Equipes que usam planilhas isoladas para acompanhar faturas podem gastar de 3 a 5 horas extras por semana reunindo históricos de pagamentos. Esse é um tempo precioso que poderia ser dedicado à cobrança propriamente dita.

Para ajudar você a retomar o controle, reunimos cinco modelos gratuitos de acompanhamento de vencimento de faturas. Seja você procurando uma ferramenta que se integre às tarefas diárias da sua equipe ou uma planilha simples para começar, essas opções vão ajudar você a organizar tudo e receber seus pagamentos em dia.

5 modelos gratuitos de acompanhamento de vencimento de faturas em resumo

🔎 Você sabia? Dados do Federal Reserve mostram que 51% das empresas empregadoras dos EUA enfrentam dificuldades com fluxo de caixa irregular simplesmente porque é muito difícil cobrar o que lhes é devido.

O que é um modelo de acompanhamento de vencimento de faturas?

Um rastreador de vencimento de faturas é uma ferramenta especializada que organiza suas faturas não pagas em categorias baseadas no tempo, chamadas de faixas de vencimento. Ele mostra exatamente há quanto tempo cada uma está pendente. Pense nisso como um mapa financeiro que destaca quais pagamentos estão em dia e quais exigem sua atenção imediata.

Um bom modelo de acompanhamento de vencimento de faturas geralmente inclui:

Informações do cliente: O nome e os dados de contato necessários para os acompanhamentos

Detalhes da fatura: Número da fatura, data de emissão e condições de pagamento

Faixas de vencimento: categorias baseadas no tempo que mostram há quanto tempo cada fatura está vencida (por exemplo, Atual, 1–30 dias, 31–60 dias)

Acompanhamento de valores: O valor original, quaisquer pagamentos recebidos e o saldo pendente

🧠Curiosidade: 56% das pequenas empresas têm faturas pendentes, com uma média de US$ 17.500 em dívidas por empresa. Cobrar esses pagamentos de forma reativa significa que suas previsões de fluxo de caixa são um tiro no escuro, e faturas críticas inevitavelmente ficam em segundo plano.

Essa abordagem desorganizada leva à dispersão do trabalho, fazendo com que você perca horas procurando informações em diferentes planilhas e cadeias de e-mails. De fato, o Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft constatou que 62% dos funcionários têm dificuldade com o tempo gasto na busca por dados.

Um modelo de acompanhamento de vencimentos traz estrutura às suas contas a receber, mostrando exatamente o que está vencido para que você possa priorizar suas cobranças de forma eficaz.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio gasta mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele oferece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

🔎Você sabia? As faturas vencidas afetaram, em média, 43% das vendas B2B com crédito para empresas americanas. Isso destaca um cenário fragmentado em que as empresas enfrentam dificuldades de liquidez simplesmente porque seus sistemas de cobrança não conseguem acompanhar o volume.

Os 5 melhores modelos de acompanhamento de vencimento de faturas

O segredo é encontrar um modelo que se adapte ao seu fluxo de trabalho, seja fácil de usar para sua equipe e possa ser personalizado à medida que sua empresa cresce.

Selecionamos cinco dos melhores modelos de acompanhamento de vencimento de faturas para ajudar você a decidir. Três foram criados no ClickUp para gerar um fluxo de trabalho integrado, enquanto dois são planilhas tradicionais para equipes que preferem uma opção simples e disponível para download.

1. Modelo de faturas da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Receba seus pagamentos em dia e gerencie suas finanças com eficiência usando o modelo de faturas do ClickUp

O modelo de faturas do ClickUp transforma faturas de registros estáticos em unidades rastreáveis. Em vez de verificar manualmente cada fatura, você obtém um fluxo de trabalho integrado com etapas claras e visibilidade sobre todos os clientes. Você pode dividir os pagamentos por status, agrupá-los por cliente e avançá-los sem precisar criar um novo sistema do zero todos os meses.

Use este modelo para:

💰Ideal para: Equipes que lidam com um volume crescente de faturas de vários clientes e ciclos de pagamento.

🦸🏻‍♀️ As operações de faturamento estão atrasando sua equipe? Coloque o Agente de Automatização de Processamento de Faturas para trabalhar! Automatize operações financeiras com o Agente de Processamento Automático de Faturas

Existem mais de 650 Super Agents pré-configurados no ClickUp que podem ajudá-lo a escalar o trabalho com eficiência. Você também pode criar o seu próprio. Veja como.

2. Modelo de contas a pagar da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe contas a pagar, defina lembretes e efetue pagamentos em dia com o modelo de contas a pagar do ClickUp

Os pagamentos a efetuar costumam ser tratados em lotes — revisados no final da semana ou pouco antes dos prazos. Isso facilita perder descontos por pagamento antecipado, pagar duas vezes a mesma fatura ou perder o controle do fluxo de caixa.

No entanto, você pode usar o modelo de contas a pagar do ClickUp para organizar as contas a pagar em um processo passo a passo. Cada fatura passa pelas etapas de verificação, aprovação e pagamento com pontos de verificação claros.

Você pode acompanhar onde um pagamento está parado, quem precisa agir e o que vem a seguir, sem depender de acompanhamentos manuais ou registros dispersos.

Use este modelo para:

Acompanhe as faturas de fornecedores por meio de etapas definidas, como recebimento, verificação e pagamento, para evitar gargalos

Programe contas a pagar com base nas datas de vencimento e no status de aprovação para evitar multas por atraso ou processamento apressado

Padronize a forma como as contas são analisadas e aprovadas para que nenhuma verificação obrigatória seja omitida

Crie uma visão geral dos pagamentos futuros e concluídos usando os painéis do ClickUp para um melhor planejamento

Crie relações entre tarefas com as Dependências do ClickUp para sequenciar tarefas financeiras, de modo que os pagamentos a efetuar se alinhem com o dinheiro recebido

💰Ideal para: Equipes de finanças e operações que precisam de um fluxo de trabalho estruturado de aprovação e pagamento para gerenciar contas de fornecedores sem atrasos ou erros.

💡Dica profissional: Com o tempo, os dados de contas a pagar começam a revelar padrões que você pode aproveitar — fornecedores que sempre emitem faturas com atraso ou meses em que os pagamentos aumentam significativamente. O problema é que essas informações ficam ocultas, a menos que alguém as extraia e analise regularmente. Os painéis do ClickUp apresentam esses dados em um formato que você pode analisar sem precisar se aprofundar. Você pode acompanhar quanto pagou a cada fornecedor ao longo do tempo e manter uma visão atualizada dos pagamentos pendentes em comparação com os já liquidados. Isso lhe dá um registro organizado para consultar durante negociações ou planejamento orçamentário, sem precisar refazer a análise todas as vezes. Use os Cartões de IA para adicionar relatórios e análises baseados em IA aos seus painéis do ClickUp Os Cartões de IA ajudam você a obter respostas mais rapidamente. Você pode gerar um resumo do desempenho dos fornecedores antes de uma reunião de avaliação ou fazer perguntas diretas, como “Quais fornecedores aumentaram a faturação no último trimestre?” Os resultados são vinculados aos seus dados reais de pagamento, então você trabalha com fatos, não com estimativas. Isso se torna útil durante o planejamento orçamentário, as negociações com fornecedores e o agendamento de pagamentos. Você toma essas decisões com uma visão clara do que vem acontecendo, em vez de tentar reconstruir a situação sob pressão.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de projeção de fluxo de caixa para planejar suas finanças

3. Modelo de histórico de pagamentos da ClickUp

Crie uma fonte única de informações para todas as transações de pagamento com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Sem registros de pagamento claros, você pode acabar tendo que juntar as peças de cronogramas a partir de faturas, lançamentos bancários e mensagens antigas. O modelo de histórico de pagamentos do ClickUp ajuda você a manter esses registros organizados.

Ele mantém cada pagamento vinculado à sua fatura, data e contexto em um único lugar. Você pode analisar rapidamente como um cliente tem pago ao longo do tempo, verificar se há pagamentos parciais e consultar transações específicas quando necessário.

Use este modelo para:

Acompanhe pagamentos parciais, atrasados e concluídos com registros precisos para cada transação

Mantenha um registro centralizado dos pagamentos vinculados às faturas para uma verificação rápida

Identifique tendências sazonais com a visualização de linha do tempo do ClickUp

Filtre e analise transações anteriores ou o comportamento de pagamento específico de cada cliente usando o ClickUp Brain

Registre detalhes de pagamento, como forma de pagamento, números de referência e notas, usando os campos personalizados do ClickUp

💰Ideal para: Freelancers e equipes que precisam de um registro de pagamentos confiável para lidar com conversas com clientes, disputas e planejamento de pagamentos com segurança.

Arnold Rogers, gerente de suporte ao cliente da Launch Control, gerencia as finanças com o ClickUp:

“Integramos o ClickUp com o Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Isso nos permite acompanhar finanças, retenção, relatórios e detalhes dos clientes em um único espaço, já que podemos extrair informações de todas as ferramentas que usamos e compilá-las no ClickUp para facilitar o uso, sem envolver todos os departamentos e sem tomar tempo de suas agendas.”

“Integramos o ClickUp com o Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Isso nos permite acompanhar finanças, retenção, relatórios e detalhes dos clientes em um único espaço, já que podemos extrair informações de todas as ferramentas que usamos e compilá-las no ClickUp para facilitar o uso, sem envolver todos os departamentos e sem tirar tempo de suas agendas.”

4. Modelo de acompanhamento de faturas para Excel da Vertex42

via Vertex42

Nem toda equipe precisa de um sistema completo para gerenciar faturas. Às vezes, a prioridade é simples: reunir todas as faturas em um só lugar, verificar o que está vencido e evitar complicar demais o processo.

Nesse caso, o modelo de acompanhamento de faturas da Vertex42 para Excel pode ser a solução ideal. Ele oferece uma maneira estruturada de registrar faturas, acompanhar datas de vencimento e visualizar o vencimento de faturas rapidamente, sem precisar configurar fluxos de trabalho ou aprender a usar um novo software. Com fórmulas e filtros integrados, você pode classificar por cliente, destacar pagamentos em atraso e gerar resumos rápidos quando necessário.

Use este modelo para:

Acompanhe todas as faturas em uma única planilha para evitar registros dispersos por vários arquivos

Monitore pagamentos em atraso usando faixas de vencimento integradas e cálculos automáticos

Filtre as faturas por cliente ou status para analisar contas específicas rapidamente

Gere extratos de cobrança simples isolando dados específicos de cada cliente

Mantenha um registro organizado e pronto para impressão para relatórios ou uso offline

⚠️No entanto, é importante observar as limitações. Não há recursos para colaboração em tempo real, todos os dados devem ser inseridos manualmente e não é possível usar a automação de fluxo de trabalho para acompanhamentos. É uma opção confiável se você prefere um fluxo de trabalho familiar com planilhas e não precisa de recursos conectados e automatizados.

💰Ideal para: Freelancers ou pequenas equipes que preferem um sistema simples, baseado em planilhas, sem complexidade adicional.

💡Use o ClickUp Brain MAX para agilizar seu fluxo de trabalho de cobranças. Peça para ele redigir um e-mail de acompanhamento para um valor de fatura específico e um intervalo de vencimento (30, 60, 90+ dias). Você pode até usar o Talk to Text para ditar o contexto (“redija um segundo lembrete de pagamento para a Acme Corp, US$ 4.200, 60 dias de atraso”) e ter um e-mail pronto para envio em segundos. Crie rapidamente e-mails de acompanhamento personalizados com o ClickUp Brain MAX

5. Modelo de relatório de vencimento da CFI

via CFI

Se você é um profissional da área financeira que precisa apresentar seus dados de contas a receber às partes interessadas, o modelo de relatório de vencimento da CFI é ideal para você.

Ele organiza as contas a receber em faixas de vencimento padrão e se alinha a formatos contábeis comuns, para que você possa apresentar os dados de uma forma fácil de analisar e agir. Ele também oferece suporte a cálculos como contas duvidosas, ajudando você a passar do acompanhamento básico para a avaliação financeira.

Use este modelo para:

Classifique as contas a receber em faixas de vencimento para destacar claramente o risco de atrasos

Elabore relatórios estruturados, prontos para análise por partes interessadas ou auditorias

Faça uma estimativa das contas duvidosas com base no tempo que as faturas permanecem pendentes

Compare os saldos dos clientes ao longo de intervalos de tempo para identificar contas de alto risco

Mantenha um formato claro e padronizado para relatórios financeiros consistentes

⚠️As desvantagens aqui são semelhantes às de outras soluções baseadas em planilhas. Trata-se de um modelo estático que exige atualizações manuais, não possui gerenciamento de fluxo de trabalho e não oferece suporte à colaboração em tempo real entre equipes. É uma ótima opção quando a apresentação e a conformidade com as normas contábeis são suas principais prioridades.

💰Ideal para: Equipes financeiras e analistas que precisam de relatórios estruturados de vencimento para tomada de decisões, auditorias ou apresentações a partes interessadas.

Como usar modelos de acompanhamento de vencimento de faturas

Baixar um modelo é a parte fácil. O valor está na consistência com que você o utiliza para acompanhar, analisar e agir em relação às faturas vencidas. Algumas pequenas decisões de configuração podem transformá-lo em um sistema no qual sua equipe confia todas as semanas.

Defina faixas de vencimento: Estabeleça intervalos de tempo claros, como Atual, 1–30, 31–60 e além, com base nas suas condições de pagamento

Insira os dados completos da fatura: insira os dados do cliente, datas da fatura, datas de vencimento e valores para manter o acompanhamento confiável

Configure cálculos de atrasos: Automatize o cálculo de atrasos para evitar erros manuais e inconsistências

Crie visualizações baseadas em funções: Filtre as faturas por cliente, valor ou status para que cada membro da equipe veja o que é relevante

Automatize lembretes: acione acompanhamentos quando as faturas ultrapassarem os limites de vencimento, em vez de confiar na memória

Faça revisões semanais: verifique regularmente os relatórios de vencimento para identificar atrasos antes que eles se agravem

Acelere os acompanhamentos com IA: gere e-mails de lembrete e resumos para manter a comunicação consistente

📌 Vantagem do ClickUp: Automatize o fluxo de trabalho de acompanhamento A maioria das equipes se limita a enviar lembretes. Alguém ainda precisa verificar a fatura, decidir o que fazer a seguir e atualizar o rastreador. As automações do ClickUp se destacam nesse caso. Você pode definir regras como: quando uma fatura passar para a faixa de 31 a 60 dias, atribua-a ao responsável pela conta, aumente a prioridade e publique um comentário de acompanhamento. Se o prazo ultrapassar 60 dias, encaminhe o caso para um nível superior ou acione um e-mail de atualização automático. Esses lembretes fazem o trabalho avançar sem a necessidade de etapas manuais. Com modelos de automação pré-criados ou o AI Automation Builder, você pode configurar tudo isso em poucos minutos. Depois que estiver em funcionamento, as faturas não ficam paradas entre as revisões. Elas passam por acompanhamentos, atribuição de responsabilidade e escalonamento com base nas condições reais, sem que ninguém precise acompanhar cada etapa.

📚 Leia também: Domine os acompanhamentos de faturas com o ClickUp

Acompanhe faturas e receba pagamentos mais rapidamente com o ClickUp

O verdadeiro problema com o acompanhamento de faturas não é apenas o acompanhamento em si, mas a fragmentação do trabalho entre várias ferramentas desconectadas. Essa fragmentação significa que você está sempre trabalhando sem o contexto completo.

Essa constante mudança de contexto retarda seu processo de cobrança, gera trabalho duplicado e torna impossível manter uma única fonte de verdade. Sua equipe acaba gastando mais tempo procurando informações do que realmente recebendo os pagamentos.

O ClickUp elimina essa dispersão com seu espaço de trabalho convergente de IA. É uma plataforma única onde projetos, documentos, conversas e análises coexistem com uma IA contextual que compreende o seu trabalho.

Em vez de apenas uma lista estática de pagamentos em atraso, você obtém um fluxo de trabalho conectado e automatizado. Veja as faturas em atraso, visualize tarefas relacionadas, analise o histórico de comunicação com o cliente e acesse os contratos originais — tudo isso sem sair do ClickUp. É assim que você passa de uma cobrança reativa para uma gestão proativa do fluxo de caixa.

Comece a gerenciar seu fluxo de caixa com todas as informações necessárias, experimentando o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre o vencimento de contas a receber e o vencimento de contas a pagar?

O vencimento de contas a receber acompanha o dinheiro que os clientes devem à sua empresa, ajudando você a gerenciar as entradas de caixa. O vencimento de contas a pagar acompanha o dinheiro que sua empresa deve aos fornecedores, o que ajuda você a gerenciar as saídas de caixa e evitar multas por atraso.

Com que frequência as equipes devem analisar um relatório de vencimento de faturas?

A maioria das equipes financeiras analisa seu relatório de vencimento semanalmente para acompanhar as faturas vencidas antes que elas se tornem problemas graves. No entanto, empresas com alto volume de transações podem considerar as análises diárias mais eficazes.

É possível acompanhar o vencimento de faturas sem usar planilhas do Excel?

Sim, você pode obter modelos de acompanhamento de vencimento de faturas com recursos avançados que as planilhas não oferecem em plataformas de gerenciamento de trabalho como o ClickUp. Isso inclui automações integradas para lembretes, colaboração em tempo real para sua equipe e insights baseados em IA para agilizar seu fluxo de trabalho.