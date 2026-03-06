O mercado de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto está avaliado em US$ 38,62 bilhões.

Isso diz algo importante. Atualmente, as equipes de produto estão gerenciando mais do que apenas lançamentos. Na verdade, elas estão gerenciando todo um ciclo de vida de decisões, dependências e acompanhamento.

E é aí que as coisas se complicam. Uma boa ideia de produto não é suficiente. Você precisa de uma maneira clara de planejar, construir, lançar e aprender com ela sem reinventar o processo todas as vezes.

Para fazer isso e muito mais, você deve usar modelos de ciclo de vida do produto.

Nesta publicação, veremos 10 modelos gratuitos de ciclo de vida do produto, o que cada um deles ajuda você a gerenciar e como escolher o modelo certo para sua equipe.

O que é um modelo de ciclo de vida do produto?

Um modelo de ciclo de vida do produto é uma estrutura pré-construída que ajuda sua equipe a planejar, acompanhar e gerenciar toda a jornada de um produto. Isso abrange tudo, desde a ideia inicial e o desenvolvimento até o lançamento, crescimento, maturidade e eventual aposentadoria.

É uma estrutura usada por gerentes de produto, equipes multifuncionais e profissionais de marketing para acompanhar o desempenho de um produto e decidir quais estratégias implementar com base em sua idade atual e saúde do mercado.

O gráfico clássico do ciclo de vida do produto segue uma curva S simples que todos os gerentes de produto conhecem bem. Ele mapeia a jornada em quatro etapas principais:

Introdução: Seu produto entra no mercado após a fase de desenvolvimento. Essa etapa requer um grande investimento para construir reconhecimento e incentivar a adoção antecipada.

Crescimento: as vendas e o uso aumentam rapidamente à medida que o produto se estabelece e ganha aceitação no mercado.

Maturidade: a taxa de crescimento diminui à medida que o mercado fica saturado. Seu foco muda da aquisição para a retenção e otimização.

Declínio: as vendas e o uso começam a diminuir, o que leva a decisões importantes sobre reinventar o produto ou planejar seu fim de vida útil.

🧠 Curiosidade: Neil McElroy, um executivo júnior da Procter & Gamble, basicamente inventou o “Gerenciamento de Produtos” em 1931 com um simples memorando de 800 palavras. Ele defendeu a necessidade de “Brand Men” (homens da marca), que seriam inteiramente responsáveis pelo sucesso de um único produto, desde sua fabricação até seu marketing.

10 modelos gratuitos de ciclo de vida do produto

Os modelos a seguir foram projetados para abranger diferentes fases e casos de uso. Alguns fornecem uma estrutura para todo o ciclo de vida, enquanto outros se concentram em etapas específicas e críticas, como desenvolvimento ou descontinuação do produto.

Todos esses modelos são gratuitos e totalmente personalizáveis no ClickUp, para que você possa adaptá-los ao fluxo de trabalho exclusivo da sua equipe. 🛠️

1. ClickUp Quick Start: modelo de gerenciamento de produtos

Obtenha o modelo gratuito Execute os fundamentos da gestão de produtos com o ClickUp Quick Start: Modelo de Gestão de Produtos

Começar um novo plano de produto a partir de uma página em branco é uma receita para medidas perdidas e acompanhamento inconsistente. O ClickUp Quick Start: Product Management Template é a sua resposta, projetado para equipes que desejam começar com o pé direito com os fundamentos da gestão de produtos.

Ele combina acompanhamento de tarefas, planejamento de sprints e gerenciamento de backlog em um único espaço de trabalho pré-configurado, para que você possa pular a configuração e ir direto para a construção.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualizações pré-configuradas: ele vem com várias ele vem com várias visualizações do ClickUp já configuradas, para que cada membro da equipe possa trabalhar da maneira que preferir, sem precisar configurar nada.

Status personalizados: as etapas do fluxo de trabalho já estão mapeadas com as etapas do fluxo de trabalho já estão mapeadas com os status personalizados do ClickUp , como Backlog, Em andamento, Revisão e Concluído.

Fluxos de trabalho de automação: as automações do ClickUp movem tarefas entre estágios quando determinadas condições são atendidas, o que significa menos tempo gasto com atualizações manuais de status.

✅ Ideal para: equipes de produtos de startups que estão configurando um fluxo de trabalho estruturado sem precisar construir o sistema do zero.

🚀 Vantagem do ClickUp: Use o ClickUp Brain para verificar lacunas antes de compartilhar com as partes interessadas. Coloque seu rascunho no Doc e peça ao Brain para sinalizar requisitos vagos, casos extremos ausentes e perguntas sem resposta por persona. Use o ClickUp Brain para identificar requisitos ausentes e casos extremos antes da revisão das partes interessadas. Depois disso, transforme seus critérios de lançamento em uma lista de verificação UAT clara para que as aprovações não fiquem presas em ciclos de opiniões.

2. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina a visão, o posicionamento e as prioridades do produto com o modelo de estratégia de produto do ClickUp.

O modelo de estratégia de produto do ClickUp ajuda você a definir sua visão, posicionamento e prioridades do produto antes mesmo de escrever uma única linha de código.

É aqui que você captura o “porquê” por trás do seu produto, garantindo que todas as partes interessadas estejam em sintonia.

Por que você vai gostar deste modelo:

Alinhamento do produto na fase inicial: registre sua visão do produto, categorias de recursos e prioridades em um único espaço de trabalho antes do início do desenvolvimento.

Priorização com contexto: agrupe recursos ativos por nível de esforço e acompanhe seu status, líder de equipe e cronograma sem perder a visão geral.

Planejamento claro do ciclo de vida: mapeie os recursos desde o início até a revisão com campos integrados para data de início, data de vencimento e pontos de verificação de revisão.

✅ Ideal para: Líderes de estratégia de produto que definem as prioridades do roteiro durante os estágios iniciais do ciclo de vida do produto.

3. Modelo de documento de requisitos do produto (PRD) do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre os requisitos do produto, histórias de usuários e critérios de aceitação com o modelo de documento de requisitos do produto do ClickUp.

Requisitos vagos significam ciclos de desenvolvimento desperdiçados e recursos que não atingem o objetivo. É por isso que você tem o modelo ClickUp Product Requirements Doc (PRD). Ele foi projetado para capturar requisitos detalhados do produto, incluindo recursos, histórias de usuários, critérios de aceitação e especificações técnicas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Rastreabilidade da persona ao recurso: conecte personas e cenários de usuário à seção Recursos, mantendo cada requisito ancorado a uma necessidade real do usuário.

Critérios de liberação: capture métricas de sucesso e critérios de liberação e, em seguida, use-os como lista de verificação para decisões de lançamento e aprovação de UAT.

As decisões permanecem auditáveis: registre perguntas frequentes, considerações importantes e compromissos diretamente no registre perguntas frequentes, considerações importantes e compromissos diretamente no ClickUp Doc , fornecendo às partes interessadas um registro claro quando as prioridades mudarem.

✅ Ideal para: gerentes de produto que alinham equipes de engenharia, design e GTM em torno de um novo recurso ou lançamento de produto.

💡 Dica profissional: combine seu PRD com os cartões de IA do ClickUp para transformar dados de execução em atualizações rápidas. Os cartões de IA no painel do ClickUp ajudam você a criar instantâneos rápidos dos dados. Você pode gerar reuniões diárias, resumos de progresso, bloqueadores e próximas etapas diretamente do seu painel, tornando muito mais fácil manter o produto, a engenharia e a liderança alinhados.

4. Modelo de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Oriente o desenvolvimento de produtos com pontos de verificação de aprovação usando o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp.

Está desenvolvendo um novo produto, mas não tem um processo claro? Bem, isso é uma receita para o desastre.

O modelo de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp orienta seu produto desde a ideia inicial até o desenvolvimento, os testes e a preparação para o pré-lançamento. Ele fornece transições de fase e pontos de verificação de aprovação para manter os processos complexos de desenvolvimento em dia e evitar erros dispendiosos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Status personalizados para cada etapa: o modelo vem com etapas pré-configuradas, como Conceito, Viabilidade, Desenvolvimento, Teste e Pré-lançamento, para que você possa acompanhar visualmente o progresso.

Crie dependências: Imponha um fluxo de trabalho sequencial configurando Imponha um fluxo de trabalho sequencial configurando as Dependências do ClickUp entre as tarefas. Isso garante que uma fase não possa começar até que a anterior esteja totalmente concluída e aprovada.

Visão geral do seu progresso: acompanhe vários produtos em desenvolvimento ao mesmo tempo com os painéis do ClickUp e veja quais estão dentro do prazo e quais estão atrasados.

✅ Ideal para: equipes que seguem processos de desenvolvimento estruturados, como abordagens stage-gate, waterfall ou híbridas.

💡 Dica profissional: use as automações do ClickUp para transformar etapas em pontos de verificação de aprovação reais. Quando uma tarefa atinge um marco como Pronto para revisão, UAT concluído ou Lançamento aprovado, você pode notificar automaticamente a parte interessada certa, designar o próximo revisor ou atualizar o status somente após a aprovação. Isso evita que o trabalho passe para a próxima fase antes que as pessoas certas o tenham revisado. Mas isso não é tudo. Você pode economizar 5 horas por semana apenas automatizando seus fluxos de trabalho. Dê uma olhada 👇

5. Modelo de roteiro de produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie recursos, lançamentos e marcos com o modelo de roteiro de produtos do ClickUp.

Comunicar seu plano de produto à liderança, vendas e clientes pode ser um desafio quando todos precisam de um nível diferente de detalhes.

O modelo de roteiro de produtos do ClickUp mapeia seus recursos, lançamentos e marcos ao longo de uma linha do tempo, oferecendo a todas as partes interessadas um gráfico claro do ciclo de vida do que está por vir e quando. Isso é especialmente importante durante os estágios de crescimento e maturidade, quando a priorização de recursos é fundamental.

Por que você vai gostar deste modelo:

Recebimento de ideias: colete solicitações de produtos com colete solicitações de produtos com os formulários do ClickUp e encaminhe-as para o roteiro sem perder o contexto original.

Visualizações do roteiro: analise as prioridades por trimestre, iniciativa, Gantt ou equipe, dependendo de quem precisa da atualização.

Priorização visual: mapeie ideias em uma matriz de impacto-esforço com mapeie ideias em uma matriz de impacto-esforço com os quadros brancos do ClickUp antes de comprometê-las com o roteiro.

✅ Ideal para: equipes de operações de produto que planejam lançamentos em várias iniciativas e horizontes temporais.

📮 ClickUp Insight: Quando as decisões são adiadas, o efeito cascata é real — 29% dos funcionários simplesmente param de trabalhar, enquanto 43% ficam procurando respostas, muitas vezes mais de uma vez. 🫢 O tempo passa, o ímpeto diminui e a frustração aumenta. Mas não precisa ser assim. Com os Super Agentes do ClickUp , as tarefas paralisadas acionam follow-ups por conta própria. As partes interessadas recebem o aviso e o trabalho continua avançando, mesmo quando as aprovações demoram.

6. Modelo de roteiro ágil para equipes da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje roteiros em torno de ciclos de sprint com o modelo de roteiro de equipe ágil do ClickUp.

Os roteiros tradicionais nem sempre funcionam para equipes ágeis que planejam em ciclos curtos e iterativos. O modelo de roteiro para equipes ágeis do ClickUp foi projetado especificamente para elas, ajudando a equilibrar a direção do produto a longo prazo com a flexibilidade dos compromissos de sprint a curto prazo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Suporte ao planejamento de sprints: organize roadmaps no organize roadmaps no ClickUp Sprints para manter o planejamento de ciclo curto vinculado à capacidade real da equipe e à cadência do sprint.

Acompanhamento visual do fluxo de trabalho: use use a visualização do quadro do ClickUp para gerenciar o progresso do sprint em um layout no estilo Kanban que toda a equipe pode analisar rapidamente.

Relatórios de sprint integrados: acompanhe o progresso com os painéis do ClickUp usando cartões Velocity e Burndown para ver o ritmo, o trabalho restante e se o sprint está dentro do prazo.

✅ Ideal para: equipes Scrum e Kanban que gerenciam seu trabalho em ciclos de desenvolvimento iterativos.

📚 Leia mais: Desenvolvimento ágil de produtos

7. Modelo de revisão de design do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Centralize comentários, revisões e aprovações de design com o modelo de revisão de design do ClickUp.

Obter feedback sobre o design a partir de notas de reuniões e trocas de e-mails desconexas sempre resulta em dezenas de revisões. O modelo de revisão de design do ClickUp centraliza todo o processo de feedback sobre o design, desde a coleta de informações e o acompanhamento das revisões até a documentação das aprovações finais antes do início do desenvolvimento. É uma mina de ouro para feedback organizado e acionável.

Por que você vai gostar deste modelo:

Contexto de revisão estruturado: registre o link do rascunho, a meta da revisão, o responsável e os colaboradores em um único lugar antes do início do feedback.

Etapas de revisão claras: mova os projetos pelas etapas A fazer, Em andamento, Para revisão, Precisa de revisão e Pronto, com o status da decisão fácil de visualizar.

Rastreamento de revisões mais limpo: mantenha os comentários e acompanhamentos anexados ao mesmo documento de revisão, em vez de espalhar comentários por várias ferramentas.

✅ Ideal para: Designers de produto e líderes de design que revisam maquetes antes da transferência do desenvolvimento.

🧠 Curiosidade: O primeiro DVD enviado pela Netflix foi Beetlejuice. Antes de se tornar sinônimo de streaming, a Netflix era literalmente um produto de DVD por correspondência, e essa primeira remessa foi enviada em março de 1998.

8. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize o trabalho de lançamento por categoria com o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp.

O modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp oferece um plano de lançamento baseado em categorias que mantém todas as partes do lançamento sincronizadas. No modelo, o trabalho já está agrupado em fluxos como Análise de Mercado, Público-Alvo, Preços e Posicionamento e Mensagens de Mercado, com dezenas de campos personalizados.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize o trabalho por função: mantenha a pesquisa, o trabalho com o público, os preços e as mensagens em categorias separadas que sejam fáceis de analisar.

Clareza do cronograma integrada: acompanhe as datas de início, prazos e duração de cada tarefa sem precisar criar um rastreador de lançamento do zero.

Várias visualizações de lançamento: alterne entre visualizações como Atividades, Marcos, Por categoria, Gantt e Linha do tempo, dependendo do que a equipe precisa revisar.

✅ Ideal para: equipes multifuncionais que coordenam o lançamento de um produto, no qual os departamentos de marketing, vendas, engenharia e suporte devem trabalhar em perfeita sincronia.

9. Modelo de gerenciamento de lançamentos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os lançamentos, desde a conclusão do código até a produção, com o modelo de gerenciamento de lançamentos do ClickUp.

Para equipes de software, o gerenciamento de lançamentos é um ciclo contínuo de envio de recursos, correção de bugs e implantação de atualizações. O modelo de gerenciamento de lançamentos do ClickUp fornece uma estrutura para acompanhar tudo, desde a conclusão do código até o lançamento da produção.

Isso dá às equipes de engenharia e DevOps a visibilidade necessária para gerenciar lançamentos frequentes durante os estágios de crescimento e maturidade de um produto.

Por que você vai gostar deste modelo:

Status personalizados: acompanhe o progresso de cada lançamento com status personalizados, como Desenvolvimento, Controle de Qualidade, Preparação e Produção.

Integrações ClickUp Vincule commits, branches e pull requests diretamente às suas tarefas ClickUp com Vincule commits, branches e pull requests diretamente às suas tarefas ClickUp com a integração ClickUp GitHub , entre outras.

Painéis contextuais: monitore métricas de integridade de lançamento, como taxas de bugs e frequência de implantação, em vários lançamentos simultâneos com os painéis.

✅ Ideal para: equipes técnicas que precisam de um espaço dedicado para gerenciar ciclos de lançamento, separado do plano de lançamento GTM mais amplo.

10. Modelo de plano de fim de vida útil do produto

Desativar um produto é tão importante quanto lançá-lo, mas muitas vezes é uma questão secundária. O modelo de plano de fim de vida útil do produto da Template.net fornece uma estrutura para gerenciar o fim da vida útil de um produto. Ele ajuda você a retirar produtos de forma elegante, sem prejudicar o relacionamento com os clientes ou criar dívidas técnicas futuras.

Por que você vai gostar deste modelo:

Estrutura de planejamento do fim da vida útil: documente as etapas, os responsáveis e os pontos de comunicação necessários para retirar um produto de forma organizada.

Suporte à transição do cliente: planeje como os clientes serão informados, receberão suporte e serão transferidos para alternativas durante a fase de descontinuação.

Útil para o alinhamento interno: forneça às equipes de produto, suporte, vendas e operações uma referência compartilhada para o plano de aposentadoria.

✅ Ideal para: Líderes de operações que planejam o fim controlado de um produto ou a descontinuação de um serviço.

Como usar modelos de ciclo de vida do produto no ClickUp

Começar a usar os modelos de ciclo de vida do produto no ClickUp leva apenas alguns minutos.

O segredo é escolher o modelo certo para suas necessidades imediatas, personalizá-lo para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe e conectá-lo ao restante do seu trabalho.

Veja como você pode fazer isso. ✨

Navegue pelo Centro de Modelos: Abra o Centro de Modelos do ClickUp a partir do avatar do seu Espaço de Trabalho. Você pode pesquisar por “ciclo de vida do produto”, “gerenciamento de produto” ou uma fase específica de que precisa, como “roteiro” ou “lançamento”. Você pode visualizar qualquer modelo antes de aplicá-lo para ver as visualizações, status e campos incluídos.

Centro de modelos do ClickUp

Aplique ao seu espaço de trabalho: depois de encontrar um modelo de que goste, você pode aplicá-lo a um espaço existente ou criar um novo. O ClickUp preserva automaticamente toda a estrutura pré-construída, incluindo status, campos, visualizações e automações, para que você não comece do zero.

Escolha seu modelo ClickUp favorito

Personalize status e campos: é aqui que você personaliza o modelo. Renomeie os status personalizados para corresponder à linguagem da sua equipe, adicione ou remova campos personalizados com base nos dados que você precisa rastrear e exclua todas as visualizações que não serão utilizadas para manter seu espaço de trabalho organizado.

Adicione campos personalizados e status personalizados

Conecte trabalhos relacionados: o verdadeiro poder vem da conexão do seu trabalho. Use relações e dependências de tarefas para vincular diferentes modelos. Por exemplo, você pode conectar seu modelo PRD ao modelo Desenvolvimento de Novo Produto para que os requisitos fluam diretamente para as tarefas de desenvolvimento.

Use o ClickUp Brain para obter suporte contínuo: depois que seus modelos estiverem configurados, o ClickUp Brain se tornará seu assistente de IA para gerenciamento de produtos. Você pode pedir que ele resuma o status do projeto, redija atualizações para sua equipe e identifique possíveis obstáculos em todo o seu portfólio de produtos.

Torne cada ciclo de lançamento mais fácil do que o anterior com o ClickUp

Os modelos ajudam você a começar. O que diferencia equipes de produto fortes é o que acontece depois.

Em resumo, você mantém o ciclo de vida rígido à medida que o trabalho evolui ou acaba reconstruindo o processo a cada lançamento?

O ClickUp ajuda você a transformar seu ciclo de vida em um ritmo repetível. Você pode começar com um modelo, manter os planos e as decisões próximos ao trabalho e usar a IA para transformar atualizações em resumos, próximas etapas e documentação leve que permanece útil além deste lançamento.

Pronto? Execute o ciclo de vida do seu produto no ClickUp. ✅

Perguntas frequentes

Os modelos de ciclo de vida do produto geralmente abrangem quatro etapas principais: introdução (desenvolvimento e lançamento), crescimento (escalonamento e iteração), maturidade (otimização e manutenção) e declínio (desativação e fim da vida útil). Alguns modelos se concentram em uma única etapa, enquanto outros abrangem toda a jornada.

Comece identificando o maior ponto fraco da sua equipe. Se você está enfrentando dificuldades com lançamentos desorganizados, utilize a Lista de Verificação para Lançamento de Produtos. Se os requisitos estão constantemente se perdendo, comece com o Modelo de PRD.

Um modelo de roteiro de produto concentra-se no planejamento e na comunicação do que está por vir no futuro, como recursos, lançamentos e cronogramas. Um modelo de ciclo de vida do produto é mais amplo e abrange toda a jornada de um produto, desde o conceito até a aposentadoria, incluindo estratégia, desenvolvimento e planejamento do fim da vida útil.