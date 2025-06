15 tipos de materiais de apoio à venda que impulsionam as conversões (+ exemplos)

Os ciclos de vendas longos podem silenciosamente destruir até mesmo os negócios mais promissores. Você tem várias partes interessadas, desde o departamento financeiro até o de TI e a diretoria, ponderando cada decisão. Cada nova pergunta atrasa o processo.

Pior ainda, após uma ótima demonstração ou reunião, o impulso geralmente desaparece porque os defensores internos não têm as ferramentas necessárias para vender sua solução internamente.

É aqui que os materiais de apoio às vendas ajudam você a controlar a narrativa e acelerar o processo de compra.

Em primeiro lugar, isso dá aos seus representantes de vendas um motivo para fazer o acompanhamento e manter a conversa, mesmo com longos intervalos.

Quando as jornadas de compra se tornam cada vez mais complexas, um bom material de apoio de vendas ajuda você a permanecer na mente dos clientes e a avançar nos negócios.

Vamos examinar os 15 tipos de exemplos de materiais de apoio às vendas, como criá-los e gerenciá-los, e o impacto que eles têm na capacitação de vendas.

Seus representantes de vendas podem usá-los para facilitar as vendas.

Por exemplo, imagine um representante de vendas procurando provar as vantagens de custo do que está vendendo e encontrando um estudo de caso convincente para comprovar o ROI; ou um battlecard para combater os concorrentes, ou um documento de uma página para resumir a proposta para os tomadores de decisão.

Todos esses tipos de materiais de apoio à venda são criados com foco no cliente, garantindo que os materiais atendam às necessidades específicas e aos pontos fracos do comprador.

Com materiais de apoio à venda prontos a usar e personalizáveis, as suas equipas de vendas podem concentrar-se em construir relações, em vez de perder tempo a criar as suas próprias apresentações, e-mails ou documentos.

Eles gastam menos tempo criando materiais ou elaborando apresentações de vendas. E mais tempo realmente vendendo, o que acelera os ciclos de negócios e melhora as taxas de sucesso.

Vamos ver como os materiais de vendas e marketing certos podem apoiar cada etapa da jornada do comprador.

Seu cliente potencial está avaliando várias opções, portanto, seu representante de vendas deve agregar valor para despertar o interesse e promover conversas significativas.

Aqui estão os elementos essenciais para os materiais de apoio de vendas mais impactantes:

Compatível com dispositivos móveis: O formato é leve, compatível com dispositivos móveis e fácil de encaminhar internamente sem quebrar ou se perder?

Alinhamento da jornada do comprador: Adapte a profundidade e o tom do material de apoio ao estágio em que o comprador se encontra. Os materiais de conscientização para o estágio inicial são diferentes das ferramentas de apoio à decisão para o estágio final

Relevância para o comprador: O material de marketing aborda diretamente as necessidades, o setor e os pontos fracos do cliente potencial? A personalização é fundamental nesse caso

Agora, vamos explorar 15 exemplos de materiais de apoio de vendas que seus representantes podem usar como inspiração ao longo do ciclo de vendas:

Você é um representante de vendas se preparando para uma ligação de descoberta com o gerente de operações de uma empresa de tecnologia de médio porte. Você sabe que eles também estão avaliando três outros fornecedores.

Antes da ligação, você envia ao cliente potencial um folheto de um página sobre o produto. Ele explica o que o seu produto faz, os principais problemas que resolve, algumas características de destaque e uma breve história de sucesso de um cliente.

Durante a chamada, abra a página única na tela e explique-a aos clientes.

Após a ligação, a gerente de operações compartilha o documento de uma página com seu comitê de compras interno. Sua solução permanece em destaque na fase de conscientização, mesmo enquanto eles avaliam outras opções.

Enquanto isso, como gerente de capacitação de vendas, você já equipou seus representantes com este modelo de uma página para que todos possam fazer apresentações de forma consistente e rápida!

🏆 Resultado: você facilita para que o comprador defenda sua solução internamente.

Você é um profissional de vendas se preparando para uma segunda reunião com um comitê de compras formado por membros das áreas de operações, finanças e TI. Eles conhecem o básico, mas agora querem se aprofundar: estão perguntando sobre casos de uso, ROI, segurança e cronogramas de implementação.

Você entra ou participa virtualmente com uma apresentação de vendas personalizada. Mostra o problema do cliente, apresenta sua solução, destaca recursos e benefícios e traça o ROI esperado.

Neste recurso de vendas, você usa recursos visuais, estudos de caso de clientes e dados para mantê-lo envolvente.

🏆 Resultado: Na fase de consideração, você ganha a confiança da liderança, não apenas do defensor inicial.

⚡Inspiração: Aqui está a apresentação de vendas do Snapchat de 2014, com 14 slides. Ela ensina as marcas a envolver clientes potenciais com sua base de usuários em rápido crescimento, composta principalmente por pessoas de 13 a 24 anos. Este é um exemplo antigo, mas é um bom exemplo de como o Snapchat implementou uma estratégia de vendas que demonstrou como as marcas podem usar recursos como Snaps, Stories e Chat para códigos promocionais, conteúdo dos bastidores e anúncios exclusivos.

"Isso realmente funcionará para uma empresa como a nossa?" Uma pergunta com a qual a maioria dos representantes de vendas está familiarizada. No final do funil de vendas, esse tipo de material de apoio de vendas é ideal para superar dúvidas e fechar o negócio.

Com estudos de caso no processo de vendas, você mostra aos clientes em potencial como ajudou outro cliente que enfrentava desafios semelhantes a alcançar ótimos resultados. Você deve usá-los como uma ferramenta de vendas para mostrar provas sociais e reduzir o risco percebido.

🏆 Resultado: você passa de "explicar por que" para "mostrar que já funciona"

⚡Inspiração: Neste estudo de caso da ClickUp X Finastra , a primeira coisa que você vê é como a equipe de marketing da Finastra usa o ClickUp para expandir as atividades de GTM. Em seguida, você vê o impacto na forma de dados. Há também um vídeo que explica em detalhes os recursos do ClickUp que a equipe implementou.

A calculadora de ROI apresenta elementos interativos nos materiais de apoio à venda, mostrando aos clientes em potencial quanto tempo, dinheiro ou recursos eles podem economizar ou ganhar ao usar seu produto. Nada melhor do que transformar benefícios potenciais em números tangíveis para convencer aqueles que ainda estão indecisos

🏆 Resultado: fornece provas personalizadas com base na situação específica do comprador.

⚡Inspiração: A calculadora de ROI da Drift mostra quanto de receita anual você está perdendo sem o marketing conversacional. Esse tipo de material de apoio de vendas faz perguntas sobre sessões mensais no site, taxa de fechamento, etc.

Você é um líder empresarial ou executivo sênior de vendas voltado para empresas que precisam de uma solução estratégica. No início do processo de vendas, você compartilha um white paper ou um relatório de pesquisa publicado pela sua empresa que aborda as tendências do setor, os desafios e sua abordagem exclusiva para resolvê-los.

Você não faz uma apresentação direta. Ao educar os clientes potenciais com material de apoio à venda relevante, a conversa passa de uma discussão transacional para uma discussão estratégica entre pares, o que ajuda a construir confiança desde o início.

🏆 Resultado: Educa e influencia os clientes potenciais em fase inicial.

⚡Inspiração: Aqui está o Relatório do Modelo de Maturidade IDC da ClickUp , no qual a empresa de inteligência de mercado IDC pesquisou mais de 600 empresas para criar um modelo de como as empresas podem melhorar suas operações.

Quando usados com sabedoria, os depoimentos de clientes satisfeitos se tornam seus pontos de prova mais fortes em todas as etapas da jornada do comprador.

Você pode inseri-los estrategicamente em diferentes momentos:

Além disso, para criar materiais de apoio à venda mais eficazes, estruture-os como histórias de antes e depois. "Antes [do produto], nós estávamos [enfrentando dificuldades com X]. Depois [do produto], alcançamos [resultado Y]."

Por que esse formato? Porque torna a jornada do cliente mais identificável. Você mostra a transformação junto com o resultado final.

🏆 Resultado: Reduz o atrito. Os clientes potenciais não precisam verificar tudo o que você diz; eles veem provas reais incorporadas.

⚡Inspiração: No depoimento da ClickUp abaixo👇🏼, você pode ver a transformação de um fluxo de trabalho fragmentado para um ambiente colaborativo. O que o destaca é que ele é identificável e persuasivo em qualquer estágio da jornada do comprador.

Antes do ClickUp, nosso acompanhamento de projetos estava espalhado por várias plataformas, o que levava a falhas de comunicação e perda de tempo. Tínhamos dificuldade para manter todos alinhados e muitas tarefas acabavam sendo esquecidas. Depois de implementar o ClickUp, centralizamos nossos processos, economizando um tempo valioso e reduzindo significativamente as falhas de comunicação. Agora, nossa equipe colabora de forma integrada, a visibilidade dos projetos melhorou e estamos sempre adiantados em relação ao cronograma.

Pense nos modelos e sequências de e-mail como uma versão automática do seu material de apoio de vendas, que você pode usar para envolver clientes em potencial.

Seus gerentes de capacitação de vendas podem padronizar os acompanhamentos em toda a equipe. Por exemplo, cada representante segue a mesma estrutura de mensagens de alta qualidade e alta conversão.

E seus novos representantes de vendas não precisam adivinhar o que escrever. Eles apenas se conectam à sequência e começam a trabalhar com textos comprovados imediatamente. Isso acelera a integração e lhes dá uma chance melhor de obter vitórias rápidas.

🏆 Resultado: Aumentam os pontos de contato sem aumentar a carga de trabalho.

⚡Inspiração: Sempre que um usuário cria um Workspace gratuito no ClickUp , um consultor do ClickUp entra em contato com ele. Eles incentivam os usuários a agendar uma ligação com a equipe de vendas para saber mais sobre os planos de preços ou recursos. O próximo e-mail solicita a confirmação, depois um lembrete rápido para agendar a ligação e, por último, alguns recursos úteis. Confira o exemplo abaixo!👇🏼

As fichas comparativas ajudam os clientes potenciais a compreender rapidamente como o seu produto ou serviço se compara a outras opções. Elas apresentam as principais diferenças, características, vantagens e pontos de valor lado a lado, tornando mais fácil para os compradores perceberem por que a sua solução se destaca.

Essas planilhas comparativas são especialmente úteis durante as fases de consideração e decisão, quando os clientes potenciais estão avaliando ativamente suas opções e precisam de motivos claros e convincentes para escolher você.

🏆 Resultado: Molda a lista de verificação de avaliação para clientes potenciais.

Destacam-se as características que interessam ao público-alvo, como objetivos, automatizações e status personalizados.

💡Dica profissional: sempre crie sua planilha comparativa da perspectiva do cliente. Além dos recursos, você também deve se concentrar nas perguntas que eles já estão fazendo, como facilidade de uso, custo total ao longo do tempo, suporte ao cliente ou flexibilidade.

Os guias de preços ajudam os clientes em potencial a entender exatamente o que estão pagando. Um bom guia de preços detalha cada opção de forma clara, mostrando quais recursos, níveis de serviço ou benefícios estão incluídos em diferentes faixas de preço.

Ao criar isso, inclua aspectos que possam precisar de mais esclarecimentos para o seu público. Isso pode ser o número de usuários em um plano específico, o nível de suporte, as opções de personalização, a ajuda para integração ou os caminhos de atualização.

🏆 Resultado: traz transparência à conversa no processo de vendas, pois os compradores sabem exatamente pelo que estão pagando.

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos de perfil do cliente para renovar as vendas e o marketing

Vídeos explicativos são vídeos curtos, geralmente com 60 a 90 segundos de duração, que mostram visualmente como seu produto resolve um problema específico ou se encaixa no fluxo de trabalho de um cliente potencial. Eles se concentram em casos de uso reais, resultados importantes e o "porquê disso ser importante" por trás da sua solução, geralmente usando animações, telas reais do produto ou cenários de clientes.

🏆 Resultado: Simplifica o "momento de revelação" da sua solução, transformando-o em uma experiência rápida e fácil de entender.

⚡ Inspiração: O vídeo explicativo sobre o chatbot com IA conversacional da Certainly.io consegue um equilíbrio entre simplicidade e engajamento. Ele mostra como o chatbot com IA da empresa simplifica o trabalho das equipes de vendas, usando animações divertidas e um roteiro claro e fácil de entender. O vídeo se concentra nos pontos fracos dos clientes e mostra rapidamente como a Certainly.io pode resolvê-los.

As demonstrações interativas são experiências práticas com o produto no processo de vendas que permitem que os clientes-alvo interajam ativamente com um produto ou software, sem precisar instalá-lo ou configurá-lo totalmente primeiro. Em vez de assistir a um vídeo ou ler um guia, o usuário pode clicar, experimentar recursos e simular fluxos de trabalho reais em um ambiente controlado e guiado.

🏆 Resultado: você passa de "dizer aos clientes em potencial o que o produto faz" para "deixá-los experimentar o valor em primeira mão".

Um documento de perguntas frequentes (FAQ) é uma lista de perguntas e respostas comuns sobre um tópico, produto, serviço ou processo específico. Seu objetivo é esclarecer antecipadamente as dúvidas dos usuários e reduzir a necessidade de suporte direto ou explicações repetitivas.

✅ Use a linguagem do cliente: escreva como os usuários perguntam e falam naturalmente, não como sua equipe interna descreve as coisas

✅ Link para recursos mais aprofundados, se necessário: Se um tópico for complexo, dê uma resposta curta e inclua um link para um artigo de ajuda ou vídeo com todos os detalhes

✅ Mantenha as respostas claras e concisas: Procure escrever entre 2 e 5 frases. Responda à pergunta de forma simples, sem sobrecarregar com detalhes

🏆 Resultado: A página de perguntas frequentes reduz os tickets de suporte e acelera a integração dos usuários.

⚡Inspiração : a seção de perguntas frequentes do Airbnb organiza as perguntas por tópico, como reservas, cancelamentos e pagamentos, para que as pessoas possam encontrar rapidamente o que precisam. Cada resposta é breve, mas útil, e inclui links para suporte mais detalhado, quando necessário.

Infográficos são materiais de apoio à venda visuais que apresentam informações, dados ou processos complexos em um formato gráfico simples e fácil de analisar. Eles combinam recursos visuais, como ícones, gráficos, ilustrações e textos curtos, para ajudar os clientes em potencial a entender rapidamente os pontos principais sem precisar ler um conteúdo extenso.

🏆 Resultado: Transmite sua mensagem rapidamente, sem sobrecarregar o leitor.

⚡Inspiração: O infográfico da Duck.Design para a Guestpay mapeia a jornada do hóspede do hotel e destaca onde os pagamentos são feitos. Como você pode ver, a citação final une tudo de forma natural, tornando-a perfeita.

🧠 Curiosidade: As pinturas rupestres de Lascaux , criadas há 17.000 anos na França, estão entre as primeiras formas de comunicação visual. Assim como os infográficos modernos, elas usavam imagens simples para compartilhar ideias complexas, rastrear animais, mapear caçadas e contar histórias, tornando as informações fáceis de entender sem palavras.

Os e-books são conteúdos mais longos, criados para educar, informar ou orientar clientes potenciais sobre um tópico específico, ao mesmo tempo que posicionam sutilmente a sua marca como especialista. Ao contrário das publicações curtas em blogs ou folhetos, os e-books permitem aprofundar problemas, soluções, tendências ou estratégias, oferecendo valor real aos leitores e construindo confiança ao longo do tempo.

🏆 Resultado: Um bom e-book é um compêndio exaustivo que responde a todas as perguntas que um cliente potencial possa ter sobre um tópico. Ele ajuda as marcas a se posicionarem como autoridades especializadas em seu campo.

Os manuais do usuário são documentos detalhados que orientam os clientes sobre como configurar, usar e solucionar problemas de um produto. Embora sejam vistos principalmente como materiais de suporte pós-venda, as equipes de vendas também usam os manuais do usuário como material de apoio à venda, especialmente ao vender produtos complexos que os clientes potenciais precisam entender antes de se comprometerem totalmente.

🏆 Resultado: Um manual do usuário claro aumenta a confiança no produto e reduz o atrito na configuração durante o processo de vendas.

⚡ Inspiração: O manual do usuário do Notion orienta os usuários por cada recurso com vídeos curtos, imagens, instruções rápidas e até sugestões para vários casos de uso. E essa clareza pode ajudar muito a deixar alguém confiante na escolha da ferramenta.

Com todos esses tipos de materiais de apoio à venda, as versões podem começar a se acumular, os links podem se perder e a personalização de materiais para cada lead adiciona ainda mais trabalho ao seu dia a dia. Quando você também está tentando se manter em sincronia com o marketing, é fácil se sentir sobrecarregado.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, entra em ação quando sua equipe de vendas mais precisa, reunindo tarefas, conteúdo e colaboração em uma plataforma simplificada. Ele substitui ferramentas dispersas e fluxos de trabalho confusos por uma única fonte de verdade, para que sua equipe permaneça focada, rápida e sincronizada.

O ClickUp Docs, por exemplo, oferece à sua equipe de vendas um espaço centralizado para criar, organizar e colaborar em todos os materiais de vendas.

Veja como seus representantes de vendas podem usar o ClickUp Docs para manter a eficiência:

As equipes de vendas e marketing podem trabalhar juntas em tempo real no mesmo documento, evitando conflitos de versões e simplificando as aprovações

💡Dica profissional: use os quadros brancos do ClickUp para debater e definir visualmente sua estratégia de materiais de apoio às vendas — insira miniaturas de suas páginas únicas, marque colegas de equipe para revisar apresentações e mapeie onde cada recurso se encaixa no funil de vendas.

Depois que seu material de apoio estiver organizado e acessível no ClickUp Docs, o próximo passo é torná-lo mais inteligente e rápido de trabalhar. E para que isso aconteça, use o ClickUp Brain.

Esta IA para documentação pode ajudá-lo a criar e refinar seus materiais de apoio às vendas com muito menos esforço manual. Precisa criar um documento de uma página sobre um produto, reformular um estudo de caso para um novo público-alvo ou resumir um white paper extenso? Insira seu conteúdo, converse em linguagem natural e deixe o ClickUp Brain cuidar do trabalho pesado do seu processo de vendas.

Para as equipes de vendas, isso significa que você não perde tempo reescrevendo ativos ou procurando ajuda para redigir textos. Você pode usar IA em vendas para personalizar mensagens, criar sequências e preparar materiais de apoio para diferentes estágios do funil, tudo dentro da plataforma.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores.

No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo.

Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!