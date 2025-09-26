Estratégias comprovadas de marketing para escolas se destacarem em 2025

Sua escola tem 30 segundos para causar uma primeira impressão. É isso.

Seja um pai navegando pelo site da sua escola à meia-noite ou passando de carro pelo campus durante a hora de buscar os filhos, esses momentos fugazes determinam se eles vão se aprofundar ou continuar procurando. 👀

Muitas escolas ainda fazem marketing como se estivéssemos em 2015. Elas dependem do boca a boca e esperam que sua reputação fale por si mesma. Enquanto isso, aquelas que prosperam descobriram o segredo das estratégias modernas de marketing para escolas.

Nesta postagem do blog, exploraremos abordagens práticas que ajudam as escolas a construir confiança, aumentar as matrículas de alunos e atrair as famílias certas. Além disso, veremos como o ClickUp ajuda a otimizar esses esforços de marketing. 🤩

Por que o marketing é importante para as escolas

Um bom marketing ajuda as escolas a se conectarem com alunos em potencial, destacar o que as torna únicas e construir uma confiança duradoura em sua comunidade.

Veja como isso faz a diferença. 👇

Estabilidade nas matrículas: esforços de marketing escolar consistentes e eficazes criam fluxos previsíveis de inscrições e reduzem a volatilidade nas matrículas

Adequação ao público: mensagens direcionadas atraem famílias cujos valores se alinham à sua filosofia educacional

Construção de reputação: A narrativa estratégica em todos os canais de marketing posiciona sua escola como um ativo da comunidade e líder educacional

Diferenciação competitiva: mensagens claras ajudam as famílias em potencial a entender o que torna sua escola única em um mercado concorrido

Sustentabilidade financeira: um número elevado de matrículas proporciona a capacidade financeira para financiar programas, melhorar as instalações e manter os orçamentos do corpo docente

Envolvimento de ex-alunos e da comunidade: O marketing que destaca o sucesso dos alunos fortalece as conexões com a escola por toda a vida

🧠 Curiosidade: Os pais se preocupam muito com a imagem da escola. Em muitos casos, a reputação da escola é mais importante do que as classificações acadêmicas. Quando uma escola tem uma imagem forte, os pais são mais leais, permanecem por mais tempo e são menos sensíveis ao preço.

⭐ Modelo em destaque O modelo de plano de marketing para matrículas escolares da ClickUp ajuda as escolas a transformar estratégias em ações. Você pode mapear campanhas para o distrito escolar e atribuir tarefas à sua equipe. Tudo, desde mensagens até acompanhamentos, fica conectado em um só lugar, facilitando a execução de planos de marketing escolar que alcançam as famílias certas e mostram resultados mensuráveis. Obtenha um modelo gratuito Planeje e acompanhe todas as campanhas de matrículas em um só lugar usando o modelo de plano de marketing para matrículas escolares do ClickUp

As 10 principais estratégias de marketing para escolas

Aqui estão algumas estratégias de marketing de crescimento comprovadas para escolas experimentarem com o apoio da ClickUp for Education. 🚌

1. Crie experiências imersivas no campus virtual

Hoje em dia, as famílias dos futuros alunos querem mais do que simples sites e brochuras. Elas querem dar uma olhada diretamente nas suas salas de aula, laboratórios e comunidades.

As escolas locais podem vencer a batalha pelo número de matrículas criando experiências virtuais atraentes que fazem as famílias sentirem que já passaram um dia no campus.

Você captura a cultura em momentos reais — o suspiro de emoção quando o time de basquete vence a final da temporada, a concentração intensa durante uma competição de robótica do ensino médio, as risadas ecoando pelos corredores durante o almoço.

Esses momentos espontâneos divulgam sua escola melhor do que qualquer folheto jamais poderia fazer.

📌 Exemplo: Faça uma parceria com uma empresa local de mídia digital para criar uma série de experiências virtuais para diferentes divisões escolares. As famílias que estão explorando as admissões no ensino fundamental podem assistir virtualmente a um experimento científico prático, os candidatos ao ensino médio podem observar uma reunião do clube de debate e os visitantes do ensino médio podem participar de uma sessão simulada de aconselhamento universitário.

Principais conclusões

Atualize o conteúdo virtual trimestralmente para refletir as atividades e programas sazonais

Inclua depoimentos autênticos de alunos e professores narrando suas experiências

Crie versões otimizadas para dispositivos móveis para famílias interessadas que navegam em seus celulares

Adicione pontos de acesso interativos que revelam informações mais detalhadas sobre programas específicos

Acompanhe as análises de visualização para entender quais experiências virtuais geram mais consultas

Como o ClickUp ajuda

Comece a colaborar no ClickUp Docs Crie experiências no campus com a edição colaborativa no ClickUp Docs

O software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp facilita as coisas.

As equipes podem redigir textos no ClickUp Docs, onde a equipe de admissões, professores e parceiros de mídia refinam a narrativa juntos em um único lugar. O assistente de IA integrado no Docs também pode ajudar a melhorar ou revisar o texto, ou alterar o estilo.

Visualize o fluxo da sua experiência no campus virtual nos quadros brancos do ClickUp

Quando a história estiver pronta, passe para o ClickUp Whiteboards para mapear o fluxo da experiência — organizando cada cena, conectando os elementos da história e anotando onde os pontos de interação ou versões móveis entram em cena.

🔍 Você sabia? No Butão, a educação inclui algo chamado Felicidade Nacional Bruta. Os alunos aprendem mindfulness, sustentabilidade e compaixão, além das disciplinas regulares.

2. Aproveite os alunos e pais embaixadores

Quando, durante um churrasco na vizinhança, um pai compartilha por que escolheu sua escola, essa conversa entre colegas tem muito mais peso do que um folheto promocional brilhante.

As escolas devem estar preparadas para capacitar sistematicamente esses defensores naturais. Ao aproveitar os pais satisfeitos como contadores de histórias, você aumenta significativamente as chances de sua mensagem ressoar com seu público-alvo.

Esses embaixadores se tornam sua arma secreta para alcançar as famílias.

📌 Exemplo: Lance um programa de embaixadores chamado “Histórias da Escola”, no qual você incentiva as famílias a compartilharem suas experiências de maneira estratégica. Forme duplas de embaixadores com base em interesses comuns, foco acadêmico ou semelhanças demográficas. Em seguida, crie oportunidades estruturadas, como encontros para tomar café, ligações telefônicas e troca de e-mails, nas quais os embaixadores possam abordar preocupações e perguntas específicas das famílias em potencial.

Principais conclusões

Selecione embaixadores que representem diversas origens e experiências escolares

Apoie-as com material de marketing conforme necessário, mas certifique-se de que a voz delas continue sendo exclusivamente delas

Acompanhe quais conexões dos embaixadores se convertem em inscrições, para saber que tipo de mensagem tem mais impacto

Reconheça os embaixadores com melhor desempenho

Como o ClickUp ajuda

Obtenha um modelo gratuito Coordene e acompanhe seu programa de embaixadores com o modelo de plano de marketing para matrículas escolares do ClickUp

Seus pais e alunos embaixadores podem ser seus contadores de histórias mais persuasivos, mas somente se você organizar o programa com precisão. O modelo de plano de marketing para matrículas escolares do ClickUp oferece essa estrutura.

Você pode:

Segmente embaixadores com os campos personalizados do ClickUp para refletir diversas origens, níveis escolares ou vínculos extracurriculares

Acompanhe as atividades de divulgação no ClickUp Board View , movendo pontos de contato como conversas informais ou telefonemas por etapas como planejado, agendado e concluído

Defina automações no ClickUp para lembrar os embaixadores das próximas chamadas ou alertar sua equipe quando uma conversa levar a uma consulta

3. Desenvolva parcerias comunitárias hiperlocais

As escolas que se integram profundamente em suas comunidades criam um valor extraordinário, que é mais forte do que qualquer campanha de marketing. Quando seus alunos se tornam a solução para os desafios locais, você gera histórias autênticas que se espalham organicamente pelas redes comunitárias.

Empresas locais, organizações sem fins lucrativos e organizações cívicas precisam de soluções criativas, e seus alunos precisam de aplicações práticas para o que aprendem.

Essa relação simbiótica gera publicidade positiva e mostra sua filosofia educacional em ação.

📌 Exemplo: Faça uma parceria com o hospital infantil local para que alunos do ensino médio do curso de artes criem murais para as enfermarias pediátricas. Os alunos ganharão aplicação prática de suas habilidades artísticas, e o hospital receberá obras de arte bonitas e inspiradoras.

Principais conclusões

Identifique os desafios da comunidade que se alinham com seus programas acadêmicos

Crie resultados mensuráveis que demonstrem o valor da contribuição dos alunos

Documente e compartilhe histórias de sucesso em várias plataformas e publicações da comunidade

Estabeleça mostras anuais de parceria que celebrem as conquistas dos alunos

Como o ClickUp ajuda

Acompanhe os resultados das parcerias comunitárias com o ClickUp Goals

O ClickUp Goals oferece às escolas uma maneira clara de acompanhar os resultados dos projetos comunitários. Você pode definir metas como o número de parcerias lançadas, as horas contribuídas pelos alunos ou as matérias publicadas na mídia, e o progresso é atualizado automaticamente à medida que as tarefas avançam.

📮 ClickUp Insight: 55% dos gerentes explicam o “porquê” por trás dos projetos, vinculando as tarefas a desafios ou objetivos maiores. Isso significa que 45% dos casos em que se prioriza o processo em detrimento do objetivo podem levar à falta de motivação e impulso entre os membros da equipe. Mesmo os profissionais de alto desempenho precisam ver a importância do seu trabalho e encontrar significado no que fazem. É hora de preencher a lacuna. Conecte tarefas individuais a metas e objetivos gerais no ClickUp. Use relacionamentos e dependências integrados para mostrar como cada esforço contribui para o panorama geral, tornando as tarefas mais significativas para todos em sua equipe. 💫 Resultados reais: A Cartoon Network usou os recursos de gerenciamento de mídia social do ClickUp para concluir a publicação de conteúdo quatro meses antes do previsto e gerenciar o dobro de canais sociais com o mesmo tamanho de equipe.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de campanhas de marketing

4. Implemente publicidade digital baseada em dados

Anúncios genéricos no Facebook sobre sua “excelente educação” muitas vezes desaparecem no vazio digital. A segmentação precisa encontra famílias que estão pesquisando ativamente escolas, que se mudaram recentemente para sua região ou que estão passando por transições na vida que desencadeiam a busca por escolas.

As escolas que dominam a publicidade digital criam múltiplas campanhas altamente direcionadas que abordam diretamente situações e preocupações específicas das famílias.

📌 Exemplo: Crie campanhas publicitárias separadas para diferentes segmentos familiares. Durante os períodos de matrículas na primavera, direcione anúncios com ambientes de aprendizagem na primeira infância para famílias jovens com crianças em idade escolar. Você pode realizar simultaneamente campanhas voltadas para famílias com filhos no segundo ano do ensino médio, com foco na preparação para a faculdade e oportunidades acadêmicas avançadas.

Principais conclusões

Use públicos semelhantes com base nas famílias mais satisfeitas atualmente

Faça testes A/B com anúncios criativos apresentando diferentes dados demográficos e atividades dos alunos

Implemente campanhas de redirecionamento para visitantes do site que não convertem imediatamente

Acompanhe o custo por consulta e o custo por matrícula em diferentes segmentos de público

Como o ClickUp ajuda

Monitore e compare o desempenho da campanha entre segmentos de público nos painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem às escolas uma visão clara do desempenho das campanhas em tempo real. Você pode monitorar métricas de produtividade de marketing, como custo por consulta, custo por matrícula ou taxas de engajamento para diferentes segmentos de público, em um só lugar.

As integrações do ClickUp permitem sincronizar suas plataformas de publicidade, como Facebook Ads ou Google Ads, com o ClickUp através do Zapier, transferindo os dados da campanha diretamente para tarefas e painéis.

Sincronize dados de anúncios de várias plataformas no ClickUp

📖 Leia também: Como criar um plano de gestão de marketing de conteúdo

5. Organize eventos exclusivos que se tornem temas de conversa na comunidade

Eventos escolares memoráveis criam experiências compartilhadas que as famílias atuais e potenciais discutem por meses a fio.

Essa estratégia de marketing de campo mostra a personalidade da sua escola e, ao mesmo tempo, oferece um valor genuíno aos participantes. As famílias devem sair com a sensação de que adquiriram novos conhecimentos e viveram uma experiência única.

📌 Exemplo: Organize uma noite de “Ciência sob as estrelas”, na qual as famílias participam de observações astronômicas usando telescópios profissionais, enquanto os alunos apresentam seus projetos de pesquisa. Inclua demonstrações interativas e oportunidades para conhecer informalmente o corpo docente da área de ciências. Este evento apresenta programas STEM, criando uma experiência que as famílias irão discutir com amigos e vizinhos.

Principais conclusões

Limite o tamanho do público para garantir interações de qualidade

Treine os alunos para atuarem como anfitriões confiantes e embaixadores do programa

Crie momentos dignos do Instagram e oportunidades para fotos durante todo o evento

Faça o acompanhamento em até 48 horas, enquanto o entusiasmo ainda está alto

Faça pesquisas com os participantes para coletar feedback e melhorar os próximos eventos

Como o ClickUp ajuda

Obtenha um modelo gratuito Gerencie RSVPs, tarefas e logística de eventos por meio do modelo de marketing de eventos do ClickUp

O modelo de marketing de eventos do ClickUp mantém tudo em um só lugar, para que o planejamento nunca pareça disperso. As escolas podem acompanhar as confirmações de presença por meio de campos personalizados e mapear cada etapa do evento nas visualizações do ClickUp.

O agendamento é onde o Calendário ClickUp adiciona outra camada de suporte. Uma vez que as tarefas estão no modelo, o calendário de IA ajuda a distribuir o trabalho pela equipe, garantindo que as principais sessões de preparação, treinamento de voluntários e pesquisas pós-evento ocorram no momento certo.

Programe a preparação e os acompanhamentos de forma integrada usando o Calendário ClickUp

📖 Leia também: O melhor software de gestão de campus

6. Invista em marketing de conteúdo

As escolas que oferecem orientação educacional valiosa de forma consistente constroem confiança e credibilidade, o que se traduz diretamente em interesse pelas matrículas.

Um marketing de conteúdo bem-sucedido posiciona seu corpo docente e administrativo como líderes inovadores que entendem tanto as tendências educacionais quanto os desafios dos pais. Essa abordagem baseada na expertise atrai famílias que buscam especialistas em educação, e não apenas prestadores de serviços.

📌 Exemplo: Lance uma série semanal de podcasts chamada “Aprendendo além da sala de aula”, com entrevistas com membros do corpo docente, ex-alunos e especialistas em educação. Os tópicos podem incluir orientação sobre admissão em faculdades, desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico ou estimulação da criatividade em crianças. Distribua episódios nas principais plataformas de podcast e compartilhe destaques nas redes sociais. Isso posiciona sua escola como um recurso educacional, ao mesmo tempo em que mostra a expertise do corpo docente.

Principais conclusões

Publique conteúdo de forma consistente em um cronograma previsível

Aborde temas educacionais em alta e as preocupações atuais dos pais

Inclua conselhos práticos que os leitores possam implementar imediatamente

Reutilize o conteúdo do blog em publicações nas redes sociais, boletins informativos e materiais de apresentação

Publique artigos como convidado em sites locais sobre parentalidade e publicações sobre educação

Como o ClickUp ajuda

Elabore, refine e reutilize conteúdo especializado com o ClickUp Brain dentro do Docs

Muitas escolas têm dificuldade em publicar regularmente e manter os tópicos atualizados. O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, ajuda a resolver isso. Ele funciona dentro do Docs, para que você possa pesquisar, redigir e editar sem sair do seu espaço de trabalho.

Os professores ou a equipe de admissões podem começar com anotações preliminares em um documento e, em seguida, usar o ClickUp Brain para expandi-las em esboços estruturados, refinar a linguagem ou sugerir títulos para blogs, podcasts ou notícias da escola.

Como tudo fica no Docs, a colaboração é perfeita e os ciclos de feedback são curtos.

🚀 Experimente esta sugestão: Você pode sugerir ideias para boletins informativos que posicionem a Mulberry High School como especialista em educação e nos ajudem a alcançar melhor as famílias?

💡 Dica profissional: Use a temporada de admissões para testar mensagens. Se você estiver veiculando vários anúncios nas redes sociais ou convites para eventos abertos ao público, experimente diferentes propostas de valor — desempenho acadêmico, currículo criativo, segurança etc. Aquela em que os pais mais clicarem será sua mensagem principal para o ano.

7. Otimize a pesquisa local e a reputação online

Sua presença digital deve ser fácil de encontrar, informativa e atraente em todas as plataformas onde as famílias possam encontrar sua escola. Certifique-se de que sua escola apareça com destaque nos resultados dos mecanismos de busca locais para palavras-chave educacionais relevantes.

Além disso, concentre-se na gestão da reputação online para controlar a narrativa sobre sua escola em plataformas de avaliação, canais de mídia social e fóruns comunitários.

📌 Exemplo: Crie páginas de destino específicas para cada local para famílias que pesquisam termos como “melhores escolas particulares perto de [nome do bairro]” ou “escolas preparatórias para a faculdade em [cidade]”. Inclua depoimentos de famílias dessas áreas específicas, informações sobre transporte e conexões com a comunidade. Publique regularmente conteúdo em blogs sobre temas educacionais locais e participe de fóruns comunitários onde as famílias discutem opções escolares.

Principais conclusões

Reivindique e otimize listagens em todas as principais plataformas de diretórios e avaliações

Implemente planos de otimização de mecanismos de pesquisa locais, incluindo o Google Meu Negócio

Desenvolva estratégias de comunicação de marketing para lidar com comentários negativos online

Acompanhe mensalmente a opinião online e as classificações de pesquisa para identificar oportunidades de melhoria

Como o ClickUp ajuda

*Trabalhe com o ClickUp Brain em todo o seu espaço de trabalho para debater ideias

O ClickUp Brain está presente em todo o seu espaço de trabalho, para que você possa debater ideias de marketing, redigir textos de SEO ou até mesmo responder a avaliações sem sair do ClickUp. Isso facilita o acompanhamento do conteúdo que mantém sua escola visível nas pesquisas locais.

Ele também oferece suporte à geração de imagens por IA, para que sua equipe possa criar recursos visuais para páginas de destino ou publicações em redes sociais diretamente no ClickUp.

🧠 Curiosidade: Na década de 1980, escolas particulares nos Estados Unidos começaram a usar outdoors para competir por matrículas, especialmente em áreas suburbanas. Essa mudança marcou o início do tratamento da educação como um mercado competitivo.

8. Desenvolva narrativas estratégicas nas redes sociais

Estratégias de marketing escolar específicas para cada plataforma ajudarão a maximizar o impacto de suas campanhas nas redes sociais. Para colocar isso em perspectiva:

O Instagram exibe momentos visuais e conteúdo dos bastidores

O LinkedIn direciona-se aos pais de forma profissional, destacando programas de preparação para a carreira

O TikTok alcança as famílias por meio de conteúdo gerado por alunos e tópicos em alta

📌 Exemplo: Crie as “sextas-feiras da voz do aluno”, com publicações semanais no Instagram em que diferentes alunos compartilham seu dia típico por meio de Stories. Inclua aulas, conversas durante o almoço, atividades extracurriculares e hora de fazer o dever de casa.

Principais conclusões

Use hashtags com a marca da escola de forma consistente para construir uma comunidade em torno do seu conteúdo

Compartilhe conteúdo gerado por usuários de famílias atuais para aumentar o alcance autêntico

Monitore as conversas nas redes sociais sobre sua escola e educação em geral

Como o ClickUp ajuda

Obtenha um modelo gratuito Gerencie campanhas de marketing nas redes sociais com o modelo de plano de marketing nas redes sociais para escolas do ClickUp

As famílias se conectam com histórias, não com anúncios. O modelo de plano de marketing de mídia social para escolas da ClickUp oferece à sua equipe um único centro para planejar e gerenciar essas campanhas.

Você pode mapear o conteúdo do Instagram, LinkedIn e TikTok na visualização do calendário, atribuir publicações a funcionários ou alunos embaixadores e acompanhar as aprovações.

Ainda não utiliza o ClickUp? Veja o que este usuário tem a dizer:

Sem o ClickUp, não seríamos capazes de identificar rapidamente lacunas no trabalho e nos processos. A possibilidade de visualizar tarefas sem prazos, tarefas atrasadas, tarefas sem pontos de sprint e tarefas sem responsáveis me ajuda a manter o ritmo de avanço entre equipes e projetos. Essas métricas não estão disponíveis na maioria dos softwares de gerenciamento de projetos.

9. Implemente programas de recompensa por indicação

Seus ex-alunos, bem como as famílias de alunos antigos e atuais, podem ajudar a divulgar sua instituição. Programas estratégicos de indicação podem transformar esse alcance ampliado em esforços estruturados de marketing educacional.

Crie recompensas que melhorem a experiência escolar, em vez de parecerem transacionais. Os ex-alunos e as famílias devem se sentir valorizados por contribuírem para o crescimento da comunidade escolar, em vez de serem recompensados por atividades de vendas.

📌 Exemplo: Lance o programa “Construtor de Comunidade”, no qual indicações bem-sucedidas rendem pontos para experiências exclusivas. 25 pontos podem desbloquear a inscrição prioritária para programas populares de verão, 50 pontos podem garantir vagas reservadas no estacionamento e 100 pontos podem render visitas guiadas privadas ao campus para parentes visitantes.

Principais conclusões

Acompanhe as taxas de sucesso das indicações para identificar suas campanhas mais eficazes

Forneça ferramentas de referência, incluindo materiais digitais e guias de pontos de discussão

Comemore publicamente as indicações bem-sucedidas para incentivar a participação contínua

Como o ClickUp ajuda

Crie e amplie programas de recompensa por indicação de forma eficiente usando o ClickUp Brain MAX

O ClickUp Brain MAX ajuda as escolas a projetar e dimensionar programas de indicação. Como um companheiro de IA para desktop, ele integra conversão de voz em texto, pesquisa empresarial e IA multimodelo em um único lugar, permitindo que as equipes trabalhem mais rapidamente e se mantenham organizadas.

Ao criar um programa de desenvolvimento comunitário, determine ideias de recompensas por meio do Talk to Text no ClickUp e veja o Brain MAX transformá-las em guias refinados voltados para as famílias. Em média, as equipes escrevem 400% mais sem digitar e economizam uma hora por dia, liberando a equipe para se concentrar em cultivar relacionamentos em vez de formatar documentos.

Também é possível gerar variações de e-mails de indicação, rascunhos de mensagens nas redes sociais para os principais embaixadores e criar relatórios de progresso precisos.

🚀 Experimente esta sugestão: Ajude-me a criar um fluxo de trabalho completo para o programa de indicação Community Builder para escolas. Preciso que você: Crie ideias criativas de recompensas para famílias que indicarem novos alunos Crie guias sofisticados voltados para as famílias que expliquem como funciona o programa de indicação Escreva várias variações de e-mails de convite para indicação que os pais possam enviar Escreva publicações nas redes sociais celebrando nossos principais pais embaixadores Crie um sistema de acompanhamento do progresso com modelos de relatórios Estruture isso como um programa passo a passo que as escolas possam implementar imediatamente. Inclua exemplos específicos, modelos e resultados mensuráveis. Torne tudo fácil de entender e acessível aos pais.

💡 Dica profissional: Posicione sua escola como um centro comunitário. Organize workshops, trocas de livros ou sessões de bem-estar abertas aos pais locais, mesmo que eles não tenham filhos na sua escola. Isso gera confiança, propaganda boca a boca e lembrança da marca a longo prazo, sem a necessidade de vendas agressivas.

10. Execute campanhas direcionadas de mala direta

O domínio do marketing digital não eliminou a eficácia das campanhas de mala direta bem executadas. Os materiais físicos criam conexões tangíveis e muitas vezes recebem mais atenção do que as comunicações digitais.

Crie materiais que reflitam a atenção aos detalhes da sua escola, ao mesmo tempo em que fornecem informações que as famílias realmente desejam guardar e consultar.

📌 Exemplo: Envie pacotes de admissão personalizados para famílias que solicitaram informações. Inclua uma nota manuscrita do diretor de admissões referenciando detalhes específicos da consulta da família. Além disso, você pode adicionar um pequeno item com a marca, como um marcador de livro ou um pacote de adesivos que as crianças possam usar, mantendo sua escola em destaque.

Principais conclusões

Segmente listas de e-mails com base nas fontes de consulta e nos dados demográficos das famílias

Inclua chamadas à ação atraentes com etapas específicas e prazos definidos

Acompanhe as taxas de resposta e ajuste as mensagens com base nos KPIs de marketing

Coordene o momento do envio de malas diretas com outras atividades de marketing para obter o máximo impacto

💡 Dica profissional: crie “destaques de ex-alunos” com um objetivo. Destaque o que os ex-alunos estão fazendo agora e como a escola ajudou a moldar esse resultado. É isso que os pais querem ver.

Desafios comuns de marketing escolar (e como resolvê-los)

Aqui estão os maiores desafios que vemos as escolas enfrentando e como lidar com eles de frente. ⚒️

⚠️ Esforços dispersos em várias plataformas

Sua equipe de admissões publica esporadicamente no Instagram, envia boletins informativos ocasionais e lança campanhas sem uma coordenação clara. Enquanto isso, seu departamento de desenvolvimento cria mensagens separadas para doadores, e os professores compartilham atualizações da sala de aula de forma independente.

Essas mensagens contraditórias confundem as famílias e podem diluir a identidade da marca da sua escola.

✅ A solução: Desenvolva um manual de marketing abrangente que padronize sua abordagem em todos os canais. Esse documento dinâmico deve incluir diretrizes de comunicação, calendários de conteúdo, processos de aprovação e protocolos de resposta.

⚠️ Não tem ideia do que está funcionando?

Você gasta dinheiro em anúncios no Facebook, campanhas de mala direta e brochuras sofisticadas, mas, honestamente, não tem ideia de quais delas geram inscrições.

Seu instinto diz que as publicações no Instagram estão funcionando, mas seu comitê de orçamento quer números reais.

✅ A solução: O software de marketing empresarial conecta seus pontos de marketing às decisões reais de matrícula. Essas plataformas rastreiam a jornada dos clientes potenciais desde a primeira visita ao site até a matrícula, mostrando quais pontos de contato influenciam as decisões e quais investimentos proporcionam o maior retorno.

⚠️ Orçamentos limitados competindo com concorrentes com melhor financiamento

A escola bem financiada do outro lado da cidade tem uma equipe de marketing dedicada, enquanto você gerencia admissões, marketing e provavelmente outras três funções.

Você está cansado de perder famílias excelentes para escolas com campanhas mais chamativas.

✅ A solução: Use IA para marketing digital para lidar com tarefas rotineiras, como agendar publicações e classificar leads. Libere seu tempo para construir relacionamentos que apoiam sua instituição a longo prazo.

Marketing poderoso para escolas com o ClickUp

Estratégias de marketing sólidas para escolas só funcionam quando vão além do planejamento e passam à ação.

O ClickUp oferece às escolas o espaço necessário para realizar essas iniciativas. Você pode planejar campanhas de matrículas, manter os eventos em dia, gerenciar recompensas por indicações e publicar novos conteúdos sem precisar alternar entre diferentes ferramentas.

O ClickUp Brain lida com transcrições e ações rápidas, o Brain MAX redige conteúdos prontos para compartilhar e os modelos mantêm tudo dentro do cronograma. Além disso, com gerenciamento de tarefas, documentos e bate-papos em equipe, tudo em uma plataforma fácil de usar e alimentada por IA, o ClickUp oferece um único espaço de trabalho de IA convergente para todo o seu trabalho.

É assim que sua equipe economiza horas e cria o tipo de momento que conquista as famílias.

Por que esperar? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! 📋