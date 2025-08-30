os 10 melhores softwares ERG para criar locais de trabalho inclusivos em 2025

Você não criou um ERG para organizar almoços e palestras ocasionais.

Você começou isso para construir uma comunidade, criar mudanças e fazer com que todos os funcionários se sintam valorizados. Mas, sem as ferramentas certas, mesmo os ERGs mais entusiasmados perdem o ímpeto rapidamente.

E isso é um problema.

🧐 Você sabia? Especialmente quando a pesquisa da Deloitte mostra que um forte senso de pertencimento pode aumentar o desempenho no trabalho em 56% e reduzir o risco de rotatividade pela metade.

Imagine: um ERG de mulheres na tecnologia começa o ano com painéis e círculos de mentoria, mas, sem uma plataforma centralizada, as coisas ficam confusas. As inscrições diminuem. Os voluntários se esgotam. A energia se esvai.

O que começou como uma visão ousada de inclusão está enterrado sob convites de calendário e planilhas.

A solução? Plataformas específicas para grupos de recursos de funcionários que facilitam a realização de eventos, o acompanhamento do envolvimento e a comprovação do impacto para a liderança, sem esgotar seus voluntários mais dedicados

🧐 Você sabia? O conceito moderno de Grupos de Recursos para Funcionários (ERG) começou em 1970 na Xerox, quando funcionários negros formaram o National Black Employee Caucus em resposta à discriminação racial e à agitação social em curso. Seu objetivo era criar um espaço para defesa, apoio e progresso no local de trabalho, estabelecendo as bases para os ERGs que vemos hoje.

O que você deve procurar em um software ERG?

Ao escolher um software ERG, procure recursos essenciais que ajudem seus grupos de recursos de funcionários a crescer e ter sucesso. Essas ferramentas podem melhorar a gestão de funcionários e gerar um impacto significativo.

Aqui estão os principais recursos a serem priorizados ao avaliar plataformas ERG:

Experiência de usuário intuitiva: escolha uma plataforma com uma interface amigável que exija o mínimo de treinamento para líderes e membros do ERG

Ferramentas de comunicação robustas: Procure fóruns de discussão, mensagens diretas e recursos de anúncios que promovam o envolvimento contínuo do ERG

Gerenciamento abrangente de eventos: Selecione plataformas com integração de calendário, recursos de registro, sistemas de lembretes e coleta Selecione plataformas com integração de calendário, recursos de registro, sistemas de lembretes e coleta de feedback 360 após o evento

Repositório de recursos centralizado: Certifique-se de que Certifique-se de que o software de gestão de pessoas forneça bibliotecas para armazenar e compartilhar documentos, vídeos e materiais educacionais

Painel de análise avançada: escolha um software com recursos de relatórios para medir o envolvimento, o crescimento e o impacto do ERG

Design compatível com dispositivos móveis: garanta que a acessibilidade móvel inclua recursos de participação total, permitindo que os membros se envolvam mesmo quando não estão em suas mesas

Opções de integração perfeita: Confirme a compatibilidade com os sistemas de RH, ferramentas de comunicação e calendários existentes

Escalabilidade preparada para o futuro: Selecione uma solução que cresça com a sua organização e ofereça suporte a vários ERGs

Personalização flexível: escolha plataformas que permitam a configuração do fluxo de trabalho, ajustes nos campos de dados e alterações na terminologia que reflitam sua linguagem específica de diversidade e inclusão

🧠 Informação adicional: O que significa realmente ERG? ERG não significa apenas “grupo de recursos de funcionários”. Na psicologia, a teoria ERG (desenvolvida por Clayton Alderfer ) categoriza as necessidades em Existência, Relacionamento e Crescimento. Embora não esteja diretamente ligada aos ERGs modernos, a sobreposição é interessante — os ERGs atuais geralmente atendem às necessidades de segurança, conexão e desenvolvimento.

Os melhores softwares ERG em resumo

Ferramenta Melhor recurso Caso de uso principal Preços ClickUp – Gerenciamento de reuniões com tecnologia de IA – Integração perfeita de tarefas e notas – Painéis personalizáveis Equipes que precisam de anotações abrangentes, gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos com suporte de IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Chronus – Programa de mentoria algorítmica com correspondência – Guias de conversação estruturados – Ferramentas de mentoria virtual Organizações com programas formais de mentoria ERG que buscam conectar líderes seniores com talentos em ascensão Core: a partir de US$ 14.995/ano; Enterprise: a partir de US$ 24.995/ano Teleskope Affinities – Insights de ERG baseados em dados – Mapeamento de rede – Relatórios de impacto nos negócios Líderes de ERG que precisam de insights acionáveis sobre a saúde, o engajamento e o impacto do grupo Preços personalizados Chezie – Plataforma focada na comunidade – Ferramentas de reconhecimento de membros – Design voltado para dispositivos móveis Organizações focadas em construir comunidades ERG fortes e conectadas e em envolver os membros de forma significativa A partir de US$ 15.000/ano para 200 membros ERG Grupos de afinidade Benevity – Conexão com causas beneficentes – Ferramentas de engajamento dos funcionários – Processamento de doações correspondentes Equipes que desejam integrar ERGs aos esforços de responsabilidade social corporativa e oferecer oportunidades de doação Preços personalizados Plataforma ERG da Affirmity – Acompanhamento da conformidade com ERG – Relatórios sobre diversidade, equidade e inclusão – Acompanhamento da participação em eventos Empresas que precisam medir a participação e o impacto do ERG, garantindo a conformidade com os padrões de diversidade e inclusão Preços personalizados MentorcliQ Diverst – Gestão de ERG em nível empresarial – Mentoria e planejamento de sucessão – Integração com HRIS e LMS Grandes organizações que estão ampliando os ERGs com foco no desenvolvimento de liderança e mentoria Preços personalizados Software ERG da Qooper – Correspondência de mentoria com tecnologia de IA – Ferramentas de gerenciamento de eventos – Recursos de engajamento com prioridade para dispositivos móveis Organizações que desejam expandir programas ERG com mentoria estruturada, acompanhamento de eventos e medição de impacto Preços personalizados WeSpire – Campanhas de engajamento dos funcionários – Relatórios de impacto baseados em dados – Modelos pré-definidos personalizáveis Empresas de médio a grande porte que precisam conectar iniciativas ERG a resultados comerciais e acompanhar seu impacto Preços personalizados Phenom ERG – Integração da experiência de talentos – Gestão de ERG com aquisição de talentos – Gestão de eventos e grupos Empresas que buscam integrar ERGs com estratégias de aquisição e desenvolvimento de talentos Preços personalizados

10 plataformas de software ERG para fortalecer a cultura da empresa

Aqui está a nossa seleção dos melhores softwares ERG que você pode escolher de acordo com suas necessidades:

1. ClickUp (ideal para integrar o gerenciamento de ERG ao gerenciamento geral do trabalho)

Use os painéis do ClickUp para obter maior visibilidade e alinhamento nas suas atividades de ERG

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho — e sim, isso inclui suas iniciativas ERG. Gerencie tudo em um só lugar, juntamente com os fluxos de trabalho diários da sua equipe, desde o planejamento de eventos até o acompanhamento de mentorias.

Incorpore os ERGs ao espaço de trabalho central da sua empresa

O ClickUp Tasks permite dividir grandes objetivos em tarefas pequenas e viáveis, fáceis de atribuir e acompanhar. Está planejando um evento para o mês da herança cultural? Está organizando mentorias? O ClickUp permite que os líderes de ERG criem do jeito que quiserem, com listas, quadros ou calendários que se adaptam ao fluxo de trabalho de sua equipe.

Com níveis de prioridade, subtarefas, status personalizados e prazos, todos permanecem alinhados, sem a necessidade de mensagens de acompanhamento constantes.

Ele se destaca por trazer grupos de recursos de funcionários para o espaço de trabalho central da sua organização. Ao contrário das soluções ERG dedicadas, o ClickUp integra suas iniciativas de diversidade a fluxos de trabalho mais amplos da empresa, criando visibilidade que ajuda os ERGs a se alinharem com as estratégias de RH.

📮ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, tornando mais difícil recuperar as informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

💡 Dica profissional: Precisa organizar eventos anuais? Integrar novos membros? Coordenar diferentes fusos horários? Os campos personalizados do ClickUp permitem acompanhar dados como horas de voluntariado, tipos de ERG, pronomes e localizações, para que nada se perca na confusão.

Crie uma base de conhecimento ERG com o ClickUp Docs

O gerenciamento e o compartilhamento eficazes de conhecimento são fundamentais para o sucesso dos ERGs, e é por isso que o ClickUp Knowledge Management serve como um hub centralizado para a documentação dos ERGs. Os grupos de recursos podem criar wikis e bases de conhecimento abrangentes para recursos educacionais, melhores práticas de inclusão e informações culturais.

Crie uma única fonte de verdade para toda a documentação do grupo com o ClickUp Knowledge Management

Os líderes de ERG podem criar documentos ClickUp estruturados com páginas aninhadas, o que ajudará os novos membros a compreender a missão e as atividades do grupo.

Crie documentos estruturados e colaborativos com páginas aninhadas e tarefas incorporadas no ClickUp Docs

A plataforma também oferece suporte à edição colaborativa, permitindo que vários membros acessem e contribuam com recursos simultaneamente. O histórico de versões mantém o conteúdo atualizado, preservando o contexto importante.

Mantenha as conversas contextualizadas com o ClickUp Chat

No entanto, o conhecimento por si só não é suficiente — uma comunicação eficaz dá vida a esses recursos. É aqui que o ClickUp Chat permite a comunicação contextual diretamente no seu espaço de trabalho ERG.

Compartilhe ideias, forneça feedback e coordene atividades sem precisar alternar entre várias ferramentas com o ClickUp Chat

Ao contrário dos aplicativos de mensagens isolados, o ClickUp Chat conecta conversas diretamente a tarefas, documentos e projetos, criando discussões focadas que mantêm o ritmo.

🎥 Veja como o ClickUp Chat mantém as conversas organizadas e as equipes conectadas — sem mensagens perdidas, sem tópicos dispersos. Apenas comunicação focada que ajuda as comunidades a prosperarem. Assim como o software ERG, trata-se de dar a cada voz um espaço claro, tornar a colaboração perfeita e transformar o engajamento em impacto real.

A plataforma oferece suporte a anúncios para toda a equipe e conversas privadas, ideais para comunicações amplas do ERG e discussões delicadas sobre diversidade. Para colaboração entre ERGs, os canais de bate-papo podem incluir membros de diferentes grupos, facilitando iniciativas conjuntas e mantendo a conexão com tarefas e documentos relevantes.

Acompanhe o progresso com os painéis, metas e formulários do ClickUp

Os painéis do ClickUp ajudam a visualizar as métricas importantes, como participação em eventos, crescimento do número de membros, horas de voluntariado ou conclusão de iniciativas. Adicione os formulários do ClickUp para coletar inscrições ou feedback dos membros após os eventos. Use as metas do ClickUp para alinhar suas iniciativas com os padrões de diversidade da empresa e acompanhar o sucesso ao longo do tempo.

O ClickUp Forms pode ser usado para inscrições em ERG, confirmações de presença em eventos, coleta de feedback, otimização do envolvimento dos membros e integração.

O ClickUp Time Tracking também ajuda os líderes de ERG a registrar as horas de voluntariado por tarefa ou iniciativa — uma maneira valiosa de destacar o esforço nos bastidores e defender o orçamento ou o apoio executivo.

Para otimizar o trabalho administrativo, os líderes de ERG podem contar com o ClickUp Automations para enviar e-mails de boas-vindas, acionar lembretes ou atualizar o status das tarefas.

Como a IA apoia os Grupos de Recursos de Funcionários (ERGs) e a contratação inclusiva

Os ERGs costumam desempenhar um papel fundamental na definição de práticas de contratação inclusivas, desde a revisão de anúncios de emprego para evitar preconceitos até garantir que os novos contratados se sintam bem-vindos e apoiados. A IA torna esse trabalho mais rápido, consistente e fácil de escalar.

ClickUp Brain para ERG

Com o ClickUp Brain, o copiloto de IA do seu ERG, você pode:

Rascunhe descrições de cargos inclusivas : gere descrições de funções sem linguagem tendenciosa ou excludente.

Crie conteúdo de integração : resuma os recursos do ERG em guias que ajudem os novos contratados a se sentirem conectados desde o primeiro dia.

Prepare itens de ação: capture e atribua instantaneamente ações de acompanhamento das reuniões do comitê de contratação do ERG.

👉 Use o ClickUp Brain para revisar descrições de cargos, redigir documentos de integração e gerar agendas de reuniões.

ClickUp Brain Max: Capture as opiniões do ERG em tempo realCom o Talk to Text no ClickUp Brain Max, os líderes do ERG podem gravar discussões ao vivo, brainstorms ou sessões de mentoria e convertê-las em tarefas estruturadas, como atualizar diretrizes de triagem ou planejar workshops de cultura inclusiva. Todas as ideias são transcritas, resumidas e vinculadas aos fluxos de trabalho, para que as contribuições dos membros do ERG influenciem as decisões de contratação, em vez de se perderem. E com os painéis baseados em IA do ClickUp, os programas ERG podem acompanhar métricas de participação, sentimento e engajamento, fornecendo aos líderes dados concretos para defender mudanças e medir o progresso em direção a contratações mais justas.

Melhores recursos do ClickUp

Crie painéis personalizados para acompanhar métricas de ERG, como crescimento do número de membros, participação em eventos e conclusão de iniciativas

Forneça permissões granulares, permitindo que os líderes do ERG controlem o acesso a documentos ou discussões confidenciais

Colete feedback com o Form View para inscrições em eventos e solicitações de novos membros

Automatize e-mails de boas-vindas, lembretes de eventos e atualizações de status usando o ClickUp Brain

Defina e acompanhe objetivos com o Goals para alinhar os ERGs com as metas de diversidade da organização

Altamente personalizável com modelos, permissões e integrações

Visualize iniciativas nas vistas Lista, Quadro, Calendário ou Gantt para se adequar a diferentes estilos de planejamento

Aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado para líderes de ERG que não estão familiarizados com ferramentas de gerenciamento de projetos

Configuração manual necessária para fluxos de trabalho e relatórios específicos do ERG

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 afirma:

Nossa equipe está espalhada por quatro fusos horários em três países diferentes. Precisamos ter uma comunicação clara entre os membros da equipe, ou haverá um atraso mínimo de um dia. Atribuir tarefas uns aos outros em vez de enviar e-mails ou mensagens pelo Teams é muito mais eficiente. Conversamos e nos atualizamos por meio da própria tarefa, então é muito mais fácil encontrar as conversas relacionadas, em vez de ficar imaginando “essa mensagem estava em um e-mail ou ela me enviou uma mensagem?” e “Quando isso era necessário?” ou “Qual é a urgência?” Todas essas perguntas são respondidas em uma tarefa bem elaborada.

Nossa equipe está espalhada por quatro fusos horários em três países diferentes. Precisamos ter uma comunicação clara entre os membros da equipe, ou haverá um atraso mínimo de um dia. Atribuir tarefas uns aos outros em vez de enviar e-mails ou mensagens pelo Teams é muito mais eficiente. Conversamos e nos atualizamos por meio da própria tarefa, então é muito mais fácil encontrar as conversas relacionadas, em vez de ficar imaginando “essa mensagem estava em um e-mail ou ela me enviou uma mensagem?” e “Quando isso era necessário?” ou “Qual é a urgência?” Todas essas perguntas são respondidas em uma tarefa bem elaborada.

2. Chronus (ideal para programas de mentoria ERG)

via Chronus

O seu programa de mentoria é mais reativo do que estratégico? O Chronus elimina essas suposições com correspondência algorítmica, criando conexões significativas entre líderes seniores e talentos em ascensão.

A Chronus oferece um software especializado que facilita as relações de mentoria dentro dos grupos de recursos de funcionários. Essa plataforma reconhece que a mentoria é frequentemente um componente essencial para o sucesso dos ERGs, conectando profissionais experientes com aqueles que buscam orientação e desenvolvimento.

Melhores recursos do Chronus

Forneça guias de conversação estruturados e ferramentas de definição de metas para apoiar mentores e mentorados ao longo de seu envolvimento

Conecte os membros remotamente por meio de ferramentas de mentoria virtual que funcionam em diferentes localizações geográficas

Supervisione todas as iniciativas de mentoria usando painéis abrangentes de gerenciamento de programas

Limitações do Chronus

Foco principal em mentoria, em vez de ser um software abrangente de gerenciamento de ERG

Preços da Chronus

Core : a partir de US$ 15.995/ano

Empresa : Preços personalizados

Comunidades: A partir de US$ 17.995

Avaliações e comentários da Chronus

G2 : 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chronus?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Fáceis de usar, inovadoras, divertidas e que tornam a carga administrativa da mentoria algo que não é mais um problema.

Fáceis de usar, inovadoras, divertidas e que tornam a carga administrativa da mentoria algo que não é mais um problema.

3. Teleskope Affinities (ideal para insights de ERG baseados em dados)

via Teleskope Affinities

A intuição e o feedback disperso por si só não podem orientar as decisões estratégicas do ERG. Para contrariar isso, o Teleskope Affinities oferece análises poderosas que revelam os padrões e o impacto subjacentes dos seus grupos de recursos de funcionários, transformando intuições em insights acionáveis.

A plataforma se destaca por sua abordagem analítica à gestão de ERG. Ela oferece às organizações insights profundos sobre a saúde do grupo, o engajamento dos funcionários e o impacto. A Teleskope Affinities utiliza dados para ajudar os líderes de ERG a tomar decisões informadas sobre programação, alocação de recursos e planejamento estratégico.

Principais recursos do Teleskope Affinities

Correlacione o envolvimento do ERG com as principais métricas de RH para demonstrar o impacto nos negócios

Visualize as conexões entre membros e grupos por meio do mapeamento de rede

Comunique o valor do ERG em termos comerciais por meio de relatórios prontos para a diretoria executiva

Limitações do Teleskope Affinities

Mais focado na medição do que nas operações diárias do ERG

Preços do Teleskope Affinities

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teleskope Affinities

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

4. Chezie (ideal para a construção de comunidades ERG)

via Chezie

Muitos ERGs funcionam como comitês formais, em vez de comunidades vibrantes. A Chezie muda essa dinâmica ao criar espaços de encontro digitais onde conexões autênticas florescem naturalmente e os membros se sentem genuinamente bem-vindos.

Desenvolvido por especialistas em diversidade e inclusão, este software prioriza a conexão e o envolvimento genuínos em detrimento das funções administrativas, ajudando os ERGs a cumprir seu objetivo principal de criar um sentimento de pertencimento.

A Chezie apoia o crescimento do ERG por meio de ferramentas direcionadas para o recrutamento de membros e recursos de integração de funcionários.

Melhores recursos do Chezie

Compartilhe materiais educacionais em centros de recursos dedicados para cada ERG

Destaque as contribuições dos membros usando ferramentas de reconhecimento integradas para participantes e aliados

Interaja de qualquer lugar com um design voltado para dispositivos móveis que funciona em todos os aparelhos

Limitações da Chezie

Recursos de gerenciamento de projetos menos robustos do que algumas alternativas

Preços da Chezie

Preços baseados em slider: A partir de US$ 15.000/ano

Avaliações e comentários da Chezie

G2 : Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

5. Benevity Affinity Groups (ideal para conectar ERGs com iniciativas de impacto social)

via Benevity Affinity Groups

Amplie o impacto do ERG além da cultura interna para iniciativas voltadas para a comunidade com a Benevity. Essa plataforma aproveita o envolvimento e a paixão dos funcionários para causar impacto externo, conectando grupos de recursos diretamente a causas beneficentes com as quais eles se importam por meio de oportunidades simplificadas de doação e voluntariado.

A plataforma abrangente da Benevity permite que as organizações conectem suas iniciativas ERG a esforços mais amplos de responsabilidade social corporativa (CSR). Essa abordagem ajuda os grupos de recursos de funcionários a aumentar seu impacto, ao mesmo tempo em que demonstra alinhamento com os valores da empresa e os compromissos com a comunidade.

Principais recursos do Benevity Affinity Groups

Lance campanhas de doação que permitam aos ERGs apoiar causas e organizações relevantes

Organize atividades de serviço em grupo com ferramentas integradas de gerenciamento de voluntários

Maximize o impacto das doações com o processamento automatizado de doações correspondentes

Quantifique as contribuições por meio de relatórios detalhados sobre o impacto do envolvimento da comunidade de funcionários

Limitações dos grupos de afinidade da Benevity

Mais focado em doações e voluntariado do que nas operações internas do ERG

Preços do Benevity Affinity Groups

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Benevity Affinity Groups

G2 : 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 3,4/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre os Grupos de Afinidade da Benevity?

Uma avaliação da Capterra afirma:

A Benevity é uma plataforma robusta para gerenciar doações no local de trabalho, voluntariado e programas de subsídios. Do ponto de vista administrativo, a interface é fácil de usar, facilitando a configuração de campanhas e o acompanhamento da participação. A integração com sistemas de folha de pagamento agiliza a correspondência de doações, e as ferramentas de relatórios fornecem dados abrangentes sobre o envolvimento dos funcionários e o impacto do programa. No entanto, atualizações ocasionais podem causar pequenas falhas, e as opções de personalização para campanhas poderiam ser mais flexíveis. No geral, é uma ferramenta poderosa que simplifica as iniciativas de responsabilidade social corporativa.

A Benevity é uma plataforma robusta para gerenciar doações no local de trabalho, voluntariado e programas de subsídios. Do ponto de vista administrativo, a interface é fácil de usar, facilitando a configuração de campanhas e o acompanhamento da participação. A integração com sistemas de folha de pagamento agiliza a correspondência de doações, e as ferramentas de relatórios fornecem dados abrangentes sobre o envolvimento dos funcionários e o impacto do programa. No entanto, atualizações ocasionais podem causar pequenas falhas, e as opções de personalização das campanhas poderiam ser mais flexíveis. No geral, é uma ferramenta poderosa que simplifica as iniciativas de responsabilidade social corporativa.

🧐 Você sabia? CSR não se resume apenas a “fazer o bem”. Empresas com programas de CSR sólidos apresentam taxas de rotatividade 25% a 30% menores.

6. Plataforma Affirmity ERG (ideal para conformidade e relatórios ERG)

via Plataforma ERG da Affirmity

Quando os prazos para relatórios de diversidade se aproximam, as realizações invisíveis do ERG não satisfazem as partes interessadas. A Affirmity captura e quantifica o impacto dos seus grupos de recursos de funcionários, transformando o bom trabalho em progresso documentado que atende aos requisitos regulatórios e aos compromissos ESG.

Com uma visibilidade clara do que está funcionando (e do que não está), as organizações podem tomar decisões mais inteligentes, alocar recursos de forma eficaz e mostrar o valor real das iniciativas ERG — com base em dados, não em anedotas. Esteja você criando novos grupos ou ampliando os já existentes, a Affirmity garante que nenhuma contribuição fique sem registro.

Melhores recursos da plataforma ERG da Affirmity

Facilite a comunicação do ERG com portais dedicados para cada grupo de recursos

Acompanhe as contribuições do ERG para as metas de diversidade, equidade e inclusão

Avalie a participação em eventos, iniciativas e atividades voluntárias

Conecte os ERGs a oportunidades de mentoria por meio do gerenciamento integrado de programas

Limitações da plataforma ERG da Affirmity

Pode ser necessário personalizar para se adequar às necessidades específicas da organização

Recursos limitados de gamificação e engajamento em comparação com algumas alternativas

Preços da plataforma Affirmity ERG

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a plataforma Affirmity ERG

G2 : Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

7. MentorcliQ Diverst (ideal para gerenciamento de ERG em nível empresarial)

via MentorcliQ

O MentorcliQ Diverst combina gerenciamento de ERG e mentoria em uma plataforma pronta para uso corporativo. Ofereça suporte a todas as etapas do ciclo de vida do ERG — desde a formação até o acompanhamento do impacto — enquanto conecta os membros por meio de relações de mentoria estruturadas.

Ele foi projetado para organizações globais complexas e oferece suporte específico para cada região, integrações com HRIS e LMS e planejamento de sucessão integrado para manter a liderança forte e os programas consistentes. Seja expandindo ERGs em diferentes fusos horários ou desenvolvendo futuros líderes, o MentorcliQ Diverst ajuda suas comunidades a crescerem com propósito.

MentorcliQ Diverst: melhores recursos

Coordene programas globalmente com suporte à implementação de ERG específico para cada região

Garanta a continuidade da liderança com recursos integrados de planejamento de sucessão

Conecte-se a sistemas empresariais por meio da integração perfeita com plataformas HRIS e LMS

MentorcliQ Limitações do Diverst

Implementação complexa que requer envolvimento significativo da TI

Estrutura de custos mais elevada, adequada para organizações de maior dimensão

MentorcliQ Preços Diverst

Preços personalizados

Avaliações e comentários do MentorcliQ Diverst

G2 : 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MentorcliQ Diverts?

Uma avaliação da G2 afirma:

Minha experiência geral com o MentorCliq foi muito positiva. A plataforma forneceu uma estrutura clara que facilitou a conexão com meu mentor/mentorado, o estabelecimento de metas e o acompanhamento do progresso ao longo do tempo. Os recursos e orientações estruturados ajudaram a manter nossas conversas focadas e significativas. Isso eliminou as suposições da mentoria e tornou o processo mais impactante e consistente. Gostei da facilidade de navegação e de como isso ajudou na construção de relacionamentos reais.

Minha experiência geral com o MentorCliq foi muito positiva. A plataforma forneceu uma estrutura clara que facilitou a conexão com meu mentor/mentorado, o estabelecimento de metas e o acompanhamento do progresso ao longo do tempo. Os recursos e orientações estruturados ajudaram a manter nossas conversas focadas e significativas. Isso eliminou as suposições da mentoria e tornou o processo mais impactante e consistente. Gostei da facilidade de navegação e de como isso ajudou na construção de relacionamentos reais.

8. Software Qooper ERG (ideal para dimensionamento de programas ERG)

via Qooper

O salto do entusiasmo do ERG para o sucesso sustentável muitas vezes fracassa sem a estrutura certa. A Qooper fornece a estrutura e as melhores práticas que transformam boas intenções em grupos de recursos de funcionários maduros e impactantes, que crescem naturalmente com o crescimento dos funcionários em sua organização.

O Qooper ERG Software oferece uma plataforma completa de gerenciamento de grupos de recursos de funcionários para ajudar as organizações a estabelecer, gerenciar e dimensionar suas iniciativas de diversidade e inclusão.

Melhores recursos do software ERG da Qooper

Coordene atividades em grupo com gerenciamento de eventos, RSVPs e acompanhamento de participação

Facilite conexões de mentoria com correspondência baseada em IA, com base em objetivos e interesses

Avalie o sucesso do programa usando painéis analíticos e relatórios de impacto

Aumente o engajamento por meio de um design voltado para dispositivos móveis com notificações push

Limitações do software ERG da Qooper

Menos personalizável do que algumas alternativas empresariais

Integrações limitadas com o ecossistema mais amplo de RH

Preços do software Qooper ERG

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o software ERG da Qooper

G2 : 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qooper?

Uma avaliação da G2 afirma:

Pronto para uso, ele tem tudo o que você precisa para iniciar um programa de mentoria. É fácil de implementar, fácil de usar, tem uma interface intuitiva e um ótimo atendimento ao cliente. Nossa especialista em implementação, Ipek, foi incrível e continua sendo, mesmo depois de termos lançado nosso programa. Ela está sempre verificando e responde rapidamente a todos os e-mails. No geral, é um ótimo programa e serviço.

Pronto para uso, ele tem tudo o que você precisa para iniciar um programa de mentoria. É fácil de implementar, fácil de usar, tem uma interface intuitiva e um ótimo atendimento ao cliente. Nossa especialista em implementação, Ipek, foi incrível e continua sendo, mesmo depois de termos lançado nosso programa. Ela está sempre verificando e responde rapidamente a todos os e-mails. No geral, é um ótimo programa e serviço.

9. WeSpire (ideal para medir o impacto do ERG)

via WeSpire

Durante restrições orçamentárias, as iniciativas de “bem-estar” são as primeiras a serem analisadas. A WeSpire defende seus investimentos em ERG conectando diretamente o recrutamento de diversidade e trabalhos relacionados aos resultados comerciais e métricas importantes, como engajamento, retenção e inovação, transformando a percepção de centro de custos para criador de valor.

Esta solução abrangente ajuda as médias e grandes empresas a ampliar suas iniciativas de diversidade, integrando-as a programas mais amplos de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança) e RSE.

Melhores recursos do WeSpire

Envolva os membros por meio de vários canais, incluindo eventos, fóruns de discussão e campanhas

Lance iniciativas ERG rapidamente usando programação pré-definida e modelos personalizáveis

Analise a participação e o impacto com métricas baseadas em dados e ferramentas de relatórios

Limitações do WeSpire

Foco principal na medição, em vez das operações diárias

Configuração mais complexa para organizações sem estruturas métricas claras

Preços do WeSpire

Preços personalizados

Avaliações e comentários da WeSpire

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Sem avaliações disponíveis

10. Phenom ERG (Melhor para integração da experiência de talentos)

via Phenom ERG

Expanda seus ERGs para além de iniciativas isoladas de diversidade, transformando-os em partes integrais do seu ecossistema de talentos. O Phenom ERG conecta os grupos de recursos de funcionários diretamente à aquisição, desenvolvimento e retenção de talentos, incorporando-os à experiência completa de engajamento dos funcionários.

O Phenom ERG faz parte da plataforma abrangente de experiência de talentos da Phenom, oferecendo uma solução especializada para criar, gerenciar e medir o impacto dos grupos de recursos de funcionários.

Melhores recursos do Phenom ERG

Compartilhe oportunidades abertas com grupos específicos para promover funções e atrair candidatos internos diversificados

Designe gerentes de ERG com permissões especializadas para liderar e moderar grupos de forma eficaz

Crie e gerencie eventos em grupo para conectar os membros virtualmente e pessoalmente

Limitações do Phenom ERG

Requer integração com a plataforma Phenom mais ampla para obter o máximo valor

Preços do Phenom ERG

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Phenom ERG

G2 : 4,3/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Phenom?

Uma avaliação da G2 afirma:

À primeira vista, a Phenom oferece tudo o que um recrutador e um gerente de marca do empregador poderiam desejar. Uma maneira de acompanhar a origem dos candidatos, maneiras fáceis de armazenar candidatos em um CRM, maneiras simplificadas de promover eventos, etc., tudo em um só lugar.

À primeira vista, a Phenom oferece tudo o que um recrutador e um gerente de marca do empregador poderiam desejar. Uma maneira de acompanhar a origem dos candidatos, maneiras fáceis de armazenar candidatos em um CRM, maneiras simplificadas de promover eventos, etc., tudo em um só lugar.

⭐ Menções especiais

Ideal para: Benchmarking de diversidade cultural. Fornece insights detalhados sobre a diversidade da força de trabalho — abrangendo etnia, herança cultural e sistemas de crenças — e compara sua organização com benchmarks do seu setor ou região.

Ideal para: Comunicação interna personalizada para ERGsUma plataforma de comunicação baseada em IA que envia boletins informativos e atualizações direcionados aos membros do ERG por vários canais (e-mail, celular, intranets), com ferramentas avançadas de análise e segmentação.

Ideal para: Benchmarking de inclusão de pessoas com deficiência. Essa ferramenta permite que as organizações autoavaliem suas práticas de inclusão de pessoas com deficiência em áreas como recrutamento, acomodação e desenvolvimento de carreira, complementando os esforços do ERG focados em acessibilidade e inclusão.

Transforme a cultura do seu local de trabalho por meio de ERGs com propósito

Escolher o software ERG certo é essencial para criar grupos de recursos de funcionários que promovam a inclusão e o sentimento de pertencimento. As plataformas apresentadas neste guia oferecem várias abordagens, desde soluções completas até ferramentas especializadas focadas em diferentes aspectos da gestão de ERG.

Pense no tamanho e nas necessidades da sua organização e em que estágio de crescimento seus ERGs se encontram. Muitas plataformas oferecem demonstrações ou versões de avaliação, permitindo que você teste os recursos antes de se comprometer.

O ClickUp oferece a flexibilidade necessária para que os ERGs prosperem, com recursos robustos de gerenciamento de conhecimento e ferramentas como o ClickUp Chat. Pronto para ver como funciona? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!