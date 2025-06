Como estruturar uma equipe de marketing

Dizem que "o todo é maior do que a soma das partes"

Isso se aplica especialmente às equipes de marketing. Você pode reunir uma equipe de profissionais de marketing incrivelmente talentosos, mas se todos eles trabalharem isoladamente, sua genialidade "individual" pode não se traduzir em eficiência "coletiva" de marketing.

A chave para alcançar o verdadeiro potencial de uma equipe de marketing está em como você a estrutura. Ao ter os talentos certos e facilitar um ambiente colaborativo, você cria uma sinergia que se traduz em uma estratégia de marketing bem-sucedida e campanhas impactantes.

Esta publicação do blogue irá explorar como estruturar a sua equipa de marketing, considerando fatores como o tamanho da equipa, o setor e os objetivos da campanha. Ao fazê-lo, poderá criar uma equipa de marketing de alto desempenho, onde os pontos fortes individuais se complementam.

Tipos de estruturas de equipes de marketing

A estrutura ideal de uma equipe de marketing depende de muitos fatores, como o tamanho da sua empresa, a estratégia de entrada no mercado, o setor em que atua e assim por diante.

Aqui está uma análise de algumas estruturas comuns para lhe dar algumas ideias para a sua própria equipe:

Estrutura tradicional de uma equipe de marketing

Esta é uma estrutura clássica encontrada em empresas estabelecidas com departamentos de marketing dedicados. As equipes são divididas em "áreas funcionais" com hierarquias de subordinação claras. Isso define uma cadeia de comando clara (o que é especialmente importante em grandes corporações).

As estruturas tradicionais dependem de profissionais de marketing especializados em áreas específicas, em vez de generalistas. Equipes e funções comuns nessas estruturas são: Diretor de Marketing (ou Diretor de Marketing/CMO): Lidera toda a função de marketing, definindo a estratégia e supervisionando todas as atividades

Marketing de marca: gerencia a identidade da marca, as mensagens e a comunicação em todos os canais

Marketing de produto: concentra-se em produtos ou serviços específicos, promovendo o reconhecimento e a demanda

Relações públicas: Cultiva relações positivas com a mídia e o público

Serviços criativos: Cria materiais de marketing, como anúncios, brochuras e conteúdo para sites

Cada um desses departamentos terá divisões adicionais. Por exemplo, a equipe de marketing de produto pode ter funções como:

Diretor de Marketing de Produto: Lidera toda a função de marketing de produto, definindo a estratégia, gerenciando orçamentos e supervisionando todas as atividades de marketing de produto. Reporta-se diretamente ao CMO ou ao Diretor de Marketing

Gerente de marketing de produto: Gerencia a estratégia de entrada no mercado de um produto ou linha de produtos específica. Também pode gerenciar uma equipe de PMMs associados ou especialistas em marketing

Analista de marketing de produto: concentra-se em pesquisas de mercado, análises competitivas e insights baseados em dados para informar as decisões de marketing de produto

Gerente de marketing técnico: Cria conteúdo técnico (white papers, estudos de caso) e facilita a comunicação entre as equipes de marketing de produto e engenharia

Embora a maioria das empresas públicas e grandes organizações pareça preferir esse método hierárquico de estruturar sua equipe de marketing, ele não é isento de desvantagens — criar equipes diferentes para funções de marketing diferentes pode levar ao trabalho isolado e a menos colaboração.

Essas estruturas rígidas também vêm acompanhadas de muitos processos operacionais e diretrizes que podem reduzir a velocidade com que você executa campanhas de marketing ou lida com atualizações.

Estrutura de uma equipe de marketing pequena

Você pode se beneficiar de uma equipe de marketing enxuta se for uma startup (ou uma PME que começou do zero). Ao contrário da equipe de marketing tradicional, uma equipe pequena é formada por profissionais generalistas e hierarquias flexíveis.

Algumas funções de marketing que você pode contratar incluem:

Gerente de marketing: Supervisionar todas as atividades de marketing, incluindo, potencialmente, criação de conteúdo, gerenciamento de mídias sociais e marketing por e-mail

Profissional de marketing de conteúdo: Criar conteúdo envolvente, escrever textos para a web e lidar com todas as comunicações de marketing

Profissional de marketing de crescimento: para medir o desempenho do marketing e lidar com operações de marketing, como configurar campanhas e adicionar rastreadores

Mas quando você escolhe uma equipe de generalistas, pode perder os conselhos e estratégias diferenciados que profissionais de marketing especializados oferecem. Você deve complementar seus profissionais de marketing em tempo integral com consultores freelancers e agências de marketing.

Por exemplo, um consultor de SEO pode ser um grande apoio para o seu profissional de marketing de conteúdo, ou a terceirização para uma agência de marketing de conteúdo pode ajudá-lo a aumentar a velocidade e o volume de publicação do seu blog.

Estrutura da equipe de marketing empresarial

As equipes de marketing empresarial são um subconjunto da estrutura tradicional. Aqui, a equipe de marketing — embora hierárquica e composta por especialistas — também é hiperfocada em abordar os comportamentos únicos do mercado empresarial.

As equipes empresariais geralmente têm ciclos de vendas mais longos, acompanhamento intenso e campanhas presenciais. Isso significa que você precisará de subequipes para capacitação de vendas, marketing de campo, eventos, geração de demanda e muito mais, dependendo da sua estratégia de GTM.

Além disso, como as equipes de marketing empresarial são bastante grandes — entre 100 e 250 profissionais de marketing em diferentes níveis de carreira —, você precisa de uma liderança forte e bons processos para garantir a colaboração, a responsabilidade e a transparência.

Estrutura integrada da equipe de marketing

Essa estrutura quebra os silos e promove uma colaboração estreita entre marketing, vendas e outros departamentos. As equipes são organizadas em torno de jornadas específicas do cliente ou campanhas de marketing, em vez de funções de marketing.

Por exemplo, você pode ter equipes de submarketing para cada módulo ou produto (caso você venda um conjunto de ferramentas), cada uma com um conjunto separado de profissionais de marketing de produto, conteúdo e mídia social.

Isso pode ajudá-lo a lançar campanhas de marketing integradas com facilidade.

Digamos que uma empresa de gerenciamento de eventos está lançando um novo construtor de sites e precisa promovê-lo:

O gerente de marketing de produto lidera a estratégia da campanha, definindo mensagens e posicionamento, destacando as propostas de valor e lançando a página da web

O profissional de marketing de conteúdo cria posts para o blog mostrando como o criador de sites ajuda os organizadores de eventos a alcançar o sucesso

O gerente de mídias sociais desenvolve conteúdo para mídias sociais, constrói e gerencia parcerias com influenciadores do setor para promoção e lida com o lançamento social do recurso, amplificando a mensagem definida pelo profissional de marketing do produto e os blogs criados pelo profissional de marketing de conteúdo

O especialista em relações públicas garante cobertura da mídia em publicações relevantes sobre planejamento de eventos e tecnologia para gerar buzz e obter cobertura da mídia

O profissional de marketing de crescimento acompanha o desempenho da campanha em todos os canais — tráfego da página de destino, engajamento nas redes sociais, taxas de abertura de e-mails — e fornece insights para otimização

Algumas vantagens de optar por uma equipe de marketing integrada são:

Melhor colaboração, pois todos estão trabalhando na mesma campanha

Mais transparência, pois todas as campanhas estão inter-relacionadas e têm o mesmo objetivo

Estrutura da equipe de marketing digital

Enquanto as estruturas de equipe anteriores eram amplas e continham todas as funções de marketing, esta é mais restrita.

Quer opte por uma estrutura de equipa de marketing tradicional ou empresarial, se tiver uma função de marketing digital, eis algumas especializações que poderá querer considerar: Especialista em SEO: Otimiza o conteúdo do site e os aspectos técnicos para visibilidade nos mecanismos de busca

Especialista em PPC: Gerencia campanhas publicitárias pagas em plataformas como Google Ads e mídias sociais

Analista da Web: Rastreia os dados de tráfego do site e fornece insights para otimização do site e medição de campanhas

Profissional de marketing de crescimento: usa vários canais de marketing e estratégias de crescimento para adquirir usuários

Especialista em operações de marketing: fornece suporte operacional à equipe de marketing, gerenciando plataformas de marketing, campanhas e fluxos de trabalho

Equipes maiores também podem precisar adicionar uma função de "chefe de marketing digital" para supervisionar os vários especialistas.

Desafios na estruturação de uma equipe de marketing e como superá-los

Estruturar uma equipe de marketing para o sucesso pode ser complicado. Você precisa encontrar as pessoas certas, descobrir como pagá-las e garantir que todos trabalhem juntos de forma integrada. E fica ainda mais complicado com as tendências e prioridades de marketing em constante mudança — pense em fluxos de trabalho de IA, automações, marketing B2B no TikTok, etc.

Aqui está uma lista dos desafios comuns que você pode enfrentar ao criar seus departamentos de marketing, juntamente com algumas dicas para superá-los:

Adquirir (e reter) talentos

O primeiro desafio da maioria das empresas é encontrar os profissionais de marketing certos (especialmente em um mercado de trabalho competitivo). Além disso, encontrar um profissional de marketing qualificado é apenas metade da batalha. Você também precisa de alguém que se adapte à cultura da sua empresa.

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a encontrar os profissionais de marketing certos:

1. Seja sincero sobre suas expectativas

Liste as habilidades necessárias, descreva as responsabilidades diárias de marketing, os benefícios e as vantagens e, o mais importante, seja transparente sobre a faixa salarial — isso pode ajudar a definir as expectativas desde o início.

2. Divulgue

Não confie apenas em sites de emprego. Publique descrições de vagas e anúncios de contratação em seus canais de mídia social, sites de emprego de marketing e comunidades de marketing no Slack, como o Superpath, para garantir que as pessoas certas tomem conhecimento dos seus planos de contratação.

3. Inicie um programa de indicação

Isso pode ser especialmente útil se você estiver apenas começando.

Mesmo empresas populares como a Slack construíram suas primeiras equipes aproveitando a rede de contatos do fundador.

4. Construa a marca do seu empregador

Os funcionários também querem trabalhar para uma marca autêntica. Portanto, seja sincero sobre seus valores, missão e cultura de trabalho, destacando-os na página "Sobre nós", na seção de carreiras e talvez até mesmo no seu blog.

Ou siga o exemplo do Google ou do LinkedIn. O LinkedIn Life é o divertido canal do Instagram do LinkedIn dedicado à marca do empregador, com mais de 75 mil seguidores, enquanto o Life at Google mostra as incríveis iniciativas centradas nos funcionários do Google e as histórias dos funcionários da maneira mais empática possível.

Restrições orçamentárias

Com o aumento da inflação, as expectativas dos profissionais de marketing em relação à remuneração também estão aumentando. De acordo com a pesquisa Performance Marketing World 2022, quatro em cada dez profissionais de marketing afirmaram que o salário é o fator mais importante na hora de aceitar um novo emprego.

Por outro lado, fundos limitados podem tornar difícil atender às expectativas dos melhores profissionais de marketing. Aqui estão algumas maneiras de construir sua equipe dos sonhos, mesmo com um orçamento limitado.

1. Ofereça outras formas de remuneração

O salário é apenas um lado da equação. Outros benefícios, como opções de ações para funcionários, benefícios de saúde, mais autonomia e até mesmo treinamento em liderança, podem ajudar você a criar um pacote atraente para funcionários em potencial.

2. Considere freelancers

Para habilidades especializadas ou necessidades temporárias, terceirizar tarefas para freelancers ou consultores em tempo parcial pode ser uma opção econômica. Isso permite que você acesse conhecimentos especializados sem os custos indiretos de funcionários em tempo integral.

3. Contrate em fases

Comece contratando para as funções de marketing mais críticas de que você precisa — talvez um criador de conteúdo (se você estiver apostando no SEO) ou um profissional de marketing de campo (se você tiver eventos presenciais). Depois de demonstrar o ROI dessas contratações, você poderá construir um caso mais sólido para expandir ainda mais a equipe.

Adaptar-se às mudanças

O mundo do marketing está em constante evolução, por isso os profissionais de marketing que você contrata também devem se manter atualizados. Novas plataformas surgem da noite para o dia e as antigas desaparecem ou são renomeadas com a mesma rapidez (como o Twitter), e a tática de marketing mais moderna de ontem pode já não ser relevante hoje.

Veja o SEO, por exemplo. O recurso Google AI Overviews significa que talvez tenhamos que começar a otimizar para a IA, e não para os mecanismos de busca.

O que você pode fazer: Crie uma cultura de aprendizagem contínua em toda a sua equipe de marketing , não apenas em subtempos. Incentive os profissionais de marketing a participar de cursos online, conferências do setor e assinar publicações de marketing. Melhor ainda, você pode patrociná-los

O panorama da MarTech também está em constante evolução! Mantenha-se informado sobre as novas ferramentas de tecnologia de marketing e explore o seu potencial para melhorar os seus esforços de marketing

Implemente sessões de compartilhamento de conhecimento dentro do departamento de marketing. Peça aos membros da equipe que apresentem novas tendências que aprenderam, estimulando discussões e mantendo todos informados

Lembre-se: o segredo é permanecer ágil e adaptável. Portanto, monte uma equipe que valorize o aprendizado contínuo, prospere com a experimentação e aproveite o poder da tecnologia de marketing.

Como estruturar uma equipe de marketing

Seja você uma startup que deseja criar seu primeiro departamento de marketing ou uma empresa estabelecida que pretende reformular sua estrutura atual, é necessário descobrir como estruturar sua equipe.

Uma ferramenta de marketing como a Plataforma de Gerenciamento de Projetos de Marketing da ClickUp pode ajudar nisso. Ela oferece um espaço de trabalho flexível para equipes de marketing, permitindo que você faça brainstorming, planeje e execute seus programas de marketing.

De campanhas multicanais a eventos globais, o ClickUp oferece recursos para gerenciamento visual de projetos, gerenciamento de recursos e colaboração.

Leitura recomendada: Quer inspiração? Saiba como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp para agir rapidamente e inovar (no bom sentido!)

Crie, planeje e execute seus planos de marketing com a plataforma de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp

Esta ferramenta permite que você:

Use a assistência de IA do ClickUp Brain para criar ideias de campanha, resumos de conteúdo, blogs, estudos de caso e e-mails

Vincule os roteiros de marketing diretamente a tarefas acionáveis

Trabalhe de forma integrada em todos os fluxos de trabalho de marketing usando Docs, Quadros Brancos e ferramentas de revisão

Monitore o progresso com transparência em toda a equipe e painéis visuais

Acompanhe as metas de marketing em detalhes e de forma rápida

Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a configurar seus departamentos de marketing usando o ClickUp:

Decida as funções de marketing

Pense nos objetivos, no tamanho e no orçamento exclusivos da sua empresa para determinar a estrutura ideal da equipe. Considere incluir funções específicas, como especialista em marketing por e-mail ou gerente de comunidade, para atender a necessidades específicas com base no seu roteiro de marketing e na estratégia de GTM. Essa personalização garante que sua equipe de marketing seja perfeitamente adaptada para atingir seus objetivos específicos.

Você pode usar o modelo de equipes de marketing do ClickUp como ponto de partida.

Defina suas funções e responsabilidades de marketing com o modelo de equipes de marketing da ClickUp

Este modelo permite que você elabore suas iniciativas de marketing e indique quais membros da equipe são responsáveis por cada campanha ou canal.

Ele vem com páginas prontas para uso que ajudam a definir as diretrizes da sua marca e vários processos, como análises de blogs e gerenciamento de campanhas. Você também pode adicionar mais páginas aninhadas para outros aspectos da sua contratação, como atribuições de entrevistas e as etapas do processo de contratação.

Ao definir claramente seus objetivos de marketing, você pode ter uma ideia geral dos tipos de profissionais de marketing a serem contratados. Por exemplo, se você planeja investir em SEO, sua prioridade é uma equipe de marketing de conteúdo. Da mesma forma, uma estratégia de mídia social focada em vídeo pode significar a contratação de criadores e editores de conteúdo de vídeo.

Analise as lacunas de habilidades

Agora que você definiu suas metas de marketing e pensou em possíveis funções, o próximo passo é aprofundar o que você procura em cada função. Se você decidiu por uma estratégia de crescimento baseada em conteúdo, precisa montar uma equipe de marketing de conteúdo.

Mas quais são exatamente as habilidades que você deve procurar? É aqui que entra o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp.

Peça aos profissionais de marketing que avaliem suas habilidades usando o formulário personalizado no modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Crie um "banco de dados de habilidades" para acompanhar as habilidades dos funcionários atuais e dos candidatos a vagas

Analise as habilidades dos funcionários em diferentes funções para identificar pontos fortes e fracos

Identifique as lacunas de competências na sua equipe e utilize esta informação para contratar as pessoas certas para complementar a sua equipe existente

Como isso funciona? Personalize o formulário ClickUp disponível adicionando perguntas sobre diferentes conjuntos de habilidades de marketing. Em seguida, você pode pedir aos funcionários (ou candidatos a vagas) que se avaliem nessas habilidades

Salve os envios de formulários como uma lista, calcule a pontuação e tome decisões de contratação baseadas em dados. Fácil, certo? Agora, tudo o que você precisa fazer é usar essas pontuações para selecionar as funções de marketing que você precisa contratar.

Usando esse método, você pode identificar as lacunas em toda a sua equipe de marketing e contratar as pessoas certas, com as habilidades certas e nos estágios certos da carreira.

Finalize o processo

Agora que você sabe quais funções precisa contratar e as habilidades necessárias para cada função, a próxima ação é finalizar o processo de entrevista e o pacote de remuneração. Seus próximos passos serão os seguintes:

Pesquise os salários médios para cargos semelhantes em seu setor e localização. Dados salariais podem ser encontrados em sites como Glassdoor e Salary.com ou através de relatórios do setor

Planeje as etapas da entrevista, incluindo triagem por telefone, entrevistas iniciais, avaliações para fazer em casa e entrevistas finais com os principais tomadores de decisão

Selecione entrevistadores com conhecimento e experiência para avaliar os candidatos em relação ao conjunto de habilidades definido

Defina seu pacote de remuneração, incluindo benefícios como opções de ações, seguro saúde e planos de aposentadoria

Você pode usar o ClickUp Docs para redigir descrições de cargos, documentar perguntas de entrevistas, acompanhar pontuações de tarefas e colaborar com o comitê de contratação. É uma ferramenta de processamento de documentos que permitirá que toda a sua equipe colabore no processo de contratação.

Gerencie todos os seus processos de entrevista, compartilhe feedback e mantenha todos atualizados usando o ClickUp Docs

Ao criar um processo de entrevista bem estruturado e um pacote de remuneração competitivo, você estará bem posicionado para atrair os melhores talentos de marketing e construir uma equipe de sucesso.

Integre novos profissionais de marketing

Depois de concluir o processo de entrevista, integre os profissionais de marketing recém-contratados à sua equipe.

Comece enviando a eles um pacote de boas-vindas com brindes da empresa, documentos importantes e informações sobre o primeiro dia. Você também pode considerar designar um mentor ou colega de trabalho para apoiá-los durante as primeiras semanas.

Paralelamente, você também pode começar a adicioná-los às suas ferramentas de comunicação interna, ao seu conjunto de tecnologias de marketing e até mesmo ao seu organograma, para que tenham acesso a todas as informações de que precisam (e para que os outros membros da equipe também saibam que eles se juntaram à equipe).

Você pode usar o modelo de organograma da ClickUp para representar a estrutura do departamento de marketing, incluindo linhas de reporte, equipes e departamentos. Isso ajudará os novos funcionários a entender claramente quem faz o quê, a quem se reportar e como as diferentes equipes colaboram.

Visualize as estruturas da equipe e as hierarquias de relatórios com o modelo de organograma do ClickUp

Veja como isso funciona:

Primeiro, reúna todos os detalhes dos membros da equipe em um documento do ClickUp. Melhor ainda, você pode pedir a cada profissional de marketing que redija um documento sobre "como eu trabalho", juntamente com os detalhes do seu perfil

Em seguida, adicione os diferentes tipos de marketing ao quadro branco do ClickUp e use linhas para indicar as hierarquias de relatórios

Adicione detalhes como foto de perfil, responsabilidades, detalhes de contato, etc., para dar mais profundidade

Vincule o ClickUp Doc de cada membro da equipe ao seu perfil no quadro branco para que outros possam saber mais sobre eles sem sobrecarregar o organograma

Os novos contratados podem usar organogramas para entender seu lugar na estrutura da empresa, quem são seus colegas e as relações hierárquicas. Além disso, os funcionários podem identificar facilmente a pessoa certa para entrar em contato em caso de necessidades ou dúvidas específicas, o que leva a fluxos de trabalho mais tranquilos, especialmente ao gerenciar equipes multifuncionais.

Os aspectos essenciais de uma equipe de marketing

Aqui estão algumas dicas finais para ajudá-lo a montar uma equipe de marketing interna bem equilibrada, focada em todos os aspectos essenciais do marketing:

Gerenciamento da presença online

O marketing de gestão da presença online refere-se às estratégias e iniciativas utilizadas para manter a visibilidade de uma marca na Internet. Trata-se de um esforço colaborativo que envolve várias equipes, como a equipe de marketing de conteúdo, a equipe de redes sociais, especialistas em SEO e PPC e, em menor medida, até mesmo equipes de analistas e relações com a mídia.

A sua função de gestão da presença online é responsável por:

Aumentar a visibilidade da marca : torne sua marca fácil de encontrar online por meio de SEO, mídias sociais e listagens de diretórios, como G2, Gartner e Capterra

Direcionar tráfego : atraia clientes em potencial por meio de conteúdo valioso, envolvimento da comunidade e um site otimizado para pesquisa

Obter vantagem competitiva: Destaque-se dos concorrentes apresentando o USP da sua marca

Eles gerenciam sua presença digital geral e constroem uma percepção positiva da marca.

Gerenciamento de mídia

No marketing, a gestão de mídia refere-se ao planejamento estratégico, execução e análise de todas as atividades relacionadas aos canais de mídia pagos, ganhos e próprios. Envolve:

Mídia paga : envolve o gerenciamento de campanhas publicitárias em várias plataformas, como mecanismos de busca (PPC), publicidade em mídias sociais, publicidade gráfica e publicidade nativa

Mídia ganha : concentra-se em garantir cobertura positiva da mídia, como artigos, entrevistas ou análises de produtos em veículos de comunicação tradicionais e publicações online

Mídia própria: inclui todo o conteúdo que você cria e controla, como seu site, publicações em blogs, webinars e boletins informativos

A gestão de mídia pode ser uma função dedicada ou distribuída por diferentes especialistas, dependendo do tamanho da equipe e do orçamento. Enquanto um profissional de marketing pode lidar com todos os aspectos da gestão de mídia em startups, equipes maiores podem ter funções especializadas, como profissional de marketing de ciclo de vida, executivo de relações com analistas e profissional de marketing de influência.

Otimização para mecanismos de busca e criação de links

SEO (Search Engine Optimization) e link building são aspectos essenciais da gestão da presença online e ajudam a melhorar a visibilidade do seu site e o tráfego orgânico nas páginas de resultados dos motores de busca (SERPs).

SEO : otimiza seu site e conteúdo para obter uma classificação mais elevada para palavras-chave relevantes por meio de otimização na página, SEO técnico e pesquisa de palavras-chave

Link building: adquire backlinks (links de outros sites) para o seu site, o que sinaliza confiança e autoridade para os mecanismos de busca

Algumas funções especializadas em SEO são analistas de SEO de conteúdo, gerentes técnicos de SEO e outras semelhantes. Ao combinar eficazmente SEO e link building, sua empresa pode aumentar o tráfego orgânico, atrair leads qualificados e impulsionar as vendas.

Use o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO da ClickUp para gerenciar seus esforços de SEO e reunir todas as suas tarefas de SEO em um único local centralizado.

Fique por dentro das iniciativas de SEO com o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

O modelo vem com painéis integrados que mostram a classificação das suas palavras-chave, quanto tráfego você está recebendo e quais páginas têm melhor desempenho. Este modelo também permitirá que você:

Liste suas palavras-chave alvo, acompanhe seu desempenho e até mesmo anote a concorrência

Alterne entre as visualizações de lista, quadros Kanban ou calendário para ver seus dados da maneira que fizer mais sentido para você

Atribuir tarefas aos membros da equipe, definir prazos e garantir que tudo corra conforme o planejado

Redação publicitária

A redação publicitária é um tipo específico de redação usada em marketing para criar mensagens atraentes e persuasivas para anúncios. Isso inclui anúncios em mídias sociais, anúncios em jornais e até mesmo banners e cartazes de patrocínio de eventos.

A redação publicitária é uma habilidade especial que usa verbos fortes, frases curtas, gatilhos emocionais e "linguagem orientada para benefícios" para chamar a atenção e levar os leitores a agir imediatamente. Os redatores de conteúdo, por outro lado, são mais coloquiais e têm como objetivo educar ou entreter os usuários com conteúdo longo.

Eles também têm OKRs de marketing diferentes. A redação de anúncios é medida por cliques e conversões, enquanto o conteúdo longo é rastreado por métricas como engajamento, tráfego e geração de leads.

Ao contar com redatores de conteúdo e publicitários dedicados, você pode criar conteúdo informativo que atrai clientes em potencial e elaborar textos publicitários persuasivos que convertem visitantes do site em usuários pagantes.

Melhorar a experiência do cliente

As equipes de marketing desempenham um papel importante na formação da experiência do cliente (CX) em toda a jornada do cliente, desde a construção da notoriedade da marca até o uso de comunicações personalizadas para conduzi-los pelo funil.

Veja como eles contribuem:

Mensagens : criar conteúdo claro e informativo que defina expectativas e eduque clientes potenciais

Construção de relacionamentos : usar comunicação personalizada, conteúdo interativo, como demonstrações e questionários, e engajamento nas redes sociais para incentivar conexões

Construção de uma comunidade : Construir uma comunidade onde os clientes possam se conectar, compartilhar experiências e aprender uns com os outros

Vendas adicionais e vendas cruzadas: identificar oportunidades para recomendar produtos ou serviços adicionais que aumentem o valor para o cliente

Todos os profissionais de marketing — desde profissionais de marketing de marca até profissionais de marketing por e-mail e analistas — contribuem para a experiência do cliente em diferentes estágios da jornada do cliente e do funil de compras.

Análise e marketing baseado em dados

Em termos simples, trata-se de usar dados e tendências do comportamento do cliente para informar as decisões de marketing e otimizar as campanhas. É o oposto da abordagem "spray and pray" (espalhar e rezar), que depende de insights para direcionar a mensagem certa ao público certo no momento certo.

O membro-chave aqui é o analista de marketing. Eles também são apoiados por analistas de SEO e especialistas em PPC, que coletam dados de várias fontes — tráfego do site, pesquisas com clientes, análises de mídias sociais e métricas de desempenho de campanhas — para tomar decisões informadas.

Desenvolver e implementar um plano de marketing

O mundo do marketing prospera com rotinas e processos, e duas funções essenciais mantêm seu bom funcionamento: os especialistas em operações de marketing e os gerentes de projetos de marketing, que trabalham para garantir que seu plano de marketing seja executado dentro do prazo.

O primeiro é responsável por escolher as melhores ferramentas de marketing e criar fluxos de trabalho eficientes para manter tudo funcionando perfeitamente. Dependendo da sua pilha de martech, eles também podem lidar com outras operações, como manter a higiene dos dados, remover silos de dados e executar automações de marketing.

O gerente de projetos de marketing, por outro lado, é responsável por todo o ciclo de vida de uma campanha, desde o planejamento e orçamento até a execução e medição dos resultados.

Embora às vezes negligenciadas, essas duas funções importantes são cruciais para garantir que os esforços de marketing realmente tenham sucesso.

Para tornar seu plano de marketing simples e eficaz, use o modelo de plano de marketing do ClickUp.

Acompanhe seu plano de marketing com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Você pode usar este modelo para:

Defina metas e tarefas alcançáveis com base na prioridade (alta, moderada, baixa), juntamente com prazos para cada trimestre

Acompanhe o status, o progresso e o esforço de cada tarefa

Defina campos personalizados, como "Tipo de tarefa", "Trimestre" e "Impacto", para pesquisas específicas com base nos requisitos

Construa uma equipe de alto desempenho para o sucesso do marketing

Uma equipe de marketing de sucesso é um investimento no futuro da sua marca. Ela gera não apenas leads e vendas, mas também clientes fiéis e defensores da marca. Ela gera resultados imediatos, mas também estabelece as bases para o sucesso a longo prazo.

Portanto, é importante dedicar tempo para encontrar as pessoas certas para todo o seu departamento de marketing. Mas você pode simplificar essa tarefa usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp. O ClickUp pode ajudar você a debater funções, analisar lacunas de habilidades e otimizar seu processo de entrevistas.

Inscreva-se no ClickUp e veja como ele pode ajudá-lo a construir a estrutura certa para sua equipe de marketing (e preparar sua equipe de marketing dos sonhos para o sucesso).