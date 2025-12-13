Principais alternativas ao Glue AI para um chat em equipe e automação mais inteligentes

As equipes contam com o Glue AI para avançar no trabalho, mas equipes em crescimento trazem novas demandas.

Os engenheiros querem um controle mais rico, os líderes de automação buscam uma orquestração mais limpa e a liderança precisa de uma plataforma que seja escalável sem criar atritos.

Em algum momento, as limitações parecem se aproximar, e a busca por alternativas ao Glue AI se torna o próximo passo prático.

Se seus fluxos de trabalho parecem limitados ou seus agentes precisam de flexibilidade que corresponda às suas metas técnicas, faz sentido explorar outras opções. Uma opção mais adequada pode fortalecer a colaboração, otimizar a tomada de decisões e apoiar o ritmo que sua equipe espera.

Nesta postagem do blog, detalhamos as 10 melhores alternativas ao Glue AI. Vamos começar! 💪🏼

As melhores alternativas ao Glue AI em resumo

Aqui está uma visão geral das principais alternativas ao Glue AI e o que elas têm a oferecer. 👇

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Automação de projetos com inteligência artificial e coordenação de tarefas por chat para equipes de produto, operações e PMO empresarial. ClickUp Brain para respostas contextuais de IA, automação para fluxos de trabalho baseados em gatilhos e tratamento de tarefas repetitivas, agentes para execução de tarefas de IA em projetos e documentos. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Coworker.ai Criação de agentes sem código para automação rápida do fluxo de trabalho em vários departamentos Construtor visual de agentes com recurso de arrastar e soltar, gatilhos webhook, testes em sandbox com reversão de versão, painéis de monitoramento de desempenho, permissões baseadas em funções Preços personalizados Slack Automação de processos nativa de chat e inteligência de mensagens para colaboração em tempo real e equipes em crescimento. Gatilhos de emoji e palavras-chave, resumos de IA, telas para contexto do projeto, suporte a CLI para implantação de aplicativos personalizados, fixação de canais. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,75/mês por usuário Microsoft Teams Colaboração empresarial e automação de IA para organizações do Microsoft 365 Copilot AI para resumos e rascunhos, integração com o Power Automate, controles de retenção de eDiscovery, moderação de canais, sincronização do SharePoint + Outlook Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,20/mês por usuário. Google Chat Mensagens de IA leves e comunicação nativa do Chrome para equipes do Google Workspace Resumos de mensagens Gemini, conversão de mensagens em tarefas, fixação de espaços, filtragem por palavras-chave, bots Apps Script Teste gratuito; planos a partir de US$ 8,40/mês por usuário. Mattermost Mensagens seguras para equipes auto-hospedadas para setores regulamentados ou orientados para a conformidade. Implantação local, controles SSO/SAML, manuais de incidentes, registro completo de exportação, mercado de plug-ins para integrações profundas. Avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário (cobrados anualmente) Rocket. Chat Mensagens omnicanal entre equipes internas e canais de bate-papo públicos para suporte e operações de campo. Tradução em tempo real, permissões baseadas em funções, automações de chatbot, painéis de análise, políticas de retenção de mensagens Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário (cobrados anualmente) Twist Comunicação assíncrona e priorizada por thread para equipes distribuídas e fluxos de trabalho complexos e orientados por foco. Espaços dedicados para discussões, lembretes de discussões, atualizações longas com formatação rica, exportação de discussões para PDF, notificações seletivas. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário CrewAI Orquestração multiagente para equipes técnicas que desenvolvem sistemas de IA em Python Comportamentos de agentes definidos por função, rotinas sequenciais/paralelas/hierárquicas, seleção multi-LLM, registros de execução, sistemas de memória Preços personalizados AutoGen Resolução de problemas por agentes conversacionais para grupos de pesquisa e engenharia Raciocínio do agente baseado em diálogo, sandboxes de execução de código, conversas reproduzíveis, cache de respostas, condições de encerramento Gratuito (código aberto)

O que você deve procurar nas alternativas ao Glue AI?

Ao procurar alternativas ao Glue AI, você deseja uma ferramenta que compreenda o contexto, se conecte profundamente com seus sistemas e use IA para automatizar tarefas sem supervisão constante. Isso define um conjunto claro de critérios:

Extraia a intenção da mensagem usando o histórico completo da conversa, em vez de gatilhos de mensagens individuais.

Suporta condicionais aninhadas, transformações de dados, filtros regex e lógica de várias etapas.

Crie tarefas com campos como prioridade, sprint, rótulos, responsáveis e recursos vinculados.

Resuma longas discussões com pontos de decisão, bloqueadores, acompanhamentos e registros de data e hora.

Executa automações de gerenciamento de projetos em escala com gerenciamento de filas, execução paralela e sem limites repentinos de taxa.

Oferece SSO, provisionamento SCIM, lista de permissões de IP, logs de auditoria e controles de residência de dados.

Inclui um construtor visual com modo de teste, histórico de versões e opções de reversão.

As melhores alternativas ao Glue AI

Aqui estão nossas escolhas para as melhores alternativas ao Glue AI. 📝

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam IA + automação com gerenciamento de projetos e tarefas)

Obtenha ajuda do ClickUp AI para criar agentes personalizados que possam lidar com seus fluxos de trabalho de ponta a ponta.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo. Suas tarefas, projetos, documentação, automações e IA permanecem conectados em um único sistema, para que sua equipe evite a dispersão do trabalho e avance pelo planejamento e execução em um único fluxo.

O Glue AI aprimora a automação, mas não funciona junto com os dados reais do seu projeto. O ClickUp oferece IA, fluxos de trabalho e visibilidade do projeto em um só lugar, o que significa que você faz alterações uma vez e mantém todas as equipes alinhadas sem precisar reconstruir o contexto.

Veja mais detalhes! 👀

Acelere as decisões diárias usando IA contextual

O ClickUp Brain fortalece suas decisões operacionais porque entende sua carga de trabalho, dependências, histórico de tarefas e atividades entre equipes. Você pede clareza e obtém respostas que refletem o trabalho que sua equipe já concluiu.

Suponha que você gerencie as operações de uma empresa que executa várias iniciativas paralelas.

Você solicita ao Brain que analise as atividades em um novo projeto de implementação. Ele lê tarefas, comentários e documentos vinculados e, em seguida, fornece uma narrativa clara do status: o que está em dia, quais proprietários precisam de suporte e os riscos futuros que você deve analisar antes da sua próxima reunião.

Você avança mais rápido porque dispensa o trabalho de investigação.

📌 Experimente este prompt: Analise este projeto de implementação. Mostre o progresso atual, destaque os riscos e liste as próximas etapas que devo atribuir antes da revisão de amanhã.

Mantenha os processos consistentes por meio da automação

Ative a automação de que você precisa ou personalize regras por meio da IA com base em seus fluxos de trabalho.

As equipes de operações perdem tempo quando ações rotineiras escapam por brechas. O ClickUp Automation lida com esses momentos para que seus fluxos de trabalho avancem sem esforço manual.

Por exemplo, suponha que sua equipe de PMO gerencie a entrada de projetos.

Uma nova solicitação chega por meio de um formulário ClickUp. A automação cria a tarefa do projeto, atribui um proprietário, define uma data de vencimento e adiciona uma lista de verificação com base no tipo de projeto.

Outra automação atualiza o painel do seu portfólio quando a tarefa de admissão é aprovada. Você garante a consistência sem supervisão adicional.

Expanda suas operações usando agentes de IA

Os agentes do ClickUp ajudam você a gerenciar cargas de trabalho grandes e repetitivas sem sobrecarregar suas ferramentas. Os agentes realizam ações rotineiras, verificam seu espaço de trabalho e oferecem suporte a tarefas de supervisão que normalmente atrasam as equipes de PMO e operações.

Por exemplo, suponha que você supervisiona um portfólio de mais de 40 projetos ativos.

Você cria um agente que analisa os painéis do seu projeto todas as manhãs, verifica se há atrasos nos prazos e publica uma breve atualização na sua tarefa de revisão semanal. Outro agente lê as alterações de status nas tarefas de engenharia e prepara um resumo que você compartilha na sua sincronização de liderança.

Você ganha uma camada de suporte que monitora seu espaço de trabalho, para que você possa dedicar seu tempo a tomar decisões em vez de procurar informações. Veja como criar a sua própria:

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha todas as discussões ligadas ao trabalho estratégico: converse sobre tarefas, compartilhe ideias e anexe decisões diretamente aos resultados esperados com converse sobre tarefas, compartilhe ideias e anexe decisões diretamente aos resultados esperados com o ClickUp Chat.

Transforme informações dispersas em inteligência acionável: use use o ClickUp BrainGPT para interpretar tarefas, bate-papos e documentos, resumir o que é importante e orientar seus próximos passos em todo o espaço de trabalho.

Capture ideias rápidas sem perder tempo: dite atualizações, requisitos ou conclusões de reuniões para trabalhar quatro vezes mais rápido com dite atualizações, requisitos ou conclusões de reuniões para trabalhar quatro vezes mais rápido com o ClickUp Talk to Text.

Reúna todas as ferramentas: conecte seu CRM, ferramentas de emissão de tickets, aplicativos de mensagens e sistemas de conteúdo por meio das integrações do ClickUp , para que a IA funcione com contexto completo.

Armazene o conhecimento da equipe onde o trabalho é realizado: crie manuais internos, documentos de clientes, resumos e pesquisas no crie manuais internos, documentos de clientes, resumos e pesquisas no ClickUp Docs para que as informações permaneçam acessíveis e vinculadas às tarefas.

Limitações do ClickUp

Existem limites para o uso da IA no plano gratuito.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário satisfeito descreveu assim:

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque otimiza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque otimiza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

🔍 Você sabia? Um dos primeiros modelos reais do tipo rede neural foi proposto em 1943 por Warren McCulloch e Walter Pitts: um minúsculo “neurônio artificial” que estabeleceu as bases matemáticas para o que muito mais tarde se tornou o aprendizado profundo.

2. Coworker.ai (ideal para a criação de agentes de IA sem código)

O Coworker.ai permite que você crie agentes de IA sem precisar escrever uma única linha de código. O construtor visual de fluxo de trabalho conecta suas ferramentas existentes para que os agentes possam extrair dados de clientes do seu CRM, verificar o estoque no seu banco de dados e enviar atualizações para o Slack em uma sequência automatizada.

Você está essencialmente ensinando os agentes a lidar com as tarefas repetitivas que sua equipe realiza manualmente: processar tickets de suporte, atualizar planilhas e qualificar leads. A alternativa ao Glue AI rastreia o que cada agente faz por meio de painéis de monitoramento, para que você possa ver quais tarefas foram concluídas e onde houve problemas.

Melhores recursos do Coworker.ai

Programe agentes para serem executados em intervalos específicos ou acione-os com base em webhooks recebidos de seus sistemas existentes.

Exporte métricas de desempenho do agente e registros de conclusão de tarefas para analisar gargalos em seus fluxos de trabalho automatizados.

Atribua diferentes níveis de permissão aos membros da equipe para que eles possam visualizar, editar ou implantar agentes com base em suas funções.

Teste os fluxos de trabalho dos agentes em ambientes sandbox antes de enviá-los para os canais de produção.

Volte para versões anteriores do agente quando as atualizações causarem comportamentos inesperados em suas automações.

Limitações do Coworker.ai

A biblioteca de modelos oferece menos pontos de partida do que as alternativas maduras ao Glue AI.

A lógica do fluxo de trabalho requer algum raciocínio técnico, mesmo que você não esteja escrevendo código.

As opções de integração não abrangem tantas ferramentas de nicho quanto as plataformas empresariais.

Preços do Coworker.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coworker.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O conceito de inteligência coletiva, em que muitos agentes simples trabalhando localmente podem criar um comportamento coletivo complexo, deriva diretamente de observações biológicas (formigas, cupins, abelhas, bandos de pássaros). Na IA, essa ideia foi formalizada pela primeira vez em 1989 por Gerardo Beni e Jing Wang no contexto de sistemas robóticos celulares.

3. Slack (ideal para automação de fluxo de trabalho baseada em chat)

via Slack

Com o Slack, você pode acionar automações quando alguém coloca um emoji específico em uma mensagem, menciona uma palavra-chave ou publica em um canal específico. Um desenvolvedor da sua equipe pode enviar um commit para o GitHub, e o Slack cria automaticamente um tópico no seu canal de engenharia, marca as pessoas relevantes e o adiciona ao seu quadro de sprint.

Além disso, a IA do Slack resume longas conversas, para que você não precise percorrer 200 mensagens para descobrir qual decisão foi tomada. O que torna isso interessante para equipes técnicas é o ecossistema de API. Você pode canalizar dados de suas ferramentas internas para canais e criar automações personalizadas que respondem a eventos em toda a sua pilha.

Melhores recursos do Slack

Fixar mensagens ou arquivos importantes nos cabeçalhos dos canais para que os novos membros da equipe vejam imediatamente a documentação e os links importantes.

Crie documentos em tela que combinam notas de reuniões, cronogramas de projetos e arquivos incorporados em um único espaço colaborativo.

Configure preferências de notificação específicas para cada canal para silenciar espaços de baixa prioridade e permanecer atento aos canais urgentes.

Arquive canais inativos para organizar seu espaço de trabalho, preservando o histórico de mensagens pesquisável.

Use o Slack CLI para implantar e testar aplicativos personalizados localmente antes de distribuí-los pela sua organização.

Limitações do Slack

A síntese por IA e os recursos avançados exigem planos pagos.

O nível gratuito limita o histórico de mensagens, o que significa que você perde o contexto com o tempo.

A profundidade da automação não se compara às plataformas de fluxo de trabalho dedicadas para sequências complexas.

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários no Slack

G2: 4,5/5 (mais de 37.045 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.910 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

De acordo com uma avaliação da G2:

Eu uso o Slack principalmente para o trabalho e acho-o incrivelmente valioso para a comunicação em toda a organização. Sua capacidade de configurar bate-papos em grupo, mensagens diretas e automatizar tarefas é impressionante. Eu realmente aprecio os fluxos de automação que o Slack permite, permitindo-me capturar automaticamente dados críticos, o que agiliza muitas das minhas tarefas. [...] A configuração inicial foi extremamente fácil e as configurações são intuitivas, melhorando notavelmente a experiência do usuário.

Eu uso o Slack principalmente para o trabalho e acho-o incrivelmente valioso para a comunicação em toda a organização. Sua capacidade de configurar bate-papos em grupo, mensagens diretas e automatizar tarefas é impressionante. Eu realmente aprecio os fluxos de automação que o Slack permite, permitindo-me capturar automaticamente dados críticos, o que agiliza muitas das minhas tarefas. [...] A configuração inicial foi extremamente fácil e as configurações são intuitivas, melhorando notavelmente a experiência do usuário.

Encontre as melhores alternativas ao Slack:

4. Microsoft Teams (ideal para integração de automação com tecnologia de IA do Microsoft 365)

via Microsoft Teams

O Teams faz sentido quando sua organização já utiliza o Microsoft 365. O Copilot fica dentro da interface e pode redigir mensagens, gerar resumos de reuniões ou responder a perguntas pesquisando em seus documentos do SharePoint e e-mails do Outlook. A conexão com o Power Automate significa que você pode criar fluxos que reagem às atividades do Teams; alguém menciona um prazo no chat e uma tarefa aparece automaticamente no Planner.

As equipes de engenharia podem incorporar aplicativos personalizados diretamente no Teams usando o Toolkit, que mantém as ferramentas proprietárias acessíveis sem mudança de contexto. Os controles de conformidade são particularmente úteis para empresas que lidam com regulamentações; você pode estabelecer políticas de retenção, rastrear a atividade do usuário e aplicar a governança de dados em todos os canais.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Grave sessões de treinamento ou reuniões gerais e faça com que o Teams gere automaticamente capítulos com base nas mudanças de tópico na conversa.

Fixar guias para sites do SharePoint, painéis do Power BI ou ferramentas internas acessados com frequência diretamente nos canais da equipe.

Configure as definições do eDiscovery para pesquisar e exportar dados de chat para auditorias legais ou de conformidade.

Atribua permissões de moderação nos canais para que membros designados possam excluir mensagens ou controlar quem publica anúncios.

Sincronize o calendário do Teams com o Outlook para mostrar sua disponibilidade e recusar automaticamente conflitos de reuniões.

Limitações do Microsoft Teams

Os custos de licenciamento do Copilot são adicionados à sua assinatura do Microsoft 365.

A interface fica confusa quando você adiciona várias guias e aplicativos aos canais.

O desempenho diminui em canais que acumulam um extenso histórico de mensagens, ao contrário das alternativas ao Microsoft Teams

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Microsoft 365 Apps para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 16.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Uma avaliação da G2 compartilha:

A melhor coisa sobre o Microsoft Teams é como ele se integra perfeitamente ao restante do pacote Microsoft 365. Alternar entre o Teams, o Outlook, o SharePoint e o OneDrive é muito fácil, o que realmente aumenta a produtividade...

A melhor coisa sobre o Microsoft Teams é como ele se integra perfeitamente ao restante do pacote Microsoft 365. Alternar entre o Teams, o Outlook, o SharePoint e o OneDrive é muito fácil, o que realmente aumenta a produtividade...

🔍 Você sabia? Mesmo em ambientes de alto estresse ou alto risco (como hospitais), melhores práticas de comunicação melhoram diretamente o trabalho em equipe e os resultados.

5. Google Chat (ideal para colaboração simples no Google Workspace)

via Google Chat

No Google Chat, você tem espaços para discussões em equipe, mensagens diretas e threads básicas. O Gemini AI lida com a redação de mensagens e resumos de conversas, mas a verdadeira utilidade aparece na forma como o Chat se conecta ao resto dos aplicativos do Google. Você está revisando uma planilha e percebe que precisa da opinião da sua equipe. Então, você pode iniciar um chat diretamente dessa planilha, e todos têm acesso instantâneo ao contexto.

O Apps Script permite que os desenvolvedores criem bots personalizados que procuram palavras-chave específicas e respondem automaticamente, embora seja necessário algum conhecimento de programação para configurá-los. O acesso de convidados funciona bem para colaborações temporárias em projetos, especialmente quando você precisa trazer contratados externos ou clientes por um período definido.

Melhores recursos do Google Chat

Fixar espaços importantes na parte superior da barra lateral para não perder o controle dos projetos ativos em um espaço de trabalho lotado.

Filtre mensagens por pessoas específicas, intervalos de datas ou palavras-chave para encontrar discussões relevantes de meses atrás.

Mencione espaços inteiros usando @space para notificar todos os inscritos nessa conversa.

Defina respostas automáticas para quando você estiver indisponível, que responderão automaticamente às mensagens diretas.

Converta mensagens em Tarefas do Google que sincronizam com sua lista de tarefas e calendário existentes.

Limitações do Google Chat

A automação requer desenvolvimento personalizado ou ferramentas de terceiros para qualquer coisa além do básico.

Preços do Google Chat

Teste gratuito

Starter: US$ 8,40/mês por usuário

Padrão: US$ 16,80/mês por usuário

Mais: $26,40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Chat

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.365 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Chat?

Um revisor da Capterra observa:

O Google Chat tem sido um ótimo software para nos comunicarmos com clientes, colegas e testadores. Eu o uso há mais de um ano e acho-o incrivelmente útil, especialmente pela forma como se conecta à nossa conta do Gmail.

O Google Chat tem sido um ótimo software para nos comunicarmos com clientes, colegas e testadores. Eu o uso há mais de um ano e acho-o incrivelmente útil, especialmente pela forma como se conecta à nossa conta do Gmail.

📮 ClickUp Insight: Quando uma tarefa se perde no chat, 41% dos funcionários vasculham as conversas para encontrá-la, 22% dizem que ela nunca é concluída e 19% tentam recriá-la mais tarde a partir da memória. Você está basicamente trabalhando com um sistema em que 40% das discussões se perdem no vazio. As equipes começam a capturar imagens das mensagens, enviar lembretes por DM ou criar documentos paralelos para compensar a fragilidade do chat. A ClickUp AI, que funciona dentro do ClickUp Chat, muda essa dinâmica. Ela exibe automaticamente os compromissos, sinaliza itens de ação não atribuídos e os conecta a projetos relevantes. Chega de detalhes perdidos. Apenas um registro que acompanha o ritmo da conversa.

6. Mattermost (ideal para comunicação de equipes auto-hospedadas)

via Mattermost

O Mattermost é executado em sua própria infraestrutura, o que é importante quando você não pode permitir que os dados de comunicação cheguem a servidores externos. Empresas de saúde, contratantes de defesa e instituições financeiras o utilizam porque controlam onde as mensagens ficam armazenadas e quem pode acessá-las.

Os manuais orientam as equipes por meio de processos padronizados; quando seu engenheiro de plantão é chamado para resolver uma interrupção, o Mattermost o orienta pela lista de verificação de resposta a incidentes, registrando todas as ações. Você pode conectar ferramentas de IA por meio de webhooks e criar bots personalizados que interagem nos canais.

Melhores recursos do Mattermost

Configure a autenticação SSO e SAML para integrar com seus sistemas de gerenciamento de identidade existentes.

Configure canais dedicados para cada execução do manual de procedimentos, para que todas as comunicações sobre incidentes permaneçam organizadas e pesquisáveis.

Implemente plug-ins do marketplace ou crie plug-ins personalizados para ampliar a funcionalidade de seus fluxos de trabalho específicos.

Exporte arquivos completos de mensagens em formatos padrão para relatórios de conformidade ou migração de dados.

Configure a lista de IPs autorizados e a limitação de taxa para proteger sua instância contra tentativas de acesso não autorizado.

Limitações do Mattermost

A hospedagem própria significa que você precisa de recursos de DevOps para lidar com a manutenção do servidor, atualizações de segurança e dimensionamento.

O catálogo de integrações de terceiros é menor do que as plataformas de chat nativas da nuvem.

Preços do Mattermost

Teste gratuito

Profissional: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Enterprise Advanced: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mattermost

G2: 4,3/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 165 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mattermost?

De uma publicação no Reddit:

Usamos o Mattermost como nossa principal ferramenta de comunicação. Ele tem sido muito confiável. No entanto, seu gerenciamento de projetos (eles chamam de “boards”) é bastante limitado e simplificado.

Usamos o Mattermost como nossa principal ferramenta de comunicação. Ele tem sido muito confiável. No entanto, seu gerenciamento de projetos (eles chamam de “boards”) é bastante limitado e simplificado.

7. Rocket. Chat (ideal para necessidades de comunicação omnicanal)

O Rocket. Chat combina mensagens em equipe com canais de comunicação voltados para o cliente em uma única plataforma. Você pode lidar com bate-papos internos da equipe e, ao mesmo tempo, gerenciar consultas de clientes do WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram e widgets de chat ao vivo. A alternativa ao Glue AI oferece opções de implantação hospedadas na nuvem e auto-hospedadas, proporcionando flexibilidade com base nas necessidades da sua infraestrutura.

A tradução em tempo real elimina as barreiras linguísticas entre equipes globais, convertendo automaticamente mensagens entre dezenas de idiomas durante as conversas. Além disso, o marketplace do aplicativo de comunicação em equipe hospeda centenas de aplicativos e integrações, desde sistemas de CRM até ferramentas de help desk.

Principais recursos do Rocket. Chat

Crie funções personalizadas que definam exatamente quais permissões cada membro da equipe tem nos canais e funções administrativas.

Configure gatilhos automatizados que transferem conversas entre agentes com base em palavras-chave, tempos de espera ou níveis de prioridade do cliente.

Monitore o desempenho dos agentes por meio de painéis analíticos que mostram tempos de resposta, taxas de resolução e volumes de conversas.

Configure políticas de retenção de mensagens que excluem ou arquivam automaticamente as conversas após períodos de tempo especificados.

Implante chatbots que lidam com consultas comuns dos clientes antes de encaminhar questões complexas para agentes humanos.

Limitações do Rocket. Chat

A interface pode parecer confusa ao gerenciar canais de comunicação internos e externos simultaneamente.

Os recursos omnicanal exigem planos de nível superior, limitando o acesso para equipes menores.

Preços do Rocket. Chat

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (mais de 335 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 155 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?

Com base em uma avaliação da G2:

Aprecio o Rocket. Chat por sua flexibilidade e capacidade de dar suporte ao nosso fluxo de trabalho de maneira eficaz. Ele nos permite criar um número quase ilimitado de canais e integrar vários bots, o que melhora significativamente nossas capacidades de comunicação. A plataforma fornece notificações em tempo real de diferentes sistemas de negócios, o que é crucial para nos mantermos atualizados.

Aprecio o Rocket. Chat por sua flexibilidade e capacidade de dar suporte ao nosso fluxo de trabalho de maneira eficaz. Ele nos permite criar um número quase ilimitado de canais e integrar vários bots, o que melhora significativamente nossas capacidades de comunicação. A plataforma fornece notificações em tempo real de diferentes sistemas de negócios, o que é crucial para nos mantermos atualizados.

🧠 Curiosidade: Um dos primeiros robôs autônomos, Elmer e Elsie, foi construído em 1948-49 pelo neurofisiologista William Grey Walter. Esses pequenos robôs “tartarugas” usavam sensores de luz simples e interruptores de impacto (conectados a circuitos de tubos a vácuo) para navegar em direção à luz e evitar obstáculos. Aqui está um resumo: via ResearchGate

8. Twist (ideal para comunicação assíncrona baseada em threads)

via Twist

O Twist organiza tudo em threads, em vez de canais em tempo real. Cada conversa fica em seu próprio espaço dedicado, para que você não veja as mensagens passando em uma confusão cronológica. Essa estrutura reduz o cansaço das notificações, pois você responde às threads quando for conveniente para sua agenda, e não imediatamente quando alguém publica algo.

Esta alternativa ao Glue AI separa mensagens diretas urgentes de discussões em threads, ajudando você a distinguir entre “responda agora” e “responda quando puder”. Qualquer mensagem é convertida em uma tarefa que aparece na sua lista de afazeres, preenchendo a lacuna entre a conversa e a ação.

Principais recursos do Twist

Marque os tópicos como não lidos depois de visualizá-los, para que eles permaneçam visíveis em sua caixa de entrada até que você esteja pronto para responder adequadamente.

Inscreva-se em tópicos específicos que são importantes para o seu trabalho, ignorando outros no mesmo canal para reduzir o ruído das notificações.

Anexe arquivos de até 100 MB diretamente às mensagens da conversa sem depender de serviços externos de compartilhamento de arquivos.

Exporte threads inteiros como documentos PDF quando precisar compartilhar o contexto da decisão fora da plataforma.

Defina lembretes de tópicos que o alertam em momentos específicos para acompanhar discussões que precisam de sua atenção posteriormente.

Limitações do Twist

A colaboração em equipe em tempo real parece deliberadamente mais lenta do que as plataformas de mensagens instantâneas.

As opções de integração são limitadas em comparação com as ferramentas de comunicação convencionais.

Preços da Twist

Gratuito

Ilimitado: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Twist

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Twist?

De acordo com uma avaliação da G2:

Gosto da forma como o Twist organiza a comunicação da equipe em tópicos, o que torna muito mais fácil acompanhar as conversas sem se sentir sobrecarregado pela confusão habitual dos chats.

Gosto da forma como o Twist organiza a comunicação da equipe em tópicos, o que torna muito mais fácil acompanhar as conversas sem se sentir sobrecarregado pela confusão habitual dos chats.

9. CrewAI (ideal para coordenação de IA com vários agentes)

via CrewAI

O CrewAI oferece uma estrutura Python para a criação de equipes de agentes de IA que realmente trabalham juntos. Você define agentes com funções específicas: um pesquisa preços competitivos, outro redige textos de marketing e um terceiro analisa a conformidade da marca.

A estrutura suporta diferentes padrões de fluxo de trabalho: sequencial (os agentes trabalham em ordem), paralelo (os agentes trabalham simultaneamente) ou hierárquico (um agente gerente coordena os agentes trabalhadores). Você pode direcionar diferentes agentes para diferentes provedores de LLM, combinando o ChatGPT para raciocínios complexos com modelos mais rápidos e baratos para tarefas rotineiras.

Os sistemas de memória permitem que os agentes aprendam com trabalhos anteriores, para que possam melhorar em suas funções específicas ao longo do tempo, em vez de começar do zero a cada tarefa.

Melhores recursos do CrewAI

Defina dependências de tarefas personalizadas que controlam quais agentes devem concluir seu trabalho antes que outros possam iniciar as etapas atribuídas a eles.

Configure as histórias dos agentes que moldam a forma como eles abordam os problemas e se comunicam com outros agentes da equipe.

Substitua os comportamentos padrão do agente para tarefas específicas quando precisar de abordagens de raciocínio diferentes para casos extremos.

Exporte registros de execução da equipe que mostram o histórico completo das conversas entre exemplos de agentes de IA e seu processo de tomada de decisão.

Limitações do CrewAI

É necessário ter conhecimento de programação em Python para configurar sistemas de agentes e fluxos de trabalho de maneira eficaz.

A documentação se baseia fortemente em exemplos de código, o que pode ser um desafio para equipes novas na orquestração de IA.

As interações entre vários agentes tornam-se difíceis de depurar quando os agentes se coordenam de maneiras inesperadas.

Preços do CrewAI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CrewAI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 45 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CrewAI?

De acordo com os comentários compartilhados no G2:

A melhor parte do crewAI é que, ao criar um agente, podemos definir sua função, objetivo e histórico, o que aumenta muito o desempenho desse agente. Ele é compatível com todos os provedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc. A documentação é muito clara e fácil de entender. Ele é compatível com muitas ferramentas e servidores MCP que podemos usar para criar sistemas multiagentes.

A melhor parte do crewAI é que, ao criar um agente, podemos definir sua função, objetivo e histórico, o que aumenta muito o desempenho desse agente. Ele é compatível com todos os provedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo etc. A documentação é muito clara e fácil de entender. Ele é compatível com muitas ferramentas e servidores MCP que podemos usar para criar sistemas multiagentes.

🔍 Você sabia? A qualidade da comunicação é muito mais importante do que a frequência. As equipes realizam mais quando dedicam tempo para compartilhar ideias de forma clara e ponderada, em vez de apenas conversar com frequência.

10. AutoGen (ideal para resolução de problemas conversacionais com múltiplos agentes)

via AutoGen

O AutoGen, desenvolvido pela Microsoft Research, concentra-se em agentes que resolvem problemas por meio do diálogo, em vez de fluxos de trabalho rígidos.

Os agentes debatem abordagens, desafiam o raciocínio uns dos outros e negociam soluções por meio de conversas interativas. Isso é importante para tarefas complexas em que o caminho para a solução não é claro desde o início; os agentes podem explorar diferentes abordagens e criticar a lógica uns dos outros até chegarem a um consenso.

A ferramenta de agente de IA executa código Python durante as conversas, para que eles possam fazer cálculos, analisar dados ou testar hipóteses sem sair da discussão. Você pode entrar nas conversas do agente a qualquer momento para fornecer orientação ou tomar decisões, mantendo os humanos no controle quando necessário.

Melhores recursos do AutoGen

Defina o número máximo de turnos de conversa para evitar que os agentes discutam indefinidamente quando não conseguem chegar a um consenso.

Configure sandboxes de execução de código que isolam o código gerado pelo agente do seu ambiente de produção para garantir a segurança.

Defina condições de encerramento que terminam as conversas dos agentes quando eles atingem metas específicas ou cumprem critérios de sucesso.

Armazene as respostas dos agentes em cache para evitar chamadas redundantes à API quando os agentes discutirem problemas semelhantes várias vezes.

Implemente funções personalizadas de seleção de locutor que controlam qual agente fala a seguir com base no contexto da conversa.

Limitações do AutoGen

Conversas prolongadas com vários agentes consomem tokens significativos, aumentando rapidamente os custos da API.

A transição do desenvolvimento para a implantação em produção requer infraestrutura adicional além da estrutura.

Preços do AutoGen

Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários do AutoGen

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AutoGen?

Um usuário do Reddit escreve:

Para tarefas simples, como geração de código com LLM (por exemplo, geração de script usando ChatGPT4), é bastante eficiente. A camada UserProxyAgent simplifica a verificação, avaliação e execução de código (mesmo no Docker). Isso elimina o ciclo tedioso de copiar e colar código em um IDE, executá-lo, verificar a saída, identificar problemas, enviá-los de volta ao LLM para correção e refazer esse processo várias vezes. O UserProxyAgent cuida dessa automação.

Para tarefas simples, como geração de código com LLM (por exemplo, geração de script usando ChatGPT4), é bastante eficiente. A camada UserProxyAgent simplifica a verificação, avaliação e execução de código (mesmo no Docker). Isso elimina o ciclo tedioso de copiar e colar código em um IDE, executá-lo, verificar a saída, identificar problemas, enviá-los de volta ao LLM para correção e refazer esse processo várias vezes. O UserProxyAgent cuida dessa automação.

Eleve o nível com o ClickUp

As equipes evoluem rapidamente, e as ferramentas que antes funcionavam bem começam a parecer limitadas quando o trabalho fica mais pesado, os riscos aumentam e todos querem maneiras mais claras de se comunicar e automatizar.

Explorar alternativas ao Glue AI significa encontrar algo que se adapte à forma como sua equipe trabalha.

O ClickUp oferece essa flexibilidade. Você obtém uma IA que entende o contexto real do projeto, automação que segue seus processos e agentes que lidam com supervisão repetitiva sem adicionar outra camada de complexidade. Tudo permanece conectado, para que sua equipe trabalhe com clareza.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e crie um espaço de trabalho que cresça com você. ✅