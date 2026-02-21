Modelos de rastreador de livros do Notion

De acordo com um estudo da Pew Research, 23% dos adultos americanos afirmam não ter lido um livro em mais de um ano.

Não porque não queiram, mas porque perdem o controle do que começaram, do que querem ler a seguir e das ideias que reuniram ao longo do caminho.

Este artigo apresenta oito modelos de rastreadores de livros do Notion para organizar sua vida de leitor.

PS: Também abordaremos alternativas poderosas ao ClickUp que resolvem as maiores limitações do Notion: desempenho lento com grandes bibliotecas, acesso offline limitado e colaboração complicada para clubes do livro.

O que procurar em um modelo de rastreador de livros

Você decidiu se organizar, então acessou uma galeria de modelos.

O problema é que nem todos os modelos são criados da mesma forma. Você pode perder horas baixando um modelo de lista de leitura bonito que parece ótimo, mas não consegue lidar com mais de 20 livros, ou um sistema complexo com dezenas de propriedades que você nunca usará.

Esse atrito é o que faz com que a maioria das pessoas abandone o hábito de acompanhar suas leituras. Sua ferramenta deve tornar a leitura mais agradável, não uma tarefa árdua. Antes de baixar qualquer coisa, saiba o que procurar. Um ótimo modelo de rastreador de livros oferece estrutura sem ser rígido.

Visualizações flexíveis: um bom modelo não é apenas uma lista. Ele deve oferecer várias maneiras de visualizar seus dados, como uma galeria para capas, uma tabela para classificação e um calendário para programar seu tempo de leitura.

Propriedades essenciais: no mínimo, você precisa de campos para o título do livro, autor, seu status de leitura (por exemplo, A ler, A ler, Concluído), uma classificação por estrelas e a data em que você o concluiu.

Espaço para notas: suas melhores ideias geralmente surgem durante a leitura. Seu rastreador deve ter espaço para reflexões mais longas com suas melhores ideias geralmente surgem durante a leitura. Seu rastreador deve ter espaço para reflexões mais longas com anotações e citações, não apenas metadados básicos.

Escalabilidade: o sistema deve funcionar da mesma forma, independentemente de você ter 10 ou 200 livros. Se ele ficar lento à medida que sua biblioteca cresce, não é a ferramenta certa.

Equilíbrio entre estética e funcionalidade: um design bonito é motivador, mas não se isso comprometer a usabilidade. Os melhores modelos equilibram uma aparência estética com recursos poderosos.

Com esses critérios em mente, vamos explorar alguns dos melhores modelos de rastreador de livros do Notion disponíveis.

Modelos de rastreador de livros do Notion para listas de leitura e notas

Pode ser difícil encontrar um rastreador de leitura de livros no Notion que corresponda ao seu estilo.

Você pode ser uma pessoa visual que adora ver capas de livros, um leitor orientado por dados que acompanha cada página ou um minimalista que deseja apenas um registro simples. Esta seção aborda cinco modelos de destaque, cada um projetado para um tipo diferente de leitor.

1. Modelo de rastreador de livros da Notion

via Notion

Se você deseja começar imediatamente sem uma configuração complicada, o modelo básico de rastreamento de livros é ideal para você. É um banco de dados simples e sem complicações que fornece apenas o essencial, tornando-o o ponto de partida perfeito para qualquer leitor. É simples, funcional e pronto para uso em minutos.

Ele vem com:

Banco de dados pré-construído incluindo todos os campos essenciais: título, autor, gênero, status, classificação e datas de início/conclusão.

Várias visualizações, para que você possa navegar pelos seus livros visualmente em uma galeria ou classificá-los e filtrá-los em uma tabela.

Personalizável para que você possa adicionar seus próprios campos sem se preocupar em quebrar a estrutura.

Este modelo é ideal para leitores que valorizam a simplicidade e a rapidez.

2. Rastreador de livros estético da Notion

via Notion

Para leitores motivados por recursos visuais, o Aesthetic Book Tracker transforma sua lista de leitura em uma estante digital. Este modelo prioriza uma experiência bonita e pessoal, fazendo com que você queira voltar a ele repetidas vezes. É perfeito para aqueles que acreditam que uma ferramenta deve ser tão inspiradora quanto os livros que ela contém.

Este modelo de lista de leitura atraente foi projetado para organização visual: ✨

A visualização em galeria exibe as capas dos livros de forma destacada, criando uma biblioteca visual satisfatória.

Etiquetas de status codificadas por cores e ícones personalizados para adicionar personalidade e facilitar a visualização do que você está lendo rapidamente.

Tags criativas para “humor” ou “vibe”, permitindo categorizar livros além dos gêneros padrão.

Apenas um aviso: modelos altamente estéticos podem, às vezes, sacrificar recursos avançados em prol da aparência. Certifique-se de que o apelo visual não o impeça de acompanhar o que é realmente importante para você.

3. Reading Book Tracker da Notion

via Notion

Se você é um leitor orientado por metas, este é o rastreador de leitura do Notion ideal para você. O Reading Book Tracker tem tudo a ver com impulso, com recursos projetados para mostrar o quanto você está progredindo. Ele ajuda você a se manter responsável, especialmente quando está enfrentando um grande desafio de leitura.

Este modelo foi criado para acompanhar o progresso e atingir metas:

Campos para contagem de páginas e porcentagens de progresso, para que você saiba exatamente em que ponto está em cada livro.

Recursos para acompanhar suas sequências diárias de leitura e ajudá-lo a criar um hábito consistente

Contadores para metas de leitura anuais , perfeitos para um desafio de 52 livros ou meta do Goodreads, onde leitores dedicados costumam passar em média 1,61 horas nos dias em que leem.

Configurar o acompanhamento do progresso leva um pouco mais de tempo, mas a responsabilidade que isso proporciona é uma grande recompensa para leitores dedicados.

4. Modelo de rastreador de livros da minha biblioteca da Notion

via Notion

Quando sua biblioteca pessoal começa a parecer mais com uma biblioteca pública, você precisa de mais do que apenas um simples registro de leitura. O modelo My Library Book Tracker foi projetado para leitores assíduos com grandes coleções que precisam de um sistema de gerenciamento abrangente. Ele usa bancos de dados relacionais para criar uma biblioteca poderosa e interconectada.

Este modelo é para leitores que desejam gerenciar uma grande coleção. Ele vem com: 📚

Bancos de dados relacionais para vincular livros a páginas dedicadas a autores, séries e gêneros.

Separe os livros que você possui da sua lista de desejos para gerenciar sua coleção e compras futuras.

Recurso de rastreamento de empréstimos, para que você nunca se esqueça de quem pegou seu romance favorito emprestado.

Observação rápida: este modelo é mais adequado para quem já está familiarizado com os recursos mais avançados do Notion, pois bancos de dados relacionais podem ter uma curva de aprendizado.

5. Modelo de automação de rastreamento de livros da Notion

via Notion

Para usuários avançados que desejam gastar menos tempo com a entrada de dados e mais tempo lendo, o modelo de automação do rastreador de livros ajuda a automatizar ações repetitivas para que você possa se concentrar em seus livros. Ele usa os recursos de automação do Notion para otimizar ações repetitivas, tornando seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.

Este modelo foi projetado para reduzir o trabalho manual. Ele ajuda você com:

Ações acionadas por botões para adicionar novos livros ou atualizar seu status com um único clique.

Os botões de modelo garantem que o formato das suas anotações seja consistente para todos os livros que você registrar.

Recursos para conectar-se a ferramentas externas como Readwise ou Goodreads usando conectores de terceiros, o que é importante, considerando que os formatos digitais representam 14% da receita total de publicações nos EUA e os leitores precisam cada vez mais sincronizar destaques digitais.

Embora as automações nativas do Notion sejam úteis, elas ainda são mais limitadas do que as que você encontraria em uma plataforma dedicada à produtividade.

Limitações do uso de modelos do Notion para rastreamento de livros

Você encontrou o modelo perfeito do Notion, mas depois de alguns meses, você esbarrou em um obstáculo.

Seu banco de dados está lento, você não consegue registrar um livro que terminou de ler durante um voo e tentar conduzir uma discussão do clube do livro nos comentários é uma bagunça. A ferramenta que deveria facilitar as coisas se tornou uma nova fonte de frustração.

O Notion é incrivelmente flexível, mas essa flexibilidade tem suas desvantagens, especialmente para o acompanhamento de livros.

Desempenho em grande escala: quando você tem centenas de livros com imagens de capa, quando você tem centenas de livros com imagens de capa, os bancos de dados do Notion podem ficar lentos e com atrasos, principalmente em dispositivos móveis.

O acesso offline é limitado: o Notion requer uma conexão com a internet para a maioria das funções. Essa é uma grande desvantagem se você quiser registrar notas enquanto viaja ou lê na praia.

Sem integrações nativas de leitura: ao contrário dos aplicativos dedicados à leitura, o Notion não sincroniza automaticamente com seus destaques do Kindle ou perfil do Goodreads sem soluções alternativas complicadas de terceiros.

Atrito na colaboração: é possível compartilhar um rastreador com um clube do livro, mas a edição em tempo real não é perfeita e as discussões nos comentários podem rapidamente se tornar desorganizadas. é possível compartilhar um rastreador com um clube do livro, mas a edição em tempo real não é perfeita e as discussões nos comentários podem rapidamente se tornar desorganizadas.

Experiência móvel: o aplicativo móvel Notion é funcional, mas não está otimizado para a entrada rápida de dados. Adicionar um novo livro pode parecer complicado em comparação com a experiência no desktop.

Se essas limitações lhe parecem familiares, talvez seja hora de considerar uma plataforma criada para oferecer velocidade, colaboração e confiabilidade.

Modelos ClickUp para acompanhamento de livros

Seu sistema de leitura não deve criar mais trabalho.

Se você está cansado de bancos de dados lentos e aplicativos móveis pesados, o ClickUp oferece uma maneira melhor.

Nosso Centro de Modelos está repleto de modelos poderosos que resolvem as frustrações comuns do acompanhamento de livros, com benefícios adicionais como colaboração em tempo real, modo offline confiável e ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para ajudá-lo a conectar ideias.

Esses modelos são totalmente personalizáveis, sincronizam instantaneamente em todos os seus dispositivos e estão prontos para uso em segundos.

1. Modelo de lista da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe suas leituras com este modelo de lista simples.

Cansado de modelos excessivamente elaborados? Comece com uma lista de livros simples e direta usando o modelo de lista do ClickUp™. Ele oferece uma estrutura flexível na qual você pode se basear, permitindo priorizar sua fila de leitura com uma organização intuitiva de arrastar e soltar.

Este modelo é perfeito para leitores que desejam uma configuração mínima e flexibilidade máxima.

2. Modelo de rastreador de projetos da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Organize suas tarefas de leitura com este modelo.

Para leitores que lidam com projetos estruturados, como pesquisas acadêmicas, trabalhos escolares ou desafios de leitura temáticos, uma lista simples não é suficiente.

Você precisa ter uma visão mais ampla. Transforme sua lista de leitura em um projeto gerenciável com visibilidade clara do seu progresso usando o modelo de rastreador de projetos da ClickUp™. Ele ajuda você a:

Acompanhe o andamento de cada livro com o acompanhamento de progresso integrado, incluindo colunas de status e porcentagens de conclusão.

Configure as dependências do ClickUp para garantir que você leia uma série na ordem correta.

Visualize o progresso da sua leitura em todos os seus livros com os painéis de controle de alto nível do ClickUp.

Este modelo é ideal para quem tem um “projeto” de leitura em vez de uma lista casual.

3. Modelo de notas diárias da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se em dia com suas tarefas com o modelo de notas diárias do ClickUp para registrar ideias, acompanhar o progresso e se manter organizado.

As melhores ideias de um livro muitas vezes se perdem se você não as registrar imediatamente. Registre pensamentos, citações e reflexões enquanto lê com o modelo Daily Notes da ClickUp™. Este modelo apoia uma prática de leitura ativa por meio de:

Um formato estruturado de entradas diárias garante que suas anotações sejam consistentes e organizadas.

Expanda suas ideias em diários de leitura mais longos com nosso recurso integrado ClickUp Docs

Use o ClickUp Brain para resumir automaticamente suas notas e revelar padrões e temas em seu histórico de leitura.

🎥 Seja para capturar destaques de livros ou fazer brainstorming de conexões entre ideias, a organização eficaz das notas é fundamental para aproveitar ao máximo sua leitura. Assista a este guia prático para aprender estratégias comprovadas para organizar suas notas, de modo que suas ideias nunca se percam. 👇🏼

4. Modelo Cornell Note da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe pontos críticos e notas para gerar insights para apresentações com o modelo ClickUp Cornell Note.

Se você está lendo para aprender e reter informações, precisa de um sistema projetado para isso. Faça anotações com foco na retenção com uma estrutura de nível acadêmico usando o modelo Cornell Note da ClickUp™. Ele é especialmente poderoso para leitores de não ficção que precisam sintetizar argumentos e ideias complexas.

Este modelo ajuda você a aprender mais com o que lê:

Ele usa o formato clássico Cornell com uma coluna de dicas, uma seção de notas principais e uma área de resumo.

A estrutura é otimizada para decompor e compreender materiais densos de não ficção.

Todas as suas notas são totalmente pesquisáveis, facilitando a localização de informações específicas quando você precisar delas.

5. Modelo de produtividade pessoal da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Aumente sua eficiência e acompanhe suas sessões de leitura com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp.

A leitura não acontece no vácuo, ela faz parte da sua vida e dos seus objetivos mais amplos. Integre seus hábitos de leitura ao seu sistema geral de gerenciamento de vida com o modelo de produtividade pessoal da ClickUp™. Pare de tratar sua lista de leitura como uma lista de tarefas separada e conecte-a ao que realmente importa.

Este modelo conecta sua leitura a seus objetivos maiores. Use-o para:

Acompanhe suas metas de leitura juntamente com seus outros objetivos pessoais e profissionais.

Programe sessões de leitura dedicadas na sua semana usando o bloqueio de tempo.

Crie um hábito de leitura consistente com lembretes de tarefas recorrentes e recursos de acompanhamento de hábitos.

6. Modelo de lista de verificação semanal da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas semanais de leitura e acompanhe rotinas de preparação usando o ClickUp Weekly.

Grandes objetivos de leitura podem ser intimidadores. Divida-os em compromissos pequenos, gerenciáveis e recorrentes com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp™. Ele ajuda você a criar um hábito de leitura poderoso, proporcionando vitórias diárias consistentes. Use-o para:

Configure tarefas recorrentes no ClickUp para metas de leitura semanais, como “Ler 30 minutos por dia”.

Tenha a satisfação de marcar uma tarefa como concluída cada vez que terminar uma sessão de leitura.

Duplique facilmente sua lista de verificação a cada semana para manter o ritmo sem configuração manual.

7. Modelo Getting Things Done (GTD) da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Crie, organize e acompanhe tarefas com o modelo Getting Things Done (Lista Simples) do ClickUp.

Se você é fã da metodologia Getting Things Done (GTD), por que não aplicá-la à sua vida de leitor? Capture recomendações de livros instantaneamente e transforme-as em listas de leitura organizadas e práticas com o modelo Getting Things Done (GTD) da ClickUp™.

Este modelo traz o poder do GTD para sua estante:

Use a “Caixa de entrada” para registrar recomendações de livros assim que você souber delas, sem perder o foco.

Mova os livros que você está lendo ativamente para sua lista de “Próximas ações”.

Mantenha sua enorme pilha de “Livros a ler” em uma lista “Um dia/Talvez” para que ela não crie desordem.

8. Modelo de planejamento de livros da ClickUp™

Obtenha um modelo gratuito Visualize seus capítulos, enredos e arcos de personagens rapidamente com a visualização do processo de escrita do modelo de planejamento de livros do ClickUp.

Pronto para um sistema desenvolvido especificamente para apoiar seu processo de escrita? Obtenha o sistema de acompanhamento mais abrangente e específico para escrita com o modelo de planejamento de livros da ClickUp™. Ele combina os melhores recursos para acompanhar metas de leitura/escrita, leituras atuais e livros inspiradores em um modelo pronto para uso, eliminando todo o trabalho de configuração.

Este modelo é o sistema de leitura completo definitivo. 🤩

Ele vem com uma estrutura pré-construída e campos personalizados do ClickUp para classificações, resenhas e tags de gênero.

Ele é integrado ao ClickUp Brain, que pode resumir suas anotações de livros ou até mesmo gerar recomendações de leitura com base no seu histórico.

Ele mantém suas leituras atuais, pilha de livros para ler e livros concluídos claramente separados para facilitar a organização.

Mantenha a sequência de leitura com o ClickUp

O rastreador de livros certo transforma hábitos de leitura dispersos em um sistema que você realmente usará.

Pode ser um banco de dados simples e minimalista. Ou pode ser um espaço de trabalho ClickUp totalmente estruturado que conecta sua lista de leitura, notas, metas e progresso em um só lugar.

O importante não é a complexidade, mas a continuidade.

Um sistema de rastreamento robusto faz mais do que catalogar títulos. Ele ajuda você a ler com intenção, perceber padrões nas suas escolhas e capturar insights antes que eles desapareçam. Com o tempo, sua leitura deixa de parecer aleatória e passa a parecer cumulativa. Cada livro se baseia no anterior.

Se você está pronto para passar de “eu deveria ler mais” para um sistema que apoia isso, comece gratuitamente com o ClickUp e crie um fluxo de trabalho de leitura que cresça com você.

Pronto para criar seu sistema de leitura? Comece gratuitamente com o ClickUp.

Perguntas frequentes sobre modelos de rastreador de livros

Compartilhe o modelo com seu grupo, atribua livros aos membros com o ClickUp Task Assignees, use os comentários para discussões e crie visualizações compartilhadas do ClickUp filtradas por leitor. A colaboração em tempo real e a sincronização automática entre dispositivos do ClickUp tornam isso fácil para todos.

Uma lista de leitura é um inventário simples dos livros que você deseja ler (sua pilha de livros para ler). Um rastreador de leitura é um sistema mais robusto que adiciona monitoramento de progresso, datas de conclusão, classificações e notas — pense nisso como uma lista de desejos em vez de um diário de leitura completo.

Sim. O ClickUp sincroniza automaticamente todos os dados em tempo real na web, no desktop e nos aplicativos móveis. Além disso, com o Modo Offline, você pode registrar seu progresso de leitura sem conexão com a internet, e suas atualizações serão sincronizadas assim que você estiver online novamente.