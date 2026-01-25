Como substituir demonstrações internas de produtos no Google Meet pelo ClickUp SyncUp

As demonstrações internas de produtos não devem deixar as equipes na dúvida.

No entanto, nas áreas de vendas, produtos e suporte, as mesmas perguntas continuam surgindo. Os recursos são reexplicados, os casos extremos são revisitados e as equipes acabam assistindo à mesma demonstração mais de uma vez.

O problema não é a demonstração em si. É o fato de que o conhecimento fica isolado.

Neste guia, mostraremos como o ClickUp SyncUp pode substituir o Google Meet para demonstrações internas e manter o contexto do produto acessível muito tempo após o término da chamada.

Por que as demonstrações internas tradicionais de produtos são uma perda de tempo

As demonstrações internas de produtos promovem uma visão compartilhada. Elas garantem que todos — desde as equipes de produto e desenvolvimento até as partes interessadas e vendas — entendam os recursos do produto.

Portanto, se seus funcionários têm um conhecimento incompleto do produto, mesmo após realizar reuniões regulares de demonstração do produto, os problemas subjacentes podem ser. 👇

Conflitos de agendamento

Quando as equipes estão espalhadas por diferentes fusos horários, agendar uma reunião que seja conveniente para a agenda e o horário de trabalho de todos é um desafio. Alguém da sua equipe terá que trabalhar horas extras após o expediente para participar de uma demonstração.

Se a demonstração é algo que você pode gravar e deixar a equipe assistir no seu próprio ritmo, por que forçá-los a participar de uma única chamada?

As demonstrações assíncronas economizam tempo e protegem a produtividade no local de trabalho.

👀 Você sabia? Um funcionário comum que trabalha das 9h às 17h é interrompido a cada 2 minutos por reuniões, e-mails ou notificações. Levando em consideração as atividades fora do horário de trabalho, o total chega a 275 interrupções por dia. As empresas que esperam uma comunicação sincronizada estão perdendo bilhões de dólares todos os anos porque seus funcionários não têm espaço para um trabalho profundo e focado.

Concentração esgotada

Compreender profundamente um produto é fundamental para o sucesso da equipe. No entanto, se seu funcionário estiver participando de uma chamada de demonstração após encerrar quatro reuniões consecutivas, ele definitivamente não terá capacidade para compreender completamente o novo recurso do produto.

O resultado?

A equipe de vendas não terá respostas quando os clientes fizerem perguntas.

As partes interessadas não terão contribuições ou feedback para melhorias nos recursos.

Há um desalinhamento na compreensão do produto entre cada departamento.

👀 Você sabia? Os funcionários passam 392 horas por ano em reuniões. Quando dividido, isso equivale a mais de 16 dias inteiros gastos em reuniões anualmente. Um investimento de tempo tão significativo ressalta a necessidade de garantir que as reuniões sejam necessárias e eficientes.

Feedback inconsistente

Os comentários de uma sessão do Google Meet raramente ficam em um único lugar.

Uma pessoa deixa suas ideias no Slack. Outra pessoa adiciona comentários a um documento do Google dois dias depois. Um gerente de projeto escreve notas parciais.

Um líder de capacitação de vendas lembra-se de uma sugestão verbal, mas não consegue rastrear sua origem. Quando a equipe tenta agir, o feedback está fragmentado e incompleto.

Como o Google Meet não está conectado ao seu sistema de trabalho, não há uma única fonte de verdade para:

Quais comentários foram compartilhados

Quem compartilhou

O que foi decidido versus o que foi apenas discutido

Quais contribuições realmente precisam de ação

O problema é o seguinte: as equipes tendem a dar mais importância às opiniões mais expressivas da chamada ou menos importância aos comentários mais discretos, mas críticos, que nunca foram registrados nas notas.

Visibilidade perdida

Digamos que um representante de vendas levante uma questão durante a demonstração e o líder do produto prometa responder em 48 horas com uma solução.

Como você garante que o lead realmente resolva a consulta dentro desse prazo?

O problema com reuniões de demonstração isoladas é que as discussões desaparecem após a chamada. Não há como converter essas discussões em tarefas acionáveis e responsabilizar as pessoas.

Sua equipe continua com suas tarefas diárias e não se lembrará de uma consulta até que seu trabalho seja interrompido pelo mesmo problema não resolvido.

Se você tem dificuldade para organizar as notas das reuniões, este vídeo é para você 👇

📮 ClickUp Insight: Nossos dados de pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem, em média, 8 ou mais participantes. Também descobrimos que uma reunião média dura aproximadamente 51 minutos. Essas grandes reuniões podem resultar em pelo menos 6 a 8 horas de tempo coletivo gasto em reuniões por semana em nível organizacional. E se você pudesse reduzir isso? O ClickUp transforma a forma como as equipes se comunicam! Em vez de reuniões longas, colabore diretamente nas tarefas usando comentários, anexos, notas de voz, videoclipes e muito mais — tudo em um só lugar. 💫 Resultados reais: as equipes globais da STANLEY Security já economizaram mais de 8 horas por semana em reuniões e atualizações com nosso aplicativo completo para o trabalho!

O que é o ClickUp SyncUp e como ele centraliza as demonstrações internas de produtos

Colabore com sua equipe de maneira integrada com o ClickUp SyncUp.

O ClickUp SyncUp é uma ferramenta de reunião e colaboração com tecnologia de IA que permite iniciar chamadas de áudio e vídeo individuais ou em grupo dentro do seu espaço de trabalho ClickUp.

É parte do ClickUp Chat e pode ser iniciado a partir de mensagens diretas, canais ou visualizações. Use-o para fazer demonstrações ao vivo de produtos, conectar discussões a tarefas e obter resumos gerados por IA para uma visão geral rápida.

O SyncUp está disponível em todos os planos do ClickUp, incluindo o plano gratuito.

Veja como você pode usar o SyncUp para centralizar suas demonstrações de produtos e torná-las acionáveis 👇

Crie demonstrações visuais de produtos usando o ClickUp Clips.

Use o ClickUp Clips para gravar orientações em áudio/vídeo do seu produto.

Compartilhe a tela e explique como um recurso funciona passo a passo. Considere isso como uma configuração semelhante ao Loom. Todos os clipes gravados podem ser acessados no Clips Hub, e você também pode compartilhar o link da gravação em canais ou conversas específicas do produto para que todos possam revisar.

Os clipes vêm com recursos de controle de velocidade e reprodução. Dessa forma, você pode retroceder e entender a complexa apresentação do produto no seu próprio ritmo. Deixe um comentário com data e hora para direcionar uma conversa específica.

Basta clicar em um vídeo onde deseja deixar uma pergunta e, em seguida, atribuí-la a uma pessoa que possa respondê-la para você.

🚀 Vantagem do ClickUp: Conecte sua conta do Google Agenda para exibir eventos em sua agenda com a integração do Google Agenda. Clique em qualquer evento com videoconferência para participar diretamente do ClickUp. Veja como usar essa integração de maneira eficaz: Acesse e participe de eventos do calendário a partir do ClickUp: visualize, crie ou participe de eventos do Google Agenda diretamente do ClickUp — sem precisar alternar entre abas quando discussões ao vivo são realmente necessárias.

Crie e atualize eventos do calendário com o ClickUp AI: depois que a integração estiver configurada, use a IA para agendar ou modificar eventos do Google Agenda com base no contexto da tarefa ou nos resultados da demonstração assíncrona.

Veja tudo em uma única visualização do calendário: os eventos do Google Agenda aparecem dentro do ClickUp, para que demonstrações assíncronas, acompanhamentos e sessões ao vivo ocasionais permaneçam visíveis em um único lugar.

Sessões ao vivo para perguntas

Inicie um SyncUp para abordar todas as questões relacionadas ao produto de uma só vez. Para tornar a reunião de perguntas e respostas produtiva e interativa, peça aos membros da sua equipe que compartilhem suas dúvidas no canal de bate-papo com antecedência.

Certifique-se de enviar a agenda da reunião a todos os participantes — isso ajuda todos a entenderem o contexto.

Mesmo que alguém não possa participar da reunião, suas dúvidas ainda serão esclarecidas.

Você pode gerar um resumo abrangente de IA após o término da reunião.

Coloque este resumo em um documento do ClickUp e compartilhe-o com qualquer pessoa, para que possam ver as ações necessárias sem precisar assistir novamente ao SyncUp.

Obtenha um resumo rápido dos itens de ação da reunião com o ClickUp Brain.

Se você tem uma equipe multilíngue, ela pode usar o ClickUp AI dentro do Workspace ou o aplicativo ClickUp Brain para traduzir as notas da reunião para o idioma local.

Converta suas notas de reunião em vários idiomas usando o ClickUp AI.

Centralize a comunicação da sua equipe com o ClickUp Chat.

O ClickUp Chat unifica toda a comunicação da sua equipe por meio de threads, canais e mensagens diretas.

Observação: o SyncUp faz parte do ClickUp Chat e só pode ser usado quando você ativa o Chat.

Comunique-se com a equipe por meio de tópicos e canais no ClickUp Chat.

Para projetos entre departamentos, crie um canal dedicado no ClickUp Chat como um hub central. Se o projeto já tiver uma lista ou pasta associada a ele, use o canal de chat dessa lista ou pasta! Compartilhe todas as discussões, tarefas, arquivos e chamadas do SyncUp relacionadas ao projeto neste canal.

Como tudo está centralizado, isso reduz a troca de contexto.

Registro de vídeo pesquisável

A demonstração do produto gravada pode ser transformada em uma base de conhecimento pesquisável?

Com certeza. Crie um ClickUp Doc que organize essas gravações do ClickUp Clips como um curso estruturado.

Adicione links para demonstrações específicas em sequência — primeiro a visão geral dos recursos, depois as funcionalidades avançadas e, por fim, os casos extremos. Qualquer pessoa pode seguir o caminho passo a passo, em vez de adivinhar qual vídeo assistir a seguir.

Quando os trainees assistirem aos vídeos, eles poderão deixar comentários com marcação de tempo e suas perguntas. Mas eles também poderão consultar comentários anteriores feitos por outras pessoas e ver as respostas.

Se o ponto de confusão é comum, é provável que alguém já o tenha esclarecido. Não é necessário esperar por uma resposta ou interromper o trabalho de alguém para obter respostas.

Contexto integrado

As demonstrações no ClickUp SyncUp não existem isoladamente. Você pode compartilhar links de gravação no ClickUp Tasks, Docs, canais e mensagens diretas. As gravações também estão disponíveis para os participantes da reunião no Clips Hub.

Você também pode conectar tarefas diretamente ao SyncUps a partir do canal ou DM onde o SyncUp foi iniciado. Basta passar o mouse sobre a mensagem do SyncUp, clicar no ícone de reticências ... e selecionar Adicionar relação.

📌 Exemplo: Você está orientando a equipe sobre uma nova integração de pagamento. Conecte a principal tarefa de desenvolvimento ao SyncUp para que outros possam acessar facilmente os arquivos, comentários e contexto relevantes.

Todas as discussões, perguntas e acompanhamentos permanecem vinculados à tarefa onde o trabalho realmente acontece. As equipes não perdem tempo procurando em pastas, conversas ou ferramentas para reconstruir o contexto posteriormente. A demonstração, o feedback e a execução ficam todos em um só lugar.

Resuma e mantenha o trabalho em andamento.

⭐ Bônus: Com o ClickUp Enterprise Search, você pode recuperar informações em segundos usando comandos em linguagem natural. Por exemplo, se você estiver ausente por uma semana, basta pedir ao assistente de IA para colocá-lo em dia com as ações pendentes e discussões essenciais da semana passada. Peça ao Clickup Brain para atualizá-lo no seu canal de bate-papo.

Para todos os SyncUps gravados, você pode criar um resumo da chamada com base em IA que descreve os principais itens de ação e tarefas.

Obtenha resumos de reuniões com contexto a partir de suas tarefas, documentos e bate-papos.

Como substituir demonstrações do Google Meet pelo ClickUp SyncUp

Veja como você pode incorporar o ClickUp SyncUp às suas demonstrações de produtos:

Etapa 1. Audite seu calendário de demonstrações atual

Analise seus eventos do Google Agenda e categorize suas demonstrações de produtos existentes em duas categorias:

Demonstrações que podem se beneficiar da sincronização:

Demonstrações que exigem brainstorming ou tomada de decisões estratégicas

Sessões em que as partes interessadas precisam debater compromissos ou prioridades

Reuniões iniciais em que o alinhamento da visão é mais importante do que os detalhes

Exemplos: reuniões OKR, sessões de planejamento estratégico e discussões de brainstorming.

Demonstrações que podem ser assíncronas:

Apresente os recursos, onde as pessoas principalmente ouvem e fazem perguntas posteriormente.

Atualizações de progresso que não exigem feedback imediato

Demonstrações com baixa participação devido a conflitos de fuso horário ou problemas de agendamento

Exemplos: Apresentações de recursos onde a maioria das pessoas ouve e atualizações internas sobre o progresso.

Em seguida, reduza a frequência das reuniões que não exigem interação em tempo real.

Além disso, defina metas de comunicação claras. As equipes devem ter uma compreensão clara de quando usar o SyncUp, Clips ou Chats para responder em um ambiente assíncrono.

👀 Você sabia? A NASA usou loops de voz durante as missões Apollo. Eram áudios multicanais contínuos e em tempo real, nos quais diferentes equipes ouviam conversas sobrepostas. Foi uma das primeiras formas de coordenação síncrona entre disciplinas.

Etapa 2. Inicie e grave um SyncUp

Inicie um SyncUp diretamente a partir de:

Um canal

A DM

Visualizações em um local que possui um canal de bate-papo associado a ele

Clique no ícone do SyncUp (telefone) na barra de ferramentas ou no cabeçalho para iniciar sua chamada.

💡 Dica profissional: para demonstrações que todos na equipe precisam assistir, crie um canal #Produto no seu ClickUp Chat. Organize todas as reuniões de demonstração de produtos da empresa a partir daqui. Todas as informações relacionadas ao produto ficam acessíveis em um só lugar.

Depois de explicar os produtos por meio de orientações visuais e sessões interativas, você também precisará da documentação desse produto.

Com o ClickUp BrainGPT, um espaço de trabalho de IA unificado, você pode processar e converter seus resumos de gravações de demonstrações em guias escritos completos com etapas, pontos principais e itens de ação. Veja o que ele pode fazer:

Acesse o contexto de aplicativos conectados : extraia dados do Google Drive, Slack e outras ferramentas para criar uma documentação abrangente do produto sem precisar alternar entre plataformas.

Alterne entre modelos de IA : escolha Claude para redação técnica, ChatGPT para explicações criativas ou Gemini para formatação estruturada, dependendo das suas necessidades de documentação.

Dite em vez de digitar : use : use o Talk-to-Text para economizar tempo ao fazer perguntas ou responder a mensagens, tornando o feedback assíncrono mais rápido e natural.

Use a Pesquisa Empresarial para encontrar demonstrações anteriores: encontre orientações semelhantes sobre recursos, sessões anteriores de perguntas e respostas ou perguntas recorrentes em todas as suas gravações e documentos.

👀 Você sabia? O Picturephone II da AT&T foi o primeiro sistema de videoconferência a ser lançado comercialmente. As pessoas precisavam visitar uma das estações do Picturephone nos EUA — Nova York, Washington, D.C. e Chicago — e pagar pelo menos US$ 16 para fazer uma ligação de três minutos naquela época. O serviço não prosperou, mas marcou o início da tecnologia de comunicação virtual (agora) facilmente acessível.

Etapa 3. Incorpore e colete feedback assíncrono

Os SyncUps e Clips gravados permanecem no Clips Hub permanentemente. Para fechar o ciclo de feedback de forma eficiente, peça às equipes que confirmem o recebimento dos novos vídeos de demonstração e ofereçam seus comentários dentro de um prazo determinado.

As preocupações são resolvidas mais rapidamente e a compreensão do produto se aprofunda em todos os departamentos quando há uma janela clara para respostas.

📌 Exemplo: Você está orientando a equipe sobre uma nova integração de pagamento. Conecte a principal tarefa de desenvolvimento ao SyncUp para que outros possam acessar facilmente os arquivos, comentários e contexto relevantes.

🚀 Vantagem do ClickUp: Superagentes são colegas de equipe com tecnologia de IA dentro do ClickUp que trabalham continuamente em todo o seu espaço de trabalho. Eles entendem tarefas, documentos, bate-papos e ferramentas conectadas e podem executar fluxos de trabalho de várias etapas sem solicitações manuais ou acompanhamentos. Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp. Os Super Agentes se destacam em fluxos de trabalho como: Briefings criativos: Elabore briefings criativos usando o contexto de uma tarefa ou bate-papo, incluindo melhorias práticas para padronizar a recepção e acelerar as aprovações.

Resumos de recursos: converter solicitações de recursos em resumos estruturados, permitindo que equipes ágeis alinhem o escopo, estimem o tempo com eficiência e reduzam o retrabalho.

E-mails de acompanhamento: transforme os resultados das reuniões do AI Notetaker em e-mails de acompanhamento prontos para o cliente, capturando decisões, responsáveis e prazos para definir claramente os próximos passos.

Escalonamento de problemas: mantenha um documento centralizado com um resumo do escalonamento para cada tarefa, proporcionando às equipes uma resolução mais rápida e clara dos problemas.

Benefícios de usar o ClickUp SyncUp em vez do Google Meet

O Google Meet é uma ferramenta de comunicação de áudio e vídeo rica em recursos; no entanto, ainda é uma ferramenta independente que não acompanha o seu trabalho.

Após uma reunião de demonstração, suas gravações ficam no Drive e os comentários ficam espalhados por e-mails ou threads do Slack. Não há um sistema para transformar as discussões da reunião em tarefas reais.

O SyncUp elimina os silos ao operar dentro do seu espaço de trabalho. As vantagens de usar o SyncUp em vez do Google Meet são 👇

Base de conhecimento permanente: todas as discussões, comentários e documentos relacionados ficam em um só lugar, vinculados à respectiva demonstração ou clipe do SyncUp. Qualquer pessoa que assistir à gravação meses depois poderá acompanhar todo o contexto sem precisar procurar em diferentes aplicativos.

Menos cansaço nas reuniões: as equipes visualizam as demonstrações no momento que lhes for mais conveniente, sem interromper o trabalho intenso. O modelo de comunicação interativa do ClickUp Chat permite as equipes visualizam as demonstrações no momento que lhes for mais conveniente, sem interromper o trabalho intenso. O modelo de comunicação interativa do ClickUp Chat permite um melhor gerenciamento das reuniões em diferentes fusos horários.

Integração mais estreita: o SyncUp integra-se não só com o ClickUp, mas também com todas as suas ferramentas conectadas. Tudo, desde documentos, feedback e contexto de tarefas, pode ser acessado, poupando-lhe o SyncUp integra-se não só com o ClickUp, mas também com todas as suas ferramentas conectadas. Tudo, desde documentos, feedback e contexto de tarefas, pode ser acessado, poupando-lhe a dispersão de ferramentas

Economia de custos: o SyncUp está disponível para teste em todos os planos gratuitos.

Melhor qualidade do feedback: as equipes podem gravar clipes de áudio/vídeo para levantar questões durante a revisão de uma demonstração e deixar comentários com marcação de tempo. Todo o feedback é rastreado e tratado em um ciclo fechado, sem ficar perdido.

Pesquisa e respostas com tecnologia de IA: basta pedir ao Brain para “encontrar a demonstração em que os limites de taxa da API foram discutidos” ou “me dizer se nossa ferramenta de CRM pode automatizar postagens nas redes sociais” e obter respostas instantâneas extraídas de nomes e resumos de gravações, comentários e threads de bate-papo.

Como as equipes estão usando o ClickUp SyncUp hoje

As demonstrações de produtos não são padronizadas. Equipes diferentes precisam de informações diferentes, com diferentes níveis de profundidade, para diferentes finalidades. Alguns exemplos de uso do SyncUps para personalizar demonstrações de produtos são:

1. As equipes de produto demonstram novos recursos para as partes interessadas

✅ Experimente isto: Divida as apresentações dos recursos em vídeos curtos de 2 a 5 minutos que as equipes podem assistir no seu próprio ritmo.

Incorpore todas as demonstrações relacionadas na mesma tarefa ou documento. A melhor prática é iniciá-las a partir do mesmo canal para manter o contexto.

Organize uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, na qual você aborda as preocupações da equipe, uma após a outra, com base nas perguntas coletadas por meio de comunicação assíncrona.

2. As equipes de capacitação de vendas preparam os representantes para os lançamentos

✅ Experimente isto: Peça aos representantes que comentem com perguntas em vez de agendar chamadas regionais de capacitação.

Grave um SyncUp explicando o que mudou, para quem é o recurso e como posicioná-lo nas conversas com os clientes. Incorpore o link da gravação do SyncUp na tarefa ou documento mais relevante.

Anexe notas sobre como lidar com objeções e marcas de tempo das demonstrações diretamente à mesma tarefa ou documento.

✅ Experimente isto: Acompanhe os follow-ups como tarefas, em vez de agendar outra chamada de alinhamento.

Grave um SyncUp mostrando como um novo recurso afeta os fluxos de trabalho internos, relatórios ou transferências.

Peça aos líderes operacionais que comentem sobre os riscos ou dependências a jusante.

4. Equipes multifuncionais se alinham durante períodos de lançamento movimentados

✅ Experimente isto: Permita que as equipes se atualizem de forma assíncrona, mantendo-se alinhadas.

Use o SyncUps para gravar atualizações rápidas durante a semana de lançamento, em vez de chamadas diárias de sincronização.

Mantenha todas as atualizações em um canal vinculado ao lançamento.

5. Equipes de design apresentando maquetes e protótipos

✅ Experimente isto: Use o ClickUp Brain para resumir todos os comentários e agrupá-los por prioridade antes de iniciar a próxima iteração.

Grave um clipe apresentando o design com narração sobre as principais decisões e compromissos.

Compartilhe o arquivo Figma e a tarefa de design no tópico do SyncUp.

Erros comuns ao fazer a transição do Google Meet para demonstrações assíncronas

Dito isso, o objetivo nunca foi eliminar as reuniões síncronas, mas encontrar oportunidades em que as demonstrações assíncronas atendam melhor às equipes.

Se você está fazendo a transição das demonstrações do Google Meet para o modo assíncrono, aqui estão os erros comuns a evitar:

Erro ❌ Solução ✅ Trate demonstrações assíncronas como reuniões gravadas Divida as demonstrações em clipes curtos e direcionados, com uma mensagem clara para cada um. Não definir expectativas para o feedback Defina um prazo claro para respostas e peça feedback específico, não comentários abertos. Substituindo reuniões que ainda precisam de discussão em tempo real Mantenha OKRs, estratégias e sessões iniciais ao vivo; transfira demonstrações informativas de forma assíncrona. Trate as demonstrações assíncronas como visualizações opcionais. Vincule as demonstrações a tarefas, decisões ou resultados para que a visualização tenha um objetivo claro. Esquecendo o contexto multifuncional Comece cada demonstração com o que mudou, quem é afetado e por que isso é importante. Presumir que assíncrono significa ausência de facilitação Use resumos e acompanhamentos no ClickUp para fechar o ciclo.

👀Você sabia? Quase 47% dos funcionários ficam irritados porque os apresentadores não estão preparados para conduzir uma reunião de forma estratégica. E mais de 55% dos funcionários ficam frustrados com reuniões que poderiam ter sido resolvidas por e-mail.

Centralize demonstrações internas com o ClickUp SyncUp

Criar uma cultura colaborativa assíncrona exige que os membros da equipe se comuniquem com atenção.

Se uma ideia ou demonstração puder ser transmitida adequadamente sem tirar as pessoas do trabalho intenso, escolha essa opção.

Torne as sessões ao vivo opcionais e ofereça recursos adequados. As pessoas que assistem às gravações posteriormente não sentem que perderam contextos ou discussões importantes.

Conheça o ClickUp SyncUps, uma ferramenta de comunicação híbrida. Ela se adapta à forma como as equipes trabalham.

Com a IA contextual, as discussões se transformam em itens de ação e tarefas.

Inscreva-se no ClickUp e centralize suas demonstrações internas com o SyncUp.

Perguntas frequentes

O ClickUp SyncUp é uma ferramenta de reunião e colaboração com tecnologia de IA que permite iniciar chamadas de áudio e vídeo individuais ou em grupo dentro do seu espaço de trabalho ClickUp. Ele faz parte do ClickUp Chat e pode ser iniciado a partir de DMs, canais ou visualizações.

O SyncUp é uma ferramenta colaborativa de reunião com IA integrada ao ClickUp que se conecta a todo o seu ecossistema de espaço de trabalho. O espaço de trabalho com IA convergente unifica ferramentas e fluxos de trabalho, reduzindo a dispersão do trabalho. O Google Meet é uma ferramenta independente de videoconferência que se conecta apenas ao seu ecossistema Google, com gravações armazenadas no Drive.

Sim. Você pode gravar demonstrações de produtos em áudio ou vídeo com o ClickUp Clips ou hospedar um SyncUp ao vivo e orientar os membros da equipe sobre o produto. Os SyncUps podem ser gravados com compartilhamento de tela e comentários ao vivo. As pessoas que visualizam a gravação podem criar um resumo da reunião por IA ou deixar um comentário com registro de data e hora.

As equipes podem deixar comentários com data e hora diretamente nas gravações do SyncUp ou fazer perguntas no chat ou canal onde o SyncUp foi hospedado. O feedback permanece vinculado à gravação para facilitar a consulta e o acompanhamento.

Sim. O SyncUp está disponível para teste em todos os planos do ClickUp, incluindo o plano gratuito.