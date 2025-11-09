Como usar o Canva Content Planner para agendar publicações nas redes sociais

Pergunte a qualquer CEO e ele dirá que vendas e conteúdo são duas das partes mais importantes de uma empresa. Ambos se comunicam com os clientes de maneira única.

Embora as vendas possam envolver interações face a face, o conteúdo é o que chega aos seus clientes quando eles estão na cama, navegando em seus feeds ou digitando para pesquisar seu produto.

Quase um terço dos usuários da Internet com mais de 16 anos descobre novas marcas e serviços por meio de mecanismos de busca. Isso nos mostra o quão poderoso é um bom conteúdo.

Mas há um porém. Conteúdo positivo por si só não é suficiente. O que realmente faz a diferença é a consistência. Aparecer repetidamente gera confiança. E a consistência é um subproduto direto de um calendário de conteúdo bem estruturado e organizado, que garante que todas as publicações, reels e campanhas sejam lançadas no momento certo.

Neste artigo, falaremos sobre como o Canva Content Planner ajuda você a planejar com antecedência, manter o cronograma e manter seu conteúdo fluindo com menos estresse.

O que é o Canva Content Planner?

via Canva

Os criadores de conteúdo detestam sair de seu espaço de trabalho. Imagine ter que alternar entre aplicativos apenas para verificar se um design foi processado ou programado corretamente e ainda assim não ter certeza se a publicação foi realmente publicada. É um verdadeiro alívio poder contar com uma única plataforma para tudo.

É exatamente isso que o Canva Content Planner oferece. É uma ferramenta de programação integrada que ajuda você a fazer mais do que apenas projetar. Você pode planejar, criar e programar conteúdo em suas plataformas de mídia social favoritas sem sair do Canva.

Com o Content Planner, você pode programar publicações para o Instagram, páginas do Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack e até mesmo Tumblr.

Para proprietários de pequenas empresas, isso significa que você pode criar uma publicação pela manhã, definir a data e a hora e confiar no Canva para cuidar do resto. E se precisar pausar ou editar uma publicação antes de publicá-la, você pode fazer isso sem precisar recomeçar ou reenviar o arquivo.

As equipes vão achar isso especialmente útil. O Canva Teams facilita o compartilhamento do seu calendário, convida outras pessoas para projetar ou editar e mantém todos trabalhando em sincronia.

💡 Dica profissional: como o Content Planner vem com o Canva Pro, você pode aproveitar extras como Magic Resize, kits de marca e milhares de modelos. Essas ferramentas facilitam a manutenção da consistência das suas publicações, enquanto o planejador cuida da programação, para que você se mantenha organizado sem adicionar mais estresse.

Principais recursos do Canva Content Planner

via Canva

De acordo com este usuário do Reddit,

O Canva é uma ferramenta de design incrivelmente fácil de usar e intuitiva. Ele também torna o agendamento do seu conteúdo de mídia social super fácil.

O Canva é uma ferramenta de design incrivelmente fácil de usar e intuitiva. Ele também torna o agendamento do seu conteúdo de mídia social super fácil.

Isso resume por que tantos criadores confiam nele. E se você ainda não tem certeza se o Canva Content Planner vale o seu tempo, aqui estão os recursos que podem convencê-lo:

✅ Planeje, crie e programe conteúdo para Instagram, páginas do Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack e Tumblr, tudo em um só lugar.

✅ Defina as publicações para serem divulgadas na data e hora exatas que você escolher, com a opção de pausá-las ou editá-las a qualquer momento antes da publicação.

✅ Compartilhe um calendário de conteúdo com sua equipe através do Canva Teams, para que todos possam criar, editar e se manter alinhados.

✅ Use os extras do Canva Pro, como Magic Resize, kits de marca e milhares de modelos para manter todas as publicações consistentes e alinhadas com a marca.

✅ Acompanhe impressões, cliques, curtidas e comentários a partir do planejador para ver o desempenho das suas publicações.

Benefícios de usar o Canva para planejar conteúdo

Simplifique. Torne memorável. Torne atraente. Torne divertido de ler.

Simplifique. Torne memorável. Torne atraente. Torne divertido de ler.

Essa frase da Leo Burnett resume a essência de um bom conteúdo, mas chegar lá requer planejamento. Se você publicar uma bela postagem na hora errada ou se esquecer de publicá-la, ela perderá seu impacto.

O Canva Content Planner simplifica sua vida, ajudando você a se manter organizado e garantindo que suas ideias cheguem às pessoas nos momentos mais impactantes.

Via Canva

Veja o que você ganha ao mudar para essa ferramenta:

Economize tempo projetando e programando em um único lugar, sem precisar alternar entre aplicativos.

Mantenha a consistência com um calendário que mostra suas publicações com dias, semanas ou meses de antecedência.

Evite o estresse de última hora definindo publicações para serem lançadas automaticamente, mesmo quando você estiver offline.

Mantenha a voz e a aparência da sua marca consistentes com as ferramentas do Canva Pro, como modelos, kits de marca e Magic Resize.

Convide sua equipe para compartilhar um calendário de conteúdo, tornando a colaboração mais fácil e menos dispersa.

💡 Dica profissional: conecte o Canva ao Slack para que sua equipe seja notificada quando as publicações forem programadas ou publicadas — uma maneira simples de manter todos em sintonia. via Canva

📮 ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais confiam principalmente na IA para gerenciamento e organização de tarefas. Muitas ferramentas de IA podem ter uma única função, como calendário, lista de tarefas ou e-mail. Com o ClickUp, a IA vai além. Ele oferece suporte aos seus e-mails, comunicações, calendário, tarefas e documentos, tudo no mesmo espaço. Você pode até perguntar: “Quais são minhas prioridades hoje?” e o ClickUp Brain fará uma varredura em seu espaço de trabalho para destacar o que é mais importante no momento. Em vez de ter que lidar com cinco aplicativos diferentes, você tem tudo em um só lugar.

Como usar o Canva Content Planner (passo a passo)

Uma das melhores coisas sobre o Canva Content Planner é a sua simplicidade. Você não precisa ser um especialista em tecnologia para utilizá-lo.

Aqui está um guia simples para você começar:

Passo 1: Abra o Content Planner

via Canva

Na página inicial do Canva, clique em “Planejador de Conteúdo”. Você será direcionado para uma visualização do calendário que mostra as próximas semanas. O Canva também preenche previamente com feriados globais das redes sociais, que você pode manter para se inspirar ou filtrar se preferir uma tela em branco.

📌 Exemplo: Suponha que você esteja planejando com antecedência para o Dia Internacional da Mulher. O calendário já marcará o dia 8 de março, dando a você uma vantagem inicial na criação de algo significativo para esse dia.

Etapa 2: Conecte suas contas de mídia social

Antes de agendar, vincule suas contas clicando em “Conectar”. O Canva funciona com Instagram, páginas do Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack e Tumblr.

Depois de conectado, você poderá escolher exatamente onde cada design deve ser publicado.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Canva

Etapa 3: Escolha ou crie seu design

Escolha uma data no calendário e clique no botão “+”. Você pode usar um de seus projetos recentes, começar do zero com um design em branco ou escolher entre milhares de modelos do Canva.

O Magic Resize simplifica a adaptação do mesmo design para diferentes plataformas, como transformar uma publicação quadrada do Instagram em um pin do Pinterest ou banner do LinkedIn.

🧠 Você sabia? A Coca-Cola foi uma das primeiras grandes marcas a tratar o planejamento de conteúdo como um calendário editorial, em vez de apenas publicidade. Eles criaram algo chamado “Content 2020”, cujo foco era planejar histórias em várias plataformas com meses de antecedência. Dessa forma, a mensagem deles não ficou restrita a feriados ou grandes lançamentos, mas foi incorporada às conversas do dia a dia. Eventos culturais moldaram e alteraram o calendário de conteúdo, transformando publicações e campanhas em um documento dinâmico.

Etapa 4: Adicione sua legenda e programe

via Canva

Quando seu design estiver pronto, clique em “Compartilhar” e, em seguida, em “Agendar”. Selecione o canal social, adicione sua legenda e hashtags e defina a data e a hora exatas. O Canva confirmará que está agendado e você verá isso aparecer em seu calendário.

📌 Exemplo: se você tiver o lançamento de um novo produto em breve, pode criar uma publicação, definir a data de lançamento para as 10h e confiar no Canva para publicá-la automaticamente enquanto você se concentra em interagir com os comentários.

Etapa 5: Gerencie e edite publicações programadas

via Canva

Os planos mudam às vezes, e o Canva facilita o ajuste. Clique em qualquer item programado no seu planejador para reprogramar, editar ou excluir. Lembre-se de que, se você fizer alterações no design após a programação, o Canva poderá solicitar que você reprograme — é um pequeno passo, mas ajuda a garantir a precisão.

💡 Dica profissional: Cansado de correr atrás de prazos e acompanhar o status das tarefas? Com os agentes de IA do ClickUp, você pode automatizar as partes repetitivas do planejamento de conteúdo para que sua equipe possa se concentrar na criação, e não na microgestão. Use agentes ClickUp AI Autopilot pré-construídos ou crie agentes personalizados para facilitar o gerenciamento de conteúdo. 📌 Veja como os agentes de IA podem otimizar seu processo de conteúdo: Se um redator não enviar seu rascunho dentro do prazo, um Reminders Agent enviará automaticamente um lembrete dentro da tarefa e ajustará o cronograma para revisões, mantendo sua cadência de publicação intacta.

Assim que uma subtarefa de design é concluída, o Agente de Aprovações entra em ação, atribuindo o conteúdo ao revisor apropriado, atualizando o status da tarefa e movendo-a para o estágio “Pronto para publicar”.

Um Insights Agent pode gerar um resumo no final de cada semana, destacando quais conteúdos foram publicados, quais estão atrasados e até mesmo redigir um relatório rápido para compartilhar com as partes interessadas. Com a IA cuidando dos acompanhamentos e atualizações de status, sua equipe pode dedicar mais tempo à criação de conteúdo de alto impacto e menos tempo ao gerenciamento da logística.

Preços e disponibilidade do Canva Content Planner

Quando se trata de programar publicações com o Canva, o que você obtém depende do plano que você possui: gratuito, Canva Pro ou Canva Teams.

O importante é saber que o Content Planner só está disponível nas versões Pro e Teams. Isso significa que os usuários gratuitos ainda podem projetar e compartilhar, mas precisarão publicar manualmente cada vez. O plano gratuito é perfeito se você deseja apenas explorar o editor do Canva, com acesso a milhões de modelos e gráficos. Mas se você deseja programar publicações com antecedência, pausá-las ou editá-las antes de serem publicadas e acompanhar o engajamento, será necessário atualizar para o Pro ou Teams.

Enquanto isso, o Canva Pro é feito para pessoas que desejam ferramentas de design premium junto com o recurso de programação, enquanto o Canva Teams é ideal se você estiver trabalhando com colegas e precisar de um calendário compartilhado com ferramentas de colaboração.

Aqui está uma tabela comparativa para ajudá-lo a entender a diferença entre os recursos oferecidos:

Planeje Preço Principais recursos Limitações Ideal para Gratuito Gratuito Mais de 2 milhões de modelos, mais de 4,5 milhões de fotos de arquivo, 5 GB de armazenamento, editor de arrastar e soltar. Sem programação, apenas publicação manual Iniciantes, criadores ocasionais Pro US$ 12,99/mês (1 usuário) Planejador de Conteúdo, agende publicações, análises, mais de 140 milhões de recursos, Magic Resize, 1 TB de armazenamento Limitado a um usuário Freelancers, proprietários de pequenas empresas Equipes US$ 100/ano por usuário Todos os recursos Pro, calendário compartilhado, aprovações, fluxos de trabalho, 1 TB por membro Custa mais à medida que a equipe cresce Equipes e empresas de pequeno a médio porte

Quem deve atualizar para o Canva Pro?

Freelancers e proprietários de pequenas empresas que desejam economizar tempo programando publicações com antecedência.

Criadores que precisam de consistência de marca com recursos como Magic Resize e Brand Kits.

Equipes que colaboram com frequência e precisam de visibilidade em um calendário de conteúdo compartilhado

💡 Dica profissional: se você não tem certeza se o Canva Pro é ideal para você, comece com a avaliação gratuita de 30 dias. Ela oferece acesso total ao Content Planner e às ferramentas de design premium, para que você possa ver quanto tempo realmente economiza.

Dicas para maximizar o Content Planner do Canva

Usar o Canva Content Planner é simples, mas para tirar o máximo proveito dele é preciso adotar alguns pequenos hábitos. Com as dicas certas, você pode transformá-lo de uma ferramenta básica de programação em uma verdadeira economia de tempo que mantém seu conteúdo consistente.

1. Criação e programação em lote de conteúdo

Em vez de correr todos os dias para preparar algo no último minuto, você cria em sessões concentradas e deixa que a programação cuide do resto.

Um usuário do Reddit resumiu de forma simples:

Crie seu conteúdo em lote de uma só vez. Aplicativos como o Canva facilitam muito a criação rápida de gráficos ou publicações. Combine isso com ferramentas de programação... e você estará pronto para os próximos 30 dias sem estresse diário.

Crie seu conteúdo em lote de uma só vez. Aplicativos como o Canva facilitam muito a criação rápida de gráficos ou publicações. Combine isso com ferramentas de programação... e você estará pronto para os próximos 30 dias sem estresse diário.

Essa é a essência do processamento em lote: você se esforça uma vez e os benefícios se estendem por semanas.

O Canva facilita o processamento em lote, pois você pode projetar várias publicações consecutivamente usando modelos ou duplicar um design existente para criar uma série. Em vez de fazer uma publicação no Instagram hoje, um banner no LinkedIn amanhã e um pin no Pinterest no dia seguinte, você pode projetar tudo de uma vez e organizá-los perfeitamente no Content Planner.

👀 Curiosidade: A palavra “calendário” vem do latim calendae, que se referia ao primeiro dia do mês romano, quando dívidas e contas eram liquidadas. De certa forma, o calendário original não servia para organizar eventos da vida, mas para lembrar as pessoas de pagar suas dívidas. Curiosamente, o calendário de conteúdo atual não é tão diferente assim — ele ainda nos lembra dos prazos.

2. Usando modelos do Canva para manter a consistência

A outra vantagem é a consistência. Quando você trabalha em lotes, seus recursos visuais, tom e temas se alinham de forma mais natural.

Um usuário do Reddit compartilhou:

Eu criei 6 meses de conteúdo essencial... em um dia. " Isso pode parecer extremo, mas mesmo planejar com duas semanas de antecedência pode liberar sua mente para outras partes do seu trabalho.

Eu criei 6 meses de conteúdo essencial... em um dia. ” Isso pode parecer extremo, mas mesmo planejar com duas semanas de antecedência pode liberar sua mente para outras partes do seu trabalho.

A biblioteca do Canva tem milhares de modelos que abrangem tudo, desde citações a anúncios de produtos. Você pode começar com um que se aproxime da sua marca e, em seguida, ajustar cores, fontes e imagens para se adequar ao seu estilo.

Depois de configurar alguns que combinem com a sua identidade visual, eles se tornarão seus pontos de partida sempre que você for criar conteúdo em lote. Isso torna muito mais fácil manter a identidade da marca sem precisar questionar cada escolha de design.

📌 Exemplo: imagine que você está preparando publicações para o lançamento de um produto. Você pode escolher um modelo para publicações de contagem regressiva, outro para depoimentos e um terceiro para destaques do produto. Ao reutilizá-los em todas as plataformas, seu público terá uma história unificada, independentemente de onde o veja.

3. Aproveitando as análises de plataformas conectadas

Com o Content Planner do Canva, você pode verificar o desempenho das suas publicações sem sair da ferramenta. Cada publicação programada mostra métricas simples, como impressões, cliques, curtidas e comentários.

✒ Observação: o Analytics funciona em todas as plataformas compatíveis com o Canva — Instagram, páginas do Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack e Tumblr — para que você possa acompanhar seu conteúdo em um só lugar.

É claro e fácil de ler, o que o torna prático para criadores e proprietários de pequenas empresas que não querem se preocupar com painéis complicados.

📌 Exemplo: um pequeno café pode perceber que uma publicação mostrando os funcionários preparando café recebeu mais interação do que uma foto polida do produto. Esse é um sinal útil para compartilhar mais momentos que pareçam autênticos e com os quais as pessoas possam se identificar.

4. Colaborar com os membros da equipe

Colaborar no Canva Content Planner é muito fácil, pois tudo fica em um único espaço compartilhado. Você pode estar acostumado a trocar arquivos ou se perguntar quem tem a versão mais recente. Mas, com o Canva, os membros da equipe podem fazer login, ver o mesmo calendário e trabalhar juntos nas publicações.

E tem mais: você pode atribuir funções, conceder acesso para edição ou comentários e registrar o que foi programado sem perder tempo em conversas intermináveis ou trocas de e-mails.

Para pequenas empresas, essa funcionalidade pode ser um verdadeiro alívio. Um gerente pode redigir a publicação, um designer pode aperfeiçoar os recursos visuais e outra pessoa pode cuidar das legendas. Todos sabem o que está por vir e as alterações são visíveis imediatamente.

📖 Leia também: Modelos de calendário do Canva para facilitar o agendamento

Limitações do Canva Content Planner

Você pode encontrar obstáculos ao organizar suas publicações no Canva. É por isso que é importante saber como são esses obstáculos:

Você só pode programar até 25 publicações com uma única imagem por dia, o que pode ser pouco se você estiver realizando campanhas intensas ou compartilhando muito conteúdo no Pinterest.

O Canva ainda não oferece suporte a Reels, Stories, carrosséis ou publicações com várias imagens, portanto, qualquer coisa interativa ou em camadas precisa ser feita manualmente.

Se você editar um design após agendá-lo, será necessário pausar e reprogramar, mesmo que seja para algo tão pequeno quanto corrigir um erro ortográfico.

Para equipes, o planejador é leve em termos de estrutura. Você não encontrará fluxos de trabalho mais profundos, aprovações ou acompanhamento de tarefas da mesma forma que ferramentas como o ClickUp oferecem.

O Canva é ideal para alguns fluxos de conteúdo. Se você gerencia várias marcas ou clientes, as coisas podem ficar confusas rapidamente sem um sistema mais detalhado em vigor.

📖 Leia também: Ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing

Alternativas ao Canva Content Planner

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Quando o planejador do Canva parecer um pouco limitado para suas necessidades, estas ferramentas alternativas podem ajudar a preencher as lacunas:

Procurar informações é uma das partes mais frustrantes da gestão de um calendário de conteúdo de mídia social. Onde está o logotipo final? Qual é a mensagem da campanha mais recente? Qual planilha contém os dados de engajamento do último trimestre?

Embora o Content Planner do Canva seja um espaço maravilhoso para criar e programar publicações, ele começa a parecer limitado quando as equipes estão lidando com vários canais, aprovações de clientes ou campanhas maiores. O ClickUp oferece um sistema completo que combina mídias sociais e aplicativos de programação do Instagram com gerenciamento de projetos e suporte alimentado por IA.

Usando o ClickUp AI para gerar ideias de campanha com o público-alvo e os objetivos da campanha em mente

É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Assim, você não precisa alternar entre ferramentas para diferentes finalidades, também conhecido como proliferação de ferramentas.

Além disso, o ClickUp elimina todas as formas de Work Sprawl, que é a fragmentação de projetos, arquivos, conversas e fluxos de trabalho em várias ferramentas desconectadas — como quando sua equipe planeja o conteúdo em um aplicativo, projeta em outro, acompanha as aprovações por e-mail e gera relatórios em outra plataforma.

O ClickUp oferece 100% de contexto e um único local para que pessoas e agentes trabalhem juntos.

Dê direção às suas redes sociais com o ClickUp Calendar.

Arraste e solte publicações para novas datas para ajustar instantaneamente sua programação de mídias sociais usando o ClickUp Calendar

O Calendário com tecnologia de IA do ClickUp oferece uma maneira dinâmica e interativa de gerenciar sua programação de conteúdo. Em vez de apenas mostrar uma publicação em um dia específico, ele permite que você veja tudo em contexto.

Aqui está um guia rápido sobre como você pode criar um calendário de conteúdo no ClickUp:

Você pode arrastar e soltar tarefas para novas datas, codificar por cores por campanha e filtrar por membro da equipe ou plataforma. Isso transforma seu calendário em um hub central onde cada trabalho fica visível e fácil de ajustar.

📌 Exemplo: Uma agência digital que gerencia cinco marcas diferentes pode criar uma lista de “Mídias sociais” para cada cliente. No Calendário do ClickUp, eles podem visualizar todas as publicações, marcos da campanha e prazos em um só lugar. Se um cliente ligar com uma solicitação de última hora, a equipe pode mudar a publicação para uma data diferente com uma única ação, e todos verão a alteração instantaneamente. Esse tipo de flexibilidade é algo que o Canva não consegue oferecer.

Marque seus colegas de equipe diretamente nas tarefas para agilizar o feedback e as aprovações com as ferramentas de colaboração do ClickUp

As ferramentas de campanha do ClickUp trazem estrutura para todas as etapas do gerenciamento de projetos de mídia social.

Tarefas e status personalizados do ClickUp: cada resultado da campanha pode ser configurado como uma tarefa no cada resultado da campanha pode ser configurado como uma tarefa no ClickUp Tasks e acompanhado por meio dos status personalizados do ClickUp , como Rascunho, Em revisão, Programado e Publicado. Isso torna o progresso de cada postagem totalmente transparente.

ClickUp Assign Comments : Os colegas de equipe podem deixar comentários e marcar uns aos outros para feedback ou aprovações diretamente na tarefa, eliminando a troca de e-mails e conversas em chats. Os colegas de equipe podem deixar comentários e marcar uns aos outros para feedback ou aprovações diretamente na tarefa, eliminando a troca de e-mails e conversas em chats.

ClickUp Automations : etapas rotineiras, como mover uma tarefa para o próximo status ou atribuí-la a um revisor, podem ser automatizadas, economizando tempo e reduzindo erros. etapas rotineiras, como mover uma tarefa para o próximo status ou atribuí-la a um revisor, podem ser automatizadas, economizando tempo e reduzindo erros.

Automatize etapas rotineiras, como designar revisores ou avançar tarefas após a aprovação, com o ClickUp Automations

💡 Dica profissional: crie tarefas recorrentes para temas semanais, como Motivação de Segunda-feira ou Dicas de Sexta-feira. Adicione lembretes para que a equipe nunca perca o controle das publicações repetidas e das campanhas sazonais.

Suporte com tecnologia de IA para equipes sociais através do ClickUp Brain

Gere legendas, resuma briefings ou defina prazos sem sair do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain torna o planejamento de conteúdo mais rápido e inteligente, adicionando IA diretamente ao seu fluxo de trabalho. Ele pode gerar ideias para publicações, rascunhos de legendas, resumos de briefings ou até mesmo responder a perguntas práticas sobre suas campanhas.

Isso é especialmente útil para equipes que trabalham com várias marcas ou com prazos apertados, pois reduz a necessidade de alternar entre ferramentas ou passar horas fazendo brainstorming.

📌 Exemplo: Se você estiver se preparando para o Dia Mundial do Meio Ambiente, pode pedir ao ClickUp Brain para redigir legendas para o Instagram, resumir o desempenho do ano passado a partir dos documentos da sua campanha e destacar as próximas datas de revisão. Ele pode até criar um rascunho de mensagem para enviar aos clientes para aprovação. Ter esse nível de suporte de IA integrado ao seu processo de planejamento dá ao ClickUp uma clara vantagem sobre o Canva, onde as ferramentas de IA se concentram principalmente na geração de designs, em vez de gerenciamento de campanhas.

Com o ClickUp Brain, sua equipe obtém um espaço de trabalho de IA convergente que conecta suas tarefas, documentos, pessoas e ferramentas integradas, como Google Docs, Sheets e Drive.

Não deixe escapar ótimas ideias de conteúdo.

Já teve uma ideia genial para uma publicação, mas esqueceu-a quando estava pronto para a escrever? Com o Brain MAX da ClickUp, capturar a inspiração é tão fácil quanto dizê-la em voz alta. Basta usar o recurso Talk to Text para salvar instantaneamente conceitos de publicações, ideias de campanhas ou rascunhos de legendas diretamente na sua lista de conteúdos.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Dê um passo adiante com o ClickUp Brain MAX, o superaplicativo de IA para desktop que transforma suas rápidas gravações de voz em conteúdo pronto para uso:

Diga algo como “Postagem promocional do webinar para a próxima quinta-feira, mencione a sessão gratuita de perguntas e respostas” → O Brain MAX transforma isso em legendas refinadas, otimizadas para plataformas como LinkedIn, Instagram ou X (antigo Twitter).

Escreva uma série de hashtags ou temas de campanha → O Brain MAX os organiza instantaneamente em uma lista de verificação clara e prática.

Veja como usar a IA no marketing:

Use modelos de calendário pré-criados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe publicações, avalie o desempenho e planeje campanhas com o modelo de calendário de mídia social moderno do ClickUp.

O ClickUp oferece modelos de planejamento de mídia prontos para uso que facilitam o início do planejamento sem a necessidade de criar sistemas do zero. Veja, por exemplo, o modelo de calendário de mídia social moderna do ClickUp. O modelo de calendário de conteúdo oferece um sistema pronto para planejar, organizar e acompanhar suas publicações em várias plataformas.

Dessa forma, você pode obter facilmente visibilidade em tempo real do desempenho para se manter à frente das campanhas.

Gerencie e acompanhe os KPIs das redes sociais com os painéis de controle.

Os painéis do ClickUp funcionam como seu centro de controle de missões, oferecendo uma visão geral em tempo real das partes móveis, como cronogramas de campanhas, aprovações de ativos, conteúdo específico da plataforma e cargas de trabalho da equipe. Veja como:

Monitore o progresso, acompanhe as metas e alinhe os esforços com as metas com os painéis do ClickUp

Acompanhe o progresso da campanha: digamos que você esteja gerenciando o lançamento de um produto em várias plataformas — blog, LinkedIn, Instagram Reel, e-mail e anúncios pagos. Seu painel mostra o status das tarefas em tempo real, como Em design ou Programado, para que você possa perceber instantaneamente que a publicação no LinkedIn ainda precisa de um gráfico ou que o e-mail está atrasado para revisão.

Monitore o status do conteúdo por plataforma: Filtre tarefas por canal e data para garantir que você esteja atingindo suas metas para cada plataforma

Visualize as cargas de trabalho da equipe: use widgets de carga de trabalho para ver quem está sobrecarregado e quem está disponível. Se o seu designer está lidando com cinco solicitações esta semana, enquanto o redator tem apenas uma, você pode reequilibrar as tarefas imediatamente.

Veja o que está sendo publicado e quando: Use uma visualização de calendário para visualizar toda a sua programação de conteúdo por data. Isso é útil durante campanhas como a Black Friday, em que o timing é tudo

2. Buffer

via Buffer

O Buffer se tornou o favorito de criadores e pequenas equipes que buscam simplicidade sem perder o controle. Ao contrário do Canva, que se concentra na programação com foco no design, o Buffer coloca a publicação e a consistência no centro de seu sistema.

Veja como:

Mantenha suas publicações nas redes sociais organizadas com a ferramenta Publish do Buffer, que programa publicações no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest e muito mais.

Use o Modelo de Calendário de Conteúdo para manter um ritmo de publicação claro, seja quatro publicações no blog por semana ou atualizações diárias nas redes sociais.

Colabore de forma assíncrona com sua equipe, atribuindo a propriedade das publicações e acompanhando o progresso dentro da plataforma Buffer.

Combine o agendamento com o Engage para responder a comentários e mensagens em um só lugar, reduzindo a necessidade de alternar entre aplicativos.

Analise o desempenho em Analyze, que transforma os dados das publicações em informações fáceis de ler para orientar sua próxima rodada de conteúdo.

👀 Curiosidade: O conceito de “agendamento” começou com os sinos. Antes dos relógios, muitas cidades e mosteiros usavam sinos para marcar as horas de oração, refeições ou trabalho. Essa forma inicial de agendamento teve um impacto significativo tanto no comércio quanto na comunicação. Então, de uma forma estranha, toda vez que você define uma publicação para ser publicada às 9h, você está ecoando um sistema que foi gerenciado pela primeira vez com sinos de igreja.

3. Hootsuite

via Hootsuite

O Hootsuite foi projetado para equipes que precisam de mais do que um agendador básico. Os gerentes de mídias sociais costumam escolher o Hootsuite para gerenciar várias contas, campanhas e aprovações simultaneamente.

A própria equipe do Hootsuite gerencia conteúdo para milhões de seguidores em oito plataformas usando seu calendário, o que mostra como ele funciona bem quando as coisas ficam complexas.

Um dos recursos mais práticos é o agendamento inteligente. Em vez de escolher horários aleatoriamente, o Hootsuite mostra quando seu público está mais ativo. Por exemplo, uma marca de varejo pode descobrir que suas publicações têm melhor desempenho por volta das 19h nos dias úteis, então a equipe programa o conteúdo para ser publicado nesse horário, sem precisar estar online.

Outro ponto forte é o OwlyWriter AI, que gera legendas e ideias para publicações em segundos. Se você estiver com pouco tempo antes do lançamento de uma campanha, pode pedir para ele criar variações de textos publicitários ou reutilizar uma publicação anterior de alto desempenho. Isso significa que você não precisa começar do zero todas as vezes.

👀 Você sabia? Em um período de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%, de acordo com a Forrester Research. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de software para calendário de conteúdo

4. Mais tarde

via Later

O Later construiu sua reputação em torno da simplificação do planejamento visual, o que o torna especialmente popular entre os criadores de conteúdo do Instagram e do TikTok.

Ao contrário do Canva, que se concentra no design e na programação, o Later se dedica a ajudar você a ver como ficará o seu feed antes mesmo de uma publicação ser publicada. O Visual Planner permite arrastar e soltar publicações no lugar certo, dando uma visão clara se o seu grid parece coeso e alinhado com a marca.

As equipes também se beneficiam de recursos como Rascunhos de Publicações, Grupos de Acesso e Notas do Calendário, que permitem que os colegas deixem comentários, marcadores de posição ou feedback diretamente no calendário compartilhado.

Uma equipe de marketing que está planejando o lançamento de um produto pode criar rascunhos de publicações para o Instagram, Pinterest e TikTok em um único espaço, enquanto o designer carrega os recursos visuais na Biblioteca de mídia para que todos possam usar.

📖 Leia também: Ferramentas de IA para geração de legendas para mídias sociais e conteúdo de vídeo

Melhore seu planejamento de conteúdo com o ClickUp

Analisamos juntos o Canva Content Planner, exploramos seus pontos fortes, examinamos honestamente suas limitações e até demos uma olhada em algumas alternativas.

No final das contas, o objetivo real é simples: manter seu conteúdo organizado, consistente e menos estressante de gerenciar. É isso que lhe dá espaço para se concentrar em criar trabalhos dos quais você se orgulha.

O Canva é excelente para design e programação rápida, mas se você estiver lidando com campanhas, aprovações de clientes ou projetos maiores, o ClickUp oferece uma base mais sólida.

O ClickUp projetou seu calendário, ferramentas de campanha e modelos para centralizar todos os componentes necessários. Para muitas equipes, essa pequena estrutura extra faz toda a diferença. ✨

Nem todos os desafios têm a ver com criatividade; às vezes, têm a ver com conectividade. Se você já viu uma mensagem do tipo “verificando sua conexão”, esperou muito tempo por algo ou se deparou com um endereço IP bloqueado, sabe como isso é frustrante.

Planejar com antecedência permite que você crie conteúdo antecipadamente e mantenha sua programação estável, mesmo quando a internet não estiver funcionando.

Se você está pronto para facilitar o planejamento de conteúdo para você e sua equipe, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes

O Content Planner é um recurso do Canva Pro, portanto, não está incluído no plano gratuito. Você pode criar quantos designs quiser na versão gratuita, mas para agendar publicações diretamente, será necessário ter a versão Pro.

Sim, o Canva pode publicar diretamente no Instagram se sua conta estiver conectada. Basta criar sua publicação, selecionar a data e a hora, e o Canva a publicará ao vivo para você.

Você pode programar vídeos e designs estáticos, o que é útil se estiver planejando coisas como Reels ou clipes curtos para outras plataformas. Alguns tipos de postagens, como Instagram Stories ou carrosséis, ainda exigem publicação manual.

Com o Canva Pro, você pode conectar até oito contas de mídia social. Isso significa que você pode gerenciar Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest e muito mais sem precisar usar várias ferramentas diferentes.

O Canva fornece informações básicas, como quando as publicações são disponibilizadas e qual o seu desempenho. Para análises mais aprofundadas, como o acompanhamento de conversões ou do comportamento do público, normalmente é necessário combiná-lo com as análises nativas de cada plataforma.