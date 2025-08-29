Os melhores modelos de diário do Notion para reflexão diária e acompanhamento de metas

Seja para manter um diário ou escrever como forma de meditação, o objetivo é o mesmo. O importante é que você esteja em contato com sua mente.

Já começou um diário com boas intenções... mas acabou abandonando-o após três entradas porque, bem, a vida? Eu também.

os modelos de diário do Notion podem ajudar. Seja para registrar seus sonhos, desabafar sobre sua caixa de entrada cheia ou acompanhar quantas vezes você realmente* meditou esta semana, esses modelos tornam mais fácil (e até divertido) manter tudo em um único lugar bem organizado. Chega de folhear cadernos ou perder o rastro de seus “pensamentos profundos” em um mar de abas abertas.

Pronto para escrever em seu diário como um adulto semi-funcional?

Vamos explorar alguns modelos de diário do Notion que tornam a reflexão, o planejamento e a fantasia um pouco mais agradáveis.

🔎 Você sabia? Leva entre 18 e 254 dias de consistência para formar um hábito, então manter-se firme é realmente fundamental!

O que torna um modelo de diário do Notion bom?

Um modelo de diário do Notion ajuda você a anotar seus pensamentos e objetivos para que possa trabalhar para alcançá-los com consistência. Veja o que você deve procurar ao escolher um modelo de diário do Notion:

Layout simples : escolha modelos que sejam claros e fáceis de navegar. Layouts muito complicados tornam o planejamento complicado e ineficiente

Estrutura predefinida : procure seções predefinidas, como : procure seções predefinidas, como registros diários ou listas de verificação de hábitos. Você não deve perder horas configurando tudo

Espaço para reflexão : escolha um modelo de diário que inclua espaço para praticar a gratidão, acompanhar o humor, vitórias, desafios e lições. Um espaço inspirador melhora sua experiência com o diário e mantém você alinhado com seus objetivos

Acompanhamento fácil : considere um modelo do Notion com rastreadores visuais que mostram sua consistência. Esses rastreadores ajudam você a analisar sua produtividade com eficiência

Design personalizável: escolha um modelo de diário que permita fácil personalização. Você pode querer adicionar seções ou ajustar o layout posteriormente, o que não deve ser complexo

Modelos gratuitos de diário do Notion

Os modelos do Notion oferecem uma abordagem estruturada para a autorreflexão e o cultivo de hábitos produtivos. Aqui estão os melhores modelos do Notion para explorar para a criação de diários:

1. Modelo de diário Bullet Journal

via Notion

Quer organizar suas tarefas semanais e mensais, mas não quer uma estrutura complicada? O Modelo de Diário Bullet do Notion permite que você planeje tarefas, reflita sobre o progresso e anote registros futuros sem precisar virar as páginas.

Este diário gratuito do Notion divide as metas por tema, mês e coleções, permitindo que você gerencie seu tempo sem a desorganização dos diários tradicionais em papel (embora também gostemos deles!).

Veja por que você vai gostar:

Obtenha um layout simples que é fácil de duplicar, modificar e dimensionar

Use o diário digital para definir agendas semanais e metas mensais

Acompanhe as tarefas mais importantes para atingir todos os marcos sem dificuldades

🔑 Ideal para: Pessoas que estão começando a usar diários e que buscam produtividade e precisam de um layout simples para seus objetivos e reflexões diárias.

🎥 Assista: Em vez de perder tempo alternando entre abas, e se seu aplicativo de gerenciamento de tarefas e seu aplicativo de bullet journal fossem um só? Veja como você pode usar o ClickUp como seu bullet journal!

2. Modelo de diário diário

via Notion

Este modelo de diário do Notion é ideal para pessoas que desejam um espaço consistente para autorreflexão. Seu layout simples permite que você faça anotações diárias rápidas com um único botão e registre seus pensamentos em qualquer dispositivo.

Este modelo gratuito de diário ajuda você a usar a data e a hora atuais para suas anotações, para que possa manter a consistência em seus hábitos e acompanhar seu progresso.

Veja por que você vai gostar:

Obtenha um layout simples para evitar o excesso de detalhes de designs complicados

Registre seu humor, pensamentos e reflexões em segundos

Defina títulos para cada entrada para encontrar seus pensamentos facilmente mais tarde

🔑 Ideal para: Entusiastas do crescimento pessoal que procuram um layout minimalista para começar a escrever um diário.

3. Modelo de diário de negociações

via Notion

Acompanhar as negociações é essencial, mas fazê-lo manualmente pode rapidamente tornar-se confuso. Este modelo de diário de negociações da Notion, esteticamente agradável, foi concebido para o ajudar a registar todas as negociações e acompanhar o seu desempenho ao longo do tempo.

Mantenha-se atualizado com os dados e tendências do mercado para saber como eles estão afetando suas negociações atuais e nas novas em que você deve investir.

Veja por que você vai gostar:

Use a página do planejador semanal para planejar suas negociações com uma semana de antecedência

Teste suas estratégias de negociação usando dados históricos e aprimore seus sistemas

Anote observações, estratégias e notas importantes em um só lugar

🔑 Ideal para: Traders sérios ou de longo prazo que desejam registrar e analisar negociações de forma consistente para aprimorar sua estratégia e reduzir decisões emocionais.

Assista: Procurando modelos mais flexíveis que conectem seus objetivos a planos de ação? Veja como Christine usa os modelos do ClickUp para uso comercial e pessoal:

4. Modelos de diários

via Notion

Gosta de um diário detalhado, mas não quer lidar com a desorganização que isso acarreta? Este Modelo de Diários Notion Gratuito oferece uma visão do seu calendário, cronogramas e diários mais recentes em um só lugar. Registre suas reflexões e humores diários e divida suas entradas em categorias como Sonhos, Objetivos, Pessoal e Viagens.

Veja por que você vai gostar:

Veja todos os seus dias bons e ruins de relance com um calendário visual

Use códigos de cores nas entradas para facilitar o acompanhamento do seu humor

Organize as entradas do diário arquivando as inativas e mantendo a cronologia

🔑 Ideal para: Pessoas que se concentram em uma jornada pessoal de atenção plena e procuram um modelo abrangente.

5. Contagem regressiva para o Ano Novo e modelo de diário

via Notion

O Modelo de Contagem Regressiva para o Ano Novo e Diário permite que você comece o ano com objetivos claros. Encerre o ano anterior revisando os momentos importantes para refletir cuidadosamente sobre o seu tempo.

Com este modelo de diário Notion estético, você pode adicionar uma contagem regressiva para o ano novo ao seu painel Notion para trazer um elemento dinâmico e manter-se motivado até os últimos dias do ano!

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as férias, feriados e licenças que você tirou no último ano

Crie perguntas personalizadas para acompanhar o progresso e identificar áreas que podem ser melhoradas

Crie resoluções para sua saúde, carreira, relacionamentos e crescimento

🔑 Ideal para: Pessoas entusiasmadas que estabelecem metas e precisam de uma estrutura clara para aproveitar ao máximo o tempo restante do ano.

🧠 A arte e a ciência de manter um diário: Zeb Evans, fundador e CEO da ClickUp, compartilha como manter um diário o ajudou a ficar mais calmo, consciente e resiliente: Escrevo em meu diário desde o início da adolescência, mas nos últimos dez anos isso se tornou uma prática diária. Escrevo em meu diário duas vezes por dia, definindo minhas metas, intenções e áreas de foco, tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal. Isso tem se mostrado inestimável para mim. Todas as manhãs, quando escrevo em meu diário, primeiro releio o dia anterior para lembrar o que aconteceu e revisar as lições que aprendi. Descobri que consigo organizar melhor os meus pensamentos, tomar decisões e, de um modo geral, viver com intenção ao escrever diariamente no meu diário. Escrevo em meu diário desde o início da adolescência, mas nos últimos dez anos isso se tornou uma prática diária. Escrevo em meu diário duas vezes por dia, definindo minhas metas, intenções e áreas de foco, tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal. Isso tem se mostrado inestimável para mim. Todas as manhãs, quando escrevo em meu diário, primeiro releio o dia anterior para lembrar o que aconteceu e revisar as lições que aprendi. Descobri que consigo organizar melhor os meus pensamentos, tomar decisões e, de um modo geral, viver com intenção ao escrever diariamente no meu diário.

6. Modelo de diário diário e de gratidão

via Notion

Expressar gratidão é fácil com o Diário Diário e de Gratidão do Notion. O modelo apresenta um layout limpo e minimalista que permite que você se concentre na gratidão e na positividade todos os dias. Acompanhe seu humor e cuide da sua saúde mental para cultivar bons hábitos que melhorarão sua vida ao longo do tempo.

Veja por que você vai gostar:

Crie novas entradas rápidas para gratidão diária ou semanal e mantenha-as organizadas em diferentes categorias

Use sugestões para obter inspiração e começar a escrever suas entradas

Registre suas experiências diárias e reflita sobre seus sentimentos a respeito delas

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar um hábito consciente de manter um diário, baseado na produtividade e na positividade.

💡 Bônus: Escrever um diário não precisa ser algo unidimensional. Se você quiser anotar seus pensamentos durante o trajeto para o trabalho ou falar enquanto digita, você pode fazer isso e muito mais. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu diário por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para fazer anotações, criar notas e muito mais. Capture ideias e realize suas tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

7. Modelo de diário estoico

via Notion

O Modelo de Diário Estoico é uma solução adequada para pessoas que buscam o autodesenvolvimento. Divida suas anotações com base no objetivo, como condicionamento físico, viagens e crescimento pessoal. O modelo também oferece mais de 250 sugestões para ajudá-lo a superar o bloqueio criativo, permitindo que você enfrente os desafios com facilidade.

Veja por que você vai gostar:

Concentre-se na sua saúde mental acompanhando o seu humor

Desenvolva disciplina e clareza ao longo do tempo com uma estrutura organizada

Mantenha a consistência com um diário vinculado a valores e não a tarefas

🔑 Ideal para: Entusiastas de diários que buscam uma rotina de escrita baseada na filosofia, fundamentada no crescimento pessoal e na clareza.

8. Modelos de hábitos diários e diário

via Notion

É fácil manter a consistência com um sistema eficiente de acompanhamento de hábitos. O Modelo de hábitos diários e diário apresenta um painel de controle simples com caixas de seleção, entradas diárias geradas automaticamente e anéis de progresso que são atualizados em tempo real para mantê-lo motivado.

A melhor parte? Com visualizações de calendário, semanais e tabelas, é fácil visualizar sua consistência e personalizar o layout para atender às suas metas pessoais — seja escrever no diário, fazer exercícios ou finalmente lembrar de beber água suficiente.

Veja por que você vai gostar:

Analise o histórico de hábitos e avalie o progresso com o gráfico de sequências

Mantenha uma entrada diária separada no diário para ter uma visão geral detalhada

Liste todas as tarefas significativas que você concluiu durante o dia

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam uma abordagem visual para gerenciar agendas diárias e mensais e criar hábitos diários produtivos.

9. Planejador semanal, rastreador de hábitos e modelo de diário

via Notion

Procurando um modelo envolvente que ajude você a planejar, acompanhar e registrar simultaneamente? Experimente o Planejador Semanal, Rastreador de Hábitos e Modelo de Diário. Ele combina programação semanal com acompanhamento de hábitos e notas rápidas em um único espaço de trabalho integrado.

Você tem uma visão geral do calendário semanal, listas de tarefas, sugestões para o diário de gratidão, páginas para definir metas e um rastreador de hábitos integrado que você pode personalizar. O modelo também oferece uma visão geral da semana com o calendário Notion integrado. Sua interface colorida torna o trabalho e o acompanhamento das tarefas divertidos.

Veja por que você vai gostar:

Faça uma lista de compras e uma lista de mantimentos para acompanhar e gerenciar seus hábitos alimentares

Liste e acompanhe os hábitos saudáveis que você deseja manter

Escreva o que aconteceu ao longo da semana para refletir sobre o seu progresso

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam um modelo colorido para manter sua semana organizada e registrar seus pensamentos.

10. Modelo Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2

via Notion

Quer definir metas anuais com seu modelo de diário? O Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 da Notion oferece a estrutura certa para isso.

Com a estrutura SMART, você pode definir metas mensuráveis e alcançáveis. Clique no botão de redefinição automática para mover as metas do ano atual para os arquivos e planejar o próximo ano. Inclui ferramentas como um painel visual, contagens regressivas de marcos, lembretes e um quadro de visão dedicado para manter a inspiração em primeiro plano.

Veja por que você vai gostar:

Crie um quadro de visualização com imagens para se manter alinhado com seus objetivos e os esforços para alcançá-los

Categorize e avalie metas com base na carreira, finanças, amigos e muito mais

Reflita e analise a semana para manter a motivação e melhorar a produtividade

🔑 Ideal para: Pessoas orientadas para objetivos e planejadores ambiciosos que desejam uma maneira simplificada de criar e acompanhar objetivos anuais.

11. Modelo de acompanhamento de hábitos de 21 dias

via Notion

Está se esforçando para criar uma rotina diária consistente, mas não consegue? Consiga isso com o Modelo de acompanhamento de hábitos de 21 dias da Notion. Com este modelo, você pode mover as tarefas concluídas para os arquivos para referência futura.

Crie uma rotina diária e obtenha uma visão geral da conclusão na parte inferior. Experimente criar uma capa motivacional para se incentivar sempre que abrir o modelo.

Veja por que você vai gostar:

Liste pontos fortes, pontos fracos e sugestões de melhorias

Codifique todas as suas atividades com cores para maior visibilidade e defina frequências semanais

Use filtros para acompanhar diferentes tarefas ao longo da semana

🔑 Ideal para: Estudantes e profissionais que desejam estabelecer novos micro hábitos com um modelo simples e fácil de acompanhar.

💡 Dica profissional: A responsabilidade pelo registro do diário acaba de ganhar um novo brilho com o AI Notetaker do ClickUp! Você pode marcar uma reunião consigo mesmo (ou com um parceiro de responsabilidade) e convidar o AI Notetaker para registrar suas reflexões e pensamentos. Ele ouve, transcreve e organiza suas anotações, garantindo que todas as ideias sejam capturadas e fáceis de encontrar — assim, a autorreflexão fica mais simples. Receba notas automatizadas de IA do AI Notetaker do ClickUp diretamente na sua caixa de entrada do ClickUp

12. Modelo rosa estético para acompanhamento da rotina de cuidados com a pele

via Notion

Sua rotina de cuidados com a pele parece mais uma tarefa doméstica do que um ritual relaxante? O Modelo de acompanhamento de rotina de cuidados com a pele Pink Aesthetic ajuda você a criar e seguir uma rotina para manter sua pele saudável.

Codifique com cores as páginas noturnas e matinais por tipo e marca de cuidados com a pele. Você também pode listar imagens de produtos para a pele e adicionar citações para melhorar o apelo visual.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha uma lista de produtos com classificação, volume, preço, validade e link de compra

Crie uma lista de compras e marque os produtos à medida que os compra

Liste os tratamentos semanais com tipo, produtos, frequência, finalidade e notas

🔑 Ideal para: Iniciantes em cuidados com a pele e testadores de produtos que desejam criar uma rotina consistente de cuidados com a pele ou acompanhar a melhora da pele.

13. Modelo de planejador de refeições com estética rosa

via Notion

Planejar refeições pode rapidamente se tornar uma dor de cabeça, envolvendo a compra de ingredientes, a busca por receitas e a coordenação da preparação. O Modelo de Planejador de Refeições Estético Rosa da Notion simplifica essa tarefa diária.

Defina lembretes e marque-os como concluídos após o término. Você pode criar um plano alimentar e uma lista de compras para toda a semana ou mês, para ter sempre tudo o que precisa à mão.

Veja por que você vai gostar:

Categorize receitas e liste-as com classificação, tempo de preparo e URL da receita

Crie um diário alimentar com imagens, avaliações e outros detalhes

Converta unidades usando o conversor para medições precisas

🔑 Ideal para: Chefs e cozinheiros que procuram um modelo estruturado para otimizar o planejamento e a preparação das refeições.

14. Modelo de acompanhamento de limpeza

via Notion

Você pode estar limpando partes da casa todos os dias, mas há algumas tarefas, como lavar roupa, fazer limpeza profunda, aspirar, cortar a grama e outras, que exigem tempo dedicado e seguem uma frequência definida. Experimente o modelo de acompanhamento de limpeza do Notion para manter essas tarefas de limpeza em dia.

Crie uma lista de tarefas e use listas de verificação para marcar o progresso. Você também pode adicionar comentários para referência e melhoria, para saber exatamente o que precisa de atenção especial e o que já está em ordem.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma lista de reprodução produtiva para tornar a limpeza divertida

Categorize as tarefas de limpeza por cômodos para facilitar o planejamento

Automatize a redefinição das tarefas com redefinições diárias, semanais e mensais

🔑 Ideal para: Pessoas ou famílias ocupadas que procuram um modelo estruturado para listar tarefas de limpeza e criar uma agenda.

🎥 Assista: É mais fácil manter os hábitos quando você pode registrá-los, acompanhá-los e ajustá-los no mesmo espaço. O ClickUp torna isso possível. E este vídeo mostra como usar melhor o ClickUp como seu rastreador de hábitos.

15. Modelo de objetivos de vida

via Notion

Quer manter seu dia focado e produtivo a serviço de seus objetivos de longo prazo? O Modelo Notion para Objetivos de Vida ajudará você a alcançar isso com uma contagem regressiva ao vivo para todos os seus prazos. Adicione citações na caixa de citações inspiradoras para se manter motivado. O modelo promove o registro consciente em diários, o planejamento e o desempenho com imagens calmantes.

Veja por que você vai gostar:

Adicione links para acessar rapidamente as ferramentas mais utilizadas e economizar tempo

Obtenha um guia de metas SMART para atingir todos os objetivos dentro do prazo

Acompanhe todas as suas tarefas, grandes e pequenas, para realizar tudo com perfeição

🔑 Ideal para: Estudantes, empreendedores, profissionais criativos ou qualquer pessoa que queira criar hábitos com uma abordagem estruturada.

16. Modelo gráfico para acompanhamento visual de hábitos

via Notion

O Notion Visual Habit Tracker Graphics transforma o acompanhamento de hábitos em uma experiência visualmente envolvente. Ele apresenta um calendário colorido em grade que permite acompanhar seus hábitos com um único clique.

O modelo fornece feedback visual codificado por cores, facilitando a manutenção da motivação e a visualização do seu progresso rapidamente. Um mapa de calor anual permite visualizar sua jornada de hábitos e acompanhar suas sequências ao longo do tempo.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe seu progresso com gráficos codificados por cores

Obtenha uma visão geral do histórico anual de hábitos para ver o quanto você já avançou

Defina lembretes para manter sua rotina diária alinhada

🔑 Ideal para: Pensadores visuais e entusiastas do autodesenvolvimento que buscam definir metas e visualizar o progresso de forma simples e intuitiva.

17. Modelo de autoaperfeiçoamento 101

via Notion

O Modelo Self-Improvement 101 da Notion simplifica o planejamento e o acompanhamento de sua jornada de crescimento pessoal. As perguntas guiadas ajudam você a planejar, acompanhar e refletir sobre seu progresso.

E isso não é tudo. As visualizações de calendário, lista e tabela oferecem diferentes perspectivas para um acompanhamento eficiente. O diário de gratidão proporciona uma abordagem equilibrada à autoconsciência, para que você siga na direção certa.

Veja por que você vai gostar:

Defina metas com a fórmula SMART e liste as etapas práticas

Reserve um tempo para refletir sobre desafios, gratidão e conquistas

Crie um diário e acompanhe o progresso com o rastreador visual

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa pronta para criar rotinas melhores, que deseja uma estrutura organizada para definir metas de autoaperfeiçoamento e trabalhar em prol do crescimento.

18. Modelo de divisão/rastreamento de exercícios físicos

via Notion

Quer ver se está progredindo em sua rotina de exercícios? O Modelo de divisão/rastreamento de exercícios da Notion ajuda você a fazer exatamente isso.

Ele tem uma interface de usuário limpa e é organizado por divisão, grupo muscular e todos os exercícios. Você pode comparar levantamentos anteriores e força ganha e editar treinos com base em sua análise. Ele permite que você registre séries, repetições, pesos e notas para cada treino, tudo classificado por dia.

Veja por que você vai gostar:

Registre todos os detalhes no formulário integrado

Veja o progresso à medida que o volume de treinamento é atualizado automaticamente

Relacione cada exercício a um grupo muscular específico e ao músculo foco

🔑 Ideal para: Entusiastas do fitness que procuram uma ferramenta estruturada para planejar treinos e acompanhar suas taxas de sucesso.

19. Modelo de planejador de estudos Blossom

via Notion

O Modelo de Planejador de Estudos Blossom da Notion ajuda você a gerenciar com eficácia tarefas, trabalhos de casa, estudos individuais e tempo curricular. Ele inclui módulos para horários de aulas, listas semanais de tarefas, acompanhamento de hábitos, notas, flashcards e seções de anotações — tudo em um espaço de trabalho fácil de navegar.

Este planejador combina estrutura com flexibilidade: você pode personalizar seus assuntos ou hábitos, registrar reflexões ou tarefas e manter tudo organizado, tudo isso enquanto desfruta de um layout visualmente agradável e intuitivo.

Veja por que você vai gostar:

Liste assuntos e inclua tarefas, trabalhos e material de estudo

Acompanhe o tempo restante antes do prazo final com o rastreador automático

Defina uma fórmula de acompanhamento do progresso para ver os capítulos abordados por assunto

🔑 Ideal para: Estudantes que procuram uma estrutura fácil para listar seus objetivos e tarefas acadêmicas.

20. Modelo de acompanhamento de fitness/rotina

via Notion

Quer criar uma rotina de exercícios físicos e garantir que você a siga de forma consistente, sem desculpas? O modelo de acompanhamento de exercícios físicos/rotina facilita isso. Com seções pré-criadas e sugestões de exercícios, o modelo ajuda você a formar facilmente uma rotina de exercícios para a semana. Adicione comentários e arquivos relevantes para incluir tutoriais de exercícios ou uma dieta após o treino.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma lista de verificação para a semana e marque o status todos os dias

Categorize as atividades em blocos de atividades para facilitar o planejamento

Mencione uma rotina detalhada para treinos consistentes todas as semanas

🔑 Ideal para: Entusiastas do fitness que desejam planejar a rotina semanal de exercícios para criar um hábito.

Limitações do Notion

Embora os modelos do Notion ofereçam uma maneira simples de criar hábitos, eles têm algumas limitações:

Reserve um tempo para criar : criar modelos complexos do zero é demorado e pode causar frustração quando eles não ficam como você deseja

Personalização limitada : embora o Notion seja flexível, alguns modelos limitam o quanto você pode ajustar o layout. Modelos criados com o fluxo de trabalho de outra pessoa em mente podem não atender às suas necessidades

Sem ferramentas de acompanhamento integradas : o Notion não oferece recursos integrados de acompanhamento de tempo ou criação fácil de gráficos. Você precisará usar ferramentas adicionais para isso

Curva de aprendizado para novos usuários: entender como os modelos funcionam e como modificá-los pode parecer complicado no início

Modelos alternativos do Notion

Acompanhar e analisar o crescimento pessoal pode ser desafiador com os modelos de diário do Notion. O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda você a fazer tudo sem esforço.

Aqui está uma lista dos melhores modelos alternativos do Notion para mantê-lo no caminho certo:

1. Modelo de notas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Adicione notas rápidas, acompanhe o progresso e reflita sobre o seu dia com o modelo de notas diárias do ClickUp

O modelo de notas diárias do ClickUp ajuda você a anotar rapidamente pensamentos, notas, acompanhar seu progresso e transformar reflexões em ação.

Use a visualização do calendário para planejar sua vida cotidiana com prazos e horários em um piscar de olhos. A lista de notas mostra as entradas com datas de criação e os comentários mais recentes. Além disso, converta suas notas em tarefas acionáveis com um clique.

Veja por que você vai gostar:

Personalize seu formulário de notas diárias com reflexões, conclusões importantes ou planos

Defina metas e prazos realistas para ter sucesso sempre

Adicione um quadro branco ClickUp para mapear ideias ou delinear fluxos de trabalho

🔑 Ideal para: Profissionais ocupados e estudantes que procuram um formato estruturado para ver o seu progresso, pontos fortes e pontos fracos ao longo do dia.

Aprenda a usar o ClickUp para bloquear o tempo!

2. Modelo de plano de vida ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas claras, visualize o progresso e veja o impacto das ações diárias com o modelo ClickUp Life Plan

Está se sentindo perdido e se perguntando que rumo sua vida deve tomar? Definir metas e manter o foco é fácil com o modelo de plano de vida do ClickUp. Ele ajuda você a definir e planejar metas presentes e futuras.

Você pode organizar metas por áreas importantes da vida, família, carreira, saúde física e mental, relacionamentos, finanças e muito mais. Use o Quadro de Vida para obter uma visão geral das tarefas por área e a Visualização do Quadro para priorizar tarefas.

Veja por que você vai gostar:

Designe um parceiro de responsabilidade para se manter motivado e no caminho certo

Inclua a visão, os valores, as metas SMART , a autoavaliação e as prioridades para seus principais objetivos

Divida as tarefas em subtarefas e listas de verificação para obter um fluxo claro

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam um planejador de vida pré-formatado para definir metas e refletir sobre o progresso e os pensamentos.

🔎 Você sabia? Quando você anota suas metas, tem 42% mais chances de alcançá-las — portanto, manter um diário pode ser a chave para o seu sucesso!

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida as tarefas, crie um roteiro e analise o progresso com o modelo de plano de ação diário do ClickUp

Com tantas atividades ao longo do dia, um plano cuidadosamente elaborado é essencial para manter o foco e refletir. Mas como planejar tudo ao detalhe? O modelo de plano de ação diário do ClickUp oferece a estrutura certa.

Visualize cada item de ação com subtarefas, status de prioridade, progresso de conclusão, tags de departamento, data de início e término e complexidade da tarefa, para que nada seja esquecido.

Veja por que você vai gostar:

Obtenha uma visualização da linha do tempo por categorias para saber o que está para vencer e o que está em andamento

Adicione comentários para registrar ideias, atualizações ou informações adicionais

Defina dependências para identificar obstáculos e compreender o fluxo

🔑 Ideal para: Profissionais orientados por metas e criadores de rotinas para alcançar objetivos profissionais e pessoais e refletir sobre os aprendizados e desafios.

4. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize recursos, identifique áreas de melhoria e acompanhe o progresso com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Pense no que você deseja alcançar e identifique as habilidades necessárias para chegar lá com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp. Esse modelo facilita a criação de planos viáveis, o acompanhamento do progresso e a reflexão.

Defina marcos no ClickUp para se manter motivado e use status personalizados para se manter organizado. Além disso, com o ClickUp Docs, você pode debater metas e transformá-las em um plano de ação. A melhor parte? Ele oferece filtros para pesquisar e classificar informações, facilitando o acompanhamento do progresso de uma forma que faça sentido para você.

Veja por que você vai gostar:

Inclua tempo, metas, plano de desenvolvimento, pessoa responsável e trimestre para cada plano de ação

Crie uma Matriz de Habilidades para mapear suas habilidades existentes e as habilidades a serem desenvolvidas

Veja o número de habilidades em que você está trabalhando a cada trimestre

🔑 Ideal para: Pessoas que buscam um formato estruturado para aprimorar o crescimento pessoal e refletir sobre seu aprendizado.

💡 Dica profissional: Pronto para tornar o registro diário uma tarefa fácil, mas não quer um modelo fixo? Conheça o ClickUp Notepad — seu novo local favorito para registrar pensamentos, ideias e reflexões! Anote qualquer coisa, a qualquer momento: Registre rapidamente suas conquistas diárias, preocupações ou ideias malucas — sem precisar de post-its

Organize-se com facilidade: crie notas separadas para cada dia ou tópico, para que seus pensamentos nunca se percam na confusão

Sincronize entre dispositivos: comece uma entrada no diário no seu laptop e termine-a no seu celular — suas anotações vão aonde você for

Transforme notas em ação: converta facilmente suas reflexões em tarefas ou lembretes, ajudando você a transformar insights em progresso real

5. Modelo de plano de autocuidado ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas alcançáveis, organize tarefas e monitore o progresso com o modelo de plano de autocuidado do ClickUp

Manter-se saudável e equilibrado pode parecer uma tarefa árdua, mas o modelo de plano de autocuidado do ClickUp simplifica isso.

Planeje e organize seu plano de autocuidado por categorias como mente, corpo e espírito, e reflita sobre o que realmente lhe traz alegria. Crie tipos personalizados de autocuidado, saúde, finanças, tempo de tela, lazer, beleza, viagens e muito mais, para cobrir todos os aspectos do seu bem-estar.

Aqui está o motivo pelo qual você vai gostar:

Marque as atividades como Não Iniciada, Em Andamento, Atrasada, Concluída, Em Destaque ou Em Espera

Reflita sobre como você se sentiu durante ou após cada atividade, ou anote áreas que precisam ser melhoradas

Liste etapas, recursos necessários e outros detalhes com listas de verificação

🔑 Ideal para: Entusiastas do autodesenvolvimento que buscam uma estrutura organizada para aprimorar sua jornada de autocuidado e manter a consistência em seus esforços.

📮 ClickUp Insight: Saúde e boa forma são as principais metas pessoais dos participantes da nossa pesquisa, mas 38% admitem que não acompanham seu progresso de forma consistente. 🤦 É uma grande diferença entre intenção e ação! O ClickUp pode ajudá-lo a melhorar seu condicionamento físico com seus modelos dedicados de acompanhamento de hábitos e tarefas recorrentes. Imagine construir essas rotinas sem esforço, registrar todos os treinos e manter sua sequência de meditação forte. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade, porque manter-se no caminho certo começa com realmente ver o caminho.

6. Modelo de meta diária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas, mantenha-se motivado e mantenha tudo sob controle com o modelo de metas diárias do ClickUp

O modelo de metas diárias do ClickUp ajuda você a converter ambições grandiosas em metas diárias mais fáceis de alcançar. Você pode definir metas mensuráveis, como completar um treino de 30 minutos ou escrever uma postagem no blog, e dividi-las em tarefas ou subtarefas gerenciáveis.

Use o formulário de notas personalizável para adicionar ou editar perguntas sobre suas metas diárias e anexar arquivos relevantes para contextualizar. Deixe comentários junto com as tarefas para registrar atualizações ou reflexões. Além disso, defina um parceiro de responsabilidade para manter o ritmo.

Veja por que você vai gostar:

Crie um painel personalizado do ClickUp e defina marcos para acompanhar o progresso

Rotule as tarefas como reflexão, gratidão, ideia e muito mais para facilitar o acompanhamento

Adicione tags, acompanhe o tempo, defina relações entre tarefas e estabeleça prioridades para manter o foco

🔑 Ideal para: Pessoas e gerentes que desejam gerenciar metas e adicionar entradas diárias para refletir sobre o progresso e as áreas que precisam ser melhoradas.

7. Modelo de planejador diário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas, acompanhe o progresso e reflita sobre melhorias com o modelo de planejador diário do ClickUp

Quando a lista de tarefas cresce, você acaba esquecendo algumas coisas e a produtividade é prejudicada. O modelo de planejador diário do ClickUp oferece um espaço de trabalho estruturado para gerenciar tarefas pessoais e profissionais do dia a dia com clareza, evitando tais situações.

Use a visualização do calendário para visualizar os dias e entender a alocação de tempo. Adicione notas ao lado de cada tarefa para fornecer contexto ou incluir sugestões de melhorias.

Veja por que você vai gostar:

Organize as tarefas em categorias personalizáveis para maior clareza

Adicione listas de verificação, como compras de supermercado, recursos para hábitos de registro em diário e muito mais

Use o painel para acompanhar seu progresso com gráficos intuitivos e interativos

🔑 Ideal para: Pessoas que buscam produtividade e desejam um formato estruturado para realizar mais durante o dia, melhorando continuamente.

8. Modelo de planejador mensal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano de ação para todo o mês e acompanhe a conclusão com o modelo de planejador mensal do ClickUp

Você já esqueceu tarefas a serem realizadas no final do mês e, quando o prazo chegou, tudo ficou caótico? Isso não acontece com o modelo de planejador mensal do ClickUp. Ele fornece uma lista clara de tarefas com comentários e categorias como lazer, hábitos, crescimento pessoal e muito mais.

Com uma visão geral completa das tarefas mensais e datas programadas, este modelo facilita o planejamento antecipado e a manutenção do foco.

Veja por que você vai gostar:

Defina a capacidade de carga de trabalho e atribua tarefas diárias de acordo com ela

Veja as tarefas vencidas, em andamento e concluídas usando a visualização do quadro

Reflita sobre vitórias e contratempos e crie uma lista para orientar melhorias futuras

🔑 Ideal para: Pessoas que procuram uma ferramenta de produtividade para manter a eficiência e fazer melhorias com revisões mensais.

9. Modelo de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha as tarefas diárias organizadas em um só lugar com o modelo ClickUp Daily Things To Do

O modelo ClickUp Daily Things To Do oferece um sistema simples de acompanhamento de tarefas diárias com listas de verificação integradas, divididas em áreas da vida como Trabalho, Pessoal e Escola. Você pode criar subcategorias como tarefas diárias, tarefas de trabalho e muito mais, e listar atividades em listas de verificação.

Defina dependências, reflita sobre o seu dia com formulários integrados ou pense em ideias para melhorias, tudo em um diário digital organizado. Com espaço para comentários ou anexos de arquivos, é uma maneira simples, mas poderosa, de manter as tarefas diárias organizadas e visíveis — perfeita para o planejamento de rotinas.

Veja por que você vai gostar:

Carregue tarefas via CSV, Excel ou integre com outros aplicativos para evitar a entrada manual

Monitore o progresso com um rastreador automático que é atualizado à medida que você conclui as tarefas

Defina sua carga de trabalho diária como Pesada, Moderada ou Leve para equilibrar sua agenda

🔑 Ideal para: Estudantes e profissionais que procuram uma ferramenta estruturada para aumentar sua produtividade e concluir as tarefas diárias.

10. Modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenha um modelo gratuito Crie hábitos saudáveis, crie tarefas diárias e avalie o progresso com o modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Quer participar do Desafio de Bem-Estar 75 Hard? O modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge foi criado especificamente para guiá-lo através do exigente programa de condicionamento físico e mental de 75 dias.

Inclui listas de verificação diárias para todas as tarefas essenciais. Comece a escrever no diário pensando nos hábitos que deseja criar, sejam eles exercícios diários ou terminar sua lista de leitura, e liste-os para a jornada de 75 dias. Esse layout estruturado ajuda você a acompanhar suas metas com facilidade e manter o rumo.

Veja por que você vai gostar:

Adicione ideias todos os dias para acompanhar o progresso e identificar áreas que precisam ser melhoradas

Marque dependências para analisar atrasos e planejar com mais eficácia

Inclua recursos, processos passo a passo ou detalhes adicionais para cada tarefa

🔑 Ideal para: Pessoas que procuram um modelo de diário estético para participar no desafio de bem-estar de 75 dias e progredir todos os dias.

🧠 Curiosidade: seus hábitos funcionam em um ciclo de três etapas: estímulo, rotina, recompensa! O estímulo desencadeia o comportamento, a rotina é o que você faz e a recompensa faz com que você volte para repetir. É a maneira que o seu cérebro tem de funcionar no piloto automático!

11. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre seus treinos, pesquise exercícios específicos e defina métricas com o modelo de registro de exercícios do ClickUp

Tornar os treinos um hábito vai além de apenas concluir sua rotina. O modelo de registro de exercícios do ClickUp foi projetado para apoiar toda a sua jornada fitness.

Crie tarefas para cada treino e registre detalhes usando campos personalizados, como tipo de exercício, foco na parte do corpo, intensidade e classificação pessoal. Você também pode usar a seção de comentários para refletir sobre seu desempenho, anotar como se sentiu e acompanhar as melhorias.

Veja por que você vai gostar:

Registre a duração, as calorias queimadas e outras métricas importantes para monitorar a eficácia do treino

Monitore hábitos de apoio, como dieta, sono, hidratação e passos diários

Adicione imagens, links, tutoriais em vídeo e instruções passo a passo

🔑 Ideal para: Entusiastas do fitness que procuram uma ferramenta intuitiva e visualmente atraente para otimizar sua rotina de exercícios.

12. Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas de hábitos pessoais, avalie a carga de trabalho e visualize o sucesso com o modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp

O Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp permite que você crie tarefas para cada hábito desejado — como exercitar-se, ler ou meditar — e as configure para se repetirem diariamente, semanalmente ou em horários personalizados.

Você pode adicionar campos personalizados para acompanhar métricas como progresso, metas e quantidades (por exemplo, 10.000 passos, 15 páginas lidas) e acompanhar cada hábito com status como Aberto e Concluído. Se você leva a sério o acompanhamento de hábitos como parte de metas de produtividade maiores, ele também se integra bem ao ecossistema mais amplo de gerenciamento de tarefas e metas do ClickUp.

Veja por que você vai gostar:

Configure automações para acompanhar o progresso e fazer ajustes

Adicione aquilo pelo que você é grato todos os dias para aumentar a positividade

Acompanhe a carga de trabalho diária para planejar seu dia com eficácia

🔑 Ideal para: Estudantes ou profissionais que procuram um modelo detalhado e organizado para criar hábitos e manter a consistência.

Opinião do cliente: Veja o que Beth Barbaglia, diretora de gerenciamento de planos do Vx Group, pensa sobre o uso do ClickUp: O ClickUp definitivamente aumentou minha produtividade pessoal e me ajudou a me manter mais organizado. O ClickUp definitivamente aumentou minha produtividade pessoal e me ajudou a me manter mais organizado.

13. Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje refeições, organize refeições e acompanhe ingredientes e lista de compras com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Quando você tem as ferramentas certas, planejar e preparar refeições se torna fácil. O modelo de planejamento de refeições do ClickUp oferece tudo o que você precisa para economizar tempo e manter o controle.

Planeje todas as refeições para cada dia da semana e adicione imagens para referência rápida dentro do modelo. Além disso, monitore facilmente seu plano diariamente para ajustar receitas, atualizar ingredientes ou ajustar sua lista de compras conforme necessário.

Veja por que você vai gostar:

Divida a preparação em subtarefas, como fazer a lista de ingredientes, fazer compras, carregar a receita e muito mais

Registre a ingestão líquida de gordura, carboidratos, proteínas, calorias e água para um planejamento nutricional adequado

Classifique as refeições como equilibradas, cetogênicas, à base de vegetais e muito mais, de acordo com seus objetivos alimentares

🔑 Ideal para: Chefs e cozinheiros que desejam um formato estruturado para planejar refeições e listar receitas e ingredientes em um só lugar.

14. Modelo de produtividade pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje suas tarefas, organize-as e monitore o progresso com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp foi projetado para ajudar as pessoas a organizar tarefas, definir metas pessoais SMART e priorizar suas vidas diárias.

Use os recursos de controle de tempo para analisar o tempo e encontrar áreas que precisam ser melhoradas. Além disso, programe pausas e momentos de relaxamento para manter o equilíbrio e evitar o esgotamento. Esteja você lidando com tarefas domésticas, projetos paralelos ou objetivos criativos, este modelo é uma configuração simplificada que mantém tudo organizado, responsável e fácil de gerenciar, sem parecer opressivo.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha uma lista de pessoas importantes e seus detalhes de contato para organizar melhor seu trabalho e sua vida pessoal

Organize tudo o que precisa aprender ou comprar, juntamente com recursos úteis

Reflita diariamente sobre o que você gostou, o que não funcionou e o que aprendeu com um diário

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam uma ferramenta estruturada para definir suas metas e prioridades a fim de aumentar a produtividade.

15. Modelo de metas anuais de fitness do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas anuais de condicionamento físico e planeje os treinos com o modelo de metas anuais de condicionamento físico do ClickUp

Você tem uma meta de condicionamento físico sólida, mas mantê-la durante todo o ano pode ser difícil. O modelo de metas anuais de condicionamento físico do ClickUp oferece um roteiro claro para eliminar essa inconsistência. Comece criando um documento para listar todas as suas metas anuais de condicionamento físico e delinear sua estratégia. Em seguida, divida-o em subpáginas para cada treino, exercício e plano de dieta.

Veja por que você vai gostar:

Defina métricas importantes, como repetições, séries, duração e muito mais, para acompanhar os resultados

Defina tarefas para cada treino ao longo do ano para se manter organizado

Crie seu perfil com metas de condicionamento físico, fotos do progresso e estatísticas de saúde

🔑 Ideal para: Pessoas que procuram uma ferramenta estruturada para definir metas anuais de fitness e alinhar seus esforços para alcançá-las.

Torne cada dia intencional com o ClickUp

Os modelos de diário são ferramentas poderosas para se manter organizado e refletir sobre seus pensamentos e sentimentos. Eles também trazem estrutura ao seu dia.

O ClickUp oferece uma variedade de recursos para simplificar isso. Com ferramentas de produtividade integradas e modelos prontos para uso, ele ajuda você a acompanhar suas metas e criar uma rotina que funcione para você.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e escreva no seu diário à vontade!