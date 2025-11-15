As 7 funções do marketing (com exemplos)

Quando você entra na sua cafeteria favorita e já sabe o que vai pedir, isso é o marketing fazendo seu trabalho discretamente.

É por isso que a marca parece familiar, a vibração parece certa e, de alguma forma, você acabou seguindo-a no Instagram sem nem mesmo pensar nisso.

Mas o marketing é muito mais do que um anúncio inteligente ou um ótimo logotipo.

É tudo o que faz com que seu público não apenas conheça o que você vende, mas também fique genuinamente entusiasmado com isso.

Como o marketing abrange tantas áreas de um negócio, a disciplina é dividida em sete funções principais, cada uma delas essencial para moldar a forma como uma marca se apresenta ao mundo.

Seja você um profissional de marketing aprimorando sua estratégia ou um fundador tentando crescer com recursos limitados, esses sete pilares são a base sobre a qual você constrói.

Nesta publicação, vamos detalhar todas as sete funções do marketing, mostrar exemplos reais, abordar os melhores canais para ativá-las e compartilhar como executar tudo isso de forma mais eficaz.

Quais são as 7 funções do marketing?

As sete funções do marketing são os alicerces que ajudam sua empresa a conectar os produtos certos com as pessoas certas e mantê-las fiéis.

Aqui estão as sete etapas para o gerenciamento de campanhas de marketing 👇

Promoção: abrange tudo, desde publicidade e relações públicas até mídias sociais, marketing por e-mail e campanhas com influenciadores. O objetivo é chamar a atenção, aumentar a conscientização e aproximar as pessoas da decisão de compra.

Venda: envolve conversar com clientes em potencial, destacando o que torna seu produto valioso e ajudando-os a decidir pela compra.

Gerenciamento de produtos ou serviços: concentra-se em garantir que seu produto ou serviço atenda às necessidades dos clientes. Inclui pesquisas, atualizações e melhorias com base no que as pessoas querem e no que seus concorrentes estão fazendo.

Gerenciamento de informações de marketing: coleta e analisa informações sobre seu público, concorrentes e tendências do setor.

Preços: encontre o equilíbrio certo entre o que os clientes estão dispostos a pagar, o que seus concorrentes cobram e o que ajuda você a manter a lucratividade.

Financiamento: abrange como você faz o orçamento e financia seus esforços de marketing. Desde reservar dinheiro para anúncios até investir em ferramentas ou desenvolvimento de produtos, o financiamento garante que você tenha os recursos necessários para dar vida à sua estratégia de comunicação de marketing

Distribuição: garante que seu produto realmente chegue aos seus clientes, seja online, em uma loja ou entregue diretamente; o objetivo é tornar o acesso fácil, eficiente e conveniente para o seu público.

Com o ClickUp para equipes de marketing, você tem acesso a modelos pré-construídos, painéis, automação, um assistente de IA integrado e formulários. Juntos, eles ajudam você a centralizar todas as suas outras funções de marketing, além das seguintes.

1. Promoção

Na fase de promoção da gestão de produtos e serviços, você transmite a mensagem certa no momento certo através de vários canais com uma estratégia de marketing bem-sucedida.

As marcas utilizam campanhas de marketing promocional para despertar o interesse em torno de um novo lançamento. Também as utilizam para manter o entusiasmo após o lançamento.

🌸 Estudo de caso rápido: O anúncio “So Win” da Nike no Super Bowl LIX gerou um enorme burburinho, ganhou o prêmio Super Clio e alcançou milhões de pessoas durante a transmissão do jogo. A campanha apresentou 60 segundos de filmagens em preto e branco com atletas femininas, ajudando a Nike a capitalizar o crescimento de 20% ano a ano na audiência de esportes femininos.

Aqui estão alguns canais que você pode usar em sua estratégia de promoção.

Publicidade: anúncios pagos em plataformas como Google, YouTube, Instagram, TV ou mesmo anúncios impressos são ótimos para aumentar rapidamente o alcance.

Redes sociais: publicações orgânicas, Reels, Stories e Lives no Instagram, TikTok, LinkedIn e em qualquer outro lugar que o seu público acesse diariamente.

Marketing de influência: colabore com vozes confiáveis, como criadores de nicho ou grandes personalidades, que já têm a atenção do seu público.

Marketing de conteúdo: blogs, vídeos, tutoriais e estudos de caso educativos e envolventes que promovem sutilmente enquanto agregam valor.

Marketing por e-mail: comunicação direta por meio de boletins informativos, ofertas exclusivas, anúncios de produtos e dicas úteis.

Eventos: webinars, lançamentos de produtos, lojas pop-up ou estandes em feiras onde as pessoas podem experimentar sua marca em tempo real.

Relações públicas: cobertura da mídia, entrevistas em podcasts e comunicados à imprensa para obter credibilidade de terceiros e maior atenção

Promoções de vendas: estratégias promocionais como descontos, ofertas por tempo limitado, códigos de indicação ou programas de fidelidade que incentivam as pessoas a agir.

📌 Exemplo: Você está lançando um novo recurso de automação com tecnologia de IA em sua plataforma de produtividade SaaS. Veja como implementá-lo: Você publica uma postagem no blog intitulada “5 maneiras pelas quais a IA pode reduzir pela metade sua carga de reuniões semanais”.

Você veicula um anúncio no YouTube mostrando uma demonstração do produto do novo fluxo de trabalho de automação.

Você faz parceria com um criador de produtividade no LinkedIn para compartilhar os resultados dele usando sua plataforma.

Segmente sua lista de e-mails e envie convites de acesso antecipado para usuários avançados.

Você pode manter todos esses dados em planilhas ou centralizados no ClickUp para gerenciamento de projetos.

O ClickUp oferece às suas equipes de marketing um sistema escalável para colaboração, visibilidade, execução e acompanhamento. Vamos ver como.

Pense no ClickUp Tasks como uma plataforma de gerenciamento de tarefas que você usa para gerenciar cada parte da sua campanha de marketing.

Adicione descrições de tarefas, responsáveis e sinalizadores de prioridade às suas tarefas do ClickUp.

Quando você executa uma promoção multicanal, cada tarefa, como “Lançar anúncios no Instagram” ou “Finalizar o texto do e-mail”, pode ser dividida em descrições claras, responsáveis, prazos e subtarefas. Você pode até mesmo acompanhar o tempo gasto, anexar ativos importantes e adicionar rótulos de prioridade para que sua equipe de marketing sempre saiba o que é urgente.

Quando você precisar ter uma visão geral, conhecer os marcos e saber quais são as próximas tarefas para o andamento do projeto, use o ClickUp Views. Ele permite visualizar suas tarefas nos formatos Lista, Quadro, Calendário ou Gantt.

Aproveite o ClickUp Views para planejar suas campanhas de marketing e manter a visibilidade.

✅ Experimente isto: Use ferramentas como Google Analytics, Meta Audience Insights ou enquetes do Instagram para entender seu público-alvo, onde ele está e com o que se importa. Você pode então planejar seu mix de promoção como uma campanha. Combine canais de alto alcance (como anúncios pagos) com canais de alta confiança (como e-mail, cobertura de notícias ou menções de influenciadores) para construir credibilidade. Quer aprender a criar um manual de marketing do zero? Assista a este tutorial:

2. Vendas

Na fase de venda, o trabalho do profissional de marketing é guiar o cliente em potencial de “isso parece interessante” para “eu preciso disso”. Uma das sete funções do marketing, a venda envolve compreender os dados demográficos dos clientes, comunicar valor e construir confiança ao longo do processo.

🌸 Estudo de caso rápido: o aplicativo de reconhecimento facial da Sephora levou a um aumento de 25% nas compras e um aumento de 15% nas conversões na loja. Ao permitir que os usuários experimentassem os produtos virtualmente, a Sephora preencheu a lacuna entre o varejo digital e físico, gerando um aumento mensurável nas vendas.

As estratégias de venda mais utilizadas são:

Vendas diretas: conversas individuais que podem ocorrer pessoalmente ou por telefone, nas quais os representantes adaptam a mensagem às necessidades de cada cliente.

Demonstrações do produto: apresentações ao vivo para ajudar as pessoas a ver exatamente como o produto funciona e como ele resolve seus problemas.

Venda consultiva: fazer perguntas, entender os pontos fracos e oferecer soluções, não apenas promover recursos.

Lidando com objeções: Responda com sinceridade às dúvidas comuns, como preço, prazo ou recursos.

Acompanhamento de CRM: use plataformas como ClickUp ou Salesforce para realizar campanhas de CRM para gerenciar leads e acompanhar conversas.

📌 Exemplo: Sua startup de SaaS que oferece software de produtividade usa o ClickUp Forms para coletar leads de um webinar gratuito e organizá-los em um espaço de trabalho centralizado usando o ClickUp CRM (mais sobre isso posteriormente). Os membros da equipe de vendas analisam as respostas do formulário e incentivam a comunicação bidirecional em seu processo de vendas para educar os clientes em potencial.

Com o ClickUp Automations e os AI Agents, você pode automatizar a qualificação dos leads.

Crie automações personalizadas do ClickUp para manter seu funil de vendas em movimento.

Por exemplo, assim que um lead preenche um formulário, você pode criar automaticamente uma tarefa, atribuí-la a um representante de vendas específico e definir uma data de vencimento com base na prioridade.

Depois que uma chamada de demonstração for marcada como concluída, você pode acionar uma tarefa automatizada para enviar um e-mail de acompanhamento e anexar um estudo de caso relevante.

Você pode criar automações para alterar o status das tarefas à medida que os negócios avançam no funil (por exemplo, de “Lead qualificado” para “Demonstração agendada”) ou alertar sua equipe por e-mail quando um lead importante precisar de atenção.

Se sua equipe de marketing ainda estiver indecisa, este vídeo ajudará você a entender os benefícios do ClickUp Automations.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de campanhas de marketing para simplificar o planejamento e a execução de campanhas

3. Gestão de produtos ou serviços

O desenvolvimento de produtos ou serviços consiste em garantir que o que você está vendendo realmente atenda às necessidades do seu público, hoje e amanhã. Essa função vai além do lançamento, concentrando-se em coletar feedback, melhorar as ofertas existentes e, às vezes, criar algo totalmente novo. Se você não estiver evoluindo, seus concorrentes estarão.

🌸 Estudo de caso rápido: a campanha “Real Beauty AI” da Dove alcançou mais de 50 milhões de usuários em seu primeiro mês, usando IA para mostrar o impacto dos filtros de beleza. A campanha gerou um aumento de 40% nas menções da Dove nas redes sociais e reforçou sua reputação de autenticidade.

Aqui estão algumas estratégias de gerenciamento de produtos e serviços que valem a pena usar:

Ciclos de feedback do mercado: Crie canais abertos de comunicação de marketing para feedback dos clientes, como pesquisas, pontuações NPS, tickets de suporte e avaliações de usuários, para entender o que está funcionando.

Teste e validação: teste exaustivamente antes de um grande lançamento. Execute programas beta, testes A/B ou lançamentos preliminares para garantir que o que você está construindo tenha repercussão entre os usuários reais.

Atualizações e melhorias de recursos: use feedback e dados para fazer melhorias regulares no produto. Pode ser qualquer coisa, como corrigir bugs, melhorar a usabilidade ou adicionar recursos.

Pesquisa de usuários e de mercado: equilibre as tendências gerais do mercado (o que o setor está fazendo) com insights diretos dos usuários (o que seus clientes estão pedindo) para orientar decisões mais inteligentes.

📌 Exemplo: Digamos que você esteja criando um produto ou um roteiro de marketing para sua plataforma de produtividade. Veja como o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudá-lo a passar mais rapidamente da estratégia à execução.

Transforme ideias em tarefas do roteiro

Peça ao Brain para “Criar um roteiro de conteúdo para o terceiro trimestre para SEO, marketing de influência e campanhas de e-mail para o meu produto SaaS. ” Você receberá tarefas ou subtarefas, completas com prazos, responsáveis e prioridades.

Usando o ClickUp Brain para debater o roteiro de conteúdo do produto

Faça perguntas sobre os planos existentes

Não tem certeza do que já está planejado? Pergunte ao Brain:

Quais recursos estão programados para setembro? Quais são as atividades do Product Hunt planejadas para o lançamento do produto?

Usando o ClickUp Brain para extrair respostas de tarefas, documentos e campos

Resuma os planos do produto ou da campanha.

Quando estiver trabalhando em documentos complexos de roteiro, você pode pedir ao Brain para resumir as informações essenciais. Isso é útil para atualizações executivas, sincronizações com partes interessadas ou boletins informativos internos.

Use o ClickUp Brain para resumir e-mails e relatórios.

O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que transforma o marketing ao combinar integração profunda, automação e o poder de vários modelos de IA líderes. Com o Brain MAX, você pode economizar até 1,1 dia por semana e obter até 86% de redução de custos, simplificando o planejamento de campanhas, a criação de conteúdo e a análise — tudo em um só lugar. Use o recurso de conversão de voz em texto para rapidamente debater ideias, redigir posts ou esboçar estratégias, e deixe que o conjunto de modelos de IA do Brain MAX (como GPT, Claude e Gemini) gere textos criativos, analise dados de campanhas e revele insights acionáveis. Ele pode rastrear automaticamente métricas de desempenho, identificar tendências e recomendar otimizações, para que você possa atingir o público certo e maximizar o ROI. Desde a automação da programação de redes sociais até a organização do feedback da equipe, o Brain MAX mantém seu fluxo de trabalho de marketing eficiente, baseado em dados e sempre à frente da concorrência.

4. Gestão de informações de marketing (MIM)

O MIM é uma função essencial do marketing, pois garante que os profissionais de marketing utilizem informações oportunas, relevantes e precisas para desenvolver produtos, manter a competitividade no mercado e monitorar o desempenho das campanhas.

🌸 Estudo de caso rápido: Em 2024, a Tombras ganhou as manchetes com sua campanha “Impossibly Smart Billboard” (Outdoor Impossivelmente Inteligente) personalizada para o clima para a PODS, implantando mais de 6.000 anúncios hiperlocais com tecnologia de IA em caminhões em toda a cidade de Nova York que se adaptavam em tempo real ao clima, localização e tráfego. Essa abordagem inovadora gerou um aumento de 60% nas sessões do site e um aumento de 33% nas solicitações de orçamento para a PODS em Nova York, marcando o maior crescimento semanal anual da empresa em anos.

Veja o que você pode usar para o MIM:

Plataformas de análise: use ferramentas como Google Analytics, Mixpanel ou Meta Insights para ver qual conteúdo está funcionando, onde as pessoas abandonam e como elas se envolvem nos canais.

Pesquisa de mercado e da concorrência: mantenha-se informado com relatórios do setor, avaliações de clientes e auditorias da concorrência para identificar tendências e ajustar seu posicionamento em sua estratégia de vendas e marketing

Segmentação de dados: divida seu público por localização, comportamento ou histórico de compras para personalizar e-mails, ofertas e anúncios de maneira mais eficaz.

Painéis e relatórios: crie painéis em tempo real para ajudar sua equipe a entender rapidamente o que está funcionando.

Ferramentas de CRM: você também pode usar plataformas de CRM, como o ClickUp, para ajudar a armazenar e gerenciar dados de clientes, acompanhar atividades de vendas e personalizar o alcance com base no comportamento anterior.

📌 Exemplo: Você está comercializando uma plataforma de produtividade SaaS e deseja melhorar suas campanhas de e-mail para usuários freemium.

No software de gerenciamento de projetos CRM da ClickUp, você pode atribuir acompanhamentos, acompanhar as etapas das negociações e colaborar com sua equipe para um gerenciamento de marketing eficaz.

Acompanhe, segmente e gerencie as interações com os clientes com o software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM.

Primeiro, para ajudar sua equipe a classificar e filtrar contratos com base na persona, no comportamento ou no estágio do funil, use a Visualização de Lista do ClickUp. Você pode adicionar campos personalizados, como fonte de leads, dados do último engajamento, segmento de clientes, estágio de compra, etc.

Além disso, você pode até mesmo construir uma base de clientes para armazenar e analisar contratos, clientes e negócios. Para acompanhar trabalhos relacionados, considere adicionar links entre suas tarefas e documentos. Sem precisar alternar entre diferentes ferramentas. Com este CRM, você obtém todas as 7 funções do marketing em uma única ferramenta.

📚 Leia mais: Software de operações de marketing para equipes

5. Precificação

A etapa de precificação é onde você decide quanto seu produto ou serviço deve custar (obviamente) e por que vale a pena.

É uma questão de equilíbrio: cobrir seus custos, manter-se competitivo e refletir o valor que os clientes percebem. Acertando nessa equação, sua estratégia de preços apoiará tanto o crescimento do mercado quanto margens de lucro saudáveis.

🌸 Estudo de caso rápido: a loja pop-up guerrilha da Chili's em Manhattan atraiu multidões de mais de 10.000 pessoas em um único fim de semana e gerou 6 bilhões de impressões na mídia. A campanha destacou os aumentos nos preços do fast-food e promoveu o novo hambúrguer Big QP do Chili's, resultando em um aumento de 12% nas vendas na semana de lançamento.

Aqui estão algumas estratégias de preços de produtos que você pode usar:

Preços baseados em valor: defina seu preço com base no que os clientes acham que vale a pena, não apenas nos seus custos ou nos preços dos concorrentes. Isso funciona especialmente bem para produtos exclusivos ou premium, nos quais o valor percebido é mais importante.

Precificação com base no custo: adicione uma margem definida ao custo de produção do seu produto. É simples e confiável, mas você precisa estar atento às mudanças do mercado.

Preço de penetração: lance com um preço mais baixo para construir participação de mercado desde o início e, em seguida, aumente-o depois de conquistar os clientes com ferramentas de preços

Preços competitivos: defina o preço do seu produto de forma semelhante a outros produtos comparáveis no mercado. Isso é ideal para categorias que visam consumidores preocupados com o preço.

Preço do pacote: combine produtos ou serviços em um pacote para obter um valor melhor do que comprando separadamente.

Preços dinâmicos: ajuste os preços em tempo real com base na demanda, no estoque ou na hora do dia; empresas como companhias aéreas ou aplicativos de carona compartilhada fazem isso com frequência.

👀 Você sabia? O preço baseado no uso está substituindo o preço baseado no número de usuários no SaaS. De acordo com uma pesquisa da OpenView, 39% das empresas cobram com base no uso. Isso porque permite que os clientes comecem com pouco e experimentem um produto e, à medida que se apaixonam pelo produto, leva a uma expansão contínua.

👀 Você sabia? O preço baseado no uso está substituindo o preço baseado no número de usuários no SaaS. De acordo com uma pesquisa da OpenView, 39% das empresas cobram com base no uso. Isso porque permite que os clientes comecem com pouco e experimentem um produto e, à medida que se apaixonam pelo produto, leva a uma expansão contínua.

6. Financiamento

No marketing, as finanças desempenham um papel estratégico fundamental, orientando a alocação de recursos, a priorização de campanhas e a medição do ROI.

Veja a experimentação na gestão de produtos, por exemplo. Toda equipe de crescimento quer testar novos canais ou estratégias criativas. Mas, sem diretrizes, os testes A/B podem rapidamente se transformar em suposições caras.

O departamento financeiro define limites de gastos seguros e pré-aprovados, para que as equipes possam explorar livremente, sem correr o risco de gastar mais do que o planejado em marketing.

Veja como as finanças apoiam o marketing:

Informações sobre preços : o marketing e o produto podem sugerir preços, mas a área financeira modela o impacto na margem, os períodos de retorno e as estratégias de pacotes.

Modelagem de atribuição : o departamento financeiro trabalha com as operações de marketing para garantir que a receita creditada às campanhas seja precisa.

Narrativa de eficiência de capital : em startups e empresas em fase de crescimento, as áreas de finanças e marketing contam em conjunto uma narrativa de crescimento eficiente (por exemplo, “Aumentamos o pipeline em 200% com uma redução de 20% no CAC”).

Supervisão criativa de fornecedores: a equipe financeira analisa contratos de prestação de serviços, contratos de software e contratos de freelancers, garantindo que os gastos correspondam ao impacto.

Para que todos estejam em sintonia, a equipe de marketing e o departamento financeiro de marketing precisam de uma única fonte de verdade.

📌 Exemplo: você está planejando um sprint de crescimento no quarto trimestre para sua plataforma SaaS e precisa alocar US$ 75 mil em pesquisa paga, conteúdo de liderança inovadora e webinars voltados para produtos. Você usará os modelos de orçamento de marketing para planejar os KPIs financeiros e de marketing.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a mudança de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá extrair as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

7. Distribuição

A fase de distribuição é onde você leva seu produto ou mensagem ao público, através dos canais certos, no momento certo. Isso pode significar entregar conteúdo digital, gerenciar parcerias, ampliar o alcance de influenciadores ou coordenar a logística de varejo.

🌸 Estudo de caso rápido: a campanha de marketing do filme Barbie de 2023 estabeleceu um novo padrão para a promoção de blockbusters, gerando mais de US$ 1,4 bilhão em receita global de bilheteria e se tornando o filme de maior bilheteria já dirigido por uma mulher. Com o apoio de mais de 100 parcerias de marcas, ferramentas digitais virais como o Barbie Selfie Generator (que aumentou o alcance global da Mattel em 279%) e eventos experienciais como o Barbie Dreamhouse Challenge, a campanha gerou 179 milhões de impressões orgânicas e 4,6 bilhões de visualizações de hashtags. Seu apelo foi especialmente forte entre a Geração Z, com 93% achando o marketing envolvente e 81% dos espectadores do fim de semana de estreia com menos de 35 anos, ao mesmo tempo em que despertou a tendência global “Barbiecore”.

Ao criar a estratégia de distribuição, você leva em consideração os canais que geram mais conversas. Você também responde a uma pergunta crítica: nossa estratégia de entrada no mercado está alinhada entre vendas, marketing e operações?

Aqui estão os principais componentes desta etapa:

Transporte e logística: gerenciar como os produtos físicos se movimentam, do armazenamento até a entrega. Pense em rastreamento de pedidos, embalagem, parceiros de entrega e níveis de estoque.

Entrega digital: para software, e-books, cursos online e outros produtos digitais, os canais de distribuição são instantâneos e globais.

Colocação no varejo: colocar seus produtos nas prateleiras físicas, seja em um supermercado, boutique ou loja pop-up temporária.

Direto ao consumidor (D2C): venda diretamente aos seus clientes-alvo por meio do seu site ou aplicativo, eliminando os intermediários.

Omnicanal: criando uma experiência integrada entre lojas online, aplicativos móveis, plataformas sociais e lojas físicas.

📌 Exemplo: você está lançando um novo recurso — automação com tecnologia de IA — para os usuários em três fases: usuários pioneiros, usuários avançados e a base geral.

Você usa os painéis do ClickUp para acompanhar o desempenho dessa implementação em e-mails de marketing, anúncios no aplicativo e envolvimento da comunidade. Os painéis em tempo real convertem a distribuição de uma caixa preta em um fluxo de trabalho controlado e orientado por dados.

Os painéis do ClickUp acompanham o desempenho de suas campanhas de marketing em diferentes canais.

O ClickUp conecta marketing, vendas, operações e logística em um único espaço de trabalho. Os painéis oferecem a todos, do gerente de marketing ao gerente de vendas, uma fonte compartilhada de informações sobre o andamento da distribuição.

👀 Você sabia? Vários estudos revisados por pares mostram que o contexto do canal influencia a percepção do consumidor sobre valor e confiança. Por exemplo, um item de luxo vendido em uma plataforma com muitos descontos, como a Amazon, pode sofrer uma perda de qualidade percebida, mesmo que seja autêntico.

Por que essas funções ainda são importantes

As ferramentas podem ter mudado — TikTok em vez de TV, IA em vez de estagiários.

No entanto, os fundamentos do marketing não mudaram. As sete funções do marketing continuam relevantes porque representam as principais responsabilidades necessárias para conectar um produto ao público certo de maneira significativa e lucrativa.

Cada função responde a uma questão comercial crítica.

Função Questão central Promoção Como estamos chamando a atenção e impulsionando a ação? Vendas Estamos convertendo interesse em receita? Gerenciamento de produtos ou serviços Estamos criando algo que as pessoas realmente querem? Gerenciamento de informações de marketing Que insights estão a orientar as nossas decisões? Preços Estamos capturando valor sem matar a demanda? Financiamento Podemos comprovar o ROI? Distribuição As pessoas podem acessar nosso produto quando e onde precisam?

Sete funções do marketing: da estratégia à execução com o ClickUp

Agora que você tem uma visão clara das 7 funções do marketing, é hora de transformar a estratégia em ação.

E é aí que entra o ClickUp. Se você está traçando o roteiro do seu produto, acompanhando leads, analisando dados de campanhas ou coordenando seu próximo lançamento em todos os canais, o ClickUp oferece à sua equipe um único lugar para planejar, organizar e executar todas as etapas do processo de marketing.

De automações e ClickUp Brain a CRM e painéis personalizados, você tem tudo o que precisa para fazer um marketing mais inteligente.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅