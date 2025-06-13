Os 10 melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing (MRM) de 2026

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Está procurando o melhor software de gerenciamento de recursos de marketing (MRM) para otimizar suas campanhas e manter tudo organizado? Você está no lugar certo.

Com mais pessoas, ativos de marca e canais de marketing para gerenciar, você precisa de mais do que planilhas e ferramentas dispersas. Você precisa de um sistema centralizado para planejar, acompanhar e gerenciar todos os seus recursos sem confusão.

Neste guia, reunimos 10 das melhores ferramentas de MRM que podem ajudá-lo a simplificar as operações de marketing, melhorar a colaboração e aproveitar ao máximo seu orçamento. Seja você uma equipe pequena ou uma grande empresa, encontrará um software que se adapta ao seu fluxo de trabalho e se ajusta às suas necessidades.

💡 Dica profissional: Se sua equipe está sempre perguntando: “Onde está o logotipo mais recente?” ou “Qual versão do briefing estamos usando?”, é hora de investir em uma ferramenta de MRM.

Por que o software de MRM se tornou mais essencial do que nunca

Espera-se que as equipes de marketing modernas façam mais com menos — mais campanhas, mais conteúdo, mais plataformas — sem um aumento significativo de tempo ou orçamento. É exatamente por isso que o software de gerenciamento de recursos de marketing se tornou indispensável. Ele oferece às equipes uma maneira mais inteligente de gerenciar todos os seus elementos — pessoas, ativos, prazos e dados de desempenho — em um único lugar.

Com o software certo de gerenciamento de recursos de marketing, você conta com gerenciamento de tarefas integrado para atribuir trabalhos de forma clara, um sistema de gerenciamento de ativos para manter os arquivos da sua marca organizados e automação de fluxo de trabalho para agir com mais rapidez sem perder o controle. Acrescente relatórios, gerenciamento de usuários, ferramentas de colaboração e segurança, e você terá uma solução completa para manter suas operações de marketing funcionando como uma máquina bem lubrificada.

Em poucas palavras, o software de MRM não é mais apenas um “luxo” — é a forma como as equipes modernas se mantêm ágeis, alinhadas e à frente da concorrência.

Os melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Painéis personalizáveis para acompanhamento de recursos – Visualização integrada da carga de trabalho – Modelos inteligentes para fluxos de trabalho de marketing – Integrações poderosas (Slack, Zoom, Trello) Equipes de todos os tamanhos que buscam um sistema MRM flexível e completo Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Adobe Campaign – Criação dinâmica de conteúdo – Gerenciamento de campanhas multicanal – Integração com o Adobe Analytics Grandes empresas que já utilizam ferramentas da Adobe Preços personalizados Miro – Quadros interativos para geração de ideias – Modelos de organização de tarefas – Videoconferência integrada – Integrações de ferramentas para equipes pequenas Equipes pequenas que precisam de uma solução de MRM simples e visual Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês Papirfly – Poderoso sistema de gerenciamento de ativos digitais – Pesquisa de ativos baseada em tags – Fluxos de trabalho interativos para execução de campanhas Equipes de médio a grande porte focadas no controle de ativos de marca Preços personalizados Kantata – Previsão de força de trabalho – Mecanismo de correspondência de competências – Ferramentas robustas de automação de tarefas e fluxo de trabalho Equipes que gerenciam recursos e planejam a força de trabalho em conjunto Preços personalizados Monday.com – Painéis e dashboards personalizados – Acompanhamento de tempo e tarefas – Automatizações que facilitam a colaboração Pequenas e médias empresas que precisam de fluxos de trabalho colaborativos de marketing Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês Wrike – Marcação de tarefas entre departamentos – Revisão e aprovação online – Formulários de solicitação personalizados para gerentes Equipes que buscam um MRM personalizável com relatórios detalhados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,80/mês HubSpot Marketing Hub – Integração completa com CRM – Automação de e-mails e campanhas – Atribuição multitoque para acompanhamento do ROI Empresas que buscam um ecossistema de marketing completo Os planos pagos custam a partir de US$ 890 por mês Brandfolder – Marcação de ativos baseada em IA – CDN inteligente para entrega mais rápida – Espaço de trabalho centralizado para campanhas Grandes equipes que gerenciam um enorme volume de ativos de marca Preços personalizados MarcomCentral – Acompanhamento da validade dos ativos – Gerenciamento completo do fluxo de trabalho – Plataforma de insights integrada Equipes corporativas que precisam de controle total sobre o ciclo de vida dos ativos Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing

Vamos começar a separar o joio do trigo. Aqui está nossa lista dos melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing.

1. ClickUp

Comece agora gratuitamente Faça brainstorming, planeje e execute os programas de marketing da sua equipe — desde campanhas multicanais até eventos globais e muito mais com o ClickUp

O ClickUp se destaca como a plataforma definitiva de gerenciamento de recursos de marketing, oferecendo um conjunto robusto de recursos que capacita os profissionais de marketing a planejar, executar e otimizar seu trabalho — tudo em um só lugar.

O ClickUp Task Management permite que as equipes de marketing organizem, priorizem e acompanhem todas as campanhas e entregas. Atribua tarefas, defina prazos e visualize o progresso nas visualizações Lista, Quadro ou Calendário para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Com o ClickUp Docs, você pode centralizar briefings de campanha, calendários de conteúdo e ativos criativos. Colabore em tempo real, incorpore mídia e mantenha toda a documentação do projeto acessível e organizada.

Use o ClickUp Automations para automatizar tarefas repetitivas de marketing, como atribuir tarefas, atualizar status ou enviar lembretes — para que sua equipe possa se concentrar na estratégia e na criatividade. Você pode monitorar KPIs, o andamento das campanhas e a alocação de recursos com os Painéis do ClickUp. Eles permitem visualizar dados com widgets personalizáveis para tomar decisões mais inteligentes e rápidas.

Veja como as equipes de marketing estão usando as automações do ClickUp 👇

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas — como Slack, Google Drive e HubSpot — para otimizar sua pilha de marketing e manter todo o seu trabalho sincronizado com as Integrações do ClickUp.

🧰 Ideal para: Equipes de todos os tamanhos que buscam uma solução de MRM (gestão de recursos de marketing) altamente personalizável e completa 👥 Tamanho da equipe: De pequenas equipes a grandes empresas (1–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ideal para equipes remotas e híbridas que coordenam fluxos de trabalho de marketing multicanal com clareza

✨ Principais recursos

👍 Prós“O ClickUp tem superado consistentemente minhas expectativas, e eu o recomendo fortemente para quem procura uma ferramenta de gerenciamento de projetos versátil e eficiente.”

— Usuário do G2

👎 Contras“Um desafio que encontrei é o número avassalador de recursos futuros listados no roteiro… atualizações frequentes… às vezes pode ser difícil acompanhar.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

📣 Insight de marketing: Grandes campanhas não são criadas isoladamente. Um espaço de trabalho compartilhado ajuda as equipes a colaborarem sem atrapalhar umas às outras.

2. Adobe Campaign

Adobe Campaign é uma plataforma robusta de gerenciamento de campanhas criada para empresas que realizam campanhas de marketing personalizadas em grande escala. Ela ajuda as equipes a criar, automatizar e enviar mensagens por e-mail, dispositivos móveis, web e muito mais — tudo em uma única interface.

Você pode gerenciar segmentos de público, criar jornadas complexas do cliente e acompanhar o desempenho usando dados em tempo real. Sua integração com o Adobe Analytics e outras ferramentas da Adobe Experience Cloud o torna especialmente poderoso para empresas que já utilizam o ecossistema da Adobe.

Com fluxos de trabalho do tipo arrastar e soltar, mensagens acionadas automaticamente e recursos avançados de segmentação, o Adobe Campaign oferece às equipes de marketing controle total sobre suas campanhas multicanais, ao mesmo tempo em que ajuda a manter a consistência e a personalização em grande escala. É mais adequado para equipes com jornadas de cliente complexas e necessidades de campanhas de alto volume.

🧰 Ideal para: Equipes de médio porte a grandes empresas que precisam de coordenação de campanhas multicanais 👥 Tamanho da equipe: Organizações de médio a grande porte (50–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ótimo para grandes empresas que organizam campanhas personalizadas por e-mail, dispositivos móveis e web

✨ Principais recursos

Fluxos de trabalho de campanhas com recurso de arrastar e soltar

Edição em tempo real e testes A/B para e-mails

Dados centralizados sobre o público e perfis

Integração profunda com o Adobe Analytics

👍 Prós“O Adobe Campaign é ideal para criar ou projetar campanhas multicanais para o marketing de consumo.”

— Usuário do G2

👎 Contras“Pode apresentar algumas falhas, mas no geral é fácil de usar.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,1/5 (352 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (165 avaliações)

💡 Dica profissional: Se você ainda está lidando com cronogramas de campanhas em planilhas, é hora de migrar para uma ferramenta desenvolvida para equipes de marketing.

3. Miro

O Miro é um quadro branco online e uma plataforma de colaboração visual criada para ajudar equipes a debater, planejar e executar ideias em conjunto — independentemente de onde estejam trabalhando. Sua tela infinita, interface de arrastar e soltar e modelos pré-criados facilitam a organização de fluxos de trabalho complexos, o mapeamento de estratégias e a realização de reuniões interativas em tempo real.

O Miro integra-se a ferramentas populares como Jira, Slack, Asana e Google Workspace para reunir todo o seu planejamento e conteúdo em um único espaço colaborativo.

As equipes podem co-criar em tempo real, adicionar notas adesivas, criar diagramas e votar em ideias — tudo isso sem sair do quadro. Seja para conduzir um workshop remoto, lançar uma campanha de marketing ou elaborar um roteiro de produto, o Miro torna todo o processo mais envolvente, visual e alinhado.

🧰 Ideal para: Equipes que buscam um espaço de trabalho simples e visual para geração de ideias e planejamento 👥 Tamanho da equipe: Equipes pequenas a grandes (até escala empresarial) 💡 Caso de uso ideal: Ideal para equipes híbridas que realizam workshops remotos ou sessões de planejamento de sprints

✨ Principais recursos

Tela infinita com modelos do tipo arrastar e soltar

Ferramentas de colaboração e votação em tempo real

Ferramentas integradas de chat por vídeo e quadro branco

Integrações com aplicativos populares de projetos e colaboração

👍 Prós

“É intuitivo, flexível e facilita a colaboração... Uma ferramenta indispensável para sessões criativas e produtivas!” — Usuário do G2

“É intuitivo, flexível e facilita a colaboração... Uma ferramenta indispensável para sessões criativas e produtivas!”

— Usuário do G2

👎 Contras

“Embora o Miro seja poderoso, sua vasta funcionalidade pode ser um pouco intimidante para quem está começando.” — Usuário do G2

“Embora o Miro seja poderoso, sua vasta funcionalidade pode ser um pouco intimidante para quem está começando.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Plano gratuito disponível

Equipe: US$ 8/usuário/mês

Empresas: US$ 16/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

📦 Você sabia? Uma biblioteca de ativos centralizada pode reduzir atrasos na produção — simplesmente diminuindo as idas e vindas por causa de arquivos ausentes.

4. Papirfly

O Papirfly é uma plataforma de gestão de marca e criação de conteúdo projetada para ajudar equipes globais a manter a identidade da marca em grande escala. Ele combina um poderoso gerenciamento de ativos digitais com modelos personalizáveis e fluxos de trabalho de aprovação integrados — permitindo que qualquer membro da sua equipe crie conteúdo em conformidade com a marca, mesmo sem experiência em design.

O Papirfly facilita a centralização de logotipos, vídeos, apresentações e ativos de marketing, garantindo ao mesmo tempo o controle de versões e a consistência da marca em todos os mercados. Sua interface intuitiva permite que as equipes locais adaptem campanhas globais, economizando tempo e reduzindo a carga de trabalho das equipes criativas.

Com acesso baseado em funções e insights de uso, os líderes de marketing podem gerenciar a criação de conteúdo e a distribuição de ativos com mais eficiência. Ideal para empresas com equipes distribuídas, o Papirfly ajuda a otimizar a governança da marca sem atrasar a execução.

🧰 Ideal para: Marcas que precisam de controle rigoroso e acesso fácil à sua biblioteca de ativos 👥 Tamanho da equipe: Médias e grandes empresas (50–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ótimo para equipes de marketing globais que precisam de consistência de marca e criação de conteúdo descentralizada

✨ Principais recursos

Gerenciamento centralizado de ativos digitais com marcação por IA

Ferramentas de criação de modelos alinhadas à marca

Fluxos simplificados de aprovação e solicitação

Permissões baseadas em funções e análises

👍 Prós

“O sistema de gerenciamento de ativos personalizável da Papirfly nos deu a flexibilidade necessária para organizar nossos ativos internos de uma forma que faz sentido para nossa equipe.” — Usuário do G2

“O sistema de gerenciamento de ativos personalizável da Papirfly nos deu a flexibilidade necessária para organizar nossos ativos internos de uma forma que faz sentido para nossa equipe.”

— Usuário do G2

👎 Contras

“Os modelos só podem ser personalizados na fase de design… o que, às vezes, impede a criação de inovações.” — Usuário do G2

“Os modelos só podem ser personalizados na fase de design… o que, às vezes, impede a criação de inovações.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

📮ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho tudo-em-um do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho repetitivo e trazendo à tona os insights que mais importam, exatamente quando são necessários. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho do ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

5. Kantata

Kantata (anteriormente Mavenlink) é uma plataforma de automação de serviços profissionais (PSA) criada para ajudar equipes de marketing e de serviços a gerenciar seu pessoal, projetos e lucros em um único lugar. Ela combina planejamento de recursos, acompanhamento de projetos, gerenciamento de tempo e despesas e previsão financeira para oferecer a você total visibilidade da capacidade da equipe e da saúde do projeto.

Com o Kantata, você pode alocar as pessoas certas para as tarefas certas com base em habilidades, disponibilidade e prazos, melhorando a utilização e a velocidade de entrega. Ele também oferece painéis personalizados, relatórios em tempo real e integrações com ferramentas como Salesforce e QuickBooks. Seja para gerenciar campanhas internas ou projetos voltados para o cliente, o Kantata mantém suas operações otimizadas e escaláveis.

🧰 Ideal para: Equipes que precisam de previsões detalhadas de recursos e alinhamento de competências 👥 Tamanho da equipe: equipes de médio a grande porte (50–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ideal para agências ou equipes que gerenciam vários projetos de clientes e equipes de trabalho em paralelo

✨ Principais recursos

Planejamento e previsão robustos de recursos

Dependências de tarefas e visualizações de Gantt/calendário

Acompanhamento de tempo e despesas

Portal do cliente e painéis de desempenho

👍 Prós

“Uma das características que mais se destaca é a capacidade do Kantata de conectar de forma integrada os relatórios financeiros à execução dos projetos.” — Usuário do G2

“Uma das características que mais se destaca é a capacidade do Kantata de conectar de forma integrada os relatórios financeiros à execução dos projetos.”

— Usuário do G2

👎 Contras

“Uma área que poderia ser melhorada é a personalização dos relatórios.” — Usuário do G2

“Uma área que poderia ser melhorada é a personalização dos relatórios.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

🚧 Gargalo comum: A espera por aprovações é um dos principais motivos pelos quais os projetos de marketing sofrem atrasos. Fluxos de trabalho inteligentes resolvem isso.

6. Monday.com

Monday.com é uma plataforma flexível de gerenciamento de trabalho criada para otimizar os fluxos de trabalho de marketing, do planejamento à execução. Com painéis personalizáveis, visualizações de Gantt e modelos específicos para marketing, ela centraliza calendários de conteúdo, ativos de campanha e aprovações em um único hub colaborativo. Ferramentas integradas de gerenciamento de ativos e anotações ajudam as equipes a revisar e compartilhar arquivos com facilidade.

Você também encontrará automações que reduzem tarefas repetitivas, além de mais de 200 integrações — incluindo HubSpot, Canva e Figma — para conectar todas as partes da sua pilha de marketing. Sua interface intuitiva e painéis de controle com inteligência artificial facilitam o acompanhamento de orçamentos, cronogramas e capacidade da equipe em tempo real.

Quer você esteja realizando campanhas multicanais ou gerenciando revisões de criativos, o Monday.com traz transparência e automação para o centro do seu processo de marketing.

🧰 Ideal para: Equipes de pequeno a médio porte que buscam um rastreador de projetos fácil de configurar 👥 Tamanho da equipe: Pequena a média (10–200 usuários) 💡 Caso de uso ideal: Perfeito para equipes em rápido crescimento que precisam centralizar a comunicação e o acompanhamento do progresso

✨ Principais recursos

Quadros personalizáveis com visualizações Kanban/Tabela

Construtor de automação simples

Controle de tempo e painéis de gráficos

Integração intuitiva e suporte ágil

👍 Prós

“É fácil criar formulários para uso interno e externo, e as automações simples são muito fáceis de configurar.” — Usuário do G2

“É fácil criar formulários para uso interno e externo, e as automações simples são muito fáceis de configurar.” — Usuário do G2

👎 Contras

“Os e-mails e as atividades poderiam ser melhorados, pois às vezes podem apresentar atrasos.” — Usuário do G2

“Os e-mails e as atividades poderiam ser melhorados, pois às vezes podem apresentar atrasos.” — Usuário do G2

🟒� Preços

Plano gratuito (até 2 usuários com 3 painéis)

Básico: a partir de € 9 por usuário por mês

Standard, Pro, Enterprise: preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

📸 Verdade nua e crua: Se você leva mais de 10 segundos para encontrar a versão “final_final_v3” do seu logotipo, sua gestão de ativos precisa de ajuda.

7. Wrike

Wrike é uma plataforma de gerenciamento de trabalho repleta de recursos, projetada para ajudar equipes de marketing e criativas a gerenciar projetos complexos com clareza. Ela oferece fluxos de trabalho personalizáveis, gráficos de Gantt, ferramentas de revisão e aprovação e colaboração em tempo real.

O Wrike permite que as equipes criem visualizações detalhadas de tarefas, marcação entre departamentos e formulários de entrada estruturados — perfeito para a execução padronizada de campanhas. O acompanhamento de recursos e carga de trabalho ajuda a manter a capacidade sob controle, enquanto painéis e relatórios integrados oferecem insights em um piscar de olhos.

Com mais de 400 integrações — incluindo Salesforce, Adobe Creative Cloud e Microsoft —, o Wrike conecta suas ferramentas de marketing de maneira integrada. Embora tenha uma curva de aprendizado, uma vez configurado, ele oferece suporte a operações escaláveis e uma forte coordenação de equipe.

🧰 Ideal para: Equipes de marketing que precisam de personalização avançada de projetos e relatórios 👥 Tamanho da equipe: Médio a grande (20–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ótimo para campanhas complexas que exigem revisão e acompanhamento detalhado dos recursos

✨ Principais recursos

Fluxos de trabalho personalizados com revisão integrada

Gráficos de Gantt + visão geral da carga de trabalho/recursos

Marcação cruzada e formulários de entrada para estruturação

Mais de 400 integrações para alinhamento da cadeia de ferramentas

👍 Prós

“Os painéis, relatórios e quadros de análise nos dão a visibilidade necessária para acompanhar o progresso, identificar gargalos e tomar decisões mais inteligentes com maior rapidez.” — Usuário do G2

“Os painéis, relatórios e quadros de análise nos dão a visibilidade necessária para acompanhar o progresso, identificar gargalos e tomar decisões mais inteligentes com maior rapidez.”

— Usuário do G2

👎 Contras

“Costuma ficar lento e travar quando está sobrecarregado” — Usuário do G2

“Costuma ficar lento e travar quando está sobrecarregado”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Plano gratuito disponível

Team: US$ 9,80/usuário/mês

Empresas: US$ 24,80/usuário/mês

Enterprise & Pinnacle: preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

📆 Curiosidade: O termo “campanha” no marketing vem da estratégia militar — porque o marketing é, em muitos aspectos, uma batalha pela atenção.

8. HubSpot Marketing Hub

O HubSpot Marketing Hub é uma plataforma abrangente de inbound marketing projetada para unificar todos os seus esforços de marketing — desde e-mail e mídias sociais até SEO e análises — além de seu robusto CRM. Ele permite que as equipes de marketing criem campanhas de e-mail, desenvolvam páginas de destino, automatizem fluxos de trabalho, segmentem públicos e acompanhem o desempenho com facilidade.

Com análises integradas, atribuição de receita e relatórios baseados em IA, as equipes obtêm insights sobre a eficácia das campanhas e o ROI. Integrações profundas com ferramentas como Salesforce, Zoom e Shopify ajudam a tornar o HubSpot um centro nevrálgico para todas as operações de marketing.

Ideal para equipes em expansão, ele oferece flexibilidade tanto para profissionais de marketing B2B quanto B2C que buscam otimizar operações e alinhar metas de vendas e marketing. Sua interface intuitiva facilita a criação de campanhas complexas sem a necessidade de amplo conhecimento técnico.

🧰 Ideal para: Empresas que precisam de uma integração profunda entre CRM e marketing e atribuição de leads 👥 Tamanho da equipe: De pequenas empresas a grandes corporações (10–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Perfeito para equipes que desejam automatizar a nutrição de leads e acompanhar o desempenho em uma plataforma centralizada

✨ Principais recursos

Criador visual de e-mails e páginas de destino

Fluxos de trabalho automatizados e pontuação de leads

Atribuição de receita multitoque

Painéis integrados de análise e relatórios

👍 Prós

“A plataforma tudo-em-um nos permite gerenciar com eficiência nosso e-mail marketing, conteúdo, mídias sociais e análises em um único lugar, o que representa uma enorme economia de tempo.” — Usuário do G2

“A plataforma tudo-em-um nos permite gerenciar com eficiência nosso e-mail marketing, conteúdo, mídias sociais e análises em um único lugar, o que representa uma enorme economia de tempo.”

— Usuário do G2

👎 Contras

“O modelo de preços pode ser um pouco restritivo à medida que você cresce.” — Usuário do G2

“O modelo de preços pode ser um pouco restritivo à medida que você cresce.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Plano gratuito disponível

Profissional: US$ 890/mês

Enterprise: US$ 3.600/mês

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,4/5 (mais de 12.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

📚 Leia também: Confira estas ferramentas de CRM de marketing!

9. Brandfolder

Brandfolder é uma poderosa plataforma de gerenciamento de ativos digitais que ajuda equipes de marketing a centralizar, organizar e distribuir ativos de marca globalmente. Sua marcação baseada em IA, suporte robusto a metadados e entrega inteligente via CDN facilitam a localização, visualização e compartilhamento de imagens, vídeos, documentos e muito mais — tudo a partir de um único hub centralizado.

Com controle de versão avançado, regras de validade e permissões baseadas em funções, o Brandfolder garante a consistência da marca e a segurança em grande escala. Ideal para equipes distribuídas, ele oferece suporte à colaboração integrada e simplifica a governança global de ativos. Integrações fáceis com ferramentas como a Creative Cloud e sistemas CMS otimizam ainda mais os fluxos de trabalho.

Projetado para organizações de médio porte e grandes empresas, o Brandfolder equilibra sofisticação com funcionalidade intuitiva, tornando a adoção do DAM mais fácil e eficaz, mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos.

🧰 Ideal para: Marcas corporativas que gerenciam bibliotecas de ativos grandes e complexas 👥 Tamanho da equipe: Média a grande (100–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ótimo para equipes de marketing distribuídas que precisam de acesso centralizado e governança dos ativos da marca

✨ Principais recursos

Marcação de metadados baseada em IA e pesquisa inteligente

Smart CDN para entrega de conteúdo rápida e segura

Controle de versão e fluxos de trabalho de expiração de ativos

Permissões baseadas em funções e controles de acesso de usuários

👍 Prós

“Há uma grande variedade de maneiras de filtrar e analisar os resultados de pesquisa.” — Usuário do G2

“Há uma grande variedade de maneiras de filtrar e analisar os resultados de pesquisa.”

— Usuário do G2

👎 Contras

“A utilização do CI Hub é difícil e, francamente, evitamos usá-lo.” — Usuário do G2

“A utilização do CI Hub é difícil e, francamente, evitamos usá-lo.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

🎯 Sabedoria da velha guarda: “Metade do dinheiro que gasto em publicidade é desperdiçado…” Mas, com as ferramentas certas, você finalmente saberá qual metade.

10. MarcomCentral

MarcomCentral é uma plataforma de gerenciamento de ativos e impressão de nível empresarial, criada para grandes organizações que buscam centralizar materiais de marketing e automação. Ela oferece modelos personalizáveis para ativos digitais e físicos, completos com fluxos de trabalho de aprovação, recursos de impressão sob demanda e análises para monitorar o uso e a validade dos ativos.

O MarcomCentral ajuda as equipes de marketing a eliminar silos de conteúdo, permitindo que equipes de campo, franqueados e parceiros acessem e personalizem recursos aprovados pela marca por meio de um portal. O sistema oferece suporte a operações escaláveis em todas as regiões, garantindo a consistência da marca e acelerando a entrega de materiais.

Com controle de versões de modelos e formulários de entrada estruturados, ele simplifica fluxos de trabalho complexos, mantendo a governança. Embora a configuração possa ser trabalhosa, o MarcomCentral se destaca em ambientes de marketing estruturados e de grande escala.

🧰 Ideal para: Grandes empresas que precisam de um controle robusto de ativos impressos e digitais 👥 Tamanho da equipe: Médio a grande (100–1.000+ usuários) 💡 Caso de uso ideal: Ótimo para empresas que desejam padronizar modelos e automatizar a distribuição de ativos entre equipes globais

✨ Principais recursos

Modelos personalizáveis com impressão sob demanda

Fluxos de trabalho automatizados de aprovação e recebimento

Análises sobre uso e validade dos ativos

Portal com a marca da empresa para acesso de equipes de campo e franqueados

👍 Prós

“A plataforma é fácil de usar e se adapta às nossas necessidades.” — Usuário do G2

“A plataforma é fácil de usar e se adapta às nossas necessidades.”

— Usuário do G2

👎 Contras

“Às vezes, nossos usuários têm dificuldade para fazer login ou acessar o site.” — Usuário do G2

“Às vezes, nossos usuários têm dificuldade para fazer login ou acessar o site.”

— Usuário do G2

🟒� Preços

Preços personalizados

⭐ Avaliações da G2 e da Capterra

G2: 4,1/5 (mais de 88 avaliações)

Capterra: 5,0/5 (mais de 25 avaliações)

📣 Na real: Colaboração não é só conversar — é ter a informação certa, na hora certa, no lugar certo.

Escolha o software de gerenciamento de recursos de marketing certo para sua equipe

As ferramentas de gerenciamento de recursos de marketing são indispensáveis para empresas que buscam ampliar sua presença no mercado. Essas soluções oferecem uma variedade de recursos, desde fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de tarefas até relatórios analíticos e rastreamento de ativos.

Cada plataforma de MRM tem pontos fortes e fracos específicos, por isso é importante pesquisar cada uma delas antes de tomar uma decisão.

Uma maneira de iniciar o processo de pesquisa é experimentar esses softwares de MRM. Com o ClickUp, você tem acesso à nossa extensa biblioteca de modelos de marketing, ao sistema de gerenciamento de tarefas e muito mais.

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