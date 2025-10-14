as 10 melhores ferramentas de IA para OKRs para acompanhar e atingir metas de forma mais inteligente

Quantas vezes sua equipe começou um trimestre com OKRs ambiciosos, apenas para que eles ficassem esquecidos em uma planilha?

Muitas vezes, as metas são definidas com entusiasmo, mas rapidamente perdem visibilidade à medida que as prioridades do dia a dia assumem o controle. Isso leva ao não cumprimento das metas e à troca de culpas, perturbando sua paz.

É aí que as ferramentas de IA para OKRs ajudam as equipes a manterem-se atualizadas em relação às suas metas com insights em tempo real, automação e sugestões baseadas em dados.

Aqui estão as principais ferramentas de OKR com tecnologia de IA para ajudá-lo a atingir suas metas com confiança. 🎯

Algumas ferramentas de IA se concentram em aumentar a produtividade com automação, enquanto outras se destacam em análises ou colaboração em equipe. A ferramenta certa deve fazer mais do que apenas acompanhar metas — ela deve ajudar você a se manter alinhado, fornecer insights acionáveis e simplificar a tomada de decisões.

Aqui estão alguns recursos importantes a serem considerados ao escolher um aplicativo de acompanhamento de metas:

Definição inteligente de metas: Define metas ambiciosas, mas viáveis, com base em dados. Ganhe pontos extras se dividir grandes sonhos em tarefas menores para a equipe!

Acompanhamento em tempo real: Atualizações automáticas do progresso com Atualizações automáticas do progresso com painéis OKR , quadros Kanban ou gráficos de Gantt

Alinhamento estratégico: vincula os OKRs da equipe às metas da empresa e mantém as dependências sob controle para um trabalho em equipe tranquilo

Feedback baseado em IA: Sugere ajustes para tornar as metas mais claras, ousadas e alcançáveis

Insights e análises preditivas: Identifica tendências, sinaliza riscos e informa se você está no caminho certo ou precisa corrigir o rumo

💡 Leitura bônus! Se você se interessa por OKRs com tecnologia de IA, não deixe de ler: Entendendo agentes baseados em metas para otimização de IA.

Antes de discutirmos seus recursos em detalhes, vamos dar uma olhada rápida em como essas ferramentas se comparam entre si:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Acompanhamento de metas com IA, ClickUp Brain e AI Agents para insights em tempo real, painéis personalizáveis, modelos de OKR Gerenciamento de metas completo com tecnologia de IA para equipes de todos os tamanhos Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Asana Metas vinculadas a tarefas, mapas estratégicos, colegas de equipe de IA, visualização da linha do tempo Metas de colaboração em equipe para pequenas e médias empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês/usuário 15Five Check-ins semanais, pesquisas de opinião, reconhecimento entre colegas, avaliações de desempenho Acompanhamento do envolvimento dos funcionários para equipes pequenas Planos pagos a partir de US$ 4/mês/usuário (cobrados anualmente) Lattice Gerador de metas SMART, planos 30-60-90, Analytics Explorer, feedback social Metas de gestão de desempenho para equipes de pequeno a grande porte Planos pagos a partir de US$ 11/mês/usuário; complementos cobrados separadamente Leapsome Estruturas de metas flexíveis, orientação de IA, árvores de metas, painéis em tempo real Gerenciamento de pessoas completo para grandes equipes e empresas Preços personalizados Perdoo Check-ins, painéis de KPI, ferramentas de roadmap, integração com a IA Vadoo Gerenciamento simples de OKRs para startups e equipes pequenas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,20/mês/usuário (cobrado anualmente) Weekdone Relatórios PPP, reconhecimento entre colegas, painéis de coaching, acompanhamento da satisfação Suporte de coaching de OKR para freelancers e equipes Teste gratuito disponível; preços personalizados Betterworks Assistência para metas, assistência para conversas, feedback em tempo real, avaliações de desempenho com IA OKRs de nível empresarial para equipes Preços personalizados Profit. co OKRs passo a passo, análise preditiva, acompanhamento de KPIs, automação de webhooks Definição abrangente de OKRs para equipes grandes Preços personalizados WorkBoard Assistente de IA, gráficos de Gantt, análises de negócios, acompanhamento de marcos Acompanhamento do progresso em tempo real para equipes de todos os tamanhos Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores ferramentas de IA para definição de metas ajudam a tomar decisões baseadas em dados. Aqui está uma lista das melhores ferramentas de IA para OKRs para acelerar o crescimento da sua empresa. 💁

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de metas completo com tecnologia de IA)

A primeira da lista é o ClickUp! 🤩

O ClickUp é um espaço de trabalho de IA convergente, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento, bate-papo e IA integrada para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente, eliminando a dispersão da IA.

Experimente o ClickUp Goals Crie metas que atendam às suas necessidades com o ClickUp Goals

No centro do seu sistema de gestão de metas está o ClickUp Goals. Seja você um líder de vendas definindo metas de receita trimestrais, um gerente de marketing acompanhando a produção de conteúdo ou um profissional de RH monitorando o engajamento dos funcionários, ele está ao seu lado!

Defina metas numéricas, monetárias ou verdadeiro/falso para acompanhar objetivos como engajamento, receita ou conclusão de marcos. O progresso é atualizado automaticamente à medida que as tarefas vinculadas são concluídas, eliminando a necessidade de acompanhamento manual.

As equipes podem usar pastas de metas para organizar os objetivos por departamento, sprint ou OKRs, garantindo que tudo permaneça visível e estruturado.

Além de acompanhar as metas, o software de gestão de desempenho também aprimora a execução com o ClickUp Brain!

Como o ClickUp Brain está profundamente integrado ao seu espaço de trabalho, ele oferece recomendações inteligentes com base nos projetos e dados históricos da sua equipe. Você também pode pedir que ele ajude a priorizar tarefas com base na urgência e no impacto.

Acompanhe as ações e alcance suas metas dentro do prazo com o ClickUp Brain

Pense nisso como um gerente de projetos alimentado por IA que pode redigir resumos de reuniões, gerar atualizações de status e até mesmo sugerir os próximos passos com base no progresso.

Para reunir tudo, os painéis ClickUp totalmente personalizáveis atuam como um centro de controle de missões, fornecendo um panorama em tempo real do progresso entre equipes e iniciativas.

Visualize seus KPIs e o progresso da equipe com painéis personalizáveis do ClickUp

Em vez de vasculhar relatórios dispersos, os líderes empresariais podem visualizar o desempenho da equipe por meio de cartões interativos, acompanhando tudo, desde a velocidade do sprint e os cronogramas do projeto até a alocação de recursos e a distribuição da carga de trabalho.

Aqui está um vídeo rápido para lhe contar mais sobre isso:

O modelo de OKRs do ClickUp torna o estabelecimento e o acompanhamento de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) fácil, claro e prático. Divida grandes objetivos em resultados mensuráveis para que sua equipe sempre saiba o que é o sucesso.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de OKRs do ClickUp para definir e acompanhar metas individuais e de equipe.

Seja você um líder de RH acompanhando o engajamento dos funcionários, um gerente de projetos garantindo que os resultados permaneçam dentro do prazo ou um executivo de negócios impulsionando o crescimento da receita, este modelo de OKR mantém tudo estruturado.

Como o ClickUp automatiza as atualizações de progresso, você não precisará procurar relatórios ou ajustar porcentagens manualmente. Tudo é atualizado em tempo real à medida que sua equipe avança.

⚙️ Bônus: O modelo de plano de ação de metas inteligentes do ClickUp garante que suas metas sejam bem definidas e focadas, dividindo objetivos maiores em marcos menores.

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração em tempo real : mantenha todas as conversas relacionadas a OKRs e o planejamento estratégico em um só lugar, colabore em tempo real, compartilhe atualizações sobre os principais resultados e resolva rapidamente os obstáculos com : mantenha todas as conversas relacionadas a OKRs e o planejamento estratégico em um só lugar, colabore em tempo real, compartilhe atualizações sobre os principais resultados e resolva rapidamente os obstáculos com o ClickUp Chat

Gerenciamento de tarefas : divida grandes objetivos em etapas viáveis com prazos, prioridades e dependências com : divida grandes objetivos em etapas viáveis com prazos, prioridades e dependências com o ClickUp Tasks

Personalização : acompanhe o progresso das principais métricas de OKR com pontos de dados personalizados que são importantes para sua equipe usando : acompanhe o progresso das principais métricas de OKR com pontos de dados personalizados que são importantes para sua equipe usando campos personalizados

Automação do fluxo de trabalho: automatize ações como atribuir tarefas, atualizar status, enviar notificações etc., com base em gatilhos e condições definidos por você usando automatize ações como atribuir tarefas, atualizar status, enviar notificações etc., com base em gatilhos e condições definidos por você usando o ClickUp Automations

Quadros brancos virtuais : faça brainstorming, trace estratégias e planeje OKRs visualmente com uma tela digital colaborativa usando : faça brainstorming, trace estratégias e planeje OKRs visualmente com uma tela digital colaborativa usando o ClickUp Whiteboards

Modelos: obtenha uma estrutura organizada para definir, acompanhar e revisar OKRs sem precisar começar do zero com : obtenha uma estrutura organizada para definir, acompanhar e revisar OKRs sem precisar começar do zero com os modelos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!

📌 Precisa de inspiração? Confira nossa lista de exemplos de OKRs para definir metas claras e viáveis para sua equipe!

2. Asana (ideal para metas de colaboração em equipe)

via Asana

O Asana mantém as equipes sincronizadas, mesmo quando os projetos se acumulam. Seu recurso “Metas” vincula as tarefas diárias aos objetivos gerais, para que ninguém fique apenas marcando itens em uma lista.

Quer verificar rapidamente o progresso? Os campos personalizados permitem acompanhar as principais métricas de metas, enquanto os painéis fornecem insights em tempo real com gráficos e relatórios. E com a visualização Linha do tempo, as equipes podem mapear facilmente dependências e prazos.

Os recursos de IA da Asana podem resumir o progresso, identificar obstáculos e gerar atualizações de status, garantindo que os objetivos estratégicos permaneçam em primeiro plano.

Melhores recursos do Asana

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir trabalhos, ajustar prazos ou notificar as partes interessadas com Regras .

Alinhe as metas de toda a empresa com os projetos da equipe usando Mapas Estratégicos

Use AI Teammates para execução de tarefas, aconselhamento e otimização do fluxo de trabalho.

Distribua os objetivos do nível da empresa para os departamentos e indivíduos para obter um alinhamento total.

Limitações do Asana

As informações da tarefa principal nem sempre são transferidas para as tarefas relacionadas, tornando o fluxo de trabalho confuso.

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Aqui está uma avaliação do G2:

Eu uso o Asana todos os dias, mesmo para minhas tarefas pessoais, e acredito sinceramente que é a melhor ferramenta do mercado... Às vezes, acho difícil entender a hierarquia de tarefas e subtarefas. Já trabalhei muito com automações e campos personalizados e, às vezes, é difícil determinar a melhor maneira de gerenciá-los.

Eu uso o Asana todos os dias, mesmo para minhas tarefas pessoais, e acredito sinceramente que é a melhor ferramenta do mercado... Às vezes, acho difícil entender a hierarquia de tarefas e subtarefas. Já trabalhei muito com automações e campos personalizados e, às vezes, é difícil determinar a melhor maneira de gerenciá-los.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Asana

3. 15Five (ideal para acompanhar o engajamento dos funcionários)

via 15Five

Manter os funcionários engajados cria uma cultura em que as pessoas se sentem ouvidas, apoiadas e motivadas. O 15Five ajuda nisso, especialmente porque a IA no local de trabalho muda a forma como as equipes se conectam.

Precisa de insights mais profundos sobre seus funcionários? As avaliações 360 graus oferecem feedback abrangente, enquanto as pesquisas em tempo real mantêm o controle sobre o moral. A plataforma também torna as reuniões individuais mais eficazes com suas ferramentas estruturadas para reuniões.

Seus recursos de IA podem fornecer insights sobre o moral da equipe e possíveis obstáculos, analisando o sentimento nos comentários de check-in, criando uma abordagem mais proativa para o gerenciamento de metas.

15Five: os melhores recursos

Garanta o alinhamento entre funcionários e gerentes com o recurso Check-ins semanais

Use a ferramenta High Fives para reconhecimento entre colegas, promovendo uma cultura positiva no local de trabalho

Implemente as Pesquisas de Pulso para medir o engajamento dos funcionários e identificar áreas-chave para melhorias

Acompanhe o progresso com painéis intuitivos que mostram o status dos objetivos e a responsabilidade por eles

limitações do 15Five

Ele não combina resultados de pesquisas de vários ciclos de avaliação para ajudar você a ter uma visão mais ampla

Pode ser excessivamente complexo para equipes que buscam uma solução simples de acompanhamento de metas

preços do 15Five

*engage: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Perform: US$ 11/mês por usuário (cobrado anualmente)

Plataforma total: US$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente)

Produtos de gerenciamento/remuneração: Preços personalizados

avaliações e comentários da 15Five

G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 15Five?

Aqui está uma avaliação do G2:

As reuniões semanais são uma maneira simples, mas poderosa, de manter contato com o desempenho de todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os gerentes obtêm insights em tempo real sobre o moral e os desafios da equipe, o que nos ajudou a ser mais proativos e solidários.

As reuniões semanais são uma maneira simples, mas poderosa, de acompanhar o desempenho de todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os gerentes obtêm insights em tempo real sobre o moral e os desafios da equipe, o que nos ajudou a ser mais proativos e solidários.

💡 Dica profissional: Um dos segredos dos OKRs é definir metas ambiciosas; metas ambiciosas, mas alcançáveis, que incentivam as equipes a inovar e ter um desempenho além das expectativas.

4. Lattice (ideal para metas de gestão de desempenho)

via Lattice

A Lattice é uma plataforma de sucesso pessoal que combina OKRs e metas com avaliações de desempenho, pesquisas de engajamento e desenvolvimento de carreira. Desde o estabelecimento de metas até o feedback dos funcionários, ela alinha as equipes e mantém os líderes de RH informados.

Suas informações baseadas em IA destacam tendências de desempenho e engajamento, enquanto OKRs e painéis personalizáveis mantêm todos focados.

Ferramentas de análise preditiva e benchmarking também ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias antes que elas se tornem problemas.

Principais recursos do Lattice

Use modelos baseados em ciência, como o gerador de metas SMART ou planos de 30-60-90 dias, para estruturar objetivos de maneira eficaz

Explore dados em tempo real com o Analytics Explorer para descobrir insights acionáveis para a estratégia de negócios

Gere resumos e pontos de discussão com base em IA para que os gerentes discutam o desempenho das metas

Permita o reconhecimento entre colegas por meio de um portal de feedback social para promover a colaboração

Limitações da Lattice

Opções limitadas para baixar dados de pesquisas de engajamento

A instalação e configuração iniciais podem ser complexas para garantir que todos os seus módulos interconectados funcionem juntos de maneira eficaz

Preços da Lattice

Gerenciamento de talentos: US$ 11/mês por usuário

HRIS: US$ 10/mês por usuário

Complementos: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lattice

G2: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lattice?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

No geral, tem sido ótimo, mas leva um bom ano e lembretes para que os funcionários e gerentes utilizem as ferramentas que ela oferece. Mas, uma vez que começam a usar o sistema, eles gostam e obtêm valor dele. Isso ficou particularmente evidente durante os períodos de revisão, em que muitas das informações necessárias já estavam disponíveis nas metas e nas reuniões individuais.

No geral, tem sido ótimo, mas leva um bom ano e lembretes para que os funcionários e gerentes utilizem as ferramentas que ela oferece. Mas, uma vez que começam a usar o sistema, eles gostam e obtêm valor dele. Isso ficou particularmente evidente durante os períodos de revisão, em que muitas das informações necessárias já estavam disponíveis nas metas e nas reuniões individuais.

📮 ClickUp Insight: 88% das pessoas usam IA de alguma forma, com impressionantes 55% usando-a várias vezes ao dia. Apenas uma pequena porcentagem dos entrevistados, 12%, não usa IA. Com a IA se tornando um elemento básico do dia a dia para a maioria das pessoas, o ClickUp Brain vai além, incorporando a IA diretamente em seus fluxos de trabalho — automatizando atualizações, resumindo o progresso e mantendo seus OKRs no caminho certo sem esforço.

5. Leapsome (Ideal para gestão unificada de capital humano)

via Leapsome

A Leapsome é uma plataforma completa de capacitação de pessoas que conecta OKRs e gestão de metas com avaliações de desempenho, pesquisas de engajamento de funcionários e módulos de aprendizagem.

A plataforma foi projetada para criar um ciclo contínuo de desempenho e desenvolvimento, no qual as metas não são apenas definidas, mas também discutidas ativamente em reuniões individuais e avaliações.

Os recursos de IA da Leapsome auxiliam os gerentes, resumindo feedbacks, sugerindo pontos de discussão para reuniões com base no progresso das metas e gerando insights a partir dos dados de desempenho.

Melhores recursos do Leapsome

Alinhe toda a organização com uma árvore de metas visual que mostra como os OKRs individuais e da equipe contribuem para os objetivos da empresa

Automatize as atualizações de progresso conectando metas a fontes de dados como Salesforce, HubSpot e Jira

Aproveite a IA para resumir o desempenho, gerar sugestões de desenvolvimento e fornecer insights para os gerentes

Visualize o progresso por meio de painéis personalizáveis e receba lembretes automáticos para manter as metas em dia

Relacione competências com metas e planos de aprendizagem, proporcionando aos funcionários uma visão clara do seu crescimento e dos próximos passos na carreira

Limitações do Leapsome

Alguns usuários mencionam que, embora a plataforma seja poderosa, o grande número de recursos pode levar a uma curva de aprendizado mais íngreme para novos administradores e gerentes

Preços da Leapsome

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Leapsome

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leapsome?

Aqui está uma avaliação do G2:

A interface amigável do Leapsome é o que mais se destaca. A plataforma abrange uma ampla gama de funções de RH, desde gestão de desempenho até aprendizagem e desenvolvimento, e é fácil alinhar minhas metas pessoais com os objetivos da empresa. Os ciclos de avaliação personalizáveis e os recursos de feedback contínuo também o tornam uma ótima opção para promover o crescimento pessoal e o engajamento.

A interface amigável do Leapsome é o que mais se destaca. A plataforma abrange uma ampla gama de funções de RH, desde gestão de desempenho até aprendizagem e desenvolvimento, e é fácil alinhar minhas metas pessoais com os objetivos da empresa. Os ciclos de avaliação personalizáveis e os recursos de feedback contínuo também o tornam uma ótima opção para promover o crescimento pessoal e o engajamento.

🧠 Curiosidade: Em seu livro, The Practice of Management, 1954, Peter Drucker propôs a “Gestão por Objetivos” (MBO) como uma estrutura para alinhar as metas organizacionais com os objetivos individuais por meio de metas claras e mensuráveis. Isso estabeleceu a estrutura para os OKRs como os conhecemos hoje.

6. Perdoo (ideal para gerenciamento simples de OKRs)

via Perdoo

O Perdoo é uma plataforma de execução de estratégias e OKRs criada especificamente com foco na simplicidade. Ela permite que você defina seus objetivos e veja exatamente como eles se conectam aos principais resultados.

Ele também usa IA para otimizar o acompanhamento com quadros de KPI que atualizam automaticamente o progresso, para que as equipes sempre tenham insights em tempo real.

Recursos como Check-ins, reuniões individuais e Avaliações de desempenho mantêm todos responsáveis, enquanto o recurso Kudos adiciona uma camada de reconhecimento para manter a motivação alta.

Melhores recursos do Perdoo

Planeje estratégias de longo prazo com ferramentas de roteiro que fornecem uma representação visual clara das metas e marcos

Defina e monitore metas e OKRs de equipes, indivíduos e empresas para garantir o alinhamento entre os níveis

Conecte-a ao Vadoo AI via Zapier para automatizar tarefas repetitivas e executar estratégias com mais eficiência

Integre-se a ferramentas como Slack, Jira e Google Sheets para automatizar atualizações de progresso

Gere relatórios detalhados sobre o progresso, o alinhamento e as contribuições em toda a empresa

Limitações do Perdoo

Não possui integração de agendamento 1:1 com o Calendário do Microsoft

A interface do usuário, embora funcional, parece menos moderna em comparação com alguns concorrentes mais recentes

Preços do Perdoo

Gratuito

Premium: US$ 7,20/mês por usuário (cobrado anualmente)

Supreme: US$ 8,80/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Perdoo

G2: 4,3/5 (mais de 3.900 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perdoo?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Perdoo é incrivelmente fácil de usar e ajuda a manter nossa equipe no caminho certo. Como cada um de nós lida com tarefas diferentes, é fácil se distrair. O Perdoo garante que todos permaneçam focados, mostrando como cada tarefa contribui para nosso objetivo principal: gerar receita. Ele ajuda cada membro da equipe a se sentir responsável por nos aproximar desse objetivo.

O Perdoo é incrivelmente fácil de usar e ajuda a manter nossa equipe no caminho certo. Como cada um de nós lida com tarefas diferentes, é fácil se distrair. O Perdoo garante que todos permaneçam focados, mostrando como cada tarefa contribui para nosso objetivo principal: gerar receita. Ele ajuda cada membro da equipe a se sentir responsável por nos aproximar desse objetivo.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda ou inspiração para definir OKRs para você e sua equipe? Basta perguntar ao ClickUp Brain MAX. Com acesso ao seu espaço de trabalho e conhecimento institucional, ele pode fazer um ótimo trabalho. Precisa de ajuda para transformar isso em tarefas no ClickUp? Basta ditar sua solicitação com o Clickup Talk-to-Text e economizar tempo e esforço. 🗣️ Deixe o ClickUp Brain MAX sugerir OKRs relevantes para começar seu planejamento rapidamente

7. Weekdone (ideal para suporte ao coaching de OKR)

via Weekdone

O Weekdone combina o estabelecimento trimestral de OKRs com uma estrutura de relatórios semanais de PPP (Planos, Progresso, Problemas), que mantém as equipes alinhadas e responsáveis.

Seus painéis em tempo real oferecem uma visão clara do progresso dos OKRs, permitindo que você identifique facilmente os obstáculos. O recurso Weekly Check-ins vincula as tarefas diárias às metas maiores da empresa, enquanto as ferramentas integradas de reconhecimento e feedback entre colegas incentivam a colaboração em equipe.

Além disso, a plataforma oferece recursos exclusivos, como painéis de coaching personalizados e acompanhamento da satisfação, tornando-a mais do que apenas uma ferramenta de OKR.

Melhores recursos do Weekdone

Implemente a metodologia PPP para permitir que os funcionários relatem atualizações semanais em poucos minutos

Use o painel Newsfeed para comunicação em equipe e reconhecimento entre colegas

Visualize o alinhamento e a hierarquia dos OKRs com uma árvore clara e fácil de entender

Aproveite as sessões de coaching com especialistas, o treinamento em equipe e o acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao Centro de Aprendizagem para dominar as melhores práticas de OKR

Limitações do Weekdone

O foco nos relatórios semanais de PPP, embora benéfico para alguns, pode parecer uma etapa administrativa extra para equipes com fluxos de trabalho diferentes

Os usuários relatam que desejam mais suporte na criação de itens acionáveis e na navegação da interface do usuário

Preços do Weekdone

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Weekdone

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Weekdone?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Weekdone é baseado nas melhores práticas de OKR e, portanto, alinha nossas metas com os objetivos da empresa. Durante a criação das metas, os usuários são incentivados a criar um mapeamento de objetivos para otimizar os esforços.

O Weekdone é baseado nas melhores práticas de OKR e, portanto, alinha nossas metas com os objetivos da empresa. Durante a criação das metas, os usuários são incentivados a criar um mapeamento de objetivos para otimizar os esforços.

🧠 Curiosidade: Como CEO da Intel na década de 1970, Andy Grove adaptou a teoria da Gestão por Objetivos em uma estrutura mais ágil chamada OKRs. Ele introduziu o conceito de “Resultados-chave” mensuráveis para avaliar o progresso em direção a “Objetivos” ambiciosos, enfatizando a flexibilidade.

8. Betterworks (ideal para OKRs em nível empresarial)

via Betterworks

A Betterworks leva a gestão de desempenho um passo à frente com ferramentas baseadas em IA que tornam o estabelecimento de metas, o feedback e o coaching mais eficazes. Em vez de substituir o julgamento humano, sua ferramenta de IA é um assistente inteligente, ajudando gerentes e funcionários a trabalhar de forma mais inteligente.

O Goal Assist ajuda você a definir objetivos significativos e bem alinhados, analisando as prioridades da empresa e as funções individuais. O Conversation Assist *fornece sugestões inteligentes para discussões sobre desempenho, garantindo que o discurso permaneça focado e produtivo.

Melhores recursos do Betterworks

Solicite e forneça feedback em tempo real aos funcionários para uma comunicação construtiva

Melhore a qualidade da comunicação usando IA para analisar as metas, o feedback e o reconhecimento dos funcionários para avaliações de desempenho imparciais

Aumente a colaboração e o alinhamento com reuniões individuais e gerencie a produtividade

Integre-se profundamente com HRIS e plataformas de comunicação como SAP SuccessFactors e Microsoft Teams

Limitações do Betterworks

Falta um painel de controle no nível gerencial

É mais adequado para empresas que adotam um modelo completo de gestão contínua de desempenho e pode ser muito abrangente para aqueles que precisam apenas acompanhar OKRs

Preços da Betterworks

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Betterworks

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Betterworks?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Simplicidade para criar e gerenciar metas anuais. Extremamente fácil para usuários iniciantes, com pouco ou nenhum treinamento necessário para a linha de frente... Às vezes, posso ter dificuldade em encontrar entradas históricas ou antigas de anos anteriores.

Simplicidade para criar e gerenciar metas anuais. Extremamente fácil para usuários iniciantes, com pouco ou nenhum treinamento necessário para a linha de frente... Às vezes, posso ter dificuldade em encontrar entradas históricas ou antigas de anos anteriores.

🌟 Bônus: Gerenciar e acompanhar OKRs é fácil com a ajuda dos agentes de IA do ClickUp. Eles podem: Atualize automaticamente o status de seus OKRs monitorando a conclusão de tarefas, mudanças nos principais resultados e o progresso em direção às metas

Lembre os membros da equipe sobre prazos futuros ou quando resultados importantes precisam de atenção

Gere atualizações diárias, semanais ou mensais sobre o progresso dos OKRs, destaque os obstáculos e forneça insights acionáveis para sua equipe

9. Profit.co (ideal para equipes que buscam uma plataforma OKR completa)

A Profit.co é uma plataforma OKR versátil que ajuda empresas de todos os tamanhos a otimizar o estabelecimento de metas, acompanhar o desempenho e impulsionar o engajamento. Suas ferramentas alimentadas por IA trazem lembretes automatizados, análises preditivas e painéis inteligentes para o seu fluxo de trabalho, proporcionando insights em tempo real.

Com mais de 300 KPIs integrados, modelos personalizáveis e ferramentas de alinhamento, você pode definir metas precisas e manter o rumo com o mínimo de esforço.

Profit. co melhores recursos

Defina metas ambiciosas com a criação passo a passo de OKRs

Execute estratégias usando gerenciamento de tarefas integrado, painéis de projetos e KPIs

Automatize processos com gatilhos webhook que executam ações predefinidas

Use análises para obter insights sobre as tendências de desempenho por meio do acompanhamento de KPIs, modelos personalizáveis e pontos de dados acionáveis

Envolva os funcionários por meio de recursos para feedback contínuo, reconhecimento e avaliações de desempenho

Limitações do Profit.co

A grande quantidade de recursos pode ser um pouco complicada para novos usuários e equipes pequenas

Personalização limitada no módulo de reconhecimento

Preços da Profit.co

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Profit.co

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Betterworks?

Aqui está uma avaliação do G2:

A Profit. co se destaca por sua flexibilidade na personalização da estrutura OKR para se adequar à forma como diferentes equipes operam. Não precisamos moldar nossos processos à ferramenta — em vez disso, a ferramenta se moldou a nós. Desde o ajuste de visualizações até o aprimoramento de fluxos de trabalho, ela nos permitiu apoiar equipes multifuncionais em suas formas únicas, ao mesmo tempo em que alinhava todos sob uma direção estratégica comum.

A Profit. co se destaca por sua flexibilidade em personalizar a estrutura OKR para se adequar à forma como diferentes equipes operam. Não precisamos moldar nossos processos à ferramenta — em vez disso, a ferramenta se moldou a nós. Desde o ajuste de visualizações até o aprimoramento de fluxos de trabalho, ela nos permitiu apoiar equipes multifuncionais em suas formas únicas, ao mesmo tempo em que alinhava todos sob uma direção estratégica comum.

🔍 Você sabia? De acordo com a Fortune Business Insights, o valor de mercado do software OKR, incluindo ferramentas de IA, deve atingir US$ 2,98 bilhões até 2030.

10. WorkBoard (ideal para acompanhamento do progresso em tempo real)

via WorkBoard

O Workboard é uma plataforma de execução de estratégias de nível empresarial projetada para grandes organizações que buscam alinhar e gerenciar OKRs em escala.

A plataforma automatiza o processo de revisão de negócios, usando a IA do Workboard para extrair dados de vários sistemas e gerar agendas, painéis e resumos de reuniões inteligentes.

Precisa de uma atualização rápida do status? A execução de análises de negócios gera resumos automaticamente, para que você possa se concentrar na execução.

Principais recursos do WorkBoard

Use ferramentas como gráficos de Gantt, fluxos de trabalho e acompanhamento de marcos para gerenciar projetos

Automatize as revisões trimestrais dos negócios com ferramentas de agregação e apresentação de dados baseadas em IA

Visualize os resultados com painéis sofisticados, mapas de calor e análises para comunicação com as partes interessadas

Simplifique e melhore os OKRs com a IA Co-Author

Treine equipes com manuais e certificações liderados por especialistas integrados à plataforma

Limitações do WorkBoard

A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme e normalmente requer uma gestão significativa de mudanças organizacionais e adesão para ser implementada com sucesso

A porcentagem do cálculo de realização de OKRs não está prontamente disponível

Preços do WorkBoard

Preços personalizados

Avaliações e comentários do WorkBoard

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WorkBoard?

Aqui está uma avaliação do G2:

A ferramenta Workboard é fácil de usar e oferece a todos os funcionários visibilidade dos OKRs em toda a organização... Às vezes, a ferramenta pode ser lenta, o que pode ser frustrante. Dito isso, a WorkBoard está constantemente aprimorando a ferramenta e sempre aceita solicitações de recursos para ajudar a melhorar a experiência geral do usuário.

A ferramenta Workboard é fácil de usar e oferece a todos os funcionários visibilidade dos OKRs em toda a organização... Às vezes, a ferramenta pode ser lenta, o que pode ser frustrante. Dito isso, a WorkBoard está constantemente aprimorando a ferramenta e sempre aceita solicitações de recursos para ajudar a melhorar a experiência geral do usuário.

Marque seus gols vencedores com o ClickUp

Planilhas, atualizações dispersas e prazos perdidos? Você não precisa de nada disso.

Se você precisa de insights baseados em IA, acompanhamento em tempo real ou colaboração perfeita entre equipes, a ferramenta OKR certa faz toda a diferença.

O ClickUp se destaca como a solução completa definitiva. Com suas recomendações de metas baseadas em IA, acompanhamento automatizado do progresso e painéis personalizáveis, ele simplifica o gerenciamento de OKRs como nenhum outro.

Por que se contentar com menos? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅