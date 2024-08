Gerenciamento de recursos de marketing: Processos, benefícios e práticas recomendadas

Trabalhar em marketing é empolgante e gratificante. Você pode liberar sua criatividade e inventar maneiras legais e inovadoras de fazer com que os clientes se apaixonem pelo seu produto ou serviço. 🎨

Mas nem tudo é arco-íris e unicórnios no mundo do marketing - há várias restrições que também devem ser levadas em conta. Não é como se você tivesse todo o dinheiro, equipe e tempo do mundo para transformar cada ideia promissora em realidade.

É preciso ser inteligente quanto ao uso do orçamento, do tempo e do capital humano, e é para isso que serve o gerenciamento de recursos de marketing (MRM). Ele ajuda você a aproveitar ao máximo seus recursos limitados para aumentar a eficiência de seus esforços de marketing.

Neste artigo, nós o orientaremos sobre os princípios básicos do gerenciamento de recursos de marketing para ajudá-lo a executar suas campanhas de marketing da forma mais eficaz possível. Também compartilharemos algumas dicas e ferramentas de MRM para alcançar a colaboração e a eficiência ideais em seu departamento de marketing.

O que é gerenciamento de recursos de marketing?

O gerenciamento de recursos de marketing (MRM) é um conjunto de atividades e ferramentas para planejar e aproveitar seu orçamento, tempo, recursos humanos, tecnologia e suprimentos para otimizar suas operações de marketing.

Em termos simples, o MRM é a arte de equilibrar seus recursos limitados para manter suas campanhas de marketing funcionando como uma máquina bem lubrificada. ⚙️

O MRM é muitas vezes visto como um tipo de solução de software, quando na verdade é apenas uma abordagem holística para coordenar e maximizar seus ativos para alinhar-se com as metas de marketing abrangentes. Entretanto, para facilitar o MRM no atual ambiente de marketing em constante mudança, é fundamental adotar a tecnologia - especificamente, as ferramentas de gerenciamento de recursos de marketing digital.

MRM vs. CRM

MRM e CRM podem parecer iguais, mas essa única letra faz uma enorme diferença. 🔠

CRM significa gerenciamento de relacionamento com o cliente gerenciamento do relacionamento com o cliente, uma prática de lidar e analisar as interações com os clientes para melhorar os relacionamentos, aumentar a retenção e facilitar o crescimento. Uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente ajuda a coletar, gerenciar e visualizar os dados dos clientes e monitorar as interações, além de se comunicar com seus colegas de equipe e criar estratégias.

Embora suas áreas de foco sejam diferentes, tanto o MRM quanto o CRM ajudam a otimizar suas estratégias de marketing e campanhas futuras. Os dados que você coleta sobre seus clientes podem ajudá-lo a personalizar suas iniciativas de marketing e conquistar seu público-alvo.

Além disso, esses dados podem revelar ineficiências e fornecer insights valiosos com base nos quais você pode redirecionar os recursos de marketing para onde eles forem mais necessários.

Atividades de gerenciamento de recursos de marketing

Cada atividade no âmbito do gerenciamento de recursos de marketing se enquadra em uma das quatro fases principais:

1. Planejamento

Improvisar e confiar em seu instinto pode ser proveitoso, mas o gerenciamento de recursos de marketing prefere planos à prova de balas. Portanto, seu primeiro passo para gerenciar os recursos de forma eficiente é criar uma estratégia na qual você definirá suas metas e objetivos, projetará um calendário de marketing , e selecione kPIs relevantes para monitorar o progresso e o sucesso.

Durante essa fase, você traçará o perfil e analisará seu público-alvo e o comportamento dele, verificará o que seus concorrentes estão fazendo e identificará tendências relevantes para sua campanha de marketing.

As ferramentas de software de gerenciamento de recursos de marketing de qualidade têm recursos de planejamento estratégico para ajudá-lo a delinear e visualizar suas metas e garantir que o departamento de marketing esteja na mesma página. Essas ferramentas oferecem flexibilidade, de modo que você possa ajustar seus planos rapidamente para acomodar as mudanças nas demandas do mercado ou dos clientes.

Dica profissional: O Modelo de roteiro estratégico do ClickUp ajuda você a alinhar seus recursos em torno de objetivos compartilhados, dar vida aos seus planos e maximizar o impacto de cada iniciativa. Ele é personalizável e permite uma fácil correção de curso sempre que você precisar atualizar seu plano de jogo. 😎

Visualize o roteiro estratégico da sua equipe e planeje melhor o sucesso da sua equipe com este modelo

2. Agendamento

Na fase de agendamento, você preenche seu calendário de marketing, divide as metas em marcos e tarefas, adiciona informações detalhadas para cada tarefa e monitora de perto o progresso.

Sua ferramenta de gerenciamento de recursos de marketing deve permitir que você programe todas as tarefas relacionadas à sua campanha de marketing em um instante. Ela deve oferecer opções para criar subtarefas e relações de tarefas para manter seus fluxos de trabalho organizados.

3. Alocação

Agora é hora de alocar recursos com base em sua programação. Decida quantas pessoas você quer em uma tarefa e quanto tempo e dinheiro investir em uma atividade específica. Verifique os suprimentos e a tecnologia necessários para concluir as tarefas e manter suas campanhas de marketing funcionando sem problemas.

As ações que você toma nessa fase não são definitivas, especialmente se você for novo no gerenciamento de recursos de marketing. Considere a possibilidade de ajustar sua estratégia de alocação de recursos à medida que sua campanha de marketing for se desenvolvendo.

Bônus: Aproveite as vantagens da Modelo de alocação de recursos do ClickUp para obter insights detalhados sobre a disponibilidade de recursos e otimizar a utilização. 🥰

Use o modelo de alocação de recursos do ClickUp para manter o controle dos materiais, mão de obra e outros itens da organização para cada projeto

4. Governança

Para manter o gerenciamento de recursos de marketing eficiente, estabeleça regras claras para alocação e monitoramento de recursos que todas as pessoas do seu departamento de marketing devem seguir.

Sua plataforma de gerenciamento de recursos de marketing deve permitir que você crie e gerencie documentos relacionados à coordenação de recursos e mantenha sua equipe em sincronia.

O ideal é que a sua ferramenta também ofereça suporte ao gerenciamento de ativos digitais - a prática de centralizar e organizar os ativos da marca para facilitar o acesso e o uso consistente em todas as plataformas.

Benefícios do gerenciamento de recursos de marketing

Vamos ver como você, seu departamento de marketing e toda a organização podem se beneficiar do software de gerenciamento de recursos de marketing ou MRM:

Eficiência aprimorada

O software de gerenciamento de recursos de marketing permite que você divida seu trabalho em tarefas e marcos e acompanhe o progresso de suas campanhas. Dessa forma, você tem o controle total dos processos da sua equipe de marketing e pode ter 100% de certeza de que nenhuma tarefa será esquecida.

Custos reduzidos

Quando você tem controle total sobre suas operações de marketing, você pode ver claramente para onde seu dinheiro e outros recursos vitais estão indo.

Está gastando muito em um projeto específico? Com o software MRM, você pode visualizar e redistribuir seu orçamento para evitar despesas desnecessárias e alocar dinheiro para outras tarefas e campanhas de marketing. 💸

Bônus: O Orçamento de projeto ClickUp com modelo de estrutura analítica de trabalho (EAP) ajuda a mapear as estimativas de custo, centralizar as informações do projeto, monitorar os gastos, identificar riscos e aumentar a eficiência do processo. Teste-o gratuitamente!

O ClickUp Project Budget With WBS Template ajuda você a visualizar, organizar e otimizar seu orçamento

Tomada de decisão eficiente

Uma solução de gerenciamento de recursos de marketing faz o trabalho pesado para você e analisa seus esforços de marketing, campanhas, tendências, possíveis ineficiências, despesas e cargas de trabalho. Ela traduz esses dados em insights acionáveis, ajudando você a tomar decisões informadas sobre as etapas necessárias para promover melhorias e otimizar recursos.

Fluxos de trabalho automatizados

O gerenciamento adequado dos recursos de marketing tem tudo a ver com a redução do trabalho pesado. Em vez de servir ao seu departamento de marketing uma boa refeição de tarefas repetitivas e mundanas, use o software de gerenciamento de recursos de marketing para automatizar as atividades.

A redução do trabalho manual permite otimizar a equipe e a utilização do tempo, liberando recursos para tarefas mais valiosas. Além disso, a automação de marketing minimiza o risco de erro humano e garante a consistência. 😍

Transparência aprimorada

Um software de MRM de qualidade é vital para cultivar um ambiente de trabalho transparente, facilitando colaboração da equipe e comunicação. Uma ferramenta bem desenvolvida permite alterações em tempo real e oferece a cada membro da equipe uma visão geral detalhada de todos os projetos e tarefas de marketing.

Práticas recomendadas para a implementação do MRM

Aqui estão algumas dicas amigáveis para implementar o MRM em seus fluxos de trabalho sem problemas:

1. Estabeleça metas

Antes de pensar em gerenciamento de projetos, software de MRM, gerenciamento de ativos digitais e outros termos sofisticados para melhorar a coordenação de recursos, você deve sentar e fazer a si mesmo uma pergunta simples: "Por que estou fazendo isso?

Em outras palavras, defina suas metas e objetivos - eles podem ser encontrar uma maneira melhor de otimizar os recursos, melhorar a colaboração entre as equipes de marketing ou estabelecer práticas de monitoramento. Quando tiver uma meta em mente, você poderá encontrar o software MRM certo e otimizar suas atividades de marketing.

Dica profissional: Use Metas do ClickUp para medir o sucesso de seus esforços de gerenciamento de recursos de marketing. Com cronogramas claros, Metas SMART e acompanhamento automático do progresso, você pode ver rapidamente como a conclusão das tarefas diárias contribui para metas e objetivos mais amplos.

Use o ClickUp Goals para definir seus objetivos e principais resultados, ou seja, metas mensuráveis

2. Reúna a equipe certa

A implementação do MRM é um esforço de equipe, não um trabalho individual. Para que seja realmente eficaz, reúna suas tropas e crie uma força-tarefa de implementação - ela será seus olhos e ouvidos no local. Eles o ajudarão a examinar os processos atuais e a descobrir o que está funcionando muito bem e o que pode ser melhorado.

Sua força-tarefa também ajudará na preparação para a implementação - ela pode pesquisar ferramentas de MRM e tecnologia de marketing em geral, estabelecer políticas de governança e treinar sua equipe de marketing.

Depois de escolher o software de MRM certo, a equipe pode acompanhar o sucesso da implementação e aconselhar sobre possíveis áreas de melhoria.

Dica profissional: Use Visualização do ClickUp Chat para reunir todas as suas discussões de MRM em um só lugar! Esse recurso de comunicação nativo permite que sua equipe faça brainstorming, compartilhe atualizações, adicione links e recursos e atribua comentários e tarefas - tudo em tempo real!

Com o Chat View do ClickUp, você pode comunicar seus OKRs aos funcionários e pedir a opinião deles

3. Use um software MRM de qualidade

O sucesso de sua implementação de MRM se resume à escolha do melhor software de MRM. Você quer uma solução que o ajude a definir metas, estabelecer e alocar recursos, atribuir e acompanhar tarefas, configurar estruturas de governança e monitorar o progresso. Parece pedir demais em uma única plataforma? Não se você estiver usando ClickUp ! 💃

Como um abrangente gerenciamento de tarefas e projetos o ClickUp pode ajudá-lo a implementar e aperfeiçoar os processos de MRM com seus recursos e ferramentas robustos e fáceis de usar.

Vamos ver por que o ClickUp pode ser um complemento valioso para qualquer equipe de marketing:

ClickUp Marketing

Um dos motivos pelos quais o ClickUp pode ser sua plataforma de gerenciamento de marketing é Marketing do ClickUp -um conjunto completo de recursos e ferramentas dedicado especificamente às equipes de marketing.

Vamos começar nosso mini tour com Documentos do ClickUp , uma opção exclusiva para criar, editar, gerenciar, compartilhar e armazenar documentos. Use-o para criar estudos de caso, planos de projeto, cronogramas, resumos de conteúdo e outros documentos essenciais de marketing. A funcionalidade pode ser útil para estabelecer SOPs detalhados e procedimentos de governança para seus processos de MRM.

Escreva, edite e armazene informações sobre seus esforços de gerenciamento de recursos de marketing com o ClickUp Docs

O que torna o ClickUp Docs tão especial? Em primeiro lugar, ele permite que você adicione membros da equipe aos seus documentos e trabalhe em conjunto sem problemas. Toda alteração acontece em tempo real e cada participante recebe um cursor personalizado, portanto, não há risco de confusão.

Com opções para adicionar ativos digitais aos seus documentos e conectá-los a tarefas, você pode simplificar seus processos de MRM e manter as informações organizadas e facilmente acessíveis.

Além disso, os recursos do ClickUp Docs são ampliados por Cérebro do ClickUp . Essa poderosa rede neural usa IA para fazer brainstorming de ideias, resumir textos e anotações de reuniões e verificar sua ortografia para economizar tempo e minimizar erros.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Outra opção conveniente que promove a colaboração é o Quadros brancos ClickUp . Convide sua equipe para infinitas telas digitais para fazer brainstorming, traçar estratégias, discutir como alocar recursos de marketing ou identificar possíveis problemas e ineficiências.

Mergulhe em uma rica seleção de opções visuais colaborativas - desenhe, escreva texto, crie e conecte formas ou adicione notas e comentários para comunicar seus pensamentos.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Visualize suas campanhas e recursos de marketing com o Visualização da linha do tempo do ClickUp um dos recursos da plataforma mais de 10 visualizações de tarefas e projetos . Ela permite que você veja seus marcos, tarefas e suas dependências em uma linha do tempo - aumente o zoom para se concentrar em um dia específico ou diminua o zoom para ver semanas ou meses de cada vez. A visualização pode ser a sua ferramenta de gerenciamento de recursos preferida, fornecendo uma visão geral clara das cargas de trabalho e dos cronogramas da sua equipe.

Não perca Painéis do ClickUp -Eles ajudam você a visualizar qualquer tipo de dados por meio de gráficos de pizza, linha e barra! Use os Dashboards para rastrear e analisar seu caminho em direção às metas de marketing e identificar ineficiências. Escolha entre mais de 50 cartões personalizáveis para criar um Dashboard para qualquer cenário. 📊

Colabore sem problemas e monitore seu desempenho nos ClickUp Dashboards

O ClickUp tem uma vasta coleção de materiais úteis para equipes de marketing chamada Recursos de marketing do ClickUp . Aqui, você pode encontrar várias histórias de sucesso, tutoriais em vídeo, cursos, artigos de instruções e dicas sobre como maximizar o potencial do seu departamento de marketing e aproveitar os recursos do ClickUp para promover melhorias.

Gerenciamento de recursos do ClickUp

Ainda não está convencido de que o ClickUp é a plataforma certa para as práticas de MRM da sua equipe de marketing? Vamos nos aprofundar em Gerenciamento de recursos do ClickUp o ClickUp Resource Management é um conjunto de recursos que facilitará a alocação e o monitoramento dos recursos de marketing.

Visualize seus ativos essenciais com a ajuda das visualizações do ClickUp. Comece com o básico, como o Visualização de lista ideal para organizar e classificar. Use Campos personalizados do ClickUp para fornecer detalhes adicionais sobre cada tarefa e recurso e personalizar seu espaço de trabalho.

Personalize a organização de seu projeto e capture informações relevantes com os campos personalizados do ClickUp

Em seguida, passe para os detalhes - monitore a capacidade da sua equipe com a visualização Workload ou obtenha uma visão detalhada das estimativas de tempo e do progresso com a visualização Visualização da equipe .

Agradecimentos a Rastreamento de tempo do ClickUp do ClickUp, você pode monitorar quanto tempo uma tarefa específica leva. Dessa forma, você pode identificar gargalos e ajustar seu plano de jogo para garantir que tudo corra bem.

Controle o tempo manualmente, adicione estimativas e aproveite os relatórios detalhados para fazer uma alocação mais inteligente. Não se preocupe em controlar o tempo em diferentes dispositivos - o ClickUp sincroniza os dados automaticamente, para que você não perca um segundo sequer. ⌛

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Outra ferramenta útil gerenciamento de recursos recurso é Formulários ClickUp . Use-o para personalizar e enviar formulários para seu departamento de marketing, partes interessadas internas e externas ou público-alvo. Por exemplo, você pode perguntar à sua equipe se ela está satisfeita com os processos atuais e ver se ela tem alguma sugestão de melhoria.

Use os campos de tarefas no lado esquerdo do formulário para personalizar as perguntas e capturar dados relevantes. O ClickUp traduz automaticamente as respostas em tarefas rastreáveis para maior conveniência.

Automações do ClickUp

Crie automação personalizada para aliviar suas equipes da carga de trabalho manual com o ClickUp Automation

Já mencionamos a importância da automação no software MRM: colocar tarefas repetitivas no piloto automático economiza tempo, reduz o risco de erros, garante a consistência e permite que sua equipe de marketing trabalhe em tarefas mais significativas.

O ClickUp não seria uma das principais plataformas de gerenciamento de projetos e de marketing se não tivesse recursos poderosos para automatizar fluxos de trabalho. Automações do ClickUp permite que você otimize tarefas e ações com apenas alguns cliques. Escolha entre mais de 100 automações pré-criadas na biblioteca do ClickUp ou crie sua própria automação de marketing personalizando acionadores, condições e ações.

Automatize a atualização de status de tarefas, prioridades, tags, responsáveis ou datas de vencimento e deixe o ClickUp cuidar do trabalho braçal.

Modelos de gerenciamento de recursos de marketing

Os modelos são uma das opções mais úteis e que economizam tempo no kit de ferramentas do ClickUp - use-os para padronizar processos, eliminar erros e investir seu tempo em tarefas de maior valor. ⏲️

A biblioteca de modelos do ClickUp possui mais de 1.000 opções para várias finalidades, desde o gerenciamento de projetos até a criação de diretrizes de marca e a coordenação de ativos digitais. Explore modelos para planejamento de recursos , criando roteiros de marketing ou a elaboração de planos de marketing .

Para reduzir sua pesquisa, selecionamos quatro modelos que os departamentos de marketing vão adorar:

ClickUp: A combinação perfeita de software de gerenciamento de projetos e MRM

Como um premiado com conjuntos de recursos exclusivos, o ClickUp pode servir a muitos propósitos e ser o gerenciamento de projetos de marketing ferramenta. Ela pode ajudá-lo a implementar e colher os benefícios de gerenciamento de recursos de marketing unificar sua equipe, monitorar o progresso e eliminar o desperdício de suas atividades. 💪 Registre-se no ClickUp e mergulhe em seus superpoderes de software MRM!