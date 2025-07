20 modelos gratuitos de listas de tarefas do Notion para manter a produtividade

Os modelos de listas de tarefas prontos a usar poupam tempo e libertam largura de banda. Até o motivam a começar, quer se trate de ir às compras ou lançar um produto.

No entanto, criar listas de tarefas para cada tarefa ou projeto é cansativo, especialmente quando se usa ferramentas de gerenciamento de projetos como o Notion, onde muitas opções têm um custo.

Este blog reúne alguns dos melhores modelos gratuitos de listas de tarefas do Notion para todos os tipos de tarefas. E se você está procurando algo ainda mais rápido, temos algumas opções do ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho, que vão aumentar sua produtividade instantaneamente.

O que torna um modelo de lista de tarefas do Notion bom?

O que realmente diferencia um modelo de lista de tarefas eficaz no Notion de um simples bloco de notas digital? Vamos analisar.

Categorização de tarefas: escolha um modelo que agrupe tarefas por meio de tags, visualizações de quadro ou listas filtradas para ajudar você a entender e agir rapidamente

Campos de prazo e lembrete: procure datas de vencimento integradas e lembretes opcionais para evitar perder prazos importantes. Modelos com lembretes nativos ou campos de calendário mantêm você em sincronia com seus objetivos

Visibilidade do progresso: prefira modelos com indicadores visuais, como barras de progresso, etiquetas de status e colunas Kanban, que oferecem atualizações em tempo real e acompanham o que está pendente

Suporte para notas e links: certifique-se de que há espaço para adicionar notas, recursos ou links diretamente em cada tarefa para referência rápida

Layout reutilizável e flexível: escolha uma estrutura fácil de duplicar, adaptar ou dimensionar para diferentes projetos, objetivos ou fluxos de trabalho. Ter tabelas e visualizações predefinidas é ótimo para ajustar qualquer caso de uso

Integrações rápidas: selecione selecione soluções de lista de tarefas que combinam com ferramentas externas, como gerenciadores de reuniões e temporizadores Pomodoro, para sessões de trabalho e discussões produtivas

💡 Dica profissional: verifique se a plataforma ou o aplicativo é compatível com dispositivos móveis. Se você tem muitas tarefas, precisa poder fechá-las em qualquer lugar.

20 exemplos de modelos de lista de tarefas do Notion

🧠 Curiosidade: a lista de tarefas mais antiga conhecida remonta à antiga Mesopotâmia (por volta de 2500 a.C.) — rabiscada em uma tabuinha de argila, listando as rações de cerveja para os trabalhadores!

Com uma ideia de quais modelos do Notion priorizar, aqui estão os melhores modelos gratuitos de listas de tarefas do Notion disponíveis na plataforma:

Modelos simples de listas de tarefas do Notion para iniciantes

1. Modelo simples de lista de tarefas semanais

via Notion

O Modelo simples de lista de tarefas semanais é um rastreador do tipo lista de verificação que ajuda você a ver toda a sua semana de uma só vez. Ele permite adicionar e planejar suas metas diariamente e oferece um layout descomplicado para que você realize suas tarefas.

A estrutura simples desta solução de lista de tarefas também mantém tudo organizado, para que você possa continuar trabalhando.

Veja por que você vai gostar:

Fique por dentro das prioridades em constante mudança com um planejamento semanal flexível

Acompanhe o progresso geral ao longo da semana com visibilidade em uma única tela

Comece rapidamente as tarefas certas com a visualização simples da lista de verificação

🔑 Ideal para: Freelancers que lidam com vários projetos pequenos ou qualquer pessoa que planeja semanalmente.

➡️ Leia mais: Como acompanhar as tarefas no trabalho

2. Modelo minimalista de lista de tarefas

Você precisa de um pouco de cor e muito espaço em branco para se concentrar? O modelo Minimalist TODO List foi feito para você. Seu layout de espaço único elimina a necessidade de rolagem.

Este modelo simples do Notion vem com as caixas de seleção essenciais e um tema personalizável. Além disso, se você quiser um incentivo motivacional, há um espaço para escrever citações.

Veja por que você vai gostar:

Concentre-se sem distrações com o layout otimizado para espaços em branco

Reforce hábitos positivos com espaço para notas motivacionais

Passe de uma tarefa para outra mais rapidamente com o mínimo de rolagem

🔑 Ideal para: Designers, estudantes, minimalistas ou amantes da produtividade que desejam um gerenciamento de tarefas elegante e eficiente.

3. Modelo de listas de tarefas diárias e semanais

Para usuários que precisam alternar entre o planejamento diário e semanal, o modelo Listas de tarefas diárias e semanais é uma ótima opção para mantê-lo no caminho certo. Com duas visualizações sincronizadas, não há necessidade de duplicar tarefas; basta alternar entre suas prioridades com facilidade.

O painel diário foi projetado para uma execução focada, ajudando você a dar conta de tarefas urgentes e reuniões. Já o quadro semanal oferece uma visão clara das metas e marcos futuros.

Veja por que você vai gostar:

Mantenha o trabalho e as reuniões alinhados com visualizações de calendário vinculadas

Responda a atualizações urgentes com facilidade com o acompanhamento em dois painéis

Mantenha o foco em prazos variáveis com alternância perfeita entre dias ou semanas

🔑 Ideal para: Profissionais que planejam o dia a dia, mas executam em poucas horas.

4. Modelo simples de lista de itens para mochileiros

Planejando viajar para algum lugar? O modelo Lista simples de itens para mochileiros é perfeito para os preparativos básicos de viagem. Ele oferece uma lista personalizável de tarefas que um mochileiro deve realizar, desde documentos de viagem até itens indispensáveis.

As listas de tarefas do modelo são muito fáceis de ler, mesmo para iniciantes no Notion, com seções separadas para organização, itens essenciais, roupas e produtos de higiene pessoal.

Veja por que você vai gostar:

Reduza o tempo de preparação antes das viagens com listas de verificação segmentadas por categoria

Adicione notas e compartilhe atualizações do grupo com uma opção de comentários integrada

Saiba exatamente onde novas tarefas são adicionadas com descrições de categorias pré-definidas

🔑 Ideal para: Mochileiros, viajantes individuais e profissionais que se preparam para qualquer coisa, desde reuniões de negócios fora da cidade até viagens de carro há muito adiadas.

Modelos de listas de tarefas do Notion com quadros Kanban

5. Modelo de lista de tarefas de suporte

Equipes que desejam garantir que todas as tarefas contribuam para os objetivos finais do projeto encontrarão no modelo Lista de tarefas de suporte uma ferramenta indispensável. Seu layout ajuda a dividir as tarefas pendentes, futuras e semanais em geral.

Ele também permite adicionar níveis de prioridade e tipos de tarefas por meio de etiquetas codificadas por cores. Ao apresentar todas as tarefas como cartões flash, essa solução mantém os colegas de equipe sincronizados e minimiza a necessidade de resolver problemas urgentes.

Veja por que você vai gostar:

Identifique questões urgentes instantaneamente com dicas visuais de tarefas

Equilibre vários tickets sem esforço com tags alinhadas ao status

Mantenha a equipe alinhada com visibilidade unificada das tarefas

🔑 Ideal para: equipes de suporte ao cliente SaaS ou agências que gerenciam vários tickets de serviço.

6. Modelo de lista de tarefas pessoais sem gráficos

Os gráficos estão deixando você estressado? Simplifique as coisas com o modelo Lista de tarefas pessoais sem gráficos. Ele tem um quadro no estilo Kanban que mapeia os detalhes das tarefas, prazos e prioridades, sem gráficos e sem confusão.

Inclui ainda uma visualização em calendário para um planeamento baseado no tempo e uma maior clareza visual, sem o incómodo de ter de identificar problemas em padrões.

Veja por que você vai gostar:

Gerencie agendas dinâmicas com facilidade nas faixas Kanban com movimentos de arrastar e soltar

Gerencie tarefas recorrentes sem confusão visual ou sobrecarga de dados

Personalize fluxos de tarefas sem esforço com a flexibilidade sem gráficos

🔑 Ideal para: Estudantes ou profissionais autônomos que desejam um acompanhamento simples das tarefas.

🔍 Você sabia? Concluir uma tarefa libera uma onda de dopamina, o químico do bem-estar. Quanto mais exigente for a tarefa, maior será o impulso e melhor você se sentirá depois.

Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas no Excel e ClickUp

7. Modelo de lista de tarefas

O Modelo de Lista de Tarefas no Notion permite que você crie e conclua suas metas com mais eficiência.

As tarefas no quadro Kanban são divididas nos status A fazer, Em andamento e Concluído para registros rápidos do progresso, e as atividades são separadas por datas de vencimento e prazos.

Você pode criar uma nova tarefa diretamente no quadro e adicionar descrições e imagens para fornecer mais contexto.

Veja por que você vai gostar:

Ganhe impulso em tarefas menores com a marcação de estágios de progresso

Lide com itens vencidos mais rapidamente com o agrupamento por data de vencimento

Priorize facilmente adições de última hora com visualizações de lista flexíveis

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja concluir tarefas básicas ou diárias com eficiência.

8. Modelo de agenda diária e lista de tarefas

O modelo Agenda diária e lista de tarefas é ideal para equipes que gostam de organizar o trabalho principalmente em torno de um objetivo final. Embora também tenha uma visualização em quadro no estilo lista de tarefas, o modelo vincula cada tarefa a uma agenda específica.

Prazos e notas mantêm a lista completa, e o progresso é medido para cada ponto da agenda. Além disso, você pode criar novos itens com um único clique.

Veja por que você vai gostar:

Alinhe as ações diárias aos resultados vinculando agendas às tarefas

Registre prazos importantes rapidamente com notas rápidas

Otimize sua carga de trabalho com uma visão semanal das tarefas e agendas futuras

🔑 Ideal para: Trabalhadores remotos ou empreendedores individuais com agendas lotadas.

Os melhores modelos de lista de tarefas do Notion para estudantes

9. Modelos fofos de planejador semanal e lista de tarefas

Mantenha sua produtividade estética e tranquila com o modelo Cute Weekly Planner & To-Do. Este planejador com tema pastel apresenta padrões florais, pôsteres de anime e adesivos divertidos que tornam a verificação das tarefas um pouco mais alegre.

Inclui ainda secções separadas para tarefas pessoais e profissionais, para uma produtividade equilibrada. Além disso, o modelo permite-lhe guardar novas páginas, imagens e tarefas concluídas.

Eis porque você vai gostar:

Crie um espaço de trabalho motivador com elementos visuais integrados

Segmente claramente as prioridades pessoais e profissionais com visualizações divididas em seções

Armazene inspirações criativas junto com suas tarefas com opções de armazenamento de imagens

🔑 Ideal para: Estudantes, profissionais criativos e blogueiros de estilo de vida que apreciam a estética.

➡️ Leia mais: Os melhores sistemas de produtividade para se manter produtivo

10. Modelo simples de lista de tarefas escolares

O modelo Lista de tarefas simples para a escola é uma maneira prática de gerenciar tarefas acadêmicas, extracurriculares e pessoais em um só lugar.

Um elemento que se destaca são as listas de verificação de acesso rápido para rotinas como trabalhos de casa e atividades extracurriculares.

O modelo também possui uma visualização de calendário que mapeia prazos e eventos futuros. E para todas as suas tarefas únicas, uma tabela de lista de tarefas ajuda a registrar todos os assuntos, prazos e progresso mais recente das tarefas.

Veja por que você vai gostar:

Fique à frente das tarefas com listas de verificação simples e estruturadas

Equilibre os prazos acadêmicos com as tarefas domésticas com as subtarefas de atividades domésticas

Acompanhe as atividades extracurriculares sem esforço com a tabela de tarefas específicas por assunto

🔑 Ideal para: Estudantes do ensino médio ou universitários que gerenciam trabalhos escolares e provas.

11. Modelo de lista de livros

Seus planos de aprendizagem pessoais ou profissionais envolvem estudar ou ler? O Modelo de Lista de Livros ajuda você a gerenciar o que já leu e o que ainda está na sua lista de leituras pendentes.

Com tarefas no estilo flashcard, você pode até visualizar a capa e resumos rápidos de cada livro.

O modelo também possui campos para links de leitura ou compra, facilitando o compartilhamento ou a revisão. Além disso, seus filtros inteligentes mostram o que vem a seguir, mantendo seus objetivos de aprendizagem em dia.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe livros visualmente com uma visualização combinada de capas de flashcards

Salve e revisite leituras importantes com links e notas salvos

Filtre facilmente os próximos livros com o seu sistema de classificação inteligente

🔑 Ideal para: Leitores ávidos, estudantes, organizadores de clubes do livro ou críticos literários.

Modelos de listas de tarefas do Notion para profissionais

12. Modelo de lista de tarefas (bloqueio de tempo + Pomodoro)

O Modelo de Lista de Tarefas (Bloqueio de Tempo + Pomodoro) ajuda a gerenciar o tempo e trabalhar com eficiência.

Sua visualização em tabela é estruturada com blocos de tempo de 30 minutos e células para adicionar planos. Se o seu plano mudar, você também pode atualizá-lo na seção “plano revisado” para comparar as alterações. Além disso, atualizar o progresso leva apenas um clique rápido.

Veja por que você vai gostar:

Refine seu ritmo diário com configurações de blocos de tempo adaptáveis

Reflita sobre os padrões de produtividade com comparações lado a lado dos planos

Ajuste facilmente as prioridades do meio do dia com blocos Pomodoro de edição rápida

🔑 Ideal para: Estudantes, programadores, escritores ou trabalhadores remotos que combinam sprints estruturados e técnicas de gerenciamento de tempo.

13. Planejador para médicos/terapeutas: modelo de tarefas e clientes

Está lidando com dados de clientes, notas de sessões e tarefas ao mesmo tempo? O modelo Planejador para médicos/terapeutas: tarefas e clientes no Notion foi feito sob medida para você.

Ele permite que você armazene todos os detalhes dos seus clientes e todas as tarefas relacionadas em pastas. O modelo também possui tabelas de listas de tarefas semanais e um espaço para colocar clientes concluídos ou encerrados.

Além disso, há um relógio em tempo real para acompanhar os tempos das sessões. ⏰

Veja por que você vai gostar:

Gerencie notas de sessões e acompanhamentos com pastas específicas para cada cliente

Seja pontual durante os dias agitados com um cronômetro de sessão integrado

Mantenha registros profissionais sem esforço com uma estrutura completa

🔑 Ideal para: Terapeutas, conselheiros e coaches de bem-estar que gerenciam o atendimento ao cliente.

Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e Excel

14. Modelo de lista de tarefas da Matriz de Eisenhower

O modelo Eisenhower Matrix To Do List foi criado para aprimorar a priorização. Ele oferece um layout de tabela simples com caixas de seleção para classificar rapidamente as tarefas por importância.

Este modelo do Notion também possui campos integrados para datas de vencimento, status e tags de projeto. Com todos os detalhes registrados, fica mais fácil decidir o que fazer, agendar, delegar ou excluir instantaneamente.

O banco de dados vinculado facilita o acompanhamento de suas tarefas e oferece uma visão geral clara do projeto a qualquer momento.

Veja por que você vai gostar:

Acelere a tomada de decisões com a classificação por quadrantes

Reduza a sobrecarga de tarefas com uma exibição clara da importância versus urgência

Identifique tarefas de baixo valor rapidamente com agrupamentos estruturados

🔑 Ideal para: Empreendedores, gerentes ou tomadores de decisão sobrecarregados

Modelos gratuitos de listas de tarefas do Notion para uso pessoal

15. Modelo de lista de tarefas pessoais com gráficos

O modelo Lista de tarefas pessoais com gráficos é para gerentes de tarefas que desejam visualizar suas métricas. Este modelo mostra o status e o progresso das suas tarefas com gráficos de pizza e barras.

Adicione e edite tarefas na lista de tarefas em tempo real. Tem dúvidas sobre uma tarefa ou quer marcar alguma como particularmente difícil? Basta adicionar esses detalhes diretamente. Também tem um quadro Kanban para você acompanhar o status de forma prática.

Veja por que você vai gostar:

Comece a acompanhar mais rapidamente com as instruções integradas e a página de recursos

Entenda as prioridades e os detalhes das tarefas com um quadro Kanban resumido

Mergulhe nas tendências de conclusão de tarefas com tabelas de status dedicadas para cada métrica de progresso

🔑 Ideal para: Analistas ou pessoas orientadas para a produtividade que adoram resultados baseados em dados.

16. Modelo de lista de receitas

Quer se concentrar em cozinhar em vez de ficar constantemente a percorrer a sua lista de ingredientes? O modelo Lista de receitas é uma ótima escolha.

Este modelo do Notion tem campos de dados importantes, como cozinhas e pratos, para ajudar você a categorizar seus pratos. Além disso, ele ajuda no planejamento do cardápio, no tempo de preparo e no controle dos ingredientes.

Isso também simplifica sua tomada de decisão com tags específicas para dietas e classificações médias.

Veja por que você vai gostar:

Organize menus em segundos com as tags de culinária e pratos

Acelere o planejamento das refeições com os filtros de tempo de cozimento

Escolha receitas sem esforço com os campos de dieta e avaliações

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, blogueiros de culinária ou qualquer pessoa com um acervo crescente de receitas.

17. Modelo de lista de compras de supermercado

Para quem planeja estocar suprimentos, o modelo Lista de compras de supermercado ajuda a fazer tudo de uma vez.

Este modelo ajuda você a se manter organizado com seu plano de refeições e tabela de inventário integrados. Planeje suas refeições semanais, vincule os ingredientes ao inventário da sua despensa e os ingredientes que faltam serão automaticamente adicionados à sua lista de compras.

Além disso, sua lista de carrinho dedicada ajuda a rastrear e até mesmo mapear a loja específica em que cada item está disponível. No geral, o modelo simplifica e organiza o processo de compras de supermercado.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o consumo com campos de dados da última encomenda

Otimize suas compras de supermercado com a visualização do carrinho mapeado pela loja

Planeje facilmente as compras semanais com a integração do plano de refeições

🔑 Ideal para: Famílias ocupadas, equipes de compras de restaurantes ou pessoas que planejam suas refeições com antecedência.

18. Modelo de lista de tarefas matinais das 4h30 às 6h30

Projetado para madrugadores, este modelo de lista de tarefas matinais das 4h30 às 6h30 dá início ao seu dia com determinação. Ele abre com imagens de céu limpo e sol para definir os níveis de energia para sua rotina.

Além disso, ele tem caixas de seleção que abrangem tudo, desde exercícios matinais até hábitos de café da manhã. O modelo é uma ótima maneira de criar clareza mental e evitar a fadiga de tomar decisões, pois você pode personalizá-lo para diferentes rotinas e horários.

Veja por que você vai gostar:

Comece suas manhãs com um tema positivo e acolhedor

Crie rotinas saudáveis com as opções de listas de verificação fáceis de atualizar

Reduza a fadiga de tomar decisões com suas sequências de atividades pré-estruturadas

🔑 Ideal para: Fundadores, entusiastas do fitness ou fanáticos por rotinas matinais.

Modelos avançados de listas de tarefas do Notion

19. Modelo definitivo de lista de tarefas

Se você não quer se limitar a visões gerais das tarefas, o modelo Lista de tarefas definitiva vai ganhar um lugar no seu espaço de trabalho do Notion. Sua seção de tarefas principais monitora tudo, desde a prioridade e a categoria da tarefa até subtarefas vinculadas e progresso em tempo real.

O modelo oferece notas adesivas no painel esquerdo para listas de verificação rápidas. Há também uma seção dedicada para revisar detalhes de subtarefas e atividades vencidas.

Veja por que você vai gostar:

Gerencie fluxos de trabalho de alto volume com um design de lista escalável

Divida as tarefas em subtarefas classificadas por categoria, urgência e importância

Acompanhe itens perdidos ou atrasados sem esforço com o painel de resumo de atrasos

🔑 Ideal para: Líderes de projetos ou usuários avançados com várias prioridades e agendas complexas.

20. Modelo avançado de lista de tarefas

O modelo Lista de tarefas avançada é outra solução que adota uma abordagem mais aprofundada. Em vez de seções dedicadas, ele organiza as tarefas em várias guias.

Sua tabela principal registra todas as informações relevantes das tarefas, incluindo tags e prioridades. Além disso, o modelo possui guias específicas para atividades concluídas e específicas do projeto. Adicione novas tarefas e projetos com um clique e visualize suas tarefas por prioridade, status ou tipo.

Veja por que você vai gostar:

Visualize facilmente as dependências entre projetos com o formato em guias

Segmente o trabalho concluído para gerar relatórios mais rápidos com arquivos dedicados

Otimize as prioridades em andamento com campos de progresso integrados

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, consultores ou geeks de produtividade que lidam com fluxos de trabalho multifacetados.

Limitações do Notion

Claro, o Notion oferece muitos modelos, mas isso não significa que não tenha desvantagens. Antes de se comprometer a usá-lo como um software de gerenciamento de tarefas, aqui estão algumas limitações a serem consideradas:

Suporte limitado para tarefas recorrentes: Muitos usuários consideram tedioso configurar tarefas recorrentes no Notion. Isso pode torná-lo inadequado para projetos de longa duração

Problemas de desempenho com conteúdo grande: A plataforma pode ficar lenta ou não responder ao lidar com conteúdo pesado ou bancos de dados complexos do Notion

Limitações do aplicativo móvel: A versão móvel não possui vários recursos da versão para desktop e pode parecer um pouco confusa para usuários que buscam produtividade

Automação e integrações limitadas: Em comparação com outras ferramentas, o Notion tem automações integradas e integrações com terceiros limitadas

Curva de aprendizado íngreme: personalizar sistemas de tarefas e usar recursos avançados como o painel do Notion pode ser demorado

➡️ Leia mais: Como usar o Notion para gerenciamento de projetos

Alternativas aos modelos do Notion

O Notion pode não ser a melhor opção se você precisa de uma conclusão completa e integrada das tarefas.

Quando você procura alternativas ao Notion, rapidamente encontrará o ClickUp entre as melhores opções em termos de personalização, acompanhamento de tarefas e produtividade com inteligência artificial.

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer sobre o ClickUp:

Depois de lutar com o Notion por dois anos, a capacidade de configurar automações em segundos foi revolucionária. O ClickUp substituiu várias assinaturas (Loom, Slack e Notion) e, ao mesmo tempo, forneceu um sistema organizado com listas, pastas e documentos dedicados que não precisam ser criados do zero. Tudo parece naturalmente organizado, economizando horas que antes eram gastas apenas mantendo nosso espaço de trabalho e permitindo mais tempo para projetos reais de clientes. ”

Depois de lutar com o Notion por dois anos, a capacidade de configurar automações em segundos foi revolucionária. O ClickUp substituiu várias assinaturas (Loom, Slack e Notion) e, ao mesmo tempo, forneceu um sistema organizado com listas, pastas e documentos dedicados que não precisam ser criados do zero. Tudo parece naturalmente organizado, economizando horas que antes eram gastas apenas mantendo nosso espaço de trabalho e permitindo mais tempo para projetos reais dos clientes. ”

Agora, vamos mergulhar no que os modelos gratuitos de lista de tarefas do ClickUp têm a oferecer para superá-lo instantaneamente no Notion para sua vida profissional e pessoal:

1. Modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie, delegue e conclua todas as suas tarefas com o modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

Quer começar a riscar as tarefas da sua lista? O modelo básico de lista de tarefas do ClickUp é uma plataforma simples que permite digitar, planejar e concluir suas tarefas. Com datas de início, prazos, responsáveis e listas de prioridades, este modelo personalizável foi criado para dias de alto foco.

Cada tarefa também inclui espaço para descrições detalhadas e controle de tempo integrado para manter sua equipe focada e dentro do orçamento.

Veja por que você vai adorar:

Defina prioridades claras com tarefas de alto foco fáceis de sinalizar

Gerencie a carga de trabalho e as expectativas com uma estimativa de tempo

Acompanhe as tarefas por status usando a visualização em quadro incluída

Mantenha-se organizado em todos os seus projetos e atividades com as etiquetas personalizadas

🔑 Ideal para: Indivíduos, freelancers e equipes que desejam uma maneira limpa e eficaz de gerenciar tarefas e ficar em dia com os prazos.

🔍 Você sabia? Uma priorização eficaz tem quase duas vezes mais chances de levar a mudanças positivas. Pense no que listas de prioridades dedicadas podem fazer por você!

2. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se motivado e siga sua rotina com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Se você deseja otimizar sua rotina atual, o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é uma ótima opção. Suas subtarefas pré-definidas para as rotinas da manhã, tarde e noite garantem que hábitos saudáveis permaneçam ativos.

Lembretes automáticos e atualizações de progresso ajudarão você a manter o foco. Além disso, o modelo oferece categorias repletas de emojis, como felicidade, trabalho e tarefas domésticas, para ajudar você a se concentrar em suas ações.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe a consistência com um contador de sequências integrado para reforçar os hábitos diários

Planeje sua preparação e tempo de viagem com tags de localização integradas

Personalize rotinas para cada projeto com descrições integradas alimentadas por IA

🔑 Ideal para: Pessoas que querem acompanhar seus hábitos, planejar tarefas diárias, estudantes e profissionais remotos que desejam um gerenciamento de tarefas diárias estruturado, mas flexível.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para gerenciar tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em tarefas fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As Prioridades de Tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que fazer primeiro.

3. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Obtenha o modelo gratuito Otimize solicitações de reuniões e discussões planejadas com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Cansado de lidar com tarefas não planejadas e reuniões inesperadas? Simplifique e programe melhor as discussões com o modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp. Ele se destaca por suas várias visualizações de calendário que destacam funções e categorias de tarefas com códigos de cores vibrantes.

Há também um painel de programação com detalhes, nomes e horários para ajudar a se preparar de maneira mais inteligente. Além disso, o modelo vem com um formulário de solicitação de reunião para que os usuários possam inserir solicitações com pontos da agenda e níveis de prioridade.

Veja por que você vai adorar:

Mantenha as discussões tranquilas e construtivas com campos para anexar documentos de referência

Responda a reuniões instantaneamente com comunicação automatizada por e-mail

Envie convites por e-mail e links para reuniões com integração nativa com o Zoom

Acompanhe as próximas reuniões e tarefas que precisam ser concluídas antes da reunião usando a Visualização de solicitações de reunião

🔑 Ideal para: Líderes de projetos, assistentes executivos e equipes de atendimento ao cliente que gerenciam um grande volume de reuniões e precisam de uma ferramenta para organizar todos os detalhes com facilidade.

💡 Dica profissional: Compilamos um guia rápido sobre como usar melhor a visualização de calendário do ClickUp. Assista aqui 👇.

4. Modelo de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das prioridades recorrentes e otimize sua agenda com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Work

O modelo de lista de tarefas do ClickUp é uma ferramenta inicial para equipes otimizarem tarefas específicas do trabalho. Ele oferece mais de cinco campos de dados para tudo, desde a frequência da tarefa até informações de contato, para um fluxo de trabalho mais personalizado.

Este modelo também possui visualizações de calendário mensal e semanal para que os gerentes possam definir metas de longo prazo, como gerenciamento de orçamento e acompanhamento de vendas. Além disso, os status flexíveis das tarefas e as seções de notas centralizam as revisões do progresso e as comunicações importantes.

Veja por que você vai adorar:

Adicione contexto às tarefas com atributos personalizados, como Notas importantes e Recursos

Veja todas as suas tarefas em um só lugar com a Visualização da Lista de Tarefas para facilitar o planejamento e o acompanhamento

Otimize as tarefas com automações que as encaminham para o departamento certo quando o status ou o tipo muda

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de projeto e líderes de operações que gerenciam tarefas recorrentes e com prazos definidos.

💡 Dica profissional: Gerencie suas listas de tarefas de trabalho sem complicações com o ClickUp Brain: Ele permite que você: Crie tarefas ou subtarefas para seus itens de tarefas pendentes. Basta descrever o que você precisa e elas serão adicionadas à lista escolhida

Resuma tarefas longas ou complexas, ajudando você a entender o que precisa ser feito rapidamente

Encontre tarefas específicas, itens vencidos ou tarefas atribuídas a você. Além disso, filtre e organize suas tarefas com base na prioridade, data de vencimento ou status

Defina lembretes para suas tarefas, garantindo que você nunca perca um prazo Faça brainstorming, planeje e crie tarefas para seus próximos projetos com o ClickUp Brain

5. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie, organize e execute projetos ou atividades de qualquer escala com o modelo de lista de atividades do ClickUp

Esperando um novo projeto além da sua carga de trabalho atual? O modelo de lista de atividades do ClickUp foi criado para ajudar você a superar a sobrecarga. Como um modelo de tarefa, ele vem com uma lista completa de atividades planejadas em subtarefas rápidas.

Para equipes focadas no controle de qualidade, o modelo inclui listas de verificação fáceis de adicionar que todos devem preencher antes de encerrar qualquer tarefa. A melhor parte? Se você não tiver certeza dos próximos passos, basta clicar em “Sugerir subtarefas” e deixar que a IA elabore seu plano de ação.

Veja por que você vai adorar:

Sequencie seu trabalho de forma eficaz com dependências de tarefas predefinidas

Veja o progresso em tempo real com uma barra de progresso de conclusão automaticamente vinculada a todas as subtarefas

Adicione atualizações e comentários aos membros da equipe com a barra de atividades e a seção de comentários

🔑 Ideal para: equipes de controle de qualidade, gerentes de sprint ou equipes de operações dinâmicas que lidam com vários projetos em prazos curtos.

6. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje suas cargas de trabalho, obtenha resumos rápidos de projetos e armazene qualquer recurso de tarefa com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajuda a segmentar os esforços com listas separadas para ideias, itens de ação e pendências, além de otimizar a priorização.

Cada visualização e lista vem com uma barra de progresso em tempo real para revisitar gargalos e acompanhar o andamento. Além disso, todos os documentos criados são adicionados automaticamente a uma visualização dedicada, tornando muito simples combinar o acompanhamento de tarefas com as informações e atualizações mais recentes.

Veja por que você vai adorar:

Visualize a capacidade da equipe em um piscar de olhos com um gráfico circular detalhado das tarefas atribuídas e não atribuídas

Mantenha-se atualizado com resumos diários de projetos com o ClickUp Brain , alimentado por IA, incorporado na seção de visão geral

Organize seu espaço de trabalho e recupere informações instantaneamente com favoritos de fácil acesso e documentos incorporados

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes multifuncionais e chefes de operações que lidam com vários projetos e procuram uma visualização de tarefas no estilo de um centro de comando.

7. Modelo de lista de tarefas móvel ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Marque todas as tarefas da sua lista, desde fazer as malas e carregar os móveis até se instalar na sua nova casa, com o modelo de lista de tarefas para mudanças do ClickUp

Você está preocupado em esquecer algo no dia da mudança? O modelo de lista de tarefas para mudanças do ClickUp elimina todo esse caos. Sua visualização em quadro abrange todos os objetos, atividades e cômodos, tornando a navegação super fácil.

O modelo também inclui campos para data e responsável, perfeito para profissionais que precisam equilibrar a carga de trabalho da equipe. E se você é do tipo de família que planeja tudo digitalmente, ele foi feito para você.

Veja por que você vai adorar:

Planeje todas as etapas da mudança, desde a embalagem até a instalação, com campos de inventário item por item que registram o cômodo, a quantidade e a condição dos itens

Defina lembretes para desligar interruptores, pagar prestadores de serviços ou devolver chaves com alertas que aparecem em todos os dispositivos e e-mails

Documente instruções de manuseio delicado e solicitações especiais usando o campo personalizado de comentários anexado a cada item

🔑 Ideal para: Famílias que estão se mudando, profissionais de realocação ou qualquer pessoa que gerencia uma lista de verificação de configuração doméstica, do início ao fim.

💡 Dica profissional: Não conhece os quadros Kanban para gerenciamento de tarefas? Não se preocupe. Aqui está o nosso guia em vídeo que mostrará tudo o que você precisa saber.

8. Modelo de lista de desejos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acabe com a confusão e transforme experiências dos sonhos em aventuras planejadas com o modelo de lista de desejos do ClickUp

O modelo de lista de desejos do ClickUp é o seu espaço pré-concebido para planear as experiências com que sempre sonhou, sem confusão. Antes que os seus desejos se percam na desorganização, ajuda-o a organizá-los por categorias, como comida e atividades.

Este modelo também inclui subcategorias para suas viagens, diversão, relacionamentos e objetivos espirituais.

Além disso, você pode classificar cada experiência por prioridade, para escolher em que se concentrar primeiro.

Veja por que você vai adorar:

Visualize seus objetivos com visualizações de lista de desejos por continente e por pessoa

Reviva os melhores momentos com o campo personalizado integrado para armazenar fotos de viagens

Mantenha seus objetivos da lista de desejos atualizados com automações alimentadas por IA que adicionam sugestões personalizadas à medida que você os conclui

🔑 Ideal para: Viajantes, casais com objetivos definidos, planejadores digitais ou qualquer pessoa que queira transformar sonhos em planos viáveis.

9. Modelo de lista de tarefas para atribuições de aulas do ClickUpe

Obtenha o modelo gratuito Fique à frente de todos os cursos, questionários e capítulos com o modelo de lista de tarefas para trabalhos escolares do ClickUp

Está a conciliar aulas, testes e prazos? O modelo de lista de tarefas para trabalhos escolares do ClickUp é o seu aliado para o semestre. Ele configura pastas prontas para uso tanto para a primavera quanto para o outono, facilitando a navegação.

Este modelo também oferece listas por assunto, como espanhol, história, geologia, ciências globais e informática, cada uma com tarefas pré-preenchidas e personalizáveis.

A melhor parte? Permite-lhe registar quanto tempo cada tarefa irá demorar, qual o seu valor, associar livros de estudo e marcar os capítulos envolvidos.

Veja por que você vai adorar:

Planeje sua carreira e seus créditos de maneira inteligente com a visualização de planejamento de graduação, que mostra quais disciplinas foram concluídas, são obrigatórias e opcionais

Troque feedback e dicas facilmente entre seu grupo de estudos com links de compartilhamento privados e seguros

Faça anotações em qualquer lugar com acesso com um clique a visualizações de documentos específicos por assunto

🔑 Ideal para: Estudantes universitários que desejam manter-se atualizados em todas as disciplinas e períodos letivos.

🔍 Você sabia? O MIT oferece um certificado de pirata aos alunos que concluem seus cursos de arco e flecha, esgrima, pistola e vela. Que tal elevar o nível da sua lista de atividades físicas?

10. Modelo ClickUp Getting Things Done

Obtenha o modelo gratuito Otimize seus planos e entre em ação sem esforço com o modelo Getting Things Done do ClickUp

Precisa ir além do planejamento e passar à ação? O modelo ClickUp Getting Things Done é uma pasta pronta para uso, criada para impulsionar o seu trabalho.

Seus aspectos mais eficazes são os campos personalizados que capturam todos os contextos possíveis, desde tarefas do trabalho e de casa até itens delegados, projetos em andamento e finanças.

Você ainda não conhece a mentalidade de ação imediata? Este modelo Getting Things Done, também conhecido como GTD, inclui um guia de início rápido, um vídeo tutorial e tarefas fixadas para acesso fácil e instantâneo. É muito útil para eliminar atrasos desnecessários e confusão mental.

Veja por que você vai adorar:

Classifique e execute tudo o que chegar na sua caixa de entrada de tarefas com regras destacadas sobre como gerenciar informações

Planeje suas listas de tarefas de maneira mais inteligente, no momento em que são criadas, com uma escala Likert para classificar o esforço necessário

Esclareça, atualize-se e impulsione projetos de forma criativa com a Visualização semanal

🔑 Ideal para: fãs do GTD, nerds da produtividade ou qualquer pessoa que queira menos estresse e mais trabalho concluído até sexta-feira.

💡 Dica profissional: acompanhe o progresso de suas metas com status personalizados como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído” com os status personalizados do ClickUp.

Facilite a conclusão de tarefas com o ClickUp

Os modelos de lista de tarefas do Notion são um bom ponto de partida para concluir suas atividades pendentes. Com os modelos de tarefas certos, seu trabalho e, possivelmente, toda a sua vida podem se tornar mais organizados e eficientes.

Se você está escolhendo entre os modelos gratuitos do Notion que apresentamos, está no caminho certo. Mas por que se limitar a listas de verificação básicas quando você pode se organizar muito melhor com as visualizações avançadas e o acompanhamento intuitivo de tarefas do ClickUp?

O ClickUp também oferece gerenciamento abrangente de tarefas, resumos de tarefas com inteligência artificial, geração instantânea de conteúdo e análises personalizáveis. Além disso, tudo isso pode ser acessado a partir de qualquer ferramenta ou modelo.

Pronto para melhorar a forma como você verifica suas tarefas? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp!