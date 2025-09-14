Os melhores modelos gratuitos de gráficos de Gantt do Lucidchart para usar em 2025

O Lucidchart é uma ferramenta popular baseada na web que simplifica a criação, a colaboração e o compartilhamento de diagramas. De fluxogramas detalhados a mapas de processos complexos, ele oferece flexibilidade para visualizar praticamente qualquer coisa e dar vida às suas ideias.

Entre seus muitos recursos, o Lucidchart é especialmente conhecido por seus modelos de gráficos de Gantt prontos para uso.

Embora a seleção não seja vasta, os gráficos de Gantt no Lucidchart são fáceis de usar, surpreendentemente versáteis e úteis para visualizar cronogramas de projetos com o mínimo de esforço.

Hoje, vamos explorar alguns dos melhores modelos de gráficos de Gantt do Lucidchart, juntamente com algumas alternativas (melhores)!

🔍 Você sabia? O Exército dos EUA utilizou gráficos de Gantt durante a Primeira Guerra Mundial para otimizar a produção de materiais e suprimentos de guerra. 💣

O que torna um modelo de gráfico de Gantt do Lucidchart bom?

Seja no Lucidchart ou em qualquer outro lugar, aqui estão alguns elementos que tornam um modelo de gráfico de Gantt funcional:

Clareza: procure um procure um modelo de gráfico de Gantt que divida o projeto em tarefas específicas e as categorize por fase, equipe e outros critérios relevantes. Além disso, procure hierarquias ou códigos de cores que mostrem marcos, resultados e dependências para uma priorização perfeita

Precisão: opte por um modelo que forneça um intervalo de datas (diário, semanal ou mensal) que se alinhe com a escala do seu projeto. Além disso, certifique-se de que todos os intervalos de tempo sejam consistentes e claramente identificados

Elementos visuais: Selecione um modelo básico de gráfico de Gantt que forneça ferramentas visuais, como setas e conectores, para visualizar facilmente os caminhos críticos. A codificação por cores é outra necessidade para uma execução sem complicações, especialmente se o escopo do seu projeto for vasto

Personalização: selecione um modelo que permita selecione um modelo que permita criar gráficos de Gantt e editar seus campos básicos, incluindo nomes de tarefas, duração e proprietários. Isso garante que o gráfico seja devidamente adaptado aos requisitos exclusivos do seu projeto

Colaboração: utilize um modelo que permita colaborar com os membros da sua equipe por meio de comentários, notas vinculadas e recursos adicionais. Isso ajuda a debater ideias e executar os projetos com mais eficiência

🧠 Curiosidade: O mercado de software para gráficos de Gantt deve crescer significativamente, refletindo uma clara demanda por ferramentas dedicadas. Embora variem ligeiramente de acordo com a fonte, as previsões sugerem um crescimento robusto, com um relatório indicando um CAGR de 12,5% de 2026 a 2033, com meta de atingir um tamanho de mercado de US$ 3,5 bilhões até 2033.

7 modelos de gráficos de Gantt do Lucidchart

Não vamos deixar você esperando mais — confira estes modelos de gráficos de Gantt disponíveis no Lucidchart:

1. Modelo simples de gráfico de Gantt

via Lucidchart

O modelo simples de gráfico de Gantt da Lucidchart é uma ferramenta básica para organizar várias atividades de projeto durante um período específico (diário, mensal ou semanal). É bastante fácil de usar e, portanto, ideal para iniciantes.

Além de organizar tarefas, você também pode usá-lo para atribuir itens de ação aos membros da sua equipe e colaborar com eles para debater planos de projeto. O modelo é personalizável, permitindo que você personalize cores, marcadores de tempo, marcos e outros elementos-chave do gráfico.

🌟 Por que você vai gostar:

Exiba as tarefas em uma linha do tempo horizontal clara

Agrupe tarefas em fases lógicas para facilitar a compreensão

Alinhe as datas de início/término com uma grade consistente

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto ou líderes de equipe que buscam uma maneira rápida e visual de planejar e acompanhar projetos de pequeno a médio porte.

📚 Leia também: Exemplos de gráficos de Gantt para gerenciamento de projetos

2. Modelo de gráfico de Gantt com barra de progresso

via Lucidchart

Procurando um gráfico de Gantt personalizado para requisitos de gerenciamento de projetos moderadamente avançados? O modelo de gráfico de Gantt com barra de progresso da Lucidchart oferece uma visão clara de todas as tarefas do seu projeto, juntamente com suas respectivas dependências.

Além disso, ele fornece informações valiosas sobre o andamento do projeto. Combinados, eles ajudam você a visualizar com precisão o cronograma do projeto, identificar o caminho crítico e evitar gargalos desde o início.

🌟 Por que você vai gostar:

Integre sobreposições coloridas de progresso nas barras de tarefas

Destaque o status de conclusão para verificação visual imediata

Exiba os responsáveis pelas tarefas ou equipes ao lado de cada barra

🔑 Ideal para: Equipes que precisam acompanhar visualmente a conclusão de tarefas e monitorar o progresso contínuo em tempo real em vários fluxos de trabalho.

🎥 Assista a este vídeo sobre como priorizar tarefas:

3. Modelo de gráfico de Gantt para entrada no mercado

via Lucidchart

Vai lançar um novo produto? O modelo de gráfico de Gantt Go-to-Market da Lucidchart simplifica todo o processo, do início ao fim. Com este modelo, crie tarefas de lançamento de produtos, atribua-as aos membros da sua equipe e acompanhe o progresso de cada uma delas.

Ele vem repleto de vários outros recursos úteis, incluindo vinculação de dados e formatação condicional. O modelo é fácil de navegar e apresenta vários elementos visuais para facilitar a colaboração com sua equipe e garantir o sucesso do lançamento do produto.

🌟 Por que você vai gostar:

Descreva as principais fases, como pesquisa de mercado, lançamento e acompanhamento

Destaque as dependências entre as etapas críticas de lançamento no mercado

Marque os principais resultados ou campanhas de lançamento

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e lançamento de produtos que coordenam atividades multifuncionais de entrada no mercado com prazos e dependências rigorosos.

💡 Dica profissional: Mantenha o cronograma do seu projeto realista. Evite o otimismo excessivo — estime as durações com base em dados históricos ou na capacidade da equipe para evitar o esgotamento e o não cumprimento de prazos. ⏱️

4. Modelo de gráfico de Gantt com marcos

via Lucidchart

O modelo de gráfico de Gantt com marcos da Lucidchart é útil se você estiver trabalhando em um projeto de grande porte.

Ele permite que você divida o projeto em fases distintas e extraia itens acionáveis de cada uma delas. Você pode especificar suas durações individuais, datas de início, datas de conclusão, proprietários, dependências e outros detalhes. Isso ajuda a programar tarefas, visualizar seus cronogramas e acompanhar seu progresso para uma conclusão oportuna.

🌟 Por que você vai gostar:

Marque marcos importantes com símbolos distintos (por exemplo, losangos)

Separe as linhas de marcos para maior clareza visual

Conecte tarefas e marcos com setas de dependência

🔑 Ideal para: Equipes que precisam destacar prazos ou entregas importantes em projetos de longo prazo, como desenvolvimento de produtos ou implementação de clientes.

5. Gráfico de Gantt com modelo trimestral

via Lucidchart

Se você deseja um gráfico de Gantt que visualize as fases do seu projeto em trimestres, em vez de dias, semanas ou meses, o modelo de gráfico de Gantt com trimestres da Lucidchart pode ajudar. Ele agrupa as fases do seu projeto em trimestres e lista cada tarefa que se enquadra nelas.

Além disso, o modelo também mostra o progresso de cada tarefa por meio de ícones visuais indicadores de status. Se uma fase do projeto se estender para outro trimestre, o modelo também exibe essa informação e destaca suas dependências. Ele também oferece raias para ajudá-lo a organizar todas as tarefas sem confusão.

🌟 Por que você vai gostar:

Obtenha uma visão geral de alto nível dos planos de longo prazo

Suporte ao agrupamento de tarefas por trimestre para foco estratégico

Adapte os rótulos de início/fim à duração trimestral

🔑 Ideal para: Equipes de estratégia ou chefes de departamento que planejam iniciativas a cada trimestre para se alinharem aos ciclos fiscais ou de desempenho.

➡️ Leia mais: Melhor software gratuito para criação de gráficos de Gantt

6. Modelo básico de gráfico de Gantt

via Lucidchart

O modelo básico de gráfico de Gantt da Lucidchart é compatível com o Lucidspark e funciona melhor para criar um roteiro visual do projeto. Para usá-lo, você precisa usar os cartões Lucid para extrair as tarefas do seu projeto e arrastá-las e soltá-las na linha do tempo selecionada.

O modelo oferece uma visão clara do status, responsável e estimativa de pontos de cada tarefa. Além disso, você pode obter uma visão abrangente de todo o seu projeto, do início ao fim, para gerenciar o tempo, a responsabilidade e a execução.

🌟 Por que você vai gostar:

Liste as tarefas em linhas com barras de duração correspondentes

Defina datas de início e término em um layout simples e organizado

Permita a codificação básica por cores para priorizar tarefas

🔑 Ideal para: Indivíduos ou pequenas equipes que gerenciam projetos curtos e precisam de um cronograma visual simples para se manterem organizados.

🔎 Você sabia? Lembra-se da histórica missão Apollo 11 da NASA para pousar na Lua? Bem, os gráficos de Gantt tiveram um papel significativo nisso, ajudando as equipes a coordenar tarefas complexas de engenharia com mais eficiência. 🚀

💡 Bônus: Como gerente de projetos, se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por seus roteiros, documentos

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek diretamente do Brain MAX, com todo o contexto do seu trabalho Experimente o ClickUp Brain MAX , o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

7. Modelo vertical de gráfico PERT

via Lucidchart

Embora não seja o típico gráfico de Gantt, o modelo vertical de gráfico PERT da Lucidchart é outro recurso útil para o planejamento e programação de projetos. Ele gira em torno de três aspectos: ordem das tarefas, dependências e cronograma.

Com base na Técnica de Avaliação e Revisão de Programas (PERT), este modelo permite visualizar as atividades e os cronogramas de um projeto, organizando suas várias partes, processos e dependências. Além disso, ele também destaca o caminho crítico, permitindo que você se concentre nas tarefas mais essenciais sem atrasos.

🌟 Por que você vai gostar:

Conecte tarefas usando setas para mostrar dependências

Calcule o caminho crítico com as informações de início mais cedo/mais tarde

Exiba a duração estimada ao lado de cada atividade

🔑 Ideal para: Planejadores ou analistas de projetos que precisam mapear dependências e determinar o caminho crítico em projetos complexos e sensíveis ao tempo.

🎥 Veja como criar um mapa de processos no ClickUp:

Limitações do Lucidchart

Os modelos de gráfico de Gantt do Lucidchart listados acima são úteis. No entanto, eles podem não ser adequados para todos os tipos de equipes. Veja por quê:

Funcionalidade básica: esses modelos permitem organizar tarefas, atribuí-las aos membros da equipe e destacar suas dependências, entre outros recursos. No entanto, eles não possuem recursos avançados de gerenciamento de projetos, como acompanhamento em tempo real, gerenciamento de recursos ou equilíbrio da carga de trabalho. Isso os torna inadequados para projetos complexos

Problemas de desempenho: os arquivos de modelos do Lucidchart com várias camadas ou elementos tendem a ficar lentos e travar, especialmente em sistemas mais antigos. Portanto, você não pode usá-los para planejar projetos grandes

Curva de aprendizado íngreme: Embora os modelos do Lucidchart ofereçam recursos avançados, como formatação condicional, implementá-los pode ser uma tarefa desafiadora. A menos que você seja um profissional experiente, terá uma curva de aprendizado íngreme ao usá-lo

Sem modo offline: o Lucidchart, como plataforma, requer acesso à Internet para criar e editar modelos. Além disso, seu acesso offline somente para visualização é muito limitado. Isso dificulta a colaboração e complica o gerenciamento de projetos

Modelos alternativos de gráficos de Gantt do Lucidchart para atribuir tarefas

Os gráficos de Gantt são ferramentas sólidas para visualizar e gerenciar cronogramas de projetos. Mas eles por si só não podem impulsionar seus esforços de gerenciamento de projetos. É aí que o ClickUp entra em cena!

O aplicativo completo para o trabalho, ClickUp, oferece uma ampla variedade de modelos de gráficos de Gantt personalizáveis e pré-projetados, além de um conjunto de recursos poderosos que vão além do planejamento de projetos para dar suporte às suas iniciativas gerais de gerenciamento de projetos.

Pronto para começar? Confira estes modelos de gráficos de Gantt da ClickUp:

1. Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento simples de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize e gerencie os cronogramas dos seus projetos com o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento simples de projetos do ClickUp

O modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento simples de projetos do ClickUp foi projetado de forma abrangente para aprimorar o gerenciamento do cronograma do projeto. Ele possui um design clean e uma interface de usuário intuitiva.

Assim como um gráfico de Gantt tradicional, as barras horizontais mostram os cronogramas das tarefas, suas dependências e marcos. O modelo também é altamente colaborativo. Além de visualizar cronogramas, você também pode atribuir tarefas, gerenciar o fluxo de trabalho e identificar gargalos para minimizar as chances de atrasos.

🌟 Por que você vai adorar:

Habilite o reescalonamento por arrastar e soltar entre períodos

Visualize as dependências com linhas de conexão entre as tarefas

Destaque prazos vencidos ou futuros em tempo real

Suporte ao agrupamento por fase do projeto ou equipe

🔑 Ideal para: gerentes de projeto gerais ou líderes de equipe que gerenciam projetos comerciais padrão com tarefas e prazos diretos.

Opinião do cliente: Veja o que Justin Kosmides, CEO da Vela Bikes, diz sobre o uso do ClickUp:

Por sermos uma equipe pequena e termos milhares de pedidos de todo o mundo, precisamos ser extremamente eficientes, e os gráficos de Gantt do ClickUp nos permitem acompanhar toda a nossa produção e logística em um só lugar, o que tornou nossa equipe de produção dois terços mais eficiente.

Por sermos uma equipe pequena e termos milhares de pedidos de todo o mundo, precisamos ser extremamente eficientes, e os gráficos de Gantt do ClickUp nos permitem acompanhar toda a nossa produção e logística em um só lugar, o que tornou nossa equipe de produção dois terços mais eficiente.

2. Modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie projetos de construção complexos com facilidade usando o modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

🧠 Curiosidade: De acordo com as estatísticas, grandes projetos de construção levam 20% mais tempo para serem concluídos do que o planejado originalmente.

Se você não quer que essa porcentagem aumente, use o modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp e otimize o gerenciamento de seus projetos de construção.

Este modelo fácil de usar se concentra em aumentar a eficiência de três elementos do gerenciamento de projetos: planejamento, coordenação e comunicação. Ele permite destacar tarefas específicas, visualizar seus cronogramas, definir marcos e ajustá-los conforme suas necessidades mudam.

No entanto, não para por aí: o modelo também permite conectar tarefas aos recursos relevantes e acompanhar seus custos, orçamento e mão de obra para um gerenciamento eficaz das dependências.

🌟 Por que você vai adorar:

Organize as fases do projeto, como planejamento, licenças, construção e inspeção

Divida as tarefas em pacotes de trabalho específicos para cada subcontratado

Acompanhe os marcos do gráfico de Gantt , como aprovações de licenças e datas de inspeção

Atualize automaticamente quando o status da tarefa mudar

🔑 Ideal para: gerentes de construção, supervisores de obra ou empreiteiros que coordenam projetos de construção em grande escala com tarefas sequenciais e dependentes.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e execução atrasada. Quer você esteja enviando notas de acompanhamento ou utilizando planilhas, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante uma conversão perfeita de conversas em tarefas, permitindo que sua equipe aja rapidamente e permaneça alinhada.

3. Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas empresariais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Melhore a experiência de cada cliente com sua empresa usando o modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas empresariais do ClickUp

O modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas empresariais do ClickUp exibe o status de cada uma das contas dos seus clientes, permitindo que você planeje as próximas etapas para otimizá-las. Este modelo é um deleite visual. Ele utiliza códigos de cores para indicar o status da conta, a saúde e outros aspectos importantes.

Além disso, ele permite que você identifique áreas que precisam de melhorias, atribua tarefas aos membros da equipe e acompanhe o progresso para aprimorar a jornada do cliente. Dessa forma, ele ajuda você a maximizar o potencial de cada conta de cliente para impulsionar o crescimento dos negócios.

🌟 Por que você vai adorar:

Atribua tarefas específicas da conta aos membros da equipe

Adicione colunas de acompanhamento de receitas e metas

Destaque as principais reuniões com clientes e prazos para propostas

Filtre por segmentos de clientes ou status da conta

🔑 Ideal para: equipes de vendas ou de sucesso do cliente que gerenciam planos estratégicos de contas com ciclos de engajamento, divulgação e renovação em várias fases.

4. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme cada lançamento de produto em um sucesso com o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos do ClickUp

O modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp é um documento completo para otimizar o processo de lançamento de produto. Enquanto o modelo do Lucidchart foi projetado para uso básico, este é altamente avançado e foi desenvolvido para simplificar lançamentos complexos.

Crie uma lista de verificação rápida de todas as tarefas envolvidas no lançamento de um produto para ajudá-lo a visualizar com precisão seu cronograma. Você também pode designar membros da equipe e recursos para uma execução eficiente. Isso permite que você colabore com outras partes interessadas em tempo real. Isso se mostra útil para comunicar ineficiências, resolver obstáculos e manter o alinhamento com o andamento do projeto.

🌟 Por que você vai adorar:

Marque os pontos de decisão de avançar/não avançar como marcos

Atualize o andamento das tarefas e as datas de vencimento de forma dinâmica

Integre com o ClickUp Goals para alinhar as métricas de lançamento

Exiba a janela de lançamento e a linha do tempo de revisão pós-lançamento

🔑 Ideal para: gerentes de produto e equipes multifuncionais que planejam lançamentos de produtos com detalhamento de tarefas e cronogramas firmes de entrada no mercado.

5. Modelo de linha do tempo Gantt do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie vários cronogramas de projetos simultaneamente com o modelo de linha do tempo ClickUp Gantt

O modelo de linha do tempo Gantt do ClickUp oferece às equipes um sistema de planejamento abrangente que transforma tarefas dispersas em um formato visual coeso. Esse modelo descreve todas as fases, marcos e dependências ao longo de uma linha do tempo flexível, permitindo que os gerentes prevejam cargas de trabalho e evitem conflitos de programação.

Cada barra de tarefas mostra o progresso em tempo real, enquanto os campos personalizados e os status codificados por cores ajudam você a identificar instantaneamente gargalos e itens prioritários. Esteja você coordenando campanhas de marketing ou lançamentos complexos de engenharia, este modelo fornece um hub central para gerenciar o progresso, compartilhar atualizações e manter as partes interessadas informadas.

🌟 Por que você vai adorar:

Exporte gráficos de Gantt para compartilhar atualizações com clientes e executivos

Agrupe tarefas por equipe, departamento e fase do projeto

Habilite a comparação da linha de base com datas projetadas versus reais

Permita que os usuários filtrem por marcos, fases e responsáveis

🔑 Ideal para: gerentes de operações ou programas que precisam de uma visualização flexível e de alto nível do cronograma para coordenar esforços entre vários departamentos.

6. Modelo de gráfico de Gantt para criação de páginas da Web do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie páginas da web com facilidade com o modelo de gráfico de Gantt para criação de páginas da web do ClickUp

Criar uma página da web pode se tornar complicado rapidamente, especialmente se você não tiver uma equipe experiente ou um fluxo de trabalho predefinido. Felizmente, é aí que o modelo de gráfico de Gantt para criação de páginas da web do ClickUp entra em cena.

Desde a pesquisa inicial até as iterações de design, sprints de desenvolvimento e controle de qualidade final, cada tarefa é exibida em uma linha do tempo com dependências e marcos marcados. O modelo também permite atribuir proprietários, adicionar estimativas e vincular documentos relevantes.

Esse nível de transparência garante que desenvolvedores, designers e partes interessadas compartilhem uma visão unificada do andamento do projeto.

🌟 Por que você vai adorar:

Divida os projetos da web em fases granulares com dependências

Atribua responsáveis e monitore a prestação de contas para cada entrega

Acompanhe marcos importantes, como aprovação do projeto, lançamento e data de entrada em operação

Atualize o cronograma automaticamente à medida que as tarefas avançam

🔑 Ideal para: equipes de desenvolvimento web que planejam e coordenam a criação de várias páginas de sites em fluxos de trabalho de design, desenvolvimento e controle de qualidade.

💡 Dica profissional: use codificação por cores de forma estratégica. Atribua cores com base nas equipes, no status das tarefas ou na prioridade para melhorar a legibilidade do gráfico à primeira vista. 🎨

7. Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento em cascata do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Execute projetos grandes de forma sequencial usando o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento em cascata do ClickUp

Quando seu projeto requer um fluxo de trabalho sequencial tradicional, o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento em cascata do ClickUp facilita o planejamento. Cada fase, da descoberta à entrega, é organizada em ordem, com dependências definidas para que o trabalho não avance prematuramente.

As barras de tarefas incluem acompanhamento de progresso integrado e campos personalizados para notas ou atualizações de status. Os widgets de relatórios integrados e as opções de exportação permitem que você apresente o status do projeto às partes interessadas ou aos clientes com confiança.

🌟 Por que você vai adorar:

Mapeie cada fase do Waterfall com datas claras de início e término

Defina dependências para que as equipes não possam pular etapas essenciais

Use relatórios integrados para monitorar o progresso e a alocação de recursos

Acompanhe a conclusão de cada fase antes do início da próxima

🔑 Ideal para: equipes que trabalham em estruturas de projetos sequenciais e estruturadas, como desenvolvimento de software, conformidade ou projetos governamentais.

➡️ Leia mais: Alternativas ao gráfico de Gantt para gerenciar o trabalho e aumentar o sucesso do projeto

8. Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elimine ineficiências de todos os seus projetos de TI com o modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp

O modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp ajuda os líderes de tecnologia a visualizar tudo, desde atualizações de infraestrutura até implantações de software em horizontes de longo prazo. As tarefas podem ser agrupadas por trimestre, vinculadas por dependências e atribuídas a equipes multifuncionais para refletir as complexidades do mundo real.

As ferramentas de previsão de recursos mostram os próximos gargalos de carga de trabalho, enquanto os marcadores de marcos ajudam a acompanhar lançamentos críticos. À medida que seus planos evoluem, a interface de arrastar e soltar facilita os ajustes na linha do tempo.

🌟 Por que você vai adorar:

Preveja os requisitos de recursos e ajuste os cronogramas dinamicamente

Compartilhe atualizações com a liderança usando recursos visuais claros

Agrupe itens por domínio, como infraestrutura, segurança e aplicativos

Define dependências entre projetos de TI relacionados

🔑 Ideal para: gerentes de TI e líderes de tecnologia que planejam infraestrutura de longo prazo, segurança ou implementações e atualizações de aplicativos.

9. Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blog da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize as publicações do blog com o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blogs do ClickUp

Projetado especificamente para blogueiros e gerentes de conteúdo, o modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blogs do ClickUp oferece uma solução para o seu processo confuso de publicação de conteúdo. Desde o brainstorming de ideias, passando pela elaboração, edição e publicação, cada etapa é mapeada na linha do tempo com responsáveis e prazos atribuídos.

Você pode organizar e melhorar o conteúdo do blog, acompanhar e programar publicações, entre outras coisas. Além disso, também permite definir prazos e coordenar com outras partes interessadas, como redatores, editores e publicadores, para uma gestão eficiente do blog.

🌟 Por que você vai adorar:

Equilibre as cargas de trabalho entre redatores e editores

Planejamento de conteúdo centralizado para maior clareza e transparência

Defina marcos para datas de publicação

Inclua campos personalizados para títulos, tags e informações de SEO

🔑 Ideal para: gerentes de conteúdo ou equipes editoriais que supervisionam cronogramas de produção de blogs e gerenciam várias publicações em um ciclo de calendário.

🔎 Você sabia? Uma das primeiras aplicações mais notáveis dos gráficos de Gantt foi no planejamento da construção da Represa Hoover na década de 1930 — um projeto enorme que levou vários anos para ser concluído.

10. Modelo de gráfico de Gantt para lista de verificação de testes de aceitação do usuário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne os UATs um processo contínuo com o modelo de gráfico de Gantt da lista de verificação de testes de aceitação do usuário do ClickUp

O Teste de Aceitação do Usuário (UAT) é frequentemente a etapa final e mais crucial no desenvolvimento de software. O modelo de gráfico de Gantt da Lista de Verificação do Teste de Aceitação do Usuário do ClickUp visa otimizá-lo.

Isso ajuda as equipes a planejar e acompanhar cada etapa do processo de UAT com clareza e precisão. Usando um formato visual de gráfico de Gantt, você pode mapear o desenvolvimento de casos de teste, cronogramas de execução, ciclos de feedback e aprovações.

Com dependências e atribuições de tarefas integradas, ele garante uma coordenação tranquila entre as equipes de controle de qualidade, produto e partes interessadas, tornando a aprovação perfeita e organizada.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe o progresso dos testes e a porcentagem concluída

Exiba um cronograma para correções de bugs e testes de regressão

Inclua campos personalizados para IDs de casos de teste, ambientes

Atualize automaticamente à medida que os testes passam de “Pendente” para “Concluído”

🔑 Ideal para: equipes de controle de qualidade, analistas de negócios e partes interessadas envolvidas no planejamento e na execução de testes de aceitação do usuário (UAT) estruturados antes do lançamento.

➡️ Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Miro

Deixe o Lucidchart de lado — use os modelos personalizáveis de gráficos de Gantt do ClickUp

Embora o Lucidchart seja uma ferramenta sólida para mapear ideias e criar diagramas, ele não foi desenvolvido para gerenciar projetos de ponta a ponta. Isso pode rapidamente se tornar um gargalo para equipes que precisam de mais do que apenas um gráfico de Gantt básico.

O ClickUp, por outro lado, combina a clareza de um gráfico de Gantt com a funcionalidade de um sistema abrangente de gerenciamento de projetos. Todas as tarefas, prazos e dependências são dinâmicos, acionáveis e integrados ao seu fluxo de trabalho.

Além disso, os modelos de gráficos de Gantt do ClickUp se adaptam à forma como sua equipe trabalha, e não o contrário. Desde o reescalonamento dinâmico até o acompanhamento do progresso e a visibilidade entre equipes, ele foi projetado para ajudá-lo a fazer o trabalho, não apenas diagramá-lo.

Torne seus cronogramas mais inteligentes, rápidos e totalmente acionáveis com os gráficos de Gantt personalizáveis do ClickUp. Experimente hoje mesmo — inscreva-se aqui para um teste gratuito!