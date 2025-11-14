Como escolher um software de CRM para melhorar a gestão de clientes

Todos sabem que os CRMs são importantes, pois ajudam a entender seus clientes, acompanhar o que funciona e construir relacionamentos mais sólidos ao longo do tempo. Na verdade, com mais de um em cada três líderes de marketing afirmando que as taxas de conversão são um dos principais KPIs, os CRMs têm um papel estratégico na sua estratégia de negócios.

Mas, infelizmente, nem todos os CRMs são iguais.

Você precisa de um que se adapte à sua equipe, aos seus clientes e à forma como sua empresa funciona. Muitas pessoas pulam essa etapa e acabam com ferramentas que complicam ainda mais as coisas.

Neste artigo, vamos explicar como escolher um software de CRM que apoie o seu crescimento e simplifique o seu trabalho.

O que é um software de CRM?

O CRM foi criado porque as empresas precisavam de um único local para ver quem é o cliente, o que aconteceu recentemente e o que deve acontecer a seguir.

O software de gestão de relacionamento com o cliente, ou CRM, é um sistema que organiza todas as interações com o cliente em marketing, vendas e serviços.

Um sistema de CRM moderno oferece suporte à automação de marketing, rastreia um funil de vendas claro e fornece recursos de relatórios que orientam a próxima melhor ação. Ele se conecta às suas ferramentas existentes, como e-mail, calendários e software de contabilidade, criando uma fonte confiável de informações para pequenas empresas e equipes em crescimento. Ele também:

Centraliza as informações dos clientes provenientes de formulários, e-mails, chamadas e chats em um único perfil no qual qualquer representante de vendas ou agente de suporte pode confiar, o que melhora o acompanhamento das interações com os clientes e reduz a duplicação de dados.

Mapeia seus processos de vendas em etapas claras do pipeline, atribui tarefas de vendas e registra resultados para que você possa fazer previsões com confiança e melhorar o desempenho das vendas.

Automatiza acompanhamentos de rotina e gerenciamento de campanhas , envia mensagens oportunas e segmenta públicos para que as ferramentas de marketing trabalhem em sincronia com sua equipe de vendas.

Transforme atividades em insights acionáveis com painéis e relatórios, mostrando onde os negócios estão parados, quais canais convertem e como otimizar processos em toda a plataforma de CRM.

👀 Você sabia? Muito antes dos computadores, as empresas mantinham os detalhes dos clientes em livros contábeis e, à medida que suas listas de clientes cresciam, os vendedores carregavam fichas e bandejas Rolodex. Nos anos 80 e 90, bancos de dados e ferramentas de vendas ajudaram as equipes a armazenar nomes, notas e pedidos em um único lugar. Os aplicativos em nuvem trouxeram tudo para o ambiente online, permitindo que as equipes compartilhassem atualizações em tempo real de qualquer lugar.

Por que escolher o CRM certo é importante

Tenho refletido sobre o impacto que um CRM pode realmente ter no crescimento de uma empresa. Algumas pessoas dizem que um CRM é apenas um banco de dados de clientes, mas, na prática, ele muitas vezes se torna o centro nervoso do funcionamento das equipes.

Tenho refletido sobre o impacto que um CRM pode realmente ter no crescimento de uma empresa. Algumas pessoas dizem que um CRM é apenas um banco de dados de clientes, mas, na prática, ele muitas vezes se torna o centro nervoso do funcionamento das equipes.

Essa reflexão do Reddit captura o que muitos líderes do setor dizem em entrevistas e conferências.

O software de CRM certo molda a forma como uma equipe de vendas prioriza o trabalho, como a automação de marketing direciona o próximo melhor segmento e como as equipes de atendimento respondem com contexto.

Nas próximas seções, veremos como uma plataforma bem escolhida pode fazer a diferença.

Centraliza os dados dos clientes para melhores decisões

Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião.

Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião.

As palavras de W. Edwards Deming são verdadeiras para todas as empresas modernas.

Dados de clientes dispersos por várias ferramentas levam a decisões imprecisas. Uma estratégia de CRM confiável reúne tudo em um só lugar, criando uma visão única e precisa de cada cliente.

Com essa clareza, os proprietários e gerentes de empresas podem identificar padrões, entender o comportamento do cliente e agir com base em insights reais, em vez de suposições.

📌 Exemplo: Uma marca de varejo que usa um CRM percebeu que a maioria dos compradores recorrentes vinha de uma campanha de indicação específica. Ao concentrar os recursos nessa área, eles melhoraram suas taxas de conversão. Os dados centralizados dos clientes economizam tempo e ajudam as equipes a tomar decisões de negócios mais rápidas e confiantes.

Melhora o alinhamento entre vendas e marketing

👀 Você sabia? A adoção média do CRM entre profissionais de vendas é de 72%, e o retorno médio sobre o investimento é alcançado em apenas 12 meses.

Esses números indicam que, quando as equipes realmente utilizam seu sistema de CRM, ele rapidamente se torna um dos ativos mais valiosos para o crescimento dos negócios.

Uma das maiores vantagens do uso consistente do CRM é como ele preenche a lacuna de longa data entre vendas e marketing.

Com uma solução de CRM unificada, os profissionais de marketing podem acompanhar quais campanhas geram leads qualificados, enquanto os representantes de vendas podem ver todas as interações que ocorreram antes da primeira ligação.

Aumenta a produtividade por meio da automação

Aproximadamente 40% dos profissionais de vendas ainda dependem de planilhas e e-mails para gerenciar os dados dos clientes.

Essa abordagem manual torna tudo mais lento.

Uma plataforma de CRM bem projetada ajuda a automatizar tarefas repetitivas, como acompanhamentos, lembretes de compromissos e atualizações do pipeline. A automação garante que nenhuma interação com leads ou clientes seja perdida.

📌 Exemplo: Quando um lead passa para a fase de “proposta”, o CRM pode agendar automaticamente uma chamada de acompanhamento e notificar o gerente de contas. Isso economiza horas de trabalho manual por semana, além de dar às equipes mais tempo para se concentrarem em conversas significativas que geram resultados.

Melhora a experiência e a retenção do cliente

Hoje em dia, os clientes esperam um atendimento personalizado, oportuno e atencioso.

O sistema de CRM certo ajuda as equipes a atender a essa expectativa, mantendo todas as interações visíveis e acessíveis. Seja uma conversa de vendas, uma solicitação de serviço ou um lembrete de renovação, todos na equipe podem ver o contexto completo.

📌 Exemplo: uma empresa do setor hoteleiro que utiliza automação de CRM pode rastrear quando um hóspede frequente se hospedou pela última vez, anotar suas preferências e enviar uma mensagem calorosa e personalizada antes de sua próxima visita. Esse tipo de atenção gera confiança e lealdade, levando a taxas de retenção mais altas.

Fatores importantes a serem considerados ao escolher um software de CRM

Escolher o software de CRM certo tem consequências muito reais para pequenas empresas e equipes em crescimento.

Antes de selecionar os fornecedores, baseie sua pesquisa em fatos e nas necessidades da sua empresa. Estude os padrões de adoção e os custos reais de operação de um sistema de CRM ao longo do tempo.

Aqui está uma lista de verificação realista do que você deve observar, que mapeia o aprendizado para seus processos de vendas e relacionamentos com os clientes:

✅ Integração profunda com suas ferramentas de e-mail, calendário, contabilidade e projetos para que os dados fluam automaticamente e você evite a fragmentação.

✅ Custo total de propriedade, incluindo migração, treinamento, suporte e atualizações, para que não haja surpresas desagradáveis mais tarde.

✅ Facilidade de uso e adoção por usuários reais, para que seus representantes de vendas e profissionais de marketing realmente continuem usando-o.

✅ Qualidade dos dados e capacidade de geração de relatórios para transformar informações brutas sobre os clientes em insights acionáveis

✅ Escalabilidade e plano de ação do fornecedor para que sua solução de CRM evolua de acordo com as necessidades da sua empresa.

Quanto você deve pagar por um software de CRM?

Qual é o custo normal de um CRM? Estou pagando a mais?

Qual é o custo normal de um CRM? Estou pagando a mais?

Perguntas como essas são comuns no Reddit e em outros fóruns.

Essa é uma pergunta justa e tem um ponto de partida claro. Nas principais plataformas, os planos podem variar de US$ 15 a mais de US$ 300 por usuário/mês, com um plano completo custando geralmente entre US$ 60 e US$ 70 por usuário/mês.

Os níveis básicos têm preços médios próximos aos 20 dólares, enquanto os planos intermediários e avançados ficam mais caros à medida que os recursos e limites aumentam.

Esses parâmetros são úteis quando você está aprendendo a escolher um software de CRM e comparando um sistema de CRM para pequenas empresas com pacotes mais avançados.

Mas o preço é apenas uma parte da equação. O software de CRM certo deve reduzir o tempo de retorno e evitar custos ocultos. Portanto, crie um modelo para o custo total de propriedade que inclua configuração, migração de dados, treinamento de usuários, níveis de suporte, limites de uso e integrações necessárias.

Muitos compradores também validam o ROI no primeiro ano, quando a adoção é alta. Portanto, adicione um plano simples para acompanhar o aumento do pipeline de vendas, os recursos de relatórios utilizados e as reduções na entrada de dados e tarefas repetitivas.

Aqui está o que você pode considerar, dependendo do nível de sofisticação necessário:

Band O que esperar Referências para verificação de sanidade Nível básico Gerenciamento básico de contatos, pipeline básico, automação limitada, limites menores Cerca de US$ 15 a US$ 25 por usuário por mês Plano completo para pequenas e médias empresas Noções básicas de automação de marketing, pipelines personalizados, relatórios mais robustos, limites mais amplos Em média, cerca de US$ 60 a US$ 70 por mês Avançado e empresarial Automação mais profunda, análises, governança, suporte premium, recursos de IA, limites mais altos Normalmente, custa entre US$ 100 e US$ 300+ por usuário por mês, dependendo da edição e dos complementos.

Verificações rápidas antes de comprar:

Confirme o desconto anual do fornecedor em comparação com o faturamento mensal e quaisquer requisitos mínimos de licenças em níveis superiores.

Valide os preços de tabela públicos para produtos específicos que você está considerando, como licenças do HubSpot Starter ou edições do Salesforce Sales Cloud, pois eles definem sua base de negociação.

Pergunte sobre alterações de preço a curto prazo ou atualizações de edição que possam afetar a renovação, especialmente se o fornecedor tiver anunciado ajustes nos preços de tabela.

5 opções populares de software de CRM para equipes de todos os tamanhos

Com tantas opções disponíveis, é útil saber quais se destacam por sua confiabilidade, usabilidade e valor.

Veja a seguir algumas das soluções de software de CRM colaborativo mais populares atualmente e o que faz com que cada uma delas valha a pena ser considerada.

1. ClickUp

Padronize campos, etapas e relatórios desde o primeiro dia com a ajuda do ClickUp CRM

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos o fato de o ClickUp estar em constante evolução e ouvir seus clientes!

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos o fato de o ClickUp estar em constante evolução e ouvir seus clientes!

A dispersão do trabalho faz com que as equipes se sintam ocupadas, mas atrasadas. Tarefas, atualizações e decisões ficam espalhadas por chats, e-mails, documentos e planilhas, de modo que o contexto está sempre um passo à frente.

O ClickUp combate a dispersão do trabalho reunindo tarefas, IA de trabalho e contexto de trabalho em um único espaço de trabalho de IA convergente, para que você pare de procurar e comece a agir.

Organize os dados dos seus clientes com uma hierarquia personalizável

Organize seu CRM com espaços, pastas e listas para leads, contatos, contas e negócios. Cada cliente ou negócio pode ser representado como uma tarefa, facilitando o acompanhamento do progresso e dos detalhes. Vincule tarefas (como contatos a contas ou negócios) para criar um banco de dados conectado.

Dica profissional: envie e receba e-mails diretamente das tarefas do ClickUp com o Email ClickApp.

Padronize seu processo com os campos e visualizações personalizados do ClickUp.

Adicione seus negócios e projetos para que os detalhes certos estejam sempre à vista com os campos personalizados do ClickUp

Cada empresa funciona de maneira diferente, mas fluxos de trabalho desorganizados atrasam todo mundo.

O ClickUp permite que você modele seu espaço de trabalho para se adequar ao seu processo. Use os campos personalizados do ClickUp para capturar detalhes como tamanho do negócio, fonte do lead ou datas de renovação.

Escolha entre as visualizações Lista, Quadro ou Calendário para ver seu trabalho sob diferentes ângulos, para que você sempre saiba o que está acontecendo, em que pé estão as coisas e o que precisa de atenção em seguida.

Economize tempo com as automações do ClickUp

Gerencie lembretes, atribuições e acompanhamentos enquanto se concentra nos clientes com o ClickUp Automations

Atualizações manuais e lembretes intermináveis desperdiçam horas.

Com o ClickUp Automations, você pode criar gatilhos que realizam o trabalho repetitivo por você. Quando uma tarefa muda de estágio, o ClickUp pode designar a pessoa certa, enviar um acompanhamento ou atualizar a data de vencimento automaticamente.

Centralize a comunicação com o ClickUp Docs

Escreva resumos, SOWs e notas, e mantenha-os fixados nas tarefas certas no ClickUp Docs

O contexto desaparece quando e-mails, notas e entregas ficam em locais diferentes. O ClickUp Docs reúne tudo isso.

Trabalhe com sua equipe em tempo real para coautorar documentos, wikis, contratos, propostas e muito mais. O editor oferece suporte a formatação avançada, Google Sheets incorporado e comentários embutidos. Compartilhe documentos com clientes com um único clique e armazene convenientemente resumos de projetos ou SOWs junto com as tarefas relacionadas.

Você nunca mais precisará procurar em tópicos ou pastas antigas — todas as informações ficam exatamente onde você precisa.

Acompanhe o desempenho com os painéis do ClickUp

Acompanhe o pipeline, a saúde do projeto e a carga de trabalho em tempo real com os painéis do ClickUp

Sem relatórios claros, é fácil não perceber onde os projetos estão parados ou os negócios estão lentos. Os painéis do ClickUp oferecem visibilidade instantânea de métricas importantes, como progresso dos negócios, saúde do projeto e carga de trabalho da equipe.

Você pode identificar gargalos antecipadamente, reatribuir tarefas rapidamente e tomar decisões mais inteligentes com dados em tempo real.

💡Dica profissional: adicione cartões de IA aos painéis para relatórios em tempo real, resumos executivos e verificações de integridade do pipeline — sem a necessidade de criar relatórios manualmente.

Configure seu CRM em minutos com os modelos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seu funil de vendas em movimento enquanto as informações dos clientes permanecem em um só lugar usando o modelo de CRM do ClickUp.

O modelo de CRM da ClickUp oferece um espaço de trabalho pronto para uso que se adapta ao seu funil de vendas real.

Conecte-o às suas ferramentas existentes, capture os detalhes importantes e transforme atualizações dispersas em um único sistema de CRM que suas equipes de vendas e atendimento ao cliente realmente usarão.

Acompanhe leads, negócios e renovações em etapas claras do pipeline com atribuições, prioridades e prazos.

Armazene, filtre e segmente informações detalhadas sobre os clientes com campos personalizados para setor, tamanho do negócio, último contato e pontuação de saúde.

Automatize tarefas repetitivas, como transferências, acompanhamentos e atualizações de status, para que os representantes gastem menos tempo com a entrada de dados e mais tempo com as interações com os clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Organize seus leads, contatos, contas e negócios, e gerencie a entrega no mesmo espaço de trabalho.

Padronize os dados do pipeline com campos personalizados e status, e obtenha visibilidade clara em todas as etapas com mais de 15 visualizações do ClickUp

Automatize transferências, acompanhamentos, atribuições e lembretes de SLA com automações sem código (incluindo automação de e-mail).

Centralize a comunicação com o cliente enviando/recebendo e-mails diretamente das tarefas usando o Email ClickApp, mantendo as mensagens vinculadas ao trabalho.

Acompanhe a saúde do pipeline, a carga de trabalho e os KPIs do projeto em tempo real com painéis e cartões configuráveis.

Reduza o trabalho manual usando o ClickUp Brain para gerar rascunhos de e-mails, resumos de reuniões e discussões, etc.

Limitações do ClickUp

Espere uma curva de aprendizado, dada a amplitude de recursos e opções de configuração.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

2. Salesforce

via Salesforce

O que mais gosto no Salesforce Sales Cloud é como ele reúne tudo relacionado a vendas em um só lugar. Os recursos de gerenciamento de leads e oportunidades facilitam muito o acompanhamento de todo o ciclo de vendas, e os painéis de relatórios oferecem uma visão clara da situação do pipeline.

O que mais gosto no Salesforce Sales Cloud é como ele reúne tudo relacionado a vendas em um só lugar. Os recursos de gerenciamento de leads e oportunidades facilitam muito o acompanhamento de todo o ciclo de vendas, e os painéis de relatórios oferecem uma visão clara da situação do pipeline.

O Salesforce se destaca por sua flexibilidade e profundidade. Ele oferece às equipes recursos avançados de roteamento de leads, acompanhamento de negócios e previsão que ajudam a construir um funil de vendas confiável.

O Einstein AI adiciona insights inteligentes, prevendo resultados de negócios e recomendando os próximos passos. Enquanto isso, ferramentas de automação gerenciam aprovações e atualizações repetitivas, e integrações com o Gmail, Slack e centenas de ferramentas de negócios tornam os fluxos de trabalho mais fluidos.

Os gerentes têm acesso a painéis em tempo real que destacam o desempenho e o progresso da equipe, ajudando todos a se manterem alinhados.

Melhores recursos do Salesforce

Centralize o gerenciamento de leads, contas e oportunidades em uma única plataforma, com criação de pipeline assistida por IA, previsões e insights de receita.

Automatize os fluxos de trabalho de vendas usando a automação integrada da força de vendas para otimizar o encaminhamento de leads, acompanhamentos, aprovações e atribuições de tarefas.

Faça previsões com inspeção de pipeline e análises em tempo real para acompanhar o desempenho e melhorar a precisão das negociações.

Integre sua pilha por meio de integrações nativas abrangentes e do AppExchange para conectar ferramentas de e-mail, colaboração, telefonia e análise.

Personalize objetos, campos, relatórios e painéis para se adequar a processos complexos entre equipes e regiões.

Limitações do Salesforce

Esteja ciente de que há uma curva de aprendizado e uma complexidade de configuração que podem exigir conhecimentos administrativos para automação e relatórios avançados.

Planeje custos mais altos de licenciamento e complementos à medida que o uso e a personalização aumentam.

Esteja preparado para lentidão ocasional no desempenho ao trabalhar com conjuntos de dados muito grandes.

Preços do Salesforce

Pacote inicial: 25 USD/usuário/mês (cobrado mensalmente ou anualmente)

Pro Suite: 100 USD/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: 175 USD/usuário/mês (cobrado anualmente)

Ilimitado: 350 USD/usuário/mês (cobrado anualmente)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Salesforce

G2: 4,4/5 (mais de 24.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.700 avaliações)

3. HubSpot

via HubSpot

O CRM completo da HubSpot conecta marketing, vendas e atendimento ao cliente em uma plataforma única e organizada. Você pode gerenciar leads, automatizar acompanhamentos por e-mail e acompanhar toda a jornada do cliente com ferramentas integradas de automação de marketing.

Recursos de IA, como sugestões de conteúdo e pontuação preditiva, ajudam as equipes a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Os painéis mostram métricas em tempo real para campanhas, receita e engajamento, para que os líderes possam tomar decisões rápidas e confiantes.

Melhores recursos do HubSpot

Centralize contatos, negócios, tarefas, rastreamento de e-mails, reuniões e chat ao vivo.

Gere pipelines e fluxos de trabalho de vendas com ferramentas assistidas por IA para divulgação, previsão e vendas guiadas dentro do Sales Hub.

Automatize sequências multicanais, criação de tarefas e acompanhamentos.

Acompanhe o desempenho com análises integradas, painéis e previsões para melhorar a precisão das negociações e o treinamento.

Integre sua pilha usando mais de 1.900 aplicativos da HubSpot e conexões nativas do Gmail/Outlook para um fluxo de trabalho unificado.

Limitações do HubSpot

Os usuários consideram a configuração e a personalização avançadas difíceis.

Alguns recursos avançados são limitados nos níveis mais baixos e podem exigir atualizações.

Preços da HubSpot

Gratuito

Sales Hub Starter: a partir de US$ 15 por licença/mês

Sales Hub Professional: a partir de US$ 100 por licença/mês

Sales Hub Enterprise: a partir de US$ 150 por licença/mês

Avaliações e comentários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 13.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.400 avaliações)

4. Zoho CRM

via Zoho

O que eu realmente gosto no Zoho CRM é a facilidade de uso e como ele ajuda a manter tudo em um só lugar. Ele torna o gerenciamento de leads, acompanhamentos e conversas com clientes mais organizado, sem ser complicado.

O que eu realmente gosto no Zoho CRM é a facilidade de uso e como ele ajuda a manter tudo em um só lugar. Ele torna o gerenciamento de leads, acompanhamentos e conversas com clientes mais organizado, sem ser complicado.

O Zoho CRM oferece um espaço de trabalho amigável e adaptável que ajuda as equipes a rastrear leads, gerenciar contatos e monitorar pipelines de vendas.

A ferramenta inclui automação para acompanhamento e relatórios, enquanto o Zoho Zia AI prevê tendências e oferece recomendações personalizadas.

Você pode conectar e-mail, mídias sociais e telefonia, mantendo todas as interações com os clientes em um único lugar. A integração com outras ferramentas da Zoho, como Desk e Books, oferece um sistema unificado ideal para pequenas empresas que buscam estrutura sem complexidade.

Melhores recursos do Zoho CRM

Centralize leads, contatos, contas e negócios com módulos, visualizações e painéis configuráveis que se adaptam ao seu processo.

Automatize acompanhamentos, atribuições, aprovações e cadências multicanais para que os representantes gastem menos tempo com atualizações manuais.

Personalize layouts, campos e fluxos de trabalho (incluindo Blueprint e Canvas) para refletir etapas de vendas complexas sem código pesado.

Integre e-mail, telefonia e mais de 500 aplicativos (Marketplace) para manter conversas e dados em um único sistema de registro.

Preveja receitas e priorize o trabalho com insights, detecção de anomalias e pontuação da Zia AI para melhorar a precisão do pipeline.

Limitações do Zoho CRM

Os avaliadores observaram uma curva de aprendizado para configuração avançada e integração.

Algumas funcionalidades exigem atualizações do plano.

Você pode enfrentar frustrações ocasionais com a interface do usuário/desempenho em espaços de trabalho grandes ou personalizados.

Preços do Zoho CRM

Gratuito: até 3 usuários

Padrão: US$ 20 por usuário/mês

Profissional: US$ 35 por usuário/mês

Empresa: US$ 50 por usuário/mês

Ultimate: US$ 65 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.807 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (6.943 avaliações)

5. Pipedrive

via Pipedrive

O Pipedrive se concentra na clareza: ele ajuda as equipes a visualizar seu funil de vendas e a manter o foco na próxima etapa.

Os recursos de automação eliminam o trabalho manual, atribuindo tarefas e enviando acompanhamentos automaticamente. Insights inteligentes destacam negócios que precisam de atenção, enquanto ferramentas de relatórios facilitam a medição das taxas de conversão e do desempenho da equipe.

Ele também se integra perfeitamente ao Google Workspace, Zoom e ferramentas de marketing, para que os representantes de vendas gastem menos tempo alternando entre abas e mais tempo vendendo.

Melhores recursos do Pipedrive

Visualize negócios em pipelines personalizáveis com vendas baseadas em atividades, vários pipelines e CRM móvel para manter os representantes focados nas próximas ações.

Automatize tarefas rotineiras com automação de tarefas, webhooks e uma API aberta para que atualizações, transferências e registros ocorram em segundo plano.

Relate o desempenho com Insights e relatórios personalizáveis para previsão e detecção de padrões entre equipes e etapas.

Integre sua pilha por meio de mais de 500 aplicativos do Marketplace, incluindo Google, QuickBooks, Slack, Zoom, etc.

Acelere o alcance com um assistente de IA, redator/resumidor de e-mails com IA e relatórios instantâneos com IA para agilizar a prospecção e as avaliações.

Limitações do Pipedrive

Alguns usuários citam filtros limitados ou flexibilidade em relatórios personalizados.

Recursos avançados exigem planos de nível superior, que podem parecer caros para equipes pequenas.

Preços do Pipedrive

Lite: 19 USD por licença/mês

Crescimento: 34 dólares por licença/mês

Premium: 64 USD por licença/mês

Ultimate: 89 USD por licença/mês

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (2.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.030 avaliações)

Software de CRM para diferentes necessidades comerciais

As expectativas em relação aos sistemas de CRM hoje são muito diferentes das de alguns anos atrás.

Ao escolher um software de CRM, o que funciona para uma pequena startup nem sempre é adequado para uma grande agência ou empresa. Vamos examinar como as necessidades de CRM mudam em cada estágio e o que priorizar com base no seu negócio.

Startups e pequenas empresas: acessibilidade, simplicidade e facilidade de uso

Quando você está apenas começando, todas as decisões são importantes.

Você quer algo que o ajude a acompanhar os clientes, fazer o acompanhamento de leads e armazenar todos os seus detalhes de contato em um só lugar, sem se sentir sobrecarregado.

A maioria das pequenas empresas tem melhor desempenho com ferramentas que oferecem painéis simples, acesso móvel e automação básica que lida com as pequenas tarefas discretamente em segundo plano.

📖 Leia também: Estratégias de CRM para gerenciar seus negócios

PMEs em crescimento: escalabilidade, automação, relatórios

À medida que sua empresa cresce, as coisas naturalmente ficam um pouco mais complexas. Você tem mais leads, mais conversas e mais dados para analisar. É nessa fase que seu CRM deve ajudá-lo a se manter à frente.

O que você precisa é de uma ferramenta que possa automatizar lembretes, organizar seu pipeline e mostrar o que está funcionando e o que não está.

📖 Leia também: Como criar conteúdo de capacitação de vendas

Empresas: recursos avançados, integrações profundas, insights de IA

Grandes organizações têm muitas partes móveis, e é aí que um CRM mais forte e conectado se torna essencial.

Um CRM poderoso pode ajudá-lo a identificar padrões no comportamento dos clientes, prever vendas e responder mais rapidamente às oportunidades. Ele também mantém seus dados seguros e organizados.

Agências e prestadores de serviços: híbrido de projeto + CRM

Para as agências, os relacionamentos e a entrega andam de mãos dadas.

Um CRM que funcione com seus projetos pode ajudá-lo a manter tudo em um só lugar. Você pode acompanhar a comunicação com os clientes, as atualizações dos projetos e as tarefas, para que sua equipe sempre saiba o que fazer a seguir.

A Pharmacy Mentor, uma agência de marketing para farmácias comunitárias, adotou o ClickUp como sua plataforma central de CRM e gerenciamento de projetos. Eles dobraram a produtividade da equipe e aumentaram as taxas de resposta de 20% para 80%.

O ClickUp ajudou nossa empresa a se tornar muito mais produtiva, economizando tempo, reduzindo a necessidade de reuniões desnecessárias e aumentando consideravelmente a satisfação dos funcionários e clientes.

O ClickUp ajudou nossa empresa a se tornar muito mais produtiva, economizando tempo, reduzindo a necessidade de reuniões desnecessárias e aumentando consideravelmente a satisfação dos funcionários e clientes.

Esta tabela resume os recursos de CRM que você deve procurar de acordo com o seu tipo de negócio:

Tipo de negócio O que é mais importante O que procurar Exemplos Startups e pequenas empresas Simplicidade e facilidade de uso Gerenciamento de contatos e clientes , configuração rápida, acesso móvel Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM PMEs em crescimento Organização e crescimento Automação, relatórios, colaboração em equipe Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Empresas Visão e controle Integração de dados, previsão de vendas, acesso seguro Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agências e prestadores de serviços Coordenação e clareza Acompanhamento de projetos, portais de clientes, tarefas unificadas ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

Erros comuns a evitar ao escolher um CRM

É fácil tomar uma decisão precipitada quando você só quer um pipeline limpo e melhor visibilidade. Vá com calma para que a escolha atenda às necessidades da sua equipe no próximo trimestre e no próximo ano.

Aqui está o que você deve observar, com soluções claras que você pode colocar em prática hoje mesmo.

Escolher com base apenas nos recursos e ignorar a facilidade de uso leva a uma baixa adoção, portanto, coloque usuários reais no comando durante os testes e avalie a rapidez com que eles concluem as tarefas diárias.

Ignorar o custo total além da licença esconde os gastos com implementação de CRM , migração de dados, treinamento, níveis de suporte e complementos. Portanto, modele um custo total de propriedade de 12 a 24 meses antes de comprar.

Subestimar o risco da migração de dados gera registros corrompidos e problemas de conformidade, portanto, planeje o mapeamento automatizado, a validação de campos e as auditorias antes de fazer a transição.

Ignorar um plano de integração prende os dados dos clientes em silos, portanto, confirme como o CRM se conecta a e-mails, calendários, ferramentas de marketing e sistemas financeiros e teste um fluxo de trabalho real de ponta a ponta.

Lançar sem um piloto e medidas claras de ROI pode causar decepção, portanto, faça um teste com prazo determinado e métricas de sucesso definidas e compare os resultados antes e depois.

Dicas bônus para escolher o CRM certo

Aqui estão algumas dicas extras que obtivemos ao trabalhar com equipes e conversar com usuários.

Essas são pequenas mudanças que muitas vezes fazem uma grande diferença, especialmente quando você está avaliando um software de CRM baseado em nuvem e decidindo qual sistema de CRM é o mais adequado.

✅ Sempre comece com seus fluxos de trabalho “indispensáveis” antes de comparar fornecedores — se eles não funcionarem, nada mais importa.

✅ Solicite um ambiente sandbox ou de teste para que você possa testar dados reais com usuários reais antes de entrar em operação.

✅ Verifique o aplicativo móvel com antecedência — se seus representantes estiverem em campo, uma interface móvel fraca prejudica a adoção.

✅ Converse com outros clientes do fornecedor de CRM com empresas de tamanho ou setor semelhantes e pergunte o que eles mudariam.

✅ Negocie a integração ou treinamento extra em seu contrato — os fornecedores geralmente têm margem para incluir esses itens a custo ou gratuitamente.

✅ Monitore a adoção pelos usuários nos primeiros 30 a 60 dias e resolva os problemas imediatamente por meio de sessões de feedback.

✅ Planeje a retenção e os backups de dados para que, caso você precise migrar, as informações dos seus clientes estejam seguras e sejam portáteis.

Dica profissional: certifique-se de que a ferramenta de CRM selecionada tenha recursos de IA que possam economizar tempo e esforço das equipes. Por exemplo, usando a IA integrada ao ClickUp, você pode: Gere instantaneamente resumos de negócios, contas ou interações com clientes.

Redija, edite e personalize e-mails ou notas de CRM, tornando o contato e o acompanhamento mais rápidos e consistentes.

Reduza a entrada manual de dados com campos de IA que preenchem automaticamente ou resumem dados como próximas etapas, progresso da tarefa, valor do negócio, etc.

Gere automaticamente resumos diários ou semanais das atividades de CRM para sua equipe, mantendo todos informados.

Traduza instantaneamente notas de CRM, e-mails ou comunicações com clientes para dar suporte a equipes e clientes globais.

Capture, transcreva e resuma automaticamente as notas das reuniões usando o AI Notetaker para que sua equipe nunca perca detalhes importantes de chamadas de vendas ou reuniões com clientes.

ClickUp e Report Better

Aqui está a conclusão honesta. A maioria das ferramentas pode armazenar contatos e enviar lembretes. O ClickUp ajuda você a executar todo o processo sem sobrecarga de trabalho.

O ClickUp é ideal para equipes ocupadas. Ele reduz a alternância de contexto, substitui tarefas repetitivas por automação simples e consolida atualizações dispersas em relatórios claros e confiáveis. Você obtém um espaço de trabalho que se adapta ao seu processo atual e pode ser ampliado sem precisar reconstruí-lo no futuro.

Se você tem uma pequena empresa, terá simplicidade que sua equipe realmente usará. Se você está crescendo, terá as proteções e a visibilidade necessárias para manter o ritmo.

Sinta a diferença inscrevendo-se agora no ClickUp!

Perguntas frequentes

Se você é novo no gerenciamento de relacionamento com o cliente, ferramentas como ClickUp e Freshsales estão entre as mais fáceis para começar. Elas oferecem interfaces limpas e painéis simples que ajudam você a gerenciar dados e interações com clientes sem uma curva de aprendizado íngreme.

A maioria dos softwares de CRM custa entre US$ 15 e US$ 80 por usuário por mês, dependendo dos recursos e do tamanho da empresa. Pequenas empresas podem começar com planos acessíveis ou avaliações gratuitas, enquanto equipes maiores podem precisar de soluções de CRM mais avançadas com automação, integrações e ferramentas de análise.

Sim, a maioria das plataformas de CRM modernas se conecta facilmente a ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp, Asana ou Trello. Isso ajuda as equipes a acompanhar as interações com os clientes juntamente com os projetos em andamento, garantindo melhor colaboração e visibilidade em todos os processos de negócios.

As pequenas empresas devem procurar recursos de gerenciamento de contatos, integração de e-mail, automação para tarefas repetitivas e recursos de relatórios. Esses recursos facilitam o gerenciamento das relações com os clientes, simplificam os processos e dão suporte a uma equipe de vendas em crescimento.

Sim, o ClickUp é o melhor software de CRM para equipes que desejam gerenciar projetos e relacionamentos com clientes em um só lugar. Ele combina ferramentas de CRM com acompanhamento de tarefas, automação e relatórios, tornando-o uma opção flexível para pequenas empresas e agências que valorizam a colaboração e a simplicidade.