentas mais recentes oferecem ainda mais flexibilidade, funcionalidade e recursos importantes.

Quando se trata de automação do fluxo de trabalho, relatórios e insights, recursos de colaboração e recursos de integração, a Asana fica aquém do esperado.

Mas o ClickUp? 💜

Ele se destaca em todas as áreas que a Asana não tem, e muito mais.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Diferentemente de outras ferramentas de gerenciamento de projetos, a capacidade do ClickUp de acompanhar o crescimento de sua empresa com seu amplo conjunto de recursos, integrações, modelos e muito mais faz dele a solução ideal para equipes e empresas de todos os setores.

Pronto para ver por si mesmo? Teste os poderosos recursos encontrados neste artigo quando você experimentar o ClickUp hoje mesmo !