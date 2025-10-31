20 modelos de perguntas frequentes prontos para uso para uma comunicação clara

Um novo recurso é lançado. Ele é bem projetado, bem documentado e promovido em todos os canais certos. No entanto, em poucos dias, a caixa de entrada do suporte fica cheia das mesmas perguntas:

“Isso está incluído no meu plano?”“Como faço para ativá-lo?”“Por que ainda não consigo vê-lo?”

O problema não é a falta de informações, mas sim o fato de os usuários não conseguirem encontrá-las com rapidez suficiente. É aí que um modelo de perguntas frequentes (FAQ) bem posicionado faz toda a diferença.

Seja para criar uma central de ajuda, lançar um novo produto ou otimizar a integração, os modelos de perguntas frequentes oferecem uma maneira rápida de fornecer as informações certas às pessoas certas, antes que elas precisem perguntar.

Neste blog, exploraremos 20 modelos de FAQ prontos para uso para sites, páginas de suporte e documentos internos, que são totalmente personalizáveis no ClickUp para manter o conhecimento organizado. 🧰

👀 Você sabia? A sigla “FAQ” surgiu pela primeira vez no início dos anos 80 nas listas de discussão da ARPANET/NASA e da Usenet, quando os usuários faziam as mesmas perguntas repetidamente. Eugene Miya, especialista em informações técnicas da NASA, começou a publicar listas compiladas de perguntas e respostas comuns para economizar tempo e reduzir a repetição. Miya é creditado por ter experimentado a primeira FAQ diária como a conhecemos hoje.

O que são modelos de perguntas frequentes?

Um modelo de FAQ é um layout estruturado que organiza perguntas comuns e suas respostas em um formato claro e fácil de navegar.

Esses modelos geralmente incluem espaços reservados para títulos de perguntas e respostas. Você pode adaptá-los para vários tópicos, como produtos, processos internos, suporte ao cliente e muito mais. Combine-os com um software de gerenciamento de documentos para manter a consistência, acelerar a criação de conteúdo e oferecer aos usuários uma experiência de autoatendimento.

O que torna um modelo de FAQ eficaz?

Um modelo eficaz de perguntas frequentes faz mais do que apenas fornecer respostas; ele antecipa o que as pessoas precisam saber, quando precisam saber e apresenta essas informações de forma concisa e fácil de entender.

Veja o que você deve focar ao criar perguntas frequentes que realmente funcionem.

Use perguntas claras e concisas: formule perguntas em linguagem coloquial, como “Como posso acompanhar meu pedido?”, para corresponder à forma como as pessoas as formulam na barra de pesquisa.

Forneça respostas diretas: comece com uma pergunta fechada com uma resposta curta (sim ou não), quando aplicável, e depois expanda, se necessário, para maior clareza.

Perguntas relacionadas ao grupo: organize as perguntas frequentes por tópico (por exemplo, envio, devoluções, conta), facilitando a leitura para os usuários.

Inclua links para recursos mais detalhados: quando as respostas precisarem de mais contexto, inclua links para guias, publicações em blogs ou páginas de produtos para manter a seção de perguntas frequentes concisa.

Otimize para pesquisa e SEO: use perguntas ricas em palavras-chave e formatos compatíveis com esquemas de tags para que as respostas apareçam nos resultados dos mecanismos de pesquisa e nas caixas “As pessoas também perguntam”.

🧠 Curiosidade: O formato de perguntas frequentes em si remonta a séculos atrás. A Summa Theologica de Tomás de Aquino , do século XIII, é estruturada como uma série de perguntas com respostas detalhadas, essencialmente perguntas frequentes medievais sobre teologia.

Modelos de perguntas frequentes em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de perguntas frequentes listados no blog:

20 modelos de perguntas frequentes para uma comunicação clara

As perguntas frequentes só são úteis se as pessoas conseguirem encontrar respostas rapidamente. Mas documentos desorganizados e arquivos espalhados tornam isso difícil. Internamente, isso leva à dispersão do trabalho, à proliferação de ferramentas, tarefas e perda de contexto, à medida que os funcionários saltam entre locais para encontrar dados ou informações. Para seus usuários, isso leva à insatisfação e frustração.

É aqui que o ClickUp ajuda. É o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. O ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Com os modelos do ClickUp, você pode criar sistemas de gerenciamento de conhecimento estruturados e fáceis de navegar, adaptados ao seu público.

Aqui estão 20 modelos para ajudá-lo a criar uma página de perguntas frequentes eficaz.

1. Modelo de documento de perguntas frequentes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida tópicos complexos e vincule conteúdos relacionados no modelo de documento de perguntas frequentes do ClickUp.

Responder repetidamente às mesmas perguntas dos clientes consome o tempo da sua equipe e frustra os usuários que aguardam suporte. O modelo de documento de perguntas frequentes do ClickUp transforma essas preocupações repetitivas dos clientes em um recurso organizado que reduz o tempo de resposta e melhora a satisfação do cliente.

Criado no ClickUp Docs, este modelo facilita a apresentação de informações fáceis de ler, mantendo suas informações consistentes, acessíveis e fáceis de atualizar à medida que sua empresa cresce.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Use os status personalizados do ClickUp para acompanhar o progresso de entradas novas ou atualizadas nas perguntas frequentes.

Adicione atributos com os campos personalizados do ClickUp para categorias, tags ou níveis de prioridade, facilitando a filtragem e a pesquisa das perguntas frequentes.

Simplifique a colaboração com subtarefas aninhadas, vários responsáveis e reações em comentários para que a equipe possa contribuir com respostas a perguntas complexas.

📌 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente que desejam reduzir o volume de tickets e precisam de uma maneira confiável de responder a perguntas relacionadas ao produto 24 horas por dia.

2. Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que o conhecimento da sua empresa esteja acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o modelo de base de conhecimento do ClickUp.

O modelo de base de conhecimento do ClickUp funciona como um centro estruturado onde todo o conhecimento da empresa está armazenado. Modelado a partir de uma central de ajuda, este modelo organiza o conhecimento em seções claras, como artigos, perguntas frequentes, guias práticos, casos de uso e muito mais.

Criado no Docs com navegação hierárquica, o modelo de base de conhecimento funciona como um wiki interno, onde qualquer pessoa pode pesquisar, navegar e obter as informações certas no momento certo.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Navegue facilmente com uma barra lateral hierárquica e a página raiz Base de conhecimento para uma estrutura semelhante a um wiki.

Acesse guias práticos e casos de uso personalizados para gerenciamento de projetos, Agile, marketing e muito mais.

Crie vários formatos de conteúdo, como guias escritos, links incorporados e tutoriais em vídeo, para se adequar a diferentes estilos de aprendizagem.

Garanta a escalabilidade com a função Nova página, que simplifica a expansão à medida que sua biblioteca de conhecimento cresce.

📌 Ideal para: Líderes de operações internas que estão configurando um wiki da empresa ou startups de SaaS que estão criando uma central de ajuda.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research, em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

3. Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza o tempo gasto na busca e atualização de políticas com o modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp.

O modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp cria um hub centralizado e self-service onde políticas, procedimentos e documentos de conformidade são facilmente acessíveis e atualizáveis. Ao contrário do modelo anterior (criado para o compartilhamento de conhecimento em toda a empresa), esta versão foi projetada especificamente para profissionais de RH.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Organize o conteúdo em subpáginas para categorias como Políticas de Licença, Bem-estar e Outros documentos de RH .

Forneça clareza instantânea com um diretório na barra lateral que lista informações de contato, detalhes da empresa e links rápidos para as principais políticas.

Acompanhe a precisão com carimbos de data/hora Última atualização para que os funcionários sempre confiem na versão mais recente.

Atribua responsabilidades usando as colunas Autor e Colaborador , deixando claro quem é o responsável por cada política.

📌 Ideal para: Gerentes de RH que lidam com atualizações de políticas e líderes operacionais que padronizam a documentação de RH.

Assista: depois de criar sua base de conhecimento, assista a este vídeo para entender como gerenciá-la bem:

4. Modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresa de climatização

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a conformidade rigorosa com o modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresas de climatização.

O modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresas de HVAC ajuda as empresas a centralizar todas as principais políticas, procedimentos e orientações operacionais em um só lugar. Adaptado às necessidades de HVAC (diretrizes de segurança e protocolos do cliente), ele se integra perfeitamente às ferramentas de fluxo de trabalho do ClickUp para rastreamento e edição em tempo real.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Organize os tópicos com blocos visuais (História da Empresa, Conduta, Comunicação, Benefícios, Remuneração e muito mais) para uma rápida visualização.

Simplifique a navegação com seções codificadas por cores, tornando os manuais menos pesados e mais fáceis de usar.

Colabore nas atualizações do manual com reações a comentários, vários responsáveis e subtarefas aninhadas.

📌 Ideal para: Proprietários de empresas de climatização que definem padrões no local de trabalho e líderes operacionais que garantem a conformidade com as diretrizes de segurança e serviço.

Veja o que Thomas Clifford, gerente de produto da TravelLocal, tem a dizer:

“Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.”

5. Modelo Wiki do ClickUp com várias páginas

Obtenha um modelo gratuito Divida seu conteúdo em páginas separadas com o modelo Wiki do ClickUp com várias páginas.

O modelo ClickUp Wiki com várias páginas oferece um wiki com páginas aninhadas para tudo, desde políticas de viagem até listas de verificação de treinamento. Você pode simplesmente clicar diretamente na resposta de que precisa. Além disso, é fácil adicionar novas páginas, reorganizar informações ou acompanhar atualizações, tornando este wiki escalável à medida que sua empresa cresce.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Estruture o conhecimento com uma barra lateral hierárquica para equipes, políticas, projetos ou quaisquer outras categorias.

Adicione novos conteúdos instantaneamente usando + Adicionar página ou subpáginas aninhadas, sem sobrecarregar o wiki.

Crie conteúdo visualmente atraente com imagens incorporadas, GIFs, tabelas ou blocos de texto escritos por IA.

📌 Ideal para: Equipes de operações internas que estão criando um centro de conhecimento para toda a empresa.

🚀 Dica útil: Está afogado em perguntas repetidas? Em vez de copiar e colar respostas para responder a perguntas comuns ou escrever as mesmas perguntas frequentes repetidamente, deixe o ClickUp Brain atuar como seu gerador pessoal de perguntas frequentes. ✨ Veja como isso ajuda: Crie perguntas de pesquisa instantaneamente que se relacionam com atualizações de produtos ou pontos fracos dos clientes.

Elabore perguntas frequentes automaticamente, analisando tickets de suporte ao cliente, comentários de tarefas ou documentos.

Extraia perguntas reais dos comentários e transforme-as em respostas claras e estruturadas. Gere perguntas frequentes contextuais com o ClickUp Brain

6. Modelo Wiki do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie uma base de conhecimento fácil de navegar e um repositório central com o modelo Wiki do ClickUp.

Ao contrário do Wiki de várias páginas (que foi criado para segmentar o conhecimento em páginas organizadas de forma clara), o modelo Wiki do ClickUp foi projetado para funcionar como um centro de equipe. Ele é completo, com introduções, processos e bibliotecas de recursos que ajudam as equipes a se integrarem mais rapidamente e a se manterem alinhadas.

As seções prontas para uso do modelo para introduções, processos e bibliotecas tornam-no adequado tanto para um manual de integração quanto para um guia de operações diárias.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Crie uma página de visão geral da equipe que apresente sua missão e seu pessoal, completa com organogramas incorporados.

Documente processos e SOPs em subpáginas estruturadas, com proprietários e colaboradores para responsabilização.

Adicione comentários, vincule tarefas ou documentos e colabore diretamente nas páginas wiki.

Barra lateral hierárquica. Crie um wiki e organize o conteúdo em páginas principais e subpáginas aninhadas (por exemplo, Visão geral da equipe, Processos da equipe, Recursos) com a

📌 Ideal para: Startups e empresas em rápido crescimento que precisam de um centro de conhecimento dinâmico para integração e alinhamento.

7. Modelo de documentos da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma página de missão personalizável para sua equipe com o modelo ClickUp Team Docs.

O modelo ClickUp Team Docs vem com seções pré-construídas para wikis, processos e reuniões, mantendo sua equipe alinhada e facilitando a integração rápida de novos membros.

Com organogramas incorporados, links rápidos para recursos e páginas de missão personalizáveis, a base de conhecimento interna abre caminho para a colaboração em tempo real.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Comece com um layout simples do Team Hub para processos, recursos e notas de reuniões.

Registre os participantes, vincule gravações e converta instantaneamente itens de ação em tarefas do ClickUp

Aproveite o design que prioriza a colaboração para debater ideias em tempo real com o Docs e o ClickUp Whiteboards , ou adicione tabelas para um planejamento estruturado.

📌 Ideal para: Grupos multifuncionais que precisam de um centro para processos, missões e recursos compartilhados.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo pesquisando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina essa busca contextual ao fornecer respostas instantâneas, alimentadas por IA, extraídas de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa, sem complicações.

8. Modelo de transferência de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma documentação estruturada para enviar seus projetos com o modelo de transferência de projetos do ClickUp.

O modelo de transferência de projetos do ClickUp foi criado para capturar todos os detalhes críticos, desde atualizações das partes interessadas até status de riscos, para que nada seja perdido durante a transição. Ele oferece seções integradas para detalhes da empresa, notas de transição e participantes da transferência, garantindo responsabilidade e transparência em todas as etapas.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Adicione seu logotipo, detalhes da página de contato e nome do projeto antecipadamente para obter uma documentação profissional.

Documente o que está sendo transferido, por que e como, para que as equipes que assumirem tenham todo o contexto.

Crie listas de verificação abrangentes para uma transição perfeita entre equipes.

📌 Ideal para: Agências e consultores que entregam projetos aos clientes com total transparência.

9. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um centro organizado por departamento com o modelo de processos e procedimentos do ClickUp.

Quando cada equipe faz as coisas de maneira diferente, a eficiência é prejudicada. O modelo de processos e procedimentos do ClickUp captura, refina e dimensiona processos em RH, suporte, cadeia de suprimentos ou qualquer departamento. Desde aprovações de folha de pagamento até respostas de suporte ao cliente, você pode mapear cada etapa com responsabilidades, prazos e aprovações claros.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Agrupe departamentos e organize processos por RH, Suporte, Cadeia de Suprimentos ou grupos personalizados para obter visibilidade estruturada.

Documente os procedimentos por meio de etapas como Pesquisa, Para aprovação, Revisão e Ativo.

Alterne entre várias visualizações do ClickUp , como fluxogramas, listas, cronogramas ou um guia de introdução, dependendo do que for mais fácil de seguir.

📌 Ideal para: Qualquer empresa que deseja substituir documentos dispersos por uma única fonte confiável de procedimentos.

10. Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva tudo, desde o escopo até as diretrizes, com o modelo de documento de processos da empresa ClickUp.

Enquanto o modelo anterior ajuda você a acompanhar fluxos de trabalho em tempo real como tarefas, o modelo de documento de processos da empresa ClickUp serve para documentar e comunicar seus SOPs em detalhes.

Pense nisso como um manual vivo para sua empresa, cobrindo políticas, governança, instruções passo a passo e materiais de apoio para diferentes departamentos. Isso é especialmente útil para fintechs, comércio eletrônico e organizações médicas, onde as operações comandam o show.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Obtenha uma estrutura SOP organizada para documentar o escopo, o objetivo, a governança, o público e as ferramentas em um fluxo lógico.

Use gráficos RACI integrados para definir claramente as responsabilidades com funções e atribuições detalhadas.

Adicione índices, banners e ícones para maior clareza e referência rápida.

📌 Ideal para: Líderes de operações que criam SOPs para toda a empresa e equipes de conformidade que documentam processos de governança e aprovação.

🧠 Curiosidade: O gráfico RACI (Responsável, Prestação de contas, Consultado, Informado) tem suas raízes no boom da gestão de projetos da década de 1950. À medida que organizações como a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começaram a executar projetos enormes e complexos, os gerentes precisavam de uma maneira simples de esclarecer quem fazia o quê.

11. Modelo geral de integração de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acelere a integração com o modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp.

Integrar novos funcionários costuma ser uma tarefa difícil tanto para a equipe de RH quanto para os novos contratados. O modelo geral de integração de funcionários do ClickUp resolve isso, mapeando todas as etapas do processo em um único lugar. Com esse modelo, você pode criar roteiros guiados que mostram exatamente quem é responsável por quê, quando as tarefas devem ser concluídas e em que estágio da integração um novo contratado se encontra.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Use a Visualização de atividades para ver todas as tarefas de integração em uma lista clara e prática.

Acompanhe o progresso com a coluna Fase de integração ( Orientação, Treinamento básico, Documentação ) para obter visibilidade rápida.

Organize a documentação na guia Documentos dos funcionários para armazenar formulários, políticas e contratos assinados.

Adicione contexto com os campos Local (sede, P&D, virtual) e Tipo de atividade (evento, visita, tarefa).

📌 Ideal para: equipes de RH e gerentes de integração que lidam com várias novas contratações em diferentes departamentos.

12. Modelo de documentação de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture detalhes críticos do seu projeto com o modelo de documentação de projeto do ClickUp.

O modelo de documentação de projeto do ClickUp cria um hub estruturado e personalizado com a marca, onde todos os detalhes do projeto são armazenados, desde o início até a entrega. Sua estrutura é perfeita para registrar marcos do projeto, definir funções e armazenar contextos que permanecem acessíveis a todas as partes interessadas.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Adicione a identidade da marca com um campo para o logotipo da empresa e metadados do projeto, como Data de envio e nome do Gerente de projeto .

Registre as responsabilidades na seção Principais membros da equipe do projeto , com imagens de perfil, nomes e descrições de funções.

Use a Tabela de membros da equipe com colunas para Perfil , Nome e cargo e Descrição do cargo para manter as funções bem claras.

Crie documentos modulares com blocos reutilizáveis (como seções de pessoal) que podem ser adicionados ou removidos conforme necessário.

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipes multifuncionais e coordenadores de operações que precisam de uma estrutura consistente para capturar e apresentar detalhes do projeto.

13. Modelo de solicitação de informações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Converta as solicitações de informações enviadas em insights acionáveis com o modelo de solicitação de informações (RFI) do ClickUp.

O modelo de solicitação de informações (RFI) do ClickUp oferece uma maneira padronizada de coletar, rastrear e priorizar todas as consultas de fornecedores em um só lugar. Em vez de trocas confusas, você obtém informações que tornam a tomada de decisões mais confiável.

Cada RFI enviada é direcionada diretamente para o seu espaço de trabalho ClickUp, onde pode ser registrada, atribuída, priorizada e acompanhada até a resolução.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Inicie as solicitações com o Formulário de envio de RFI , pré-construído com campos obrigatórios como Título da RFI, Nome do projeto, Escopo e Prioridade.

Acompanhe o andamento das solicitações com status personalizados, como Nova solicitação, Em andamento e Resposta enviada .

Armazene dados críticos em campos personalizados, como Empresa contratada, Mudança no cronograma e Referência, para filtragem e relatórios rápidos.

Acesse registros e fluxos de trabalho estruturados por meio de Visualizações personalizadas, incluindo Registro de RFI, Escopo de RFI e Quadro de projetos.

📌 Ideal para: Empresas de construção, gerentes de compras e líderes de projeto que precisam de uma maneira de coletar e responder às perguntas de fornecedores e empreiteiros.

14. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina e priorize seu mercado-alvo com o modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp.

Está elaborando uma estratégia de vendas? O modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp tem tudo o que você precisa. Planeje toda a sua abordagem, desde táticas de entrada e saída até o processo passo a passo para fechar negócios. Com uma estrutura de conteúdo de perguntas e respostas e páginas expansíveis, ele ajuda você a delinear tudo, incluindo posicionamento de mercado e execução tática.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Comece pela página principal do Guia de Estratégia de Vendas e acesse subpáginas como Inbound vs. Outbound , Elementos de uma ótima estratégia de vendas e Processo de 7 etapas para construir sua estratégia de vendas .

Apresente as informações em formato de perguntas e respostas, com títulos e ícones estilizados para facilitar a leitura.

Use formatação de texto rico (ícones, cores, texto em negrito) para tornar seu guia fácil de ler e envolvente para equipes de vendas ocupadas.

📌 Ideal para: Líderes de vendas, gerentes de operações de receita e fundadores que desejam padronizar os processos de vendas e treinar novos representantes mais rapidamente.

💡 Dica útil: Escreva as respostas das perguntas frequentes de forma que funcionem como trechos independentes. Isso porque os clientes em potencial podem encontrá-las nos resultados de pesquisa e ler as respostas sem clicar nas perguntas frequentes completas.

15. Modelo de suporte ao cliente do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Responda com rapidez e precisão com o modelo de suporte ao cliente do ClickUp.

Quando as solicitações dos clientes se acumulam em e-mails, chats e chamadas, é fácil perder feedbacks importantes. O modelo de suporte ao cliente do ClickUp organiza todas as consultas em um fluxo de trabalho estruturado. Ele foi criado para oferecer suporte a uma base de conhecimento de atendimento ao cliente em níveis.

As solicitações começam nas Solicitações de Nível 1 e podem ser agrupadas por status, tipo ou urgência, facilitando a triagem e o encaminhamento.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Gerencie tickets com mais de 20 status personalizados, incluindo Em andamento, Em espera e Não atribuído.

Capture informações importantes sobre os clientes em campos personalizados, como Nome, Endereço de e-mail, Nome da empresa, Número de telefone e Tipo de consulta .

Priorize as solicitações com tipos de consulta codificados por cores, como Relatar um problema (vermelho), Solicitação de melhoria (verde) e Ajuda com o uso do produto (rosa).

Alterne entre visualizações dedicadas, como Todas as solicitações, Solicitações não atribuídas, Chat da equipe de nível 1 e Solicitações por status, para monitorar a carga de trabalho de diferentes ângulos.

📌 Ideal para: Gerentes de suporte ao cliente, equipes de helpdesk SaaS e empresas de comércio eletrônico que lidam com grandes volumes de consultas de clientes.

16. Modelo de postagem no Instagram para perguntas e respostas da Canva

via Canva

O engajamento é tudo nas redes sociais, mas escrever legendas longas nem sempre é a solução. O modelo de postagem no Instagram Q&A Time da Canva oferece um design minimalista para hospedar sessões interativas de perguntas e respostas diretamente no seu feed.

Com seu formato vertical de 1080 × 1350 px, a postagem tem o tamanho ideal para o layout compatível com o algoritmo do Instagram, para que seu conteúdo tenha uma aparência limpa e profissional.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Edite com um clique usando o botão “Personalizar este modelo” do Canva, tornando a personalização perfeita.

Use as caixas de texto PERGUNTA e RESPOSTA para estruturar conselhos, perguntas frequentes ou respostas direcionadas ao público.

Adicione a identidade da sua marca com o espaço reservado para o nome de usuário para reconhecimento instantâneo.

📌 Ideal para: Criadores de conteúdo, coaches, profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas que desejam publicar posts envolventes de perguntas e respostas no Instagram.

17. Apresentação sobre como lidar com objeções pela Canva

via Canva

O modelo de apresentação para lidar com objeções da Canva oferece um manual estruturado para treinar sua equipe a lidar com resistências com confiança. Com sua estrutura Guia para lidar com objeções, você pode mapear preocupações comuns, fornecer respostas pré-definidas e treinar representantes para transformar resistências em progresso.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Personalize a marca com o espaço reservado Innovative Company e os recursos da sua equipe por meio do Kit de Marca.

Ministre treinamentos ao vivo com o modo Apresentar do Canva e adicione contexto ao palestrante usando Notas e Duração .

Navegue com facilidade usando a barra de progresso para controlar o ritmo e acompanhar o andamento.

📌 Ideal para: Gerentes de vendas, equipes de capacitação e líderes de vendas B2B que precisam de um manual pronto para uso para treinar representantes.

18. Modelo de perguntas frequentes da Template.net Documento de perguntas frequentes sobre eventos de marketing da Template.net

O Modelo de Documento de Perguntas Frequentes sobre Eventos de Marketing da Template.net fornece uma estrutura para capturar todos os detalhes essenciais sobre o seu evento em um formato de perguntas e respostas.

Ele fornece espaços reservados para perguntas e respostas, bem como metadados de documentos integrados (autor, departamento, data e número do documento). Você pode usá-lo como um folheto oficial do evento e também como uma referência para a equipe e os participantes.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Adicione sua marca com o espaço reservado SEU LOGOTIPO e inclua as informações de contato da empresa (e-mail, site, redes sociais) na parte superior.

Use campos de resposta claros abaixo de cada pergunta para fornecer informações consistentes e fáceis de ler.

Economize tempo com espaços reservados entre colchetes (por exemplo, [data], [local], [valor]) que orientam o que você deve preencher.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing de eventos, equipes de marketing corporativo e agências que planejam conferências, feiras ou eventos promocionais.

💡 Dica profissional: use dados de tickets de suporte ao cliente ou registros de bate-papo para informar sua priorização de perguntas. As perguntas mais pesquisadas ou feitas com frequência devem estar sempre no topo da página.

19. Perguntas frequentes sobre inscrição em faculdades pela Template.net

Os futuros alunos muitas vezes se sentem sobrecarregados com o processo de admissão. O Modelo de Perguntas Frequentes sobre Inscrição em Faculdades da Template.net organiza todas essas informações em um formato oficial que responde às perguntas mais comuns dos alunos e pais.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Inclua o logotipo da sua faculdade e detalhes de contato (endereço, e-mail, telefone, site) no cabeçalho para facilitar a consulta.

Adicione uma Data de vigência para que os alunos saibam que as informações estão atualizadas.

Divida requisitos complexos em listas com marcadores (por exemplo, transcrições, cartas de recomendação, formulários de inscrição) para maior clareza.

📌 Ideal para: Departamentos de admissão de faculdades, registradores e equipes de marketing de universidades que orientam futuros alunos durante o processo de inscrição.

20. Perguntas frequentes sobre serviços e produtos por Template.net

O Panfleto de perguntas frequentes sobre serviços e produtos da Template.net oferece um formato compacto, semelhante a um folheto, que abrange o essencial e, ao mesmo tempo, funciona como um recurso da marca que você pode distribuir em eventos ou enviar como PDF digital. Com seu design triplo, este modelo combina educação e suporte em um único local conveniente.

🌟 Veja por que você vai gostar disso:

Use o painel Saiba mais para direcionar os visitantes do site e os clientes a guias, tutoriais e especificações do produto.

Destaque a prova social com seções para estudos de caso, white papers e depoimentos.

Adicione acesso direto ao suporte no painel Precisa de mais ajuda? com espaços reservados para telefone, e-mail e site.

📌 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente, empresas de varejo e prestadores de serviços que desejam um folheto profissional de perguntas frequentes para os clientes.

💡 Dica profissional: adicione uma data de “última atualização” para mostrar aos clientes que seu conteúdo é mantido ativamente, garantindo que as informações estão atualizadas.

Como o ClickUp pode impulsionar as perguntas frequentes em toda a empresa?

O ClickUp não é apenas um centro de modelos. Ele também funciona como seu software de gerenciamento de conhecimento, onde todas as perguntas frequentes, documentos e fluxos de trabalho coexistem em um espaço de trabalho conectado. Em sua essência, o ClickUp resolve o problema do trabalho desconectado e do uso excessivo de ferramentas de IA especializadas e isoladas, também conhecido como AI Sprawl.

A maior vantagem? Mais do que apenas documentar respostas, você age com base nelas. Com todas as ferramentas em um só lugar, suas perguntas frequentes permanecem dinâmicas, atualizadas e intimamente ligadas ao seu trabalho diário.

Pesquise conhecimentos e responda a perguntas com o ClickUp Brain e o Brain MAX.

Já usa o ClickUp Brain para gerar perguntas frequentes relacionadas aos seus fluxos de trabalho e processos? Ele pode fazer muito mais. O ClickUp Brain possui uma pesquisa empresarial integrada que funciona como um único local para pesquisas profundas alimentadas por IA e respostas contextuais. Você pode fazer perguntas profundas e receber respostas ricas em contexto (com citações e ações sugeridas), em vez de apenas uma lista de links.

Encontre qualquer coisa instantaneamente em todas as suas ferramentas com a Pesquisa Empresarial do ClickUp Brain.

E com privacidade de nível empresarial (GDPR, ISO, HIPAA, SOC 2) e sem retenção de dados de terceiros, ele foi projetado para uma pesquisa organizacional segura e em escala moderna.

Por que parar por aí? Desde resumir longas notas de reuniões em pontos fáceis de entender até redigir respostas rápidas para perguntas recorrentes dos clientes, o ClickUp Brain ajuda as equipes a reduzir tarefas repetitivas em todos os níveis.

Peça ao ClickUp Brain para extrair insights do seu espaço de trabalho em segundos

Como uma ferramenta de IA para atendimento ao cliente, ela pode até extrair itens de ação do feedback dos clientes ou traduzir conteúdo para equipes globais, mantendo suas perguntas frequentes relevantes e acessíveis para todos.

O Brain MAX vai além. É o superaplicativo de IA que realmente entende seu fluxo de trabalho e suas necessidades de conhecimento. Veja como:

Controle seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain MAX — use sua voz para criar, resumir e gerenciar tarefas sem usar as mãos.

Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web, para localizar rapidamente qualquer arquivo, documento ou anexo necessário para responder às perguntas frequentes ou atualizar sua base de conhecimento.

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar novas entradas de perguntas frequentes ou comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo.

Assista a este vídeo para ver qual é o melhor software de pesquisa empresarial para você e sua equipe:

Automatize seu fluxo de trabalho com os agentes do ClickUp Autopilot

Manter as perguntas frequentes e a documentação atualizadas pode parecer um trabalho em tempo integral. É aí que os agentes do ClickUp Autopilot entram em ação. Você tem vários agentes pré-construídos prontos para uso:

Agente de respostas automáticas: fornece respostas diretamente nas conversas de chat, perfeito para respostas rápidas no estilo FAQ em tempo real.

Agente de Relatório Diário: publica automaticamente um resumo do progresso do dia no Espaço, Lista ou Canal escolhido.

Agente de Relatórios Semanais e Agente de StandUp da Equipe: Envia atualizações de rotina ou resumos de standups

Use modelos pré-criados ou crie agentes autopilot AI personalizados do ClickUp

E aqui é onde fica ainda mais interessante. Você pode criar seu próprio Agente Autopilot personalizado com o construtor sem código do ClickUp. Na prática, isso significa que você pode:

Sinalize artigos de perguntas frequentes desatualizados e publique um lembrete para atualizá-los no canal relevante.

Detecte perguntas repetidas dos clientes por meio de entradas em formulários ou tags de chat e, em seguida, redija novas entradas de perguntas frequentes para revisão.

Resuma notas de reuniões ou resumos de projetos e publique itens de ação automaticamente, sem necessidade de solicitação manual.

Organize o conhecimento com o ClickUp Docs

Lembra quantos dos modelos que abordamos anteriormente foram criados com o ClickUp Docs? Isso não é por acaso. Os documentos são a espinha dorsal das perguntas frequentes.

Crie uma página abrangente de perguntas frequentes no ClickUp Docs.

Você pode colaborar em tempo real, incorporar mídias como vídeos ou diagramas e até mesmo vincular documentos diretamente às tarefas. Com controle de versão e assistência do AI Writer integrados, os documentos garantem que sua biblioteca de perguntas frequentes seja aprimorada e esteja sempre atualizada.

À medida que seus documentos crescem, eles evoluem para uma base de conhecimento. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, você pode criar um hub estruturado e pesquisável que mantém as informações da sua empresa organizadas e acessíveis.

Use o ClickUp Brain dentro do ClickUp Knowledge Management para obter respostas instantâneas em todo o seu espaço de trabalho

Mantenha-o atualizado com:

Respostas instantâneas com IA conectada

Importações seguras

Modelos Wiki e edição fácil

Permissões avançadas e histórico de versões

Docs Hub

Obtenha todas as respostas em um só lugar com o ClickUp

A maioria dos modelos de perguntas frequentes que você encontra online são estáticos; eles contêm informações, mas não se adaptam. Os modelos do ClickUp são diferentes. Eles são criados para se adaptarem aos seus fluxos de trabalho, para que suas perguntas frequentes cresçam junto com sua equipe, em vez de permanecerem estáticas.

Com o ClickUp Docs, você pode manter tudo colaborativo e fácil de atualizar, enquanto o ClickUp Brain ajuda a redigir, refinar e até mesmo atualizar respostas automaticamente à medida que as coisas mudam. O resultado? Um centro de perguntas frequentes que parece vivo, não desatualizado.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a criar FAQs mais inteligentes. ✅