Modelos gratuitos de contratos para influenciadores para proteger seus acordos de marca

Um tweet inadequado, um escândalo viral e, de repente, o acordo da sua marca está comprometido. Parece dramático? Não é.

Em 2019, uma gigante da beleza cortou relações com uma influenciadora famosa depois que um escândalo envolvendo seus pais explodiu na internet. A colaboração foi encerrada quase da noite para o dia, deixando as pessoas se perguntando:

Que tipo de acordo eles tinham em vigor? As empresas poderiam se retirar legalmente tão rapidamente? Havia alguma proteção para ambas as partes?

Independentemente dos detalhes exatos, esse momento se tornou um estudo de caso sobre por que os contratos de influenciadores são importantes. Um documento legal bem redigido pode incluir cláusulas de reputação, resultados claros, termos de rescisão, uma cláusula de confidencialidade e direitos de uso

Neste artigo, discutiremos os elementos essenciais de um contrato e compartilharemos os melhores modelos gratuitos de contratos para influenciadores, a fim de proteger tanto os criadores quanto as marcas.

O que são modelos de contrato para influenciadores?

Um modelo de contrato de influenciador é um acordo pré-elaborado que descreve os principais termos de uma parceria entre uma marca e um criador. Ele abrange detalhes importantes, como entregas, prazos, condições de pagamento, direitos de uso de conteúdo, políticas de cancelamento e até mesmo cláusulas relacionadas à reputação da marca.

Seja você um influenciador promovendo produtos gratuitos ou uma marca realizando várias campanhas nas seguintes plataformas de mídia social — Instagram, TikTok, YouTube ou LinkedIn —, um contrato claro protege ambas as partes.

Isso garante que as expectativas do cliente estejam alinhadas e ajuda a evitar confusões posteriores, como “Espere, você queria três publicações, não uma?”

Pense neles como sua rede de segurança, trabalhando discretamente nos bastidores para manter suas campanhas de marketing limpas, profissionais e sem estresse.

👀 Você sabia? Mais de 5 bilhões de pessoas usam ativamente alguma forma de mídia social, tornando-a uma das plataformas de influenciadores mais poderosas para alcançar novos públicos e manter os atuais engajados.

12 modelos gratuitos de contratos para influenciadores

Embora existam centenas de modelos de contratos gratuitos disponíveis online, a maioria é muito vaga ou muito rígida para ser usada, especialmente para marketing de influenciadores.

É aí que o ClickUp — o aplicativo que faz tudo para o trabalho — pode fazer a diferença.

Em vez de juntar PDFs e Google Docs, o ClickUp oferece modelos totalmente editáveis e rastreáveis, projetados para equipes e criadores reais que gerenciam campanhas reais (e o caos real) em várias plataformas de influenciadores.

Esses modelos incluem seções essenciais para gerenciar entregas, o período do contrato e os direitos de conteúdo com a outra parte.

Aqui está uma lista selecionada dos melhores modelos gratuitos de contratos para influenciadores, incluindo as principais opções da ClickUp:

1. Modelo de contrato para influenciadores da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Personalize suas parcerias com influenciadores com o modelo de contrato para influenciadores da ClickUp

O modelo de contrato para influenciadores da ClickUp é mais do que um formulário jurídico — é o seu escudo de relações públicas e a solução para definir expectativas. Ele inclui seções estruturadas para entregas, direitos de conteúdo, exclusividade e condições de pagamento.

Para gerenciar o controle criativo e melhorar as relações entre agência e cliente, o modelo permite que você:

Adicione campos de assinatura eletrônica diretamente no modelo usando o ClickUp Docs ou integre-o a ferramentas como DocuSign ou PandaDoc

Vincule cada seção do contrato aos resultados reais esperados

Solicite aprovações internas ou do cliente antes de enviar o contrato final

Colabore com sua equipe jurídica, departamento de marketing ou diretamente com o influenciador, marcando-os em cláusulas específicas ou usando comentários encadeados

Inclua métricas de desempenho, como taxa de engajamento, impressões ou conversões, juntamente com cronogramas de pagamento

📌 Ideal para: Criadores ou equipes de marketing que gerenciam acordos recorrentes com influenciadores.

💡 Bônus: simplifique seu processo de contrato com influenciadores com uma IA poderosa: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, por modelos de contratos para influenciadores, exemplos de acordos e documentos de campanha

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar os termos do contrato ou gerenciar acordos com influenciadores por voz, sem usar as mãos e de qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma única solução pronta para uso corporativo que traz contexto e inteligência ao seu fluxo de trabalho de gerenciamento de contratos Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende suas necessidades de marketing de influenciadores porque conhece seu trabalho. Elimine a sobrecarga de ferramentas, use sua voz para redigir e atualizar contratos, atribuir tarefas relacionadas a acordos e otimizar todo o seu processo de colaboração com influenciadores — tudo em um só lugar. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

2. Modelo de contrato comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore termos comerciais claros usando o modelo de contrato comercial do ClickUp

Precisa de uma base sólida para vários tipos de acordos, não apenas para contratos com influenciadores? O modelo de contrato comercial da ClickUp está ao seu dispor.

Com layouts estruturados para escopo, cronogramas, responsabilidades e marcos de pagamento, ele é flexível o suficiente para diferentes tipos de contratos, parcerias ou trabalhos pontuais. Você também pode atribuir tarefas do ClickUp a cláusulas específicas do contrato.

Por que você vai adorar o modelo

Personalize os campos, o tom e as cláusulas do contrato para se adequar a acordos B2B, B2C ou de parceria

Organize-se melhor com títulos, marcadores e formatação consistente para uma compreensão rápida e uma apresentação profissional

Defina diferentes permissões para equipes internas, clientes ou revisores jurídicos, garantindo que informações confidenciais do contrato ou informações proprietárias sejam visíveis apenas para as pessoas certas

Insira dados em tempo real, como nomes de projetos, cronogramas ou detalhes de pacotes de serviços, usando os campos personalizados ou blocos incorporados do ClickUp

📌 Ideal para: Marcas que desejam um formato de contrato mais amplo para usar além dos exemplos de marketing de influenciadores.

Opinião do cliente: Marcus Sousa, Gerente de Projetos, Influencce Marketing, resume muito bem: O ClickUp realmente veio para revolucionar. É uma alegria e uma experiência incrível trabalhar com essa plataforma, ajudando meus clientes e melhorando a proatividade da minha equipe. O ClickUp realmente veio para revolucionar. É uma alegria e uma experiência incrível trabalhar com essa plataforma, ajudando meus clientes e melhorando a proatividade da minha equipe.

3. Anexo ao modelo de contrato ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Altere acordos existentes sem esforço com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp

O escopo e o acordo da campanha precisam ser alterados no meio do caminho? Você não precisa reescrever todo o acordo. O modelo de adendo ao contrato da ClickUp permite registrar e compartilhar alterações no contrato, como entregas extras, prazos ajustados ou atualizações no orçamento.

Por que você vai adorar o modelo

Anexe ou vincule o adendo diretamente ao contrato original armazenado no ClickUp Docs ou em tarefas relacionadas

Use as discussões de comentários ou visualizações de tarefas do ClickUp para destacar o que foi modificado em relação ao contrato original

Inclui áreas integradas para ambas as partes assinarem digitalmente

Adicione etiquetas personalizadas como “Rascunho”, “Aguardando aprovação jurídica” ou “Aprovado” para mostrar claramente em que fase do processo de aprovação se encontra o aditamento

📌 Ideal para: Campanhas que evoluem e precisam de atualizações flexíveis e rastreáveis.

👀 Você sabia? Mais de 60% dos usuários confiam mais nos influenciadores do que nas empresas e até mesmo nas celebridades de primeira linha quando se trata de recomendações de produtos.

4. Modelo de revisão de contrato da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Revise as cláusulas contratuais com precisão usando o modelo de revisão de contrato do ClickUp

Esqueça o trabalho de lidar com anexos em PDF e comentários contraditórios. O modelo de revisão de contratos do ClickUp transforma a edição de contratos em um processo colaborativo. Você pode designar partes interessadas, marcar cláusulas para revisão jurídica e manter um registro de alterações em cada versão.

Por que você vai adorar o modelo

Acompanhe exatamente em que fase do processo de revisão se encontra um contrato com status predefinidos, como “Revisão inicial”, “Necessita de parecer jurídico”, “Feedback do cliente” e “Aprovação final”

Divida a revisão do contrato em tarefas acionáveis — por exemplo, “Jurídico para revisar a cláusula 6” ou “Finanças para confirmar os termos de preços”. Cada tarefa pode ser atribuída, acompanhada e receber uma data de vencimento

Anexe documentos relacionados, como o contrato original, SOWs, aditivos ou NDAs diretamente à tarefa de revisão

📌 Ideal para: Equipes jurídicas ou diferentes tipos de equipes de marketing que analisam vários contratos ao mesmo tempo.

🧠 Curiosidade: Organizações como a New Reach Marketing alcançaram US$ 800 mil em receita anual recorrente com o ClickUp.

5. Modelo de contrato de prestação de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina claramente as expectativas de serviço com o modelo de contrato de serviços

Você já ofereceu serviços além de postagens em plataformas de mídia social? O modelo de contrato de serviços da ClickUp é um contrato personalizado para influenciadores de mídia social que se dedicam à criação de conteúdo, consultoria ou estratégia de marca.

Bônus: você pode coletar assinaturas eletrônicas juridicamente vinculativas diretamente através da plataforma. O modelo de contrato de serviço também foi projetado para:

Atribua um status como “Rascunho”, “Em revisão”, “Aguardando assinatura” ou “Assinado” a cada contrato para que sua equipe sempre saiba em que estágio ele se encontra

Vincule os termos do contrato (como fases do serviço, cronogramas ou entregas) diretamente às tarefas do ClickUp, permitindo que sua equipe e seu cliente acompanhem a execução do acordo em tempo real

Defina valores de pagamento, datas de vencimento e marcos de faturamento do cliente — em seguida , sincronize esses detalhes com as visualizações de Tarefa ou Calendário do ClickUp

Crie listas de verificação internas para verificar elementos-chave, como indenização, propriedade intelectual e limites de serviço, antes de enviar o contrato final

📌 Ideal para: influenciadores que oferecem serviços de fotografia, videografia ou consultoria de marca.

💡 Dica profissional: Precisa de um contrato rapidamente? Deixe que o ClickUp Brain cuide disso — basta pedir e ver a IA fazer o trabalho pesado pelo seu acordo! Elabore contratos de forma mais inteligente e rápida com o ClickUp Brain

6. Modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Supervisione contratos de forma eficiente com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Cansado de vasculhar caixas de entrada para encontrar a versão mais recente de um contrato? O modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp oferece um painel para armazenar, organizar e acompanhar todos os acordos com influenciadores. Marque por campanha, criador ou status e, em seguida, defina lembretes automáticos para renovações ou revisões futuras.

Por que você vai adorar o modelo

Permita que todos vejam instantaneamente o status do contrato com etapas específicas, como “Aguardando revisão jurídica”, “Em negociação”, “Aguardando assinatura” e “Totalmente executado”

Carregue e armazene todas as versões dos contratos diretamente em cada tarefa

Receba comentários com carimbo de data e hora para trilhas de auditoria claras

Envolva as equipes financeira, jurídica ou operacional diretamente nas tarefas

📌 Ideal para: Marcas que gerenciam vários contratos com influenciadores em diferentes campanhas.

7. Modelo de formulário de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os detalhes do contrato em um só lugar com o modelo de formulário de gerenciamento de contratos do ClickUp

O modelo de formulário de gerenciamento de contratos da ClickUp funciona como um formulário inteligente para equipes internas enviarem solicitações de colaboração com influenciadores.

Com este modelo de gestão de contratos, você também pode registrar os detalhes do criador, os resultados esperados, os objetivos da campanha e o orçamento antecipadamente e gerar instantaneamente uma minuta do contrato.

Por que você vai adorar o modelo

Garanta que todas as submissões estejam completas, precisas e prontas para ação com campos essenciais pré-construídos, como tipo de contrato, departamento solicitante, nome da contraparte, valor do contrato, prazo e prioridade

Use lógica condicional para mostrar ou ocultar campos com base nas informações inseridas pelo usuário (por exemplo, exiba apenas campos específicos do NDA quando "NDA" for selecionado como o tipo de contrato)

Envie lembretes, atualize status ou notifique as partes interessadas com base nas datas de vencimento dos contratos ou atrasos na aprovação

📌 Ideal para: Agências ou equipes internas que desejam um processo de admissão padronizado.

8. Modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina as responsabilidades do contratado com confiança usando o modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Quando você trabalha com influenciadores mais como freelancers, o modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp mantém as expectativas e os direitos claros. Ele inclui termos de propriedade intelectual, acordos de confidencialidade, pagamentos e escopo do projeto.

Se você é o único responsável pela direção do conteúdo ou pela execução da campanha, este modelo garante que você mantenha clareza sobre o escopo e os direitos. Em conjunto com o ClickUp Docs, é fácil duplicar e adaptar para diferentes tipos de criadores de conteúdo.

Por que você vai adorar o modelo

Use status como “Em rascunho”, “Aguardando revisão”, “Enviado ao contratado”, “Assinado” e “Arquivado” para ver instantaneamente em que estágio cada contrato escrito se encontra

Carregue e acompanhe todas as versões preliminares de contratos, acordos assinados e notas de revisão diretamente em cada tarefa

Configure gatilhos automáticos para: Alertar o departamento jurídico quando os contratos estiverem prontos para o processo de revisão da documentação Notificar os gerentes sobre datas de vencimento futuras Lembrar os contratados de assinar acordos ou cumprir as leis aplicáveis

Alerte o departamento jurídico quando os contratos estiverem prontos para o processo de revisão da documentação

📌 Ideal para: Marcas que contratam influenciadores por projeto, com uma estrutura de pagamento e resultados claros.

📮 ClickUp Insight: Surpreendentes 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes simplesmente porque a documentação está dispersa, e apenas 8% utilizam ferramentas de gerenciamento de projetos para acompanhar as ações a serem realizadas. Isso significa que a maioria das equipes está perdendo tempo anotando tudo manualmente ou confiando na memória, em chats e e-mails para lembrar o que precisa ser feito. Nossa pesquisa sobre comunicação em equipe descobriu que quase 40% dos profissionais ainda rastreiam itens de ação manualmente, tornando o processo lento e propenso a erros. Mais de 38% usam métodos de rastreamento inconsistentes, o que muitas vezes leva a falhas de comunicação e prazos perdidos. Ainda mais surpreendente? 14% não rastreiam itens de ação de forma alguma. Conclusão: há uma grande diferença entre conversas e ações. Sem um sistema confiável como o ClickUp, decisões importantes estão sendo perdidas.

9. Modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Encerre contratos de forma profissional usando o modelo de carta de rescisão de contrato do ClickUp

O modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp inclui uma linguagem educada, mas firme, para encerrar acordos escritos. Use-o para confirmar datas de término, pagamentos finais e quaisquer entregas restantes, especialmente quando a aprovação do anunciante é necessária para as etapas finais ou liberação de ativos.

Por que você vai adorar o modelo

Passe por status definidos, como “Rascunho”, “Aguardando revisão jurídica”, “Aprovado” e “Entregue”. Designe membros específicos da equipe para cada etapa para garantir que nenhuma rescisão ocorra sem a supervisão adequada

Armazene a carta de rescisão, e-mails relacionados, reconhecimentos assinados e referências legais diretamente na tarefa

Visualize rescisões ativas e concluídas por motivo, departamento ou prazo — útil para auditorias, análises de conformidade e relatórios internos

📌 Ideal para: Situações em que a parceria precisa ser encerrada antecipadamente, com clareza e documentação.

Estudo de caso: Como a Shopmonkey acelerou as aprovações de marketing com o ClickUp Problema: A empresa de software para oficinas mecânicas Shopmonkey precisava de uma maneira melhor de gerenciar solicitações e aprovações de marketing. Solução: O uso do ClickUp Forms para solicitações de projetos permite que a equipe de marketing identifique problemas e faça perguntas sobre os projetos antecipadamente, reduzindo as conversas repetitivas

Aproveitar as automações do ClickUp para lidar com o trabalho rotineiro ajudou a Shopmonkey a reduzir drasticamente os erros de comunicação nos projetos e as tarefas esquecidas

Use as visualizações personalizáveis do ClickUp para criar rótulos e colunas codificados por cores e personalizar a experiência do usuário Resultado: Redução de 50% no ciclo de revisão e aprovação

Redução de 33% no tempo para concluir solicitações de design

Apenas 2 meses para integrar toda a equipe de marketing ao ClickUp Depois que aprendi a usar o ClickUp, percebi que seria extremamente importante construir nosso espaço de trabalho de marketing de uma forma que se adequasse à nossa equipe. Como nossa equipe era nova, eu queria ver como eles trabalhavam antes de impor minhas próprias ideias. Depois que aprendi a usar o ClickUp, percebi que seria extremamente importante construir nosso espaço de trabalho de marketing de uma forma que se adequasse à nossa equipe. Como nossa equipe era nova, eu queria ver como eles trabalhavam antes de impor minhas próprias ideias.

10. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva o escopo e os termos do projeto com o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp

Você está realizando uma ativação de influenciadores de longo prazo com partes móveis? O modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp é o contrato operacional ideal para você.

Inclui o escopo do projeto, prazos de entrega, pontos de verificação e dependências, e transforma tudo isso em um quadro sincronizado do ClickUp para acompanhamento do projeto.

Por que você vai adorar o modelo

Armazene cada versão do contrato com segurança, com histórico de comentários e registros de atividades

Use filtros para classificar contratos por cliente, status, setor ou modelo de faturamento para relatórios ou auditorias rápidas

Notifique sua equipe jurídica quando um contrato estiver pronto para revisão

Alerte o gerente de projeto quando um contrato for assinado

Lembre os clientes sobre aprovações pendentes ou prazos para assinatura

📌 Ideal para: Campanhas de influenciadores de longo prazo que envolvem resultados complexos ou coordenação de equipes.

💡 Dica profissional: os melhores modelos de contrato para influenciadores vão além de apenas listar os resultados esperados — eles também levam em conta as complicações que podem surgir no meio do caminho. Procure modelos para influenciadores que permitam definir limites de revisão de conteúdo, cláusulas de refilmagem e caminhos claros de escalonamento caso as aprovações fiquem paralisadas. (Porque “aguardar feedback” não deve atrapalhar o cronograma de uma campanha.)

11. Modelo de contrato de consultoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Formalize acordos de consultoria usando o modelo de contrato de consultoria do ClickUp

O modelo de contrato de consultoria da ClickUp é destinado a criadores que assessoram marcas em questões de tom, estratégia ou escolha de plataforma. Ele abrange termos de consultoria, acordos de confidencialidade, propriedade intelectual e estruturas de taxas personalizáveis. Também inclui cláusulas com comentários habilitados para facilitar a negociação.

Por que você vai adorar o modelo

Adicione taxas de consultoria específicas, marcos do projeto e cronogramas usando os campos personalizados do ClickUp

Conecte as etapas do contrato (por exemplo, revisão, edições, aprovação do cliente) diretamente às tarefas para colaboração em tempo real com influenciadores e acompanhamento do progresso

Mantenha todas as versões do seu contrato organizadas e acessíveis através do ClickUp Docs, para que ninguém fique preso a termos desatualizados

📌 Ideal para: Criadores que estão a fazer a transição para funções de consultoria para marcas.

👀 Você sabia? Muitas marcas já estão utilizando IA para impulsionar seu marketing nas redes sociais, desde a criação de conteúdo até o planejamento de campanhas e até mesmo a seleção de influenciadores.

12. Modelo de contrato de trabalho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe as expectativas da equipe com o modelo de contrato de trabalho do ClickUp

O modelo de contrato de trabalho da ClickUp descreve o horário de trabalho preferencial, os canais de comunicação, os prazos de revisão e o estilo de colaboração. Você pode coeditar com influenciadores ou equipes antes de redigir um contrato completo.

Por que você vai adorar o modelo

Anexe o contrato de trabalho aos espaços ou listas relevantes do ClickUp para que ele possa ser facilmente consultado durante os projetos

Inclua instruções inteligentes para ajudar as equipes a se alinharem em valores compartilhados, processos de tomada de decisão e estratégias de resolução de conflitos

Defina a frequência das verificações, as ferramentas preferidas (Slack, e-mail, comentários do ClickUp) e os caminhos de escalonamento para bloqueadores

Mantenha um registro transparente de quem sugeriu o quê e por quê — ótimo para revisitar discussões

📌 Ideal para: Uso interno entre equipes de gerenciamento de campanhas de marketing e influenciadores antes da elaboração de um contrato formal.

O que torna um modelo de contrato de influenciador bom?

Agora que você explorou uma opção, como escolher um modelo de contrato de influenciador adequado para você?

Um bom modelo de contrato para influenciadores deve incluir:

Partes envolvidas : indique claramente os nomes e funções da marca e do influenciador

Escopo da campanha : defina o tipo de conteúdo, número de publicações, plataformas e prazos

Condições de pagamento : especifique o valor, a taxa fixa, o método e o calendário de pagamento

Direitos de conteúdo : defina quem é o proprietário do conteúdo e como ele pode ser usado ou reutilizado

Exclusividade : mencione se o influenciador está impedido de promover marcas concorrentes

Processo de aprovação : explique como o conteúdo será revisado e aprovado antes da publicação

Requisitos de divulgação : inclua cláusulas para cumprir as regulamentações de publicidade (por exemplo, diretrizes da FTC)

Cláusulas de rescisão : indique como e quando qualquer uma das partes pode rescindir o contrato

Cláusula de moralidade/reputação : Permita a rescisão se as ações de qualquer uma das partes prejudicarem a reputação da marca

Confidencialidade : proteja as informações confidenciais compartilhadas durante a parceria

Resolução de disputas : defina como as divergências serão tratadas (por exemplo, mediação ou arbitragem)

Assinaturas: inclua espaço para ambas as partes assinarem e datarem o contrato

💡 Dica profissional: não se contente com um modelo básico de contrato para influenciadores — escolha um que permita incluir detalhes como frequência de postagem, prazos para stories, termos de exclusividade da plataforma e até mesmo direitos de uso para UGC. Por exemplo, se você estiver realizando uma campanha sazonal, inclua uma data de expiração automática para os direitos de conteúdo. Esses detalhes protegem tanto a voz da sua marca quanto o seu orçamento contra surpresas pós-campanha.

Conclusão: antes de clicar em “Publicar”, envie o contrato

As parcerias com influenciadores podem ser incrivelmente gratificantes, mas somente quando as expectativas, os direitos e as responsabilidades são claramente definidos desde o início.

Esses modelos gratuitos de contratos para influenciadores ajudam você a evitar o drama do tipo “ele disse, ela postou” e a se concentrar no que realmente importa: criar ótimas campanhas com os colaboradores certos.

E se você estiver usando o ClickUp, esses modelos não são apenas documentos, eles fazem parte de um sistema. Você pode atribuir tarefas, acompanhar revisões, envolver o departamento jurídico e gerenciar todas as etapas do relacionamento com o influenciador em um só lugar.

Escolha o modelo adequado para o seu próximo negócio, personalize-o para a sua campanha e feche o acordo, pois, neste jogo, a clareza não é opcional. É a sua vantagem competitiva. Inscreva-se gratuitamente agora.