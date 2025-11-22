Os 15 melhores modelos do Notion para acompanhar tarefas para estudantes

Você pode pensar que as tarefas terminam após a escola ou a faculdade, mas não é assim. Os prazos nos acompanham nos doutorados, no trabalho e nos projetos pessoais em nossas vidas.

Então, quando as tarefas, trabalhos e projetos se acumulam, você precisa de um lugar para ver o que precisa ser feito e quando. Um rastreador de tarefas traz ordem a esse caos.

Em vez de manter datas e detalhes em notas dispersas, você tem um único espaço para organizar tarefas e acompanhar o progresso.

Neste artigo, exploraremos como um modelo de rastreador de tarefas do Notion pode ajudá-lo a construir um sistema calmo e claro para seus trabalhos acadêmicos, projetos e muito mais. Como bônus, também exploraremos modelos gratuitos do ClickUp.

O que torna um modelo de rastreador de tarefas do Notion bom?

Um modelo de rastreador de tarefas do Notion oferece um espaço confiável para gerenciar tarefas, prazos e recursos sem confusão.

Um bom modelo deve ser fácil de entender, mostrar o que precisa ser feito e o quanto você já avançou, além de permitir alterações pessoais.

Aqui está o que você deve observar:

✅ Acompanhe as tarefas com campos para curso, datas de entrega, prioridade e notas.

✅ Organize notas, arquivos e referências diretamente com cada tarefa

✅ Visualize prazos e progresso em calendários, quadros ou painéis

✅ Atualize os status de “não iniciado” para “concluído” com clareza.

✅ Personalize guias, visualizações e rótulos para se adequar aos cursos e hábitos diários

Modelos de rastreador de tarefas em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de rastreadores de tarefas do Notion e do ClickUp:

15 modelos gratuitos do Notion para acompanhamento de tarefas

Encontrar o modelo certo de rastreador de tarefas do Notion pode parecer uma tarefa de tentativa e erro. Esses 15 modelos gratuitos do Notion atendem a uma variedade de necessidades dos alunos, desde simples listas de verificação de prazos até painéis completos.

1. Rastreador de tarefas simples da Notion

via Notion

Lembre-se da cena em The Queen's Gambit em que Beth Harmon visualiza o tabuleiro de xadrez no teto, com todas as peças em seus lugares? O Rastreador de Tarefas Simples do Notion oferece aos estudantes e profissionais a mesma sensação de clareza, dividindo as tarefas em visualizações diárias, semanais e mensais.

A Matriz de Eisenhower integrada é onde ele realmente se destaca. Em vez de ficar olhando para uma longa lista de tarefas, você pode classificar as tarefas em urgentes, importantes ou de baixa prioridade, facilitando o planejamento do seu tempo de estudo. Você também tem espaço suficiente para antecipar os prazos da próxima semana ou mês, o que significa menos surpresas de última hora.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as tarefas por datas de entrega próximas, seja dentro de um dia, uma semana ou ao longo do mês.

Priorize com eficácia usando a Matriz de Eisenhower integrada, que destaca trabalhos urgentes e importantes.

Planeje com antecedência com visibilidade clara do que está por vir no semestre ou na semana seguinte.

Personalize ícones, cores e banners para criar um painel que pareça pessoal e motivador.

✨ Ideal para: Alunos que desejam um rastreador leve que mantenha os prazos visíveis sem complicar demais sua rotina de estudos.

🧠 Você sabia? A desculpa “o cachorro comeu meu dever de casa” é mais antiga do que a maioria imagina. Ela foi registrada pela primeira vez por escrito por volta de 1905, relacionada à história de um ministro galês, e desde então se tornou uma desculpa comum na cultura de língua inglesa. Agora ela está tão enraizada que as pessoas costumam usá-la de forma humorística, em vez de literal.

2. Agenda de estudos do Notion

via Notion

Se você já assistiu Stranger Things, sabe como o mundo das crianças se enche rapidamente de mistérios, códigos e missões urgentes. Sem a parede coberta de notas e cordas, elas perderiam o controle do que é mais importante.

O Modelo de Agenda de Estudos desempenha uma função semelhante na vida estudantil, fornecendo uma visão geral clara das provas, tarefas e prazos. Em vez de alternar entre aplicativos ou notas adesivas, você pode registrar lições de casa, provas e projetos em um único painel e até mesmo sincronizá-lo com sua agenda principal.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os trabalhos de casa, exames e projetos em uma única agenda, sem precisar alternar entre ferramentas.

Sincronize os prazos com sua agenda normal para ter uma visão única de seus compromissos.

Mantenha-se organizado durante as semanas de provas e períodos de tarefas pesadas com um painel claro.

✨ Ideal para: Alunos que preferem uma agenda central para gerenciar trabalhos de casa, provas e projetos sem precisar alternar entre vários aplicativos.

3. Rastreador de bolsas de estudo da Notion

via Notion

De acordo com um relatório da Forbes Advisor, mais de US$ 100 milhões em bolsas de estudo não são reivindicados todos os anos porque os alunos perdem os prazos ou não acompanham as oportunidades. O modelo de acompanhamento de bolsas de estudo foi criado para garantir que nenhuma dessas oportunidades seja perdida.

Este modelo reúne todos os detalhes importantes em um único espaço, desde prazos e status de inscrições até rascunhos de redações e valores de bolsas. Você pode definir lembretes, classificar bolsas de estudo por tipo ou prioridade e anexar documentos comprovativos para que tudo esteja pronto quando você precisar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe todas as bolsas de estudo em uma única tabela com status e detalhes.

Defina lembretes e visualize os próximos prazos em um calendário.

Anexe ensaios, transcrições e recursos diretamente às inscrições.

Registre os valores dos prêmios e calcule automaticamente o valor total do prêmio em dinheiro.

✨ Ideal para: Estudantes que se inscrevem em várias bolsas de estudo e precisam de um único local para acompanhar prazos, requisitos e envios.

4. Rastreador de tarefas da Notion

via Notion

Quase 70% dos estudantes universitários admitem ter perdido pelo menos um prazo devido à má organização ou gestão do tempo. Não é uma questão de capacidade, mas de ter um sistema claro em vigor. O modelo de acompanhamento de tarefas foi concebido para proporcionar aos estudantes esse sistema da forma mais simples possível.

Com este modelo, você pode acompanhar tarefas, prazos e progresso em todas as suas aulas em um layout limpo e estético. Uma fórmula integrada de dias restantes mostra exatamente quanto tempo falta para cada prazo, enquanto o acompanhamento do status facilita ver o que está pendente, em andamento ou concluído.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as tarefas, prazos e progresso de todas as suas aulas em um único lugar.

Use a fórmula de dias restantes para ver quanto tempo falta para cada prazo.

Atualize os status para ficar a par do que está pendente, em andamento ou concluído.

Personalize o layout para se adequar ao seu estilo de estudo e crie um espaço de trabalho motivador.

✨ Ideal para: Estudantes universitários que desejam evitar prazos perdidos com um registro de tarefas simples e organizado.

5. Painel acadêmico do Notion

via Notion

A vida universitária muitas vezes parece um jogo de videogame. Cada semana traz um novo desafio: uma redação aqui, um projeto ali e provas esperando na fase final. O que você precisa é de um mapa adequado... ou você pode experimentar o Modelo de Painel Acadêmico do Notion.

O modelo oferece um planejamento semanal para que você possa dividir sua carga de trabalho em partes gerenciáveis. Além disso, a visualização principal do modelo reúne todas as tarefas em um só lugar, enquanto os recursos de calendário e acompanhamento do progresso ajudam você a ver claramente as responsabilidades de curto e longo prazo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje a semana atual e a próxima com ferramentas de agendamento claras.

Acompanhe todas as tarefas acadêmicas, de redações a provas, em um único painel.

Monitore o progresso e os prazos através das visualizações de calendário e lista.

Use atualizações de status para ficar a par dos trabalhos pendentes, ativos ou concluídos.

✨ Ideal para: Estudantes universitários que precisam equilibrar trabalhos, projetos em grupo e exames e precisam de um painel com uma visão geral.

🧠 Você sabia? Durante a Guerra Fria, os educadores americanos retomaram o forte apoio aos deveres de casa. A motivação era geopolítica: as escolas foram pressionadas a preparar os jovens para competir com as conquistas educacionais soviéticas. Os deveres de casa eram vistos não apenas como uma ferramenta de aprendizagem, mas como parte de um projeto nacional urgente.

6. Sistema simples de gerenciamento de tarefas da Notion

via Notion

O modelo Sistema simples de gerenciamento de tarefas oferece um espaço organizado para registrar tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso sem a confusão de planejadores mais complicados. Tags como “em andamento”, “em pausa” ou “ainda não iniciado” permitem que você veja em que ponto cada tarefa se encontra, e datas de vencimento opcionais garantem que prazos importantes permaneçam visíveis.

A força do modelo reside em ser minimalista e flexível, tornando-o fácil de adotar, mas ainda assim poderoso o suficiente para dar suporte a diversos trabalhos acadêmicos ou projetos pessoais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre tarefas acadêmicas, pessoais ou criativas em um único sistema.

Use tags de status flexíveis para refletir o estado real de cada tarefa.

Marque as datas de vencimento para ficar atento às prioridades futuras.

Crie consistência com um layout simples que incentiva o uso diário.

✨ Ideal para: Estudantes que lidam com tarefas pessoais e acadêmicas e precisam de um sistema flexível e organizado.

7. Bacharelado | Painel de estudos nos EUA da Notion

via Notion

Fazer um curso de bacharelado em ciências pode ser agitado às vezes. São tantas aulas, tarefas, provas e prazos. O modelo US Study Dashboard reúne todas essas peças em um espaço digital estruturado e funciona como seu centro de comando acadêmico.

Isso ajuda você a acompanhar módulos, tarefas e provas, além de manter datas e documentos importantes à mão. Você pode personalizá-lo para o seu programa específico, adicionar notas e organizar os trabalhos do curso de uma maneira que faça sentido para você.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe tarefas, provas e módulos em um sistema organizado.

Crie planos de estudo e conecte-os às metas semanais e semestrais.

Mantenha documentos e datas importantes armazenados junto com suas tarefas.

Personalize o painel para refletir seu programa e estilo de estudo.

✨ Ideal para: Estudantes universitários do primeiro ano que desejam uma visão estruturada dos módulos, exames e tarefas em um único espaço.

8. Planejador acadêmico da Notion

via Notion

Quem assistiu ao filme Legalmente Loira deve se lembrar da rigorosa adesão de Elle Woods aos prazos, um nível de organização crucial para os alunos durante um semestre agitado. O modelo de Planejador Acadêmico oferece um espaço para você fazer o mesmo.

Este planejador foi criado como um hub completo, onde você pode acompanhar avaliações, organizar tarefas e planejar sua programação semanal de aulas. Ele inclui até mesmo um planejador de sessões de estudo e um cronômetro Pomodoro, ajudando você a manter o foco durante longos períodos de trabalho acadêmico.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe avaliações, tarefas e prazos em um único planejador.

Organize horários semanais de aulas junto com tarefas e afazeres

Use um cronômetro Pomodoro integrado para se concentrar durante as sessões de estudo.

Mapeie os cursos por tópico para manter o aprendizado estruturado e claro.

✨ Ideal para: Alunos que desejam gerenciar suas aulas semanais, tarefas e sessões de estudo em um único local organizado.

9. Preparação e organização para exames com o Notion

via Notion

O modelo de preparação e organização para exames do Notion ajuda você a gerenciar melhor seu tempo e níveis de produtividade durante as épocas de exames. Com esse modelo, você pode criar um portal principal para tudo relacionado a exames, combinando um calendário, rastreadores de disciplinas e até mesmo integrações do Spotify para manter o foco nas sessões de estudo. Você pode mapear vários exames, planejar o que revisar semana a semana e usar rastreadores de progresso para ver como está sua preparação em diferentes tópicos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe várias disciplinas e sessões de preparação para exames em um único lugar.

Use o calendário para organizar cronogramas de revisão e datas importantes de exames.

Monitore o progresso com rastreadores de estudo integrados para cada matéria.

Personalize com incorporações e recursos para personalizar seu espaço de estudo.

✨ Ideal para: Alunos que estão revisando para várias provas e precisam de uma rotina de estudos estruturada e um sistema de preparação baseado em calendário.

10. Tese de mestrado pelo Notion

via Notion

O modelo de tese de mestrado é uma grande ajuda em meio a uma pesquisa de tese interminável. Este modelo do Notion ajuda você a acompanhar a contagem de palavras, registrar referências e organizar o feedback do orientador sem a necessidade de arquivos separados e notas adesivas.

Você pode dividir o trabalho em etapas menores usando as páginas de planejamento de capítulos, fazendo com que cada seção concluída pareça um marco significativo em sua jornada até a conclusão.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o progresso com contagens de palavras em tempo real em capítulos e seções.

Organize referências, citações e notas do supervisor em um único espaço de trabalho.

Planeje capítulos com páginas dedicadas para orientar a estrutura e o fluxo.

✨ Ideal para: Estudantes de pós-graduação que estão escrevendo trabalhos de pesquisa extensos e desejam acompanhar capítulos, referências e feedback do orientador.

11. Rastreador de prazos de tarefas da Notion

via Notion

O modelo de acompanhamento de prazos de tarefas faz você se sentir como um super-herói capaz de fazer tudo. Você pode classificar as tarefas por aula, data de entrega ou notas e definir prioridades para saber quais tarefas merecem sua atenção primeiro. Em vez de ficar alternando entre programas de estudos, lembretes e notas adesivas, você trabalha a partir de um painel claro que mantém tudo em ordem.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Classifique as tarefas por data de entrega, aula ou importância.

Acompanhe notas e prazos juntos para ter uma visão completa das prioridades.

Concentre-se nas tarefas de alto impacto, mantendo as tarefas menores visíveis.

✨ Ideal para: Alunos que lidam com várias tarefas e desejam classificá-las por aula, data de entrega e importância.

12. Rastreador básico de tarefas da Notion

via Notion

Uma das piores coisas na escola é quando um professor pede uma tarefa que você não sabia que tinha que entregar. Esses momentos podem ser evitados com o sistema certo. O Rastreador de Tarefas Básico do Notion oferece essa segurança. Esse modelo ajuda você a registrar tarefas por assunto ou projeto, anotar datas de entrega e acompanhar seu progresso passo a passo. Com níveis de prioridade e marcadores de status simples, você pode ver rapidamente o que precisa de atenção e o que já foi feito.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as tarefas por assunto, projeto ou categoria.

Registre as datas de vencimento de forma clara para evitar atrasos.

Acompanhe o progresso com atualizações simples de status para cada tarefa.

Adicione prioridades e notas para personalizar seu fluxo de trabalho.

✨ Ideal para: Alunos que desejam um rastreador simples, mas confiável, para evitar surpresas de última hora.

13. Painel da Universidade pelo Notion

via Notion

A faculdade geralmente apresenta uma série de desafios ao mesmo tempo. É empolgante, mas também pode ser exaustivo, e é aí que o modelo Uni Dashboard se torna essencial. O painel reúne tudo em um só lugar, para que você não sinta que está girando em círculos.

Você pode verificar sua programação diária, semanal ou mensal rapidamente e ver quais tarefas, eventos ou aulas precisam da sua atenção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Alterne entre as visualizações diária, semanal e mensal para gerenciar tarefas e prazos.

Mantenha as anotações das aulas organizadas por assunto e encontre-as facilmente na Biblioteca de Anotações.

Acompanhe as aulas e horários para saber sempre onde deve estar.

Use o Rastreador de Tarefas para separar tarefas urgentes de metas de longo prazo.

✨ Ideal para: Estudantes universitários que estão se adaptando a novos horários, cursos e prazos e precisam de um centro acadêmico completo.

14. Rastreador de tarefas escolares da Notion

via Notion

O modelo Rastreador de tarefas oferece uma maneira simples de tirar o peso mental de lembrar das tarefas de casa dos seus ombros. Com esse modelo, você pode registrar todas as tarefas e filtrá-las por aula, data de entrega ou status.

Ele oferece categorias claras, como Não iniciado, Em andamento, Pronto para enviar e Enviado, para que você sempre saiba em que pé está. Uma visualização do calendário destaca os prazos futuros, enquanto uma tabela detalhada mantém as instruções e notas da aula em um local de fácil acesso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os trabalhos de casa por status para ver o que está pendente, em andamento ou concluído.

Organize as tarefas por aula para ter uma visão mais clara da carga de trabalho.

Use a tabela detalhada para manter as instruções e notas em ordem.

Veja as próximas datas de entrega em um calendário para um melhor planejamento.

✨ Ideal para: Alunos que desejam registrar os deveres de casa por aula e status, mantendo notas e instruções à mão.

15. Calculadora de nota final da Notion

via Notion

Poucos momentos na vida estudantil são tão estressantes quanto sentar com a calculadora na véspera das provas finais, tentando descobrir qual nota você precisa para ser aprovado no curso ou garantir aquela bolsa de estudos.

O modelo Calculadora de nota final do Notion vincula seus períodos letivos, cursos e notas em um único sistema que é atualizado em tempo real. Você pode registrar tarefas e provas, ponderá-las por créditos e ver sua média geral (GPA) calculada automaticamente. Gráficos de progresso e comparações entre períodos letivos facilitam a compreensão se você está melhorando, mantendo-se estável ou precisa ajustar seus esforços.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Calcule automaticamente a média geral (GPA) em todos os cursos e semestres.

Registre tarefas, testes e projetos com créditos ponderados.

Visualize o progresso por meio de gráficos visuais e comparações.

Acompanhe seu desempenho acadêmico para se planejar para bolsas de estudo ou inscrições.

✨ Ideal para: Alunos que desejam calcular notas e acompanhar o desempenho acadêmico ao longo dos semestres.

Limitações do Notion

O desempenho pode ficar lento, especialmente com bancos de dados grandes ou em dispositivos móveis. O acesso offline ainda não é confiável.

O desempenho pode ficar lento, especialmente com bancos de dados grandes ou em dispositivos móveis. O acesso offline ainda não é confiável.

As avaliações do G2 sobre o Notion frequentemente destacam o que muitos alunos e educadores sentem depois de experimentar alguns modelos: à medida que as páginas aumentam, pequenos pontos de atrito surgem e, com o tempo, eles se acumulam. Se você depende de um modelo de rastreador de tarefas do Notion todos os dias, esses problemas começarão a atrapalhar seu trabalho.

Vamos discutir as principais limitações do Notion para que você possa se planejar adequadamente:

Espaços de trabalho grandes e bancos de dados extensos podem parecer lentos, especialmente em dispositivos móveis, o que torna o uso diário de rastreadores e painéis menos fluido do que deveria ser.

O uso offline é limitado e a pesquisa pode deixar de exibir alguns resultados, portanto, encontrar uma tarefa antiga, anotações de aula ou página do curso nem sempre é confiável quando você precisa rapidamente.

No plano gratuito, um espaço de trabalho com mais de um proprietário atinge um limite de mil blocos, e excluir conteúdo não diminui a contagem, portanto, os centros de estudo compartilhados podem ficar paralisados, a menos que você altere os membros ou faça um upgrade.

A configuração pode ser confusa, e é fácil se perder em ajustes de layouts e visualizações vinculadas em vez de estudar ou ensinar, o que faz com que alguns modelos pareçam pesados antes mesmo de ajudarem.

As tabelas e fórmulas não são tão robustas quanto planilhas completas, e as permissões podem carecer de um controle preciso, portanto, livros de notas complexos ou rastreadores de vários cursos podem atingir limites.

Modelos alternativos do Notion

As tarefas e os projetos em grupo muitas vezes sofrem com a dispersão do trabalho. Para um aluno, isso significa a fragmentação de tarefas, programas e anotações que ocorrem em várias ferramentas e sistemas desconectados que não se comunicam entre si.

Se você adora os modelos de acompanhamento de tarefas do Notion, mas precisa de um desempenho mais ágil para listas grandes ou permissões mais rígidas para trabalhos em grupo, vale a pena considerar os modelos do ClickUp.

O ClickUp oferece o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Isso significa que você pode estudar, fazer anotações, registrar o progresso, fazer tarefas e acompanhar prazos, tudo em um só lugar. Abaixo estão doze opções do ClickUp que parecem familiares, mas lidam com trabalhos pesados e projetos em equipe com menos atrito.

1. Modelo de tarefas de aula do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Economize tempo com fluxos de trabalho reutilizáveis que simplificam tanto a atribuição quanto a avaliação com o modelo de tarefas de aula do ClickUp.

O modelo de tarefas de aula do ClickUp ajuda os professores a centralizar o acompanhamento das tarefas, prazos e notas em um só lugar. Os professores podem criar tarefas para cada trabalho, definir prazos e atualizar status com apenas alguns cliques.

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você marque as tarefas por tipo, assunto ou prioridade. Várias visualizações, como Exames, Trabalhos e Lista por data de vencimento, permitem que os professores alternem entre o planejamento geral e o acompanhamento detalhado das tarefas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as tarefas com status e campos personalizados para notas, prazos e tópicos.

Use várias visualizações para gerenciar tarefas por tipo, data de vencimento ou estágio de progresso.

Compartilhe atualizações com alunos e colegas em tempo real para maior transparência.

✨ Ideal para: Professores que gerenciam várias turmas e desejam otimizar a atribuição, o acompanhamento e a avaliação de tarefas.

2. Modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cada etapa do seu projeto com a divisão de tarefas usando o modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp.

Imagine o seguinte: você acabou de receber um projeto em grupo com duração de um semestre. No início, parece algo fácil de gerenciar, mas logo todos estão trabalhando em ritmos diferentes, os prazos começam a se aproximar e ninguém sabe ao certo quem é responsável por quê. O modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp ajuda a evitar essa espiral. 😌

Este modelo divide os projetos em tarefas gerenciáveis, define cronogramas claros e torna a colaboração perfeita. Os alunos podem usar o ClickUp Docs para debater ideias e o ClickUp Gantt Charts para mapear cronogramas.

Professores e mentores também podem fornecer feedback, promovendo a responsabilidade em toda a equipe. Ao contrário das ferramentas tradicionais ou layouts estáticos do Notion, o ClickUp oferece automação, equilíbrio da carga de trabalho e visibilidade em tempo real, mantendo todos os membros em sintonia do início ao fim.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Colabore com colegas de equipe e mentores diretamente no ClickUp.

Monitore os prazos com as visualizações Gantt, Calendário e Quadro para ter visibilidade total.

Use automações e acompanhamento do progresso para manter o cronograma e reduzir o estresse.

✨ Ideal para: Alunos que trabalham em projetos em grupo e precisam de uma divisão estruturada das tarefas e responsabilidades claras.

3. Modelo ClickUp para estudantes

Obtenha um modelo gratuito Organize palestras, trabalhos e exames em um só lugar com o modelo para estudantes do ClickUp.

Em um minuto você está assistindo Hannah Montana viver duas vidas, e no outro você é um estudante universitário percebendo que está fazendo a mesma coisa. Metade de você está fazendo novos amigos. A outra metade está estressada com projetos, prazos e exames.

O modelo ClickUp Student ajuda você a manter esse equilíbrio. Ele reúne todas as suas anotações, tarefas e prazos dispersos em um único espaço para que você possa manter-se em dia com a escola sem perder a parte divertida da vida estudantil.

No modelo, você pode configurar cursos como projetos, dividir tarefas em partes menores e acompanhar prazos em uma visualização de calendário ou lista. As atualizações de progresso mantêm você focado, enquanto os lembretes evitam correria de última hora.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie projetos em grupo com tarefas e atualizações compartilhadas.

Defina lembretes para que os prazos nunca o peguem de surpresa.

Acompanhe o progresso com visões claras do que foi feito e do que está por vir.

✨ Ideal para: Estudantes que equilibram a vida acadêmica e universitária e desejam um centro para tarefas, anotações e prazos.

4. Modelo de progresso do aluno do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Informe os pais e administradores por meio de relatórios estruturados com o modelo de progresso do aluno do ClickUp.

Professores em todos os lugares têm a tarefa de identificar lacunas antecipadamente para que nenhum aluno fique para trás, mas gerenciar isso em grande escala sem os sistemas adequados pode parecer impossível. O modelo de progresso do aluno do ClickUp foi criado para resolver isso. Em vez de lidar com anotações em papel, planilhas e ferramentas parcialmente atualizadas, os professores têm um centro claro para acompanhar o crescimento de cada aluno.

Você pode registrar o desempenho, monitorar a frequência e até mesmo documentar insights comportamentais em tempo real. Este modelo de registro diário torna os dados visuais e acionáveis. Com várias visualizações, os educadores podem alternar entre o desempenho geral da turma e a trajetória individual de cada aluno.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Monitore o crescimento individual dos alunos com campos personalizados detalhados.

Identifique quem precisa de ajuda extra por meio de status como “Precisa de atenção”.

Compartilhe relatórios de progresso claros com os pais e os líderes escolares.

Use painéis para visualizar as tendências de desempenho nas aulas.

✨ Ideal para: Professores e administradores que desejam acompanhar em tempo real o desempenho individual dos alunos.

5. Modelo de educação para estudantes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie estruturas consistentes em vários cursos usando o modelo de educação do aluno do ClickUp.

O modelo ClickUp Student Education foi projetado para alunos e educadores que desejam ter tudo em um só lugar.

Ele abrange o material do curso, tarefas, prazos, pré-requisitos e até mesmo marcos, para que o progresso seja acompanhado e gerenciável, em vez de opressor. Com campos personalizados para notas, unidades de crédito e números de cursos, você não apenas vê o que precisa ser feito, mas também entende em que ponto está.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize o material do curso com visualizações do currículo e dos pré-requisitos.

Acompanhe notas, créditos e prazos com campos personalizados.

Defina marcos e visualize cronogramas com gráficos de Gantt.

Mantenha todos alinhados, desde alunos a professores e pais.

✨ Ideal para: Alunos e educadores que precisam de uma estrutura consistente para acompanhar o currículo, as tarefas e os marcos.

👀 Curiosidade: em alguns países, como a China, reformas políticas recentes chamadas de “Dupla Redução” visam limitar os deveres de casa para jovens estudantes, a fim de reduzir o estresse e permitir uma vida mais equilibrada. Por exemplo, crianças da 1ª e 2ª séries foram informadas de que deveriam ter poucos ou nenhum dever de casa escrito sob essa política.

6. Modelo de planilha ClickUp College

Obtenha um modelo gratuito Alterne facilmente entre os detalhes e o panorama geral com o modelo de planilha universitária do ClickUp.

A maioria dos estudantes universitários depende de calendários digitais para manter a vida sob controle. Eles são bons para enviar um lembrete de que algo está para vencer hoje, mas essa também é a desvantagem. Você só descobre quando já é hora do pânico.

O modelo de planilha universitária do ClickUp oferece uma visão geral do seu semestre. Em vez de alertas dispersos, você pode mapear inscrições, provas e projetos em um só lugar. Ele é flexível, personalizável e muito mais útil para o planejamento de longo prazo do que um aplicativo de calendário comum.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje e acompanhe os prazos com uma lista, calendário e visualizações de requisitos.

Organize tarefas, inscrições e documentos em um único espaço de trabalho.

Priorize tarefas com campos personalizados, como redações, bolsas de estudo e datas do SAT.

Fique à frente com lembretes que ajudam você a se preparar com semanas de antecedência.

✨ Ideal para: Estudantes universitários que buscam algo além de calendários para planejar inscrições, provas e projetos com uma visão geral.

7. Modelo de rastreador de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique os riscos antecipadamente e aja antes que os prazos expirem com o modelo de acompanhamento de projetos do ClickUp.

O modelo de acompanhamento de projetos do ClickUp reúne seus projetos em um único lugar, onde você pode ver o que precisa ser feito e quando.

Você pode alternar entre gráficos de Gantt para cronogramas, listas para detalhes e painéis para uma visão geral. Melhor ainda, você pode atribuir tarefas, adicionar campos personalizados para itens como estágio do projeto ou risco e manter todos informados.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe projetos em várias visualizações, como listas, gráficos de Gantt e detalhamento de responsáveis.

Organize tarefas com campos personalizados para etapas, cronogramas e prazos.

Atribua responsabilidades de forma clara e acompanhem o progresso juntos.

✨ Ideal para: Estudantes que gerenciam vários projetos e desejam visualizar claramente os prazos e o progresso.

8. Modelo ClickUp Class Notes para estudantes universitários

Obtenha um modelo gratuito Organize notas por aula e tópico em um único espaço de trabalho com o modelo de notas de aula no ClickUp.

Sabe aquele momento em que o professor diz: “Isso vai cair na prova”, e seu cérebro entra em pânico instantaneamente porque suas anotações são uma mistura de frases rabiscadas, desenhos e manchas de café? Sim, todos nós já passamos por isso!

Com o modelo de notas de aula do ClickUp, você tem um espaço organizado para cada aula. Você pode configurar um documento para cada matéria, adicionar seções para palestras, leituras ou tarefas e até mesmo criar listas de verificação rápidas.

Além disso, tudo é pesquisável, então chega de pânico com o “Ctrl+F” às 2 da manhã antes das provas finais. Você também pode compartilhar suas anotações com colegas de classe, fazer brainstorming em um quadro branco e acompanhar os principais pontos em um só lugar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Adicione listas de verificação para cada aula para acompanhar o que você já estudou.

Compartilhe notas com colegas de classe para facilitar a colaboração.

Defina lembretes para revisar as anotações antes das provas.

✨ Ideal para: Alunos que desejam anotações de aula organizadas e pesquisáveis, sincronizadas com tarefas e lembretes.

9. Modelo de prazos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize os prazos em uma visualização simples da linha do tempo com o modelo de prazos do ClickUp.

O modelo de prazos do ClickUp ajuda você a ficar um passo à frente do caos dos prazos. Você tem uma visão clara do que está por vir, do que já está em andamento e do que já foi concluído.

Além disso, você pode anexar arquivos, definir lembretes e até mesmo ver um cronograma visual para saber se sua semana está prestes a ser um desastre ou se vai correr bem. Outro bônus é a colaboração em tempo real. Se você estiver trabalhando em um projeto em grupo, todos verão os mesmos prazos e atualizações em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Priorize as tarefas para que as urgentes não fiquem esquecidas.

Defina lembretes para evitar correria de última hora.

Compartilhe atualizações com seus colegas de equipe para manter os projetos em grupo dentro do prazo.

✨ Ideal para: Alunos que precisam de todos os prazos em uma única linha do tempo para evitar o estresse de última hora.

10. Modelo de lista de verificação de planejamento para estudantes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha tarefas, datas e lembretes em um espaço de trabalho centralizado com o modelo de lista de verificação de planejamento para estudantes do ClickUp.

O modelo de lista de verificação de planejamento para estudantes do ClickUp traz o conceito de planejamento adaptativo para a vida estudantil. Em vez de trabalhar com anotações dispersas ou horários rígidos, essa lista de verificação oferece uma estrutura organizada, mas flexível.

Você pode traçar metas, antecipar obstáculos e criar etapas de backup para que os prazos não o peguem de surpresa. O modelo também ajuda os alunos a dividir metas grandes em etapas menores e viáveis. Em vez de tratar “inscrever-se na faculdade” ou “tirar nota máxima nas provas intermediárias” como um único item opressor, ele o orienta a criar subtarefas, definir lembretes e acompanhar o progresso visualmente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje suas metas acadêmicas e pessoais em listas de verificação práticas.

Crie flexibilidade nos prazos e evite o estresse de última hora.

Compartilhe atualizações com seus pais, professores ou mentores para manter a responsabilidade.

✨ Ideal para: Alunos que desejam dividir metas em etapas gerenciáveis e manter-se responsáveis com listas de verificação claras.

11. Modelo de plano de aula universitária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Economize tempo reutilizando formatos de aulas estruturados com o modelo de plano de aula universitária do ClickUp.

O modelo de plano de aula universitária do ClickUp oferece aos professores uma maneira simples de estruturar seu processo de ensino, eliminando cargas administrativas extras.

O que diferencia este modelo é sua flexibilidade. Você pode mapear as aulas na estrutura ADDIE (Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação), criar cronogramas na visualização Gantt ou mudar rapidamente se um tópico exigir mais tempo.

Este modelo também cria consistência entre vários cursos ou seções, o que é particularmente valioso para professores que precisam equilibrar cargas pesadas de ensino.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie e personalize planos de aula com base nos objetivos e resultados do curso.

Acompanhe o progresso com status claros, como Análise, Design, Desenvolvimento e Avaliação.

Armazene e organize materiais didáticos, tarefas e avaliações em um único espaço.

✨ Ideal para: Professores que criam planos de aula estruturados e repetíveis, com flexibilidade para se ajustar às necessidades da turma.

12. Modelo de programa de estudos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize todos os materiais do curso em um hub acessível com o modelo de programa do ClickUp.

Sempre há aquele momento na faculdade em que alguém pergunta: “Espere, quando é a prova intermediária?” e metade da turma fica sem entender nada, porque ninguém se lembra do que dizia o programa da disciplina. É aí que entra o modelo de programa da disciplina do ClickUp. Em vez de ficar esquecido em um PDF ou em um e-mail meio lido, seu programa da disciplina se torna um espaço de trabalho interativo e dinâmico que evolui junto com o curso. Além disso, o modelo também facilita o dimensionamento. Os instrutores podem definir objetivos, prazos e políticas de avaliação, ao mesmo tempo em que vinculam diretamente a leituras, tarefas ou documentos colaborativos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Comunique claramente os objetivos, as expectativas e os tópicos semanais.

Atualize prazos e recursos em tempo real para que nada seja esquecido.

Reutilize e adapte planos de aula estruturados em vários semestres.

✨ Ideal para: instrutores que desejam manter os programas de estudo dinâmicos e acessíveis, ao mesmo tempo em que comunicam claramente as expectativas.

Estude de forma mais inteligente com o ClickUp

Se você chegou até aqui, já sabe uma verdade sobre a vida estudantil: as tarefas nunca diminuem, elas só se acumulam. O que importa é como você decide lidar com elas.

É aí que o ClickUp discretamente supera os outros. Ele não apenas armazena suas notas ou tarefas, mas conecta todo o quadro. Você pode ver seus prazos, acompanhar seu progresso e realmente sentir que está no controle, em vez de apenas reagir.

Para alunos que buscam excelência acadêmica e professores focados na gestão da sala de aula, ele se torna o espaço de trabalho digital perfeito, que permanece fácil de usar mesmo com o aumento da carga de trabalho.

Você pode usá-los para aumentar o foco, otimizar rotinas e manter a produtividade, para que seus sistemas realmente aumentem a produtividade em vez de adicionar atritos. Com o tempo, a maneira como você planeja, aprende e colabora se transformará de esforços dispersos em um ritmo claro e confiante.

No final das contas, não se trata tanto de adicionar mais uma ferramenta à sua rotina, mas sim de finalmente ter um lugar onde seu mundo acadêmico faça sentido.

Quer começar a se sentir preparado? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp!