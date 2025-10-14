as 10 melhores ferramentas de IA para OKRs para acompanhar e atingir metas de forma mais inteligente

Quantas vezes sua equipe começou um trimestre com OKRs ambiciosos, apenas para que eles ficassem esquecidos em uma planilha?
Muitas vezes, as metas são definidas com entusiasmo, mas rapidamente perdem visibilidade à medida que as prioridades do dia a dia assumem o controle. Isso leva ao não cumprimento das metas e à troca de culpas, perturbando sua paz.
É aí que as ferramentas de IA para OKRs ajudam as equipes a manterem-se atualizadas em relação às suas metas com insights em tempo real, automação e sugestões baseadas em dados.
Aqui estão as principais ferramentas de OKR com tecnologia de IA para ajudá-lo a atingir suas metas com confiança. 🎯
O que você deve procurar em ferramentas de IA para OKRs?
Algumas ferramentas de IA se concentram em aumentar a produtividade com automação, enquanto outras se destacam em análises ou colaboração em equipe. A ferramenta certa deve fazer mais do que apenas acompanhar metas — ela deve ajudar você a se manter alinhado, fornecer insights acionáveis e simplificar a tomada de decisões.
Aqui estão alguns recursos importantes a serem considerados ao escolher um aplicativo de acompanhamento de metas:
- Definição inteligente de metas: Define metas ambiciosas, mas viáveis, com base em dados. Ganhe pontos extras se dividir grandes sonhos em tarefas menores para a equipe!
- Acompanhamento em tempo real: Atualizações automáticas do progresso com painéis OKR, quadros Kanban ou gráficos de Gantt
- Alinhamento estratégico: vincula os OKRs da equipe às metas da empresa e mantém as dependências sob controle para um trabalho em equipe tranquilo
- Feedback baseado em IA: Sugere ajustes para tornar as metas mais claras, ousadas e alcançáveis
- Insights e análises preditivas: Identifica tendências, sinaliza riscos e informa se você está no caminho certo ou precisa corrigir o rumo
Melhores ferramentas de IA para OKRs: resumo
Antes de discutirmos seus recursos em detalhes, vamos dar uma olhada rápida em como essas ferramentas se comparam entre si:
|Ferramenta
|Principais recursos
|Ideal para
|Preços*
|ClickUp
|Acompanhamento de metas com IA, ClickUp Brain e AI Agents para insights em tempo real, painéis personalizáveis, modelos de OKR
|Gerenciamento de metas completo com tecnologia de IA para equipes de todos os tamanhos
|Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas
|Asana
|Metas vinculadas a tarefas, mapas estratégicos, colegas de equipe de IA, visualização da linha do tempo
|Metas de colaboração em equipe para pequenas e médias empresas
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês/usuário
|15Five
|Check-ins semanais, pesquisas de opinião, reconhecimento entre colegas, avaliações de desempenho
|Acompanhamento do envolvimento dos funcionários para equipes pequenas
|Planos pagos a partir de US$ 4/mês/usuário (cobrados anualmente)
|Lattice
|Gerador de metas SMART, planos 30-60-90, Analytics Explorer, feedback social
|Metas de gestão de desempenho para equipes de pequeno a grande porte
|Planos pagos a partir de US$ 11/mês/usuário; complementos cobrados separadamente
|Leapsome
|Estruturas de metas flexíveis, orientação de IA, árvores de metas, painéis em tempo real
|Gerenciamento de pessoas completo para grandes equipes e empresas
|Preços personalizados
|Perdoo
|Check-ins, painéis de KPI, ferramentas de roadmap, integração com a IA Vadoo
|Gerenciamento simples de OKRs para startups e equipes pequenas
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,20/mês/usuário (cobrado anualmente)
|Weekdone
|Relatórios PPP, reconhecimento entre colegas, painéis de coaching, acompanhamento da satisfação
|Suporte de coaching de OKR para freelancers e equipes
|Teste gratuito disponível; preços personalizados
|Betterworks
|Assistência para metas, assistência para conversas, feedback em tempo real, avaliações de desempenho com IA
|OKRs de nível empresarial para equipes
|Preços personalizados
|Profit. co
|OKRs passo a passo, análise preditiva, acompanhamento de KPIs, automação de webhooks
|Definição abrangente de OKRs para equipes grandes
|Preços personalizados
|WorkBoard
|Assistente de IA, gráficos de Gantt, análises de negócios, acompanhamento de marcos
|Acompanhamento do progresso em tempo real para equipes de todos os tamanhos
|Preços personalizados
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.
As melhores ferramentas de IA para OKRs
As melhores ferramentas de IA para definição de metas ajudam a tomar decisões baseadas em dados. Aqui está uma lista das melhores ferramentas de IA para OKRs para acelerar o crescimento da sua empresa. 💁
1. ClickUp (ideal para gerenciamento de metas completo com tecnologia de IA)
A primeira da lista é o ClickUp! 🤩
O ClickUp é um espaço de trabalho de IA convergente, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento, bate-papo e IA integrada para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente, eliminando a dispersão da IA.
No centro do seu sistema de gestão de metas está o ClickUp Goals. Seja você um líder de vendas definindo metas de receita trimestrais, um gerente de marketing acompanhando a produção de conteúdo ou um profissional de RH monitorando o engajamento dos funcionários, ele está ao seu lado!
Defina metas numéricas, monetárias ou verdadeiro/falso para acompanhar objetivos como engajamento, receita ou conclusão de marcos. O progresso é atualizado automaticamente à medida que as tarefas vinculadas são concluídas, eliminando a necessidade de acompanhamento manual.
As equipes podem usar pastas de metas para organizar os objetivos por departamento, sprint ou OKRs, garantindo que tudo permaneça visível e estruturado.
Além de acompanhar as metas, o software de gestão de desempenho também aprimora a execução com o ClickUp Brain!
Como o ClickUp Brain está profundamente integrado ao seu espaço de trabalho, ele oferece recomendações inteligentes com base nos projetos e dados históricos da sua equipe. Você também pode pedir que ele ajude a priorizar tarefas com base na urgência e no impacto.
Pense nisso como um gerente de projetos alimentado por IA que pode redigir resumos de reuniões, gerar atualizações de status e até mesmo sugerir os próximos passos com base no progresso.
Para reunir tudo, os painéis ClickUp totalmente personalizáveis atuam como um centro de controle de missões, fornecendo um panorama em tempo real do progresso entre equipes e iniciativas.
Em vez de vasculhar relatórios dispersos, os líderes empresariais podem visualizar o desempenho da equipe por meio de cartões interativos, acompanhando tudo, desde a velocidade do sprint e os cronogramas do projeto até a alocação de recursos e a distribuição da carga de trabalho.
Aqui está um vídeo rápido para lhe contar mais sobre isso:
O modelo de OKRs do ClickUp torna o estabelecimento e o acompanhamento de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) fácil, claro e prático. Divida grandes objetivos em resultados mensuráveis para que sua equipe sempre saiba o que é o sucesso.
Seja você um líder de RH acompanhando o engajamento dos funcionários, um gerente de projetos garantindo que os resultados permaneçam dentro do prazo ou um executivo de negócios impulsionando o crescimento da receita, este modelo de OKR mantém tudo estruturado.
Como o ClickUp automatiza as atualizações de progresso, você não precisará procurar relatórios ou ajustar porcentagens manualmente. Tudo é atualizado em tempo real à medida que sua equipe avança.
⚙️ Bônus: O modelo de plano de ação de metas inteligentes do ClickUp garante que suas metas sejam bem definidas e focadas, dividindo objetivos maiores em marcos menores.
Melhores recursos do ClickUp
- Colaboração em tempo real: mantenha todas as conversas relacionadas a OKRs e o planejamento estratégico em um só lugar, colabore em tempo real, compartilhe atualizações sobre os principais resultados e resolva rapidamente os obstáculos com o ClickUp Chat.
- Gerenciamento de tarefas: divida grandes objetivos em etapas viáveis com prazos, prioridades e dependências com o ClickUp Tasks.
- Personalização: acompanhe o progresso das principais métricas de OKR com pontos de dados personalizados que são importantes para sua equipe usando campos personalizados.
- Automação do fluxo de trabalho: automatize ações como atribuir tarefas, atualizar status, enviar notificações etc., com base em gatilhos e condições definidos por você usando o ClickUp Automations.
- Quadros brancos virtuais: faça brainstorming, trace estratégias e planeje OKRs visualmente com uma tela digital colaborativa usando o ClickUp Whiteboards.
- Modelos: obtenha uma estrutura organizada para definir, acompanhar e revisar OKRs sem precisar começar do zero com os modelos do ClickUp.
Limitações do ClickUp
- Curva de aprendizado íngreme
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Aqui está uma avaliação do G2:
Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!
Adoro como o ClickUp reúne várias ferramentas de produtividade em um só lugar — gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos, relatórios —, facilitando a organização de tudo. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, e as visualizações personalizáveis (como Lista, Quadro e Gantt) permitem que você veja os projetos no formato que preferir. Além disso, recursos como Automações e Modelos ajudam a economizar muito tempo. É como um centro de produtividade que se adapta às suas necessidades!
2. Asana (ideal para metas de colaboração em equipe)
O Asana mantém as equipes sincronizadas, mesmo quando os projetos se acumulam. Seu recurso “Metas” vincula as tarefas diárias aos objetivos gerais, para que ninguém fique apenas marcando itens em uma lista.
Quer verificar rapidamente o progresso? Os campos personalizados permitem acompanhar as principais métricas de metas, enquanto os painéis fornecem insights em tempo real com gráficos e relatórios. E com a visualização Linha do tempo, as equipes podem mapear facilmente dependências e prazos.
Os recursos de IA da Asana podem resumir o progresso, identificar obstáculos e gerar atualizações de status, garantindo que os objetivos estratégicos permaneçam em primeiro plano.
Melhores recursos do Asana
- Automatize tarefas repetitivas, como atribuir trabalhos, ajustar prazos ou notificar as partes interessadas com Regras .
- Alinhe as metas de toda a empresa com os projetos da equipe usando Mapas Estratégicos
- Use AI Teammates para execução de tarefas, aconselhamento e otimização do fluxo de trabalho.
- Distribua os objetivos do nível da empresa para os departamentos e indivíduos para obter um alinhamento total.
Limitações do Asana
- As informações da tarefa principal nem sempre são transferidas para as tarefas relacionadas, tornando o fluxo de trabalho confuso.
Preços da Asana
- Pessoal: Gratuito
- Starter: US$ 13,49/mês por usuário
- Avançado: US$ 30,49/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
- Enterprise+: Preço personalizado
Avaliações e comentários sobre o Asana
- G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?
Aqui está uma avaliação do G2:
Eu uso o Asana todos os dias, mesmo para minhas tarefas pessoais, e acredito sinceramente que é a melhor ferramenta do mercado... Às vezes, acho difícil entender a hierarquia de tarefas e subtarefas. Já trabalhei muito com automações e campos personalizados e, às vezes, é difícil determinar a melhor maneira de gerenciá-los.
Eu uso o Asana todos os dias, mesmo para minhas tarefas pessoais, e acredito sinceramente que é a melhor ferramenta do mercado... Às vezes, acho difícil entender a hierarquia de tarefas e subtarefas. Já trabalhei muito com automações e campos personalizados e, às vezes, é difícil determinar a melhor maneira de gerenciá-los.
3. 15Five (ideal para acompanhar o engajamento dos funcionários)
Manter os funcionários engajados cria uma cultura em que as pessoas se sentem ouvidas, apoiadas e motivadas. O 15Five ajuda nisso, especialmente porque a IA no local de trabalho muda a forma como as equipes se conectam.
Precisa de insights mais profundos sobre seus funcionários? As avaliações 360 graus oferecem feedback abrangente, enquanto as pesquisas em tempo real mantêm o controle sobre o moral. A plataforma também torna as reuniões individuais mais eficazes com suas ferramentas estruturadas para reuniões.
Seus recursos de IA podem fornecer insights sobre o moral da equipe e possíveis obstáculos, analisando o sentimento nos comentários de check-in, criando uma abordagem mais proativa para o gerenciamento de metas.
15Five: os melhores recursos
- Garanta o alinhamento entre funcionários e gerentes com o recurso Check-ins semanais
- Use a ferramenta High Fives para reconhecimento entre colegas, promovendo uma cultura positiva no local de trabalho
- Implemente as Pesquisas de Pulso para medir o engajamento dos funcionários e identificar áreas-chave para melhorias
- Acompanhe o progresso com painéis intuitivos que mostram o status dos objetivos e a responsabilidade por eles
limitações do 15Five
- Ele não combina resultados de pesquisas de vários ciclos de avaliação para ajudar você a ter uma visão mais ampla
- Pode ser excessivamente complexo para equipes que buscam uma solução simples de acompanhamento de metas
preços do 15Five
- *engage: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Perform: US$ 11/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Plataforma total: US$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Produtos de gerenciamento/remuneração: Preços personalizados
avaliações e comentários da 15Five
- G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o 15Five?
Aqui está uma avaliação do G2:
As reuniões semanais são uma maneira simples, mas poderosa, de manter contato com o desempenho de todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os gerentes obtêm insights em tempo real sobre o moral e os desafios da equipe, o que nos ajudou a ser mais proativos e solidários.
As reuniões semanais são uma maneira simples, mas poderosa, de acompanhar o desempenho de todos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Os gerentes obtêm insights em tempo real sobre o moral e os desafios da equipe, o que nos ajudou a ser mais proativos e solidários.
💡 Dica profissional: Um dos segredos dos OKRs é definir metas ambiciosas; metas ambiciosas, mas alcançáveis, que incentivam as equipes a inovar e ter um desempenho além das expectativas.
4. Lattice (ideal para metas de gestão de desempenho)
A Lattice é uma plataforma de sucesso pessoal que combina OKRs e metas com avaliações de desempenho, pesquisas de engajamento e desenvolvimento de carreira. Desde o estabelecimento de metas até o feedback dos funcionários, ela alinha as equipes e mantém os líderes de RH informados.
Suas informações baseadas em IA destacam tendências de desempenho e engajamento, enquanto OKRs e painéis personalizáveis mantêm todos focados.
Ferramentas de análise preditiva e benchmarking também ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias antes que elas se tornem problemas.
Principais recursos do Lattice
- Use modelos baseados em ciência, como o gerador de metas SMART ou planos de 30-60-90 dias, para estruturar objetivos de maneira eficaz
- Explore dados em tempo real com o Analytics Explorer para descobrir insights acionáveis para a estratégia de negócios
- Gere resumos e pontos de discussão com base em IA para que os gerentes discutam o desempenho das metas
- Permita o reconhecimento entre colegas por meio de um portal de feedback social para promover a colaboração
Limitações da Lattice
- Opções limitadas para baixar dados de pesquisas de engajamento
- A instalação e configuração iniciais podem ser complexas para garantir que todos os seus módulos interconectados funcionem juntos de maneira eficaz
Preços da Lattice
- Gerenciamento de talentos: US$ 11/mês por usuário
- HRIS: US$ 10/mês por usuário
- Complementos: Preços personalizados
Avaliações e comentários da Lattice
- G2: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lattice?
Aqui está uma avaliação da Capterra:
No geral, tem sido ótimo, mas leva um bom ano e lembretes para que os funcionários e gerentes utilizem as ferramentas que ela oferece. Mas, uma vez que começam a usar o sistema, eles gostam e obtêm valor dele. Isso ficou particularmente evidente durante os períodos de revisão, em que muitas das informações necessárias já estavam disponíveis nas metas e nas reuniões individuais.
No geral, tem sido ótimo, mas leva um bom ano e lembretes para que os funcionários e gerentes utilizem as ferramentas que ela oferece. Mas, uma vez que começam a usar o sistema, eles gostam e obtêm valor dele. Isso ficou particularmente evidente durante os períodos de revisão, em que muitas das informações necessárias já estavam disponíveis nas metas e nas reuniões individuais.
📮 ClickUp Insight: 88% das pessoas usam IA de alguma forma, com impressionantes 55% usando-a várias vezes ao dia.
Apenas uma pequena porcentagem dos entrevistados, 12%, não usa IA.
Com a IA se tornando um elemento básico do dia a dia para a maioria das pessoas, o ClickUp Brain vai além, incorporando a IA diretamente em seus fluxos de trabalho — automatizando atualizações, resumindo o progresso e mantendo seus OKRs no caminho certo sem esforço.
5. Leapsome (Ideal para gestão unificada de capital humano)
A Leapsome é uma plataforma completa de capacitação de pessoas que conecta OKRs e gestão de metas com avaliações de desempenho, pesquisas de engajamento de funcionários e módulos de aprendizagem.
A plataforma foi projetada para criar um ciclo contínuo de desempenho e desenvolvimento, no qual as metas não são apenas definidas, mas também discutidas ativamente em reuniões individuais e avaliações.
Os recursos de IA da Leapsome auxiliam os gerentes, resumindo feedbacks, sugerindo pontos de discussão para reuniões com base no progresso das metas e gerando insights a partir dos dados de desempenho.
Melhores recursos do Leapsome
- Alinhe toda a organização com uma árvore de metas visual que mostra como os OKRs individuais e da equipe contribuem para os objetivos da empresa
- Automatize as atualizações de progresso conectando metas a fontes de dados como Salesforce, HubSpot e Jira
- Aproveite a IA para resumir o desempenho, gerar sugestões de desenvolvimento e fornecer insights para os gerentes
- Visualize o progresso por meio de painéis personalizáveis e receba lembretes automáticos para manter as metas em dia
- Relacione competências com metas e planos de aprendizagem, proporcionando aos funcionários uma visão clara do seu crescimento e dos próximos passos na carreira
Limitações do Leapsome
- Alguns usuários mencionam que, embora a plataforma seja poderosa, o grande número de recursos pode levar a uma curva de aprendizado mais íngreme para novos administradores e gerentes
Preços da Leapsome
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Leapsome
- G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Leapsome?
Aqui está uma avaliação do G2:
A interface amigável do Leapsome é o que mais se destaca. A plataforma abrange uma ampla gama de funções de RH, desde gestão de desempenho até aprendizagem e desenvolvimento, e é fácil alinhar minhas metas pessoais com os objetivos da empresa. Os ciclos de avaliação personalizáveis e os recursos de feedback contínuo também o tornam uma ótima opção para promover o crescimento pessoal e o engajamento.
A interface amigável do Leapsome é o que mais se destaca. A plataforma abrange uma ampla gama de funções de RH, desde gestão de desempenho até aprendizagem e desenvolvimento, e é fácil alinhar minhas metas pessoais com os objetivos da empresa. Os ciclos de avaliação personalizáveis e os recursos de feedback contínuo também o tornam uma ótima opção para promover o crescimento pessoal e o engajamento.
🧠 Curiosidade: Em seu livro, The Practice of Management, 1954, Peter Drucker propôs a “Gestão por Objetivos” (MBO) como uma estrutura para alinhar as metas organizacionais com os objetivos individuais por meio de metas claras e mensuráveis. Isso estabeleceu a estrutura para os OKRs como os conhecemos hoje.
6. Perdoo (ideal para gerenciamento simples de OKRs)
O Perdoo é uma plataforma de execução de estratégias e OKRs criada especificamente com foco na simplicidade. Ela permite que você defina seus objetivos e veja exatamente como eles se conectam aos principais resultados.
Ele também usa IA para otimizar o acompanhamento com quadros de KPI que atualizam automaticamente o progresso, para que as equipes sempre tenham insights em tempo real.
Recursos como Check-ins, reuniões individuais e Avaliações de desempenho mantêm todos responsáveis, enquanto o recurso Kudos adiciona uma camada de reconhecimento para manter a motivação alta.
Melhores recursos do Perdoo
- Planeje estratégias de longo prazo com ferramentas de roteiro que fornecem uma representação visual clara das metas e marcos
- Defina e monitore metas e OKRs de equipes, indivíduos e empresas para garantir o alinhamento entre os níveis
- Conecte-a ao Vadoo AI via Zapier para automatizar tarefas repetitivas e executar estratégias com mais eficiência
- Integre-se a ferramentas como Slack, Jira e Google Sheets para automatizar atualizações de progresso
- Gere relatórios detalhados sobre o progresso, o alinhamento e as contribuições em toda a empresa
Limitações do Perdoo
- Não possui integração de agendamento 1:1 com o Calendário do Microsoft
- A interface do usuário, embora funcional, parece menos moderna em comparação com alguns concorrentes mais recentes
Preços do Perdoo
- Gratuito
- Premium: US$ 7,20/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Supreme: US$ 8,80/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Perdoo
- G2: 4,3/5 (mais de 3.900 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perdoo?
Aqui está uma avaliação do G2:
O Perdoo é incrivelmente fácil de usar e ajuda a manter nossa equipe no caminho certo. Como cada um de nós lida com tarefas diferentes, é fácil se distrair. O Perdoo garante que todos permaneçam focados, mostrando como cada tarefa contribui para nosso objetivo principal: gerar receita. Ele ajuda cada membro da equipe a se sentir responsável por nos aproximar desse objetivo.
O Perdoo é incrivelmente fácil de usar e ajuda a manter nossa equipe no caminho certo. Como cada um de nós lida com tarefas diferentes, é fácil se distrair. O Perdoo garante que todos permaneçam focados, mostrando como cada tarefa contribui para nosso objetivo principal: gerar receita. Ele ajuda cada membro da equipe a se sentir responsável por nos aproximar desse objetivo.
💡 Dica profissional: Precisa de ajuda ou inspiração para definir OKRs para você e sua equipe? Basta perguntar ao ClickUp Brain MAX. Com acesso ao seu espaço de trabalho e conhecimento institucional, ele pode fazer um ótimo trabalho.
Precisa de ajuda para transformar isso em tarefas no ClickUp? Basta ditar sua solicitação com o Clickup Talk-to-Text e economizar tempo e esforço. 🗣️
7. Weekdone (ideal para suporte ao coaching de OKR)
O Weekdone combina o estabelecimento trimestral de OKRs com uma estrutura de relatórios semanais de PPP (Planos, Progresso, Problemas), que mantém as equipes alinhadas e responsáveis.
Seus painéis em tempo real oferecem uma visão clara do progresso dos OKRs, permitindo que você identifique facilmente os obstáculos. O recurso Weekly Check-ins vincula as tarefas diárias às metas maiores da empresa, enquanto as ferramentas integradas de reconhecimento e feedback entre colegas incentivam a colaboração em equipe.
Além disso, a plataforma oferece recursos exclusivos, como painéis de coaching personalizados e acompanhamento da satisfação, tornando-a mais do que apenas uma ferramenta de OKR.
Melhores recursos do Weekdone
- Implemente a metodologia PPP para permitir que os funcionários relatem atualizações semanais em poucos minutos
- Use o painel Newsfeed para comunicação em equipe e reconhecimento entre colegas
- Visualize o alinhamento e a hierarquia dos OKRs com uma árvore clara e fácil de entender
- Aproveite as sessões de coaching com especialistas, o treinamento em equipe e o acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao Centro de Aprendizagem para dominar as melhores práticas de OKR
Limitações do Weekdone
- O foco nos relatórios semanais de PPP, embora benéfico para alguns, pode parecer uma etapa administrativa extra para equipes com fluxos de trabalho diferentes
- Os usuários relatam que desejam mais suporte na criação de itens acionáveis e na navegação da interface do usuário
Preços do Weekdone
- Teste gratuito
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Weekdone
- G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Weekdone?
Aqui está uma avaliação do G2:
O Weekdone é baseado nas melhores práticas de OKR e, portanto, alinha nossas metas com os objetivos da empresa. Durante a criação das metas, os usuários são incentivados a criar um mapeamento de objetivos para otimizar os esforços.
O Weekdone é baseado nas melhores práticas de OKR e, portanto, alinha nossas metas com os objetivos da empresa. Durante a criação das metas, os usuários são incentivados a criar um mapeamento de objetivos para otimizar os esforços.
🧠 Curiosidade: Como CEO da Intel na década de 1970, Andy Grove adaptou a teoria da Gestão por Objetivos em uma estrutura mais ágil chamada OKRs. Ele introduziu o conceito de “Resultados-chave” mensuráveis para avaliar o progresso em direção a “Objetivos” ambiciosos, enfatizando a flexibilidade.
8. Betterworks (ideal para OKRs em nível empresarial)
A Betterworks leva a gestão de desempenho um passo à frente com ferramentas baseadas em IA que tornam o estabelecimento de metas, o feedback e o coaching mais eficazes. Em vez de substituir o julgamento humano, sua ferramenta de IA é um assistente inteligente, ajudando gerentes e funcionários a trabalhar de forma mais inteligente.
O Goal Assist ajuda você a definir objetivos significativos e bem alinhados, analisando as prioridades da empresa e as funções individuais. O Conversation Assist *fornece sugestões inteligentes para discussões sobre desempenho, garantindo que o discurso permaneça focado e produtivo.
Melhores recursos do Betterworks
- Solicite e forneça feedback em tempo real aos funcionários para uma comunicação construtiva
- Melhore a qualidade da comunicação usando IA para analisar as metas, o feedback e o reconhecimento dos funcionários para avaliações de desempenho imparciais
- Aumente a colaboração e o alinhamento com reuniões individuais e gerencie a produtividade
- Integre-se profundamente com HRIS e plataformas de comunicação como SAP SuccessFactors e Microsoft Teams
Limitações do Betterworks
- Falta um painel de controle no nível gerencial
- É mais adequado para empresas que adotam um modelo completo de gestão contínua de desempenho e pode ser muito abrangente para aqueles que precisam apenas acompanhar OKRs
Preços da Betterworks
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Betterworks
- G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Betterworks?
Aqui está uma avaliação da Capterra:
Simplicidade para criar e gerenciar metas anuais. Extremamente fácil para usuários iniciantes, com pouco ou nenhum treinamento necessário para a linha de frente... Às vezes, posso ter dificuldade em encontrar entradas históricas ou antigas de anos anteriores.
Simplicidade para criar e gerenciar metas anuais. Extremamente fácil para usuários iniciantes, com pouco ou nenhum treinamento necessário para a linha de frente... Às vezes, posso ter dificuldade em encontrar entradas históricas ou antigas de anos anteriores.
🌟 Bônus: Gerenciar e acompanhar OKRs é fácil com a ajuda dos agentes de IA do ClickUp. Eles podem:
- Atualize automaticamente o status de seus OKRs monitorando a conclusão de tarefas, mudanças nos principais resultados e o progresso em direção às metas
- Lembre os membros da equipe sobre prazos futuros ou quando resultados importantes precisam de atenção
- Gere atualizações diárias, semanais ou mensais sobre o progresso dos OKRs, destaque os obstáculos e forneça insights acionáveis para sua equipe
9. Profit.co (ideal para equipes que buscam uma plataforma OKR completa)
A Profit.co é uma plataforma OKR versátil que ajuda empresas de todos os tamanhos a otimizar o estabelecimento de metas, acompanhar o desempenho e impulsionar o engajamento. Suas ferramentas alimentadas por IA trazem lembretes automatizados, análises preditivas e painéis inteligentes para o seu fluxo de trabalho, proporcionando insights em tempo real.
Com mais de 300 KPIs integrados, modelos personalizáveis e ferramentas de alinhamento, você pode definir metas precisas e manter o rumo com o mínimo de esforço.
Profit. co melhores recursos
- Defina metas ambiciosas com a criação passo a passo de OKRs
- Execute estratégias usando gerenciamento de tarefas integrado, painéis de projetos e KPIs
- Automatize processos com gatilhos webhook que executam ações predefinidas
- Use análises para obter insights sobre as tendências de desempenho por meio do acompanhamento de KPIs, modelos personalizáveis e pontos de dados acionáveis
- Envolva os funcionários por meio de recursos para feedback contínuo, reconhecimento e avaliações de desempenho
Limitações do Profit.co
- A grande quantidade de recursos pode ser um pouco complicada para novos usuários e equipes pequenas
- Personalização limitada no módulo de reconhecimento
Preços da Profit.co
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Profit.co
- G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Betterworks?
Aqui está uma avaliação do G2:
A Profit. co se destaca por sua flexibilidade na personalização da estrutura OKR para se adequar à forma como diferentes equipes operam. Não precisamos moldar nossos processos à ferramenta — em vez disso, a ferramenta se moldou a nós. Desde o ajuste de visualizações até o aprimoramento de fluxos de trabalho, ela nos permitiu apoiar equipes multifuncionais em suas formas únicas, ao mesmo tempo em que alinhava todos sob uma direção estratégica comum.
A Profit. co se destaca por sua flexibilidade em personalizar a estrutura OKR para se adequar à forma como diferentes equipes operam. Não precisamos moldar nossos processos à ferramenta — em vez disso, a ferramenta se moldou a nós. Desde o ajuste de visualizações até o aprimoramento de fluxos de trabalho, ela nos permitiu apoiar equipes multifuncionais em suas formas únicas, ao mesmo tempo em que alinhava todos sob uma direção estratégica comum.
🔍 Você sabia? De acordo com a Fortune Business Insights, o valor de mercado do software OKR, incluindo ferramentas de IA, deve atingir US$ 2,98 bilhões até 2030.
10. WorkBoard (ideal para acompanhamento do progresso em tempo real)
O Workboard é uma plataforma de execução de estratégias de nível empresarial projetada para grandes organizações que buscam alinhar e gerenciar OKRs em escala.
A plataforma automatiza o processo de revisão de negócios, usando a IA do Workboard para extrair dados de vários sistemas e gerar agendas, painéis e resumos de reuniões inteligentes.
Precisa de uma atualização rápida do status? A execução de análises de negócios gera resumos automaticamente, para que você possa se concentrar na execução.
Principais recursos do WorkBoard
- Use ferramentas como gráficos de Gantt, fluxos de trabalho e acompanhamento de marcos para gerenciar projetos
- Automatize as revisões trimestrais dos negócios com ferramentas de agregação e apresentação de dados baseadas em IA
- Visualize os resultados com painéis sofisticados, mapas de calor e análises para comunicação com as partes interessadas
- Simplifique e melhore os OKRs com a IA Co-Author
- Treine equipes com manuais e certificações liderados por especialistas integrados à plataforma
Limitações do WorkBoard
- A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme e normalmente requer uma gestão significativa de mudanças organizacionais e adesão para ser implementada com sucesso
- A porcentagem do cálculo de realização de OKRs não está prontamente disponível
Preços do WorkBoard
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do WorkBoard
- G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o WorkBoard?
Aqui está uma avaliação do G2:
A ferramenta Workboard é fácil de usar e oferece a todos os funcionários visibilidade dos OKRs em toda a organização... Às vezes, a ferramenta pode ser lenta, o que pode ser frustrante. Dito isso, a WorkBoard está constantemente aprimorando a ferramenta e sempre aceita solicitações de recursos para ajudar a melhorar a experiência geral do usuário.
A ferramenta Workboard é fácil de usar e oferece a todos os funcionários visibilidade dos OKRs em toda a organização... Às vezes, a ferramenta pode ser lenta, o que pode ser frustrante. Dito isso, a WorkBoard está constantemente aprimorando a ferramenta e sempre aceita solicitações de recursos para ajudar a melhorar a experiência geral do usuário.
