Modelos gratuitos de videogame para planejar, projetar e acompanhar o desenvolvimento do seu jogo

Seu jogo tem um loop central matador, arte única e uma versão que funciona quase perfeitamente. Mas sua lista de bugs está no Discord, suas anotações de nível estão enterradas no Google Docs e ninguém sabe para onde foi aquela versão final “aprovada” do roteiro da cena cinematográfica.

Isso não é um pipeline de produção. É uma proliferação de trabalho.

À medida que mais equipes e estúdios independentes lançam seus produtos de forma mais rápida e enxuta, sua capacidade de planejar e executar com precisão se torna uma vantagem competitiva. Esteja você criando um único nível ou se preparando para o lançamento, você precisa de sistemas que possam acompanhar seu ritmo.

Este guia reúne os melhores modelos de videogame — de documentos de design a quadros de sprint — que ajudam você a construir de forma mais inteligente, alinhar sua equipe e evitar reconstruções dolorosas antes do lançamento.

Os 12 melhores modelos de videogame para desenvolvedores de jogos em resumo

Seja você um desenvolvedor independente, um estúdio ou alguém que está começando seu primeiro jogo, esses modelos ajudarão você a organizar, planejar e otimizar todas as etapas da jornada de desenvolvimento do seu videogame.

O que são modelos de videogame?

Um modelo de videogame é uma estrutura pronta para planejar uma parte do desenvolvimento, como documentos de design, rastreamento de bugs, sprints ou listas de verificação de lançamento.

Em vez de começar do zero todas as vezes, você começa com um formato que já inclui as seções que você provavelmente esqueceria quando estiver imerso na produção.

A maioria dos modelos de jogos ajuda você a registrar decisões e manter a consistência dos elementos principais, como mecânica, níveis, recursos, notas de teste e tarefas de lançamento. Quer você trabalhe sozinho ou em equipe, esses modelos ajudam a evitar que detalhes sejam esquecidos e a avançar mais rapidamente da ideia ao lançamento.

O que torna um modelo de videogame bom?

Um bom modelo de videogame deve manter o planejamento claro, ao mesmo tempo em que oferece recursos adequados ao seu gênero e fluxo de trabalho.

Veja o que o modelo ideal de videogame deve ter:

Seções claras para conceito, jogabilidade, mecânica, personagens, recursos e testes.

Estrutura fácil de seguir para planejamento e documentação

Espaço para registrar alterações, comentários e revisões

Compatibilidade com ferramentas de projeto e fluxos de trabalho populares

Campos personalizáveis para adaptar o modelo a diferentes equipes e estilos de jogo.

Recursos de colaboração em tempo real para equipes ou estúdios

Listas de verificação e cronogramas integrados para garantir o acompanhamento completo do projeto.

12 melhores modelos de videogame

O desenvolvimento de jogos não se resume mais a gerenciar arquivos e tarefas, mas sim a gerenciar inteligência. No entanto, quando as ferramentas de IA para documentos, bate-papos, notas e planejamento estão todas em sistemas separados, você acaba com o que chamamos de dispersão de IA: insights desconectados, atualizações dispersas e nenhuma fonte única de verdade.

É aí que o espaço de trabalho convergente com IA do ClickUp muda o jogo. Ele reúne tudo — tarefas, documentos, ativos, cronogramas e agora IA — em um único lugar que entende o seu trabalho. Assim, você não está apenas agindo mais rápido... você está agindo de forma mais inteligente.

Abaixo, você encontrará 12 modelos de desenvolvimento de jogos criados para reduzir o retrabalho, eliminar pontos cegos e realmente ajudá-lo a lançar seu jogo — esteja você esboçando sua primeira mecânica ou planejando um lançamento global.

1. Modelo de documento de design de jogo ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje, documente e gerencie todos os elementos do jogo em um só lugar com o modelo de documento de design de jogos do ClickUp.

Quando você está imerso na produção, é muito fácil esquecer o que a equipe realmente concordou. O modelo ClickUp Game Design Doc mantém seu ciclo principal, mecânica, recursos e planos de ativos em um hub editável, para que as decisões não desapareçam no meio do sprint.

Criado como um modelo do ClickUp Docs, ele foi projetado para abranger objetivos, recursos, instruções de jogabilidade, mecânica e ativos, além de oferecer suporte à criação de um fluxo de trabalho mais amplo com recursos como listas, Gantt, carga de trabalho, calendário e muito mais. Ele também foi feito para oferecer suporte ao acompanhamento com edição colaborativa, automações, gravação de tela e IA dentro do seu processo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas de desenvolvimento para que a equipe possa aprovar o que significa “concluído”.

Descreva os recursos e a mecânica para que as decisões sobre o escopo sejam registradas antecipadamente.

Documente os recursos para que o trabalho de arte, áudio e interface do usuário não precise ser replanejado repetidamente.

Crie um fluxo de trabalho além do documento usando as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário.

Acompanhe o progresso com edição colaborativa, automações e gravação de tela, para que as atualizações permaneçam visíveis.

✨ Ideal para: Desenvolvedores independentes, usuários de software de design de jogos, estudantes e estúdios que desejam um modelo de videogame para documentar decisões e acompanhar a execução no mesmo lugar.

💡 Dica profissional: Um ótimo documento de design de jogo só é útil se permanecer atualizado à medida que sua mecânica, níveis e escopo continuam a evoluir. Escreva, edite e acesse todos os seus documentos relacionados ao jogo com o ClickUp Docs Use o ClickUp Docs como a “fonte da verdade” para o seu documento. Em seguida, conecte-o diretamente ao trabalho de produção para não precisar copiar seções para tarefas a cada sprint. O ClickUp Docs oferece suporte a páginas aninhadas, tabelas, incorporações e modelos, e você pode colaborar em tempo real e transformar texto em tarefas rastreáveis diretamente do documento. Para manter sua equipe passando das ideias à execução: Elabore o documento de design do seu jogo no ClickUp Docs e, em seguida, converta os parágrafos principais em tarefas para combate, interface do usuário, áudio e design de níveis. e, em seguida, converta os parágrafos principais em tarefas para combate, interface do usuário, áudio e design de níveis.

Esboce loops principais, fluxos de missões ou cenas no ClickUp Whiteboards e, em seguida, vincule os quadros às tarefas para que o “porquê” permaneça ligado ao “o quê”.

Mantenha uma seção “Alterações” dentro do documento e marque os responsáveis quando houver mudanças na mecânica para manter todos informados. A IA pode facilitar a redação de documentos, desde guias do usuário e procedimentos operacionais padrão até contratos legais e descrições de produtos.

📽️ Neste vídeo, demonstraremos como usar a IA para escrever documentação com exemplos reais e prompts comprovados.

2. Modelo de acompanhamento de bugs e problemas do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Acompanhe, atribua e corrija bugs rapidamente com atualizações em tempo real usando o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp.

Uma ótima construção ainda pode parecer defeituosa quando bugs são relatados no Discord, reproduzidos em mensagens e “rastreados” nas anotações pessoais de alguém. O modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp oferece à sua equipe um registro compartilhado para problemas, para que nada desapareça entre os testes e as correções.

Ele foi criado para oferecer suporte a relatórios estruturados, atribuições, prioridades e acompanhamento de resoluções, para que as equipes de controle de qualidade e desenvolvimento não percam tempo reavaliando os mesmos problemas. Você pode manter as etapas de reprodução, capturas de tela, registros e atualizações de status vinculadas ao registro do problema, para que qualquer pessoa possa intervir sem precisar adivinhar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre relatórios de bugs com campos claros para gravidade, proprietário e plataforma.

Atribua problemas ao colega de equipe certo para que as correções não fiquem paradas em um backlog.

Acompanhe o status, desde aberto até resolvido, para que o controle de qualidade sempre saiba o que deve ser testado novamente.

Armazene capturas de tela, registros e etapas de reprodução no registro de problemas para transferências claras.

Agrupe as questões por recurso, nível ou versão para que os padrões apareçam mais rapidamente.

✨ Ideal para: testadores de controle de qualidade, desenvolvedores e estúdios que precisam de um registro confiável de bugs que possam manter atualizado ao longo das compilações.

💡 Dica profissional: combine o ClickUp Agents com algumas automações direcionadas para que seu pipeline de controle de qualidade permaneça consistente, mesmo quando a equipe estiver trabalhando em ritmo acelerado. Receba atualizações e mensagens fáceis por meio de fluxos de trabalho pré-configurados com o ClickUp Agents Os agentes do ClickUp podem agir de forma autônoma com base nas instruções que você lhes dá (incluindo opções pré-construídas e um construtor sem código). Eles também são ótimos para fluxos de trabalho repetitivos e demorados, como resumir atualizações em um canal de liderança ou criar tarefas a partir de itens de ação. Aqui está uma configuração prática adequada para testes de jogos: Use um agente ClickUp para resumir as atividades diárias relacionadas a bugs (novos problemas críticos, bloqueadores, o que foi resolvido) e publique uma atualização clara no seu canal de desenvolvimento.

Use automações para etapas previsíveis, como regras de atribuição, alterações de status e lembretes de atrasos, usando Gatilhos e Ações.

Se sua equipe mantém artefatos em outras ferramentas, os agentes do ClickUp podem extrair o contexto de aplicativos conectados (como Google Drive ou GitHub) para que os links corretos apareçam com o relatório de bug.

3. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Organize tarefas de desenvolvimento e automatize fluxos de trabalho com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Se o seu plano de desenvolvimento estiver apenas na sua cabeça, você terá que reconstruí-lo sempre que algo der errado. O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajuda você a transformar o trabalho em um plano real que pode ser atribuído e revisado, seja você trabalhando sozinho ou coordenando um pequeno estúdio.

É uma base flexível para organizar tarefas por marcos, funções ou áreas de recursos. Este modelo funciona excepcionalmente bem quando você está tentando manter a produção em andamento enquanto ainda acompanha os testes e a preparação da construção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida a produção em tarefas por recurso, nível e marco para que o escopo fique visível.

Atribua responsáveis e datas para que o trabalho não pare quando as prioridades mudarem.

Acompanhe as dependências para que o trabalho “bloqueado” fique evidente antes que o prazo expire.

Analise os próximos passos em layouts no estilo lista, quadro ou calendário, com base na forma como sua equipe trabalha.

Registre o progresso em um único lugar, para que as atualizações não fiquem espalhadas entre chats e documentos.

✨ Ideal para: Desenvolvedores independentes e pequenos estúdios que desejam um único local para planejar tarefas, acompanhar o progresso e manter a consistência desde o protótipo até o lançamento.

🧠 Curiosidade: em engenharia de software, estudos mostram que os desenvolvedores introduzem de 15 a 30 defeitos por 1.000 linhas de código, e corrigi-los geralmente leva mais tempo do que escrever o recurso inicial.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões críticas espalhadas por chats, e-mails e planilhas. É aí que entra o ClickUp. Com recursos poderosos de gerenciamento de tarefas, você pode transformar conversas em ação instantaneamente. Crie tarefas diretamente a partir de mensagens de chat, comentários, documentos ou até mesmo e-mails, tudo com um único clique.

Aqui está um depoimento de um de nossos clientes!

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter contato com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter contato com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

4. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Visualize cenas e aperfeiçoe a história do seu jogo de forma colaborativa com o modelo de storyboard do ClickUp.

Jogos com enredo complexo ficam confusos quando a trama fica em um documento, a lista de cenas fica em uma planilha e as referências visuais ficam espalhadas por pastas. O modelo de storyboard do ClickUp ajuda você a mapear cenas e sequências para que a narrativa permaneça consistente enquanto você faz iterações.

É útil para planejar cenas, tutoriais, missões ou até mesmo o fluxo da interface do usuário. Este modelo de storyboard é especialmente útil quando várias pessoas precisam revisar a mesma cena no contexto e deixar comentários sem reescrever tudo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje cenas e sequências para que sua estrutura narrativa permaneça clara.

Acompanhe as alterações por cena para que as revisões não apaguem as decisões anteriores.

Reúna referências por sequência para que as equipes de arte e narrativa revisem as mesmas informações.

Atribua proprietários às cenas para que a redação, a locução e a implementação permaneçam coordenadas.

Mantenha as aprovações visíveis para não enviar o produto com a confusão do “rascunho final”.

✨ Ideal para: Designers narrativos e equipes criativas que desenvolvem jogos baseados em histórias com muitas cenas e revisões.

💡 Dica profissional: A consistência é a parte mais difícil da criação de um jogo, principalmente ao documentar o feedback no meio da produção. O ClickUp BrainGPT facilita isso com o Talk to Text, permitindo que você registre notas de testes, resuma atualizações e faça perguntas como “Qual nível tem mais bugs?” sem perder o foco. Use sua voz para ditar notas, resumos e atualizações com o Talk to Text do ClickUp BrainGPT Você pode até mesmo pesquisar no GitHub, Google Drive e seu espaço de trabalho com a extensão do Chrome, escolher entre vários modelos de IA (como Claude ou ChatGPT) e confiar no design que prioriza a privacidade do ClickUp para manter sua propriedade intelectual segura.

5. Modelo de documento de briefing criativo ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Defina claramente a visão, o tom e os objetivos do jogo com o modelo de documento ClickUp Creative Brief.

Quando sua equipe não está alinhada sobre o que o jogo está tentando alcançar, você acaba com um ótimo trabalho que não se encaixa. O modelo de documento ClickUp Creative Brief ajuda você a definir a visão desde o início, para que a arte, a redação, o design da experiência do usuário (UX) e o desenvolvimento sejam todos voltados para o mesmo objetivo.

Ele fornece uma estrutura organizada para definir metas, público-alvo, tom, principais resultados e restrições, e é fácil mantê-lo atualizado à medida que o projeto evolui.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas, público-alvo e técnicas criativas para que a equipe se alinhe desde o início.

Registre restrições como plataformas-alvo e escopo para que as decisões permaneçam fundamentadas.

Compartilhe um briefing com as partes interessadas, para que o feedback seja baseado no mesmo fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos.

Vincule o briefing às tarefas de produção para que ele permaneça conectado à execução.

Mantenha as revisões visíveis para que a “direção atual” nunca fique obscura.

✨ Ideal para: Estúdios e equipes independentes que precisam de um briefing conciso para alinhar a direção criativa antes do início da produção.

💡 Dica profissional: depois que seu briefing criativo tiver os pontos principais definidos (objetivos, resultados desejados, cronograma, orçamento), use o ClickUp Brain para transformar esse documento em um plano pronto para execução. Obtenha resumos e visões gerais instantâneas de alto nível dos seus documentos com o ClickUp Brain Peça ao ClickUp Brain para resumir o briefing em um “guia” que sua equipe possa usar como referência e, em seguida, extraia os resultados e as restrições em uma pequena lista de tarefas que facilite o acompanhamento de tudo. O ClickUp Brain também pode resumir documentos em segundos, o que é perfeito para manter todos alinhados quando o briefing inevitavelmente evolui no meio da produção.

6. Modelo de planejamento Scrum e Sprint do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Execute sprints ágeis e acompanhe os ciclos de desenvolvimento com eficiência com o modelo ClickUp Scrum e Sprint Planning.

Os prazos de desenvolvimento de jogos são atrasados quando o planejamento do sprint é vago, o backlog não é priorizado e os bloqueadores são descobertos tarde demais. O modelo ClickUp Scrum e Sprint Planning oferece uma estrutura de sprint repetível para que você possa planejar iterações, enviar melhorias e manter o trabalho visível, desde o backlog até a conclusão.

Ele foi projetado para organizar o trabalho em sprints e analisar o que aconteceu, para que a equipe aprenda com cada ciclo, em vez de repetir os mesmos erros.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize os itens em atraso para que o planejamento do sprint comece com prioridades claras.

Acompanhe o trabalho do sprint por status para que o progresso seja visível dia a dia.

Registre os bloqueadores para que o trabalho “preso” seja sinalizado antecipadamente.

Analise os resultados do sprint para melhorar o planejamento ao longo das iterações.

Mantenha as tarefas de planejamento e entrega do sprint juntas para que as transferências permaneçam organizadas.

✨ Ideal para: equipes de desenvolvimento ágeis e produtores que desejam um sistema de sprint que ofereça suporte a compilações frequentes e iterações estruturadas.

7. Modelo de lista de verificação do plano de lançamento do produto ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Coordene todas as tarefas de lançamento, desde o teaser até o feedback, com o modelo de lista de verificação do plano de lançamento de produto do ClickUp.

Um lançamento se torna estressante quando os prazos dos trailers, os controles de qualidade, os ativos da loja, as notas de patch e as atualizações da comunidade são acompanhados em lugares diferentes. O Modelo de Lista de Verificação para Lançamento de Produto do ClickUp fornece um cronograma e uma lista de verificação claros, garantindo que todas as tarefas de lançamento sejam contabilizadas e que o progresso permaneça visível.

Ele foi projetado para ajudar a alinhar as equipes com cronogramas e recursos e para oferecer suporte ao acompanhamento do progresso em tempo real, para que as partes interessadas sempre saibam como estão as coisas. Inclui status personalizados, como Concluído, Para revisão, Em andamento, Em espera e Pendente, além de campos personalizados, como Categoria da tarefa e Duração, para manter o trabalho de lançamento organizado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um cronograma eficiente para as tarefas de lançamento, para que os prazos fiquem claros.

Organize o trabalho preparatório para que nada importante seja esquecido antes do lançamento.

Acompanhe o progresso em tempo real para que todos vejam o que está bloqueado.

Use status como “Concluído” e “Para revisão” para gerenciar aprovações.

Registre a categoria e a duração das tarefas para que o trabalho de lançamento permaneça rastreável.

✨ Ideal para: Estúdios independentes e editoras que coordenam marketing, controle de qualidade, configuração da loja e acompanhamento pós-lançamento em uma única lista de verificação de lançamento.

💡 Dica profissional: use o ClickUp AI Notetaker para chamadas de preparação para o lançamento e relatórios de testes de jogabilidade. Obtenha transcrições e resumos detalhados de suas reuniões com o ClickUp AI Notetaker Ele pode capturar discussões, resumir decisões e destacar itens de ação para que você possa converter “devemos corrigir isso antes do lançamento” em tarefas atribuídas imediatamente.

8. Modelo de gerenciamento de ativos ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Coordene todas as tarefas de lançamento, desde o teaser até o feedback, com o modelo de lista de verificação do plano de lançamento de produto do ClickUp.

Os arquivos de jogos se acumulam rapidamente. E se você não acompanhar o que é definitivo, quem é o proprietário de cada item ou onde as coisas estão, acabará recriando recursos que já foram criados. O modelo de gerenciamento de recursos do ClickUp ajuda você a organizar e armazenar dados de recursos, acompanhar o uso e visualizar cronogramas (incluindo gráficos de Gantt simples).

Embora tenha sido criado para o acompanhamento geral de ativos, ele se adapta bem às necessidades de produção de jogos, como acompanhamento de pacotes de arte, bibliotecas de áudio, licenças, dispositivos e equipamentos. Inclui status personalizados, como Concluído, Funcional, Compra, Reparo e Venda, bem como várias visualizações (incluindo um calendário de reparos e visualizações de custos) que permitem acompanhar as atualizações e os custos ao longo do tempo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize e armazene dados de ativos em um banco de dados para que os arquivos não fiquem espalhados.

Acompanhe o uso para saber o que está atualizado e o que está desatualizado.

Visualize cronogramas com gráficos de Gantt simples para o trabalho com ativos.

Acompanhe o status dos ativos com rótulos personalizados, como “Funcional” ou “Em reparo”.

Use várias visualizações para monitorar reparos e custos em um só lugar.

✨ Ideal para: Equipes que gerenciam uma biblioteca crescente de recursos artísticos/áudio, ferramentas, licenças e equipamentos de produção que devem permanecer organizados até o lançamento.

9. Modelo de plano de marketing ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Planeje, lance e avalie campanhas de marketing de forma eficaz com o modelo de plano de marketing do ClickUp.

Mesmo um jogo forte pode ter um desempenho abaixo do esperado se as tarefas de marketing não forem acompanhadas e os resultados não forem analisados. O modelo de plano de marketing do ClickUp ajuda você a planejar e otimizar campanhas em um só lugar. Ele também ajuda você a criar um espaço para definir objetivos e dividir o trabalho em tarefas acionáveis que podem ser acompanhadas com o ClickUp Tasks.

Este modelo do ClickUp inclui status personalizados, como Cancelado, Concluído, Em andamento, Precisa de contribuição e Planejado, bem como visualizações personalizadas, como Resultados principais, Cronograma, Objetivos e Quadro de progresso, para monitorar e acompanhar o progresso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina objetivos de marketing alcançáveis para que o plano permaneça mensurável.

Divida a promoção em tarefas para que o trabalho de lançamento não fique “na cabeça de alguém”.

Acompanhe o progresso com métricas para que você possa ajustar as campanhas com base nos resultados.

Use várias visualizações para gerenciar cronogramas e resultados importantes em um único plano.

Acompanhe o trabalho com controle de tempo, tags e dependências quando as campanhas se sobrepõem.

✨ Ideal para: equipes e estúdios independentes que planejam páginas de lojas, conteúdo social, divulgação na imprensa e atualizações da comunidade, juntamente com cronogramas de lançamento.

🧠 Curiosidade: Um dos primeiros e mais famosos easter eggs de videogame apareceu no jogo Adventure para Atari 2600, de 1980, escondido pelo desenvolvedor Warren Robinett.

10. Modelo de roteiro de videogame da Template.net

Quando os roteiros dos diálogos e das cenas cinematográficas estão espalhados por vários arquivos, fica mais difícil revisar e ainda mais difícil implementar. O Modelo de Roteiro de Videogame da Template.net oferece um layout pronto que você pode editar online e compartilhar com seus colaboradores, em vez de formatar do zero.

Ele também oferece suporte a um fluxo de trabalho de download online para formatos comuns, incluindo Microsoft Word, Google Docs e PDF. Isso pode ser especialmente útil quando você precisa entregar roteiros a escritores, atores ou parceiros de localização que usam ferramentas diferentes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Esboce diálogos e cenas em um arquivo de roteiro estruturado.

Mantenha as falas dos personagens legíveis para que as revisões sejam mais rápidas.

Compartilhe uma versão com sua equipe sem precisar copiar e colar em vários documentos.

Exporte para formatos comuns, como Word, Google Docs e PDF, para transferências.

Armazene o script final junto com as tarefas para que a implementação permaneça conectada.

✨ Ideal para: designers narrativos e desenvolvedores independentes que desejam um formato de roteiro simples que possam editar online e exportar para colaboradores.

11. Modelo de cronograma de filmagem de videogame da Template.net

As sessões de dublagem e a captura de cenas cinematográficas são facilitadas quando a disponibilidade e o tempo são acompanhados em mensagens e na memória. O Modelo de Cronograma de Gravação de Videogame da Template.net ajuda você a mapear as sessões em um formato de cronograma para que os dias de produção permaneçam organizados.

Como outros arquivos do Template.net, ele foi criado com base em um fluxo de trabalho que prioriza o editor, com opções de exportação compatíveis com formatos de download comuns. Isso é útil quando sua programação precisa ser compartilhada além da sua equipe principal.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Programe sessões de dublagem, captura de movimentos ou captura com blocos de tempo claros.

Acompanhe quem é necessário para cada sessão, para que nenhuma função seja esquecida.

Mantenha os planos das sessões visíveis, para que as alterações de última hora sejam mais fáceis de coordenar.

Compartilhe o cronograma como um arquivo para download quando os colaboradores precisarem de acesso offline.

Mantenha a preparação da produção conectada às tarefas de lançamento para que as dependências fiquem visíveis.

✨ Ideal para: Estúdios e equipes independentes que coordenam conteúdo gravado, como VO, mocap e captura de cenas, em janelas de tempo limitadas.

12. Modelo de ficha de personagem da Genially

Via Genially

Os personagens tornam-se inconsistentes quando a “versão real” da história de fundo está em um documento e as referências visuais estão em outro lugar. O Modelo de Ficha de Personagem da Genially oferece uma ficha de personagem estruturada que você pode compartilhar para que escritores e designers trabalhem a partir da mesma fonte de verdade.

Este modelo Genially foi criado para a criação de conteúdo interativo e compartilhável, sem necessidade de programação, o que pode ser ideal para usuários sem conhecimentos técnicos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Capture os detalhes da identidade dos personagens em uma única folha para que os roteiristas e artistas possam se alinhar.

Registre notas consistentes sobre o visual e a personalidade para que as revisões não se desviem do objetivo.

Compartilhe uma ficha de personagem por função para manter os grandes elencos organizados.

Apresente as planilhas em um formato fácil de revisar em equipe.

Reutilize a mesma estrutura em personagens não jogáveis (NPCs) para que sua documentação permaneça consistente.

✨ Ideal para: designers de jogos, artistas e educadores que desejam uma ficha de personagem que possam compartilhar e manter em um elenco crescente.

💡 Dica profissional: se você está constantemente alternando entre documentos, tarefas e notas, use o ClickUp Brain para resumir o que mudou. Insira o feedback do teste de jogabilidade em um documento, peça ao ClickUp Brain para extrair as principais questões e crie tarefas com responsáveis e prioridades para que seus modelos permaneçam atualizados sem a necessidade de copiar e colar manualmente.

Por que as equipes de desenvolvimento de jogos precisam de um sistema de modelos

Criar um videogame é um processo altamente colaborativo e multidisciplinar — e, sem um sistema estruturado, é fácil que detalhes essenciais sejam esquecidos.

Veja por que os modelos são mais importantes do que nunca:

Iteração rápida = caos crescente: com mais desenvolvedores lançando produtos mais rapidamente, a documentação e o acompanhamento de tarefas não podem ficar para trás. Os modelos oferecem à sua equipe um ponto de partida estruturado todas as vezes.

A dispersão do trabalho é real: quando seu documento de design está em um aplicativo, as notas do sprint em outro e os relatórios de bugs no chat, o progresso fica lento. Os modelos ajudam a consolidar os fluxos de trabalho e reduzir o desperdício de esforços.

A expansão é mais simples: equipes independentes se transformam em estúdios. Quanto mais cedo você padronizar a forma como as decisões, os ativos e as tarefas de produção são capturados, mais fácil será expandir com consistência.

Esteja você criando seu primeiro jogo ou o quinquagésimo, o uso de modelos estruturados ajuda você a avançar mais rapidamente sem perder o contexto.

Por que o ClickUp funciona tão bem para o desenvolvimento de jogos

A maioria das equipes de desenvolvimento supera as planilhas e listas de tarefas básicas quando chega à fase beta. É aí que o ClickUp oferece uma vantagem real.

Veja o que o diferencia no desenvolvimento de jogos:

Espaço de trabalho completo: armazene seus documentos, storyboards, registros de bugs, recursos, planos de sprint e briefings criativos — sem mais alternância entre abas ou sobrecarga de ferramentas.

Personalização integrada: use use campos personalizados , visualizações e automações do ClickUp para adaptar o ClickUp ao seu gênero, tamanho da equipe e fluxo de trabalho.

Visibilidade em tempo real: os painéis e visualizações Gantt do ClickUp ajudam a acompanhar tudo, desde a produção até os ciclos de controle de qualidade, tudo em um só lugar.

ClickUp Brain : obtenha ajuda da IA para escrever documentos de design, resumir feedback, transformar decisões em tarefas e pesquisar em várias ferramentas — até mesmo com sua voz.

Veja o que um revisor da G2 disse:

O ClickUp foi uma grande mudança para nossa agência de marketing criativo. Eu o uso todos os dias! Ele nos ajuda a manter todas as nossas tarefas e projetos organizados, e a visualização da carga de trabalho combinada com estimativas de tempo facilita o gerenciamento da capacidade da nossa equipe. Adoramos como tudo é personalizável — isso realmente nos permite adaptar a plataforma para se adequar ao nosso fluxo de trabalho específico. Também é ótimo para colaboração e acompanhamento do progresso em vários projetos ao mesmo tempo.

O ClickUp foi uma grande mudança para nossa agência de marketing criativo. Eu o uso todos os dias! Ele nos ajuda a manter todas as nossas tarefas e projetos organizados, e a visualização da carga de trabalho combinada com estimativas de tempo facilita o gerenciamento da capacidade da nossa equipe. Adoramos como tudo é personalizável — isso realmente nos permite adaptar a plataforma para se adequar ao nosso fluxo de trabalho específico. Também é ótimo para colaboração e acompanhamento do progresso em vários projetos ao mesmo tempo.

Se sua equipe já usa ferramentas como GitHub, Drive, Unity ou Figma, o ClickUp também se integra a elas, mantendo o ecossistema conectado desde a ideia até o lançamento.

Todo grande videogame começa com um plano e um bom modelo.

A maioria das equipes de jogos começa com um sistema fragmentado. Uma equipe pode ter um briefing criativo em um documento, notas sobre a mecânica em outro e atualizações de produção ocultas no chat.

Após algumas iterações, fica mais difícil lembrar o que mudou. Isso é expansão do trabalho, e silenciosamente retarda tudo, desde decisões de design até a aprovação de controle de qualidade.

Os modelos gratuitos oferecem uma maneira mais clara de planejar e construir. Você pode documentar sua visão desde o início e manter todos alinhados à medida que o jogo evolui. Quando chegar a hora do lançamento, a lista de verificação de lançamento e o plano de marketing ajudam você a acompanhar cada etapa, para que o trabalho de lançamento não se transforme em uma correria de última hora.

O ClickUp oferece um lar perfeito para esses modelos.

Você pode manter documentos, tarefas, ativos e aprovações conectados em um único espaço de trabalho e, em seguida, usar os recursos de IA do ClickUp para reduzir o trabalho repetitivo à medida que o projeto cresce.

Perguntas frequentes

Um modelo de documento de design de jogo ajuda você a planejar seu jogo. Ele abrange aspectos como mecânica, personagens, níveis e história. Os modelos oferecem um layout pronto para que você não se esqueça de partes importantes do seu jogo durante a construção.

Sim. Os desenvolvedores independentes geralmente gerenciam tudo sozinhos, desde o design até o marketing. Os modelos ajudam a organizar ideias, acompanhar o progresso e economizar tempo, dando a você uma vantagem inicial no planejamento.

Ele deve ter seções para seu conceito, sistemas de jogabilidade, personagens, recursos e notas de teste. Um bom modelo também acompanha as alterações, ajuda no trabalho em equipe e se adapta às ferramentas que você já usa.

Use um modelo de rastreamento de bugs para registrar problemas com detalhes como plataforma, gravidade e capturas de tela. Isso mantém todas as questões em um só lugar e ajuda as equipes a corrigir bugs mais rapidamente, sem confusão.

Sim. Muitos modelos são flexíveis. Por exemplo, um jogo de RPG pode precisar de seções para missões e árvores de habilidades, enquanto um jogo de plataforma pode precisar de detalhes de tempo e layout dos níveis.

O ClickUp permite que você mantenha os documentos, tarefas, bugs e sprints do seu jogo em um só lugar. Seus modelos funcionam para planejar, acompanhar e gerenciar todas as partes da construção do seu jogo, seja você um desenvolvedor solo ou parte de uma equipe.