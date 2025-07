Modelos gratuitos de cartas de solicitação para arrecadação de fundos e doações

Dar é uma forma de pedir; pedir é uma forma de dar.

Essa frase é especialmente verdadeira no mundo das organizações sem fins lucrativos. As ONGs trabalham incansavelmente para melhorar vidas, e uma pequena ajuda faz uma grande diferença. O primeiro passo para receber apoio é solicitá-lo de forma clara e profissional, geralmente por meio de uma carta de solicitação de doação.

Uma carta de solicitação bem redigida é uma das formas mais eficazes de solicitar doações, patrocínios ou apoio em espécie. Ela comunica claramente seu objetivo, como a contribuição ajudará a arrecadar fundos e descreve suas metas de arrecadação de fundos em um formato profissional.

Esses modelos de cartas de solicitação estruturados e profissionais facilitarão o seu início, sem nenhum custo.

O que são modelos de cartas de solicitação?

Às vezes, indivíduos e organizações precisam solicitar doações, patrocínios ou apoio em espécie. Os modelos de cartas de solicitação são documentos pré-formatados, criados para ajudar a criar cartas profissionais para esse fim.

Se você deseja entrar em contato com possíveis doadores ou patrocinadores corporativos, um modelo de carta de solicitação irá ajudá-lo:

Defina o objetivo da carta de solicitação, como financiar um evento de arrecadação de fundos ou solicitar apoio financeiro

Oriente você na redação de um apelo convincente e estruturado para arrecadar fundos ou doações em espécie, oferecendo opções para personalizar elementos como o logotipo da sua organização

Inclua espaços reservados para informações importantes, como detalhes do projeto, uso da doação e finalidade fiscal

Ofereça espaço para uma forte chamada à ação para motivar potenciais doadores a contribuir

🔮 Curiosidade: as pessoas são mais propensas a doar quando solicitadas diretamente. Estudos mostram que solicitações face a face (ou mesmo campanhas de arrecadação de fundos entre pares) podem ser muito mais eficazes do que e-mails.

O que torna um modelo de carta de solicitação bom?

Um modelo de carta de solicitação de alto desempenho aumenta suas chances de obter uma resposta positiva e captura a atenção dos doadores de maneira eficaz, tornando-o uma ferramenta útil para arrecadação de fundos.

Portanto, um modelo ideal deve:

✅ Comece com uma história que conecte emocionalmente de imediato e, em seguida, passe para sua meta de arrecadação de fundos

✅ Segmente as mensagens para patrocinadores corporativos, doadores individuais ou membros da comunidade para fazer com que cada carta pareça uma conversa individual

✅ Indique claramente a transformação que uma pequena ou grande doação irá financiar, e não apenas a necessidade em si

✅ Ofereça opções flexíveis de doação — seja dinheiro, tempo ou doações em espécie — para atender às diferentes capacidades dos apoiadores

✅ Termine com um próximo passo direto e prático e agradeça antecipadamente ao doador, reforçando a gratidão antes mesmo que a doação seja feita

Os 20 melhores modelos gratuitos de cartas de solicitação

Aqui estão os melhores modelos de cartas de solicitação para ajudá-lo a se comunicar com clareza e se conectar com possíveis doadores para o seu próximo evento. Use-os para aumentar a probabilidade de que sua próxima carta de solicitação de doação seja muito apreciada.

1. Modelo de carta de doação ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Desde o planejamento de eventos até o envio de cartas, tudo fica conectado com o modelo de carta de doação do ClickUp

Entrar em contato com dezenas — ou até centenas — de possíveis doadores é algo normal no dia a dia de qualquer equipe de arrecadação de fundos. Mas quando cada correspondência direta, acompanhamento e resposta fica em uma pasta ou planilha diferente, é fácil perder oportunidades importantes.

O modelo de carta de doação da ClickUp resolve esse problema, transformando sua divulgação em um fluxo de trabalho totalmente rastreável.

Com este modelo, você pode atribuir tarefas, definir prazos, organizar e enviar cartas de solicitação de doações, incluindo solicitações de doações correspondentes, e acompanhar tudo em um espaço de trabalho centralizado.

O resultado? Menos conexões perdidas, acompanhamentos mais cuidadosos e maior envolvimento dos doadores.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que gerenciam um grande volume de divulgação e precisam de melhor visibilidade de todo o processo de solicitação de doações

2. Modelo de doações ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Dê visibilidade aos seus esforços de arrecadação de fundos com o modelo de doações do ClickUp

É essencial acompanhar cada dólar que entra — por tipo, fonte e campanha —, mas a maioria das equipes depende de planilhas dispersas e suposições após o evento. Isso leva a registros desorganizados e agradecimentos perdidos.

O modelo de doações do ClickUp resolve isso, oferecendo à sua equipe um espaço centralizado para registrar, organizar e analisar doações de doadores individuais e patrocinadores corporativos.

Você pode segmentar os tipos de doadores, monitorar as doações recebidas e vincular as doações diretamente a metas específicas de arrecadação de fundos ou cartas de arrecadação de fundos sem fins lucrativos, tudo isso enquanto mantém registros organizados para fins fiscais.

Este modelo é especialmente útil para apresentar relatórios aos membros do conselho ou mostrar aos doadores atuais como suas contribuições estão causando impacto.

✨ Ideal para: Equipes que precisam acompanhar e relatar dados de doações, mantendo a confiança dos doadores e a transparência.

💡 Dica profissional: deixe a IA fazer o trabalho pesado. Encontrou um modelo que você gosta, mas não sabe como adaptá-lo ao seu público ou tom? Use o ClickUp Brain — o assistente de redação com IA integrado ao ClickUp. Esteja você redigindo uma solicitação de patrocínio, um pedido de doação ou uma proposta de parceria, o ClickUp Brain ajuda a reescrever, reformular ou reformatar sua carta em segundos — tudo dentro do ClickUp Doc.

Precisa de mais dicas para escrever com IA? Assista a este vídeo explicativo rápido:

3. Modelo de formulário de doação ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Simplifique o processo de doação, desde o interesse até a ação, com o modelo de formulário de doação da ClickUp

Mesmo a carta de solicitação mais convincente não resultará em uma doação se o seu formulário for complicado, confuso ou difícil de enviar.

Evite isso com o modelo de formulário de doação da ClickUp. Ele oferece uma experiência limpa, personalizável e sem atritos, além de um forte apelo emocional para envolver os doadores.

Este modelo permite coletar informações essenciais sobre os doadores, integrar opções de pagamento seguro e enviar mensagens de agradecimento instantâneas para grandes doações, tudo sem precisar mudar de plataforma.

Essa técnica garante que você angarie fundos enquanto constrói confiança e boa vontade no momento da doação.

🔑 Informação importante: as ONGs funcionam com base em uma missão, mas o impacto requer estrutura. O ClickUp para organizações sem fins lucrativos ajuda equipes motivadas a permanecerem focadas na missão, reunindo tarefas, equipes e ferramentas em um espaço de trabalho organizado.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam reduzir o atrito e aumentar as conversões para programas de doações correspondentes

🔮 Curiosidade: Os doadores são mais propensos a doar quando veem o impacto específico de sua contribuição. Dizer “R$ 25 compram material escolar para 5 alunos” converte melhor do que um pedido genérico.

4. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Facilite a arrecadação de fundos e relate o sucesso com o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Os eventos de arrecadação de fundos têm o potencial de criar um impulso significativo, desde que o planejamento nos bastidores permaneça intacto para o evento do ano. Afinal, há muito o que gerenciar entre a coordenação dos materiais do evento, o gerenciamento das solicitações de doações e a coordenação dos voluntários.

O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp oferece cronogramas personalizáveis, ferramentas de acompanhamento de orçamento e listas de verificação compartilhadas que facilitam a colaboração.

Com a participação de membros do conselho, patrocinadores de projetos e membros da comunidade, este modelo ajuda você a vincular a logística aos resultados da arrecadação de fundos.

✨ Ideal para: Equipes que gerenciam eventos de arrecadação de fundos de alto risco que exigem coordenação rigorosa entre tarefas, pessoas e prioridades

Obtenha modelos gratuitos Melhore as parcerias de longo prazo com definições claras de expectativas usando o modelo de quadro de formulários de patrocínio do ClickUp

Garantir patrocínios é apenas o começo — o verdadeiro desafio está em gerenciar os detalhes dos patrocinadores, acompanhar os compromissos e garantir que nenhuma entrega seja perdida. É aí que entra o modelo de quadro de formulários de patrocínio do ClickUp.

Este modelo permite centralizar um sistema para organizar tudo, desde cartas de solicitação de doações corporativas até benefícios de patrocínio. Você pode personalizar formulários de inscrição, planejar acompanhamentos e acompanhar o desempenho dos patrocinadores ao longo do tempo, tudo isso enquanto mantém os membros do conselho e a equipe informados.

Procurando uma maneira de acompanhar as principais métricas dos patrocinadores? Os painéis do ClickUp ajudam você a visualizá-las rapidamente. Veja como você pode criar um painel de projeto personalizado em minutos:

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que gerenciam várias relações com patrocinadores e precisam de uma maneira estruturada de coletar, analisar e acompanhar dados de patrocínio

Obtenha modelos gratuitos Construa relacionamentos com patrocinadores sem perder o ritmo com o modelo de formulário de patrocínio da ClickUp

De acordo com o Estudo de Líderes em Patrocinio de 2023, quase 30% dos patrocinadores aumentaram seus gastos em mais de 40%, e outros 40% aumentaram seus orçamentos de patrocínio em 20% a 40%.

Embora haja financiamento disponível, o verdadeiro desafio na arrecadação de fundos é encontrar patrocinadores corporativos que se identifiquem com a sua missão e obter as informações certas desde o início.

O modelo de formulário de patrocínio da ClickUp resolve isso. Ele permite criar formulários de patrocínio personalizados que coletam níveis de contribuição, preferências e requisitos de branding em um só lugar.

Organizações sem fins lucrativos que realizam campanhas urgentes ou eventos de arrecadação de fundos consideram esse modelo ideal, pois ele as ajuda a fazer uma transição perfeita da divulgação à confirmação.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que precisam de uma maneira rápida e focada de garantir e integrar patrocinadores durante o planejamento de campanhas ou eventos

Obtenha modelos gratuitos Gerencie cada etapa do processo de apresentação com clareza usando o modelo de patrocínio de podcast do ClickUp

Criar um podcast custa tempo e dinheiro — equipamentos, plataformas de hospedagem, ferramentas de edição, promoção e muito mais. Os patrocinadores ajudam a compensar ou cobrir totalmente esses custos, transformando um projeto apaixonante em um empreendimento sustentável (ou lucrativo).

Mas garantir o patrocinador certo geralmente depende de quão bem você apresenta, negocia e dá continuidade ao processo. A maioria dos criadores falha nessa área.

O modelo de patrocínio do ClickUp Podcast ajuda você a transformar notas dispersas e threads de e-mail em um fluxo de trabalho estruturado que apoia o crescimento significativo do patrocínio. Você pode acompanhar patrocinadores em potencial, delinear benefícios em níveis e registrar detalhes importantes das conversas, tudo isso enquanto mantém uma visão clara do seu pipeline.

E como cada negócio é importante, este modelo de proposta comercial também permite comparar ofertas, analisar o desempenho e construir parcerias de longo prazo que financiam sua voz e sua missão.

✨ Ideal para: Criadores de podcasts que desejam um sistema profissional e repetível para gerenciar e expandir seu canal de patrocínios

8. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Expanda seus esforços de arrecadação de fundos e melhore a comunicação com os doadores com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Normalmente, cada departamento de uma organização tem seu próprio método de coleta de informações. No entanto, a falta de um sistema padronizado significa que as solicitações muitas vezes se transformam em e-mails acumulados e as tarefas são frequentemente ignoradas.

O modelo de formulário de solicitação do ClickUp resolve isso, oferecendo à sua equipe uma maneira unificada e repetível de capturar e agir sobre as solicitações.

Esteja você lidando com solicitações de doações, consultas sobre patrocínios ou necessidades internas, este formulário alimenta tudo em um fluxo de trabalho central, onde é rastreado, atribuído e resolvido com eficiência.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e equipes que precisam de um sistema consistente para gerenciar grandes volumes de solicitações recebidas

💡 Dica profissional: Está se sentindo sobrecarregado com o caos do planejamento de eventos? Modelos e listas de verificação gratuitos para planejamento de eventos no Excel e ClickUp oferecem ferramentas prontas para uso para organizar todos os detalhes.

📮 ClickUp Insight: O trabalho não deveria ser um jogo de adivinhação, mas muitas vezes é. Nossa pesquisa sobre gestão do conhecimento descobriu que os funcionários muitas vezes perdem tempo procurando em documentos internos (31%), bases de conhecimento da empresa (26%) ou até mesmo em notas pessoais e capturas de tela (17%) apenas para encontrar o que precisam. Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, todos os arquivos, documentos e conversas ficam instantaneamente acessíveis na sua página inicial, para que você encontre respostas em segundos, não em minutos. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

9. Modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos da ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Gerencie várias partes interessadas em galas de grande escala e pequenos eventos comunitários com o modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Os eventos de arrecadação de fundos fazem mais do que apenas arrecadar dinheiro. Eles aumentam a visibilidade e criam relacionamentos duradouros com os doadores. No entanto, esses eventos envolvem vários componentes dinâmicos, que vão desde a logística dos fornecedores até o contato com os doadores.

É por isso que alinhar sua meta de arrecadação de fundos sem esgotar sua equipe se torna complicado.

O modelo de planejamento de eventos para arrecadação de fundos da ClickUp ajuda você a transformar essa complexidade em clareza.

Use-o para atribuir tarefas, criar um cronograma de eventos em tempo real e acompanhar solicitações de doações ou vendas de ingressos em um espaço de trabalho compartilhado. Todas as listas de verificação, contatos e prazos ficam organizados e acessíveis.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que planejam eventos complexos de arrecadação de fundos que exigem total visibilidade e coordenação de tarefas entre equipes

10. Modelo de plano de arrecadação de fundos ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Obtenha visibilidade e estrutura para gerenciar metas, estratégias e eventos de arrecadação de fundos com o modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp

Todas as campanhas de arrecadação de fundos bem-sucedidas têm uma coisa em comum: um plano claro.

Ter uma estrutura organizada ajuda você a manter o foco, e o modelo de plano de arrecadação de fundos do ClickUp vai além das listas de tarefas.

Este modelo ajuda você a definir prioridades, traçar estratégias e conectar cada tarefa a um objetivo maior.

Você pode acompanhar cronogramas, segmentar possíveis doadores e alinhar sua divulgação com marcos importantes ao longo do ciclo de vida da campanha.

✨ Ideal para: Equipes de arrecadação de fundos que desejam passar de uma abordagem reativa para uma estratégica, com um plano claro e orientado para resultados

11. Modelo de carta de solicitação da Template. Net

O modelo de carta de solicitação da Template.net está formatado para uso imediato, com espaço para personalizar sua missão, o impacto do apoio e suas necessidades específicas de arrecadação de fundos.

Além disso, inclui um modelo de carta com um tom formal e elegante, concebido para contactar patrocinadores corporativos, grandes doadores ou membros respeitados da comunidade. Isto é extremamente útil quando se tem pouco tempo.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que precisam de uma carta de solicitação profissional e pré-redigida para ações de divulgação de alto risco, incluindo oportunidades de doações correspondentes ou parcerias corporativas.

A divulgação do patrocínio consiste, em última análise, em mostrar um valor tangível em troca. Este modelo de carta de solicitação de patrocínio da Template.net foi criado para esse fim.

Esta é uma carta formal e estruturada, criada para divulgar seu evento e, ao mesmo tempo, destacar claramente os benefícios para os patrocinadores corporativos.

O modelo também apresenta níveis de patrocínio personalizáveis, de Platina a Prata, com vantagens definidas, como oportunidades de divulgação da marca e acesso VIP para as categorias relevantes.

✨ Ideal para: Equipes que buscam apresentar profissionalmente patrocínios para eventos com benefícios claramente definidos e pacotes personalizáveis

🔮 Curiosidade: Se as ONGs fossem uma economia, seriam a quinta maior do mundo. Sua receita global combinada ultrapassa a de muitos países.

13. Modelo de carta de solicitação de apoio da Template. Net

Para organizações sem fins lucrativos, apoio nem sempre significa dinheiro. Às vezes, o que mais se precisa é de conhecimento especializado.

O modelo de carta de solicitação de apoio da Template.net foi criado para esses momentos. Ele oferece um formato elegante para solicitar assistência não financeira de maneira profissional, voltado para várias funções. Use-o para buscar orientação de RH, consultoria jurídica ou assistência de um membro experiente do conselho.

✨ Ideal para: ONGs que buscam orientação especializada, colaboração estratégica ou apoio profissional além de doações financeiras

Uma organização é tão forte quanto as pessoas que a compõem. Para organizações sem fins lucrativos, encontrar e garantir talentos dedicados e qualificados é uma tarefa que poucas pessoas discutem abertamente. Mas certamente não é fácil.

O modelo de carta de solicitação de candidatos da Template.net foi criado para ajudá-lo a recrutar pessoas que se identificam com a sua causa e trazem a experiência necessária para levá-la adiante.

Projetado para alcançar candidatos qualificados, este modelo facilita a personalização da sua mensagem e destaca o impacto específico da função.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que buscam recrutar talentos alinhados à sua missão por meio de um alcance personalizado e profissional

💡 Dica profissional: Acha que tecnologia de ponta está fora do alcance de organizações sem fins lucrativos? Escrever um caso de negócios convincente pode ajudar a justificar investimentos em IA e apresentar argumentos claros a favor de ferramentas que aumentam o impacto, sem esgotar o orçamento.

15. Modelo de carta de solicitação de doação para escolas da Template.net

As escolas dependem frequentemente da generosidade da comunidade para proporcionar aos alunos oportunidades que vão além do que os orçamentos tradicionais permitem. O modelo de carta de solicitação de doações para escolas da Template.net foi criado para ajudar educadores, organizações de caridade, empresas locais e administradores a entrar em contato com um pedido claro e alinhado com a missão.

Este modelo é especialmente eficaz para iniciativas de arrecadação de fundos, como programas STEM, melhorias em bibliotecas ou eventos escolares, onde arrecadar dinheiro e doações em espécie andam de mãos dadas.

A carta de solicitação descreve exatamente o que é necessário, desde material de escritório e computadores até palestras de convidados, para que você possa enviar cartas de arrecadação de fundos para escolas que explicam como os possíveis doadores podem ajudar.

✨ Ideal para: Escolas que desejam envolver famílias, empresas locais e ex-alunos em campanhas de doações direcionadas para programas de enriquecimento acadêmico

16. Modelo de carta de solicitação médica da Template. Net

Os programas de assistência médica geralmente operam com orçamentos apertados, mas atendem a algumas das necessidades mais urgentes em comunidades carentes.

O modelo de carta de solicitação médica da Template.net ajuda organizações sem fins lucrativos da área da saúde a fazer apelos focados e compassivos que conectam profundamente com potenciais doadores e apoiadores individuais.

Este modelo é perfeito para expressar o valor de serviços como iniciativas de bem-estar, campanhas contra drogas e acampamentos de saúde, ao mesmo tempo em que solicita de forma educada e direta contribuições em dinheiro ou em espécie.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos da área médica que buscam comunicar necessidades urgentes de financiamento enquanto constroem confiança com doadores e patrocinadores focados na saúde

17. Modelo de solicitação de doação para igrejas da Template. Net

Arrecadar fundos na igreja tem tudo a ver com construir relacionamentos de longo prazo.

Embora pequenas doações sejam frequentes, mais de um quarto dos fundos totais de uma igreja provêm de menos de 3% dos doadores.

Isso significa que identificar, alcançar e inspirar grandes doadores é uma prioridade estratégica. O modelo de carta de solicitação de doações para igrejas da Template.net ajuda você a transmitir essa mensagem com respeito.

Com opções claras de doação e um tom sincero, este modelo permite enviar cartas de arrecadação de fundos para igrejas, seja por correio ou online, para ajudar a aumentar o apoio onde é mais importante.

✨ Ideal para: Igrejas que buscam alcançar tanto apoiadores cotidianos quanto doadores de alto valor por meio de apelos de arrecadação de fundos intencionais e bem elaborados que promovam um relacionamento positivo

Os eventos esportivos oferecem aos patrocinadores corporativos uma combinação rara de visibilidade da marca e boa vontade da comunidade.

Os patrocínios conectam as empresas diretamente a milhares de participantes entusiasmados, seja por meio da exibição do logotipo, vantagens VIP ou interação pessoal.

O modelo de carta de solicitação de patrocínio esportivo da Template.net ajuda você a fazer essa proposta de maneira profissional. Ele inclui uma visão geral clara do evento, benefícios bem definidos para o patrocinador e um formato personalizável que convida à parceria sem sobrecarregar o leitor.

✨ Ideal para: Organizações esportivas, escolas ou organizações sem fins lucrativos que buscam patrocínio para eventos esportivos voltados para a comunidade

19. Modelo de carta de solicitação de arrecadação de fundos da Scribd

via Scribd

Quer escrever uma carta de angariação de fundos convincente, mas não consegue passar da página em branco? Muitas equipes enfrentam esse obstáculo.

O modelo de carta de solicitação de arrecadação de fundos da Scribd oferece uma variedade de exemplos reais, facilitando a elaboração de apelos adequados a diferentes causas, tons e públicos.

De educação e cuidados a órfãos a apoio ao câncer e eventos anuais de arrecadação de fundos, esta coleção apresenta diferentes formatos para cartas eficazes de solicitação de doações. Cada modelo inclui estrutura, sugestões de mensagens e opções para personalização com base em seus objetivos de arrecadação de fundos.

✨ Ideal para: Equipes de arrecadação de fundos que procuram modelos de cartas adaptáveis a diferentes causas, públicos e tipos de doações

🔮 Curiosidade: adicionar uma foto a um apelo para arrecadação de fundos pode aumentar as taxas de doação em até 30%, especialmente quando compartilhado com seguidores nas redes sociais. Uma única imagem realmente vale mais que mil palavras.

20. Modelo de carta de solicitação de apoio financeiro da PDFFiller

via PDFFiller

Solicitar apoio financeiro é uma parte crucial do trabalho de muitas organizações sem fins lucrativos, mas quando você está apenas começando, pode ser difícil encontrar as palavras certas. Isso é especialmente verdadeiro quando a solicitação precisa ser rastreada, assinada e compartilhada em vários canais.

O modelo de carta de solicitação de apoio financeiro da pdfFiller facilita esse processo, oferecendo um formato personalizável e preenchível que é profissional e prático.

Esteja você organizando um evento para arrecadação de fundos, solicitando uma doação significativa ou simplesmente formalizando um compromisso com um apoiador importante, este modelo garante que sua carta esteja em conformidade, seja clara e esteja pronta para revisão.

✨ Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que solicitam apoio financeiro formal de membros do conselho, grandes doadores, partes interessadas internas ou familiares em um formato seguro e profissional

Escreva a carta de solicitação perfeita com o ClickUp

Somente pessoas que trabalham em organizações sem fins lucrativos entendem a importância de uma carta de solicitação bem estruturada. Esses modelos não apenas ajudam você a entrar em contato com patrocinadores, mas também ajudam a organizar as respostas dos doadores e fazer o acompanhamento sem consumir toda a sua semana.

O ClickUp oferece uma solução abrangente para gerenciar vários aspectos, como solicitações de doações, eventos, patrocínios e acompanhamentos. Seja para atribuir tarefas de divulgação, definir prazos para cartas de arrecadação de fundos para igrejas ou acompanhar respostas de membros do conselho, o ClickUp ajuda a integrar todo o seu fluxo de trabalho de arrecadação de fundos em um único espaço unificado.

Como disse Siobhan Wheelan, diretora e consultora certificada da ClickUp na SDW Consulting:

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

Inscreva-se agora no ClickUp e simplifique sua estratégia de arrecadação de fundos!