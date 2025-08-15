Os 11 melhores geradores de planilhas com IA para automatizar e analisar dados mais rapidamente

Ame-as ou odeie-as, você provavelmente não consegue trabalhar sem elas. Sim, estamos falando de planilhas. Como heróis desconhecidos do processamento de dados, elas ajudam a traçar padrões que informam e melhoram os resultados dos projetos. Mas atualizar fórmulas manualmente, formatar tabelas ou criar painéis no Excel ou no Google Sheets não é divertido para ninguém.

É aí que entram os geradores de planilhas com IA.

Essas ferramentas usam prompts em linguagem natural para ajudar você a gerar fórmulas, criar tabelas, limpar dados de planilhas e até mesmo executar consultas SQL, sem precisar tocar em uma linha de código. Resumindo, elas permitem que você converse com suas planilhas, em vez de quebrar a cabeça com elas.

Então, quais você deve experimentar? Selecionamos alguns dos melhores para facilitar sua decisão.

🧠 Curiosidade: O primeiro programa de planilhas, VisiCalc, foi lançado em 1979 e foi tão revolucionário que é considerado responsável por ajudar a impulsionar o sucesso do computador pessoal. Hoje, a IA pode fazer em segundos o que antes levava horas com essas ferramentas.

O que você deve procurar em um gerador de planilhas com IA?

O gerador de planilhas com IA certo deve parecer um analista de dados à disposição. Ele não deve apenas automatizar tarefas repetitivas de formatação, mas também transformar informações brutas em decisões inteligentes.

Aqui está o que você deve ter em mente ao selecionar um:

Entrada em linguagem natural: Gere fórmulas, resumos ou tabelas digitando comandos como “analisar a rotatividade de clientes” ou “calcular o crescimento da receita mensal”

Compatibilidade com vários formatos: trabalhe perfeitamente com arquivos Excel, Google Sheets, CSVs e até mesmo PDFs ou painéis para facilitar a importação e exportação de dados

: crie automaticamente tabelas, gráficos e painéis com base nos dados da sua planilha, sem necessidade de formatação manual Ferramentas inteligentes de visualização de dados: crie automaticamente tabelas, gráficos e painéis com base nos dados da sua planilha, sem necessidade de formatação manual

Integração com SQL: As ferramentas de planilhas com IA ideais oferecem suporte a consultas SQL ou convertem linguagem natural em SQL, permitindo análises mais profundas e técnicas sem a necessidade de conhecimento técnico

Biblioteca de modelos: Acesse modelos prontos para uso para gerenciamento de projetos, orçamento, marketing e muito mais para economizar tempo de configuração

Limpeza e estruturação com IA: Limpe instantaneamente dados desorganizados, remova duplicatas e reformate tabelas com um clique

Recursos de colaboração: compartilhe, comente ou edite planilhas em tempo real com sua equipe ou clientes

Automatização de tarefas: programe relatórios recorrentes, alertas ou fluxos de trabalho usando ferramentas de automatização integradas

👀 Você sabia? A estrutura NL2Formula é um sistema de processamento de linguagem natural projetado para traduzir consultas em linguagem simples em fórmulas de planilhas. Ela foi treinada para entender 37 tipos de funções de planilhas, incluindo matemática, lógica, manipulação de texto e operações estatísticas. Alcançou uma precisão impressionante de 91,2%, tornando-o um dos sistemas mais avançados em automação de planilhas com IA.

Aqui está uma breve visão geral das principais ferramentas de planilhas com IA do mercado, com os principais critérios de decisão listados para você:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerentes de projeto, analistas, equipes de marketing e empreendedores individuais que lidam com tarefas, dados e painéis — tudo em um só lugar com tabelas inteligentes e insights baseados em IA Painéis e resumos de IA, dados vinculados a tarefas, automações, visualização em tabela, assistência contextual de IA do ClickUp Brain Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Excel Copilot Equipes que trabalham com muitos dados, usuários avançados do Excel e profissionais de finanças que desejam automatizar análises e limpar planilhas enormes sem aprender novas ferramentas Preenchimento automático de fórmulas, geração de gráficos e consultas em linguagem natural Gratuito com uma licença do Microsoft 365 Copilot GPT Excel Freelancers, estrategistas de conteúdo e fundadores individuais que desejam interagir com o Excel como um colega de equipe e gerar fórmulas complexas sem precisar ser fluente em planilhas Gere fórmulas, automatize tarefas de planilhas e obtenha insights baseados em código Nível básico gratuito; planos pagos a partir de US$ 6,99 por mês Linhas Equipes de startups, growth hackers e profissionais de vendas que precisam conectar dados de CRM, executar modelos e criar painéis elegantes — tudo a partir de uma planilha colaborativa Planilhas colaborativas, integração de dados, insights com IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8 por mês Airtable AI Equipes de design, produto e operações que combinam dados estruturados com flexibilidade e desejam fluxos de trabalho com IA em um banco de dados relacional sem código Modelos com IA, automação e insights visuais de dados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24 por mês; complemento de IA com plano para equipes ou superior Formula Bot Iniciantes, estudantes e proprietários de pequenas empresas que desejam dominar planilhas sem dores de cabeça com matemática — basta descrever e criar automaticamente sua lógica Gere fórmulas complexas, automatize a entrada de dados Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 15 por mês Bardeen Profissionais ocupados, assistentes executivos e recrutadores automatizam tarefas repetitivas em planilhas usando fluxos de trabalho do navegador e IA sem qualquer código Automatize tarefas, integre IA com o Google Sheets/Excel e vincule tarefas a tabelas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 129 por mês SheetAI Profissionais autônomos, pesquisadores e equipes em estágio inicial convertem dados desorganizados em insights com tecnologia GPT para criar relatórios eficazes no Google Sheets e no Excel Sugestões inteligentes, limpeza automatizada de dados e visualização com gráficos Plano gratuito limitado; plano pago a partir de US$ 20 por mês Zoho Sheet Equipes multifuncionais em empresas de médio porte que desejam uma experiência tradicional de planilha com colaboração na nuvem e um toque de inteligência artificial Colaboração em tempo real, automação de dados, modelos integrados Plano gratuito com recursos essenciais Arcwise AI Equipes financeiras, analistas de FP&A e profissionais que lidam com muitos dados e procuram uma IA que entenda o contexto, adicione citações e limpe planilhas cheias de números Insights de IA, automatize análises, gere relatórios Gratuito na Chrome Web Store Gemini para Google Sheets Educadores, fundadores de startups e equipes de marketing já integrados ao Google Workspace e que desejam aprimorar o Sheets com os superpoderes integrados da IA Gemini Automatize fluxos de trabalho, visualize dados, recursos avançados semelhantes ao Excel Plano gratuito com ferramentas básicas de IA; plano pago a partir de US$ 8 por mês

Os melhores geradores de planilhas com IA para simplificar a análise de dados

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Esteja você trabalhando no Google Sheets, gerenciando um arquivo Excel complicado ou criando planilhas e relatórios de gerenciamento de projetos, essas ferramentas podem ajudá-lo a fazer isso em minutos. Vamos examinar seus recursos em detalhes.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e relatórios em tempo real)

Crie planilhas com IA no ClickUp Crie planilhas editáveis que organizam as tarefas do seu projeto com todos os detalhes visíveis em um piscar de olhos, usando a Visualização de Tabela do ClickUp

Se o Excel tivesse um primo mais legal, mais rápido e com inteligência artificial que realmente entendesse como funciona sua lista de tarefas, seria o ClickUp.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho. Ele reúne seus projetos, documentos e bate-papos em uma plataforma poderosa, acelerada por IA e automações que economizam tempo. Usar o ClickUp significa converter planilhas de túmulos de dados em centros dinâmicos e colaborativos que se integram aos fluxos de trabalho reais dos projetos.

Comece com a Visualização de Tabela do ClickUp para visualizar os dados do seu projeto. Ela oferece uma interface familiar, no estilo de planilha, onde cada Tarefa do ClickUp (sua menor unidade de trabalho) é uma linha e os Campos Personalizados do ClickUp são colunas onde detalhes da tarefa, como responsáveis, datas de vencimento, orçamentos e mais contexto, são exibidos.

O diferencial dessa visualização? Ela permite que você revise, edite e atualize em massa os dados do projeto rapidamente, tanto manualmente quanto com instruções de IA.

Vincule tarefas, documentos e dependências dentro do seu banco de dados ClickUp

Ele oferece suporte a copiar e colar, arrastar para preencher, tipos de dados avançados, várias opções de filtragem e classificação e colaboração em tempo real. É o seu centro para organizar e editar dados estruturados, mantendo-os sincronizados com suas tarefas e projetos.

Você pode agrupar tarefas por qualquer coluna (por exemplo, status da tarefa, tipo de tarefa, equipe ou departamento etc.), permitindo uma melhor análise e geração de relatórios. As colunas são totalmente personalizáveis: você pode adicionar quantas forem necessárias, além de ocultá-las, redimensioná-las ou reordená-las de acordo com as necessidades da sua equipe. Isso garante que todos vejam os dados mais relevantes rapidamente.

Faça cálculos no ClickUp usando campos de fórmula

E quanto a realizar cálculos? Os campos de fórmula no ClickUp são um tipo de campo personalizado que permite executar cálculos diretamente em campos de tarefas, como numéricos, data/hora ou outros resultados de fórmulas. Eles suportam fórmulas simples (adição, subtração, multiplicação, divisão) e fórmulas avançadas usando dezenas de funções integradas (por exemplo, lógica, data, string, matemática).

Fórmulas simples : crie resultados facilmente escolhendo dois campos e um operador (por exemplo, Tempo registrado × Taxa horária)

Fórmulas avançadas: use funções como IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), etc.

Esses campos de fórmula refletem muitos recursos de planilhas, mas dentro de registros de tarefas.

Se criar uma tabela do zero parece assustador, o ClickUp oferece modelos de planilhas especializados para otimizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados.

O modelo de planilha do ClickUp é um recurso essencial para equipes que precisam acompanhar tudo, desde métricas de campanha até planos de desenvolvimento de produtos, sem depender de arquivos Excel pesados e restritivos.

Obtenha um modelo gratuito Colete e gerencie dados críticos de projetos com o modelo de planilha do ClickUp

Pense nisso como sua planilha “faça tudo”: personalize colunas para armazenar as informações mais importantes, aplique filtros para exibir dados relevantes e vincule cada célula a uma ação. É perfeita para organizar dados estruturados, como leads de vendas, orçamentos de equipe ou estoque, mantendo tudo colaborativo e sempre atualizado.

E como a IA simplifica todo esse processo?

O ClickUp Brain, a IA de trabalho mais poderosa do planeta, conecta todos os seus projetos, documentos e pessoas. Ele integra recursos de IA sensíveis ao contexto diretamente em seu espaço de trabalho, permitindo que você faça perguntas com base nos seus dados dentro do ClickUp (e aplicativos conectados), automatize tarefas de gerenciamento de projetos, como compartilhar atualizações ou mover tarefas por etapas progressivas, e gere resumos ou relatórios instantâneos para maior visibilidade.

Gere fórmulas para suas tabelas ClickUp ou planilhas externas usando o ClickUp Brain

Dentro das suas tabelas, você pode pedir ao Brain, em linguagem natural, para sugerir fórmulas avançadas para cálculos complexos, limpar entradas confusas e até mesmo resumir grandes blocos de dados tabulares. Se você tiver problemas de sintaxe ou casos extremos (por exemplo, divisão por zero), o Brain pode sugerir depuração ou versões melhoradas. Isso é ótimo se você estiver planejando sprints, rastreando leads ou gerenciando estoque entre suas equipes.

Quer melhorar seus relatórios e análises com IA também?

Nos painéis do ClickUp, você pode adicionar cartões de IA, como AI Brain, AI Executive Summary e AI Project Update. Eles usam o ClickUp Brain para processar dados do espaço de trabalho em tempo real e gerar insights dinâmicos e contextuais.

Simplifique relatórios e análises em tempo real a partir dos dados da sua planilha por meio de cartões de IA nos painéis do ClickUp

Ao inserir prompts personalizados, você pode instruir a IA a resumir as principais realizações, destacar as próximas etapas ou identificar os principais riscos e obstáculos para qualquer projeto ou departamento.

Esses cartões de IA extraem automaticamente as informações mais recentes de suas tarefas, comentários e documentos do ClickUp. Isso garante que os resumos executivos, atualizações de projetos e avaliações de risco estejam sempre atualizados e adaptados ao contexto específico do espaço de trabalho.

Por exemplo, durante uma reunião semanal da equipe, um Cartão de Atualização da Equipe com IA pode resumir instantaneamente o que cada membro da equipe trabalhou, enquanto um Cartão de Resumo Executivo com IA fornece uma visão geral de alto nível da saúde e do progresso do projeto.

Faça qualquer pergunta ao ClickUp Brain, e ele pesquisará todos os dados de todos os painéis que você tiver para encontrar as respostas certas

O resultado é um processo de gerenciamento de projetos mais ágil e informado, no qual as partes interessadas podem tomar decisões baseadas em dados com confiança e clareza.

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros usuários estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna integrando perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdos até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo. Não é necessário alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

💡 Dica profissional: em vez de usar tabelas do ClickUp como registros estáticos, semelhantes a planilhas que apenas registram o trabalho, ative os campos AI Assign (Atribuir IA) e AI Prioritize (Priorizar IA) para conectar essas tabelas aos impulsionadores reais e dinâmicos do seu trabalho. 👩🏼‍🦰 O AI Assign analisa os dados da sua tabela — descrições de tarefas, dependências, cargas de trabalho, capacidade, atribuições anteriores — para recomendar automaticamente o responsável ideal para cada tarefa 👀 A IA prioriza leituras em colunas como prazos, urgência, dependências e esforço projetado e, em seguida, atribui sinalizadores de prioridade. Nos bastidores, ela avalia o impacto e a urgência, como um agente baseado em utilidade que maximiza o valor da tarefa em relação às restrições

Principais recursos do ClickUp

Forneça insights em tempo real baseados em dados e identifique dependências de tarefas e possíveis gargalos com o ClickUp Autopilot Agents

Conecte tarefas, documentos e o conhecimento da equipe por meio do gerenciador de conhecimento centralizado com IA do ClickUp Brain, permitindo perguntas e respostas contextuais e recuperação rápida de informações relevantes sem precisar pesquisar manualmente em seu espaço de trabalho

Reduza a manutenção manual de planilhas com fluxos de trabalho automatizados por meio do ClickUp Automations , que não requer programação

Integre planilhas e execução de projetos com vinculação de tarefas a tabelas

Otimize o acompanhamento de projetos, atualizações de status e comunicação com as partes interessadas para projetos de qualquer tamanho com o modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Limitações do ClickUp

Seus relatórios avançados e ampla gama de recursos de IA podem exigir um período de aprendizagem

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso. Poderosa ferramenta de produtividade tudo-em-um para gerenciar equipes e projetos.

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso.

Poderosa ferramenta de produtividade tudo-em-um para gerenciar equipes e projetos.

2. Excel Copilot (ideal para automação nativa do Microsoft Excel)

via Excel Copilot

Se seus fluxos de trabalho estão centrados no ecossistema do Microsoft Excel e você deseja superpoderes de IA nativos sem trocar de plataforma, o Excel Copilot é excelente. Especialmente para aqueles que lidam com fórmulas complexas ou análises repetitivas em arquivos Excel enormes, as sugestões inteligentes e a análise instantânea do Copilot podem oferecer um grande aumento de produtividade.

Integrado diretamente ao Microsoft 365, este gerador de planilhas com IA transforma a maneira como você interage com os dados. Ele entende comandos em linguagem natural para gerar fórmulas, analisar tendências, resumir dados e até mesmo criar painéis completos do Excel automaticamente na interface familiar do Excel.

Principais recursos do Excel Copilot

Peça ao Copilot em linguagem simples para gerar fórmulas, limpar dados e resumir planilhas

Crie painéis com gráficos e tabelas gerados automaticamente

Use prompts para executar consultas no estilo SQL em tabelas do Excel

Reúna insights com base em métricas e tendências importantes

Limitações do Excel Copilot

Disponível apenas com planos Microsoft 365 de nível empresarial

Não é compatível com o Google Sheets e outras plataformas que não sejam da Microsoft

Preços do Excel Copilot

Gratuito : Incluído nos planos do Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Excel Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Excel Copilot?

Uma avaliação no Reddit diz:

Para mim, o Copilot tem sido a maior ajuda no Excel. O fato de eu nem precisar pensar muito sobre como visualizar os dados sozinho é incrível. Estou muito ansioso para experimentar o Copilot com Python. Infelizmente, acho que ainda não está disponível em todos os lugares, pois não consegui usá-lo.

Para mim, o Copilot tem sido a maior ajuda no Excel. O fato de eu nem precisar pensar muito sobre como visualizar os dados sozinho é incrível. Estou muito ansioso para experimentar o Copilot com Python. Infelizmente, acho que ainda não está disponível em todos os lugares, pois não consegui usá-lo.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Microsoft Excel

3. GPT Excel (ideal para assistência em planilhas baseada em prompts)

via GPT Excel

O GPT Excel é uma ferramenta de planilha eletrônica com IA leve, mas poderosa, criada para aqueles que desejam automatizar tarefas de dados sem precisar programar ou memorizar fórmulas complexas. Ao contrário das soluções nativas, o GPT Excel é baseado em navegador e construído em torno de um conceito simples: insira um comando, obtenha uma fórmula, tabela ou até mesmo insights instantaneamente.

É especialmente útil para usuários que trabalham com Excel e Google Sheets e desejam simplificar a criação de fórmulas, importar dados e converter entradas de planilhas desorganizadas em formatos estruturados. Seja você um estudante gerenciando projetos ou um analista explorando dados, o GPT Excel lida com a maioria das tarefas por meio de linguagem natural, tornando-o ideal para iniciantes e usuários sem conhecimentos técnicos.

Principais recursos do GPT Excel

Gere fórmulas do Excel usando comandos simples em linguagem natural

Compatível com arquivos Excel e Google Sheets

Pode ajudar a converter dados não estruturados em tabelas formatadas

Oferece modelos prontos para consultas SQL, gráficos e análise de dados

Acesso rápido e sem login para correções rápidas em planilhas em qualquer lugar

Limitações do GPT Excel

Não foi desenvolvido para automação pesada ou painéis de controle

Não possui recursos de colaboração em tempo real ou integração de tarefas

Preços do GPT Excel

Gratuito

Premium: US$ 6,99/mês

Avaliações e comentários do GPT Excel

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? Uma startup chamada Shortcut (da Fundamental Research Labs) chamou a atenção por oferecer um programa semelhante ao Excel, alimentado por IA agênica, que cria modelos financeiros (por exemplo, LBOs, DCFs) por meio de linguagem natural, com compatibilidade perfeita com o Excel. Ele foi descrito como um “momento ChatGPT para modelagem financeira”

4. Rows (ideal para fluxos de trabalho colaborativos e baseados em planilhas na web)

via Rows

Criado como uma plataforma moderna de planilhas, o Rows combina a interface familiar das planilhas com recursos poderosos, como integrações nativas, geração de fórmulas com IA, painéis em tempo real e até gráficos com aparência profissional por padrão.

Projetado para equipes, analistas e empreendedores que trabalham com dados em tempo real, o Rows permite que você se conecte a serviços como Google Analytics, Stripe, HubSpot e muito mais. O Rows torna a análise do tráfego da web, a obtenção do desempenho de campanhas e a visualização de métricas importantes incrivelmente fáceis, mesmo sem complementos de terceiros.

Principais recursos do Rows

Gere fórmulas, limpe dados e traduza prompts em gráficos usando assistentes de IA

Use conectores API integrados para consultas SQL, dados CRM ou importação de arquivos Excel personalizados

Crie painéis, gráficos e relatórios sem precisar escrever uma linha de código

Colabore em dados em tempo real, assim como você faria no Google Sheets

Limitações de linhas

Menos modelos de painéis e opções de formatação do que o Excel ou o Sheets

Pode ser exagerado para pequenas tarefas pontuais com dados

Preços por linha

Gratuito

Mais : US$ 8/mês por usuário

Pro : US$ 79/mês + US$ 8/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários das linhas

G2 : 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rows?

Uma avaliação do G2 diz:

É incrível criar tabelas a partir de importações do Excel ou do Google Sheets. Criar gráficos e recursos visuais com apenas alguns cliques e navegar pelo seu espaço de trabalho é PERFEITO.

É incrível criar tabelas a partir de importações do Excel ou do Google Sheets. Criar gráficos e recursos visuais com apenas alguns cliques e navegar pelo seu espaço de trabalho é PERFEITO.

💡 Dica profissional: Ao trabalhar com geradores de planilhas com IA, sempre verifique a lógica por trás das fórmulas ou visualizações geradas automaticamente, especialmente para decisões críticas. A IA pode acelerar seu fluxo de trabalho, mas pode causar alucinações. Além disso, entender o motivo por trás do resultado garante precisão e gera confiança nos seus dados.

5. Airtable AI (ideal para bancos de dados estruturados e fluxos de trabalho sem código)

via Airtable

O software híbrido de planilha e banco de dados da Airtable é o favorito de equipes que gerenciam dados de projetos, calendários de conteúdo ou planos de desenvolvimento de produtos.

E agora, com IA incorporada em seus fluxos de trabalho, o Airtable pode fazer mais do que apenas armazenar ou exibir dados. Ele pode analisar tendências, resumir campos, categorizar conteúdo ou até mesmo gerar fórmulas com base em suas instruções, tudo sem sair da tabela.

Aqui, você não está apenas trabalhando com dados de planilhas, mas também potencializando fluxos de trabalho automatizados, painéis inteligentes e aplicativos colaborativos com a simplicidade do recurso arrastar e soltar.

Principais recursos da IA da Airtable

Gere, categorize, traduza ou analise conteúdo em nível de célula com base em outros dados da tabela

Analise, marque ou responda automaticamente aos dados recebidos de aplicativos conectados

Use aplicativos visuais, gráficos e painéis criados diretamente em tabelas

Importe com um clique a partir de arquivos Excel ou de um banco de dados do Google Sheets

Limitações da IA da Airtable

Os recursos de IA estão disponíveis apenas nos planos Pro e Enterprise

A personalização tem uma ligeira curva de aprendizagem para usuários que utilizam apenas planilhas

Preços da IA da Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 24/mês por licença

Negócios: US$ 54/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IA da Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable AI?

Uma avaliação do G2 diz:

O Airtable é simples na aparência, mas incrivelmente poderoso. Conseguimos criar coisas incríveis com ele.

O Airtable é simples na aparência, mas incrivelmente poderoso. Conseguimos criar coisas incríveis com ele.

📖 Leia também: Modelos gratuitos do Airtable para gerenciamento de projetos

6. Formula Bot (ideal para geração instantânea de fórmulas e limpeza de dados de planilhas)

via Formula Bot

Você descreve o que deseja em linguagem simples e o Formula Bot escreve a fórmula do Excel ou do Google Sheets para você. Ele gera, explica e automatiza fórmulas diretamente nas planilhas, tornando-as acessíveis para usuários de todos os níveis de habilidade. Chega de sintaxe confusa ou de procurar no Stack Overflow como calcular os dias úteis entre duas datas.

Ele também suporta consultas SQL, facilitando para os analistas alternarem entre a lógica da planilha e a lógica do banco de dados sem perder nada.

Principais recursos do Formula Bot

Analise e limpe dados com soluções de um clique

Obtenha tradução de SQL para planilha para usuários avançados

Converta PDFs em arquivos Excel

Entenda cada fórmula através de explicações da IA

Limitações do Formula Bot

Sem ambiente de planilha nativo — é um gerador de fórmulas, não um software completo de planilhas com IA

Preços do Formula Bot

Gratuito: Geração diária limitada

Ilimitado: US$ 15/mês cobrados anualmente

Plus ilimitado: US$ 25/mês cobrados anualmente

Unlimited Ultra: US$ 35/mês cobrados anualmente

Avaliações e comentários do Formula Bot

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formula Bot?

Uma avaliação do G2 diz:

O Formula Bot gera fórmulas usando comandos simples. Seus modelos melhoram a produtividade, enquanto as consultas SQL simplificam a análise de negócios.

O Formula Bot gera fórmulas usando comandos simples. Seus modelos melhoram a produtividade, enquanto as consultas SQL simplificam a análise de negócios.

📖 Leia também: Como criar um banco de dados no Excel

7. Bardeen (ideal para automatizar fluxos de trabalho de planilhas entre aplicativos)

via Bardeen

A plataforma de automação com IA da Bardeen integra a automação com GPT diretamente no Google Sheets e no Excel. Ela permite resumir, gerar, formatar e analisar dados usando IA como se fosse uma fórmula nativa da planilha.

Precisa importar dados de uma página da web para o Google Sheets, converter e-mails em linhas ou atualizar seu arquivo Excel quando um formulário é enviado? O Bardeen automatiza tudo isso com apenas um comando. Com seus manuais de automação inteligente, o Bardeen conecta suas planilhas a centenas de aplicativos, transformando os dados das planilhas em fluxos de trabalho dinâmicos e em tempo real.

Principais recursos do Bardeen

Conecte-se a mais de 70 aplicativos de produtividade através da extensão do Chrome da Bardeen

Use IA para criar fluxos de trabalho personalizados por meio de prompts em linguagem natural

Aproveite os agentes do navegador para interagir com páginas da web

Gerencie e automatize fluxos de trabalho com várias ferramentas em diferentes plataformas

Limitações do Bardeen

Há uma curva de aprendizado para criar automações com várias etapas

É menos focado na geração de fórmulas ou sugestões de IA na planilha

Preços do Bardeen

Teste gratuito

Inicial: US$ 129/mês

Equipes: US$ 500/mês

Empresa: US$ 1.500/mês

Avaliações e comentários do Bardeen

G2: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bardeen?

Uma avaliação do G2 diz:

A Bardeen nos ajudou a reduzir drasticamente o trabalho manual que costumava levar horas para ser concluído. Outro grande benefício é a precisão dos dados coletados e a facilidade de uso na configuração.

A Bardeen nos ajudou a reduzir drasticamente o trabalho manual que costumava levar horas para ser concluído. Outro grande benefício é a precisão dos dados coletados e a facilidade de uso na configuração.

👀 Você sabia? As planilhas tradicionais do Excel têm um limite máximo de 1.048.576 linhas. Em contrapartida, alguns complementos permitem que o Google Sheets processe 1 bilhão de linhas em uma única planilha.

8. SheetAI (ideal para comandos de IA dentro de células no Google Sheets)

via SheetAI

O SheetAI é um complemento do Google Sheets que traz modelos avançados de IA, incluindo GPT-4, Claude e Gemini, para o ambiente de planilhas.

Quer gerar fórmulas, reescrever texto, resumir linhas ou formatar dados melhor? Basta chamar “=SHEETAI()” e digitar um comando. Sem código, sem alternar entre guias — apenas automação direta na planilha. É como dar aos painéis do Google Sheets uma atualização com IA que sabe como fazer seu trabalho pesado.

Principais recursos do SheetAI

Analise, resuma e reescreva dados de planilhas usando linguagem natural

Limpe conjuntos de dados, escreva resumos executivos para análise ou extraia insights importantes das linhas

Limitações do SheetAI

Funciona apenas com o Google Sheets

Pode ser necessária uma nova autenticação se a conexão com o GPT for interrompida

Preços do SheetAI

Gratuito

Mensalidade ilimitada: US$ 20/mês

Anual ilimitado: US$ 200/ano

Pague conforme usar: a partir de US$ 29

Avaliações e comentários sobre o SheetAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Modelos de painel do Google Sheets

9. Zoho Sheet (ideal para colaboração com IA e gerenciamento de dados em tempo real)

via Zoho Sheet

O Zoho Sheet dá vida às planilhas com sua assistente alimentada por IA, Zia. Ele ajuda você a fazer perguntas a partir dos seus dados, gerar fórmulas simples e avançadas, criar gráficos e construir painéis organizados. Ideal para equipes colaborativas, o Zoho Sheet permite importar arquivos do Excel ou do Google Sheets, integrá-los perfeitamente e trabalhar em conjunto em tempo real, sem complicações.

É a ferramenta perfeita para empreendedores e analistas que desejam manter tudo organizado, desde a entrada de dados até insights baseados em IA, sem perder horas com atualizações manuais.

Principais recursos do Zoho Sheet

Aproveite recursos integrados como “Dados da imagem”, que converte imagens de tabelas ou capturas de tela em dados editáveis em planilhas

Acompanhe alterações e comentários facilmente em tempo real, promovendo uma colaboração mais fluida em tempo real

Importe arquivos Excel e CSV sem problemas de formatação

Traduza para mais de 70 idiomas

Automatize a entrada de dados, a validação e as atualizações de células com a automação de fluxo de trabalho integrada

Limitações do Zoho Sheet

Integrações com terceiros limitadas em comparação com outras ferramentas, como o Google Sheets

Pode ocorrer lentidão no desempenho com conjuntos de dados grandes e complexos

Preços do Zoho Sheet

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Sheet?

Uma avaliação do G2 diz:

Fácil de usar, pode ser compartilhado com a equipe, várias pessoas podem acessá-lo ao mesmo tempo.

Fácil de usar, pode ser compartilhado com a equipe, várias pessoas podem acessá-lo ao mesmo tempo.

10. Arcwise AI (ideal para visualizações e insights de dados baseados em IA)

via Arcwise AI

O Arcwise AI foi projetado para profissionais que precisam otimizar e automatizar tarefas complexas de análise de dados em planilhas e gerenciamento de projetos.

Ele aproveita insights avançados baseados em IA para automatizar o processamento de dados, aumentar a precisão e reduzir o tempo gasto em tarefas rotineiras. Sua interface intuitiva o torna acessível a usuários com diferentes níveis de especialização, e sua escalabilidade o torna ideal para organizações de todos os tamanhos.

O Arcwise oferece recursos incomparáveis de visualização e análise que simplificam o gerenciamento de planilhas com IA.

Principais recursos do Arcwise AI

Use a análise de dados com IA para acompanhar insights e tendências automaticamente

Gere fórmulas rapidamente e visualize dados com gráficos interativos

Crie painéis impressionantes para mostrar métricas importantes e tendências de dados

Integre com o Google Sheets e arquivos Excel para fluxos de trabalho contínuos

Automatize a análise de dados e a geração de relatórios com processos orientados por IA

Limitações da IA Arcwise

Biblioteca de modelos limitada para quem procura configurações rápidas de gerenciamento de projetos

O uso ideal requer uma conexão com a Internet

Preços do Arcwise AI

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Arcwise AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

11. Gemini para Google Sheets (ideal para integrar insights de IA diretamente no Google Sheets)

via Gemini para Google

O Gemini para Google Sheets ajuda você a extrair insights, gerar texto alternativo para imagens e até mesmo recuperar informações em tempo real por meio da pesquisa com IA, tudo dentro do Google Sheets. Você pode usar comandos em linguagem simples, como “Ajude-me a organizar meu plano de projeto em uma tabela”, para criar automaticamente rastreadores, orçamentos, listas de tarefas e muito mais. Aplique regras de formatação condicional ou insira menus suspensos, tudo por meio de comandos naturais, reduzindo a configuração manual no Sheets.

Sua integração perfeita e respostas de IA personalizáveis tornam-no uma ferramenta poderosa para profissionais de marketing, analistas, empreendedores e qualquer pessoa que busque automatizar e aprimorar fluxos de trabalho baseados em planilhas sem escrever fórmulas complexas.

Principais recursos do Gemini para Google Sheets

Gere fórmulas assistidas por IA e execute análises de dados em tempo real

Acesse a geração de imagens e a classificação de sentimentos

Forneça insights para uma melhor tomada de decisão com modelos de aprendizado de máquina

Analise tendências de dados, como valores atípicos, correlações ou valores futuros previstos, e gere resultados visuais, como mapas de calor e gráficos

Limitações do Gemini para Google Sheets

Limitado ao Google Sheets, não adequado para usuários que precisam de suporte para outras plataformas

Pode ser necessário tempo adicional de configuração para otimizar totalmente os recursos de IA

Preços do Gemini para Google Sheets

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Gemini para Google Sheets

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gemini?

Um usuário do G2 compartilha:

Adoro como o Gemini se integra perfeitamente a todos os aplicativos do Google e parece funcionar como um assistente útil, em vez de mais um chatbot. Ele foi criado para facilitar as atividades diárias, ajudar a pensar com mais clareza e manter a organização, mas sem parecer robótico ou obrigatório.

Adoro como o Gemini se integra perfeitamente a todos os aplicativos do Google e parece funcionar como um assistente útil, em vez de mais um chatbot. Ele foi criado para facilitar as atividades diárias, ajudar a pensar com mais clareza e manter a organização, mas sem parecer robótico ou obrigatório.

Gerencie dados, relatórios e projetos de maneira inteligente com o ClickUp

Os geradores de planilhas com IA estão transformando a maneira como lidamos com dados, tornando mais fácil e eficiente extrair insights valiosos.

A maioria das ferramentas de planilhas com IA apenas mostra os dados. O ClickUp permite que você aja com base neles. Enquanto os geradores de planilhas tradicionais se concentram em preencher células e formatar tabelas, o ClickUp vai além, conectando seus dados diretamente ao trabalho que eles impulsionam.

Precisa acompanhar o progresso? Crie painéis em tempo real vinculados às tarefas

Quer identificar obstáculos? Use relatórios em tempo real que são atualizados automaticamente à medida que o trabalho avança

Quer automatizar atualizações repetitivas? Defina regras uma vez e deixe a IA cuidar do trabalho pesado

O ClickUp transforma planilhas estáticas em fluxos de trabalho dinâmicos. As equipes gastam até 60% do seu tempo procurando e organizando informações. Com o ClickUp, sua equipe pode investir esse tempo valioso em realmente fazer as coisas acontecerem.

Experimente o ClickUp gratuitamente!