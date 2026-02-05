10 modelos gratuitos de cartões de pontuação de fornecedores para avaliar fornecedores

A avaliação de fornecedores geralmente se divide de maneiras previsíveis: o “quadro de resultados” fica na planilha de alguém, o feedback real fica no Slack e as renovações são decididas em uma reunião em que todos se lembram de incidentes diferentes.

Em um mundo onde o risco de abastecimento é constante, essa configuração é muito frágil. Os líderes de compras classificam consistentemente a mitigação de riscos como uma prioridade máxima, e muitos apontam a manutenção de fontes alternativas ativas como a medida mais eficaz.

Este guia oferece 10 modelos de scorecards de fornecedores prontos para uso para que você possa pontuar os fornecedores com critérios consistentes, identificar riscos antecipadamente e tomar decisões de sourcing que você realmente possa defender. Também mostraremos como executar pontuações ponderadas no ClickUp quando você quiser mais do que uma simples classificação de 1 a 5.

Modelos de scorecard de fornecedores em resumo

Modelo Link para download Ideal para Melhores recursos Formato visual Modelo de lista de verificação para gerenciamento de fornecedores do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Equipes que integram fornecedores e gerenciam etapas de conformidade Lista de verificação de qualificação pré-construída, campos personalizados para dados de fornecedores, responsáveis e datas de vencimento, suporta a adição de pontuação. Fluxo de trabalho da lista de verificação Modelo de avaliação de fornecedores do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Equipes que analisam o desempenho dos fornecedores após projetos ou contratos Seções de reflexão estruturadas, documentos colaborativos, marcação, captura de insights qualitativos Modelo retrospectivo Modelo de lista mestre de fornecedores do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Organizações que gerenciam vários fornecedores em um único local Banco de dados centralizado de fornecedores, visualização em tabela, campos personalizados para contatos, certificações e riscos. Banco de dados mestre Modelo de matriz comparativa do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Equipes de compras comparando fornecedores lado a lado durante RFPs Layout matricial, campos de pontuação ponderada, indicadores codificados por cores, classificação automatizada Matriz de comparação Modelo de scorecards equilibrados do ClickUp Obtenha um modelo gratuito Equipes que avaliam fornecedores nas dimensões financeira, de qualidade, de processo e de crescimento Cartão de pontuação de quatro quadrantes, pontuação de campo personalizado, integração com painel de controle Cartão de pontuação equilibrado Modelo de avaliação de software ClickUp Obtenha um modelo gratuito Equipes de TI, compras e operações que avaliam fornecedores de software e SaaS Avaliação em integrações, conformidade, suporte, preços, pontuações ponderadas, feedback multifuncional Cartão de pontuação de software Modelo de contrato de fornecedor ClickUp Obtenha um modelo gratuito Equipes que documentam contratos, SLAs, cronogramas de renovação e obrigações dos fornecedores Acompanha os termos do contrato, SLAs, datas de renovação, fluxos de trabalho de revisão vinculados e campos personalizados. Rastreador de contratos Formulário de avaliação de fornecedores da Jotform Baixe este modelo Organizações que desejam um processo simples de avaliação de fornecedores baseado em formulários Construtor de formulários personalizável, escalas de classificação, campos estruturados, envios em tempo real, armazenamento centralizado de respostas Formulário de avaliação Modelo de pontuação de leads da HubSpot Baixe este modelo Equipes que precisam de um modelo simples de pontuação de fornecedores baseado em planilhas Campos de pontuação básicos, métricas personalizáveis, comparação fácil, layout compatível com planilhas. Modelo de planilha Modelo de lista de verificação para gestão de fornecedores da Coefficient.io Baixe este modelo Equipes que acompanham as etapas de conformidade e os fluxos de trabalho dos processos dos fornecedores Acompanhamento de tarefas com base em listas de verificação, fluxo de trabalho estruturado, campos de documentação, consistência do processo Modelo de lista de verificação

O que é um modelo de cartão de pontuação de fornecedores?

Um modelo de scorecard de fornecedores é uma estrutura padrão para medir e comparar o desempenho dos fornecedores usando sempre os mesmos critérios, como qualidade, confiabilidade de entrega, custo, capacidade de resposta e risco.

Em vez de depender de opiniões ou feedback pontuais, isso oferece à sua equipe uma maneira repetível de pontuar os fornecedores de forma consistente, identificar tendências de desempenho ao longo do tempo e tomar decisões que você pode realmente explicar durante renovações ou escalações.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Por que usar um modelo de cartão de pontuação de fornecedores?

Se você não tiver um sistema de scorecard, o gerenciamento de fornecedores se tornará rapidamente reativo. Você só perceberá os problemas quando algo der errado: um atraso na entrega, um SLA não cumprido, uma escalação de suporte que de repente se torna uma emergência.

Um quadro de resultados inverte a dinâmica. Você obtém sinais antecipados, um registro documental e uma maneira de comparar fornecedores sem alterar as regras no meio do trimestre.

O uso de um quadro de resultados padronizado para gerenciamento de fornecedores ajuda você a:

Faça comparações objetivas entre fornecedores: deixe de confiar em decisões intuitivas, pontuando todos os fornecedores com base no mesmo conjunto de critérios. Isso garante a imparcialidade e ajuda a identificar os melhores desempenhos com base em dados concretos.

Identifique os riscos antecipadamente: identifique tendências de desempenho em declínio ao longo de vários períodos de revisão, permitindo que você intervenha antes que um pequeno problema se torne uma grande identifique tendências de desempenho em declínio ao longo de vários períodos de revisão, permitindo que você intervenha antes que um pequeno problema se torne uma grande interrupção na cadeia de suprimentos — o que é fundamental, já que 74% dos diretores de compras citam a busca por fontes alternativas de suprimentos como sua alavanca mais eficaz para mitigação de riscos.

Construa relacionamentos mais sólidos com os fornecedores: forneça aos fornecedores feedback claro e construtivo, respaldado por dados. Isso lhes dá metas concretas para melhorias e promove uma parceria mais colaborativa.

Tome decisões de aquisição mais rápidas: quando chegar a hora de quando chegar a hora de renovar o contrato , você poderá ver rapidamente quais fornecedores estão atendendo às expectativas e quais não estão, economizando tempo em reavaliações demoradas.

Mantenha a documentação pronta para auditoria: mantenha um registro claro e consistente de todas as avaliações de desempenho dos fornecedores, garantindo que você esteja sempre preparado para mantenha um registro claro e consistente de todas as avaliações de desempenho dos fornecedores, garantindo que você esteja sempre preparado para verificações de conformidade.

💡 Dica profissional: o histórico do fornecedor não deve ficar na memória das pessoas. Quando surge um problema com um fornecedor, a pior pergunta é “onde isso foi documentado?”. Com o ClickUp Enterprise Search, você pode obter scorecards anteriores, notas de incidentes, decisões de renovação, termos de contrato e feedback das partes interessadas com uma única consulta, para que a avaliação seja baseada em evidências, e não em uma arqueologia do Slack. Encontre qualquer coisa em seu espaço de trabalho com a Pesquisa Empresarial

Como criar um quadro de resultados que realmente funcione

Antes de escolher um modelo, defina três coisas. Essa é a diferença entre um quadro de resultados em que sua equipe confia e um quadro de resultados que as pessoas ignoram.

Escala: mantenha a simplicidade (1–5 ou 1–10)

Ponderações: decida o que é mais importante (entrega x custo x risco) e documente isso.

Cadência: defina o ritmo das revisões (mensalmente para fornecedores críticos, trimestralmente para a maioria dos outros).

Depois que a lógica de pontuação estiver definida, você poderá escolher o modelo que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Principais métricas a incluir no seu cartão de pontuação de fornecedores

Acompanhar as métricas erradas é tão problemático quanto não acompanhar nada. Um bom scorecard de avaliação de fornecedores concentra-se em um conjunto equilibrado de indicadores-chave de desempenho (KPIs) que refletem o que realmente importa para o seu negócio. Embora os detalhes dependam do seu setor, a maioria dos scorecards inclui esses KPIs essenciais de compras.

Métricas de qualidade: acompanham o grau de conformidade do produto ou serviço de um fornecedor com seus padrões. Inclua taxas de defeitos, taxas de devolução e conformidade com as especificações.

Desempenho na entrega: mede a confiabilidade e a pontualidade. As principais métricas são a taxa de entrega no prazo, mede a confiabilidade e a pontualidade. As principais métricas são a taxa de entrega no prazo, a precisão do prazo de entrega e a integridade do atendimento do pedido.

Métricas de custo: isso vai além do preço de tabela para avaliar o valor total. Acompanhe a competitividade dos preços em relação ao mercado, a precisão das faturas e o custo total de propriedade.

Capacidade de resposta e serviço: avalia a facilidade de trabalhar com o fornecedor. Avalie o tempo de resposta da comunicação, a velocidade de resolução de problemas e a flexibilidade com solicitações urgentes.

Conformidade e risco: avalia a estabilidade do fornecedor e sua adesão às regulamentações. Inclua o status de seguro e certificação, indicadores de estabilidade financeira e avalia a estabilidade do fornecedor e sua adesão às regulamentações. Inclua o status de seguro e certificação, indicadores de estabilidade financeira e conformidade com os padrões do setor

Fatores de relacionamento: isso captura o valor estratégico da parceria. Avalie a qualidade do gerenciamento de contas, a disposição para colaborar em melhorias e as contribuições para a inovação.

🎥 Ao avaliar fornecedores de software, compreender as principais métricas de desenvolvimento pode ajudá-lo a avaliar suas capacidades técnicas e desempenho de entrega de forma mais eficaz. Este vídeo fornece uma visão geral dos KPIs essenciais de desenvolvimento de software que podem informar seus critérios de avaliação de fornecedores.

10 modelos gratuitos de cartões de pontuação de fornecedores

Esses 10 modelos gratuitos de scorecard de fornecedores oferecem uma vantagem inicial, para que você possa escolher o que melhor atende às suas necessidades e personalizá-lo a partir daí.

1. Modelo de lista de verificação para gerenciamento de fornecedores do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores da ClickUp, mostrando uma lista de verificação estruturada para integração de fornecedores com tarefas e status

Cansado de etapas que são esquecidas durante a integração de fornecedores? Esta lista de verificação baseada em tarefas, o Modelo de Lista de Verificação de Gestão de Fornecedores da ClickUp, garante que todas as verificações de conformidade e atividades de gestão sejam rastreadas do início ao fim. É perfeita para equipes que precisam de um processo repetível para trazer novos fornecedores e realizar revisões periódicas.

Este modelo combina o processo com o acompanhamento do desempenho.

O que este modelo inclui:

Itens de lista de verificação pré-criados para cada etapa do processo de qualificação de fornecedores.

Campos personalizados do ClickUp para acompanhar o status do fornecedor, datas de contrato e documentação de conformidade

as datas de vencimento do ClickUp. Responsabilidade clara usando os designados do ClickUp

Estrutura flexível que permite adicionar critérios de pontuação juntamente com o acompanhamento de listas de verificação.

Pare de acompanhar manualmente as datas de renovação — a automação nos processos de aquisição proporciona um ROI médio de 18% com um retorno do investimento em apenas 12 meses. Nunca perca um prazo de contrato configurando o ClickUp Automations para acionar automaticamente tarefas de revisão ou enviar notificações quando a data de vencimento estiver se aproximando. Construtor de regras ClickUp “Automatizar com IA (Beta)”: quando o status mudar para “Pronto para design”, altere automaticamente os responsáveis para a equipe de design.

2. Modelo de avaliação de fornecedores ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de retrospectiva de fornecedores da ClickUp: simplifique seu processo de avaliação de fornecedores com este modelo abrangente.

Às vezes, uma pontuação simples não conta toda a história. Este modelo retrospectivo de fornecedor da ClickUp ajuda sua equipe a realizar análises significativas pós-projeto ou pós-contrato para capturar lições valiosas aprendidas. É ideal para equipes que desejam entender o “porquê” por trás do desempenho de um fornecedor.

Este modelo transforma feedback em insights acionáveis.

O que este modelo inclui:

3. Modelo de lista mestre de fornecedores do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lista de fornecedores na visualização de tabela do ClickUp, agrupados por status, acompanhando o tipo de suprimentos, detalhes de contato, endereço e uma classificação de “Qualidade do serviço” baseada em estrelas de cada fornecedor.

As informações dos seus fornecedores estão espalhadas por uma dúzia de arquivos diferentes? Este modelo de lista mestre de fornecedores da ClickUp resolve esse problema, rastreando todos os seus fornecedores em um único lugar, com detalhes importantes e indicadores de desempenho. É essencial para qualquer organização que gerencia vários fornecedores e precisa de um banco de dados centralizado de fornecedores.

Este modelo de cartão de pontuação de fornecedores serve como base para todo o seu programa de gestão de fornecedores.

O que este modelo inclui:

Acompanhamento em estilo planilha usando a visualização de tabela do ClickUp

Campos personalizados do ClickUp para informações de contato, certificações e classificações de risco

Pesquisa e classificação rápidas com a filtragem do ClickUp

Capacidade de vincular scorecards individuais ao banco de dados mestre de fornecedores

Transforme dados brutos em insights poderosos. Obtenha uma visão geral de alto nível de toda a sua rede de fornecedores, reunindo dados desta lista em visões gerais do desempenho dos fornecedores em tempo real com os painéis do ClickUp. Exemplo de painéis do ClickUp para visão geral do desempenho dos fornecedores e relatórios

4. Modelo de matriz comparativa do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de matriz comparativa do ClickUp para avaliação e pontuação lado a lado dos fornecedores

Escolher entre vários fornecedores durante um processo de RFP pode parecer como comparar maçãs com laranjas. Este modelo de matriz de comparação lado a lado da ClickUp traz clareza ao processo de avaliação de fornecedores, permitindo que você avalie vários fornecedores com base nos mesmos critérios. Ele foi criado para equipes de compras que precisam tomar decisões de seleção defensáveis e baseadas em dados.

Este modelo foi criado especificamente para ajudá-lo a passar de uma lista longa para uma lista restrita com confiança.

O que este modelo inclui:

Layout de matriz estruturado comparando fornecedores com base nos mesmos critérios de avaliação

Classificação automatizada usando campos de pontuação ponderada do ClickUp (campos de fórmula)

Dicas visuais de desempenho com indicadores de status codificados por cores do ClickUp

Estrutura de avaliação clara e defensável que apoia a seleção final do fornecedor.

Quer uma pontuação ponderada sem cálculos em planilhas? No ClickUp, adicione cada KPI como um campo personalizado e, em seguida, use campos de fórmula para calcular totais ponderados automaticamente. Dessa forma, o modelo permanece consistente mesmo quando vários revisores pontuam os fornecedores. ✨ Use fórmulas avançadas com facilidade nos campos personalizados do ClickUp.

5. Modelo de cartões de pontuação equilibrados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de cartões de pontuação equilibrados da ClickUp para avaliação multidimensional do desempenho dos fornecedores

Focar apenas no custo é um erro comum que pode levar você a escolher um fornecedor barato que acaba custando mais a longo prazo devido à má qualidade ou serviço. Este modelo estratégico de scorecard Balanced Scorecards da ClickUp ajuda você a avaliar fornecedores em várias dimensões de desempenho, garantindo uma visão holística do valor deles.

Este modelo evita que você dê demasiada importância ao preço em detrimento da qualidade ou da inovação.

O que este modelo inclui:

Avaliação em quatro quadrantes nas perspectivas financeira, cliente/qualidade, processo interno e aprendizagem/crescimento.

Pontuação em várias dimensões usando campos personalizados do ClickUp

Formato pronto para painéis para relatórios de nível executivo.

Baseado na metodologia do balanced scorecard adaptada para a gestão do desempenho dos fornecedores.

6. Modelo de avaliação de software ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de avaliação de software ClickUp para avaliar fornecedores de SaaS em integrações de segurança e suporte

A avaliação de fornecedores de software traz consigo um conjunto único de desafios. Este modelo de cartão de pontuação especializado para avaliação de software da ClickUp foi projetado especificamente para equipes de TI, compras e operações encarregadas de avaliar fornecedores de tecnologia e ferramentas SaaS.

Este modelo aborda as considerações específicas da aquisição de software. 🛠️

O que este modelo inclui:

Avaliação em termos de adequação funcional, capacidades de integração, segurança/conformidade, qualidade do suporte e modelo de preços.

Captura estruturada de feedback de partes interessadas multifuncionais

Classificação de fornecedores usando campos de pontuação ponderada

Ajuda a avaliar fatores técnicos de longo prazo, como disponibilidade de API e portabilidade de dados.

7. Modelo de contrato de fornecedor ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Modelo de contrato de fornecedor ClickUp para documentar os termos do contrato, SLAs e acompanhamento de renovações

Um contrato de fornecedor é mais do que apenas um documento legal — é uma promessa de desempenho. Este modelo de contrato de fornecedor da ClickUp ajuda você a preencher a lacuna entre os acordos legais e a realidade operacional, documentando os contratos de fornecedores juntamente com as expectativas de desempenho e os Acordos de Nível de Serviço (SLAs). É perfeito para equipes que desejam responsabilizar os fornecedores pelo que realmente prometeram.

Este modelo transforma seus contratos em documentos vivos.

O que este modelo inclui:

Documentação estruturada dos principais termos do contrato, compromissos de SLA e benchmarks de desempenho.

Acompanhe o status do contrato, as datas de renovação e a conformidade usando os campos personalizados do ClickUp .

Fluxos de trabalho de revisão de contratos com suporte do ClickUp Linked Tasks

Ajuda a garantir que os termos negociados sejam ativamente monitorados e aplicados.

8. Formulário de avaliação de fornecedores da Jotform

Baixe este modelo Exemplo de layout do modelo de formulário de avaliação de fornecedores da Jotform para análises estruturadas de fornecedores

O Modelo de Formulário de Avaliação de Fornecedores oferece uma maneira estruturada de avaliar o desempenho dos fornecedores usando critérios de classificação padronizados e campos de feedback. Ele ajuda as equipes a coletar dados de avaliação consistentes sobre a qualidade, a confiabilidade e a eficiência dos serviços dos fornecedores, facilitando a comparação entre eles e a identificação de áreas que precisam ser melhoradas. Esse modelo é ideal para organizações que desejam uma abordagem simples e baseada em formulários para acompanhar o desempenho dos fornecedores sem configurações complexas.

Este modelo permite uma avaliação consistente e estruturada dos fornecedores.

O que este modelo inclui:

Avaliação estruturada do desempenho dos fornecedores usando escalas de classificação e campos de feedback

Captura detalhes importantes dos fornecedores, como informações e critérios de avaliação.

Construtor de formulários personalizável para adicionar ou modificar campos de pontuação e perguntas de avaliação

Coleta de dados em tempo real para acompanhamento consistente do desempenho dos fornecedores

Compartilhamento fácil por meio de link de formulário seguro ou incorporação para contribuições das partes interessadas.

Armazenamento centralizado de respostas para análise e comparação

Suporta classificações quantitativas e feedback qualitativo para uma avaliação equilibrada.

9. Modelo de pontuação de leads da Hubspot

Baixe este modelo Pré-visualização do modelo de pontuação de leads da HubSpot para pontuação baseada em planilhas

Se você está procurando um ponto de partida simples e direto para sua classificação de fornecedores, o modelo de pontuação de leads da Hubspot, esta planilha para download da HubSpot é uma opção rápida e fácil. Ela fornece uma estrutura básica que você pode personalizar no Excel ou no Google Sheets.

Este modelo é ótimo para começar rapidamente.

O que este modelo inclui:

Estrutura básica de pontuação que abrange métricas comuns de fornecedores

Campos e critérios de avaliação totalmente personalizáveis

Formato compatível com planilhas para facilitar o uso

Comparação simples entre fornecedores

Por ser uma planilha estática, este modelo requer atualizações e cálculos manuais. Ele existe fora dos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos, o que pode levar a silos de dados e dispersão de contexto.

10. Modelo de lista de verificação para gestão de fornecedores da Coeffiennt.io

Baixe este modelo Coefficient. io Modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores para supervisão de fornecedores orientada por processos

Este modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores da Coefficient.io concentra-se no lado procedural do gerenciamento de fornecedores, como conformidade e acompanhamento de tarefas. É uma escolha prática para equipes que desejam uma abordagem orientada para tarefas na supervisão de fornecedores.

Este modelo se destaca na conformidade de processos.

O que este modelo inclui:

Qualificação de fornecedores e acompanhamento da conformidade com base em listas de verificação

Fluxo de trabalho estruturado para processos de gerenciamento de fornecedores

Suporte de documentação para procedimentos e requisitos de fornecedores

Concentre-se na conformidade e na consistência do processo

Embora excelente para acompanhar a conclusão do processo, essa abordagem de lista de verificação é menos adequada para pontuação quantitativa de desempenho e análise de tendências ao longo do tempo.

Práticas recomendadas para o uso de modelos de cartão de pontuação de fornecedores

Mesmo o melhor modelo de cartão de pontuação de fornecedores falhará se sua equipe não seguir um processo consistente. Aqui estão algumas práticas recomendadas para garantir o sucesso do seu programa de avaliação de fornecedores. 🙌

Defina os critérios antes de começar a pontuar: obtenha o alinhamento de todas as partes interessadas sobre quais métricas são importantes e como elas serão ponderadas. Mudar as regras no meio do jogo prejudica a consistência e a justiça.

Mantenha as escalas de pontuação simples: uma escala simples de um a cinco geralmente é suficiente. Escalas excessivamente complexas podem causar confusão e classificações inconsistentes de diferentes avaliadores.

Programe ciclos de revisão regulares: a consistência é fundamental. As revisões trimestrais funcionam bem para a maioria das relações com fornecedores, mas você pode considerar verificações mensais para fornecedores de alto risco como uma estratégia a consistência é fundamental. As revisões trimestrais funcionam bem para a maioria das relações com fornecedores, mas você pode considerar verificações mensais para fornecedores de alto risco como uma estratégia de mitigação de riscos

Envolva várias partes interessadas: o departamento de compras não deve pontuar os fornecedores isoladamente. Obtenha opiniões das pessoas na linha de frente que trabalham com os fornecedores todos os dias.

Compartilhe feedback com seus fornecedores: os scorecards são mais poderosos quando usados como uma ferramenta de melhoria. Compartilhe os resultados com seus fornecedores para lhes dar um caminho claro para uma parceria mais forte.

Acompanhe as tendências, não apenas instantâneos: uma única pontuação baixa pode ser uma anomalia. O que você realmente precisa observar é a queda nas pontuações ao longo de vários períodos de avaliação, pois isso sinaliza um problema real.

Não deixe que informações valiosas se percam em relatórios estáticos. Visualize as tendências de pontuação ao longo do tempo e transforme seus dados em inteligência acionável usando os painéis do ClickUp, que extraem dados em tempo real de suas tarefas e campos personalizados. Para aprofundar ainda mais e transformar seus dados em inteligência acionável instantaneamente, peça ao ClickUp Brain para resumir os dados de desempenho dos fornecedores ou identificar os melhores desempenhos.

💡 Dica profissional: mantenha as avaliações de fornecedores em dia. Os scorecards de fornecedores falham quando o processo não é aplicado de forma consistente. Os Super Agentes do ClickUp podem monitorar as datas de vencimento dos scorecards, sinalizar fornecedores com pontuações em declínio ao longo dos ciclos e alertar os proprietários quando uma avaliação está atrasada, para que as “avaliações trimestrais” deixem de ser uma frase ambiciosa e se tornem um hábito operacional. Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes

De dados dispersos a decisões estratégicas

Os scorecards de fornecedores funcionam porque tornam o desempenho visível antes que ele se torne um problema urgente. Com um sistema de pontuação consistente, você pode identificar desvios antecipadamente, recompensar os fornecedores que realmente cumprem o prometido e entrar nas renovações com recibos em vez de impressões.

Escolha o modelo que se adapta ao seu caso de uso, defina sua lógica de pontuação uma vez e execute seu primeiro ciclo de revisão. Depois disso, o processo se repete.

Comece gratuitamente com o ClickUp e personalize os modelos para se adequarem à forma como sua equipe avalia os fornecedores.

Perguntas frequentes

As revisões trimestrais funcionam bem para a maioria das relações com fornecedores, proporcionando tempo suficiente para observar padrões de desempenho significativos sem criar uma carga administrativa excessiva. Para fornecedores críticos ou aqueles com problemas de desempenho recentes, verificações mensais podem ser apropriadas. O segredo é a consistência — revisões irregulares prejudicam a credibilidade do seu processo de avaliação e tornam a análise de tendências pouco confiável.

Uma avaliação de fornecedor é normalmente uma avaliação pontual realizada durante a seleção ou qualificação do fornecedor — essencialmente um instantâneo das capacidades e adequação. Um scorecard de fornecedor, por outro lado, é uma ferramenta de acompanhamento contínuo do desempenho que mede o grau de satisfação das expectativas por parte de um fornecedor estabelecido ao longo do tempo. Pense nas avaliações como entrevistas de contratação e nos scorecards como avaliações contínuas de desempenho.

Comece demonstrando o custo da abordagem atual: o tempo perdido na busca por informações, as decisões tomadas com base em dados incompletos e os problemas que não foram detectados antecipadamente. Em seguida, proponha um programa piloto com três a cinco dos seus fornecedores mais importantes. Os resultados rápidos do programa piloto criam impulso para uma adoção mais ampla, e os primeiros participantes geralmente se tornam defensores da expansão do programa.