IA em contas a receber: benefícios, casos de uso e ferramentas

Em média, as pequenas empresas americanas são pagas 8,2 dias após a data de vencimento.

Isso não é ideal quando se tenta fechar os livros, atingir metas ou manter-se à tona. Além do impacto financeiro, os atrasos nos pagamentos aumentam o risco de crédito, prejudicam o fluxo de caixa e desgastam equipes já sobrecarregadas.

No entanto, implementar IA no seu processo de pagamento pode ajudar a acelerar as coisas e dar-lhe mais controlo e visibilidade nas suas operações financeiras.

Nesta publicação do blog, detalharemos os benefícios tangíveis do uso da IA na gestão de contas a receber (AR) e as melhores ferramentas para modernizar seus processos de AR. (Alerta de spoiler: é o ClickUp, e vamos mostrar por quê!)

Organize e armazene todas as informações de contas a receber em um só lugar com o modelo de plano de ação para contas a receber do ClickUp

O que é contas a receber (AR) e por que é um gargalo

Contas a receber referem-se aos pagamentos pontuais que uma empresa espera receber dos clientes por bens ou serviços entregues. Representam o dinheiro recebido como um ativo circulante no balanço patrimonial.

A cobrança pontual de contas a receber melhora a gestão do fluxo de caixa, ajudando as empresas a cobrir despesas, pagar fornecedores e financiar o crescimento. Por outro lado, atrasos podem levar à falta de dinheiro, perda de oportunidades e dependência de financiamento externo.

Pontos críticos comuns nas contas a receber

A gestão de contas a receber parece simples: enviar faturas, cobrar pagamentos pendentes e reconciliar. No entanto, o processo é muitas vezes lento, manual e reativo, levando a gargalos organizacionais dispendiosos.

De acordo com a Xero Small Business Insights (XSBI), mesmo um único dia de atraso no pagamento de faturas leva a um aumento de 1,1% nos empréstimos das pequenas empresas naquele trimestre, o que representa aproximadamente US$ 278,7 bilhões em dívidas adicionais em todos os mercados. Empresas com atrasos de 7 a 8 dias nos pagamentos aumentam os níveis de endividamento em 6,8%. Isso pressiona o capital de giro e aumenta a dependência de crédito de curto prazo com juros altos. A maioria das pequenas empresas não recorre aos bancos quando enfrenta problemas de fluxo de caixa. Em vez disso, elas pedem empréstimos a instituições financeiras não bancárias, com taxas mais altas e prazos de pagamento mais curtos, agravando seu estresse financeiro ao longo do tempo.

Os fluxos de trabalho manuais só pioram as coisas. Muitas equipes ainda:

Envie lembretes atrasados ou inconsistentes

Confie em planilhas para acompanhar os dados de faturas vencidas

Falta de fluxos de trabalho automatizados para escalonamento

Consequentemente, ocorrem cobranças mais lentas, relações tensas com os clientes e aumento do DSO (dias de vendas pendentes). As equipes financeiras também têm dificuldade em identificar contas de alto risco ou quanto dinheiro é realisticamente cobrável nos próximos 30 dias.

Essa falta de visibilidade pode levar à perda de prazos de pagamento, atrasos nos investimentos e incertezas de última hora.

A IA na contabilidade pode mudar isso. Você pode introduzir automação e inteligência no seu processo de contas a receber para obter controle, velocidade e insights para obter o máximo de benefícios.

👀 Você sabia? As empresas do Reino Unido desperdiçam aproximadamente 56,4 milhões de horas cobrando pagamentos pendentes.

Como a IA é usada em contas a receber

Embora prazos mais longos possam atrair clientes, eles geralmente acarretam um aumento da dívida e do risco de fluxo de caixa.

É por isso que é necessário gerenciar as contas a receber de forma estratégica. Você deve faturar o cliente de forma proativa e criar um sistema de lembretes de pagamento, mesmo que os prazos sejam prolongados.

Os modelos de IA e aprendizado de máquina (ML) processam grandes quantidades de dados internos e externos, como comportamento do cliente e histórico de pagamentos, para descobrir padrões, fazer previsões e gerar recomendações. Você pode acessar processos eficientes de contas a receber que incentivam pagamentos pontuais e escalabilidade sem interromper as operações financeiras.

Aqui estão alguns casos práticos em que as ferramentas de IA na contabilidade fazem a diferença:

1. Geração e gestão de faturas

O faturamento manual atrasa suas cobranças antes mesmo de você chegar à fase de acompanhamento. Um erro de digitação ou uma data de vencimento incorreta podem atrasar os pagamentos em semanas e gerar trocas desnecessárias de mensagens com os clientes.

O uso de soluções de IA muda isso, tornando o processamento de faturas preciso, adaptável e rápido.

🔍 Você pode usar a geração automatizada de faturas para: Extraia detalhes de faturamento de contratos, ordens de compra e entradas de CRM para gerar faturas automaticamente com o mínimo de entrada manual. Aprenda com o histórico de pagamentos anteriores e aplique automaticamente as taxas de impostos, condições de desconto ou instruções de pagamento apropriadas com base no histórico do cliente

Sinalize dados ausentes, erros de formatação ou inconsistências antes do envio da fatura, reduzindo a probabilidade de disputas 📌 Use ferramentas de IA integradas ao seu ERP para acionar a criação de faturas quando um trabalho for marcado como concluído ou uma remessa for confirmada. Isso elimina a lacuna entre a prestação do serviço e o faturamento.

2. Previsões de pagamento e avaliação de riscos

Saber quem deve ser acompanhado e quando pode confundir os processos de contas a receber. Nem todos os clientes se comportam da mesma forma. Alguns são pontuais, outros precisam de lembretes regulares e alguns só pagam após escalonamento.

Tradicionalmente, identificar esses padrões significava vasculhar relatórios de vencimentos e confiar em suposições. Mas a IA muda isso, transformando dados brutos de pagamento em insights claros e prospectivos.

🔍 Veja como isso ajuda: Realize análises preditivas sobre o comportamento histórico de pagamentos, tendências do setor e dados de crédito externos para prever quando o pagamento de um cliente específico será recebido

Atribua uma pontuação de risco em tempo real a cada cliente ou fatura , destacando quais contas estão com tendência de inadimplência usando ML

Simule como atrasos de clientes importantes podem afetar a liquidez geral e a gestão do fluxo de caixa 📌 As equipes financeiras podem priorizar cobranças, criar reservas ou renegociar termos antes que a crise de caixa chegue, com previsões precisas.

⭐️ Estudo de caso: análise preditiva para canalizar esforços de recuperação Um fabricante líder de tubos de PVC enfrentava um desafio crescente: um acúmulo cada vez maior de contas vencidas que bloqueavam o fluxo de caixa e prejudicavam as operações. Os processos tradicionais de cobrança não estavam acompanhando o ritmo, e a equipe financeira precisava de uma maneira mais inteligente de identificar quais contas exigiam atenção urgente. Para resolver isso, eles fizeram uma parceria com a Nitor Infotech para implementar um sistema de análise preditiva baseado em IA/ML. O primeiro passo foi consolidar anos de dados históricos de vendas e pagamentos em um data warehouse central. Com essa base, a IA pôde analisar os padrões de comportamento dos clientes e sinalizar contas de alto risco, dando à equipe uma visão clara de onde concentrar seus esforços de recuperação. O impacto foi significativo. Em apenas 24 semanas, a empresa reduziu as contas a receber em 75% e diminuiu o atraso médio nos pagamentos para 20 dias. O que antes era um processo reativo e demorado tornou-se uma estratégia proativa impulsionada pela IA, proporcionando um fluxo de caixa mais saudável e liberando a equipe financeira para se concentrar no crescimento, em vez de perseguir pagamentos.

3. Acompanhamento e cobranças automatizados

O acompanhamento de faturas vencidas é uma das tarefas mais repetitivas e demoradas da conta a receber. Exige consistência, timing e o tom certo. A IA ajuda a personalizar e priorizar os acompanhamentos, substituindo mensagens genéricas ou planilhas.

🔍 Isso ajuda você a: Personalize quando e como fazer o acompanhamento com base nos dados do cliente (se um cliente responde a e-mails às terças-feiras, envie lembretes de acordo com isso)

Ajuste a comunicação com base no sentimento e no histórico do cliente — lembretes amigáveis para clientes regulares e lembretes firmes para pagadores crônicos

Reordene as filas de acompanhamento para que as faturas de alto valor ou em risco sejam tratadas primeiro 📌 Deixe a IA escalar os acompanhamentos com base em gatilhos como “contas vencidas há 5 dias” ou “nenhuma resposta após dois lembretes”. O sistema pode atribuir tarefas ou enviar e-mails para que sua equipe de contas a receber possa se concentrar em assuntos mais urgentes.

💡 Dica profissional: você pode usar os agentes de IA personalizados do ClickUp para enviar lembretes automáticos para canais e grupos de clientes com base em datas de vencimento e critérios específicos. Veja como os agentes de IA podem ajudar: Lembretes automatizados: você pode configurar um agente de IA para monitorar datas de vencimento ou campos personalizados (como “Data de vencimento do pagamento”) em tarefas ou registros de clientes. O agente pode então enviar lembretes automaticamente (por meio de comentários, mensagens de chat ou e-mails) quando um pagamento estiver próximo ou vencido

Gatilhos personalizados: os agentes podem ser configurados para acionar ações com base em alterações no status da tarefa, campos personalizados ou datas — ideal para rastreamento de pagamentos

Integração: Se você usa ferramentas de pagamento externas (como Stripe, QuickBooks, etc.), pode integrá-las ao ClickUp. Os agentes de IA podem então agir com base nas atualizações de status de pagamento dessas ferramentas Aprenda a configurar esses agentes neste vídeo explicativo apresentado por Ken, um dos gerentes de produto da ClickUp:

👀 Você sabia? Reduzir os atrasos nos pagamentos em um dia aumentaria o fluxo de caixa agregado das empresas da UE em 0,9% e economizaria € 158 milhões em custos de financiamento.

4. Gerenciamento e resolução de disputas

Um único erro em um item ou um termo de pedido de compra esquecido pode atrasar os pagamentos por semanas. Pior ainda, as disputas muitas vezes permanecem invisíveis até que um cliente levante uma questão, e nessa altura, o fluxo de caixa já foi afetado.

A IA detecta e previne disputas antes que elas ocorram e regula a forma como as equipes as gerenciam e resolvem quando elas acontecem.

🔍 Você pode usá-la para: Identifique motivos recorrentes de disputas a partir de dados históricos, como problemas com a quantidade de produtos, discrepâncias na faturação, etc., e sinalize antecipadamente as faturas de alto risco

Digitalize e-mails ou tickets de suporte para detectar tons frustrados, permitindo um escalonamento ou resolução mais rápida

Encaminhe disputas para as partes interessadas internas certas e sugira ações de resolução com base em resultados anteriores 📌 Uma resolução mais rápida reduz o DSO e melhora a satisfação do cliente — dois resultados que geralmente são difíceis de equilibrar.

5. Previsão de fluxo de caixa

O fluxo de caixa determina sua capacidade de operar, crescer e pagar sua equipe. No entanto, métodos tradicionais de previsão, como planilhas e modelos estáticos, não conseguem acompanhar as mudanças no comportamento dos clientes ou a incerteza econômica.

A IA oferece uma maneira de passar de um planejamento retrospectivo e reativo para uma previsão em tempo real, baseada em dados.

🔍 Como isso ajuda: Combine relatórios de vencimentos, padrões de pagamento, status de faturas e tendências macroeconômicas

Ajuste automaticamente as projeções à medida que novas faturas são emitidas ou pagamentos são recebidos

Simule mudanças como o que aconteceria se os 10 principais clientes pagassem com 5 dias de atraso e veja o impacto a jusante 📌 Crie painéis com IA para acompanhar as entradas de caixa esperadas e reais e definir alertas para quaisquer variações significativas.

💡 Dica profissional: Crie painéis com IA que não apenas acompanhem os pagamentos esperados e os efetivamente recebidos, mas também expliquem o porquê por trás dos números. Com os cartões de IA nos painéis do ClickUp, você pode inserir widgets que resumem automaticamente as tendências, sinalizam anomalias ou até mesmo redigem insights em linguagem simples diretamente no seu painel. Em vez de vasculhar relatórios manualmente, você recebe alertas proativos e contexto, para que possa agir rapidamente quando as variações forem mais importantes.

Benefícios do uso da IA em contas a receber

À medida que os ciclos de pagamento se prolongam e os custos operacionais aumentam, as equipes financeiras se apressam para fazer mais com menos. A IA transforma os processos manuais de contas a receber em sistemas proativos e orientados por insights.

Aqui estão algumas vantagens da IA nas operações de contas a receber:

Reduza o DSO identificando e priorizando as faturas com maior risco de atraso

Expanda com eficiência, processando mais faturas sem aumentar o número de funcionários

Aumente a visibilidade consolidando o status das faturas, o comportamento dos clientes, os dados financeiros e as previsões em um único painel

Realize avaliações de risco de crédito atribuindo pontuações de risco dinâmicas e identificando tendências de pagamento antecipado

Liberte equipes automatizando tarefas rotineiras, como lembretes, escalações e entrada de dados

👀 Você sabia? Apenas 44% das empresas automatizaram seus processos de contas a receber para melhorar seu desempenho financeiro.

As ferramentas certas de automação de contas a receber podem ajudar você a facilitar a cobrança e o acompanhamento de pagamentos.

Aqui estão três dessas ferramentas que trazem automação inteligente e insights preditivos para suas operações de contas a receber:

1. Versapay

via Versapay

A Versapay combina automação de contas a receber com recursos de colaboração com o cliente para ajudar as empresas a acelerar os pagamentos e melhorar a transparência.

Use o Versapay para:

Implemente o aprendizado de máquina para automatizar aplicações de caixa e comparar pagamentos com remessas

Preveja riscos de pagamento com base no comportamento do cliente e no histórico de disputas

Organize cobranças com comentários integrados e portais do cliente

2. HighRadius

via HighRadius

A HighRadius oferece um conjunto abrangente de ferramentas com IA para o escritório do diretor financeiro, com forte foco na automação de contas a receber e melhor gestão do fluxo de caixa.

Veja como isso pode ajudá-lo:

Preveja datas de pagamento usando modelos comportamentais avançados

Acelere a resolução de disputas com respostas e encaminhamentos sugeridos pela IA

Corresponda remessas com faturas em diferentes formatos e fontes

3. ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece visibilidade total do status dos seus pagamentos e informações da sua conta sem precisar lidar com várias planilhas ou ferramentas desconectadas.

Experimente o ClickUp gratuitamente Adicione campos personalizados aos seus registros de transações e detalhe exatamente para onde seu dinheiro está indo, com o ClickUp para Finanças

ClickUp para equipes financeiras

Com o ClickUp para Finanças, você pode:

Calcule o número de dias que suas contas a receber estão vencidas usando os campos personalizados de data de vencimento e data de conclusão

Sinalize faturas que excedam o limite médio de vencimento da sua empresa usando uma combinação de alertas automatizados e insights de IA dos painéis do ClickUp

Preveja o impacto potencial no fluxo de caixa mensal com base nos saldos em aberto e nos dados financeiros gerais. Por exemplo, os campos personalizados no ClickUp permitem rastrear pontos de dados como número de processamento da fatura, status do pagamento, nome do cliente, valor devido e muito mais para obter contexto

Você também pode adicionar campos de fórmula para executar cálculos em tempo real dentro da sua área de trabalho. Isso é particularmente útil para equipes financeiras acostumadas à lógica das planilhas

Organize informações e tarefas como faria em uma planilha, usando a visualização de tabela do ClickUp

Você pode gerenciar essas informações na Visualização de Tabela do ClickUp, que imita uma planilha (mas com funcionalidades melhores). Cada linha se converte em uma tarefa e cada coluna se torna um campo de dados ativo no qual você pode agir diretamente. As equipes de contas a receber podem gerenciar o status das faturas, atualizar notas de pagamento e atribuir tarefas de acompanhamento.

ClickUp Brain

As equipes de contas a receber também podem simplesmente escrever suas consultas no ClickUp Brain, em vez de recorrer a longas análises manuais e cálculos numéricos!

O ClickUp Brain é o assistente de IA integrado do ClickUp que entende suas tarefas, documentos e comunicações com os clientes. Você pode pedir para ele resumir o histórico de pagamentos dos clientes, gerar e-mails de acompanhamento ou sinalizar faturas que não foram movimentadas em uma semana.

Por exemplo, se um cliente tem três faturas em aberto, o ClickUp Brain pode redigir um e-mail referenciando comunicações anteriores, datas de vencimento e valores. Você pode fazer o acompanhamento com um cliente com um lembrete de pagamento personalizado em segundos.

Peça ao ClickUp Brain para redigir lembretes de pagamento para seus clientes

📌 Ainda depende do ChatGPT ou de qualquer outro LLM para trabalhar nos seus processos de contas a receber? Agora você pode usar o ChatGPT, o Gemini e o Claude, tudo dentro do ClickUp Brain, em vez de ficar alternando entre aplicativos.

💡 Dica profissional: Se você deseja evitar o trabalho de configuração e começar a gerenciar seus processos de contas a receber imediatamente, o modelo de faturas do ClickUp é a maneira mais rápida. É uma configuração de lista pronta para uso, projetada especificamente para equipes financeiras e proprietários de empresas que desejam rastrear, enviar e monitorar faturas a partir de um painel centralizado, sem precisar criar um sistema do zero. Obtenha um modelo gratuito Mantenha um fluxo de caixa mais saudável com o rastreamento automatizado de dados no modelo de faturas do ClickUp

Automações ClickUp

O ClickUp Automations oferece uma excelente configuração para tarefas repetitivas ou tediosas. Avance nas tarefas definindo condições e gatilhos que executam automaticamente ações em todo o seu processo de contas a receber.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho com o ClickUp Automations para enviar automaticamente o e-mail redigido pelo ClickUp Brain ao cliente e solicitar o pagamento de forma profissional.

Diga ao ClickUp Brain o que você deseja automatizar em linguagem natural, e o ClickUp Automations criará um fluxo de trabalho

Você pode usar as automações do ClickUp para:

Altere automaticamente o status das tarefas com base nas datas de vencimento ou na confirmação do pagamento

Atribua escalações se um cliente não responder dentro de um período definido

Adicione subtarefas ou comentários com base em tags de risco ou valores de faturas

Notifique os gerentes quando contas importantes ultrapassarem o prazo de vencimento

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

Painéis ClickUp

Para monitorar suas entradas e saídas de caixa, contas a pagar e a receber, você pode criar painéis personalizados do ClickUp que refletem exatamente o que sua equipe precisa ver. Os painéis extraem dados em tempo real de seus fluxos de trabalho, de modo que, no momento em que seu status, atribuição ou confirmação de pagamento muda, isso se reflete em seus relatórios.

Obtenha uma visão detalhada dos principais KPIs das contas com os painéis do ClickUp

Com os painéis do ClickUp, você pode acompanhar:

Saldos pendentes por status, idade ou cobrador

Número de faturas em escalonamento, acompanhamento ou status resolvido

Tendências de cobrança por semana, região ou tipo de cliente

Médias de DSO e taxa de cobrança em relação às metas

Na verdade, os painéis do ClickUp são perfeitos durante reuniões de revisão de contas a receber ou quando os executivos precisam de uma visão rápida do desempenho das contas a receber.

💡 Dica profissional: Use a ClickUp University para economizar tempo e treinar seus funcionários. Trabalhar dentro do ecossistema ClickUp permite que você acesse guias práticos envolventes e domine ferramentas essenciais.

Enquanto os painéis visuais do ClickUp padronizam seus KPIs financeiros, você também pode organizar o tratamento das suas informações.

Formulários ClickUp

Os formulários ClickUp padronizam tarefas ou solicitações de acompanhamento antes que elas entrem no pipeline. Você pode criá-los para equipes internas enviarem solicitações de faturas, com campos obrigatórios como nome do cliente, valor da fatura, data de vencimento, referência do pedido e informações de contato.

Cada envio nos Formulários ClickUp é convertido automaticamente em uma Tarefa ClickUp. Em seguida, é atribuído à pessoa correta com todo o contexto necessário já em vigor.

Colete e centralize informações com os formulários do ClickUp

As equipes de contas a receber podem usar os formulários do ClickUp para:

Economize tempo eliminando esclarecimentos repetitivos

Acione automações específicas com base em entradas de formulários (por exemplo, atribua automaticamente faturas de alto valor a cobradores seniores)

Vincule envios de formulários a fluxos de trabalho personalizados para escalonamentos ou aprovações

ClickUp Docs

O ClickUp Docs oferece às suas equipes de contas a receber um espaço centralizado para tudo o que precisam para manter a consistência.

Adicione informações mais rapidamente com formatação avançada e comandos de barra no ClickUp Docs

Mantenha coleções de manuais, modelos de e-mails de acompanhamento, guias de resolução de disputas e políticas de escalonamento no Docs. Eles podem ser vinculados diretamente às tarefas, mantendo todos alinhados em relação à linguagem e ao processo.

Por exemplo, para estudar uma tarefa relacionada a uma disputa com um cliente, o cobrador designado pode acessar a documentação adequada e acompanhar as alterações no processo usando o histórico de versões.

Integrações ClickUp

Você coleta informações de faturas por meio de formulários, gerencia tarefas com campos personalizados e automações, monitora o progresso em painéis, usa documentos para garantir a consistência e conecta sua pilha de finanças por meio das integrações do ClickUp.

Conecte seus aplicativos favoritos com mais de 1000 integrações do ClickUp

Por exemplo, o ClickUp integra-se ao QuickBooks para sincronizar a atividade de faturas com o gerenciamento de tarefas. Quando uma nova fatura é emitida no QuickBooks, uma tarefa correspondente pode ser criada automaticamente no ClickUp, com condições de pagamento, detalhes do cliente e prazos de acompanhamento.

Assim que o pagamento for recebido, a tarefa pode ser marcada como concluída automaticamente, mantendo seu fluxo de trabalho atualizado.

Isso também é enviado para o ClickUp Brain, que pode:

Elabore acompanhamentos personalizados para faturas não pagas com base em dados sincronizados

Resuma as tendências no comportamento de pagamento dos clientes extraídas do QuickBooks

Recomende ações com base em dados de vencimento ou problemas de pagamentos recorrentes

O ClickUp forma um fluxo de trabalho completo de contas a receber com seus recursos de processamento de pagamentos mais rápidos.

Arnold Rogers, gerente de suporte ao cliente da Launch Control, concorda:

Integramos o Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Isso nos permite acompanhar as finanças, a retenção, os relatórios e os detalhes dos clientes em um único espaço, pois podemos extrair informações de todas as ferramentas que usamos e compilá-las no ClickUp para facilitar o uso, sem envolver todos os departamentos e sem tirar tempo de suas agendas.

Como começar a usar a IA na gestão de contas a receber

A adoção da IA generativa não significa substituir todo o seu sistema de contas a receber. Comece aos poucos, automatizando as tarefas mais complexas.

Aqui está uma lista rápida de onde as equipes de contas a receber podem aplicar a IA em seus sistemas existentes para cobranças pontuais:

Tarefa ou desafio Solução com tecnologia de IA Cobrança de pagamentos em atraso Acionar acompanhamentos com base em datas de vencimento ou comportamento do cliente Envio de faturas atrasadas ou incompletas Padronize as entradas com formulários de registro estruturados Falta de visibilidade sobre o desempenho das contas a receber Use painéis em tempo real para acompanhar o vencimento, o DSO e as escalações Atrasos no tratamento e resolução de disputas Encaminhe problemas automaticamente e sugira ações usando dados anteriores

👀 Você sabia? 99% das empresas americanas são consideradas pequenas empresas. Portanto, os atrasos nos pagamentos afetam mais da metade da força de trabalho nacional.

Não deixe que as contas a receber se transformem em dívidas — gerencie-as melhor com o ClickUp

Ninguém quer passar a semana atrás de faturas pendentes ou pagamentos atrasados. Com a IA no seu fluxo de trabalho, você pode substituir tarefas reativas por sistemas proativos. O resultado? Você traça estratégias para o seu processo de contas a receber e obtém uma economia significativa.

O ClickUp é uma plataforma completa que oferece o kit de ferramentas para fazer exatamente isso. Você pode redigir acompanhamentos, configurar a automação para lidar com lembretes e escalações, monitorar tendências de pagamento em tempo real por meio de painéis ao vivo e muito mais.

Padroniza o seu processo e reduz o trabalho manual, para que você não precise mais reagir aos problemas, mas resolva-os antes que eles surjam.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e crie um processo de contas a receber mais inteligente e rápido!