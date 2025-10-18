Modelos profissionais gratuitos de propostas de patrocínio para garantir mais negócios

Uma proposta de patrocínio bem elaborada pode ser a chave para garantir parcerias valiosas.

Esteja você organizando um evento, lançando uma nova iniciativa ou realizando uma campanha sem fins lucrativos, o modelo certo de proposta de patrocínio ajuda a destacar o valor, apresentar oportunidades claras e fechar negócios mais rapidamente.

Nesta publicação, reunimos os melhores modelos gratuitos e profissionais de propostas de patrocínio para ajudá-lo a atrair e conquistar patrocinadores com confiança. Continue lendo!

Um modelo de proposta de patrocínio é um documento pré-elaborado usado para solicitar apoio financeiro ou em espécie de empresas ou indivíduos para um evento, projeto ou organização.

Esses modelos fornecem uma estrutura clara para apresentar os detalhes do evento, oportunidades de patrocínio, pacotes de patrocínio, público-alvo e principais benefícios para patrocinadores em potencial. Eles também garantem a consistência entre as propostas, facilitando a personalização para cada patrocinador em potencial.

Um bom modelo de proposta de patrocínio é claro, bem estruturado e facilmente personalizável para diferentes patrocinadores em potencial. Ele destaca as oportunidades de patrocínio e descreve claramente o que o patrocinador recebe em troca.

Aqui estão os principais recursos a serem procurados:

Capa profissional com a marca: uma capa limpa e visualmente atraente com o nome do evento, logotipo, data e marca relevante define instantaneamente o tom e sinaliza credibilidade

Carta de patrocínio concisa ou resumo da proposta: Esta carta inicial deve apresentar brevemente o seu evento ou iniciativa, explicar o seu objetivo e indicar por que você está buscando patrocínio. Ela deve transmitir rapidamente a proposta de valor para o patrocinador

Visão geral do evento e informações sobre o público: forneça contexto descrevendo os objetivos do evento, o tipo de participantes e os dados demográficos do público. Isso ajuda os patrocinadores a entender quem eles alcançarão e como isso se alinha à sua marca

Níveis de patrocínio e detalhamento dos benefícios: Os patrocinadores apreciam opções. Liste claramente os pacotes de patrocínio disponíveis (como Ouro, Prata, Bronze) e o que cada um inclui — desde a colocação de logotipos e menções nas redes sociais até espaço em estandes e oportunidades de palestras

Provas visuais e destaques de eventos anteriores: inclua imagens, depoimentos ou métricas importantes de eventos anteriores para estabelecer credibilidade. Isso garante aos patrocinadores que seu evento é bem organizado e capaz de proporcionar exposição tangível

Detalhes financeiros e resultados esperados: Seja sincero sobre as taxas de patrocínio, faixas de contribuição e o que está incluído em cada nível. A transparência ajuda os patrocinadores a avaliar seu investimento com confiança

Informações de contato claras e próximos passos: Facilite a ação dos patrocinadores. Inclua detalhes de contato direto, uma chamada à ação clara e quaisquer prazos importantes ou cronogramas de decisão

Formato personalizável e editável: os melhores modelos são fáceis de personalizar para diferentes patrocinadores, eventos e setores, permitindo que você adapte sua proposta sem precisar começar do zero todas as vezes

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de propostas de patrocínio:

Se o seu objetivo é persuadir patrocinadores em potencial e apresentar uma proposta clara e convincente, esses modelos prontos para uso podem economizar horas de formatação.

Aqui está uma coleção que vale a pena marcar como favorita:

1. Modelo de quadro branco para proposta de projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize suas ideias de patrocínio visualmente com o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

O modelo de quadro branco para propostas de projetos da ClickUp substitui o processo de apresentação em planilhas por uma configuração visual e colaborativa.

Em vez de escrever tudo do zero, este modelo permite que você planeje suas oportunidades de patrocínio, cronogramas, resultados esperados e pacotes de patrocínio em um único quadro de arrastar e soltar. Isso é perfeito se você estiver trabalhando com uma equipe ou fazendo apresentações para vários patrocinadores de projetos.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Estruture visualmente as seções da proposta usando uma interface de quadro branco

Atribua funções às partes interessadas usando campos personalizados

Acompanhe o progresso através do status das tarefas, como Aberto e Concluído

Alterne instantaneamente entre a visualização da proposta e os recursos de integração

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos ou organizações sem fins lucrativos que precisam criar propostas de patrocínio de forma colaborativa, com espaço para contribuições em tempo real e edição rápida.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Informações comerciais críticas se perdem no ruído digital sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões. Com os recursos de gerenciamento de tarefas e IA contextual do ClickUp, você pode criar tarefas a partir de chats, comentários, documentos ou até mesmo e-mails — para que suas propostas de patrocínio, cronogramas e entregas permaneçam alinhados, acionáveis e em um só lugar.

2. Modelo de proposta de orçamento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, apresente e ajuste seus gastos com patrocínios com o modelo de proposta de orçamento do ClickUp.

O modelo de proposta de orçamento do ClickUp oferece um formato simples para mapear custos projetados, cronogramas e expectativas de ROI, sem precisar lidar com uma dúzia de planilhas. Se sua proposta de patrocínio exigir uma análise financeira detalhada, este modelo fornece uma apresentação clara e concisa dos números.

Este modelo de proposta de orçamento é especialmente útil quando você deseja construir confiança com potenciais patrocinadores corporativos, mostrando que já fez as contas.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Liste e acompanhe os custos estimados do evento por categoria.

Visualize os cronogramas do projeto usando a visualização Gantt.

Organize notas financeiras e aprovações em um único documento.

Atribua atualizações e revisões à sua equipe para obter contribuições em tempo real.

🔑 Ideal para: Equipes que precisam apresentar um plano financeiro claro e detalhado a patrocinadores em potencial, mantendo as discussões e atualizações internas sobre o orçamento em um único lugar.

🔎 Você sabia? A Brand Right Marketing passou de uma operação individual para uma agência com 25 funcionários ao otimizar os fluxos de trabalho com o ClickUp. Modelos de tarefas e automações eliminaram transferências manuais, reduziram a confusão e economizaram horas em todos os departamentos, permitindo que a equipe gerenciasse mais de 40 projetos da web simultaneamente com o mínimo de caos.

3. Modelo de processo de RFP do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie todas as etapas da sua solicitação de proposta de patrocínio com o modelo de processo de solicitação de proposta da ClickUp.

Se o seu modelo de proposta de patrocínio de evento envolve a seleção de fornecedores ou patrocínios colaborativos, este foi criado para lidar com essa complexidade. O modelo de processo de RFP da ClickUp é uma estrutura orientada por tarefas que permite coordenar todas as etapas do processo de solicitação de proposta — desde a definição de suas metas até o acompanhamento das respostas dos fornecedores e a seleção do parceiro certo.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe prazos e o status das propostas com campos de tarefas personalizados.

Atribua tarefas de revisão de propostas à sua equipe e identifique as partes interessadas.

Compare opções de patrocínio e respostas de fornecedores com visões claras.

Crie cronogramas usando as visualizações Gantt ou Calendário.

🔑 Ideal para: Organizações que gerenciam patrocínios corporativos ou eventos apoiados por fornecedores, onde selecionar o parceiro certo é tão importante quanto a proposta em si.

➡️ Leia também: O melhor software de gestão de membros para organizações

Obtenha o modelo gratuito Colete e acompanhe informações de patrocinadores sem esforço com o modelo de formulário de patrocínio do ClickUp.

Conseguir o interesse dos patrocinadores é uma coisa. Manter o controle de nomes, contatos, tipos de apoio e acompanhamentos é outra. O modelo de formulário de patrocínio da ClickUp oferece uma maneira estruturada de reunir e organizar todas as solicitações de patrocínio recebidas.

Este modelo de formulário de patrocínio apresenta várias visualizações, campos personalizados e fluxos de trabalho automatizados, garantindo que nada seja esquecido e que todos os patrocinadores em potencial recebam atenção profissional.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Personalize formulários com campos detalhados para contato e tipo de suporte.

Acompanhe o status de cada patrocinador por meio de etapas como “A fazer”, “Em contato” e “Aprovação”.

Classifique as inscrições por tipo de patrocínio, prioridade ou fonte.

Centralize os dados dos patrocinadores para simplificar o contato e o acompanhamento.

🔑 Ideal para: Equipes de eventos e organizações sem fins lucrativos que lidam com várias consultas de patrocinadores e precisam de um sistema rápido e unificado para gerenciar todas as oportunidades de patrocínio recebidas.

🔎 Você sabia? As equipes que utilizam os modelos do ClickUp para criar manuais de entrega ao cliente relatam uma prestação de serviços 64% mais rápida, reduzindo drasticamente o tempo gasto na organização e operacionalização de seus fluxos de trabalho.

5. Modelo de narrativa de projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie clareza e alinhamento com o modelo de narrativa de projeto do ClickUp.

Uma proposta de patrocínio bem elaborada não é apenas uma lista de números; ela precisa de uma história convincente. O modelo de narrativa do projeto da ClickUp oferece uma estrutura clara para explicar o “porquê” por trás do seu evento ou iniciativa.

Este formato em estilo Doc permite que você defina metas, orçamento, cronograma e objetivos de uma forma que alinhe as equipes internas e forneça aos patrocinadores em potencial uma razão clara para apoiá-lo.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Elabore sua narrativa usando um layout de documento focado

Destaque metas, resultados e cronogramas de forma clara

Divida a redação em tarefas práticas para a equipe

Insira cronogramas visuais, como gráficos de Gantt, quando necessário

🔑 Ideal para: Equipes que estão preparando uma carta de proposta abrangente ou uma apresentação pronta para executivos que conte a história por trás de sua proposta de patrocínio de evento.

➡️ Leia também: Melhores softwares de banco de dados gratuitos

Obtenha o modelo gratuito Combine patrocinadores com a causa certa usando o modelo de tarefa do formulário de patrocínio do ClickUp

Este modelo é simples e pronto para uso. O modelo de tarefa do formulário de patrocínio da ClickUp foi criado para aqueles que precisam acompanhar e gerenciar conexões com patrocinadores sem complicar demais o processo.

É um modelo de nível de tarefa, o que significa que você pode iniciá-lo em segundos e começar a registrar imediatamente o interesse dos patrocinadores, acompanhamentos e tipos de apoio. Isso é ótimo para atualizações em movimento e equipes pequenas que querem apenas algo que funcione.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Crie uma tarefa para cada lead de patrocinador

Marque e categorize os patrocinadores por evento, tipo de apoio ou status

Adicione notas e atualizações à medida que as interações acontecem

Defina lembretes para acompanhamentos ou pontos de decisão

🔑 Ideal para: Pequenas equipes ou organizadores de eventos individuais que desejam acompanhar as solicitações de patrocínio sem precisar usar várias ferramentas.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos para organizações sem fins lucrativos no Excel e ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize o acompanhamento de patrocinadores para o seu podcast com o modelo de patrocínio de podcast do ClickUp

O modelo de patrocínio de podcast da ClickUp é um kit de ferramentas completo para podcasters que desejam transformar o alcance do público em receita real. Ele permite que você gerencie pesquisas de patrocinadores, criação de pacotes, divulgação e entregas a partir de uma única configuração baseada em documentos.

Você pode mapear oportunidades de patrocínio, anexar kits de mídia e manter registros detalhados de todas as conversas, tudo isso sem precisar de ferramentas ou planilhas extras.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe os leads e as conversas com patrocinadores

Crie kits de mídia e faça o upload deles online

Descreva os espaços publicitários, os resultados esperados e os prazos

Organize pacotes de patrocínio por valor ou duração

🔑 Ideal para: Podcasters que desejam formalizar e ampliar seus pedidos de patrocínio e fluxo de trabalho de parcerias, mantendo tudo centralizado.

Assista a este vídeo para saber como o Calendário ClickUp permite que você faça tudo da maneira mais eficiente possível!

8. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Colete, atribua e acompanhe as solicitações de patrocinadores com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Para qualquer equipe que lida com solicitações de patrocínio, logística ou aprovações internas, este modelo de formulário de solicitação da ClickUp oferece um processo de admissão simplificado. É um modelo em estilo de lista projetado para coletar informações através da criação de formulários, atribuição automática de tarefas e manutenção de tudo rastreável em um único lugar.

Em vez de ficar atrás de e-mails e planilhas, o modelo oferece um sistema centralizado que permite visibilidade entre as equipes.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Configure formulários de solicitação com campos específicos, como finalidade e informações de contato

Atribua automaticamente as solicitações recebidas aos membros certos da equipe

Acompanhe o status das solicitações usando visualizações como Lista, Quadro ou Calendário

Use lembretes integrados e atualizações de tarefas para evitar atrasos no acompanhamento

🔑 Ideal para: Equipes que lidam com solicitações de patrocínio de eventos, pedidos de fornecedores ou aprovações de recursos internos que precisam de uma maneira padronizada de gerenciar o recebimento e a atribuição.

💡 Dica bônus: Use modelos de formulários de inscrição se você recebe regularmente consultas de patrocinadores ou gerencia várias propostas para diferentes eventos. Os formulários de inscrição ajudam a coletar informações padronizadas, como detalhes da empresa, interesses de patrocínio, faixa de orçamento e informações de contato, desde o início.

9. Modelo de planejamento de eventos para arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se atualizado em todas as tarefas com o modelo de planejamento de eventos para arrecadação de fundos do ClickUp

O modelo de planejamento de eventos para arrecadação de fundos da ClickUp foi criado especificamente para equipes sem fins lucrativos e organizadores de eventos que lidam com fornecedores, listas de convidados, listas de verificação de planejamento de eventos, patrocínios e doações.

Este modelo baseado em tarefas divide o caos em etapas gerenciáveis, desde a definição de metas de arrecadação de fundos até a coordenação de tarefas em toda a sua equipe. Tudo fica em um só lugar, então você não precisa alternar entre documentos, planilhas e calendários para planejar seu próximo evento.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Atribua e programe tarefas relacionadas a eventos em várias equipes

Acompanhe orçamentos, metas de receita e objetivos do evento com campos personalizados

Visualize seu cronograma usando o modo Gantt ou Calendário

Monitore o status em tempo real usando painéis e notificações

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que planejam eventos complexos com vários pacotes de patrocínio ou metas de doação e que precisam de um fluxo de trabalho estruturado, mas flexível.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de propostas de eventos para o seu próximo evento

10. Modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descreva e execute sua estratégia com o modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Este modelo tem tudo a ver com visão global. O modelo de plano de arrecadação de fundos da ClickUp oferece um documento pronto para uso que ajuda a estruturar toda a sua campanha, desde a definição de metas até a execução final.

Ao contrário dos modelos com muitas tarefas, este modelo de captação de recursos é perfeito para escrever sua visão, mapear as etapas e alinhar sua equipe antes de agir. É estratégico, não tático.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Defina metas de arrecadação de fundos e marcos importantes da campanha

Documente seu alcance, cronogramas e estratégias de apresentação aos patrocinadores

Planeje o envolvimento dos doadores e as oportunidades de patrocínio passo a passo

Colabore em edições e controle de versões em um único documento compartilhado

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos ou equipes pequenas que desejam criar uma estratégia abrangente de arrecadação de fundos antes de mergulhar na execução do evento ou apresentar a proposta a patrocinadores em potencial.

11. Modelo de carta de doação ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e gerencie o alcance de doadores com o modelo de carta de doação do ClickUp

O modelo de carta de doação do ClickUp oferece uma maneira estruturada de escrever, personalizar e acompanhar o contato com os doadores, sem precisar reinventar a roda todas as vezes. Ele é configurado como um documento, facilitando a elaboração de conteúdo, o gerenciamento de revisões e a colaboração com sua equipe em um só lugar.

Além de escrever, ele ajuda você a organizar informações sobre doadores, registrar respostas e garantir acompanhamentos oportunos ou notas de agradecimento.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Elabore cartas de doação personalizadas para diferentes tipos de doadores

Acompanhe o progresso da divulgação e as versões das cartas em um só lugar

Armazene informações sobre doadores e personalize mensagens usando campos personalizados

Use as ferramentas de e-mail integradas para enviar cartas diretamente

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e equipes de arrecadação de fundos que precisam de um processo repetível e organizado para gerenciar cartas de patrocínio e divulgação de doações em grande escala.

via PandaDoc

Suponha que você esteja pronto para apresentar a potenciais patrocinadores um documento preciso e juridicamente válido. Nesse caso, o modelo de proposta de patrocínio da PandaDoc oferece mais do que apenas uma estrutura: ele oferece recurso de assinatura eletrônica, um fluxo de trabalho de aprovação integrado e flexibilidade para cobrir tanto a apresentação quanto o contrato de uma só vez.

De pacotes de patrocínio a cláusulas de cancelamento, este modelo de proposta comercial garante que todos os detalhes sejam abordados.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Inclua um vídeo do evento, o perfil dos participantes e os benefícios para os patrocinadores.

Adicione termos juridicamente vinculativos, como contribuição, rescisão e condições.

Integre com ferramentas de assinatura eletrônica, como o PandaDoc, para aprovação imediata.

Use seções pré-preenchidas para criar propostas para diferentes tipos de eventos (esportes, música, moda).

🔑 Ideal para: Agências ou organizadores de eventos que desejam enviar cartas de proposta e contratos de patrocínio prontos para assinar em um único formato digital com a marca da empresa.

Os patrocínios centrados em eventos únicos e de alto impacto proporcionam um ROI 35% maior do que as campanhas ao longo do ano. Isso significa que uma proposta de patrocínio pontual é frequentemente mais persuasiva do que uma de longo prazo, especialmente para marcas que buscam picos de visibilidade.

via Proposify

O modelo de proposta de patrocínio da Proposify foi projetado para equipes que precisam de uma apresentação elegante para fechar negócios.

Ele foi criado com tudo o que você precisa, desde exemplos de cartas de patrocínio até tabelas de preços interativas, termos pré-preenchidos e assinaturas digitais, tornando-o ideal para quem deseja apresentar e fechar acordos de patrocínio corporativo em um só lugar. Além disso, ele é 100% personalizável, permitindo que você o adapte para qualquer evento, campanha de arrecadação de fundos ou campanha.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Personalize capas, cronogramas e pacotes de patrocínio.

Adicione vídeos incorporados, biografias e diferenciais para atrair patrocinadores.

Use preços interativos para apresentar níveis e aceitar depósitos.

Obtenha assinaturas eletrônicas juridicamente vinculativas sem precisar mudar de ferramenta.

🔑 Ideal para: Agências, organizações sem fins lucrativos e profissionais de marketing que precisam de um modelo de proposta completo com fluxos de trabalho digitais integrados para garantir patrocinadores de forma rápida e profissional.

🔎 Você sabia? Patrocinadores não endêmicos observam um aumento de 15 a 20% no engajamento quando estabelecem conexões autênticas. Mesmo que seu evento não “combine” com a categoria de uma marca, uma proposta criativa ainda pode fazer com que ela se identifique com ele.

via Hubspot

O modelo de proposta de patrocínio da HubSpot é uma opção simples, mas eficaz, para criar propostas refinadas em Word ou PDF. Ele é estruturado para oferecer clareza, começando com uma carta de apresentação, passando para uma visão geral abrangente do evento, detalhando os níveis de patrocínio e concluindo com um resumo conciso e prático.

Isso é especialmente útil para aqueles que preferem formatos editáveis offline em vez de ferramentas baseadas na web.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Descreva claramente o objetivo, o público e o impacto do seu evento.

Apresente pacotes de patrocínio em uma tabela personalizável por níveis.

Destaque os benefícios mútuos e os principais resultados esperados.

Use e edite o documento no Word ou exporte-o como PDF.

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, organizadores de eventos ou equipes pequenas que desejam enviar cartas e propostas de patrocínio personalizadas e imprimíveis sem a necessidade de assinar um software.

via Venngage

O modelo de proposta de patrocínio de eventos da Venngage foi criado para aqueles que desejam que sua apresentação tenha uma aparência tão boa quanto seu conteúdo.

Este modelo totalmente visual e do tipo arrastar e soltar foi projetado para chamar a atenção com layouts nítidos, gráficos personalizáveis e um design com a marca. Esteja você promovendo um evento esportivo, uma campanha de arrecadação de fundos ou um patrocínio corporativo, esta ferramenta permite que você apresente dados demográficos, benefícios e pacotes de patrocínio em um formato elegante e visual que é fácil de baixar, imprimir ou compartilhar digitalmente.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Personalize todos os elementos, desde cores até fontes e ícones.

Apresente visualmente os benefícios para os patrocinadores, o alcance do público e os cronogramas.

Adicione gráficos, dados demográficos e fotos para aumentar a credibilidade.

Exporte sua proposta como um arquivo PDF, PowerPoint ou imagem.

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos e profissionais de marketing que precisam de um modelo de proposta de patrocínio de evento altamente visual, no estilo de apresentação, que possa ser compartilhado online ou impresso.

via Sponsorship Collective

Este modelo simplificado de proposta de patrocínio foi projetado para aqueles que preferem conversas reais em vez de apresentações genéricas. Este layout em estilo PDF evita clichês e oferece uma estrutura inteligente para criar propostas flexíveis e personalizadas.

Ele abandona o modelo único “ouro/prata/bronze” em favor de uma abordagem híbrida baseada em menus, na qual os patrocinadores criam seus próprios pacotes com base no valor real, e não em suposições.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Crie uma página de rosto simples e apresente seu evento ou iniciativa sem dar explicações excessivas

Use um formato focado de três parágrafos para apresentar sua oportunidade, não sua necessidade

Apresente os dados dos patrocinadores usando tabelas, gráficos e recursos visuais demográficos

Use pacotes em níveis (se necessário), mas torne-os flexíveis e negociáveis

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos independentes, organizações sem fins lucrativos ou equipes pequenas que desejam abandonar pacotes desatualizados e conduzir uma conversa bidirecional com os patrocinadores, em vez de depender de uma apresentação estática.

via Wise Business

A Wise oferece um modelo de proposta de patrocínio simples, projetado para freelancers, pequenas empresas e organizadores de eventos que precisam enviar propostas bem elaboradas rapidamente.

Ele pode ser baixado em formato Word ou PDF e cobre todos os aspectos básicos: detalhes do evento, benefícios para os patrocinadores, pacotes de patrocínio personalizáveis e uma chamada à ação clara. Você pode vinculá-lo diretamente ao Wise Business para receber pagamentos em várias moedas com taxas baixas — ideal para patrocinadores internacionais.

🌼 Veja por que você vai gostar:

Defina as metas do projeto, cronogramas, resultados esperados e detalhes do apoio financeiro

Adicione tabelas para níveis de patrocínio e propostas de valor

Personalize a formatação para refletir a sua marca

Combine sua proposta com o Wise para pagamentos globais e faturamento mais fácil dos patrocinadores

🔑 Ideal para: Freelancers, pequenas equipes e empresas que trabalham com patrocinadores internacionais e desejam um modelo simples e editável, combinado com um sistema de faturamento simples.

Uma proposta de patrocínio vencedora não se baseia em linguagem sofisticada, mas sim em clareza, estrutura e demonstração de valor real. Esses modelos profissionais oferecem exatamente isso e a flexibilidade para personalizar cada apresentação para seus patrocinadores ideais.

Seja para organizar um evento esportivo, desenvolver uma iniciativa sem fins lucrativos ou planejar uma campanha de patrocínio corporativo, não há motivo para começar do zero.

Use os modelos para destacar o nome do seu evento, explicar os principais benefícios e mostrar aos patrocinadores exatamente o que eles receberão em troca. E quando estiver pronto, personalize ainda mais rápido e gerencie as propostas em um só lugar.

Cadastre-se no ClickUp e simplifique todo o seu processo de proposta!