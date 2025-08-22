Modelos gratuitos de projeção de fluxo de caixa para planejar suas finanças

🔍 Você sabia? 82% das pequenas empresas falham, não porque não são lucrativas, mas devido a uma má gestão do fluxo de caixa. Mesmo com vendas em alta, sua empresa ainda pode enfrentar problemas se você não fizer previsões regulares de suas entradas e saídas de caixa.

Então, como você fica à frente do caos, planeja os meses mais lentos e evita surpresas financeiras antes que elas aconteçam?

Comece com o modelo certo de projeção de fluxo de caixa — uma ferramenta de alto impacto que esclarece sua trajetória financeira, sinaliza riscos antecipadamente e ajuda você a tomar decisões mais inteligentes.

Fique conosco, reunimos os melhores modelos gratuitos para manter seu fluxo de caixa sob controle.

O que são modelos de projeção de fluxo de caixa?

Os modelos de projeção de fluxo de caixa são ferramentas financeiras prontas a usar que o ajudam a prever como o dinheiro entra e sai do seu negócio ao longo do tempo. Use-os para prever quando o dinheiro entra na sua conta, quando os pagamentos são efetuados e quanto de liquidez terá em qualquer momento.

Pense nisso como um GPS financeiro para o seu negócio. Ele oferece visibilidade, reduz suposições e fortalece o gerenciamento de despesas. Em vez de começar do zero todas as vezes, use esses modelos para:

Transforme transações dispersas em informações claras e cronológicas sobre o fluxo de caixa

Equilibre receitas e despesas para evitar crises e pagamentos em atraso

Monitore o que está ajudando ou prejudicando sua posição financeira em tempo real

Tome decisões mais inteligentes sobre contratações, investimentos ou quando esperar

Os melhores modelos de projeção de fluxo de caixa em resumo

É evidente que os modelos de fluxo de caixa ajudam você a planejar de forma mais inteligente, gastar com confiança e manter a liquidez. Mas o que diferencia um modelo excelente dos demais? Suas necessidades específicas!

Vamos analisar tudo com um resumo rápido.

O que torna um modelo de projeção de fluxo de caixa bom?

Um modelo de projeção de fluxo de caixa que se destaca faz mais do que listar números; ele impulsiona sua estratégia financeira. Os melhores combinam simplicidade com funcionalidade, alcançando o equilíbrio certo entre facilidade de uso e informações detalhadas.

Veja o que você deve procurar em um modelo que funcione no mundo real:

Layout lógico: Escolha um modelo que organize suas projeções trimestralmente, semanalmente ou mensalmente. Uma estrutura clara ajuda a mapear o movimento de caixa ao longo do tempo e identificar rapidamente períodos de risco

Planejamento de cenários: Modele diferentes resultados financeiros. Seja um atraso no pagamento ou uma nova contratação, a capacidade de testar cenários hipotéticos torna Modele diferentes resultados financeiros. Seja um atraso no pagamento ou uma nova contratação, a capacidade de testar cenários hipotéticos torna o planejamento de capacidade proativo, e não reativo

Cálculos automatizados: Evite cálculos manuais. Um bom modelo inclui fórmulas integradas que atualizam automaticamente totais, saldos e fluxo de caixa líquido para economizar tempo e reduzir erros dispendiosos

Categorias personalizadas: Adapte seu modelo de fluxo de caixa para refletir suas fontes de receita e despesas. Adicione seções para faturas de clientes, assinaturas de SaaS, gastos com publicidade ou pagamentos a fornecedores — tudo o que refletir como sua empresa funciona

Acompanhamento do desempenho: Determine como suas previsões se comparam aos resultados reais. Use isso para ajustar suas projeções e monitorar Determine como suas previsões se comparam aos resultados reais. Use isso para ajustar suas projeções e monitorar KPIs financeiros , como taxa de queima, runway e índice de cobertura de caixa

Informações visuais: Transforme números brutos em tendências claras. Adicione gráficos ou tabelas para identificar déficits de caixa e picos de gastos — ótimo para análises internas, apresentações para investidores ou compartilhamento de informações financeiras com credores

📍 Melhor prática: escolher o modelo certo é o começo — construir um sistema repetível em torno dele é onde o verdadeiro retorno começa. Isso ajuda você a avaliar o progresso, ficar por dentro do seu fluxo de caixa mensal e planejar com confiança. Quer otimizar seu sistema? Comece com estas dicas sobre como organizar suas finanças como um profissional: Analise as entradas e saídas de dinheiro em um só lugar 🧾

Faça verificações mensais para atualizar as previsões e se antecipar às mudanças 📅

Atribua responsabilidades às principais tarefas financeiras; chega de confusão no acompanhamento 👥

Mantenha notas, suposições e faturas vinculadas a números reais 📌 O ClickUp para Finanças reúne tudo: acompanhamento do fluxo de caixa, orçamento, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe. Assim, você passa menos tempo atrás de números e mais tempo fazendo com que eles valham a pena.

Os melhores modelos de projeção de fluxo de caixa para manter suas finanças em movimento

Atrasos nos pagamentos dos clientes? Aumento repentino das despesas? Todos nós já passamos por isso.

Esses modelos de projeção de fluxo de caixa se adaptam ao ritmo acelerado das operações do mundo real, seja para equilibrar trabalhos freelance, expandir uma startup enxuta ou buscar sua próxima rodada de financiamento.

Vamos explorar nossas principais opções para transformar um fluxo de caixa imprevisível em uma estratégia clara e segura.

1. Modelo de gerenciamento financeiro ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o fluxo de caixa e as despesas da sua empresa com o modelo de gestão financeira do ClickUp

Gerir uma pequena empresa significa lidar com várias contas, clientes e centros de custos, muitas vezes sem uma equipe financeira dedicada. O modelo de gestão financeira da ClickUp simplifica o caos, centralizando tudo num painel de controlo limpo e personalizável.

O modelo de fluxo de caixa usa campos personalizados para marcar transações, agrupar custos por categoria e monitorar o fluxo de caixa por projeto ou data. Defina automações para alertar sua equipe quando o dinheiro pago for insuficiente, uma fatura estiver vencida ou as saídas de caixa excederem o orçamento.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Crie painéis financeiros em tempo real usando rollups e fórmulas

Vincule tarefas, arquivos e aprovações diretamente aos seus fluxos de trabalho financeiros

Acompanhe todas as transações para obter relatórios claros e registros prontos para auditoria

🔑 Ideal para: Fundadores sem diretor financeiro, agências que gerenciam vários orçamentos e equipes de startups que coordenam responsabilidades orçamentárias.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de projeções financeiras para um planejamento preciso

2. Modelo de relatório de análise financeira ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize tendências de receita e insights essenciais com o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

60% das pequenas empresas que analisam regularmente as suas finanças registam uma maior rentabilidade. Mas vasculhar dados desconexos e criar relatórios do zero é uma perda de tempo.

O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp permite analisar receitas, despesas e KPIs financeiros de forma mais rápida e inteligente.

Acompanhe tendências, compare desempenho e gere automaticamente gráficos e relatórios de variação sem sair do seu espaço de trabalho. Além disso, adicione comentários, atribua acompanhamentos e exporte resumos prontos para investidores (ou credores).

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Concentre-se nos principais indicadores de desempenho para orientar as decisões de crescimento

Compare os resultados com os meses anteriores ou com as metas do setor

Destaque as fontes de perda de lucro e invista mais no que gera rentabilidade

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, equipes de startups e freelancers que precisam de insights financeiros rápidos e acionáveis sem esforço manual.

💡 Dica profissional: simplifique sua análise financeira com IA. O ClickUp Brain destaca o que é importante: tendências de caixa, picos de custos, riscos e insights de alto impacto. Esteja você se preparando para uma análise ou previsão, é como ter um analista em tempo real à sua disposição. Acompanhe tendências facilmente com os cartões de IA no ClickUp

3. Modelo de análise de ponto de equilíbrio da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Encontre rapidamente o seu ponto de equilíbrio com o modelo de análise de ponto de equilíbrio da ClickUp

Não tem certeza se seus preços são sustentáveis ou se estão apenas dando para pagar as contas? Você não está sozinho. Essa questão tira o sono da maioria dos fundadores.

O modelo de análise de ponto de equilíbrio da ClickUp é um modelo de previsão de fluxo de caixa focado, criado para mostrar exatamente quando a receita cobre os custos e quando o lucro começa a aparecer. Ele permite que você insira seus custos fixos e variáveis, experimente diferentes estratégias de preços e teste cenários hipotéticos em um só lugar.

A melhor parte? Você pode personalizar visualizações e campos para se adequar ao seu modelo de negócios e manter as informações claras e prontas para a tomada de decisões.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Avalie se o seu produto ou serviço realmente terá lucro ou atingirá o ponto de equilíbrio

Identifique margens extremamente reduzidas ou atrasos no retorno sobre o investimento antes que afetem seus resultados financeiros

Colabore marcando colegas de equipe, adicionando notas e acompanhando as principais premissas

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e startups em fase inicial que estão testando novos mercados, estratégias de preços ou tentando descobrir se seu modelo de negócios leva a lucros reais.

💡 Dica profissional: Reserve um “dia do fluxo de caixa” por mês em sua agenda. Use-o para atualizar suas projeções, comparar o valor presente com as previsões e ajustar sua estratégia. É um hábito simples que ajuda você a se manter proativo, para que surpresas financeiras não o peguem de surpresa.

4. Modelo de previsão de vendas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie projeções de fluxo de caixa com foco no crescimento com o modelo de previsão de vendas do ClickUp

O planejamento de vendas não se resume a atingir cotas; trata-se de estar à frente da demanda, dos recursos e das metas de crescimento. O modelo de previsão de vendas do ClickUp vincula seu pipeline a resultados reais, ajudando você a monitorar receitas, negócios e métricas de conversão em um só lugar.

Acompanhe as fontes de leads, metas de vendas e custos de atendimento usando campos personalizados. Visualize previsões por representante, produto ou região e ajuste as premissas conforme o mercado muda. Tudo é atualizado em tempo real, para que suas projeções sempre reflitam a realidade.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Preveja receitas para alinhar com a sua estratégia de fluxo de caixa

Descubra mudanças no pipeline antes que elas atrapalhem o planejamento

Identifique diferenças entre projeções e resultados reais para corrigir o rumo antecipadamente

🔑 Ideal para: Diretores de vendas e equipes de operações de receita que precisam vincular as metas de vendas diretamente ao planejamento do fluxo de caixa.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de previsão de vendas no Excel e ClickUp

Veja como Muhammad Asif Iqbal, gerente de produtos do Dubizzle Group, usou o ClickUp para gerenciar as finanças de maneira eficaz:

Na área financeira, usamos principalmente os quadros para gerenciar as solicitações que nos são enviadas. Elas passam por um pipeline interno dentro do departamento financeiro e, em seguida, são transferidas para nós usando buckets que existem no ClickUp. A personalização desses buckets nos permite rastreá-los de forma muito eficaz.

Na área financeira, usamos principalmente os quadros para gerenciar as solicitações que nos são enviadas. Elas passam por um pipeline interno dentro do departamento financeiro e, em seguida, são transferidas para nós usando buckets que existem no ClickUp. A personalização desses buckets nos permite rastreá-los de forma muito eficaz.

5. Modelo de despesas comerciais e relatórios da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Controle as despesas antes que elas prejudiquem seu fluxo de caixa usando o modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp

Os problemas de fluxo de caixa geralmente começam no lado das despesas. Custos inesperados são um dos maiores obstáculos financeiros para pequenas empresas e, sem um acompanhamento estruturado, mesmo as melhores projeções de fluxo de caixa podem ir por água abaixo.

O modelo de despesas e relatórios comerciais da ClickUp traz ordem ao caos. Acompanhe e controle seus gastos em tempo real para manter o orçamento, identificar economias e contabilizar cada centavo.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe os gastos diariamente, semanalmente ou mensalmente por categoria ou departamento

Centralize recibos e aprovações para um acompanhamento fácil e pronto para auditorias

Descubra tendências e oportunidades de economia de custos a longo prazo

🔑 Ideal para: equipes financeiras que gerenciam despesas diárias, pequenas empresas que sincronizam projeções de fluxo de caixa com gastos em tempo real e qualquer pessoa que mapeia custos para o razão geral.

🧠 Curiosidade: 33,19 milhões de pequenas empresas movimentam 99,9% da economia dos EUA, mas a maioria opera com margens apertadas. É por isso que os modelos de previsão de fluxo de caixa não são apenas úteis; eles são a arma secreta para se manter à tona e crescer de forma inteligente.

6. Modelo de orçamento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe seu plano de gastos com a realidade do seu fluxo de caixa usando o modelo de orçamento do ClickUp

Gerenciar um negócio em crescimento significa equilibrar ambição e acessibilidade. O modelo de orçamento do ClickUp ajuda você a encontrar o equilíbrio certo, fornecendo uma visão flexível e em tempo real das suas finanças.

Divida os orçamentos por equipe, categoria ou cronograma. Atribua responsáveis, defina limites e acione automações quando os limites forem ultrapassados. De custos fixos a gastos com campanhas, tudo fica em um único espaço colaborativo, mantendo as equipes alinhadas e seu fluxo de caixa estável.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Programe liberações de orçamento para corresponder ao seu fluxo de caixa projetado

Priorize os gastos com base no impacto, na urgência e na liquidez

Compartilhe visibilidade entre departamentos sem perder o controle central

🔑 Ideal para: Gerentes financeiros, líderes de operações e equipes multifuncionais que precisam alinhar orçamentos com o fluxo de caixa enquanto crescem rapidamente.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de orçamento de projetos em Excel e ClickUp

7. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha uma visão geral em tempo real da sua saúde financeira com o modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Seu fluxo de caixa mostra como o dinheiro circula, e seu balanço patrimonial mostra sua situação financeira. O modelo de balanço patrimonial do ClickUp oferece um layout pré-criado e personalizável para acompanhar ativos, passivos e patrimônio líquido sem confusão.

Separe facilmente os ativos e passivos correntes dos de longo prazo, adicione saldos iniciais e veja como sua posição financeira evolui. Use campos personalizados para marcar transações, agrupar por tipo de conta e anexar documentos de apoio quando necessário.

O melhor de tudo? Seu balanço patrimonial do ClickUp é atualizado à medida que você trabalha, para que você sempre tenha uma visão atualizada do patrimônio líquido da sua empresa.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe as alterações ao longo do tempo com o histórico de versões e comentários sobre tarefas

Atribua tarefas de revisão aos membros da equipe com prazos e lembretes integrados

Anexe notas de auditoria ou aprovações diretamente a itens individuais

🔑 Ideal para: Contadores, analistas financeiros e empresários que precisam de um balanço patrimonial confiável e dinâmico integrado ao seu livro razão.

➡️ Leia mais: Exemplos e formatos de razão geral para contabilidade

8. Modelo de operações contábeis do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique fluxos de trabalho recorrentes e feche seus livros com menos confusão usando o modelo de operações contábeis do ClickUp

Encerramento do mês, reconciliações, lançamentos contábeis — a contabilidade de projetos é repleta de tarefas repetitivas que exigem precisão. Um atraso pode comprometer toda a sua previsão de fluxo de caixa.

O modelo de operações contábeis do ClickUp mantém tudo organizado e dentro do prazo. De registros diários a revisões trimestrais, ele transforma etapas contábeis recorrentes em fluxos de trabalho rastreáveis com responsáveis, prazos e listas de verificação.

Defina lembretes automáticos, atribua aprovações e mantenha todos os envolvidos em sincronia para que nada escape, seus relatórios fiquem claros e organizados e o fluxo de caixa esteja alinhado.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Receba lembretes de prazos antes que tarefas importantes fiquem atrasadas

Atribua e compartilhe tarefas para que todas as transferências permaneçam visíveis

Analise ciclos anteriores para identificar atrasos e melhorar seu processo de fechamento

🔑 Ideal para: Controladores, equipes de contabilidade e líderes financeiros que precisam de estrutura, precisão e rapidez na contabilidade de projetos e operações de fechamento.

➡️ Leia mais: Software de contabilidade de projetos para maximizar o ROI do projeto

9. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique os pagamentos e proteja suas reservas de caixa com o modelo de contas a pagar do ClickUp

Quando as faturas dos fornecedores se acumulam em e-mails e planilhas, é fácil perder o controle do que está vencido até que isso afete seu fluxo de caixa. O modelo de contas a pagar do ClickUp centraliza todas as faturas, datas de vencimento e condições de pagamento para que você possa priorizar as saídas.

Personalize campos para acompanhar contratos de fornecedores, ciclos de pagamento e status de aprovação. Filtre por urgência, departamento ou projeto para planejar pagamentos de acordo com o seu caixa disponível. Com automações e lembretes integrados, este modelo de projeção de fluxo de caixa ajuda você a manter o controle.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Digitalize suas contas a pagar para reduzir a entrada manual e o rastreamento disperso

Automatize alertas de prazos para evitar pagamentos atrasados e multas por atraso

Use dados em tempo real para melhorar a previsão do fluxo de caixa e tomar decisões informadas

🔑 Ideal para: Equipes financeiras, contadores e empresários que desejam controles mais rígidos de contas a pagar, menos pagamentos perdidos e melhor alinhamento entre contas a pagar e estratégia de fluxo de caixa.

💡 Dica profissional: Fechar os livros é o primeiro passo. O que você faz com esses dados leva a previsões mais inteligentes. O melhor modelo de projeção de fluxo de caixa usa a granularidade certa de relatórios: diária para controle rigoroso da liquidez, semanal para prever sua margem operacional.

10. Modelo de análise de custos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Tome decisões de gastos mais inteligentes com o modelo de análise de custos do ClickUp

Os excedentes orçamentais não resultam normalmente de uma grande despesa; surgem gradualmente através de pequenos custos não controlados entre equipas e prazos. O modelo de análise de custos da ClickUp ajuda-o a detetá-los atempadamente.

Use-os para acompanhar todas as linhas de custo por projeto, departamento ou iniciativa. Compare os gastos projetados com os reais, avalie o ROI e identifique áreas com baixo desempenho em tempo real.

Esteja você planejando os gastos do próximo trimestre ou justificando um novo investimento, este modelo de projeção de fluxo de caixa oferece a visibilidade de que você precisa.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie os custos para os resultados para orientar uma alocação mais inteligente do orçamento

Compare os gastos reais com os esperados para evitar excedentes antes que eles aumentem

Destaque ineficiências em campanhas, departamentos ou fornecedores

🔑 Ideal para: Analistas financeiros, gerentes de projeto e empresários que buscam uma visão abrangente dos custos e benefícios para orientar decisões estratégicas.

11. Modelo de previsão de fluxo de caixa para 12 meses da Coefficient

via Coefficient

Quer mapear seus movimentos financeiros para o ano, sem ferramentas complexas ou uma curva de aprendizado íngreme? Este modelo de projeção de fluxo de caixa para 12 meses da Coefficient oferece uma maneira clara, baseada em planilhas, de planejar suas receitas e despesas mês a mês no Google Sheets ou Excel.

O modelo de projeção de fluxo de caixa é ideal para equipes que precisam de visibilidade a longo prazo, mas querem evitar começar do zero. Com categorias editáveis, cálculos automáticos e gráficos integrados, ele ajuda a simplificar as projeções de fluxo de caixa, mantendo os relatórios precisos e compartilháveis.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Divida as receitas e despesas projetadas em um cronograma de 12 meses

Personalize os campos para se adequar ao seu modelo de receita, sazonalidade ou ciclo de caixa

Identifique tendências rapidamente com gráficos visuais e painéis integrados

🔑 Ideal para: Fundadores, equipes financeiras e proprietários de pequenas empresas que desejam uma maneira simples de monitorar e prever o fluxo de caixa adequado para os próximos 12 meses.

12. Modelo de previsão de fluxo de caixa em Excel da GTreasury

via GTreasury

Precisa de mais estrutura para suas operações financeiras de alto volume? Este modelo de projeção de fluxo de caixa baseado em Excel foi criado para oferecer precisão. Ele permite mapear entradas e saídas reais e previstas semanal ou mensalmente, proporcionando total visibilidade financeira ao longo do tempo.

Adapte-os facilmente aos seus requisitos internos de relatórios, quer esteja a acompanhar obrigações fiscais, transferências entre empresas ou calendários de dividendos. São flexíveis, prontos a usar e concebidos para equipas que trabalham com folhas de cálculo, mas exigem clareza ao nível empresarial.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Monitore o dinheiro em várias moedas e contas com saldo zero

Adicione regras de compensação, juros ou ajustes sem quebrar fórmulas

Concentre-se em fluxos de trabalho específicos de tesouraria, como consolidação de caixa em nível bancário

🔑 Ideal para: Equipes corporativas, controladores financeiros e empresas que precisam de um modelo de fluxo de caixa personalizado e em conformidade com as políticas, baseado no Excel.

13. Modelo de previsão de fluxo de caixa da QuickBooks

via QuickBooks

Se você já usa o QuickBooks Online, este modelo de previsão de fluxo de caixa completa suas previsões. Ele extrai automaticamente os dados de lucros e perdas e do balanço patrimonial, gerando uma visão prospectiva com base em tendências reais.

Sem descargas manuais de dados. Apenas um layout simples, em formato de planilha, que sinaliza lacunas, mudanças sazonais e déficits de caixa antes que eles o peguem de surpresa.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Sincronize dados de fluxo de caixa em tempo real diretamente do QuickBooks Online

Categorize o fluxo de caixa e calcule automaticamente os saldos, tudo em um formato limpo e pronto para usar

Identifique desacelerações sazonais e períodos de baixo fluxo de caixa antes que eles atrapalhem seus planos

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e contadores que já utilizam o QuickBooks e desejam uma previsão de fluxo de caixa rápida e integrada, sem precisar mudar de ferramenta.

14. Modelo de previsão de fluxo de caixa da Conta

via Conta

Freelancers e profissionais autônomos precisam de uma ferramenta simples para acompanhar as faturas recebidas e as despesas recorrentes. Este modelo de previsão de fluxo de caixa da Conta oferece um layout mensal prático que facilita o mapeamento de faturas, pagamentos de adiantamentos e despesas recorrentes em uma única visualização.

Com campos editáveis e cálculos integrados, o planejamento de caixa de curto prazo fica mais previsível, mesmo sem uma equipe financeira dedicada.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Use colunas mensais para identificar lacunas de receita e problemas de tempo

Personalize as linhas para refletir as receitas e os custos específicos dos freelancers

Mantenha as coisas simples com um formato de uma única folha e cálculos automáticos

🔑 Ideal para: Empreendedores individuais, consultores e proprietários de negócios individuais que precisam de uma maneira simples e confiável de manter o caixa positivo mês a mês.

15. Modelo de projeção de fluxo de caixa da NFF

via NFF

Administrar uma organização sem fins lucrativos geralmente significa gerenciar um fluxo de caixa apertado, fontes de financiamento complexas e subsídios com prazos definidos, tudo isso enquanto se mantém focado em sua missão. Este modelo de projeção de fluxo de caixa baseado em Excel da NFF foi desenvolvido especificamente para ajudar organizações sem fins lucrativos a planejar e se manter sustentáveis.

Oferece uma visão mensal clara das receitas, despesas e dinheiro disponível, segmentadas por fonte de financiamento e tipo de restrição. Quer esteja à espera do pagamento de uma subvenção ou a planear as despesas de acordo com o cronograma de um programa, mantém as suas finanças preparadas para as previsões.

📈 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe receitas e despesas por fonte de financiamento, incluindo subsídios restritos e irrestritos

Preveja a disponibilidade de dinheiro com base nos ciclos dos doadores ou nos cronogramas de desembolso de subsídios

Alinhe os gastos com os marcos do programa e os requisitos de conformidade

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, fundações e organizações comunitárias que precisam de um modelo de fluxo de caixa confiável para planejar em torno de financiamentos variáveis e manter o alinhamento com sua missão.

🔍 Você sabia? As MPMEs do setor de software dos EUA são 1,7 vezes mais produtivas do que suas concorrentes em outras economias avançadas, devido ao forte capital, talento e ecossistemas de clientes construídos em torno de grandes empresas. Isso nos lembra que mesmo equipes pequenas podem superar suas expectativas, especialmente quando apoiam grandes ideias com um planejamento de fluxo de caixa sólido.

Construa um negócio mais forte — uma projeção de fluxo de caixa de cada vez com o ClickUp

O fluxo de caixa não é apenas uma métrica, é uma necessidade para o seu negócio. O modelo certo de projeção de fluxo de caixa transforma a incerteza em estratégia, proporcionando clareza, controle e confiabilidade para tomar decisões financeiras mais inteligentes.

O ClickUp oferece visibilidade completa, desde orçamentos e despesas até fluxos de trabalho automatizados e aprovações. A melhor parte? O plano gratuito para sempre do ClickUp permite que pequenas empresas e empreendedores individuais acessem essas ferramentas poderosas sem esticar seus orçamentos.

✅ Experimente o ClickUp gratuitamente — planeje com mais inteligência, avance mais rápido e mantenha seu planejamento financeiro claro!