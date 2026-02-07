As 10 melhores alternativas ao Cluely para insights de IA e análise de conteúdo

O Cluely foi criado para um momento muito específico: você está em uma conversa ao vivo e deseja respostas em tempo real, além de notas de IA, sem adicionar um bot assistente de reunião de IA visível à chamada.

Isso funciona para algumas chamadas de vendas e reuniões gerais. Mas se você faz parte de uma equipe de marketing, GTM (Go-To-Market) ou insights, o verdadeiro problema começa após a chamada.

Você precisa de respostas confiáveis, notas pesquisáveis que possam ser citadas e pesquisas que se transformem em resumos e e-mails de acompanhamento.

Este guia compara as melhores alternativas ao Cluely que oferecem melhores recursos de IA para insights e conteúdo e tendem a se adequar melhor às equipes de pesquisa e marketing.

As 10 melhores alternativas ao Cluely em resumo

Aqui está um rápido resumo das principais alternativas ao Cluely para que você possa encontrar a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho antes de mergulhar nas análises detalhadas.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Converta insights de reuniões em trabalho de GTM respaldado por pesquisas em um espaço de trabalho convergente. Resumos de IA e próximos passos, briefings e wikis dinâmicos, bate-papos vinculados ao trabalho, tarefas vinculadas a decisões, pesquisa entre espaços de trabalho. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Notion AI Pesquisa e redação simplificadas dentro de um centro de conhecimento Resumos e reescritas dentro de documentos, perguntas e respostas em todo o seu espaço de trabalho, preenchimento automático de banco de dados, rascunhos rápidos para briefings e páginas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário. Airtable AI Ajuda de IA em dados estruturados de campanhas e pesquisas Campos de IA para resultados consistentes, extração de notas para registros estruturados, fluxos de trabalho de operações de pesquisa repetíveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário. Claude 3.5 Sonnet Raciocínio, análise e redação detalhados Resumo de contexto longo, análise estruturada de fontes desorganizadas, redação e síntese sólidas para briefings. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário. ChatGPT (GPT-5.1) Suporte rápido para ideação, reescrita e pesquisa Resumos e pontos de discussão, perguntas de acompanhamento, variações de conteúdo, reescritas multilíngues, resultados estruturados como perguntas frequentes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário. Jasper Conteúdo de marketing com estilo de marca em escala Controles de voz da marca, geração de textos para campanhas, fluxos de trabalho em equipe para revisão e aprovação, reescritas para maior clareza e conversão. Planos pagos a partir de US$ 69/mês por usuário Surfer AI Análise e otimização de conteúdo orientadas por SEO Diretrizes baseadas em SERP, criador de esboços, verificações de otimização, fluxos de trabalho do Google Docs, cobertura de lacunas de conteúdo Planos pagos a partir de US$ 59/mês por usuário Writer.com Governança de conteúdo de nível empresarial e resultados consistentes com a marca Aplicação das regras da marca, base de conhecimento, fluxos de trabalho controlados para equipes, controles administrativos e de segurança. Preços personalizados Copy.ai Fluxos de trabalho de GTM para conteúdo de vendas e marketing Fluxos de trabalho GTM repetíveis, resumos estruturados a partir de notas desorganizadas, resultados consistentes para equipes de marketing e vendas. Planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário Perplexity AI Pesquise com citações e resumos rápidos Pesquisa na web com respostas citadas, verificações rápidas de reivindicações após chamadas, resultados claros que você pode colar em resumos. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário.

O que você deve procurar nas alternativas ao Cluely?

Se você estiver avaliando alternativas ao Cluely, decida se precisa de um assistente de reuniões de IA para conversas ao vivo ou de um sistema que transforme insights em trabalho.

Procure por:

Respostas de alta qualidade com fontes e prompts sensíveis ao contexto (para que suas “informações” não se tornem suposições)

Notas pesquisáveis e transcrição em tempo real que você pode reutilizar em apresentações, documentos de mensagens e planos de lançamento

Posição clara sobre transparência e privacidade de dados

Suporte multiplataforma para Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Um caminho dos pontos de discussão às tarefas com responsáveis, prazos, perguntas de acompanhamento e e-mails de acompanhamento.

Recursos como detecção de compartilhamento de tela e gravação de tela.

Preços totalmente transparentes com planos iniciais e profissionais claros. Suporte ao vivo e recursos de orientação em tempo real seriam ótimos bônus.

As 10 melhores alternativas ao Cluely

Se você deseja uma pesquisa e inteligência de conteúdo mais robustas com base em IA, precisa de mais do que respostas em tempo real durante conversas ao vivo. As ferramentas abaixo ajudam você a capturar insights e transformá-los em trabalho que sua equipe pode reutilizar.

1. ClickUp (ideal para transformar insights de reuniões em trabalho de GTM baseado em pesquisas em um único espaço de trabalho convergente)

Crie, gerencie e dimensione insights de GTM em um único espaço colaborativo com o ClickUp

Todas as decisões de GTM começam em uma conversa, mas as evidências raramente ficam em um só lugar. Você sai de uma reunião do Google Meet, alguém insere notas de IA em um documento e os pontos de discussão “finais” ficam em um tópico de bate-papo.

Quando você precisa escrever um briefing ou uma narrativa de lançamento, acaba procurando o contexto em várias ferramentas. Isso é dispersão de trabalho, quando cada etapa da sua pesquisa e fluxo de trabalho de conteúdo fica em um aplicativo diferente. Isso retarda as revisões e torna mais difícil provar de onde vieram os insights.

Agora, adicione ferramentas de IA desconectadas e um assistente de reunião de IA independente à mistura. Isso é expansão descontrolada de IA , e muitas vezes produz resultados que parecem rápidos no momento, mas são difíceis de confiar posteriormente.

Com o ClickUp para equipes de marketing, você obtém um espaço de trabalho de IA convergente que conecta pesquisa, documentos, colaboração e execução em um só lugar. Você captura o que foi dito, rastreia a fonte por trás das principais afirmações e transforma insights em trabalho que sua equipe pode revisar e enviar sem precisar reconstruir o contexto do zero.

Transforme as conclusões das reuniões em insights de GTM úteis.

Capture a conversa e transforme-a em notas e próximos passos com o ClickUp Brain

Você termina uma ligação e a mesma pergunta chega à sua caixa de entrada. O que decidimos e o que acontece a seguir? O ClickUp Brain pode transformar uma ligação em uma transcrição pesquisável, um resumo e uma lista clara das próximas etapas, para que você não precise reproduzir a gravação.

Em seguida, passe das notas à ação sem perder o fio da meada. Elabore um breve resumo, crie e-mails de acompanhamento e transforme pontos de discussão em tarefas rastreáveis. É assim que você reduz a dispersão do trabalho enquanto mantém o foco na qualidade das respostas.

📽️ Assista a um vídeo: Se você deseja notas de reunião que sejam realmente úteis após a chamada, aqui está um vídeo rápido que demonstra como o ClickUp AI Notetaker e o ClickUp Brain capturam decisões e itens de ação em todas as suas reuniões.

💡 Dica profissional: Transforme cada resumo pós-chamada em um briefing de GTM com o ClickUp Super Agents. Crie agentes de IA personalizáveis que podem desempenhar várias funções com o ClickUp Super Agents*. Em vez de deixar as notas de IA em um documento que ninguém revisita, configure um Super Agente ClickUp dedicado para acompanhamento de GTM. Os Super Agentes ClickUp podem fazer pesquisas, fornecer sugestões e até mesmo notificar sua equipe quando os projetos estão atrasados, para que as conclusões das suas reuniões se transformem em trabalho pronto para revisão, e não em pontas soltas. Crie um Super Agente “recapitulação GTM” que converte transcrições e notas em um breve resumo com decisões, riscos, perguntas de acompanhamento e pontos de discussão.

Peça para ele redigir e-mails de acompanhamento e compartilhar um resumo claro no Chat para que as partes interessadas entendam o “o quê” e o “por quê” sem precisar de outra reunião.

Peça para criar tarefas a partir do resumo, atribuir responsáveis e sinalizar o que está atrasado, para que a equipe permaneça focada na execução.

Bloqueie o acesso concedendo permissões ao agente apenas para os documentos, tarefas e espaços certos, para que a privacidade dos dados permaneça segura.

Use o ClickUp AI para ajudá-lo a escrever as instruções do agente, para que as solicitações permaneçam consistentes e sensíveis ao contexto em todos os projetos.

Crie resumos prontos para revisão e centros de conhecimento.

Documente sua pesquisa, alinhe as partes interessadas e mantenha as decisões fáceis de encontrar com o ClickUp Docs

Um assistente de reunião pode fornecer notas de IA, mas sua equipe ainda precisa de um local para validá-las e reutilizá-las. O ClickUp Docs permite que você crie resumos, wikis e bases de conhecimento dinâmicos para que sua pesquisa não desapareça após a chamada.

Você pode colaborar em tempo real, marcar colegas de equipe nos comentários e atribuir itens de ação diretamente no documento para que as revisões não fiquem paradas nas conversas do chat.

Quando precisar compartilhar o trabalho além da sua equipe, você pode definir permissões e controlar quem pode visualizar ou editar documentos e páginas específicos.

Mantenha o feedback das partes interessadas vinculado ao trabalho

Envie mensagens para sua equipe e transforme decisões em ações com o ClickUp Chat

Quando seu assistente de reunião deixa as notas em um lugar e sua equipe as discute em outro, você passa mais tempo buscando o contexto do que avançando no trabalho.

O ClickUp Chat mantém suas conversas conectadas ao trabalho, para que você possa discutir ideias em canais ou mensagens diretas, ou em tarefas conectadas, sem precisar alternar entre ferramentas.

Assim que uma decisão se transformar em trabalho, crie uma tarefa a partir de uma mensagem com um clique para que os responsáveis e as próximas etapas fiquem claros.

💡 Dica profissional: transforme as decisões do ClickUp Chat em resumos GTM instantâneos e compartilháveis com o ClickUp Brain Transforme todas as suas conversas em itens acionáveis para obter melhores resultados com o ClickUp Brain Quando o feedback e as decisões acontecem dentro do ClickUp Chat, o próximo risco é simples. Alguém perde o tópico e você repete a mesma conversa em outra reunião. Use o ClickUp Brain para manter o ritmo sem sobrecarregar as pessoas com capturas de tela ou resumos longos. Gere um resumo claro a partir do tópico do chat para que as partes interessadas entendam o “o quê” e o “porquê” em segundos.

Identifique decisões, responsáveis e próximos passos para que sua equipe possa passar da teoria à prática mais rapidamente.

Crie rascunhos de mensagens de acompanhamento que você pode colar no ClickUp Chat, para que toda a equipe permaneça alinhada no mesmo lugar.

O ClickUp Tasks permite que você capture itens de ação com proprietários, datas de vencimento e status, para que o resultado do seu assistente de reunião não fique preso como notas de IA.

💡 Dica profissional: transforme as tarefas do ClickUp em um centro de comando GTM sempre atualizado com o ClickUp Brain MAX Transforme atualizações de tarefas em resumos de GTM compartilháveis com o ClickUp Brain MAX Depois que sua equipe transformar as conclusões das reuniões em Tarefas do ClickUp, o próximo desafio será manter o alinhamento à medida que as prioridades mudam. O ClickUp Brain MAX ajuda você a manter a execução conectada ao contexto original, sem precisar buscar atualizações em várias ferramentas. Registre o progresso mais rapidamente com o Talk to Text : após uma ligação ou reunião interna, faça uma atualização rápida, como “Obstáculo, próxima etapa, responsável, prazo”. O ClickUp Brain MAX transforma isso em uma atualização de tarefa clara, para que sua equipe mantenha o ritmo sem precisar digitar notas longas.

Faça perguntas em todo o seu fluxo de tarefas: consulte o ClickUp Brain MAX com perguntas como “Quais tarefas estão em risco esta semana e por quê?” ou “Resuma todos os itens em aberto relacionados à narrativa de lançamento”. Isso ajuda você a obter clareza em tempo real sem precisar examinar todas as listas.

Descubra o motivo por trás de uma tarefa com a Pesquisa Empresarial do ClickUp : quando alguém perguntar “Por que estamos fazendo isso?”, use a Pesquisa Empresarial do ClickUp para obter a decisão original, a nota da reunião ou o documento que criou a tarefa. Isso agiliza as revisões e protege as conversas profissionais de suposições. quando alguém perguntar “Por que estamos fazendo isso?”, use a Pesquisa Empresarial do ClickUp para obter a decisão original, a nota da reunião ou o documento que criou a tarefa. Isso agiliza as revisões e protege as conversas profissionais de suposições.

Escolha o modelo certo para o resultado que você precisa: alterne entre modelos com base na tarefa. Use um para resumos de status concisos, outro para análises mais profundas e outro para reescrever atualizações das partes interessadas, para que cada atualização de tarefa se transforme em um resumo de GTM compartilhável.

Melhores recursos do ClickUp

Capture solicitações de campanha, contribuições de pesquisa e feedback das partes interessadas usando os formulários do ClickUp e, em seguida, transforme os envios em trabalho prático, em vez de copiar e colar detalhes em várias ferramentas.

Mapeie visualmente o posicionamento, as mensagens e os planos de lançamento no ClickUp Whiteboards e, em seguida, converta as ideias em tarefas e documentos, para que o planejamento não fique preso no modo de brainstorming.

Encaminhe briefings e acompanhamentos pós-chamada automaticamente com o ClickUp Automations , incluindo o AI Automation Builder, que pode gerar gatilhos e ações a partir de uma simples solicitação.

Acelere as revisões criativas e de ativos com o ClickUp Proofing , onde você pode anotar imagens, vídeos e PDFs e atribuir comentários diretamente no arquivo.

Limitações do ClickUp

Espere uma curva de aprendizado no início, pois a plataforma é rica em recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7 / 5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6 / 5 (mais de 4.600 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Um revisor do G2 compartilhou:

“O que mais gosto no ClickUp é sua flexibilidade e ampla gama de recursos que nos permitem gerenciar tarefas, projetos e documentação em um só lugar. É fácil de começar a usar, altamente personalizável, integra-se bem com outras ferramentas e é algo que usamos diariamente para manter as equipes alinhadas e produtivas. ”

“O que mais gosto no ClickUp é sua flexibilidade e ampla gama de recursos que nos permitem gerenciar tarefas, projetos e documentação em um só lugar. É fácil de começar a usar, altamente personalizável, integra-se bem com outras ferramentas e é algo que usamos diariamente para manter as equipes alinhadas e produtivas. ”

2. Notion AI (ideal para transformar pesquisas dispersas em centros de conteúdo estruturados)

Via Notion AI

Se o maior problema da sua equipe é “temos as notas de IA, mas ninguém consegue encontrá-las depois”, o Notion AI é uma escolha prática.

Seu fluxo de trabalho AI Meeting Notes captura reuniões e gera um resumo logo após o término da chamada. Ele também salva transcrições, decisões e itens de ação em seu espaço de trabalho para que permaneçam como notas pesquisáveis, em vez de conclusões dispersas.

Para equipes de marketing e pesquisa, isso é útil quando você está reunindo informações de entrevistas com partes interessadas, ligações com clientes e sincronizações internas. Você pode manter trechos de pesquisas, pontos de discussão e rascunhos ao lado do material de origem e reutilizá-los em briefings.

Melhores recursos da Notion AI

Resuma páginas longas e transforme notas preliminares de IA em conclusões claras.

Escreva e reescreva conteúdo de marketing diretamente em documentos e wikis.

Preencha bancos de dados automaticamente e extraia campos estruturados de textos não estruturados.

Responda a perguntas usando o contexto do seu espaço de trabalho Notion.

Traduza e ajuste o tom para equipes globais quando necessário.

Limitações da Notion AI

Gasta tempo com configuração e governança, pois a alta personalização pode retardar as equipes.

Encontra lentidão de desempenho em espaços de trabalho maiores e bancos de dados pesados.

Limitações do plano gratuito, como limites menores para upload de arquivos

Preços da Notion AI

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,6/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Notion AI

Um usuário do Reddit disse:

“Acho que vale a pena explorar a ferramenta de IA da Notion e realmente adotá-la por um tempo para ver se ela pode ser útil para você.”

“Acho que vale a pena explorar a ferramenta de IA da Notion e realmente adotá-la por um tempo para ver se ela pode ser útil para você.”

3. Airtable AI (ideal para transformar informações de pesquisa em conjuntos de dados estruturados e fluxos de trabalho GTM repetíveis)

Via Airtable AI

A Airtable AI faz sentido quando sua equipe já trabalha com dados estruturados: rastreadores de lançamento, matrizes de concorrentes, calendários de campanha e repositórios de pesquisa.

Em vez de tratar a IA como uma janela de bate-papo separada, o Airtable adiciona IA ao sistema que você já usa. Você pode usar o Airtable AI para gerar ou analisar conteúdo em campos e padronizar entradas desorganizadas para que os relatórios permaneçam consistentes.

Onde ele se destaca para equipes de GTM é na construção de fluxos de trabalho. O Omni da Airtable é posicionado como um construtor conversacional que pode ajudá-lo a criar tabelas e automações descrevendo o que você precisa. Isso é útil quando você está tentando dimensionar conteúdo repetível e fluxos de trabalho de pesquisa em um plano de equipe.

Melhores recursos da Airtable AI

Resuma textos e extraia insights de pesquisas dentro do Airtable.

Use um campo de IA para executar resultados consistentes baseados em texto dentro dos fluxos de trabalho.

Crie aplicativos e fluxos de trabalho com inteligência artificial usando os recursos de IA do Airtable.

Padronize a marcação e a análise de feedback para equipes de GTM e conteúdo.

Limitações da IA da Airtable

É necessário dedicar tempo ao projeto da estrutura de base adequada para que os fluxos de trabalho funcionem de maneira eficiente.

Os custos aumentam à medida que sua equipe cresce e mais editores precisam de acesso

Enfrenta uma curva de aprendizado se sua equipe estiver acostumada a documentos simples em vez de bancos de dados.

Preços da IA da Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 24/mês por usuário

Negócios: US$ 54/mês por usuário

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Airtable AI

G2: 4,5/5 (mais de 3.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Airtable AI

Um revisor da Capterra disse :

“O Airtable é uma ferramenta altamente valiosa para organizar dados, gerenciar produtos e otimizar fluxos de trabalho em vários setores e casos de uso, e utiliza recursos de colaboração, integração, automação, acessibilidade móvel e uma comunidade e recursos de apoio.”

“O Airtable é uma ferramenta altamente valiosa para organizar dados, gerenciar produtos e otimizar fluxos de trabalho em vários setores e casos de uso, e usa recursos de colaboração, integração, automação, acessibilidade móvel e uma comunidade e recursos de apoio.”

4. Claude 3. 5 Sonnet (ideal para sintetizar pesquisas longas em insights claros de GTM)

O Claude 3.5 Sonnet é uma ótima opção quando você lida com entradas longas e confusas e precisa de um raciocínio claro. Para profissionais de marketing e analistas de produtos, isso geralmente significa combinar transcrições de entrevistas, documentos de produtos e pesquisas de mercado em uma narrativa com afirmações claras e detalhes de apoio.

A Anthropic posiciona o Claude 3.5 Sonnet como forte também em raciocínio visual, incluindo a interpretação de tabelas e gráficos e a extração de texto de imagens imperfeitas. Isso é útil quando os relatórios chegam como capturas de tela ou PDFs.

No entanto, o Claude não é um assistente de reunião de IA no sentido de “participar do seu Google Meet”. Ele é melhor como camada de análise que você usa após as chamadas, especialmente quando deseja prompts sensíveis ao contexto e um raciocínio mais deliberado em janelas de contexto amplas.

Claude 3. 5 Melhores recursos do Sonnet

Resuma longas pesquisas e transforme notas brutas em conclusões prontas para revisão.

Lide com grandes janelas de contexto para síntese em vários documentos de origem.

Ofereça suporte à análise estruturada para fluxos de trabalho como resumos competitivos e testes de mensagens.

Ofereça acesso à API com preços baseados em tokens publicados para um planejamento de uso previsível.

Claude 3. 5 Limitações do Sonnet

Requer que você traga sua própria transcrição ou notas, pois não é um gravador de reuniões.

Atinge os limites de uso em planos mais leves quando você executa fluxos de trabalho de pesquisa frequentes e pesados.

Parece cauteloso ou prolixo às vezes, com base nas avaliações dos usuários.

Claude 3. 5 Preços do Sonnet

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Max: A partir de US$ 100/mês por usuário

Equipe: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Claude 3. 5 Avaliações e comentários do Sonnet

G2: 4,4/5 (90 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Claude 3. 5 Sonnet

Um usuário do Reddit disse:

“O Claude 3.5 Sonnet me impressionou com sua habilidade de codificação, resumos precisos e estilo de comunicação natural.”

“O Claude 3.5 Sonnet me impressionou com sua habilidade de codificação, resumos precisos e estilo de comunicação natural.”

5. ChatGPT (GPT-5.1) (Ideal para rascunhos rápidos, síntese e resumos prontos para decisão a partir de entradas confusas)

O ChatGPT é a escolha “faz um pouco de tudo” para o trabalho de GTM: iterações de mensagens, comparações competitivas, perguntas frequentes sobre lançamentos, perguntas de acompanhamento e reescritas com tom adequado.

A OpenAI posiciona o GPT-5.1 como um modelo emblemático com raciocínio configurável, que se adapta bem à forma como as equipes de marketing trabalham: às vezes você quer opções rápidas e outras vezes quer um esboço mais cuidadoso com uma lógica mais forte.

Também é comumente usado para preparação de entrevistas. Se você é um gerente treinando candidatos ou um candidato fazendo entrevistas simuladas, pode praticar para perguntas comportamentais, entrevistas técnicas, testes de codificação ou até mesmo prompts de casos de ciência de dados.

Melhores recursos do ChatGPT

Resuma transcrições longas e transforme notas dispersas em conclusões claras.

Elabore estruturas de mensagens, resumos de lançamento e narrativas prontas para as partes interessadas.

Gere listas de perguntas para pesquisas e aprimore as perguntas de acompanhamento.

Reescreva textos para melhorar o tom, a clareza e as variações regionais em vários idiomas.

Crie resultados estruturados, como perguntas frequentes, battlecards e comparações competitivas.

Limitações do ChatGPT

Requer prompts fortes e entradas de fonte limpas para proteger a qualidade das respostas.

Às vezes, produz erros confiáveis, então você ainda precisa de revisão humana e verificação de fatos.

Parece menos integrado se o seu processo depende de um assistente de reunião que captura automaticamente o contexto no seu fluxo de trabalho.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais : US$ 20/mês por usuário

Pro : US$ 200/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ChatGPT

Um usuário do Reddit disse:

“Eu escolheria o GPT 5.1 Pro, pois ele é realmente muito bom... Eu uso o 5.1 Pro em várias guias sem parar, além do 5.1 Thinking High para outras tarefas paralelas, e nunca atingi um limite.”

“Eu escolheria o GPT 5.1 pro, pois ele é realmente muito bom... Eu uso o 5.1 Pro em várias guias sem parar, além do 5.1 thinking high para outras tarefas paralelas, e nunca atingi um limite.”

6. Jasper (ideal para conteúdo de marketing alinhado à marca que permanece consistente em todas as campanhas)

O Jasper foi desenvolvido com base em um problema comum de marketing: você precisa de muito conteúdo e ele precisa soar sempre como sua marca. O posicionamento do Jasper se concentra fortemente nos controles de voz da marca e nas mensagens específicas para o público, para que as equipes possam gerar recursos de campanha sem que cada rascunho tenha um tom diferente.

Para equipes de GTM, isso é útil quando você está produzindo variantes em vários canais (e-mail, páginas de destino, pagos, sociais) e deseja consistência e rapidez.

A Jasper também estrutura sua plataforma em torno de fluxos de trabalho e agentes de marketing, o que se adapta às equipes que buscam padronizar a produção de conteúdo repetível, e não apenas gerar cópias únicas.

Melhores recursos do Jasper

Gere rascunhos de marketing para anúncios, páginas de destino e e-mails a partir de informações preliminares.

Mantenha a voz consistente usando controles de marca e estilo

Reescreva o texto para obter clareza, tom e foco na conversão.

Ofereça suporte a fluxos de trabalho colaborativos para revisão e aprovações.

Limitações do Jasper

Parece caro em comparação com ferramentas gerais de IA para equipes menores.

Requer governança para manter os resultados consistentes entre muitos usuários.

Ainda precisa de revisão humana para afirmações factuais e nuances de posicionamento.

Preços do Jasper

Pro: US$ 69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Jasper

Um revisor da Capterra disse:

“Você pode usar o Jasper para debater ideias, reformular conceitos, organizar pensamentos e escrever muito mais rápido do que se começasse do zero. No geral, ele trouxe eficiências tangíveis para indivíduos e equipes, e estamos muito felizes com as melhorias constantes feitas na plataforma!”

“Você pode usar o Jasper para debater ideias, reformular conceitos, organizar pensamentos e escrever muito mais rápido do que se começasse do zero. No geral, ele trouxe eficiências tangíveis para indivíduos e equipes, e estamos muito felizes com as melhorias constantes feitas na plataforma!”

7. Surfer AI (ideal para análise e otimização de conteúdo orientada por SEO)

Via Surfer AI

Se sua equipe publica muito conteúdo, a parte mais difícil geralmente é escrever algo que corresponda à intenção de pesquisa, cubra o tópico adequadamente e não deixe de fora os termos que o Google espera. O Surfer AI foi criado para esse fluxo de trabalho.

Você começa com uma palavra-chave, e o Surfer AI gera um rascunho com base em orientações orientadas por SERP. Em seguida, você o refina no Editor de Conteúdo do Surfer para que a página permaneça alinhada com as recomendações na página.

Para equipes de GTM e marketing de produto, o Surfer AI funciona melhor quando você já sabe o que deseja publicar (páginas de lançamento, posts comparativos, blogs BOFU) e quer que a camada de SEO faça parte do processo de redação, não uma etapa separada.

Melhores recursos do Surfer AI

Gere esboços usando o Outline Builder para um planejamento mais rápido de rascunhos.

Otimize rascunhos usando diretrizes de conteúdo vinculadas ao Google e à visibilidade de pesquisa de IA.

Mantenha a consistência da marca com modelos e opções de voz personalizadas.

Colabore com sua equipe em uma única plataforma e conecte-se ao Google Docs.

Limitações do Surfer AI

Requer uma configuração robusta e familiaridade com SEO para obter resultados consistentes em escala.

Parece caro quando você passa de um plano gratuito para um plano pago para uso mais intenso.

Produz resultados que ainda precisam de revisão humana, especialmente quando fatos e referências são importantes.

Preços do Surfer AI

Descoberta: $59/mês por usuário

Padrão: US$ 119/mês para 3 usuários

Pro: US$ 219/mês para 5 usuários

Tranquilidade: US$ 359/mês para 10 usuários

Empresa: a partir de US$ 999/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Surfer AI

G2: 4,8/5 (mais de 530 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 420 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Surfer AI

Um revisor da Capterra disse:

“O Surfer é uma excelente ferramenta holística de SEO... O Surfer é minha ferramenta preferida para otimização de entidades. No entanto, além da otimização de entidades, sua ferramenta de pesquisa de palavras-chave, criação de mapas temáticos e auditorias também são igualmente robustas.”

“O Surfer é uma excelente ferramenta holística de SEO... O Surfer é minha ferramenta preferida para otimização de entidades. No entanto, além da otimização de entidades, sua ferramenta de pesquisa de palavras-chave, criação de mapas temáticos e auditorias também são igualmente robustas.”

8. Writer.com (ideal para governança de conteúdo de nível empresarial e resultados consistentes com a marca)

Quando várias equipes enviam conteúdo, os riscos podem incluir terminologia incorreta e violações acidentais de políticas que se infiltram nos ativos voltados para o cliente.

O Writer.com se posiciona como uma plataforma de IA empresarial que coloca a governança e os controles de marca no centro, incluindo itens como perfis de marca e voz e supervisão de nível administrativo para equipes.

O Writer também se baseia no “uso do seu conhecimento aprovado” como forma de reduzir respostas inventadas. Seu Gráfico de Conhecimento oferece suporte à geração aumentada por recuperação, para que as equipes possam basear os resultados em fontes internas e manter a redação alinhada com o que a empresa aprovou.

Se você se preocupa com a privacidade dos dados, a auditabilidade e a consistência das mensagens em grandes superfícies de conteúdo, o Writer foi feito para isso.

Melhores recursos do Writer.com

Aplique as regras de voz e estilo da marca para que o conteúdo permaneça consistente entre as equipes.

Baseie os resultados no Knowledge Graph para obter melhor rastreabilidade e menos erros.

Crie fluxos de trabalho repetíveis com agentes e manuais para tarefas comuns de GTM.

Ofereça suporte à segurança empresarial e aos controles administrativos para uma adoção controlada.

Limitações do Writer.com

Parece pesado para equipes menores que precisam apenas de rascunhos rápidos.

Requer trabalho de configuração para obter controles de marca e base de conhecimento corretos.

Depende de suas contribuições internas para manter uma alta qualidade nas respostas.

Preços do Writer.com

Starter: Avaliação gratuita; Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Writer.com

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: avaliações insuficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Writer.com

Um revisor do G2 disse:

“Aprecio como o Writer.com garante que todo o nosso conteúdo escrito permaneça consistente com a voz da nossa marca. ... a plataforma também facilita a colaboração e o gerenciamento de fluxos de trabalho pelas equipes, o que ajuda todos a se manterem alinhados e produtivos.”

“Aprecio como o Writer.com garante que todo o nosso conteúdo escrito permaneça consistente com a voz da nossa marca. ... a plataforma também facilita a colaboração e o gerenciamento de fluxos de trabalho pelas equipes, o que ajuda todos a se manterem alinhados e produtivos.”

9. Copy.ai (ideal para transformar fluxos de trabalho de GTM em resultados repetíveis de pesquisa para conteúdo)

Se sua ação de GTM depende de velocidade e relevância, você já conhece o trabalho árduo: pesquisa de contas, verificações de contato, mensagens de primeiro contato, e-mails de acompanhamento e, em seguida, repetir tudo para o próximo segmento.

A Copy.ai se posiciona como uma plataforma de IA GTM, com casos de uso como o “Prospecting Cockpit”, que se concentra em inteligência de contas e na elaboração de abordagens específicas para cada conta.

O Copy.ai também pode extrair insights de transcrições de vendas para orientação sobre negociações e previsões. Ele não fornece dicas em tempo real durante uma chamada, mas é melhor em converter essas conversas em resultados de vendas reais e processos organizados da equipe.

Principais recursos do Copy.ai

Crie fluxos de trabalho GTM repetíveis para resumos, briefings e variações de conteúdo.

Transforme notas não estruturadas em resultados estruturados que são mais fáceis de revisar.

Ofereça suporte a fluxos de trabalho de marketing e vendas que dependem de pontos de discussão consistentes.

Reduza o retrabalho mantendo os resultados organizados dentro dos fluxos de trabalho, em vez de rascunhos espalhados.

Limitações do Copy.ai

Requer tempo para configuração, para que os fluxos de trabalho correspondam ao processo da sua equipe.

Depende da qualidade da sua fonte, portanto, você ainda precisa fazer uma verificação rápida de precisão.

Torna-se caro quando você muda de um plano gratuito para um plano pago para equipes maiores.

Preços do Copy.ai

Chat: US$ 29/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Copy.ai

Um revisor da Capterra disse:

“… O Copy. AI suporta vários tipos de conteúdo, desde textos de vendas a publicações em blogs e textos de anúncios digitais, para que possa sempre criar o tipo de conteúdo de que o seu público precisa, independentemente do tipo. 3. Fácil integração com fluxos de trabalho existentes…”

“… O Copy. AI suporta vários tipos de conteúdo, desde textos de vendas a publicações em blogs e textos de anúncios digitais, para que possa sempre criar o tipo de conteúdo de que o seu público precisa, independentemente do tipo. 3. Fácil integração com fluxos de trabalho existentes…”

10. Perplexity AI (ideal para pesquisas com citações que você pode referenciar no trabalho de GTM)

Via Perplexity

Para profissionais de marketing de produto e analistas de pesquisa, “respostas rápidas” só são úteis quando você pode mostrar de onde elas vieram.

O principal argumento da Perplexity é a pesquisa verificável: ela fornece respostas com citações, além de perguntas inteligentes de acompanhamento para que você possa aprofundar a análise sem precisar recomeçar. Isso a torna uma ótima opção para pesquisas competitivas, trabalhos de posicionamento e resumos de conteúdo que precisam de fontes.

O Perplexity também oferece suporte à colaboração por meio do Spaces, que permite que as equipes organizem pesquisas e tópicos por projeto, para que as pesquisas não se percam em várias ferramentas.

Ele pode pesquisar na web e em arquivos internos com controles de permissão, o que é útil quando sua pesquisa precisa incluir fontes públicas e documentos da empresa.

Melhores recursos da Perplexity AI

Retorne respostas com citações para uma verificação mais rápida da pesquisa.

Pesquise na web em tempo real para que seu resumo permaneça atualizado.

Produza resultados limpos e bem formatados que você pode reutilizar em briefings e apresentações.

Ofereça suporte a perguntas de acompanhamento detalhadas sem reiniciar o tópico.

Limitações da Perplexity AI

Requer um assistente de reunião separado se você deseja captura automática durante as reuniões.

Ainda é necessária uma verificação rápida da fonte quando as citações são escassas ou incompatíveis com a afirmação.

Aumenta o custo quando você passa de um plano gratuito para um plano pago para uso mais intenso de pesquisa.

Preços da Perplexity AI

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Enterprise Max: US$ 325/mês por usuário

Avaliações e comentários da Perplexity AI

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre a Perplexity AI

Um revisor do G2 disse:

“As fontes são confiáveis e as informações são precisas. Eu uso [Perplexity. AI] para marketing de conteúdo diariamente. Foi útil de várias maneiras. Escrever blogs e artigos, o texto e o conteúdo são fáceis.”

“As fontes são confiáveis e as informações são precisas. Eu uso [Perplexity. AI] para marketing de conteúdo diariamente. Foi útil de várias maneiras. Escrever blogs e artigos, o texto e o conteúdo são fáceis.”

Se você ainda estiver comparando opções além das principais alternativas ao Cluely, essas três ferramentas podem cobrir lacunas comuns após o término da conversa ao vivo.

Elas são úteis quando você precisa de notas de IA mais claras, recuperação mais rápida ou prática mais estruturada para entrevistas de emprego.

fireflies.ai : um assistente de reunião com IA que grava suas reuniões e as transforma em transcrições pesquisáveis, resumos e itens de ação. Ele funciona em plataformas de vídeo como o Google Meet, incluindo uma opção de extensão do Chrome que pode capturar e resumir sem adicionar um bot à reunião.

Otter.ai : um assistente de reuniões que captura transcrições em tempo real e cria notas de reunião estruturadas que você pode ler rapidamente. Ele pode participar automaticamente de reuniões no Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, o que é útil se suas chamadas acontecem em diferentes ferramentas semana após semana.

Final Round AI : desenvolvido para simulações de entrevistas de IA e prática de entrevistas estruturadas, para que você possa ensaiar respostas e melhorar a qualidade das respostas antes de rodadas de alto risco. É especialmente útil se você deseja praticar de forma mais próxima das videochamadas reais e se estiver se preparando para entrevistas de codificação como parte do seu ciclo de entrevistas.

