10 modelos gratuitos de sistema de memória de IA para equipes

Você já se pegou fazendo uma pergunta à IA e recebendo uma resposta um tanto vaga? Isso acontece quando a IA do seu trabalho não sabe nada sobre sua equipe e esquece as informações assim que a aba é fechada.

Para que a IA lembre e retenha dados sobre o seu trabalho, você precisa da base de conhecimento mais consistente e atualizada à qual ela possa recorrer ao responder.

Este guia apresenta 10 modelos gratuitos de sistemas de memória para IA que transformam todo esse conhecimento disperso em uma base estruturada e pesquisável que sua IA pode usar. De repente, sua IA deixa de esquecer e começa a desenvolver o que sabe — como um colega de equipe com memória institucional.

Visão geral dos modelos do Sistema de Memória de IA

Aqui está uma rápida visão geral dos modelos de sistema de memória de IA abordados neste guia e o tipo de conhecimento que cada um ajuda sua equipe a estruturar para a IA:

O que é um sistema de memória de IA?

Um sistema de memória de IA ajuda a armazenar, organizar e recuperar informações para que as ferramentas de IA possam acessar o contexto relevante ao gerar respostas ou concluir tarefas. Pense nisso como uma memória de longo prazo para a IA de toda a sua equipe.

Na prática, isso ajuda a IA a lembrar coisas como:

Conhecimento reutilizável a partir de documentos, tarefas e notas

Decisões de projeto

Diretrizes da marca

Conversas anteriores

Fluxos de trabalho e SOPs

Contexto do cliente ou da equipe

🤔 Uma maneira simples de pensar sobre isso: As solicitações dizem à IA o que você quer no momento. A memória diz à IA o que ela já deveria saber.

Por que as equipes precisam de modelos de sistema de memória de IA

Simplesmente dizer à sua equipe para “documentar mais” é uma receita para o fracasso. Sem uma estrutura compartilhada, você acaba com anotações aleatórias, nomes de arquivos inconsistentes e informações espalhadas por uma dúzia de lugares diferentes. Esses dados desorganizados e sem estrutura são quase inúteis para uma IA, que se baseia na consistência.

Os modelos de sistema de memória de IA resolvem isso criando um formato padronizado para o conhecimento institucional. Com eles, você obtém:

Consistência entre os membros da equipe: os modelos criam um formato previsível, o que significa que sua IA sabe exatamente onde procurar tipos específicos de informação, tornando seu processo de recuperação mais rápido e preciso

Menos atritos na integração: Quando os processos e o histórico de projetos da sua equipe estão em formatos estruturados e pesquisáveis, os novos contratados e os agentes de IA podem encontrar respostas de forma independente, o que reduz Quando os processos e o histórico de projetos da sua equipe estão em formatos estruturados e pesquisáveis, os novos contratados e os agentes de IA podem encontrar respostas de forma independente, o que reduz os atritos na integração e evita interromper os membros seniores da equipe

Aumentando o valor da IA: Quanto mais contexto estruturado sua IA puder acessar, mais inteligente ela se torna. Os modelos criam um efeito de alavanca, em que cada novo documento torna sua IA mais útil para a próxima tarefa

Eliminação da configuração repetitiva de contexto: Você pode finalmente parar de copiar e colar o mesmo briefing do projeto em cada solicitação e deixar que a IA extraia esse contexto automaticamente do seu sistema de memória estabelecido

👀 Você sabia? Muitas equipes pagam por uma IA poderosa, mas acabam prejudicando-a com dados dispersos e fluxos de trabalho fragmentados. O Índice de Preparação para IA da Cisco revelou que apenas cerca de 13% das organizações em todo o mundo são “Pioneiras” —realmente posicionadas para capturar o verdadeiro valor da IA—porque seus dados são limpos, centralizados e prontos para integração.

🎥 Este vídeo mostra como criar uma base de conhecimento interna viva e dinâmica, com o apoio dos recursos de IA do ClickUp.

Os 10 melhores modelos de sistema de memória de IA para equipes

Esses modelos foram criados para resolver problemas específicos de memória, estruturando o conhecimento da sua equipe para que a IA possa compreendê-lo e consultá-lo de forma eficaz. Cada um transforma informações dispersas em um recurso confiável e pesquisável para o seu assistente de IA. 📚

1. Modelo de Documentos da Equipe da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo Team Docs da ClickUp para padronizar o wiki da equipe com notas, resumos e recursos

Os processos mais importantes da sua equipe muitas vezes residem apenas na mente de alguns funcionários seniores — um risco enorme. Quando eles estão de férias ou deixam a empresa, esse conhecimento tácito desaparece, forçando todos os demais a reinventar a roda.

O modelo Team Docs da ClickUp evita isso ao criar um documento centralizado e dinâmico para os procedimentos operacionais padrão (SOPs), diretrizes e conhecimento institucional da sua equipe.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha a missão, os principais recursos e o contexto da equipe em um único documento que se transforma em uma wiki verificada

Organize os processos em páginas separadas e, em seguida, vincule cada etapa ao trabalho com as Tarefas do ClickUp

Registre reuniões semanais como páginas repetíveis, mencione os responsáveis e transforme decisões em ações de acompanhamento

✅ Ideal para: Gerentes de operações que precisam de um único local pesquisável para SOPs, documentos de integração e decisões recorrentes da equipe.

💡 Dica profissional: Combine isso com o ClickUp AI Notetaker para capturar automaticamente o conhecimento da equipe. Envie o Notetaker para sua chamada semanal no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams diretamente do ClickUp. Ele gravará a reunião, gerará um documento de notas conectado e transformará as ações necessárias em tarefas atribuídas no ClickUp assim que a chamada terminar. Transforme automaticamente reuniões em notas, transcrições e tarefas com o ClickUp AI Notetaker

2. Modelo de memorando de pesquisa da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de memorando de pesquisa do ClickUp para documentar resultados de pesquisas, fontes e recomendações

Quando as pesquisas são registradas de maneira diferente a cada vez, fica difícil reutilizá-las. As pessoas se lembram da conclusão, mas o contexto e as evidências desaparecem.

O modelo de memorando de pesquisa do ClickUp oferece às equipes com grande volume de pesquisa uma maneira padronizada de documentar o que foi explorado e descoberto, juntamente com os próximos passos. Ele é criado no ClickUp Docs, o que significa que cada memorando se torna um registro pesquisável que sua equipe pode consultar posteriormente, em vez de ter que refazer o mesmo trabalho.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre o resumo da pesquisa, o contexto, os desafios e as conclusões em um formato consistente

Use a seção “Ação necessária” para detalhar as decisões e, em seguida, transforme-as em tarefas do ClickUp com responsáveis e prazos

Mantenha fontes, links e arquivos na seção Recursos e anexos para preservar o “porquê” por trás da recomendação

✅ Ideal para: Equipes com grande volume de pesquisa (produto, marketing, UX, estratégia) que precisam de um arquivo pesquisável de descobertas e decisões.

🔮 Vantagem do ClickUp: Transforme cada memorando de pesquisa em um nó de memória de IA reutilizável com o ClickUp Enterprise Search. Quando alguém perguntar: “Já analisamos isso?”, você poderá pesquisar em seus memorandos, tarefas, chats e notas de reuniões para encontrar uma resposta, com referências às fontes originais. Ele também pode extrair contexto de ferramentas como Google Drive, Confluence, SharePoint e outras, mantendo sua seção “Recursos e anexos” respaldada por evidências reais. Além disso, respeita as permissões existentes desses aplicativos, o que mantém seu sistema de memória confiável e seguro. Pesquise notas de pesquisa no ClickUp e em aplicativos conectados com citações de fontes usando o ClickUp Enterprise Search

3. Modelo de notas de reuniões recorrentes da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre decisões e itens de ação com o modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

Quando reuniões recorrentes não geram resultados consistentes, as mesmas atualizações são repetidas, e decisões e ações a serem tomadas acabam sendo esquecidas.

O modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp é um sistema simples de “uma página por reunião” que você pode reutilizar todas as semanas. Criado no ClickUp Docs, ele vem com subpáginas datadas (como 16/11 e 23/11) que mantêm intacto o contexto de cada reunião. Você pode registrar a presença, o quorum e o objetivo da reunião na parte superior e, em seguida, registrar um fluxo conciso da reunião na parte inferior — revisão, objetivo, tarefas e ações atribuídas.

Ele cria um registro de decisões pesquisável, transformando conversas passageiras em um registro permanente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Cada sessão se torna um documento datado, facilitando o acompanhamento das mudanças semana a semana

Use os títulos integrados para objetivos, tarefas e itens de ação para manter as notas legíveis mesmo sob pressão de tempo

Use botões de alternância para ocultar notas detalhadas e manter a página focada nos resultados e nas próximas etapas

✅ Ideal para: Equipes multifuncionais que desejam um registro confiável e pesquisável das decisões do projeto, responsabilidades e marcos importantes.

🧠 Curiosidade: O termo “Inteligência Artificial” surgiu de uma proposta. Em 1955, John McCarthy e seus colegas apresentaram um estudo de verão de dois meses em Dartmouth e afirmaram com confiança que “todos os aspectos da aprendizagem… podem… ser descritos”, de modo que uma máquina pudesse simulá-los. Essa proposta otimista basicamente deu ao campo seu nome e seu hábito característico de cronogramas ambiciosos.

4. Modelo de documentação de projeto da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre o escopo, as partes interessadas, os marcos e as lições aprendidas com o modelo de documentação de projeto da ClickUp

Seu contexto crítico está fragmentado entre e-mails, conversas de chat, apresentações de slides e a memória do gerente de projeto? Isso pode tornar impossível para novos membros da equipe ou um assistente de IA ter uma visão completa das metas, do status ou do histórico do projeto.

É por isso que o modelo de documentação de projeto da ClickUp centraliza tudo em um único lugar.

Ele captura o escopo do projeto, as partes interessadas, os marcos, as dependências e as lições aprendidas, criando uma fonte única de verdade que qualquer pessoa pode consultar.

Por que você vai gostar deste modelo:

A tabela “Principais membros da equipe do projeto” facilita a localização de funções e responsabilidades, mesmo no meio do projeto

Use os comentários atribuídos do ClickUp para marcar os responsáveis diretamente em uma decisão, pergunta ou questão em aberto — e, em seguida, resolva os comentários à medida que os itens forem resolvidos

Mantenha o contexto essencial (quem, o quê, quando e justificativa) em um único documento, facilitando a consulta por parte das ferramentas de IA

✅ Ideal para: Equipes de projeto que desejam um wiki de projeto pesquisável e sempre atualizado, que preserve decisões, contexto e acompanhamento.

✨ Bônus: Por que perder tempo reconstruindo o status do projeto toda vez que alguém pede uma atualização? Experimente o Agente de IA Project Status Reporter do ClickUp para gerar atualizações de progresso organizadas e prontas para as partes interessadas com muito menos esforço manual. Gere atualizações de progresso diretas com o Agente de IA do Relatório de Status do Projeto do ClickUp

5. Modelo de documento de estrutura de tomada de decisão da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de documento da Estrutura de Tomada de Decisão do ClickUp (RAPID) para documentar opções, critérios e justificativas

As equipes perdem tempo quando não conseguem rastrear como uma decisão foi tomada. O resultado é compartilhado, mas as vantagens e desvantagens, as contribuições das partes interessadas e os dados de apoio desaparecem rapidamente.

O modelo de documento “Estrutura de Tomada de Decisão ” da ClickUp transforma cada decisão importante em um recurso de memória reutilizável. Isso garante que sua equipe (e sua IA) possam responder “O que decidimos e por quê?” sem precisar adivinhar.

Ele também inclui seções dedicadas para Impacto da Decisão, Progresso, Partes Interessadas, Contexto, Opções, Dados de Apoio, Ações a Serem Realizadas e a Decisão Final. Essa estrutura mantém seu raciocínio pesquisável, consistente e fácil de ser consultado posteriormente pelas ferramentas de IA.

Por que você vai gostar deste modelo:

Registre o contexto, as restrições e os dados de apoio junto com a decisão final para referência futura

Documente alternativas em um único lugar, facilitando a revisão de compromissos quando as prioridades mudarem

Adicione subpáginas para avaliações de fornecedores, notas de risco, resumos de reuniões ou pesquisas de apoio e, em seguida, vincule-as ao documento de decisão principal

✅ Ideal para: Equipes de liderança e operações que desejam um registro pesquisável de decisões de alto impacto.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

6. Modelo de acompanhamento de bugs e problemas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Baixe o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para documentar a gravidade, as etapas de reprodução e o histórico de resolução

O modelo de rastreamento de bugs e problemas da ClickUp foi criado para equipes de produto e engenharia que precisam de um sistema confiável para registrar bugs, classificá-los rapidamente e encaminhar as correções para lançamento. Ele é especialmente útil quando os relatórios vêm de várias fontes — suporte, controle de qualidade, usuários beta e equipes internas — e você precisa que cada problema seja encaminhado para um único fluxo de trabalho com o contexto correto.

O modelo combina um fluxo de trabalho “relatório → triagem → correção → verificação → lançamento” com visualizações flexíveis, facilitando a realização da triagem diária, mantendo as equipes desobstruídas e acompanhando o que é essencial para o lançamento.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use os formulários do ClickUp para coletar etapas de reprodução, ambiente, gravidade e capturas de tela em um formato consistente e, em seguida, crie automaticamente tarefas de bug devidamente identificadas

Mapeie suas etapas de triagem e transferência nos Quadros Brancos do ClickUp e, em seguida, mantenha a equipe alinhada sobre o que acontece em cada ponto de decisão

Alterne entre mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp para gerenciar o trabalho do seu jeito — Lista Principal para manter o backlog organizado, Quadro para acompanhar o fluxo de status e visualizações filtradas por equipe, recurso ou gravidade

✅ Ideal para: líderes de controle de qualidade e gerentes de engenharia que realizam triagem de bugs em grande volume em várias equipes.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de rastreamento de bugs para gerenciamento de problemas

🎥 Quer uma lista de verificação completa para identificar bugs antecipadamente? Temos um vídeo para você:

7. Início rápido: modelo de gerenciamento de produtos da ClickUp

O conhecimento sobre o produto é notoriamente fragmentado. O “porquê” por trás de um recurso está no PRD, o “o quê” está em uma tarefa e as solicitações das partes interessadas ficam enterradas em e-mails. Isso torna incrivelmente difícil para qualquer pessoa, incluindo uma IA, obter uma visão holística.

O modelo “Quick Start: Product Management” da ClickUp consolida requisitos de produto, planos de desenvolvimento, feedback dos usuários e priorização de recursos em um sistema integrado.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use os status personalizados do ClickUp para mover épicos de Priorizado → Em projeto → Em desenvolvimento → Pronto para implantação

Adicione rótulos MoSCoW e classificação por tamanho de camiseta a cada épico para capturar “importância” e “esforço” na mesma visualização

Atribua épicos aos sprints do ClickUp e mantenha a entrega alinhada ao roteiro, com prazos e responsáveis visíveis à primeira vista

✅ Ideal para: Gerentes de produto que precisam de um espaço de trabalho pronto para uso para acompanhar épicos, priorizar tarefas e manter o raciocínio por trás das decisões facilmente acessível posteriormente.

🛠️ Se sua equipe ainda precisa consultar cinco ferramentas para verificar uma única informação, sua pilha de IA não está resolvendo a sobrecarga de informações. O ClickUp Brain fica no topo do seu fluxo de trabalho e do conhecimento conectado, tornando as respostas pesquisáveis em um único lugar, independentemente de onde essa informação esteja. Encontre e compreenda dados complexos em segundos com o ClickUp Brain

8. Modelo de reuniões individuais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe compromissos e notas de crescimento ao longo do tempo com o modelo de reuniões individuais do ClickUp

Como gerente, você lida com as metas, os desafios e as aspirações profissionais de vários subordinados diretos. É fácil esquecer as ações pendentes da reunião individual do mês passado ou a área específica de desenvolvimento que você prometeu apoiar. O modelo de reuniões individuais da ClickUp oferece um espaço para reuniões individuais recorrentes.

Isso ajuda você a acompanhar tópicos de discussão, feedbacks, compromissos e notas de desenvolvimento de carreira ao longo do tempo, criando um histórico contínuo para cada membro da equipe. Isso ajuda ainda mais a consolidar informações para que as ferramentas de IA possam consultá-las e acompanhá-las ao longo do tempo, com base inteiramente em dados contextuais.

Por que você vai gostar deste modelo:

Guarde cada reunião individual como uma página, criando uma linha do tempo organizada com metas, decisões e notas de coaching

Publique seu sistema de reuniões individuais como uma página wiki que se mantém atualizada para você, sua equipe de liderança ou parceiros de RH

Exporte documentos para PDF, HTML ou Markdown para avaliações de desempenho ou solicitações de documentação

✅ Ideal para: Gerentes de pessoas que realizam reuniões individuais recorrentes e desejam um registro pesquisável de compromissos, feedback e planos de crescimento.

💡 Dica profissional: Configure um lembrete no ClickUp para exportar as notas das reuniões individuais de cada trimestre para PDF e compartilhá-las com seu subordinado direto. Isso cria um registro compartilhado do progresso e evita o desentendimento do tipo “Não me lembro de termos discutido isso”.

9. Modelo “Book of Work” da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma visão geral das iniciativas, orçamentos e riscos com o modelo “Book of Work” da ClickUp

A liderança está agindo às cegas, perguntando “Quais são nossas principais prioridades neste trimestre?” e recebendo cinco respostas diferentes de cinco equipes diferentes. Quando cada departamento monitora seu trabalho em uma ferramenta ou formato diferente, não há uma fonte única de verdade para as iniciativas organizacionais. Isso cria silos e torna o alinhamento estratégico quase impossível.

O modelo “The Book of Work” da ClickUp oferece uma visão abrangente, no nível do portfólio, para acompanhar todas as iniciativas ativas, a alocação de recursos e o status em um único lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use as seções “Projetos essenciais” e “Projetos opcionais” para deixar claras as escolhas a serem feitas antes que as equipes comprometam sua capacidade

Use a seção Análise de Projetos para resumir o status das iniciativas e identificar antecipadamente trabalhos que estão ficando para trás

Traga o livro completo para as reuniões de planejamento e atualize as prioridades em um único lugar

✅ Ideal para: líderes de PMO, chefes de departamento e líderes de operações que precisam de uma visão atualizada de todas as iniciativas para o planejamento trimestral e a definição de prioridades.

10. Modelo de solicitações do ChatGPT para engenharia da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize solicitações de engenharia comprovadas para revisões, documentos e depuração com o modelo ChatGPT Prompts for Engineering da ClickUp

Um de seus engenheiros seniores descobre uma solicitação brilhante para depurar um problema complexo, mas esse conhecimento fica restrito a ele. O restante da equipe continua enfrentando dificuldades com solicitações menos eficazes, o que limita sua produtividade. O modelo ChatGPT Prompts for Engineering da ClickUp cria uma biblioteca compartilhada de solicitações comprovadas.

É um espaço para sua equipe coletar e refinar as melhores solicitações para tarefas comuns, como revisões de código, geração de documentação e decisões arquitetônicas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use páginas aninhadas e seções alternáveis para agrupar solicitações por “relatório de bug”, “codificação”, “refatoração”, “documentação” ou qualquer categoria que sua equipe utilize

Armazene solicitações do tipo “preencha os espaços em branco” que os engenheiros possam copiar rapidamente e, em seguida, ajustar com as variáveis certas para a tarefa em questão

Atualize as solicitações à medida que seus padrões evoluem, usando o histórico de versões para acompanhar o que mudou e quando

✅ Ideal para: Líderes de engenharia ou equipes de plataforma que estejam criando um manual de prompts compartilhado e pesquisável para sua organização de desenvolvimento.

Como usar modelos do Sistema de Memória de IA no ClickUp

Saber que você precisa de um sistema de memória é uma coisa; realmente construí-lo é outra. Pode parecer uma tarefa gigantesca, levando à paralisia de análise. O segredo é começar aos poucos e torná-lo uma parte natural do seu fluxo de trabalho.

Veja como começar no ClickUp:

Comece pelas lacunas de conhecimento que causam mais atrito: Não tente resolver tudo de uma vez. Identifique a área em que sua equipe mais frequentemente precisa reexplicar o contexto ou perde informações. É na tomada de decisões? No escopo do projeto? Comece por aí Importe modelos para o seu espaço de trabalho: Você não precisa começar do zero. Use a Biblioteca de Modelos do ClickUp para encontrar e adicionar esses modelos diretamente ao seu espaço de trabalho. Você pode então personalizar quaisquer campos ou seções para se adequarem à terminologia e ao fluxo de trabalho da sua equipe Crie hábitos de registro: integre a documentação aos seus fluxos de trabalho existentes com integre a documentação aos seus fluxos de trabalho existentes com as automações do ClickUp . Por exemplo, configure uma automação para criar automaticamente um novo documento de notas de reunião a partir do seu modelo de notas de reuniões recorrentes sempre que um novo evento for adicionado ao calendário da sua equipe Conecte modelos ao ClickUp Brain: Esta é a etapa mais fácil, pois é automática. Acesse recursos Esta é a etapa mais fácil, pois é automática. Acesse recursos de IA conversacional e contextual nativos do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain. Ele indexa automaticamente todos os seus documentos e tarefas, de modo que qualquer informação capturada nesses modelos passa imediatamente a fazer parte da base de conhecimento que sua IA pode pesquisar e consultar Itere com base na utilidade da IA: Preste atenção aos modelos que a IA consulta com mais eficácia. Se você perceber que ela tem dificuldade para encontrar determinadas informações, refine a estrutura do modelo. Talvez seja necessário adicionar rótulos de campo mais específicos, usar uma formatação mais consistente ou dividir informações complexas em seções mais claras para melhorar a precisão da recuperação

🎥 Veja como a IA pode otimizar o gerenciamento de tarefas e gerar itens de trabalho estruturados a partir do seu conhecimento:

Crie um sistema de memória de IA que permaneça preciso

Um modelo é um ótimo começo. Mas um sistema de memória de IA só funciona quando o contexto dentro dele é confiável, atualizado e transparente.

É aí que a maioria das equipes fica presa. Quem tem tempo para copiar manualmente informações para uma ferramenta separada de “memória de IA” além do trabalho diário?

O espaço de trabalho convergente de IA do ClickUp resolve isso de maneira extremamente integrada. Além de mais de 1.000 modelos, ele integra documentos, tarefas, quadros brancos, formulários e muito mais. Isso significa que sua equipe pode capturar o contexto como parte do trabalho normal. Em seguida, a IA do ClickUp pode usar esse contexto dinâmico do espaço de trabalho para responder a perguntas, resumir alterações e destacar os detalhes certos sem que você precise explicar tudo novamente.

Diga adeus à perda de foco! Experimente o ClickUp gratuitamente. ✅

Perguntas frequentes

Os modelos de sistema de memória de IA são projetados para tornar as informações recuperáveis e reutilizáveis pela IA, não apenas legíveis por pessoas. Ao contrário dos modelos de documentos comuns, que capturam conteúdo em parágrafos de formato livre, os modelos de memória de IA utilizam seções consistentes, campos rotulados e uma estrutura repetível (responsáveis, decisões, definições, status, links para o trabalho de origem) para que a IA possa encontrar com segurança o contexto correto e aplicá-lo em todas as tarefas. Eles também devem ser atualizados continuamente à medida que o trabalho evolui, transformando o modelo em uma camada de conhecimento dinâmica, em vez de um documento único.

Sim (e, na verdade, automaticamente)! O ClickUp Brain indexa todo o conteúdo dos seus Documentos e Tarefas do ClickUp, de modo que qualquer informação capturada nesses modelos passa a fazer parte da base de conhecimento que ele usa para responder a perguntas.

A memória de curto prazo é conversacional e baseada em sessões, como quando o ChatGPT lembra o que você disse anteriormente em um chat. A memória de longo prazo é persistente e abrange toda a equipe, e é isso que esses modelos criam: uma base de conhecimento que não desaparece quando você fecha a aba.