15 softwares de gerenciamento de vendas de publicidade

A maioria das equipes de vendas de publicidade passa a semana apenas sincronizando informações.

Eles atualizam o CRM, reinserem os mesmos detalhes do cliente nas ferramentas de gerenciamento de projetos e entram em contato com os membros da equipe por meio de ferramentas de chat para verificar se os recursos criativos estão prontos.

Neste blog, apresentamos 15 plataformas de gerenciamento de vendas de publicidade que prometem resolver esse caos.

Desde espaços de trabalho unificados que conectam todo o seu processo de vendas à entrega até ferramentas especializadas criadas para tipos específicos de inventário de anúncios, cobrimos tudo.

Visão geral do software de gerenciamento de vendas de publicidade

Esta tabela comparativa resume as principais opções. 🛠️

ClickUp CRM, tarefas, chat e documentos; superagentes de IA; transferências automatizadas De empresas individuais a grandes empresas (equipes multifuncionais de vendas/operações) Gratuito para sempre; planos pagos disponíveis Salesforce Media Cloud Modelo de dados de mídia; Agentforce AI; Gerenciamento de pedidos omnicanal Empresa global (organizações de mídia complexas com vários departamentos) A partir de US$ 165/usuário/mês (cobrado anualmente) HubSpot Ads Acompanhamento do ROI em ciclo fechado; sincronização do público do CRM; automação de marketing PME a médio porte (equipes de vendas com forte foco em marketing) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês Pipedrive Pipeline visual Kanban; Coaching baseado em atividades; Assistente de IA Pequenas e médias empresas (representantes de vendas visuais e de alta velocidade) Planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês Freshsales Pontuação de leads com Freddy AI; Telefone/e-mail integrado; Sequências de vendas Pequenas e médias empresas (equipes que priorizam o envolvimento dos leads) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 11/usuário/mês Zoho CRM Zia AI; Designer de interface do usuário Canvas; Integração profunda com o ecossistema Zoho Solo to Enterprise (equipes com orçamento limitado e escaláveis) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês ADvendio Nativo do Salesforce; inventário omnicanal; faturamento automatizado Médio a grande porte (editores e especialistas em operações publicitárias) Preços personalizados Google Ad Manager Leilão unificado; Alocação dinâmica; Relatórios avançados de rendimento Editores de médio a grande porte (gerentes de operações de publicidade e rendimento) Preços personalizados Meta Ads Manager Vantagem+ Criatividade com IA; Segmentação precisa; Alcance multiplataforma Agências individuais a grandes agências (profissionais de marketing de mídia social e desempenho) Sem taxa de plataforma (pagamento por anúncio exibido) Zendesk Sell Visão unificada de vendas/suporte; listas inteligentes; ferramentas de vendas móveis Pequenas e médias empresas (equipes de vendas focadas no relacionamento) Planos pagos a partir de US$ 25/por mês Insightly Vinculação de relacionamentos; Acompanhamento integrado de projetos; AppConnect Pequenas e médias empresas (equipes responsáveis por vendas e entrega) Planos pagos a partir de US$ 29/usuário/mês Monday Sales CRM Quadros sem código; acompanhamento visual de negócios; enriquecimento de leads por IA Pequenas e médias empresas (equipes de vendas visuais e colaborativas) Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/usuário/mês WideOrbit Gerenciamento de tráfego de transmissão; Automação de faturamento; Análise de alcance Organizações de mídia de radiodifusão (equipes de vendas e tráfego de TV/rádio) Preços personalizados Bitrix24 CRM completo; Chamadas de vídeo; Opção auto-hospedada; Intranet social Individuais a médias empresas (equipes que precisam de uma solução completa de “negócios em uma caixa”) Preços personalizados AdRoll Redirecionamento entre canais; Relatórios de atribuição; IA semelhante Pequenas e médias empresas (equipes de crescimento de comércio eletrônico e D2C) Preços personalizados

O que é um software de gerenciamento de vendas de publicidade?

O software de gerenciamento de vendas de publicidade é uma plataforma especializada que ajuda empresas de mídia, editoras e equipes de publicidade a gerenciar todo o ciclo de vida das vendas de anúncios. O processo começa com a geração de leads e a criação de propostas, passando pela execução da campanha e pelo acompanhamento da receita.

Ele preenche a lacuna entre a funcionalidade tradicional do CRM e as necessidades exclusivas da venda de inventário publicitário em canais digitais, impressos, de transmissão e fora de casa. Em vez de lidar com ferramentas desconectadas, os espaços de trabalho convergentes eliminam essa fragmentação, consolidando tudo em uma única plataforma unificada.

Os principais elementos dessas plataformas incluem:

Gerenciamento do pipeline: acompanhamento das relações com anunciantes, desde o cliente potencial até o fechamento do negócio

Gerenciamento de inventário: visibilidade dos espaços publicitários disponíveis e programação

Automação de propostas e contratos: simplificação do processo de cotação até o fechamento, desde o kit de mídia até a ordem de inserção

Coordenação de campanhas: garantir que os recursos criativos, prazos e resultados estejam alinhados para o tráfego da campanha

Acompanhamento e relatórios de receita: monitoramento do desempenho em relação às metas para uma melhor gestão do rendimento

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos de publicidade aprovados por especialistas para profissionais de marketing

O que procurar em um software de gerenciamento de vendas de publicidade

Sua equipe está enfrentando dificuldades porque você escolheu uma ferramenta com base em uma longa lista de recursos, mas descobriu que ela não se adapta ao seu fluxo de trabalho real.

A melhor ferramenta de gerenciamento de vendas de publicidade depende se você está vendendo inventário direto, programático ou híbrido e do nível de integração necessário entre seus processos de vendas e entrega. Veja o que você deve procurar:

Gerenciamento de pipeline e contatos: seu software deve ser capaz de lidar com relacionamentos complexos com anunciantes com vários contatos. Ele deve permitir que você acompanhe negócios em diferentes produtos publicitários (como display, vídeo e patrocínios) e oferecer suporte a etapas de vendas personalizadas que correspondam ao seu processo real.

Recursos de coordenação de campanhas: garanta que as vendas possam ser transferidas para as operações de forma integrada, sem a necessidade de reinserir dados. A ferramenta deve conectar as propostas às tarefas reais da campanha e fornecer visibilidade sobre o status criativo, o tráfego e as datas de lançamento.

Relatórios e inteligência de receita: você precisa ser capaz de ver o valor do pipeline, você precisa ser capaz de ver o valor do pipeline, as metas de vendas , as taxas de sucesso e a precisão das previsões em tempo real. Procure um software que acompanhe a receita em relação às metas por representante ou cliente e ofereça relatórios personalizáveis sem a necessidade de um cientista de dados.

Integração e automação do fluxo de trabalho: a ferramenta certa se conecta ao seu servidor de anúncios, sistema de faturamento e aplicativos de comunicação. Ela deve automatizar acompanhamentos, atualizações de status e notificações de transferência, com assistência de IA para ajudar a priorizar leads.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa —, eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Os 15 melhores softwares de gerenciamento de vendas de publicidade

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho unificados, da venda à entrega)

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp.

As vendas de publicidade raramente fracassam por causa da apresentação. Elas fracassam na transferência.

Um negócio é fechado, o entusiasmo é grande e, então, a realidade bate. O briefing fica em um lugar, os detalhes da campanha ficam na caixa de entrada de alguém, os cronogramas são “discutidos” no chat e o marketing começa a execução sem o contexto completo. Quando as dúvidas surgem, o ímpeto já está se esvaindo.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp resolve isso tratando as vendas de publicidade e o marketing como um fluxo de trabalho contínuo, e não como dois departamentos separados que trocam notas entre ferramentas. Veja como.

A equipe de vendas gerencia o pipeline no ClickUp CRMSua equipe de vendas acompanha anunciantes, agências, valores de negócios, inventário e etapas diretamente no ClickUp CRM . Os campos personalizados capturam tudo o que é importante para os anúncios. Orçamento, posicionamentos, formatos, datas de veiculação, público-alvo e requisitos criativos. Nada fica preso em uma apresentação ou thread de e-mail. À medida que os negócios avançam pelas etapas, o ClickUp mantém um pipeline ativo e visível que o marketing já pode ver.

Capture detalhes importantes facilmente com os campos personalizados nas tarefas do ClickUp

O marketing executa com contexto completo a partir das vendas O marketing trabalha diretamente a partir das Tarefas do ClickUp , vinculadas ao negócio original. Briefings criativos, especificações, aprovações e listas de verificação de lançamento ficam todos no mesmo espaço de trabalho. Se alguém perguntar: “Por que esse anúncio está estruturado dessa forma?”, a resposta já estará lá. O ClickUp Brain conecta campanhas anteriores, notas do ciclo de vendas, benchmarks de desempenho e conversas, para que as equipes não percam tempo pesquisando ou reexplicando.

Todas as conversas, itens de ação e tarefas podem ser pesquisados com IA no ClickUp.

Negócio fechado → execução iniciada automaticamenteQuando uma oportunidade passa para Fechado/Ganho, o ClickUp Automations e o Super Agents assumem o controle. As tarefas da campanha são criadas instantaneamente. Os proprietários são designados. As datas de vencimento são preenchidas com base no cronograma da campanha. Uma pasta ou documento vinculado à campanha é gerado com todos os detalhes do negócio pré-preenchidos.

Crie agentes de IA personalizados com instruções pré-configuradas através do ClickUp Super Agents.

As atualizações são enviadas automaticamente para o departamento de vendasÀ medida que o marketing avança, as atualizações do status das tarefas e os principais marcos são enviados para o departamento de vendas sem a necessidade de reuniões extras. Os agentes podem publicar resumos, sinalizar atrasos ou destacar a prontidão para o lançamento automaticamente. O departamento de vendas sempre sabe o que está ativo, o que está bloqueado e o que está por vir. Isso significa uma melhor comunicação com o cliente e menos correria de última hora.

A colaboração permanece centralizada, não dispersaEm vez de alternar entre o Slack, e-mails e reuniões, as equipes colaboram no ClickUp Chat , bem ao lado das tarefas e campanhas que estão discutindo. As conversas permanecem vinculadas ao trabalho, não enterradas em threads que ninguém consegue encontrar depois.

Comunique-se com sua equipe e crie tarefas na janela de bate-papo com o ClickUp Chat.

O ClickUp elimina o atrito entre a venda de anúncios e a sua entrega. As vendas fecham negócios mais rapidamente porque a execução é previsível. O marketing lança campanhas com menos surpresas porque o contexto está completo. A liderança obtém visibilidade real do pipeline, da capacidade e da entrega sem precisar buscar atualizações!

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp CRM: crie pipelines personalizados que refletem seu processo real de vendas de publicidade, com etapas para prospecção, proposta, negociação e fechamento. Você pode acompanhar os valores dos negócios, as datas previstas para fechamento e a probabilidade de gerar previsões precisas, além de vincular contatos a empresas para ver todo o histórico do relacionamento em uma única visualização.

Painéis ClickUp: crie visibilidade em tempo real do valor do pipeline, taxas de sucesso e receita em relação às metas, sem esperar pelos relatórios semanais. Crie crie visibilidade em tempo real do valor do pipeline, taxas de sucesso e receita em relação às metas, sem esperar pelos relatórios semanais. Crie painéis de vendas personalizados que mostram os negócios por representante ou linha de produtos, para que você possa identificar gargalos instantaneamente e agir antes que as oportunidades escapem.

ClickUp Brain: Obtenha assistência com tecnologia de IA que realmente entende o seu contexto de vendas, pois está conectada a todo o seu espaço de trabalho. Resuma o histórico de comunicação com o cliente antes das chamadas de descoberta, redija e-mails de acompanhamento personalizados com base nas notas da reunião e identifique negócios que precisam de atenção com base nos padrões de atividade.

ClickUp Automations: elimine transferências manuais e atualizações de status com fluxos de trabalho baseados em regras. Notifique automaticamente as operações quando os negócios forem fechados, crie tarefas de configuração de campanha com detalhes do cliente pré-preenchidos e acione lembretes de acompanhamento quando os negócios ficarem parados.

ClickUp Docs : mantenha propostas, kits de mídia e modelos de ordens de inserção conectados a negócios e campanhas. Colabore em respostas a solicitações de propostas em tempo real com comentários e histórico de versões, para que nada se perca em anexos de e-mail.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Em vez de pagar por ferramentas separadas de CRM e gerenciamento de projetos, tudo fica em uma única plataforma, para que as informações do cliente e o status da campanha estejam sempre conectados.

Quer você esteja vendendo campanhas diretas ou inventário programático, os campos personalizados e as visualizações do ClickUp se adaptam ao seu processo.

O ClickUp Brain fica mais inteligente à medida que sua equipe o utiliza, aprendendo com seus padrões de vendas específicos e negócios bem-sucedidos para fornecer sugestões melhores.

Contras:

A variedade de opções de personalização pode parecer um pouco complicada no começo, mas as equipes se beneficiam ao começar com modelos prontos.

A funcionalidade do aplicativo móvel, embora abrangente, ainda não inclui todos os recursos da versão para desktop.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Avaliação de um usuário:

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos nossos fluxos de trabalho comerciais, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Nós o utilizamos nas áreas de Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo em um só lugar trouxe uma estrutura e visibilidade sólidas. Status, campos, automações e painéis personalizados nos ajudam a executar a integração, a conformidade, as integrações e o rastreamento interno de maneira suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos nossos fluxos de trabalho comerciais, em vez de ajustar os nossos processos à ferramenta. Utilizamo-lo nas áreas de Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo num só lugar trouxe uma estrutura e visibilidade sólidas. Os status, campos, automações e painéis personalizados ajudam-nos a executar a integração, a conformidade, as integrações e o acompanhamento interno de forma suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

2. Salesforce Media Cloud (ideal para operações de mídia corporativas complexas)

via Salesforce

O Salesforce Media Cloud é o campeão peso-pesado para empresas de mídia de grande porte que precisam lidar com operações publicitárias complexas e multicanais. Ele vai muito além de um CRM básico, oferecendo um modelo de dados específico para o setor que unifica vendas, gerenciamento de assinantes e monetização de conteúdo.

A plataforma possui um poderoso mecanismo CPQ que lida com preços complexos baseados em atributos e multiplicadores sazonais sem esforço. Com a recente integração da Agentforce AI, as equipes agora podem revelar insights de forma proativa e automatizar o processo de cotação a recebimento em canais digitais e lineares.

Ele elimina efetivamente o problema do “silo de dados”, reunindo a previsão de inventário e o gerenciamento de pedidos em um único lugar. Embora a implementação seja um compromisso sério, a recompensa é uma única fonte de verdade para toda a sua cadeia de valor de mídia. Esta é uma boa opção para organizações que buscam aumentar sua receita publicitária, mantendo a precisão do faturamento.

Melhores recursos do Salesforce Media Cloud

Gerenciamento de vendas de publicidade: acompanhe negócios complexos de mídia envolvendo vários produtos e modelos de preços em uma visualização unificada.

Sistema de gerenciamento de pedidos: converta negócios fechados em pedidos operacionais sem precisar redigitar dados ou fazer transferências manuais.

Otimização da receita: aproveite a inteligência artificial Einstein para identificar oportunidades de preços e prever a demanda.

Prós e contras do Salesforce Media Cloud

Prós:

Desenvolvido especificamente para os fluxos de trabalho exclusivos da venda de publicidade, reduzindo as necessidades de personalização.

Oferece uma visão unificada dos canais digitais, de TV e impressos

Escalável para lidar com o volume e a complexidade de grandes organizações de mídia

Contras:

A implementação é complexa e muitas vezes requer consultores externos.

A amplitude de funcionalidades cria uma curva de aprendizagem acentuada.

A personalização além das configurações padrão requer experiência em desenvolvimento do Salesforce.

Preços do Salesforce Media Cloud

Growth: A partir de US$ 165 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avançado: a partir de US$ 475 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (mais de 18.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Media Cloud?

Avaliação de um usuário:

Para mim, o recurso que mais se destaca são os recursos de automação da plataforma. O Journey Builder, a segmentação de público e as campanhas baseadas em gatilhos são altamente eficazes quando configurados corretamente. Embora haja uma curva de aprendizado inicial, depois que você se familiariza com o sistema, ele se mostra confiável e requer manutenção mínima contínua. Outro grande ponto forte é a capacidade de consolidar dados de várias fontes. O uso do Marketing Cloud em conjunto com o Data Cloud transformou verdadeiramente meu fluxo de trabalho. Essa combinação me permite obter insights valiosos, criar segmentos mais inteligentes, ativar públicos e fornecer comunicações personalizadas que parecem genuinamente relevantes e significativas.

Para mim, o recurso que mais se destaca são os recursos de automação da plataforma. O Journey Builder, a segmentação de público e as campanhas baseadas em gatilhos são altamente eficazes quando configurados corretamente. Embora haja uma curva de aprendizado inicial, depois que você se familiariza com o sistema, ele se mostra confiável e requer manutenção mínima contínua. Outro grande ponto forte é a capacidade de consolidar dados de várias fontes. O uso do Marketing Cloud em conjunto com o Data Cloud transformou verdadeiramente meu fluxo de trabalho. Essa combinação me permite obter insights valiosos, criar segmentos mais inteligentes, ativar públicos e fornecer comunicações personalizadas que parecem genuinamente relevantes e significativas.

3. HubSpot Marketing Hub (ideal para atribuição de leads integrada ao CRM)

via HubSpot Marketing Hub

As equipes de marketing veiculam anúncios em ferramentas específicas da plataforma, enquanto as vendas trabalham em um CRM separado. Essa desconexão torna impossível ver quais campanhas realmente geram receita em vez de apenas cliques, levando ao desperdício de gastos com publicidade.

O HubSpot Marketing Hub foi desenvolvido para equipes modernas que acreditam que marketing e vendas nunca devem ser conversas separadas. Seu recurso de destaque é a capacidade de conectar anúncios do Google, Meta e LinkedIn diretamente aos seus dados de CRM para relatórios de ciclo fechado verdadeiros.

Em vez de apenas rastrear cliques, você pode ver qual campanha publicitária específica levou a um contrato assinado e a um alto valor ao longo da vida útil. A plataforma permite sincronizar automaticamente suas listas de CRM com plataformas de publicidade, garantindo que seu redirecionamento seja focado nos clientes potenciais reais.

Com a adição do “ChatSpot” e da pontuação preditiva de leads, o software ajuda você a identificar quais leads estão prontos para comprar antes mesmo que eles perguntem. Ele simplifica o caos da atribuição multicanal em painéis visuais que qualquer pessoa da equipe pode entender. Para marcas em crescimento, ele oferece a combinação perfeita de automação de ponta e uma interface que não requer um diploma em ciência da computação.

Melhores recursos do HubSpot Marketing Hub

Públicos-alvo com tecnologia CRM: sincronize listas de contatos diretamente com plataformas de publicidade para segmentação com base em dados reais dos clientes.

Relatórios de atribuição: veja quais campanhas publicitárias contribuem para a receita real, não apenas cliques ou preenchimento de formulários.

Recomendações de otimização de anúncios: receba sugestões para melhorar o desempenho da campanha com base nos resultados do CRM.

Prós e contras do HubSpot Marketing Hub

Prós:

Fornece relatórios completos, acompanhando os contatos durante todo o processo de vendas.

Simplifica a gestão do público-alvo sincronizando segmentos de CRM entre plataformas

Oferece integração nativa para equipes que já utilizam o HubSpot CRM.

Contras:

A funcionalidade é limitada ao Google, Facebook/Instagram e LinkedIn.

Recursos avançados de gerenciamento de anúncios ainda exigem o trabalho em plataformas nativas.

A precisão da atribuição depende de uma configuração de rastreamento adequada

Preços do HubSpot Marketing Hub

Gratuito

Starter: a partir de US$ 20/mês

Profissional: a partir de US$ 890/mês

Empresa: a partir de US$ 3.600/mês

Avaliações e comentários do HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Marketing Hub?

Avaliação de um usuário:

O que mais gosto no HubSpot Marketing Hub é que ele é muito prático de usar e também podemos gerar e organizar os leads de toda a equipe em um único portal, para que as coisas não fiquem complicadas e cada pessoa possa visualizar seus próprios leads de forma eficaz.

O que mais gosto no HubSpot Marketing Hub é que ele é muito prático de usar e também podemos gerar e organizar os leads de toda a equipe em um único portal, para que as coisas não fiquem complicadas e cada pessoa possa visualizar seus próprios leads de forma eficaz.

4. Pipedrive (ideal para vendas visuais baseadas em atividades)

via Pipedrive

O Pipedrive foi projetado por vendedores, para vendedores, priorizando o andamento real de um negócio em vez do trabalho administrativo. Ele foi pioneiro no pipeline visual no estilo Kanban, que torna incrivelmente fácil ver exatamente onde cada anunciante se encontra no seu funil de vendas.

A filosofia de “vendas baseadas em atividades” garante que seus representantes estejam sempre focados na próxima etapa, seja uma ligação de acompanhamento ou uma revisão criativa do briefing. Seu assistente de vendas com IA atua como um coach pessoal, sinalizando negócios estagnados e sugerindo os melhores momentos para entrar em contato com seus clientes. Você pode automatizar tarefas repetitivas, como criar uma tarefa de campanha quando um negócio chega à fase de negociação, sem precisar da ajuda da equipe de TI.

A plataforma é famosa por ser fácil de adotar, o que significa que sua equipe realmente a utilizará, em vez de resistir a ela. É uma ferramenta enxuta para fechar negócios para equipes que desejam um processo de vendas de alta velocidade sem o inchaço empresarial.

Melhores recursos do Pipedrive

Pipeline de vendas visual: arraste e solte negócios entre as etapas com visibilidade instantânea da saúde do pipeline

Vendas baseadas em atividades: acompanhe e programe as ações que impulsionam os negócios, com lembretes para as próximas atividades.

Assistente de vendas com IA: receba sugestões automatizadas para as próximas etapas e priorização de negócios com base nos padrões do pipeline.

Prós e contras do Pipedrive

Prós:

O design visual limpo incentiva a adoção entre os representantes de vendas.

Todos os recursos foram projetados para ajudar a fechar negócios, não apenas para acompanhamento administrativo.

O aplicativo móvel oferece acesso total ao pipeline, essencial para equipes de vendas em campo.

Contras:

Não possui recursos robustos de automação de marketing e gerenciamento de campanhas, ao contrário de outras alternativas ao Pipedrive.

Os recursos de relatórios não se comparam à profundidade das plataformas de CRM empresariais.

As opções de personalização são mais restritas do que as plataformas altamente flexíveis.

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 19 por usuário/mês

Avançado: US$ 34 por usuário/mês

Profissional: US$ 64 por usuário/mês

Power/Enterprise: US$ 89 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Avaliação de um usuário:

Acho o Pipedrive excelente para gerenciar meus clientes e chamadas. Gosto muito de como ele me permite organizar informações e entrar em contato com clientes, ao mesmo tempo em que controla para quem liguei, quantas vezes e os motivos de cada ligação. Também valorizo a capacidade de fazer anotações sobre minhas interações, o que me ajuda a manter a organização com cada cliente.

Acho o Pipedrive excelente para gerenciar meus clientes e chamadas. Gosto muito de como ele me permite organizar informações e entrar em contato com clientes, ao mesmo tempo em que acompanho quem liguei, quantas vezes e os motivos de cada ligação. Também valorizo a capacidade de fazer anotações sobre minhas interações, o que me ajuda a me manter organizado com cada cliente.

5. Freshsales (ideal para pontuação de leads com tecnologia de IA)

via Freshsales

O Freshsales traz um nível inovador de inteligência ao processo de vendas de publicidade, incorporando comunicação e IA diretamente na tela de negócios. Sua IA proprietária, Freddy, pontua seus leads em tempo real, ajudando você a ignorar o ruído e se concentrar nos anunciantes com alta intenção de compra.

Com recursos integrados de telefone, e-mail e chat, sua equipe nunca precisa alternar entre abas para registrar uma conversa ou gravar uma ligação com um cliente. As “Sequências de vendas” da plataforma permitem automatizar o contato personalizado, que parece humano, mas funciona no piloto automático. Você obtém uma visão completa da jornada do cliente, incluindo suas interações no site e tickets de suporte anteriores, juntamente com suas notas de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Freddy AI: Obtenha uma pontuação inteligente de leads que prioriza os contatos com maior probabilidade de conversão com base em sinais de engajamento.

Telefone e e-mail integrados: faça chamadas e envie e-mails diretamente a partir dos registros de contato com registro automático

Sequências de vendas: automatize campanhas de divulgação em várias etapas que se adaptam com base nas respostas dos clientes potenciais.

Prós e contras do Freshsales

Prós:

A comunicação unificada elimina a troca de ferramentas e melhora a produtividade

A IA fornece sugestões práticas com base nos seus dados, não conselhos genéricos.

A interface limpa e moderna reduz a carga cognitiva de navegar em sistemas complexos.

Contras:

A personalização avançada pode exigir suporte técnico.

A profundidade dos relatórios não corresponde às plataformas empresariais

O ecossistema de integração é menor do que as principais plataformas de CRM.

Preços do Freshsales

Gratuito: $0

Crescimento: US$ 11 por usuário/mês

Pro: US$ 47 por usuário/mês

Empresa: US$ 71 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshsales?

Avaliação de um usuário:

Gosto da relação custo-benefício do Freshsales; pelo preço, você recebe um pacote completo com muitos recursos, como sequências e facilidade para envio em massa de e-mails. Foi muito fácil configurar tudo, pois ele fornece orientações passo a passo. Criamos campos de contas e empresa, e o Freshsales fornece modelos para outras coisas. Testamos a integridade do e-mail sem conectar as caixas de entrada e, em seguida, testamos com a configuração DKIM, SPF e DMARC no Freshsales. Você pode usar sequências para enviar e-mails usando uma determinada lógica, como enviar acompanhamentos para clientes que abriram e-mails. Ele permite enviar campanhas de e-mail automatizadas e, com o e-mail em massa, podemos enviar um único e-mail como uma campanha e personalizar todos os aspectos de cada e-mail.

Gosto da relação custo-benefício do Freshsales; pelo preço, você recebe um pacote completo com muitos recursos, como sequências e facilidade para envio em massa de e-mails. Foi muito fácil configurar tudo, pois ele fornece orientações passo a passo. Criamos campos de contas e empresa, e o Freshsales fornece modelos para outras coisas. Testamos a integridade do e-mail sem conectar as caixas de entrada e, em seguida, testamos com a configuração DKIM, SPF e DMARC no Freshsales. Você pode usar sequências para enviar e-mails usando uma determinada lógica, como enviar acompanhamentos para clientes que abriram e-mails. Ele permite enviar campanhas de e-mail automatizadas e, com o e-mail em massa, podemos enviar um único e-mail como uma campanha e personalizar todos os aspectos de cada e-mail.

6. Zoho CRM (ideal para personalização profunda e acessível)

via Zoho CRM

Equipes em crescimento precisam de funcionalidades de CRM que sejam escaláveis, mas as plataformas empresariais são caras e as ferramentas para pequenas empresas rapidamente se tornam insuficientes.

O Zoho CRM é o “camaleão” para equipes preocupadas com o orçamento, mas que ainda exigem poder de nível empresarial e personalização profunda. Ele oferece uma gama incrível de recursos, desde automação de fluxo de trabalho até o assistente Zia AI, que pode prever o fechamento de negócios e detectar anomalias em seus dados.

O estúdio de design Canvas da plataforma permite reconstruir completamente a interface do usuário para se adequar à terminologia específica da sua equipe e ao fluxo de trabalho de vendas de publicidade. Por fazer parte do enorme ecossistema Zoho, ele se integra nativamente a tudo, desde o seu software de faturamento até as suas plataformas de webinar. Você pode configurar o “SalesSignals” para ser notificado assim que um cliente em potencial abrir o seu e-mail ou visitar a sua página de preços, permitindo um timing perfeito.

Melhores recursos do Zoho CRM

Assistente Zia AI: obtenha previsões sobre a probabilidade de fechamento de negócios e os melhores momentos para entrar em contato com leads

Automação do fluxo de trabalho: crie regras de automação complexas sem codificação usando um construtor visual de fluxo de trabalho

Comunicação multicanal: interaja com clientes potenciais por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídias sociais a partir do CRM.

Prós e contras do Zoho CRM

Prós:

Oferece um valor excepcional, fornecendo recursos empresariais sem custos empresariais.

A integração profunda com outros produtos Zoho cria uma plataforma de negócios unificada.

Altamente personalizável para se adaptar a praticamente qualquer processo de vendas

Contras:

A variedade de opções pode sobrecarregar novos usuários.

Alguns recursos avançados exigem planos de nível superior.

Os tempos de resposta do suporte podem variar

Preços do Zoho CRM

Gratuito

Padrão: US$ 20 por usuário/mês

Profissional: US$ 35 por usuário/mês

Empresa: US$ 50 por usuário/mês

Ultimate: US$ 65 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 6.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

Avaliação de um usuário:

Para equipes que buscam controle sem sobrecarregar a empresa, o Zoho CRM é incrivelmente flexível e acessível. As integrações do ecossistema Zoho são perfeitas e as opções de personalização (campos, fluxos de trabalho, automações) são extensas. É excelente para rastrear pipelines, atividades e acompanhamentos em um único local para operações de recrutamento ou vendas. Quando configurado corretamente, os relatórios são confiáveis.

Para equipes que buscam controle sem sobrecarregar a empresa, o Zoho CRM é incrivelmente flexível e acessível. As integrações do ecossistema Zoho são perfeitas e as opções de personalização (campos, fluxos de trabalho, automações) são extensas. É excelente para rastrear pipelines, atividades e acompanhamentos em um único local para operações de recrutamento ou vendas. Quando configurado corretamente, os relatórios são confiáveis.

7. ADvendio (ideal para operações de publicidade nativas do Salesforce)

via ADvendio

As empresas de mídia que utilizam o Salesforce para CRM muitas vezes carecem de funcionalidades nativas para gerenciar o inventário e os pedidos de publicidade, criando silos de dados e dores de cabeça com a integração.

O ADvendio é uma solução poderosa nativa do Salesforce, projetada especificamente para preencher a lacuna entre a compra de mídia e a venda de anúncios. Como ele reside diretamente no ecossistema do Salesforce, a ferramenta elimina a necessidade de sincronização de dados confusa e garante uma única fonte de verdade para toda a sua operação de publicidade.

A plataforma se destaca na gestão de inventário omnicanal, permitindo que você acompanhe a disponibilidade de ativos digitais, impressos e externos em tempo real. Seu mecanismo financeiro integrado automatiza a complexa transição de um pedido de inserção assinado para uma fatura final, reduzindo drasticamente os erros manuais. Com integrações programáticas com os principais SSPs e exchanges, ele fornece uma visão unificada das fontes de receita diretas e automatizadas.

Melhores funcionalidades do ADvendio

Gerenciamento de pedidos: gerencie todo o fluxo de trabalho de vendas de publicidade, desde a proposta até a execução da campanha, dentro do Salesforce.

Previsão de inventário: veja a disponibilidade em tempo real de todos os seus produtos publicitários antes de se comprometer com os clientes.

Integração programática: conecte as vendas diretas à demanda programática por meio do gerenciamento unificado de inventário.

Prós e contras do ADvendio

Prós:

Por ser um aplicativo nativo do Salesforce, ele elimina os desafios de integração.

Entende fluxos de trabalho de publicidade, como tabelas de preços e compensações, que ferramentas genéricas não compreendem.

Adapta-se a diferentes modelos de negócios de mídia, desde os exclusivamente digitais até os multicanais.

Contras:

Requer o Salesforce como plataforma subjacente.

A complexidade da implementação reflete os projetos da Salesforce

Recursos fora das operações de publicidade podem exigir aplicativos adicionais do Salesforce.

Preços do ADvendio

Preços personalizados

Avaliações e comentários da ADvendio

G2: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ADvendio?

Avaliação de um usuário:

O Advendio é um ótimo CRM, ideal para todos os processos de vendas envolvidos na comercialização de serviços de mídia. Gerenciamento de clientes, classificação, ofertas, confirmações de pedidos, correspondências, relatórios e muito mais são muito bem implementados. Ele existe totalmente na nuvem, você não precisa se preocupar com backup de dados e manutenção do software, a disponibilidade é 100% para mim até agora.

O Advendio é um ótimo CRM, ideal para todos os processos de vendas envolvidos na comercialização de serviços de mídia. Gerenciamento de clientes, classificação, ofertas, confirmações de pedidos, correspondências, relatórios e muito mais são muito bem implementados. Ele existe totalmente na nuvem, você não precisa se preocupar com backup de dados e manutenção do software, a disponibilidade é 100% para mim até agora.

8. Google Ad Manager (ideal para otimizar o rendimento digital dos editores)

via Google Ads

O Google Ad Manager continua sendo o padrão ouro para editores que precisam maximizar o rendimento em um volume massivo de impressões digitais. Sua tecnologia de leilão unificada força todas as fontes de demanda — incluindo negócios diretos e compradores programáticos — a competir simultaneamente por cada espaço publicitário.

Recentemente, a plataforma evoluiu com “Relatórios Interativos” que utilizam IA para revelar proativamente oportunidades de receita e identificar gargalos na entrega. Ele fornece controle granular sobre seu inventário, desde banners de exibição padrão até CTV de alto valor e posicionamentos de vídeo. O recurso de alocação dinâmica do sistema garante que você nunca perca dinheiro, priorizando automaticamente os anúncios mais lucrativos em tempo real.

Embora a interface seja notoriamente complexa, a profundidade de seus dados e sua integração com o ecossistema mais amplo do Google o tornam indispensável para sites de alto tráfego. Para editores que buscam controle total sobre sua estratégia de monetização, esta plataforma é a melhor opção do setor.

Melhores recursos do Google Ad Manager

Leilão unificado: maximize a receita fazendo com que todas as fontes de demanda concorram simultaneamente por cada impressão.

Alocação dinâmica: equilibre automaticamente as campanhas vendidas diretamente com a demanda programática para otimizar a taxa de preenchimento e o rendimento.

Relatórios avançados: entenda o desempenho da receita em diferentes dimensões, como blocos de anúncios, regiões geográficas e dispositivos.

Prós e contras do Google Ad Manager

Prós:

A integração com o ecossistema de anúncios do Google gera uma demanda significativa para os editores.

Algoritmos sofisticados otimizam continuamente a receita em cenários complexos.

Adaptável a qualquer tamanho, com um nível gratuito para editores menores.

Contras:

A complexidade dos recursos cria uma curva de aprendizado íngreme.

Cria dependência do ecossistema do Google

O acesso ao suporte varia de acordo com o nível do editor

Preços do Google Ad Manager

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Ad Manager?

Avaliação de um usuário:

Gosto do Google Ad Manager por seu poderoso controle de anúncios e análises detalhadas. Ele oferece segmentação precisa, formatos de anúncios flexíveis e ferramentas poderosas de otimização de receita. Também aprecio como ele me ajuda a otimizar a veiculação de anúncios, acompanhar o desempenho e maximizar a receita com eficiência. Mudar para o Google Ad Manager a partir de redes de anúncios básicas e veiculações diretas proporcionou melhor controle, escalabilidade e relatórios detalhados, tudo em uma única plataforma.

Gosto do Google Ad Manager por seu poderoso controle de anúncios e análises detalhadas. Ele oferece segmentação precisa, formatos de anúncios flexíveis e ferramentas poderosas de otimização de receita. Também aprecio como ele me ajuda a otimizar a veiculação de anúncios, acompanhar o desempenho e maximizar a receita com eficiência. Mudar para o Google Ad Manager a partir de redes de anúncios básicas e veiculações diretas proporcionou melhor controle, escalabilidade e relatórios detalhados, tudo em uma única plataforma.

9. Meta Ads Manager (ideal para alcance de campanhas nas redes sociais)

via Meta Ads

As equipes muitas vezes têm dificuldade para alcançar seu público-alvo de maneira eficaz nas plataformas sociais, desperdiçando orçamento em impressões irrelevantes porque a otimização manual não consegue acompanhar os algoritmos da plataforma.

O Meta Ads Manager é o centro de comando essencial para alcançar bilhões de usuários no Facebook, Instagram, Messenger e Threads. As ferramentas Advantage+ da plataforma, baseadas em IA, automatizam variações criativas e segmentação de público para encontrar as combinações de melhor desempenho. Ele permite que você crie públicos personalizados detalhados usando seus próprios dados de CRM ou o tráfego do site rastreado pela API de conversões para um redirecionamento altamente preciso.

O painel visual simplifica o processo por meio de testes A/B de títulos e recursos de vídeo para ver o que realmente impulsiona as conversões. Com suporte nativo para formatos imersivos, como anúncios Reels e Carousel, ele oferece segmentação comportamental sofisticada, tornando-o indispensável para marcas que buscam expandir rapidamente a aquisição de clientes. Esta é a ferramenta definitiva para transformar o engajamento social em receita mensurável por meio de campanhas otimizadas por aprendizado de máquina.

Principais recursos do Meta Ads Manager

Segmentação de público: crie públicos precisos usando dados demográficos, interesses, comportamentos e dados personalizados, como listas de clientes.

Otimização de campanhas: deixe que os algoritmos da Meta otimizem a entrega em direção ao objetivo escolhido, seja conversões, leads ou tráfego.

Alcance multiplataforma: gerencie campanhas no Facebook, Instagram e Messenger a partir de uma única interface

Prós e contras do Meta Ads Manager

Prós:

Escala de público incomparável, alcançando bilhões de usuários globalmente

Recursos sofisticados de segmentação com base em dados declarados e sinais comportamentais

Os anunciantes se beneficiam do investimento contínuo da Meta em aprendizado de máquina para veiculação de anúncios.

Contras:

A atribuição tornou-se mais desafiadora com as mudanças de privacidade do iOS.

A dependência da plataforma significa que as alterações no algoritmo podem afetar significativamente o desempenho.

A fadiga criativa exige atualização constante do conteúdo

Preços do Meta Ads Manager

Sem taxa de plataforma

Pague conforme o uso

Avaliações e comentários do Meta Ads Manager

G2: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

10. Zendesk Sell (ideal para visibilidade de vendas e suporte)

via Zendesk Sell

As equipes de vendas muitas vezes não têm visibilidade das interações de suporte, o que leva a conversas constrangedoras em que os representantes não sabem sobre problemas recentes.

O Zendesk Sell é o CRM ideal para equipes que acreditam que a melhor arma de um vendedor é o histórico completo da experiência do cliente. Ele elimina de forma única a barreira entre vendas e suporte, mostrando aos seus representantes todos os tickets abertos e reclamações anteriores diretamente no registro de contato. Essa transparência evita o problema do “contato constrangedor” e permite que sua equipe programe suas abordagens com base no nível de satisfação atual do cliente.

As “Listas inteligentes” da ferramenta priorizam automaticamente suas tarefas diárias, garantindo que você acompanhe os leads mais promissores no momento certo. Seu aplicativo móvel é um dos melhores do setor, oferecendo ferramentas de geolocalização e acesso offline para representantes de vendas que estão constantemente em movimento.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Visão unificada do cliente: veja os dados do pipeline de vendas juntamente com o histórico de tickets de suporte em uma única interface

Listas inteligentes: crie listas dinâmicas que são atualizadas automaticamente para priorizar as atividades diárias dos representantes

Rastreamento de e-mails e chamadas: registre todas as comunicações automaticamente com o contexto completo anexado aos registros de contatos e negócios.

Prós e contras do Zendesk Sell

Prós:

A integração nativa com o Zendesk Support oferece visibilidade única do cliente.

A interface limpa e focada evita o excesso de recursos e é intuitiva para os representantes.

O aplicativo móvel robusto permite que as equipes de vendas em campo trabalhem de qualquer lugar.

Contras:

A proposta de valor é mais forte para usuários existentes do Zendesk Support.

As opções de personalização são mais limitadas em comparação com outras plataformas de CRM.

Os recursos de relatórios não se comparam à profundidade das ferramentas de análise de vendas empresariais.

Preços do Zendesk Sell

Sell Team: US$ 25 por usuário/mês

Sell Growth: US$ 69 por usuário/mês

Sell Professional: US$ 149 por usuário/mês

Sell Enterprise: a partir de US$ 199 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

Avaliação de um usuário:

Uma das coisas que mais gosto no Zendesk Support Suite é o quão intuitivo e fácil de usar ele é, mesmo para novos membros da equipe. A interface é limpa e bem organizada, o que simplifica o gerenciamento de várias conversas em canais como e-mail, chat e mídias sociais, tudo em um só lugar. O sistema de tickets é especialmente poderoso — ele nos ajuda a ficar por dentro das solicitações dos clientes, atribuí-las com eficiência e acompanhar seu progresso sem que nada passe despercebido.

Uma das coisas que mais gosto no Zendesk Support Suite é o quão intuitivo e fácil de usar ele é, mesmo para novos membros da equipe. A interface é limpa e bem organizada, o que simplifica o gerenciamento de várias conversas em canais como e-mail, chat e mídias sociais, tudo em um só lugar. O sistema de tickets é especialmente poderoso — ele nos ajuda a ficar por dentro das solicitações dos clientes, atribuí-las com eficiência e acompanhar seu progresso sem que nada passe despercebido.

11. Insightly (ideal para conectar vendas a projetos)

via Insightly

O Insightly resolve o problema da “transferência dissonante” combinando um CRM de alto desempenho com um sistema robusto de gerenciamento de projetos em uma única plataforma. Em vez de perder o ímpeto após a assinatura de um negócio, você pode converter instantaneamente uma oportunidade em um projeto com todos os arquivos e notas originais intactos.

Seu recurso exclusivo “Relationship Linking” vai além das listas básicas para mostrar a complexa rede de contatos, organizações e projetos anteriores que conectam suas partes interessadas. A IA “Insightly Copilot” ajuda a resumir longas cadeias de e-mails e redigir respostas de acompanhamento para manter seu pipeline funcionando em alta velocidade. Ele também oferece um pacote integrado de automação de marketing, permitindo que você execute campanhas coordenadas de geração de leads que alimentam diretamente seu funil de vendas.

O mecanismo AppConnect da Insightly oferece integrações sem código com mais de 2.000 outras ferramentas, tornando-o um hub altamente flexível para toda a sua empresa. Esta é a escolha ideal para equipes que precisam se manter organizadas desde a primeira apresentação até a entrega final da campanha.

Melhores recursos do Insightly

Ligação de relações: conecte contatos, organizações e projetos com mapas de relações visíveis para compreender as redes de partes interessadas.

Gerenciamento integrado de projetos: converta oportunidades fechadas em projetos sem precisar inserir as informações novamente.

Automação do fluxo de trabalho: crie processos automatizados para encaminhamento de leads, atribuição de tarefas e notificações por e-mail.

Prós e contras do Insightly

Prós:

A combinação de CRM e gerenciamento de projetos resolve o problema da transferência das vendas para a entrega.

A inteligência de relacionamento ajuda as equipes a entender as complexas relações entre as partes interessadas nas vendas B2B.

Oferece funcionalidades sólidas para empresas em crescimento a preços razoáveis.

Contras:

Os recursos de gerenciamento de projetos não se comparam à profundidade das plataformas dedicadas.

A personalização de relatórios requer algum aprendizado

A integração de e-mail pode ocasionalmente apresentar atrasos na sincronização.

Preços do Insightly

Plus: US$ 29 por usuário/mês

Profissional: US$ 49 por usuário/mês

Empresa: US$ 99 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Insightly?

Avaliação de um usuário:

Adoro os novos recursos que temos no Insightly Marketing. Os modelos e a criação de e-mails são incríveis, e fazemos um ótimo uso da função de jornadas.

Adoro os novos recursos que temos no Insightly Marketing. Os modelos e a criação de e-mails são incríveis, e fazemos um ótimo uso da função de jornadas.

12. Monday Sales CRM (ideal para flexibilidade visual e sem código)

via Monday

O Monday Sales CRM transforma o mundo tradicionalmente rígido do acompanhamento de vendas em um espaço de trabalho vibrante e visual que as equipes realmente gostam de usar. Construído sobre uma base flexível sem código, ele permite que você arraste e solte para criar um pipeline perfeitamente personalizado, sem precisar de um desenvolvedor.

Sua visualização “Board” fornece um panorama geral do andamento dos seus negócios, usando status codificados por cores para destacar exatamente onde uma campanha está estagnada. Com automações integradas, você pode acionar notificações instantâneas para sua equipe criativa no momento em que uma ordem de inserção é assinada.

Os recursos de IA incluem o enriquecimento automatizado de leads, reunindo dados de toda a web para lhe dar uma vantagem inicial em cada cliente potencial. Ele preenche a lacuna entre vendas e operações, mantendo todas as comunicações e arquivos em um hub centralizado e pesquisável.

Melhores recursos do Monday Sales CRM

Pipelines personalizáveis: crie pipelines de vendas que correspondam ao seu processo usando a personalização do tipo arrastar e soltar.

Gerenciamento visual de negócios: veja todo o seu pipeline de uma só vez com status codificados por cores e visualizações intuitivas do quadro.

Integração nativa com gerenciamento de trabalho: conecte atividades de vendas a campanhas de marketing, integração de clientes e solicitações de suporte.

Prós e contras do Monday Sales CRM

Prós:

A extrema flexibilidade sem código permite que as equipes criem exatamente o CRM de que precisam.

A interface intuitiva e visual minimiza o tempo de treinamento e estimula a adoção pelo usuário.

Cria uma plataforma unificada para vendas e operações para usuários existentes do monday.com

Contras:

Recursos específicos para vendas, como sequências de e-mails, são menos desenvolvidos do que plataformas dedicadas.

A flexibilidade pode levar a configurações inconsistentes se não for gerenciada com cuidado.

Os relatórios, embora visuais, podem não satisfazer as equipes que precisam de análises de vendas aprofundadas, em comparação com algumas alternativas da monday.

Preços do Monday Sales CRM

Básico: US$ 18 por licença/mês

Padrão: US$ 25 por licença/mês

Pro: US$ 41 por licença/mês

Empresa: Orçamento personalizado

Avaliações e comentários do Monday Sales CRM

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday Sales CRM?

Avaliação de um usuário:

Adoro o recurso de e-mails e atividades do monday CRM, que marca automaticamente os e-mails para clientes e leads, tornando o rastreamento incrivelmente eficiente. Essa automação, combinada com os recursos de IA, me ajuda a extrair informações cruciais, como datas de acompanhamento e detalhes importantes, sem esforço. O Workflow Center é outro recurso de destaque, oferecendo automação aprimorada semelhante a instruções do tipo “se isso, então aquilo”, que impulsionam meu trabalho e evitam a estagnação, economizando tempo e dinheiro.

Adoro o recurso de e-mails e atividades do monday CRM, que marca automaticamente os e-mails para clientes e leads, tornando o rastreamento incrivelmente eficiente. Essa automação, combinada com os recursos de IA, me ajuda a extrair informações cruciais, como datas de acompanhamento e detalhes importantes, sem esforço. O Workflow Center é outro recurso de destaque, oferecendo automação aprimorada semelhante a instruções do tipo “se isso, então aquilo”, que impulsionam meu trabalho e evitam a estagnação, economizando tempo e dinheiro.

13. WideOrbit (ideal para emissoras de TV e rádio)

via WideOrbit

As empresas de mídia de radiodifusão operam com fluxos de trabalho fundamentalmente diferentes da publicidade digital, e as ferramentas genéricas não compreendem conceitos como disponibilidades, compensações ou a complexa programação da mídia linear.

O WideOrbit continua sendo o padrão indiscutível do setor para empresas de mídia de radiodifusão que precisam gerenciar a complexidade de alto risco desse inventário linear. Ao contrário das ferramentas exclusivamente digitais, ele foi desenvolvido especificamente para lidar com os desafios únicos da TV e do rádio, desde o gerenciamento de “disponibilidades” até a programação precisa de espaços publicitários.

Seu mecanismo de faturamento integrado contabiliza automaticamente preempções e “compensatórias”, garantindo que seus relatórios financeiros sejam precisos até o último centavo. Conectando vendas, tráfego e liderança executiva, ele cria um fluxo contínuo de dados que maximiza a receita em todas as grades de transmissão. Outros recursos incluem integração aprimorada de dados de audiência, permitindo que as emissoras comprovem o valor de seu alcance com análises em tempo real. Para organizações que operam no espaço da mídia tradicional, este software fornece a infraestrutura especializada que os CRMs genéricos não podem igualar.

Melhores recursos do WideOrbit

Gerenciamento de tráfego: programe espaços publicitários em grades de transmissão complexas, evitando conflitos e otimizando o inventário.

Automação de faturamento: gere faturas que refletem com precisão o que foi veiculado, incluindo compensações e antecipações.

Integração de dados de audiência: conecte dados de classificação para demonstrar o desempenho da campanha para os anunciantes.

Prós e contras do WideOrbit

Prós:

Profundo conhecimento em transmissão significa menos personalização e implementação mais rápida

Abrange todo o fluxo de trabalho de publicidade televisiva, desde as vendas até ao faturamento, num único sistema.

Como padrão do setor, ele oferece uma plataforma madura e estável.

Contras:

A especialização é uma limitação para empresas com operações digitais significativas.

A implementação requer recursos dedicados e treinamento.

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com plataformas mais recentes.

Preços do WideOrbit

Preços personalizados

Avaliações e comentários da WideOrbit

G2: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WideOrbit?

Uma avaliação de usuário diz :

Facilidade de uso. Capacidade de personalizar e criar vários pedidos.

Facilidade de uso. Capaz de personalizar e criar vários pedidos.

via Bitrix24

O Bitrix24 é uma enorme sede digital completa que substitui a necessidade de meia dúzia de assinaturas separadas. Ele reúne um CRM de alto desempenho com gerenciamento de projetos, videoconferência e ferramentas de criação de sites em um único ambiente unificado.

A ferramenta se destaca na colaboração interna, oferecendo “Fluxos de Atividades” no estilo social e janelas de chat instantâneo ao lado de seus negócios ativos. Você pode automatizar todo o seu funil de vendas, desde o formulário inicial de captura de leads em seu site até a assinatura eletrônica final em um contrato.

Para equipes com requisitos de segurança rigorosos, é uma das poucas plataformas modernas que ainda oferece uma versão local auto-hospedada. Sua IA “Super Agent” ajuda você a gerenciar sua agenda, resumir notas de reuniões e até mesmo redigir textos de marketing para sua próxima campanha de divulgação.

Melhores recursos do Bitrix24

CRM abrangente: gerencie leads, negócios e cotações com pipelines personalizáveis e regras de automação

Colaboração integrada: bate-papos, chamadas de vídeo e fluxos de atividades mantêm as equipes conectadas dentro do contexto dos registros de CRM.

Gerenciamento de projetos e tarefas: acompanhe projetos com gráficos de Gantt e quadros Kanban, conectados a negócios de CRM.

Prós e contras do Bitrix24

Prós:

Boa relação custo-benefício, reunindo várias ferramentas em uma única plataforma para economizar custos

Uma opção auto-hospedada está disponível para organizações com requisitos de segurança específicos.

O generoso plano gratuito permite que as equipes avaliem a plataforma completamente.

Contras:

A variedade de recursos pode ser avassaladora para novos usuários.

Os componentes individuais podem não corresponder à profundidade das ferramentas especializadas e de ponta.

A interface pode parecer confusa com tantos recursos em comparação com as alternativas ao Bitrix24

Preços do Bitrix24

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 590 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

15. AdRoll (ideal para campanhas de retargeting de comércio eletrônico)

via AdRoll

O AdRoll atua como um poderoso multiplicador de força para marcas de comércio eletrônico e D2C que precisam transformar visitantes casuais em clientes fiéis. Ele é especializado em retargeting sofisticado, permitindo que você acompanhe usuários com alta intenção de compra com mensagens consistentes e personalizadas em redes de exibição, mídias sociais e e-mail.

Essa ferramenta também simplifica o mundo muitas vezes frustrante da atribuição entre canais, mostrando exatamente como cada ponto de contato contribuiu para a venda final. Com integrações nativas para Shopify e WooCommerce, você pode sincronizar seu catálogo de produtos e lançar campanhas criativas dinâmicas com apenas alguns cliques.

Ele remove as barreiras técnicas de entrada para publicidade digital de ponta, dando às marcas menores o mesmo poder de retargeting que os gigantes globais do varejo. Em 2026, seu pacote “Brand Awareness” evoluiu para ajudá-lo a alcançar novos públicos semelhantes que refletem seus melhores clientes existentes.

Melhores recursos do AdRoll

Retargeting multicanal: alcance os visitantes do site com mensagens coordenadas em redes de exibição, Facebook e e-mail.

Segmentação de público: crie segmentos com base no comportamento do site, como páginas visitadas ou abandono do carrinho

Atribuição de receita: conecte impressões e cliques em anúncios a compras reais com rastreamento entre dispositivos

Prós e contras do AdRoll

Prós:

A gestão simplificada entre canais economiza tempo e melhora a consistência.

O foco no comércio eletrônico significa que ele compreende fluxos de trabalho como feeds de produtos e criativos dinâmicos.

Torna a tecnologia de retargeting acessível a marcas sem equipes dedicadas de operações de publicidade

Contras:

Recursos limitados no topo do funil para campanhas de conscientização

A precisão da atribuição foi afetada pelas mudanças na privacidade do navegador

As opções criativas são mais limitadas do que as ferramentas criativas dedicadas.

Preços do AdRoll

Preços personalizados

Avaliações e comentários da AdRoll

G2: 4,0/5 (mais de 690 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AdRoll?

Avaliação de um usuário:

O que mais gosto no AdRoll é a facilidade com que ele faz o redirecionamento em vários canais a partir de um único lugar. A configuração é simples e os relatórios são claros o suficiente para entender rapidamente o que está impulsionando as conversões. É especialmente útil para permanecer na mente dos usuários com alta intenção de compra, sem grande esforço manual.

O que mais gosto no AdRoll é a facilidade com que ele faz o redirecionamento em vários canais a partir de um único lugar. A configuração é simples e os relatórios são claros o suficiente para entender rapidamente o que está impulsionando as conversões. É especialmente útil para permanecer na mente dos usuários com alta intenção de compra, sem grande esforço manual.

O melhor software de gerenciamento de vendas de publicidade depende de suas necessidades específicas, seja para vender inventário direto, gerenciar programática ou coordenar campanhas personalizadas. A escolha certa equilibra o gerenciamento do pipeline, a coordenação de campanhas e os recursos de relatórios. As equipes que optam por plataformas integradas em vez de soluções pontuais gastam menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo construindo relacionamentos com anunciantes. Pronto para reunir seu pipeline de vendas de publicidade e o gerenciamento de campanhas? Comece gratuitamente com o ClickUp. ✅

Reúna seus anúncios e vendas

O melhor software de gerenciamento de vendas de publicidade depende de suas necessidades específicas, seja para vender inventário direto, gerenciar programática ou coordenar campanhas personalizadas.

A escolha certa equilibra o gerenciamento do pipeline, a coordenação de campanhas e os recursos de relatórios.

As equipes que optam por plataformas integradas em vez de soluções pontuais gastam menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo construindo relacionamentos com anunciantes.

Pronto para reunir seu pipeline de vendas de publicidade e o gerenciamento de campanhas? Comece gratuitamente com o ClickUp. ✅

Perguntas frequentes

O software de gerenciamento de vendas de publicidade inclui recursos específicos do setor, como gerenciamento de inventário, tabelas de preços e tráfego de campanhas, que os CRMs gerais não possuem. Enquanto os CRMs rastreiam relacionamentos, as plataformas de vendas de publicidade também gerenciam o que você está vendendo e como isso é entregue.

As plataformas de gerenciamento de projetos podem lidar com o rastreamento do pipeline e a coordenação de campanhas, especialmente para soluções de publicidade personalizadas. No entanto, equipes com necessidades complexas de inventário ainda podem precisar de ferramentas especializadas, embora os espaços de trabalho convergentes reduzam a necessidade de vários sistemas.

Procure recursos práticos de IA, como pontuação de leads para priorizar o alcance, informações sobre negócios para identificar oportunidades em risco e sugestões automatizadas de acompanhamento. A melhor IA revela informações úteis que ajudam você a vender de forma mais inteligente, não apenas a gerar mais relatórios.

Sim, os planos gratuitos de plataformas como ClickUp, HubSpot e Zoho oferecem um valor genuíno para equipes pequenas que estão começando. Você deve avaliar as limitações em relação ao número de usuários e recursos, mas as opções gratuitas são pontos de partida absolutamente viáveis.