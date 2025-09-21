20 aplicativos populares do Slack App Directory

Os líderes de equipe muitas vezes têm dificuldade para alternar entre ferramentas, os administradores de TI ficam sobrecarregados com solicitações de integração e até mesmo os profissionais de produtividade lutam contra a sobrecarga de aplicativos e fluxos de trabalho complicados.

Você sabe que os aplicativos certos do Slack podem melhorar significativamente o desempenho da sua equipe, mas quem tem tempo para testá-los um por um?

Estamos aqui para facilitar as coisas. Fizemos o trabalho pesado e selecionamos cuidadosamente os aplicativos populares do Slack que realmente tornam seus fluxos de trabalho mais fluidos, a comunicação mais rápida e sua equipe muito mais intencional no trabalho.

De gerenciamento de projetos no Slack a enquetes e automação, esta lista tem tudo.

As 20 aplicações mais populares do Slack App Directory em resumo

Aqui está uma comparação lado a lado que facilita encontrar o melhor aplicativo do Slack no diretório de aplicativos para que você possa usar o Slack de forma eficaz.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Emparelhe automaticamente colegas de equipe para reuniões virtuais, integre novos funcionários por meio do Slack, agende apresentações recorrentes e rituais de equipe Gerenciamento de projetos e tarefas, startups, equipes remotas, empresas, Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Donut Inicie programas e jornadas dentro do Slack, crie redes internas e comunidades Engajamento e cultura dos funcionários Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 74/usuário/mês Polly Crie enquetes nativas do Slack em segundos, colete feedback anônimo da equipe e obtenha resultados instantâneos sem sair do Slack Pesquisas e enquetes de equipe Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Loom Grave e compartilhe atualizações em vídeo no Slack, incorpore vídeos diretamente nas conversas do Slack e use o Slack para solicitar ou comentar vídeos do Loom Comunicação assíncrona Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês GitHub Receba alertas sobre solicitações de pull e commits, inscreva-se para receber atualizações do repositório e seja notificado sobre questões atribuídas a você Equipes de desenvolvimento avaliação gratuita por 30 dias; planos pagos a partir de US$ 4/mês Jira Crie novos tickets a partir do Slack, receba atualizações em tempo real sobre o status das questões e vincule threads do Slack a questões do Jira Rastreamento de problemas e equipes de desenvolvimento Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7,53/mês Zapier Acione fluxos de trabalho a partir de mensagens do Slack, conecte o Slack a mais de 5.000 aplicativos e automatize tarefas manuais sem precisar programar Automação Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 20,99/mês Enquete simples Crie enquetes rápidas e leves diretamente no Slack, habilite respostas anônimas e defina enquetes recorrentes Decisões rápidas da equipe Gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês Postman Obtenha resultados de testes de API no Slack, receba alertas do Postman Monitor, colabore em coleções e alterações de API Equipes de API e DevOps Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês Google Agenda Receba lembretes de reuniões futuras, atualize automaticamente o status do Slack durante as reuniões e participe instantaneamente de chamadas do Zoom/Meet a partir do Slack Gerenciamento de reuniões Gratuito para sempre Deel Notifique o Slack quando os contratos forem assinados, receba alertas sobre novas faturas, acompanhe a folha de pagamento e as atividades de integração RH, folha de pagamento e conformidade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês Stripe Alertas em tempo real do Slack para pagamentos, rastreamento de cobranças ou reembolsos com falha e monitoramento de novas assinaturas Finanças e faturamento SaaS Preços personalizados Figma Visualize designs dentro do Slack, receba notificações sobre novos comentários ou edições e mantenha-se atualizado sobre o andamento do design Equipes de design e produto Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês HubSpot Receba atualizações sobre leads ou tickets no Slack, atribua contatos aos membros da equipe e visualize resumos das atividades de CRM Vendas e CRM Os planos pagos começam em US$ 890/mês para três licenças Box Carregue arquivos para o Box através do Slack, visualize arquivos compartilhados do Box e receba notificações sobre a atividade dos arquivos Gerenciamento de arquivos Os planos pagos começam em US$ 18/usuário/mês MailChimp Receba atualizações sobre o status da campanha no Slack, visualize as conclusões da automação e acompanhe as alterações na lista de assinantes Equipes de marketing por e-mail Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13/mês Intercom Receba notificações quando novos leads/mensagens de chat chegarem, responda aos clientes pelo Slack e veja resumos das conversas após a resolução Equipes de suporte e vendas avaliação gratuita por 14 dias; planos pagos a partir de US$ 39/usuário/mês Greetbot Dê as boas-vindas automáticas aos novos membros do Slack, personalize mensagens de integração, envie lembretes ou avisos de acompanhamento Integração e cultura Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês Otter. ai Transcreva automaticamente reuniões do Zoom/Teams/Slack, envie resumos no Slack e defina alertas de palavras-chave para ser notificado quando termos específicos forem mencionados Notas e documentos de reuniões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês Typeform Envie respostas e informações de leads para o Slack, personalize o conteúdo e a formatação das mensagens e notifique as equipes de vendas ou suporte instantaneamente Formulários e geração de leads Os planos pagos começam em US$ 29/mês

O que é o Slack App Directory?

O Slack App Directory (também conhecido como Slack Marketplace ) é um hub central onde os usuários podem descobrir, instalar e gerenciar uma ampla variedade de aplicativos e integrações que ampliam a funcionalidade do Slack.

Lançado em dezembro de 2015 com mais de 150 integrações, ele cresceu e agora conta com mais de 2.600 aplicativos prontos para uso.

Adicionar aplicativos é muito simples. Abra a interface do Slack ou acesse o Diretório de aplicativos do Slack no seu navegador. Com apenas alguns cliques, está tudo pronto.

Você encontrará integrações do Slack para:

Ferramentas de produtividade

Software de gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos

RH e ferramentas internas

Bots e assistentes de IA

Ferramentas e integrações para desenvolvedores

Software de armazenamento/gerenciamento de arquivos

Agentes de automação e fluxo de trabalho

Outras categorias incluem comunicação, análise, suporte ao cliente, finanças e muito mais

Independentemente do tamanho ou foco da sua equipe, há um aplicativo ideal para você.

Como usar o Slack App Directory?

Você pode aumentar a produtividade adicionando aplicativos diretamente ao seu espaço de trabalho do Slack. Aqui está um guia simples para ajudá-lo a encontrar e instalar aplicativos diretamente no Slack:

1. Abra o Slack no seu desktop ou navegador

2. Clique em “Mais” na barra lateral esquerda

via Slack

3. Selecione “Automações” e clique em “Aplicativos”

4. Isso abre o App Directory dentro do Slack. Você também pode acessar slack.com/apps diretamente

5. Use a barra de pesquisa para procurar um aplicativo específico ou navegue por categoria

6. Clique no aplicativo que deseja instalar

7. Clique no botão “Adicionar ao Slack”

8. Verifique as permissões que o aplicativo está solicitando

9. Clique em “Permitir” para concluir a instalação

10. Se a instalação for restrita, clique em “Solicitar aprovação” e envie uma mensagem ao seu administrador

11. Depois de adicioná-los, volte ao Slack e comece a usá-los diretamente em seus canais ou mensagens

Alguns aplicativos podem exigir configurações adicionais, como vinculação de contas ou configurações personalizadas. Basta seguir as instruções e você estará pronto para começar.

🤟 A OpenAI adora o Slack: Até mesmo os criadores do ChatGPT são usuários avançados do Slack. A equipe da OpenAI enviou mais de 5 milhões de mensagens no Slack e conectou mais de 70 integrações em seu espaço de trabalho. Eles contam com os canais do Slack Connect e o Huddles diariamente para colaborar com clientes e colegas.

📚 Leia mais: Como criar um bot do Slack do zero

20 aplicativos populares do Slack App Directory

Agora que você já sabe como usar o diretório de aplicativos do Slack, vamos ajudá-lo a encontrar os aplicativos mais populares que são ideais para você.

Mantenha-se atualizado com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita muito o controle do trabalho ao integrar o ClickUp com o Slack.

Você pode criar tarefas, verificar atualizações ou até mesmo deixar comentários rápidos usando comandos simples do/ClickUp. É como ter todo o seu espaço de trabalho do projeto dentro dos seus chats do Slack.

Crie uma tarefa no ClickUp diretamente do Slack

Você pode transformar qualquer mensagem do Slack em uma tarefa com prazos, prioridades e responsáveis. Essa é uma maneira simples de transformar ideias rápidas ou solicitações casuais em itens de ação sem interromper o fluxo da sua conversa.

Gerencie tarefas pessoais com prazos, responsáveis e prioridades

Depois que suas tarefas estiverem ativas, o ClickUp mantém sua equipe sincronizada com notificações em tempo real. Você receberá alertas do Slack no momento em que uma tarefa for atualizada, seja uma mudança de status, um novo comentário ou uma atualização de atribuição.

Transforme mensagens do Slack em tarefas do ClickUp instantaneamente

Essas atualizações chegam diretamente aos canais do Slack que você escolher, para que todos fiquem por dentro do que está acontecendo sem precisar verificar constantemente o ClickUp. A integração também funciona bem com as automações do ClickUp. Você pode acionar fluxos de trabalho, como mover uma tarefa para “Em andamento” ou atribuí-la a um colega de equipe.

Crie fluxos de trabalho para acelerar as tarefas no trabalho com o ClickUp Automations

As automações garantem que as etapas rotineiras sejam realizadas mais rapidamente, reduzindo as atualizações manuais e mantendo seu espaço de trabalho funcionando perfeitamente. É uma ótima maneira de manter sua equipe alinhada e reduzir o trabalho administrativo repetitivo.

Quer saber como? Assista a este vídeo 🔽

Hoje em dia, a comunicação está completamente comprometida. E um dos recursos de destaque do ClickUp é o ClickUp Chat. É o espaço de mensagens internas da sua equipe, onde as conversas permanecem ligadas ao trabalho. O ClickUp Chat é excelente porque traz todas as suas conversas para o seu espaço de trabalho. Seus documentos, quadros brancos, bate-papos, agentes de IA e muito mais estão todos dentro do universo ClickUp. Chega de mudar de contexto!

Conecte seu trabalho e sua comunicação em uma interface integrada com o ClickUp Chat

O ClickUp tem todo o poder do Slack e muito mais. Ele está profundamente ligado a tarefas, documentos e metas dentro do ClickUp. Você pode inserir links do Chat de volta no Slack para que todos tenham uma visão geral com todo o contexto.

O ClickUp Chat se torna ainda mais poderoso quando combinado com o ClickUp Brain. Você pode pedir ao assistente pessoal de IA para resumir discussões, gerar listas de tarefas ou extrair decisões importantes de longas conversas.

Use o ClickUp Brain para obter insights importantes do seu espaço de trabalho

Para usuários ocupados do Slack, isso significa que você pode enviar uma mensagem no Chat, usar IA para transformá-la em uma tarefa ou resumo claro e vinculá-la facilmente aos canais do Slack usando visualizações avançadas.

Portanto, quando se trata do Slack vs. ClickUp, a integração transforma-o em Slack e ClickUp. Você não perde conversas ou execução de tarefas; você obtém o melhor dos dois mundos.

Conecte o ClickUp ao Slack para habilitar a integração

Criar tarefas, automatizar fluxos de trabalho ou acessar insights gerados por IA: tudo é sincronizado de forma elegante entre o Slack e o ClickUp.

A integração também oferece suporte a APIs e ações do Slack, para que seu espaço de trabalho do Slack se torne um hub central onde a criação de tarefas, atualizações, comentários e bate-papos fluem naturalmente, aumentando a produtividade de todas as equipes.

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, incluindo enviar mensagens, atribuir tarefas e muito mais — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Aproveite modelos de IA premium como ChatGPT, Claude e Gemini diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp Experimente o ClickUp Brain MAX , o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos de política, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Controle seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain Max — use sua voz para criar, resumir e gerenciar tarefas sem usar as mãos

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Somente espaços de trabalho com acesso ao ClickUp Chat podem importar mensagens do Slack

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado devido aos seus recursos avançados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Como disse um revisor do G2:

Ele funciona como nosso centro de controle completo. Todas as campanhas, escalações, melhorias de processos e tarefas ficam em um só lugar, conectadas por meio de visualizações personalizadas, automações, documentos e painéis. Ele substitui planilhas dispersas, threads intermináveis no Slack e ferramentas isoladas. Posso monitorar facilmente a responsabilidade pelas tarefas, o desempenho do SLA e os fluxos de trabalho multifuncionais sem sair da plataforma. Resumindo, o ClickUp me dá visibilidade e controle total sobre várias equipes e funções.

Ele funciona como nosso centro de controle completo. Todas as campanhas, escalações, melhorias de processos e tarefas ficam em um só lugar, conectadas por meio de visualizações personalizadas, automações, documentos e painéis. Ele substitui planilhas dispersas, threads intermináveis no Slack e ferramentas isoladas. Posso monitorar facilmente a responsabilidade pelas tarefas, o desempenho do SLA e os fluxos de trabalho multifuncionais sem sair da plataforma. Resumindo, o ClickUp me dá visibilidade e controle total sobre várias equipes e funções.

💡 Dica profissional: aproveite ao máximo o ClickUp no Slack com estes atalhos úteis: /clickup new – Crie instantaneamente uma nova tarefa ClickUp diretamente do Slack

/clickup list – Visualize tarefas de qualquer lista específica do ClickUp sem sair do Slack

/clickup find [nome ou ID da tarefa] – Pesquise rapidamente tarefas por nome ou ID

/clickup remind – Defina lembretes de tarefas diretamente no Slack para um melhor acompanhamento

2. Donut (ideal para integração de equipes, integração de novos funcionários e construção da cultura da empresa com apresentações divertidas no Slack)

via Donut

O Donut é um aplicativo leve do Slack que estimula conexões humanas reais entre equipes distribuídas. Seja para dar as boas-vindas a novos funcionários ou incentivar interações informais entre departamentos, o Donut ajuda a construir uma cultura empresarial mais forte.

Seu principal ponto forte é automatizar atividades de construção de relacionamentos, como apresentações automatizadas, programas de mentoria entre colegas e check-ins.

Para RH e líderes de equipe, o Donut funciona como um assistente inteligente de integração, programando apresentações, lembretes e listas de verificação com base nas funções dos funcionários e datas de início. Com tudo acontecendo nos bastidores, este aplicativo de mensagens garante que ninguém se sinta um estranho, mesmo em um ambiente totalmente remoto.

Principais recursos do Donut

Comemore aniversários e datas comemorativas no trabalho com mensagens personalizadas no Slack

Acompanhe as taxas de participação e o envolvimento com os relatórios do Donut, para que o RH possa ver quantos pares se reuniram e o impacto dos seus programas

Agende reuniões Donut pelo Google ou Outlook Calendar e inicie chamadas pelo Zoom/Teams diretamente no Slack

Limitações do Donut

O Slack Donut acessa informações dos membros da equipe, o que pode levantar questões de privacidade para certas pessoas

Preços Donut

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 74/mês

Premium: US$ 119/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários da Donut

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Donut?

Como disse um revisor do G2:

O aplicativo é fácil de usar como uma instalação do Slack e fornece instruções para configurar uma reunião/interação com outro colega de trabalho. O aplicativo também fornece resumos sobre quantos pares se encontraram e quem iniciou a conversa.

O aplicativo é fácil de usar como uma instalação do Slack e fornece instruções para configurar uma reunião/interação com outro colega de trabalho. O aplicativo também fornece resumos sobre quantos pares se encontraram e quem iniciou a conversa.

🎉 Curiosidade: Os fundadores da Donut criaram o aplicativo em 2016 depois de perceberem que “ o Slack era o lugar onde a cultura acontecia ”, então eles fizeram dele o lugar onde a formação de equipes realmente acontecia

3. Polly (ideal para enquetes rápidas, pesquisas e capturar o sentimento da equipe em tempo real)

via Polly

O Polly é um aplicativo útil do Slack para coletar feedback instantâneo sem interromper o fluxo de trabalho da equipe. Ele permite que você faça verificações rápidas, pesquisas pós-reunião ou enquetes sobre o sentimento da equipe.

Com suporte para respostas anônimas e vários formatos de perguntas, o Polly incentiva contribuições abertas e honestas e ajuda as equipes a tomar decisões baseadas em dados.

Desde a integração até retrospectivas e check-ins regulares da equipe, você pode transformar o feedback em uma parte natural do seu fluxo de trabalho. Recursos como lembretes inteligentes e automação aumentam a participação em pesquisas.

Principais recursos do Polly

Visualize as respostas da equipe com nuvens de palavras para identificar temas comuns

Defina prazos de expiração para enquetes e receba notificações quando as respostas forem encerradas

Exporte os resultados para CSV ou sincronize com o Google Sheets ou APIs para uma análise mais aprofundada

Limitações do Polly

O Polly não possui um painel de análise centralizado, o que dificulta o acompanhamento de tendências de longo prazo ou o gerenciamento eficiente de várias pesquisas

Preços do Polly

Gratuito

Básico: R$ 12/mês

Pro: US$ 24/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários da Polly

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Polly?

Como disse um revisor do G2:

Adoro o fato de ele se integrar tão perfeitamente ao Slack. Posso criar um banco de perguntas e compartilhá-lo com determinados canais. As opções de perguntas são ótimas, tornando as pesquisas o mais completas possível para obter o máximo de feedback. Super fácil de usar e com ótima implementação. Eu uso caso a caso, mas aos poucos está se tornando parte do meu uso semanal.

Adoro o fato de ele se integrar tão perfeitamente ao Slack. Posso criar um banco de perguntas e compartilhá-lo com determinados canais. As opções de perguntas são ótimas, tornando as pesquisas o mais completas possível para obter o máximo de feedback. Super fácil de usar e com uma implementação excelente. Eu uso caso a caso, mas aos poucos ele está se tornando parte do meu uso semanal.

👀 Você sabia? O nome Slack é, na verdade, um acrônimo para “Searchable Log of All Communication and Knowledge” (Registro pesquisável de todas as comunicações e conhecimentos), refletindo seu objetivo principal de arquivar as conversas da equipe.

4. Loom (ideal para mensagens de vídeo assíncronas e gravações de tela compartilhadas no Slack)

via Loom

O Loom facilita a comunicação visual de ideias complexas entre equipes, sem a necessidade de reuniões ao vivo. Ao permitir que os usuários gravem instantaneamente sua tela, voz e câmera, ele transforma mensagens estáticas do Slack em explicações dinâmicas em vídeo.

Veja como você pode simplificar as mensagens comerciais com o Loom no seu kit de ferramentas do Slack. Em vez de digitar longas sequências de mensagens, grave um vídeo para transmitir uma mensagem, um SOP ou qualquer outra coisa.

E como os vídeos podem ser visualizados a qualquer momento, ele oferece suporte a fluxos de trabalho assíncronos que se adaptam a diferentes fusos horários e estilos de trabalho.

Principais recursos do Loom

Anexe threads do Slack a vídeos (e vice-versa), mantendo as discussões vinculadas a um conteúdo visual específico

Grave reuniões asíncronas ou críticas de design; os colegas de equipe podem responder de acordo com sua própria agenda

Receba um alerta do Slack quando alguém visualizar, reagir ou comentar seu vídeo do Loom

Limitações do Loom

A integração do Slack com o Loom pode forçar logins manuais

Preços do Loom

Starter: Gratuito

Negócios: US$ 15/usuário/mês

Negócios + IA: US$ 20/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Loom

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Loom?

Como disse um revisor do G2:

Ao trabalhar em um ambiente remoto, pode ser demorado escrever e-mails ou mensagens no Slack tentando explicar um problema que você está enfrentando. O Loom me permite gravar um vídeo em apenas alguns segundos explicando meu problema e até mesmo mostrando o problema na tela. A partir daí, alguém pode gravar uma resposta. É uma grande economia de tempo!

Ao trabalhar em um ambiente remoto, pode ser demorado escrever e-mails ou mensagens no Slack tentando explicar um problema que você está enfrentando. O Loom me permite gravar um vídeo em apenas alguns segundos explicando meu problema e até mesmo mostrando o problema na tela. A partir daí, alguém pode gravar uma resposta. É uma grande economia de tempo!

💡 Dica profissional: deixe uma reação ou comentário em um ponto específico de um vídeo do Loom (por exemplo, “1:23”) e compartilhe essa nota com marcação de tempo diretamente no Slack. Esse é um truque útil para tornar o feedback mais claro!

via GitHub

O GitHub mantém sua equipe de desenvolvimento informada e alinhada, trazendo atualizações de código, conversas e ações diretamente para o seu espaço de trabalho do Slack. Com assinaturas de repositórios, você pode acompanhar repositórios específicos do GitHub e controlar quais eventos são publicados, como apenas solicitações de pull ou problemas, para que seus canais do Slack permaneçam focados e sem ruídos.

Quando alguém compartilha um link do GitHub no Slack, ele exibe automaticamente informações essenciais, como status, comentários ou diferenças. Esse é um grande benefício do gerenciamento de projetos do GitHub e do Slack.

A integração também oferece suporte a visualizações avançadas de links, visibilidade de vários repositórios e vinculação de problemas para receber atualizações de diferentes projetos em um só lugar.

Melhores recursos do GitHub

Execute ações rápidas por meio de comandos de barra do Slack, como /github close [issue] ou /github open [issue]

Anexe threads de conversas do Slack a questões do GitHub para preservar o contexto

Automatize fluxos de trabalho com o Workflow Builder do Slack e acione a criação de issues no GitHub a partir do envio de formulários

Limitações do GitHub

Não é fácil filtrar notificações para apenas aquelas diretamente relevantes para você (por exemplo, apenas PRs atribuídas a você)

Preços do GitHub

avaliação gratuita por 30 dias

Gratuito

Equipe: $4/usuário/mês

Empresa: US$ 21/usuário/mês

Avaliações e comentários do GitHub

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub?

Como disse um revisor do G2:

Integramos o GitHub ao Slack para receber todas as atualizações sobre novas solicitações de pull no Slack

Integramos o GitHub ao Slack para receber todas as atualizações sobre novas solicitações de pull no Slack

via Jira da Attlassian

O Jira é um aplicativo de comunicação em equipe para desenvolvedores e equipes de tecnologia. Ele mantém todos sincronizados com alertas de problemas em tempo real, atualizações de projetos e a capacidade de criar tickets diretamente no Slack. Com alertas personalizáveis e assinaturas no nível do projeto, as equipes recebem apenas as atualizações mais relevantes.

Os usuários também podem mencionar IDs de problemas do Jira no Slack e visualizar instantaneamente detalhes do problema, como status, responsável e título.

Além disso, com os modelos Jira integrados no Workflow Builder do Slack, mesmo os colegas de equipe sem conhecimentos técnicos podem enviar problemas por meio de formulários simples, simplificando as solicitações em toda a equipe.

Melhores recursos do Jira

Converta instantaneamente conversas em questões do Jira usando comandos simples do Slack, como /jira create

Você pode enviar uma conversa do Slack como anexo para uma solicitação do Jira, preservando assim o contexto da discussão

Integra-se perfeitamente ao Jira Service Management (por meio do Atlassian Assist) para ajudar as equipes de TI a rastrear tickets de helpdesk

Limitações do Jira

Sem uma filtragem cuidadosa, você pode receber um grande volume de notificações. É importante configurar quais eventos o Slack deve receber para evitar o cansaço de alertas

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 8,60/usuário/mês para 100 usuários

Premium: US$ 17/usuário/mês para 100 usuários

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Como disse um revisor do G2:

O Slack Connector para Jira melhora significativamente a eficiência do fluxo de trabalho, fornecendo atualizações em tempo real sobre as questões do Jira diretamente nos canais relevantes do Slack. Ele ajuda nossa equipe a se manter informada sem precisar verificar constantemente o Jira.

O Slack Connector para Jira melhora significativamente a eficiência do fluxo de trabalho, fornecendo atualizações em tempo real sobre as questões do Jira diretamente nos canais relevantes do Slack. Ele ajuda nossa equipe a se manter informada sem precisar verificar constantemente o Jira.

💡 Dica profissional: mantenha os comentários do Jira organizados nos tópicos do Slack* Em vez de enviar cada atualização do Jira como uma mensagem separada no Slack, você pode usar regras de automação para capturar os carimbos de data/hora das conversas do Slack (thread_ts) e publicar comentários subsequentes do Jira diretamente na mesma conversa. Por exemplo: Em “Issue Created” (Problema criado), use uma regra de automação para enviar uma mensagem direta para um webhook do Slack e armazenar {{webResponse. body. ts}} em um campo personalizado do Jira Em “Comentário adicionado”, tenha outra regra que use esse carimbo de data/hora para publicar a atualização no tópico original

7. Zapier (ideal para automatizar fluxos de trabalho conectando o Slack a milhares de outros aplicativos)

via Zapier

O Zapier é um aplicativo de automação que amplia a funcionalidade do Slack, permitindo que ele se comunique com mais de 5.000 aplicativos, incluindo CRMs, ferramentas de gerenciamento de projetos, bancos de dados e planilhas.

Para equipes que utilizam o Slack para gerenciamento de projetos, essa integração permite automatizar a publicação de lembretes de calendário, alertar sobre novos leads de CRM ou registrar envios de formulários de clientes em planilhas. Dessa forma, você tem o Slack como um centro de controle para diversos fluxos de trabalho sem precisar escrever código.

Melhores recursos do Zapier

Conecte o Slack ao Gmail ou ao Outlook para enviar e-mails padronizados a partir do Slack ou publicar automaticamente resumos diários do Google Agenda em um canal

Conecte-se ao Workflow Builder do Slack para lidar com dados entre ferramentas, mesmo quando o Slack sozinho não é suficiente

Oferece uma grande biblioteca de modelos Zap pré-construídos para uma automação mais rápida e comprovada em ferramentas comuns

Limitações do Zapier

Os gatilhos Zap não captam “anexos de mensagens” (como respostas de bots ou resultados de comandos de barra)

Preços do Zapier

Gratuito

Pro: $29,99/mês

Equipe: $103,50/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Zapier

G2: 4,4/5 (mais de 1300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Como disse um revisor do G2:

Consegui realizar mais trabalho em menos tempo utilizando o Zapier. Também consigo enviar lembretes pelo Slack e e-mails para a equipe sobre suas campanhas individuais sem precisar fazer isso manualmente.

Consegui realizar mais trabalho em menos tempo utilizando o Zapier. Também posso enviar lembretes pelo Slack e e-mails para a equipe sobre suas campanhas individuais sem precisar fazer isso manualmente.

8. Simple Poll (ideal para realizar enquetes rápidas no Slack)

via Simple Poll

O Simple Poll facilita o feedback da equipe, permitindo que você realize enquetes nativas dentro do Slack usando o comando simples /poll. À medida que os colegas votam, o Simple Poll atualiza a mensagem com os totais mais recentes, dando a todos visibilidade em tempo real do resultado.

As enquetes funcionam perfeitamente no canal ou DM do grupo do Slack que você escolher, preservando o contexto e a relevância. Recursos opcionais, como votação anônima, permitem opiniões mais sinceras, especialmente em assuntos delicados, enquanto as atualizações instantâneas dos resultados mantêm todos informados.

Principais recursos do Simple Poll

Programe enquetes recorrentes (perguntas diárias, opções de cardápio semanal para o almoço) para não precisar recriá-las manualmente todas as vezes

Restrinja os usuários a um voto ou permita várias seleções, dependendo do tipo de enquete (por exemplo, escolher uma opção ou “selecionar todas as opções aplicáveis”)

Exporte os dados da pesquisa, se necessário, para análise ou manutenção de registros

Limitações da enquete simples

Você não pode visualizar os resultados da enquete até que ela termine, o que restringe a discussão em tempo real

Preços do Simple Poll

Gratuito

Premium: $59/mês (até 24 membros)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários simples da Poll

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simple Poll?

Como disse um revisor do G2:

Gosto da rapidez e facilidade com que posso criar e enviar uma enquete para diferentes equipes dentro do Slack. Seja para planejar um evento da equipe, reunir contribuições para um projeto ou perguntar quem tem experiência com um determinado software, o Simple Poll me permite personalizar uma enquete ou pesquisa eficaz para envolver minha equipe e reunir suas contribuições

Gosto da rapidez e facilidade com que posso criar e enviar uma enquete para diferentes equipes dentro do Slack. Seja para planejar um evento da equipe, reunir contribuições para um projeto ou perguntar quem tem experiência com um determinado software, o Simple Poll me permite personalizar uma enquete ou pesquisa eficaz para envolver minha equipe e reunir suas contribuições

9. Postman (ideal para compartilhar e monitorar chamadas e documentos de API no Slack)

via Postman

O Postman integra seus fluxos de trabalho de API com o Slack, ajudando desenvolvedores, equipes de controle de qualidade e suporte a se manterem alinhados. Ele também envia alertas em tempo real sempre que um monitor de API falha ou o desempenho cai, para que sua equipe possa tomar medidas imediatas.

Com o Slack Unfurls nativo, os colegas de equipe podem compartilhar solicitações ou coleções e visualizar instantaneamente os pontos finais e as descrições, eliminando a necessidade de vasculhar a documentação. Você também pode executar coleções do Postman diretamente do Slack usando Newman ou comandos de barra, perfeitos para testes sob demanda ou fluxos de trabalho acionados por CI.

Melhores recursos do Postman

Notifique automaticamente os canais do Slack quando a documentação da API for atualizada, para que sua equipe sempre verifique a versão mais recente

Alerte instantaneamente os desenvolvedores quando ocorrerem falhas de CI ou erros de variáveis de ambiente

Receba atualizações do Slack quando uma coleção for lançada, bifurcada ou mesclada para manter as equipes de controle de qualidade e desenvolvimento informadas sobre a prontidão para testes

Limitações do Postman

O Unfurling funciona apenas para links de elementos do Postman em espaços de trabalho compartilhados ou públicos, não para espaços de trabalho privados ou restritos

Preços do Postman

Gratuito

Básico: US$ 19/usuário/mês

Profissional: US$ 39/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Postman

G2 : 4,6/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Postman?

Como disse um revisor do G2:

A interface é muito intuitiva e poderosa ao mesmo tempo (o que geralmente é uma tarefa difícil). A ferramenta de monitoramento é muito útil e, além da conexão com o Slack, você não perde nada

A interface é muito intuitiva e poderosa ao mesmo tempo (o que geralmente é uma tarefa difícil). A ferramenta de monitoramento é muito útil e, além da conexão com o Slack, você não perde nada

🎉 Curiosidade: O serviço “Echo” do Postman permite enviar qualquer solicitação e obter os mesmos dados instantaneamente. É basicamente uma cabine de eco REST para depuração!

📚 Leia mais: Como agendar mensagens no Slack

10. Google Agenda (ideal para manter a agenda da sua equipe sincronizada com lembretes de eventos e agendamentos dentro do Slack)

via Google Agenda

A integração do Google Agenda com o Slack simplifica o planejamento diário. Em vez de alternar entre abas, toda a sua agenda do dia é enviada diretamente para suas mensagens diretas do Slack todas as manhãs, para que você saiba o que está por vir antes mesmo de o café fazer efeito.

Além de lembretes, ele atualiza automaticamente seu status no Slack com base na sua agenda. Quando chegar a hora de participar de uma chamada, basta clicar em “Participar” diretamente no Slack. Você pode até convidar canais inteiros para eventos de uma só vez.

Melhores recursos do Google Agenda

Use o comando /gcal ou os botões do Slack para criar eventos no calendário, sugerir automaticamente participantes e sincronizar instantaneamente reuniões entre calendários

Digite um comando no Slack para verificar se seus colegas de equipe estão disponíveis e receba imediatamente os horários disponíveis ou a agenda atual deles

Responda a convites para reuniões com “Sim/Não/Talvez” diretamente no Slack e mantenha-se informado com atualizações em tempo real sobre cancelamentos ou remarcações

Limitações do Google Agenda

Os calendários compartilhados muitas vezes não sincronizam ou não aparecem corretamente, tornando a visibilidade no nível do canal inconsistente

Preços do Google Agenda

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Google Agenda

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Agenda?

Como disse um revisor do G2:

A integração do Slack com o Google Agenda pode notificar automaticamente a equipe se um membro estiver em uma reunião, otimizando assim o gerenciamento do tempo e a coordenação. Ele também possui recursos como “salvar para mais tarde”, ideal para aqueles que precisam revisitar uma mensagem ou arquivo posteriormente

A integração do Slack com o Google Agenda pode notificar automaticamente a equipe se um membro estiver em uma reunião, otimizando assim o gerenciamento do tempo e a coordenação. Ele também possui recursos como “salvar para mais tarde”, ideal para aqueles que precisam revisitar uma mensagem ou arquivo posteriormente

📚 Leia mais: Prós e contras do Slack

11. Deel (ideal para equipes de RH que utilizam o Slack para integração global, solicitações de folga e engajamento dos funcionários)

via Deel

O Deel elimina o estresse de gerenciar uma equipe global, trazendo os principais fluxos de trabalho de RH (integração, comunicação e gerenciamento de equipe) diretamente para o Slack. Desde o primeiro dia, os novos contratados recebem mensagens de boas-vindas automatizadas, listas de verificação de integração e atualizações exatamente onde a equipe já se comunica.

Os gerentes podem acessar instantaneamente as hierarquias da equipe por meio do organograma ou aumentar o moral com elogios integrados ao Slack.

O Deel também permite que o RH acione atualizações do Slack com base em ações dentro de sua plataforma, como alterações de contrato ou lembretes de políticas locais.

Principais recursos do Deel

Agende facilmente reuniões semanais entre gerentes e membros da equipe por meio de mensagens diretas do Slack usando o 1:1s by Deel e sincronize as reuniões diretamente com os calendários

Use o Pulse Surveys da Deel para ajudar as equipes de RH a coletar a opinião dos funcionários por meio de pesquisas curtas baseadas em emojis dentro do Slack, com resultados registrados automaticamente para análise

Automatize fluxos de trabalho entre integração, controle de ponto e ferramentas de gestão de funcionários com a integração do Deel ao Slack

Limitações do Donut

A integração não oferece filtragem granular

Preços da Deel

Deel Engage: US$ 20/mês por funcionário

Contratados: A partir de US$ 49/mês por contratado

EOR: A partir de US$ 599/mês

Deel Global Payroll: US$ 29/mês por funcionário

Deel US Payroll: Preços personalizados

Imigração: Preços personalizados

Compartilhe avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deel?

Como disse um revisor do G2:

Adoramos o produto Deel Assemble porque ele me deu total confiança de que nossa estrutura de remuneração é competitiva e equitativa. Além disso, o suporte diário 24 horas por dia via Slack é louvável.

Adoramos o produto Deel Assemble porque ele me deu total confiança de que nossa estrutura de remuneração é competitiva e equitativa. Além disso, o suporte diário 24 horas por dia via Slack é louvável.

12. Stripe (ideal para equipes financeiras, com notificações de pagamentos em tempo real no Slack)

via Stripe

A integração do Stripe com o Slack garante que sua equipe nunca perca atualizações importantes relacionadas a pagamentos. Seja uma nova assinatura, uma cobrança com falha ou um reembolso processado, as notificações em tempo real no Slack garantem que as pessoas certas sejam alertadas sem demora.

Para facilitar o planejamento diário, o Stripe também pode enviar um resumo matinal das principais métricas de receita, como vendas totais, novas assinaturas e reembolsos.

Melhores recursos do Stripe

Escolha quais eventos do Stripe aparecem no Slack (por exemplo, apenas compras de alto valor ou cobranças com falha) para manter os canais ricos em informações e organizados

Defina regras personalizadas de webhook para alertar as equipes no Slack quando determinados limites (como falhas de cobrança) forem ultrapassados

Mantenha as equipes de suporte e vendas informadas com atualizações em tempo real sobre eventos importantes para os clientes, como atualizações ou renovações

Limitações do Stripe

Ele se limita a notificações e não oferece suporte a ações interativas (por exemplo, reembolsos ou novas tentativas) diretamente do Slack

Preços do Stripe

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Stripe

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stripe?

Como disse um revisor do G2:

Uso o Stripe Payments há algum tempo e o que realmente se destaca é a simplicidade. A configuração foi rápida, a interface é limpa e intuitiva, e tudo funciona perfeitamente. Posso rastrear pagamentos, emitir reembolsos e gerenciar tudo a partir de um painel central, sem precisar navegar por várias camadas de menus ou artigos de suporte

Uso o Stripe Payments há algum tempo e o que realmente se destaca é a simplicidade. A configuração foi rápida, a interface é limpa e intuitiva, e tudo funciona perfeitamente. Posso rastrear pagamentos, emitir reembolsos e gerenciar tudo a partir de um painel central, sem precisar navegar por várias camadas de menus ou artigos de suporte

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos

13. Figma (ideal para equipes de design que integram o fluxo de trabalho de design ao Slack)

via Figma

O Figma traz a colaboração em design para seus fluxos de trabalho diários, enviando automaticamente atualizações para os canais mais importantes. Sua equipe de design pode se inscrever em canais do Slack para arquivos ou projetos específicos, facilitando o gerenciamento de projetos e mantendo todos alinhados.

Além das atualizações, o recurso de pesquisa do Slack facilita a localização de conversas anteriores relacionadas a arquivos do Figma, sejam comentários anteriores ou um tópico sobre decisões de design.

Se sua equipe estiver usando plug-ins do Figma (como design-to-code ou geradores de especificações), eles podem enviar os resultados diretamente para o Slack para que os desenvolvedores possam pegá-los para codificação.

Melhores recursos do Figma

Receba alertas em tempo real no Slack quando alguém comentar, atualizar ou mencionar você em um arquivo Figma

Comente uma atualização do Figma diretamente no Slack e sincronize essa resposta com o arquivo

Compartilhe links de protótipos no Slack com visualizações detalhadas para revisar e discutir o progresso do design de forma assíncrona

Limitações do Figma

Os usuários relatam que o Slack só envia alertas para comentários no arquivo principal do Figma; comentários em ramificações geralmente não acionam notificações

Preços do Figma

Starter : Gratuito

Profissional (mensal) : Licença de colaboração: US$ 5/mês, Licença de desenvolvimento: US$ 15/mês, Licença completa: US$ 20/mês

Organização (anual) : Assento de colaboração: US$ 5/mês, assento de desenvolvimento: US$ 25/mês, assento completo: US$ 55/mês

Empresa (anual): Licença de colaboração: US$ 5/mês, licença de desenvolvimento: US$ 35/mês, licença completa: US$ 90/mês

Avaliações e comentários sobre o Figma

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Figma?

Como disse um revisor do G2:

O Figma nos ajuda muito a trabalhar no design da interface do usuário, em protótipos ao vivo e a organizar o processo de pesquisa de experiência do usuário. A integração com o Slack é ótima para ficar por dentro de todos os comentários e sugestões da equipe de design

O Figma nos ajuda muito a trabalhar no design da interface do usuário, em protótipos ao vivo e a organizar o processo de pesquisa de experiência do usuário. A integração com o Slack é ótima para ficar por dentro de todos os comentários e sugestões da equipe de design

👀 Você sabia? O Figma foi originalmente criado para ser uma ferramenta de edição de fotos, e os filtros de design que você usa hoje são uma referência a essas origens.

via HubSpot

A integração HubSpot-Slack foi criada para manter as equipes de vendas e marketing sincronizadas, fornecendo atualizações de CRM em tempo real exatamente onde a colaboração acontece. As equipes obtêm visibilidade em tempo real do andamento das negociações, das atividades dos leads e das atualizações dos clientes.

A integração combina alertas automatizados com colaboração humana. Os bots da HubSpot podem solicitar que os representantes atualizem negócios que precisam de etapas adicionais, enquanto gatilhos de fluxo de trabalho pré-configurados podem comemorar vitórias ou escalar problemas sem esforço manual.

Ele também oferece suporte às equipes por meio de atualizações de tickets e permite que os gerentes de vendas acessem instantaneamente informações de contato ou negócios durante uma conversa usando comandos simples do Slack.

Melhores recursos do HubSpot

Sugira horários para reuniões ou adicione links de agendamento no Slack para simplificar o acompanhamento de leads

Permita que os representantes registrem notas de reuniões ou atualizações no HubSpot diretamente do Slack

Habilita comandos de barra (por exemplo, /hubspot search [Nome]) para obter instantaneamente o estágio da negociação, a última atividade ou os detalhes do proprietário dentro do Slack

Limitações do HubSpot

Não há suporte nativo para associar negócios ou empresas em massa aos canais do Slack; apenas um por um, por meio de fluxos de trabalho ou interface do usuário

Preços da HubSpot

Marketing Hub Professional: US$ 890/mês para três licenças

Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês para cinco licenças

Avaliações e comentários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

Como disse um revisor do Reddit:

É muito simples de configurar e nunca tive nenhum problema ao usá-lo. Acho que o único momento em que você terá um problema é se tentar criar algo mais complexo.

É muito simples de configurar e nunca tive nenhum problema ao usá-lo. Acho que o único momento em que você terá um problema é se tentar criar algo mais complexo.

📚 Leia mais: Quais são as vantagens e desvantagens do Slack no trabalho?

15. Box (ideal para compartilhamento seguro de arquivos e colaboração no Slack)

via Box

O Box simplifica o gerenciamento e o compartilhamento de arquivos para equipes que utilizam o Slack, oferecendo visualizações detalhadas, acesso rápido e atividades rastreáveis na interface de bate-papo.

Insira um link do Box em qualquer canal ou mensagem direta, e o Slack mostrará uma pré-visualização ao vivo para que os colegas de equipe saibam exatamente o que estão abrindo (pense na primeira página de um documento ou na miniatura de uma imagem). Se alguém compartilhar um arquivo no Slack, o Box poderá salvá-lo com segurança.

Além disso, você pode rastrear onde e como seus arquivos estão sendo compartilhados com o registro de atividades integrado do Box.

Principais recursos do Box

Notifique automaticamente se um arquivo compartilhado do Box precisar de atualizações de permissão

Publique alertas em tempo real no Slack quando arquivos em pastas vinculadas do Box forem editados ou adicionados

Habilite solicitações de arquivos pelo Slack para ajudar seus colegas de equipe a arrastar e soltar arquivos em pastas específicas do Box sem precisar enviar e-mails

Limitações da caixa

O bot Box não pode entrar automaticamente em canais privados do Slack

Preços do Box

Negócios: US$ 18/usuário/mês

Business Plus: $30,70/usuário/mês

Empresa: $42,35/usuário/mês

Enterprise Plus: disponível apenas com cobrança anual

Avaliações e comentários da Box

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Box?

Como disse um revisor do G2:

Ele pode ser facilmente integrado a outros softwares, como o Slack, tornando a colaboração mais rápida e integrada. Os usuários podem interagir e colaborar em documentos em tempo real. Possui uma interface amigável

Ele pode ser facilmente integrado a outros softwares, como o Slack, tornando a colaboração mais rápida e integrada. Os usuários podem interagir e colaborar em documentos em tempo real. Possui uma interface amigável

🎉 Curiosidade: Aaron Levie, fundador da Box, enviou um e-mail para Mark Cuban através do endereço de contato do blog dele, antes mesmo de apresentar a Box publicamente. Apesar de nunca terem se encontrado pessoalmente, Cuban ficou tão intrigado que acabou investindo na Box como investidor-anjo. O primeiro encontro deles aconteceu nas arquibancadas de um jogo do Dallas Mavericks. Isso prova que uma abordagem ousada (e um pouco de sorte) pode valer muito a pena!

via Mailchimp

O Mailchimp é um aplicativo de marketing por e-mail do Slack para manter sua equipe atualizada sobre as atividades da campanha. Você terá visibilidade instantânea quando uma campanha por e-mail for enviada, quando alguém concluir uma sequência de gotejamento ou mesmo quando houver feedback do cliente a partir de um e-mail do Mailchimp.

Se você estiver coletando respostas de pesquisas ou questionários, elas também podem ser enviadas para o Slack. Isso também facilita o acompanhamento do comportamento do público. Você pode monitorar a atividade da lista de assinantes ou obter rapidamente detalhes de contato usando comandos simples do Slack.

E quando as automações são acionadas, como o envio de um e-mail de boas-vindas ou o início de uma sequência de recuperação de carrinho, o Slack envia alertas em tempo real para que você possa acompanhar os leads que passam pelo seu funil e comemorar as vitórias imediatamente.

Melhores recursos do Mailchimp

Obtenha resumos do desempenho da campanha no Slack, como taxas de abertura e cliques, sem precisar verificar o Mailchimp separadamente

Gere relatórios semanais de crescimento de público para manter sua equipe informada sobre ganhos, perdas e campanhas de melhor desempenho

Use os alertas do Mailchimp no Slack para ser notificado sobre vendas concluídas vinculadas a campanhas específicas, se integrado à sua loja de comércio eletrônico

Limitações do Mailchimp

Se você deseja receber alertas para ações como aberturas de campanhas ou cancelamentos de inscrições além dos eventos principais, precisará de uma ferramenta de automação de terceiros

Preços do Mailchimp

Limite gratuito de 500 contatos

Essenciais: $8,81/mês para 500 contatos

Padrão: US$ 13,16/mês para 500 contatos

Premium: US$ 263,27/mês para 10.000 contatos

Avaliações e comentários do Mailchimp

G2: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailchimp?

Como disse um revisor do G2:

Para mim, o Mailchimp é mais do que apenas um gerenciador de campanhas do Gmail. É uma ferramenta poderosa para se conectar com seus consumidores, segmentando e usando comunicações hiperpersonalizadas. Você também pode criar páginas de destino e comunicações por SMS. Tudo isso o torna uma ferramenta superpoderosa.

Para mim, o Mailchimp é mais do que apenas um gerenciador de campanhas do Gmail. É uma ferramenta poderosa para se conectar com seus consumidores, segmentando e usando comunicações hiperpersonalizadas. Você também pode criar páginas de destino e comunicações por SMS. Tudo isso o torna uma ferramenta superpoderosa.

📚 Leia mais: Melhores concorrentes do Slack

17. Intercom (ideal para equipes de atendimento ao cliente e vendas que gerenciam conversas e tickets do Intercom pelo Slack)

via Intercom

Se sua equipe de suporte ou vendas usa o Slack, a integração do Intercom otimiza seu fluxo de trabalho. Você receberá alertas em tempo real no momento em que uma nova mensagem de um cliente ou lead chegar, para que possa entrar na conversa imediatamente.

Em algumas configurações, os agentes podem até responder aos clientes diretamente do Slack. Com essa integração, há outro benefício. Se um colega de equipe marcar você em uma nota ou conversa do Intercom, você receberá uma mensagem direta no Slack com todo o contexto e um link para responder.

E assim que um ticket de suporte for resolvido, o Slack pode compartilhar automaticamente um resumo de encerramento, proporcionando a todos visibilidade sobre os tipos de problemas e o desempenho da equipe.

Melhores recursos do Intercom

Use /intercom search [email] para exibir instantaneamente detalhes do usuário, como última vez que foi visto, nível e histórico de conversas no Slack

Receba alertas de transferência de bot quando um chatbot for encaminhado para um humano, para que sua equipe possa intervir antes que o cliente desista

Configure fluxos de trabalho após o expediente, nos quais o Slack @here envia uma notificação ao canal se ninguém responder a uma mensagem dentro de um determinado prazo

Limitações do Intercom

Oferece contexto mínimo e automação dentro do Slack

Preços do Intercom

14 dias de avaliação gratuita

Essencial: $39/usuário/mês

Avançado: $99/usuário/mês

Especialista: US$ 139/usuário/mês

Fin AI Agent: Personalizado

Avaliações e comentários da Intercom

G2: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Intercom?

Como disse um revisor do G2:

O Intercom é fantástico tanto como ferramenta de geração de leads quanto como ferramenta de suporte ao cliente. As jornadas criadas de forma exclusiva em cada página significam que podemos personalizar as mensagens nos pop-ups de chat em nosso site, bem como as novas mensagens do Intercom que chegam ao nosso canal designado no Slack, para que nunca percamos uma mensagem. Também é super benéfico do lado do suporte – estamos sempre a apenas um chat de distância.

O Intercom é fantástico tanto como ferramenta de geração de leads quanto como ferramenta de suporte ao cliente. As jornadas criadas de forma exclusiva em cada página significam que podemos personalizar as mensagens nos pop-ups de chat em nosso site, bem como as novas mensagens do Intercom que chegam ao nosso canal designado no Slack, para que nunca percamos uma mensagem. Também é superbenéfico do lado do suporte – estamos sempre a apenas um chat de distância.

📚 Leia mais: Problemas do Slack que vale a pena observar

18. GreetBot (ideal para dar as boas-vindas automaticamente a novos membros do Slack e ajudar novos contratados ou convidados a se adaptarem)

via GreetBot

Quando alguém novo entra no seu espaço de trabalho do Slack ou em um canal específico, o GreetBot se torna o seu recepcionista virtual. Você pode personalizar a mensagem para incluir links de integração, documentos ou até mesmo mensagens amigáveis para quebrar o gelo.

Você também pode usar o GreetBot para fornecer informações importantes sobre integração. Por exemplo, no primeiro dia, ele pode enviar uma lista de verificação, no terceiro dia, uma pesquisa de feedback e, no quinto dia, um guia de dicas do Slack, tudo de forma automática.

Além disso, as equipes usam o aplicativo para perguntas frequentes internas, incentivando novos funcionários a configurar seus perfis e até mesmo para mensagens de parabéns por aniversários ou datas comemorativas no trabalho.

Melhores recursos do GreetBot

Analise a função ou os interesses de uma pessoa e peça ao GreetBot para sugerir os canais aos quais ela pode querer se juntar, como #frontend, #design ou #pets-for-fun

Incentive os usuários com ações de integração, como “Apresente-se em #general” ou “Adicione uma foto de perfil”

Use o Slack Connect para convidados externos ou freelancers e peça ao GreetBot para explicar a quais canais eles têm acesso e com quem devem entrar em contato

Limitações do GreetBot

As mensagens do GreetBot são limitadas; por exemplo, listas com marcadores não são suportadas, e você deve usar texto simples ou a marcação básica do Slack

Preços do GreetBot

Gratuito por 14 dias

Starter: US$ 0/espaço de trabalho/mês

Mais: $49/espaço de trabalho/mês

Empresa: US$ 199/espaço de trabalho/mês

Avaliações e comentários do GreetBot

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GreetBot?

Como disse um revisor do Product Hunt:

Eu coordeno um grupo de mais de 1.400 mulheres na área de tecnologia, e o Greetbot nos ajudou muito a dar as boas-vindas às novas integrantes e fornecer informações sobre o nosso grupo com facilidade. Também adoro quando novos recursos são adicionados, pois recebo uma notificação do GreetBot com as novidades. Muito obrigada, este é um ótimo produto.

Eu coordeno um grupo de mais de 1.400 mulheres na área de tecnologia, e o Greetbot nos ajudou muito a dar as boas-vindas às novas integrantes e fornecer informações sobre o nosso grupo com facilidade. Também adoro quando novos recursos são adicionados, pois recebo uma notificação do GreetBot com as novidades. Muito obrigada, este é um ótimo produto.

19. Otter.ai (ideal para transcrever reuniões e compartilhar notas de reuniões no Slack)

Se sua equipe realiza reuniões regularmente no Zoom, Teams ou Slack, o Otter.ai pode ser sua ferramenta de transcrição ideal. Ele transcreve reuniões em tempo real e pode publicar automaticamente transcrições ou resumos em um canal do Slack assim que a reunião terminar.

Você também pode usar os alertas de palavras-chave do Otter. Configure-o para ouvir termos como “orçamento”, “cronograma” e “trecho”. Sempre que esses termos aparecerem, o Otter enviará uma mensagem no Slack com um trecho e um link direto para essa parte da reunião.

E se você estiver procurando aquela frase que alguém disse semanas atrás, basta executar /otter search “Q3 roadmap” no Slack e encontrar a data e hora exatas em segundos.

Principais recursos do Otter.ai

Grave mensagens de voz rápidas com o Otter e compartilhe o áudio e sua transcrição no Slack

Gere transcrições em vários idiomas para ajudar equipes globais a se manterem alinhadas, publicando transcrições em inglês de reuniões realizadas em outros idiomas

Pesquise todas as transcrições anteriores no Slack para referência rápida

Limitações do Otter.ai

É necessária uma configuração manual em canais privados

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: $16,99/usuário/mês

Negócios: US$ 30/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Como disse um revisor do G2:

O Otter é fácil de implementar, o cadastro é rápido e ele começa a funcionar imediatamente. Eu o uso em todas as reuniões que tenho, a menos que os participantes solicitem o contrário, e posso enviar os resumos automaticamente para diferentes canais do Slack com base em quem participou da reunião, etc. A integração com o Slack também foi bastante simples de fazer, o que é sempre ótimo.

O Otter é fácil de implementar, o cadastro é rápido e ele começa a funcionar imediatamente. Eu o uso em todas as reuniões que tenho, a menos que os participantes solicitem o contrário, e posso enviar os resumos automaticamente para diferentes canais do Slack com base em quem participou da reunião, etc. A integração com o Slack também foi bastante simples de fazer, o que é sempre ótimo.

20. Typeform (ideal para coletar respostas de formulários ou pesquisas e enviá-las para o Slack)

via Typeform

A integração do Typeform com o Slack facilita manter sua equipe informada sempre que alguém enviar um formulário ou pesquisa. Você pode personalizar o que aparece no Slack, como nomes de usuário, descrições de problemas ou categorias.

Se você realizar uma pesquisa ou enquete interna por meio do Typeform (como um questionário de feedback da equipe), poderá optar por resumir os resultados periodicamente ou publicar cada resposta anonimamente em um canal compartilhado.

Para equipes de marketing e vendas, novos leads ou solicitações de demonstração são enviados diretamente para o Slack, para que os representantes possam agir rapidamente. Cada notificação também inclui um link direto para a entrada completa do Typeform ou para a visualização de edição, caso a mensagem seja truncada ou o membro da equipe precise se aprofundar ou adicionar notas no Typeform.

Melhores recursos do Typeform

Inicie um novo Typeform diretamente do Slack usando um atalho ou comando de barra

Use o Zapier ou integrações personalizadas para preencher campos com as informações do usuário do Slack

Combine o Typeform com o GreetBot para automatizar a integração de novos funcionários, coletando instantaneamente as necessidades de equipamentos ou curiosidades sobre a equipe através do Slack

Limitações do Typeform

Algumas respostas não chegam ao Slack. Os usuários relatam que apenas uma parte dos envios de formulários aparece no canal do Slack

Preços do Typeform

Básico: US$ 29/mês (1 usuário)

Mais: $59/mês (3 usuários)

Negócios: $99/mês (5 usuários)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Como disse um revisor do G2:

Nos ajudou a reunir as informações necessárias para realizar nosso trabalho da melhor maneira possível. Fácil de usar para os clientes e com links para o Slack para nos enviar informações. Usamos todos os dias, tanto internamente quanto externamente. Muito fácil de usar e com suporte ao cliente sempre disponível, se necessário.

Nos ajudou a reunir as informações necessárias para realizar nosso trabalho da melhor maneira possível. Fácil de usar para os clientes e com links para o Slack para nos enviar informações. Usamos todos os dias, tanto internamente quanto externamente. Muito fácil de usar e com suporte ao cliente sempre disponível, se necessário.

