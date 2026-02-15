As 10 melhores alternativas ao Taiga em 2026

A maioria das equipes ágeis enfrenta o mesmo problema com o Taiga: o que começa como uma ferramenta leve e fácil de usar para desenvolvedores se torna um fardo de manutenção quando você precisa de integrações empresariais, visibilidade multifuncional ou fluxos de trabalho alimentados por IA que não exigem um diploma em DevOps para serem configurados — especialmente crítico agora que 84% das organizações ágeis adotaram a IA.

Este guia detalha 10 alternativas ao Taiga. Você encontrará plataformas multifuncionais, como o ClickUp, que eliminam a proliferação de ferramentas, além de opções especializadas, como o Jira, para funcionalidades Scrum avançadas. O objetivo é ajudá-lo a encontrar a opção certa para as necessidades reais da sua equipe, e não apenas o que funcionava quando vocês eram cinco engenheiros em uma garagem.

Alternativas ao Taiga em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes que desejam um espaço de trabalho multifuncional com tecnologia de IA que substitua várias ferramentas ClickUp Brain, Sprints, Automações, Mais de 15 visualizações, Documentos, Chat Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. monday.com Equipes que precisam de quadros visuais e rápida adoção multifuncional Quadros personalizáveis, automações sem código, várias visualizações Os planos começam em US$ 12/usuário/mês. Jira Equipes de desenvolvimento de software executando sprints ágeis estruturados Quadros Scrum/Kanban, JQL, mais de 5.700 aplicativos no Marketplace Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,15/usuário/mês. Asana Equipes multifuncionais que precisam de visibilidade do portfólio e fluxos de trabalho de IA Work Graph, AI Studio, Portfolios, Workload Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,99/usuário/mês. Trello Equipes que desejam quadros Kanban simples com configuração mínima Painéis de arrastar e soltar, automação Butler, Power-Ups Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Wrike Equipes empresariais que exigem governança, relatórios e controle avançado de projetos Inteligência artificial para o trabalho, roteiros avançados, revisão Os planos começam em US$ 9,80/usuário/mês. Notion Equipes que combinam documentação, wikis e acompanhamento de tarefas simplificado Bancos de dados relacionais, Notion AI, modelos flexíveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês Zoho Projects Equipes que já utilizam o ecossistema Zoho Gráficos de Gantt, controle de tempo, integrações nativas do Zoho Planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Smartsheet Equipes familiarizadas com planilhas em setores regulamentados ou complexos Interface baseada em grade, Centro de Controle, certificações de conformidade Os planos começam em US$ 9/usuário/mês. Basecamp Equipes remotas que desejam comunicação assíncrona simples e acompanhamento leve de projetos Quadros de mensagens, check-ins, gráficos Hill Os planos começam em US$ 15/usuário/mês.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Por que escolher alternativas ao Taiga

O Taiga é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto criada para equipes ágeis que executam fluxos de trabalho Scrum ou Kanban. É a favorita entre os desenvolvedores que desejam uma solução auto-hospedada sem taxas de licenciamento. Mas, à medida que sua equipe cresce ou seus projetos se tornam mais complexos, você pode perceber que algumas falhas começam a aparecer.

Talvez você esteja cansado da manutenção técnica que acompanha uma ferramenta auto-hospedada. Ou talvez suas equipes de marketing e design achem a interface do software Taiga muito rígida e focada em desenvolvedores para seus fluxos de trabalho criativos. Esse atrito leva as equipes a criarem seus próprios sistemas em outras ferramentas, causando silos de informação e tornando impossível ter uma visão completa.

Veja o que normalmente motiva a busca por alternativas ao Taiga:

Lacunas de integração: o Taiga não se conecta nativamente com muitas ferramentas de negócios populares, forçando você a inserir dados manualmente e a usar soluções alternativas demoradas.

Desafios de escalabilidade: a responsabilidade de hospedar por conta própria requer recursos técnicos e manutenção que muitas equipes em crescimento não podem dispensar.

Profundidade limitada de recursos: você precisa de mais do que apenas quadros básicos. Relatórios avançados, você precisa de mais do que apenas quadros básicos. Relatórios avançados, gerenciamento de recursos e recursos alimentados por IA estão se tornando essenciais, e o modelo de código aberto do Taiga fica para trás.

Colaboração deficiente entre equipes : quando equipes que não são de desenvolvimento não conseguem usar facilmente a ferramenta principal do projeto, elas param de usá-la. Isso leva a comunicação para outros aplicativos e torna o alinhamento verdadeiro uma luta constante.

A alternativa certa depende do tamanho da sua equipe e do conforto técnico. Também depende se você deseja escapar da proliferação de ferramentas — a fragmentação do trabalho em várias ferramentas desconectadas que agora afeta empresas que implantam 101 aplicativos SaaS diferentes — com um espaço de trabalho completo ou apenas precisa de uma ferramenta especializada mais fácil de usar.

📮 Insight do ClickUp: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

As melhores alternativas ao Taiga para usar

Cada ferramenta abaixo aborda pontos críticos específicos que afastam as equipes do Taiga.io. Nós as organizamos de acordo com seus principais pontos fortes para que você possa encontrar rapidamente o que atende às suas necessidades.

Obtenha uma visão abrangente de seus planos de desenvolvimento com o ClickUp.

Você está deixando o Taiga porque está cansado de ter seu trabalho espalhado por diferentes aplicativos? Você tem suas tarefas em um lugar, seus documentos em outro e as conversas da sua equipe em um terceiro. Essa dispersão de contexto — quando as equipes perdem horas procurando informações em aplicativos desconectados — significa que você passa mais tempo procurando informações do que realmente trabalhando, e isso é um grande desperdício de produtividade, com 70% dos funcionários gastando mais de uma hora procurando uma única informação.

Elimine esse caos e reúna seu gerenciamento de projetos, documentos e comunicação da equipe em uma única plataforma com o ClickUp, o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo — uma plataforma unificada onde projetos, documentos e conversas coexistem com IA contextual incorporada como camada de inteligência. Ele foi projetado para substituir várias ferramentas, reunindo o gerenciamento de projetos, documentos e comunicação da equipe em uma única plataforma. Em vez de pagar e gerenciar aplicativos separados, você obtém um ambiente unificado onde todo o seu trabalho é realizado e conectado.

Passe da dispersão do trabalho para a convergência com o ClickUp

Pare de perder tempo com atualizações manuais de status e vasculhando threads de comentários. Obtenha um assistente de IA que entende todo o seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain. Você pode pedir para ele resumir a atividade da tarefa, gerar resumos do projeto ou responder a perguntas sobre bloqueadores. Como ele está integrado em todos os lugares, basta @mencionar o Brain em uma tarefa ou mensagem de chat para obter uma resposta instantânea e contextualizada, extraída de seus projetos reais.

@Brain publicará uma resposta em thread ao seu comentário ou mensagem.

Para equipes que precisam de recursos ágeis robustos, gerencie todo o seu ciclo de desenvolvimento com o ClickUp Sprints. Você pode criar pastas Sprint dedicadas, gerenciar seu backlog e usar os pontos Sprint para estimar o esforço. Visualize o progresso da sua equipe com gráficos de velocidade que rastreiam a média do trabalho concluído em vários sprints, ajudando você a planejar com mais precisão.

Gerencie sprints de desenvolvimento e backlogs com o ClickUp Sprints.

Os Super Agentes da ClickUp operam no nível do espaço de trabalho, monitorando continuamente projetos, atividades e sinais em todo o seu ambiente. Nessa visualização, um Super Agente analisa dados de sprint, detecta riscos como prioridades atrasadas e apresenta insights acionáveis sem rastreamento manual. Em vez de apenas relatar, ele sugere proativamente as próximas etapas, como gerar agendas ou focar as equipes no trabalho de maior impacto.

E você pode finalmente abandonar o trabalho manual. Crie regras de fluxo de trabalho sem código com gatilhos e ações simples usando o ClickUp Automations. Por exemplo, você pode definir uma regra para alterar automaticamente o status de uma tarefa quando a data de vencimento chegar ou atribuir uma nova tarefa a uma pessoa específica quando ela for criada.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Brain: obtenha resumos de tarefas com tecnologia de IA, gere relatórios e responda a perguntas com contexto de suas tarefas, documentos e conversas usando este assistente de IA integrado em todo o seu espaço de trabalho.

ClickUp Sprints: planeje e execute sprints com recursos dedicados para gerenciamento de backlog, planejamento de sprint e acompanhamento de velocidade, além de usar os Sprint Points para estimar o esforço e monitorar a capacidade da equipe.

Automações ClickUp: automatize tarefas rotineiras, como alterar status, atribuir tarefas ou publicar comentários, para economizar tempo usando um construtor simples de gatilhos e ações sem código.

Mais de 15 visualizações: vá além dos quadros básicos. Visualize seu trabalho com mais de 15 opções diferentes, incluindo vá além dos quadros básicos. Visualize seu trabalho com mais de 15 opções diferentes, incluindo visualização Kanban visualização Gantt , visualização de lista, visualização de calendário e visualização de linha do tempo, todas usando os mesmos dados subjacentes.

ClickUp Docs : mantenha os resumos dos seus projetos, notas de reuniões e wikis conectados ao trabalho ao qual se referem, criando, editando e colaborando em documentos diretamente vinculados às suas tarefas.

ClickUp Chat: mantenha as discussões relacionadas ao projeto fora de threads de e-mail dispersas e em um único local pesquisável, com conversas em tempo real em canais ou mensagens diretas ao lado do seu trabalho. mantenha as discussões relacionadas ao projeto fora de threads de e-mail dispersas e em um único local pesquisável, com conversas em tempo real em canais ou mensagens diretas ao lado do seu trabalho.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Uma plataforma verdadeiramente multifuncional: substitui a necessidade de ferramentas separadas de gerenciamento de projetos, documentação e comunicação, reduzindo a proliferação de ferramentas e os custos de assinatura. substitui a necessidade de ferramentas separadas de gerenciamento de projetos, documentação e comunicação, reduzindo a proliferação de ferramentas e os custos de assinatura.

IA sensível ao contexto: obtenha respostas e resumos com base nos dados específicos do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain, tornando-o muito mais útil do que os chatbots de IA genéricos.

Flexibilidade incomparável: a plataforma se adapta a qualquer metodologia, desde o rigoroso Scrum até o Kanban ou mesmo o gerenciamento de projetos tradicional, sem forçar você a seguir um único fluxo de trabalho.

Contras:

O grande número de recursos pode representar uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários que estão acostumados a ferramentas mais simples.

O aplicativo móvel é funcional, mas ainda não oferece todo o poder da experiência do desktop.

Para aproveitar ao máximo a plataforma, é necessário um processo intencional de configuração e integração.

Preços do ClickUp

[pricing=table]

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

🐞 Assista a este vídeo para aprender a escrever relatórios de bugs claros e prontos para desenvolvedores, que reduzem o vai-e-vem e aceleram as correções.

2. monday.com (Ideal para quadros de projetos visuais e intuitivos com rápida adoção pela equipe)

Se seus colegas de equipe não técnicos acharam a interface do Taiga confusa, o monday.com é uma lufada de ar fresco. Ele é conhecido por seu design colorido, visual e intuitivo, que torna o gerenciamento de projetos menos trabalhoso. Os painéis de arrastar e soltar são fáceis de aprender para qualquer pessoa, o que significa uma adoção mais rápida em toda a sua organização.

A plataforma foi criada com base no conceito de “sistema operacional de trabalho”, permitindo que você personalize quadros para praticamente qualquer fluxo de trabalho, desde campanhas de marketing até desenvolvimento de software. Você pode adicionar mais de 20 tipos diferentes de colunas para acompanhar tudo, desde status e responsáveis até fórmulas e controle de tempo. Essa clareza visual ajuda todos a ver o que está em andamento, o que está parado e o que foi concluído, sem a necessidade de conhecimento técnico.

O monday.com também oferece recursos de IA para ajudar a gerar tarefas, resumir atualizações e escrever conteúdo. Seu construtor de automação usa uma lógica simples do tipo “se isso, então aquilo”, permitindo que você crie regras sem escrever nenhum código.

monday.com melhores recursos

Quadros personalizáveis: adapte seus quadros de projeto com mais de 20 tipos de colunas para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico.

Automações sem código: defina regras simples para automatizar tarefas repetitivas, como notificar membros da equipe ou alterar o status de uma tarefa.

Várias visualizações: alterne facilmente entre diferentes maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo as visualizações Tabela, Kanban, Linha do tempo e Calendário.

Prós e contras do monday.com

Prós:

Interface altamente intuitiva: novos usuários podem começar em poucos minutos com o mínimo de treinamento.

Flexível para vários departamentos: a plataforma oferece produtos especializados para CRM, desenvolvimento e serviços, permitindo a padronização em toda a empresa.

Ampla biblioteca de modelos: uma grande variedade de modelos pré-construídos ajuda você a se configurar rapidamente.

Contras:

Os preços podem ser complexos, com mínimos de licenças e níveis de pacotes que podem ser caros para equipes menores.

O acesso de convidados é cobrado, o que pode levar a custos inesperados.

Alguns recursos importantes, como o controle de tempo, estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Preços do monday.com

Básico: US$ 12/usuário/mês (cobrado anualmente)

Padrão: US$ 17/usuário/mês (cobrado anualmente)

Pró: US$ 28/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.800 avaliações)

3. Jira (ideal para equipes de desenvolvimento de software que executam sprints ágeis)

via Jira

Quando você procura uma comparação entre o Taiga e uma ferramenta empresarial, o Jira é frequentemente o primeiro nome que surge. Ambos são projetados para fluxos de trabalho ágeis, mas o Jira oferece um nível de profundidade, configurabilidade e integração que o Taiga, como ferramenta de código aberto, não consegue igualar. Não é à toa que ele é o padrão do setor.

O Jira foi desenvolvido especificamente para equipes de software, destacando-se nos quadros Scrum e Kanban com recursos para planejamento de sprints, organização de backlogs e acompanhamento de velocidade. Para usuários avançados, o JQL (Jira Query Language) permite a criação de filtros e relatórios personalizados altamente específicos. O verdadeiro poder da plataforma é revelado por meio de seu ecossistema, com mais de 5.700 aplicativos no Atlassian Marketplace e integração perfeita com ferramentas como Confluence e Bitbucket.

Esse poder vem com uma desvantagem: complexidade. A interface pode ser complicada para usuários sem conhecimentos técnicos, e uma configuração adequada requer tempo e experiência significativos.

Melhores recursos do Jira

Quadros Scrum e Kanban: gerencie sprints com recursos detalhados, como gerenciamento de backlog, gráficos burndown e limites WIP.

JQL (Jira Query Language): crie consultas personalizadas poderosas para criar filtros e relatórios precisos para seus painéis.

Mais de 5.700 aplicativos no Marketplace: amplie os recursos do Jira com uma enorme biblioteca de integrações de terceiros para praticamente qualquer necessidade.

Prós e contras do Jira

Prós:

Funcionalidade Deep Agile: seus recursos para planejamento de sprints, acompanhamento de velocidade e gerenciamento de lançamentos são maduros e têm a confiança de milhares de equipes de desenvolvimento.

Fluxos de trabalho altamente personalizáveis: você pode definir o caminho exato que suas questões seguirão com condições personalizadas, validadores e pós-funções.

Ecosistema Atlassian robusto: integrações nativas com Confluence, Bitbucket e Trello criam um ambiente poderoso e unificado para o desenvolvimento de software.

Contras:

Há uma curva de aprendizado íngreme, especialmente para membros da equipe sem conhecimentos técnicos ou aqueles que são novos nas metodologias ágeis.

A complexidade da configuração pode levar a instâncias inchadas e difíceis de manter ao longo do tempo.

Recursos de segurança importantes, como SSO/SCIM, fazem parte de uma assinatura separada e adicional.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: a partir de US$ 8,15/usuário/mês

Premium: a partir de US$ 16/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

4. Asana (ideal para equipes multifuncionais que precisam de visibilidade do portfólio e fluxos de trabalho de IA)

via Asana

Se sua organização superou o foco centrado no desenvolvedor do Taiga, o Asana oferece uma solução com apelo mais amplo. É uma plataforma de gerenciamento de trabalho empresarial que enfatiza a automação alimentada por IA e foi projetada para funcionar para equipes de marketing, operações e produtos — não apenas para engenheiros.

O principal diferencial do Asana é seu modelo de dados Work Graph, que mapeia as relações entre tarefas, projetos, pessoas e metas. Isso fornece insights sobre como o trabalho se conecta em toda a organização, algo que ferramentas isoladas não podem oferecer. Seu AI Studio permite que você crie fluxos de trabalho de IA personalizados e sem código para automatizar tarefas como encaminhar trabalhos, enviar atualizações de status e lembrar os membros da equipe sobre prazos.

Com visualizações como listas, quadros e uma linha do tempo no estilo Gantt, o Asana oferece várias maneiras de visualizar o trabalho. Para a liderança, os portfólios oferecem uma visão geral de alto nível do status dos projetos em toda a empresa.

Melhores recursos do Asana

Modelo de dados Work Graph: veja como o trabalho está conectado em toda a sua organização, revelando dependências e bloqueadores automaticamente.

AI Studio: crie fluxos de trabalho de IA sem código para automatizar tarefas repetitivas e otimizar processos.

Portfólios e carga de trabalho: obtenha visibilidade de nível executivo sobre a saúde do projeto e gerencie a capacidade da equipe para evitar o esgotamento.

Prós e contras do Asana

Prós:

Forte reconhecimento do setor: a Asana é líder nos relatórios de analistas da Gartner e da Forrester, validando suas capacidades empresariais.

Flexível para todos os departamentos: funciona tão bem para campanhas de marketing e lançamentos de produtos quanto para desenvolvimento de software.

Integrações robustas: conecta-se a mais de 200 aplicativos populares, incluindo Microsoft, Google, Slack e HubSpot.

Contras:

Os planos pagos têm um número mínimo de licenças, o que pode ser um desafio para equipes menores.

Alguns usuários expressaram frustração com as políticas de cobrança e renovação automática da plataforma.

Recursos avançados, como Portfólios, estão disponíveis apenas em planos mais caros.

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Inicial: US$ 10,99/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avançado: US$ 24,99/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.800 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA fosse integrada ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

5. Trello (ideal para quadros Kanban simples com configuração mínima)

via Trello

O Trello é a definição de simplicidade, e esse é seu maior diferencial. Se o Taiga pareceu muito complicado para as necessidades reais da sua equipe, o Trello oferece uma alternativa direta: quadros, listas e cartões. É um sistema visual que você pode entender em minutos — basta arrastar as tarefas entre as colunas para mostrar o progresso.

Como um produto da Atlassian, o Trello se integra perfeitamente ao Jira e ao Confluence, o que é ótimo para equipes que precisam de uma ferramenta simples para alguns projetos e uma mais poderosa para outros. Seu recurso de automação Butler pode lidar com ações repetitivas, como mover cartões ou definir datas de vencimento, enquanto os Power-Ups permitem adicionar integrações e campos personalizados.

A principal limitação do Trello é que ele não tenta ser uma solução multifuncional. Para equipes que precisam apenas de uma maneira visual de acompanhar tarefas sem a sobrecarga do planejamento de sprints ou relatórios avançados, o Trello é a escolha perfeita.

Melhores recursos do Trello

Quadros Kanban com recurso de arrastar e soltar: a interface é incrivelmente intuitiva, facilitando o uso imediato por qualquer pessoa.

Automação Butler: automatize ações simples e repetitivas com gatilhos baseados em regras para manter seus quadros atualizados.

Power-Ups: amplie a funcionalidade do Trello adicionando integrações, campos personalizados e diferentes visualizações aos seus quadros.

Prós e contras do Trello

Prós:

Curva de aprendizado extremamente baixa: a metáfora visual de quadros e cartões é universalmente compreendida, portanto, quase não é necessário treinamento.

Integração fácil: a metáfora visual de quadros e cartões quase não requer treinamento para novos membros da equipe.

Parte do ecossistema Atlassian: conecta-se nativamente com o Jira e o Confluence, oferecendo um caminho para ferramentas mais poderosas quando necessário.

Contras:

Faltam recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, dependências e gerenciamento de recursos.

Os recursos de relatórios e análises são muito básicos em comparação com plataformas mais abrangentes.

Isso pode se tornar desorganizado e difícil de gerenciar para projetos complexos com muitas tarefas.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5/usuário/mês (cobrado anualmente)

Premium: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: a partir de US$ 17,50/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

6. Wrike (ideal para equipes empresariais com necessidades complexas de portfólio e governança)

via Wrike

O Wrike foi projetado para empresas de médio porte e grandes corporações que exigem governança avançada, gerenciamento de portfólio e visibilidade entre departamentos. Se você está deixando o Taiga porque sua organização cresceu além do que uma ferramenta ágil para uma única equipe pode suportar, o Wrike oferece a infraestrutura para gerenciar o trabalho em toda a empresa.

Sua camada de IA, Work Intelligence, oferece recursos como um copiloto para responder perguntas, previsão de riscos para projetos e resumos automatizados. Para equipes criativas, o recurso de revisão do Wrike suporta mais de 30 formatos de arquivo, permitindo a revisão e aprovação colaborativas diretamente na plataforma.

O poder do Wrike também é seu principal desafio. Ele requer um investimento significativo em instalação e configuração, e a curva de aprendizado é mais íngreme do que muitas alternativas.

Melhores recursos do Wrike

Work Intelligence AI: use IA para obter resumos de projetos, prever riscos e automatizar tarefas rotineiras.

Roteiros avançados: planeje o trabalho entre várias equipes com mapeamento de dependências e planejamento de capacidade.

Revisão para mais de 30 formatos de arquivo: simplifique o processo de revisão criativa com ferramentas de marcação integradas e controle de versão.

Prós e contras do Wrike

Prós:

Segurança de nível empresarial: o Wrike oferece certificações SOC 2 e ISO, bem como suporte HIPAA, tornando-o adequado para setores regulamentados.

Avaliações positivas de analistas: reconhecida como líder pela Gartner, validando sua posição como uma plataforma pronta para uso corporativo.

Gerenciamento de portfólio poderoso: o Control Center oferece aos PMOs a visibilidade e a governança necessárias para gerenciar programas em escala.

Contras:

A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme e requer uma configuração inicial complexa.

Muitos dos recursos mais poderosos estão disponíveis apenas como complementos pagos, o que pode aumentar significativamente o custo total.

A interface pode parecer complicada para equipes menores ou com necessidades mais simples.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/usuário/mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 24,80/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Personalizado

Pinnacle: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

7. Notion (ideal para equipes que combinam documentos, wikis e acompanhamento leve de projetos)

via Notion

O Notion não é uma ferramenta tradicional de gerenciamento de projetos; é um espaço de trabalho modular onde você cria seus próprios sistemas usando páginas, bancos de dados e blocos. É a escolha ideal para equipes que precisam de recursos robustos de documentação além do acompanhamento de tarefas, pois combina wikis, documentos e projetos em um único ambiente flexível.

O núcleo do Notion é seu sistema de banco de dados relacional. Você pode criar tabelas que se conectam entre si, permitindo reunir dados de vários projetos e criar visualizações personalizadas, como Kanban, Calendário e Lista, a partir da mesma fonte de dados. O Notion AI aprimora isso, fornecendo recursos de resumo, geração de conteúdo e pesquisa em todo o seu espaço de trabalho.

Essa flexibilidade é tanto um ponto forte quanto um ponto fraco. Embora você possa criar praticamente qualquer fluxo de trabalho que imaginar, você mesmo precisa criá-lo.

Melhores recursos do Notion

Bancos de dados relacionais: crie tabelas vinculadas que conectam tarefas, projetos e membros da equipe, com rollups automáticos de dados.

Notion AI: resuma páginas, gere conteúdo e pesquise todo o seu espaço de trabalho com linguagem natural.

Blocos e modelos flexíveis: crie páginas do zero ou use um dos mais de 5.000 modelos para começar rapidamente.

Prós e contras do Notion

Prós:

Excelente para documentação: mantenha seus wikis, especificações e notas de reuniões conectados às suas tarefas sem precisar alternar entre ferramentas.

Altamente personalizável: você pode construir exatamente o sistema que sua equipe precisa, sem se preocupar com recursos que não usa.

Ecosistema de modelos robusto: uma grande comunidade de usuários fornece modelos para praticamente qualquer caso de uso.

Contras:

Há uma curva de aprendizado íngreme para configurar bancos de dados complexos e fórmulas avançadas.

O desempenho pode ficar lento ao lidar com bancos de dados muito grandes.

Recursos tradicionais de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt e dependências, geralmente exigem soluções alternativas criativas.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 18/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

va Zoho Projects

O Zoho Projects é uma ferramenta prática de gerenciamento de projetos que oferece o máximo valor para equipes que já investiram no ecossistema Zoho. Ele se integra perfeitamente a outros aplicativos Zoho, como Zoho CRM, Zoho Desk e Zoho Analytics, criando uma plataforma unificada para suas operações comerciais.

Seu conjunto de recursos inclui gráficos de Gantt com dependências, quadros Kanban, controle de tempo e rastreamento de problemas. Para empresas baseadas em serviços, a integração com o Zoho Invoice permite o gerenciamento fácil de planilhas de horas e faturamento de clientes. Embora a interface possa parecer um pouco desatualizada em comparação com alguns concorrentes, ela é simples e cumpre sua função.

O Zoho Projects é uma opção confiável e com preço competitivo, tornando-o uma escolha natural para equipes de pequeno a médio porte que já utilizam outros produtos Zoho.

Melhores recursos do Zoho Projects

Gráficos de Gantt com dependências: visualize os cronogramas dos projetos e identifique o caminho crítico para mantê-los dentro do prazo.

Controle de tempo e planilhas de horas: registre o tempo gasto em tarefas e gere planilhas de horas para faturamento ou relatórios internos.

Integração do ecossistema Zoho: conecte-se a outros aplicativos Zoho sem a necessidade de ferramentas de terceiros, garantindo um fluxo de dados tranquilo em toda a sua empresa.

Prós e contras do Zoho Projects

Prós:

Valor sólido do ecossistema: as equipes que já utilizam os produtos Zoho se beneficiam do fluxo contínuo de dados entre suas ferramentas de negócios.

Integração nativa com o Zoho: se você já é usuário do Zoho, ele se encaixa perfeitamente no seu conjunto de ferramentas existente.

Recursos básicos sólidos: abrange todas as necessidades essenciais de gerenciamento de projetos, incluindo gráficos de Gantt, quadros Kanban e controle de tempo.

Contras:

A interface do usuário parece menos moderna do que a de alguns de seus concorrentes.

Faltam recursos avançados como IA, automação sofisticada e gerenciamento de portfólio.

Os padrões de design podem ser menos intuitivos para usuários que ainda não estão familiarizados com os produtos da Zoho.

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

9. Smartsheet (ideal para equipes familiarizadas com planilhas em setores regulamentados)

via Smartsheet

O Smartsheet foi projetado para equipes que se sentem confortáveis com planilhas, mas precisam de mais poder de gerenciamento de projetos. Sua interface baseada em grade se parece com o Excel, mas adiciona recursos como gráficos de Gantt, automações e ferramentas de colaboração. Isso facilita a transição para equipes que estão acostumadas a trabalhar em linhas e colunas.

A plataforma é uma ótima opção para setores regulamentados, oferecendo autorização FedRAMP Moderate para trabalhos governamentais e conformidade com a HIPAA para serviços de saúde. Seu Centro de Controle oferece governança no nível de PMO, permitindo que as organizações padronizem modelos de projetos e mantenham a consistência em escala.

Muitos dos recursos premium do Smartsheet são oferecidos como complementos pagos. No entanto, sua combinação única de familiaridade com planilhas e certificações de conformidade o torna uma ferramenta valiosa para um público específico.

Melhores recursos do Smartsheet

Interface baseada em grade: o layout familiar de linhas e colunas facilita o início para usuários do Excel.

Centro de controle: padronize modelos de projeto e governança em toda a sua organização para obter maior consistência.

Certificações de conformidade: atende a uma ampla gama de requisitos regulatórios, incluindo FedRAMP, DoD IL4 e HIPAA.

Prós e contras do Smartsheet

Prós:

Interface familiar: a curva de aprendizado é mínima para qualquer pessoa que já tenha usado uma planilha antes.

Forte postura de conformidade: é uma opção viável para organizações governamentais e de saúde com necessidades regulatórias rigorosas.

Poderoso para fluxos de trabalho com muitos dados: ele pode lidar com cenários de dados complexos com fórmulas entre planilhas e recursos de importação de dados.

Contras:

Muitos dos recursos mais poderosos estão disponíveis apenas como complementos caros.

Além da grade básica, fórmulas e recursos avançados têm uma curva de aprendizado íngreme.

A interface pode parecer confusa para equipes com necessidades simples de gerenciamento de tarefas.

Preços do Smartsheet

Pró: US$ 9/usuário/mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 19/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,5/5 (mais de 16.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

10. Basecamp (ideal para equipes remotas que desejam uma comunicação simples e objetiva sobre projetos)

via Basecamp

O Basecamp foi desenvolvido com base na filosofia “menos é mais”. Ele evita intencionalmente o excesso de recursos, concentrando-se na simplicidade e na comunicação clara. Ele foi projetado para equipes remotas que valorizam o trabalho assíncrono. Recursos como quadros de mensagens substituem as conversas por e-mail, e os check-ins automáticos permitem que a equipe receba atualizações sem a necessidade de reuniões.

Um de seus recursos mais exclusivos são os Hill Charts. Eles oferecem uma maneira diferente de visualizar o andamento do projeto, mostrando se o trabalho ainda está na fase de “descobrir” ou se já passou para a fase de “fazer acontecer”. Isso proporciona uma visão mais honesta da situação real dos projetos.

O preço fixo do Basecamp é outro diferencial. Você paga um preço único para toda a sua equipe, o que pode ser muito econômico para organizações maiores.

Melhores recursos do Basecamp

Quadros de mensagens: mantenha as conversas organizadas por tópico e facilmente pesquisáveis dentro de cada projeto.

Check-ins automáticos: programe perguntas recorrentes para obter atualizações regulares de sua equipe sem precisar realizar uma reunião.

Gráficos Hill: uma maneira única de visualizar o progresso do projeto, mostrando o nível de incerteza restante em um projeto.

Prós e contras do Basecamp

Prós:

Interface simples e focada: faz algumas coisas muito bem, sem a complexidade das plataformas multifuncionais.

Membros da equipe ilimitados: adicione toda a sua organização sem se preocupar com o dimensionamento por licença.

Forte suporte para comunicação assíncrona: projetado desde o início para equipes remotas e distribuídas.

Contras:

Faltam recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, dependências e relatórios detalhados.

Não é adequado para fluxos de trabalho ágeis complexos ou processos de desenvolvimento de software.

As opções de personalização são muito limitadas em comparação com concorrentes mais flexíveis.

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/usuário/mês

Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.400 avaliações)

Escolha a alternativa ao Taiga certa para sua equipe ✨

Encontrar a alternativa certa ao Taiga resume-se a compreender o que a sua equipe realmente precisa, e não apenas o que parece impressionante numa página de funcionalidades. Se você faz parte de uma equipe de desenvolvimento que precisa de Agile empresarial, a profundidade do Jira é difícil de superar. Se a simplicidade é a prioridade, o Trello ou o Basecamp eliminam a complexidade.

Mas se você está cansado de lidar com várias ferramentas para tarefas, documentos e comunicação, o ClickUp reúne tudo em um só lugar. E você conta com uma IA que realmente entende o seu trabalho. Chega de dispersão de contexto, chega de procurar em cinco aplicativos para encontrar o que você precisa. A melhor ferramenta é aquela que sua equipe realmente usará de forma consistente.

Comece com seu maior ponto fraco, combine-o com a solução que o aborda diretamente e construa a partir daí. Comece gratuitamente com o ClickUp e veja como um espaço de trabalho convergente muda a forma como sua equipe trabalha.