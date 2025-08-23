os 10 melhores softwares de controle de custos de projetos em 2025

Na metade do trimestre, os números não batiam. O orçamento dizia uma coisa, a planilha outra e a equipe financeira tinha uma terceira versão. Ninguém estava errado, mas ninguém tinha uma visão completa da situação.

Se você já lidou com dados de custos dispersos ou surpresas de orçamento em estágios avançados, sabe como as coisas podem sair do controle rapidamente sem a configuração adequada. A solução? Ferramentas criadas para acompanhar os custos à medida que o projeto avança.

Aqui estão as principais ferramentas de software de controle de custos de projetos que trazem clareza aos orçamentos e previsões. Vamos começar! 💰

Os melhores softwares de controle de custos de projetos em resumo

Antes de mergulhar de cabeça, veja aqui uma comparação rápida dos principais softwares de gerenciamento de projetos para controle de custos. 💸

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Acompanhamento centralizado de custos em fluxos de trabalho de projetos em tempo real para indivíduos, empresas de médio porte e grandes empresas Acompanhamento de custos ao nível das tarefas com campos personalizados, análise do orçamento em comparação com os valores reais nos painéis, alertas de custos automatizados, acompanhamento do tempo, IA e automatização Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Produtivo Acompanhamento da rentabilidade da agência, desde o orçamento até a fatura, para equipes de médio porte e agências em crescimento Acompanhamento do orçamento e da rentabilidade em tempo real, taxas de faturamento personalizadas, relatórios financeiros detalhados, assistência por IA Teste gratuito disponível; planos a partir de US$ 11/mês Screendragon Gerenciamento de custos de campanha em fluxos de trabalho de marketing criativo para departamentos de marketing e equipes criativas internas Acompanhamento de gastos multicanal, relatórios baseados no ROI, aprovações automatizadas de orçamento, assistência por IA Preços personalizados Wrike Supervisão complexa de custos entre departamentos para equipes de projetos empresariais e consultores Modelos de orçamento de projetos, controle automatizado de tempo, relatórios de rentabilidade por fase, assistência por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Smartsheet Orçamento baseado em planilhas com colaboração em tempo real para equipes pequenas e usuários com foco em finanças Alertas de gastos, relatórios agregados, trilhas de auditoria, planilhas colaborativas de planejamento de custos, assistência por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Toggl Track Orçamento simples baseado em tempo, com configuração descomplicada para freelancers e equipes de projeto enxutas Acompanhamento do tempo do projeto com alertas de orçamento, relatórios de análise de produtividade Plano gratuito disponível (até 5 usuários); planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Harvest Controle de tempo vinculado diretamente ao faturamento e à receita para consultores e equipes de atendimento ao cliente Registros de tempo, relatórios de rentabilidade por cliente/projeto, previsão de taxa de queima Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,75/mês por usuário Hubstaff Gerenciamento e monitoramento de tempo e custos para equipes distribuídas e empresas que priorizam o trabalho remoto Acompanhamento da produtividade dos funcionários, acompanhamento de custos por projeto, integração com folha de pagamento Teste gratuito disponível; planos a partir de US$ 7/mês por usuário Sage Intacct Integração do acompanhamento de custos para equipes financeiras em grandes empresas Orçamentos de projetos vinculados ao razão geral, governança de despesas em tempo real, relatórios de rentabilidade multidimensionais, assistência por IA Preços personalizados Procore Controle completo dos custos de projetos para grandes empresas de construção e empreiteiros gerais Códigos de custos específicos para construção, sincronização entre campo e finanças, gerenciamento automatizado de ordens de alteração, relatórios detalhados, assistência por IA Preços personalizados

Como escolher um software de controle de custos de projetos?

Ao selecionar um software de controle de custos de projetos, priorize recursos que simplificam o gerenciamento financeiro e apoiam o sucesso do projeto. Considere esses recursos para suas ferramentas de gerenciamento de custos preferidas:

Gerenciamento de orçamento em tempo real: monitore as despesas em relação aos orçamentos instantaneamente para ficar por dentro dos custos

Relatórios e análises detalhados: Obtenha insights sobre tendências e variações de custos com Obtenha insights sobre tendências e variações de custos com relatórios robustos de controle de tempo

Integrações perfeitas: Conecte-se a softwares de contabilidade ou sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para reduzir a entrada manual de dados

Recursos de segurança robustos: Proteja os dados de custos do seu projeto com criptografia e controles de acesso baseados em funções

Escalabilidade: Adapte-se facilmente às necessidades crescentes do projeto ou da organização

Acesso móvel: habilite atualizações em tempo real para membros remotos e sem desktop, facilitando a execução perfeita dos projetos

Alertas automatizados: receba notificações sobre excedentes orçamentários para evitar surpresas durante o ciclo de vida do projeto

Suporte a várias moedas: Facilite projetos globais com diversas opções de moeda para um gerenciamento eficaz dos custos do projeto

💡 Dica profissional: use um registro de “gastos ocultos” para acompanhar custos informais, como almoços da equipe ou ferramentas pontuais, para que você possa ver como essas pequenas despesas se acumulam e definir um limite.

📊 Erro orçamentário: O Estádio Olímpico de Montreal tinha um orçamento inicial de CAD 134 milhões, mas acabou custando mais de CAD 1,6 bilhão. A má supervisão financeira e a interferência política transformaram o projeto em um passivo de 30 anos.

O melhor software de orçamento e controle de custos de projetos

Veja alguns dos melhores softwares de controle de custos de projetos criados para lidar com fluxos de trabalho reais em equipe. 📑

1. ClickUp (Ideal para acompanhamento centralizado de custos dentro dos fluxos de trabalho do projeto)

Crie sua primeira tarefa no ClickUp Acompanhe as despesas por tarefa usando o ClickUp Tasks

Acompanhar os custos do projeto isoladamente muitas vezes leva a atrasos, gastos excessivos ou aprovações perdidas. As equipes alternam entre planilhas, correntes de e-mail e aplicativos de controle de tempo, nenhum dos quais se conecta ao trabalho real.

O ClickUp reúne tudo em um único espaço, para que o acompanhamento de custos se torne parte do projeto, e não uma tarefa secundária.

💵 Incorpore detalhes financeiros às tarefas

O ClickUp Tasks facilita o acompanhamento das atualizações financeiras ao nível das tarefas.

Digamos que uma agência de eventos esteja coordenando uma grande conferência. Cada tarefa — reserva do local, coordenação dos palestrantes, gerenciamento de fornecedores — pode incluir notas de custos, faturas de fornecedores e atualizações de status em tempo real. As equipes financeira e de projetos podem marcar umas às outras, deixar comentários e confirmar pagamentos sem a necessidade de alternar entre telas.

Adicione campos personalizados ao ClickUp para transformar tarefas em rastreadores de orçamento, adicionando informações como “Custo estimado”, “Custo real” e “Tipo de custo”.

💵 Acompanhe o tempo e os resultados enquanto trabalha

Registre o esforço com precisão usando o ClickUp Project Time Tracking

O ClickUp Project Time Tracking traz os custos de mão de obra para o quadro. Os membros da equipe acompanham as horas por tarefa e os gerentes de projeto veem os dados em tempo real para que os cronogramas possam ser ajustados ou excedentes sinalizados.

As equipes podem exibir os dados do projeto por meio dos painéis do ClickUp, selecionando entre mais de 50 widgets para personalizá-los.

Analise os custos em tempo real usando os painéis do ClickUp

Por exemplo, uma equipe de produto que gerencia o lançamento de um recurso importante pode criar um painel que mostra as horas registradas por membro da equipe, o orçamento em comparação com os valores reais por sprint e a divisão dos custos por tipo de tarefa. Isso oferece a todos, desde os líderes do projeto até os executivos, uma visão compartilhada do progresso financeiro sem trabalho extra de relatórios.

💵 Economize tempo com modelos

Obtenha um modelo gratuito Compare os gastos estimados e reais entre as tarefas com o modelo de análise de custos do projeto ClickUp

O modelo de análise de custos de projetos do ClickUp oferece às equipes uma estrutura pronta para estimar e acompanhar orçamentos em todas as etapas. É especialmente útil para equipes que executam projetos com escopos fixos ou financiamento baseado em subsídios que exigem um acompanhamento preciso das variações.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp para realizar revisões estruturadas

Ao mesmo tempo, o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp adiciona mais supervisão. Uma agência digital que gerencia vários clientes pode usar isso para atribuir revisões orçamentárias recorrentes, registrar aprovações de clientes e comparar o desempenho dos custos em vários entregáveis.

O modelo mantém tudo visível e organizado, mesmo quando várias equipes estão envolvidas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Embora as tarefas possam ser atualizadas pelo celular, inserir ou revisar dados detalhados de custos não é tão fácil ou eficiente em telas menores

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.470 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo sobre o ClickUp como software de controle de custos de projetos:

Os recursos do ClickUp em gerenciamento de projetos e programas são realmente excepcionais, estabelecendo um novo padrão no mercado. Ele oferece um conjunto poderoso de ferramentas que facilitam não apenas o acompanhamento eficiente de tarefas, mas também o gerenciamento abrangente de diversos projetos e programas. [...] Além disso, a ampla seleção de modelos bem projetados do ClickUp simplifica o processo de configuração do projeto, aumentando significativamente a produtividade e a eficiência do planejamento do projeto.

📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão espalhadas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamentos. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho excessivo e revelando os insights mais importantes, exatamente quando são necessários. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

2. Produtivo (ideal para agências criativas que acompanham a rentabilidade)

via Productive

As agências criativas muitas vezes têm dificuldade em descobrir quais projetos realmente geram lucro. O Productive resolve isso por meio do acompanhamento da rentabilidade em tempo real, que mostra a situação financeira da sua agência em cada projeto.

A plataforma conecta o controle de tempo diretamente aos orçamentos, permitindo que você monitore as margens de lucro à medida que o trabalho avança. O que diferencia essa ferramenta dos gerenciadores de projetos genéricos é seu profundo conhecimento dos fluxos de trabalho das agências, desde a integração do cliente até o faturamento final.

Melhores recursos produtivos

Acompanhe as horas faturáveis em relação aos orçamentos dos projetos em tempo real e receba alertas instantâneos quando se aproximar dos limites de gastos ou dos limites de rentabilidade

Gere relatórios financeiros abrangentes que detalham os custos em diferentes fases do projeto, membros da equipe e segmentos de clientes

Preencha automaticamente formulários de despesas, gere relatórios e resuma as atividades das tarefas com a IA produtiva

Crie taxas de faturamento personalizadas para diferentes membros da equipe, tipos de projetos e níveis de clientes

Monitore a capacidade da equipe e o nivelamento de recursos em vários projetos para evitar compromissos excessivos

Limitações produtivas

O ecossistema de integração é menor em comparação com concorrentes de nível empresarial, como o ClickUp

Relatórios personalizados exigem conhecimento técnico para serem configurados de forma eficaz, o que pode ser um desafio para equipes menores sem suporte de TI dedicado

Preços produtivos

Teste gratuito

Essencial: US$ 11/mês

Profissional: US$ 28/mês

Ultimate: US$ 39/mês

Avaliações e comentários produtivos

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Productive?

Aqui está a opinião de um avaliador do G2 sobre as ferramentas de gerenciamento de custos de projetos da Productive:

O mais útil para nós, como agência, é a visibilidade que temos sobre tudo o que está acontecendo no negócio. Desde o orçamento inicial, passando pela vida útil de um projeto e até o faturamento, a integração estreita dos dados relevantes torna os erros muito menos prováveis. Ser capaz de ver todos os nossos recursos e utilização (já mencionei que você pode gerar um relatório para praticamente qualquer coisa?) em um único painel é realmente útil.

O mais útil para nós, como agência, é a visibilidade que temos sobre tudo o que está acontecendo no negócio. Desde o orçamento inicial, passando pela vida útil de um projeto e até o faturamento, a integração estreita dos dados relevantes torna os erros muito menos prováveis. Ser capaz de ver todos os nossos recursos e utilização (eu mencionei que você pode gerar um relatório para praticamente qualquer coisa?) em um único painel é realmente útil.

3. Screendragon (Ideal para equipes de marketing que gerenciam orçamentos de campanhas)

via Screendragon

Já tentou gerenciar uma campanha de marketing complexa e, ao mesmo tempo, controlar cada centavo gasto? O Screendragon enfrenta esse desafio por meio de uma automação de fluxo de trabalho criada especificamente para equipes de marketing. Ele lida com facilidade com os processos de aprovação criativa que normalmente criam gargalos na execução da campanha.

As equipes podem configurar um roteamento automatizado que mantém os projetos em andamento, ao mesmo tempo em que mantém a visibilidade completa do orçamento. Dessa forma, você pode ver exatamente quanto custa cada etapa do desenvolvimento da campanha e otimizar de acordo.

Principais recursos do Screendragon

Acompanhe os gastos com campanhas em vários canais, fornecedores e tipos de mídia em um painel unificado

Configure categorias de orçamento personalizadas que se alinham perfeitamente às estruturas das campanhas de marketing

Gere relatórios detalhados de ROI que conectam os gastos da campanha às métricas de desempenho, ajudando você a identificar quais investimentos oferecem os maiores retornos

Aproveite a assistência de IA para obter insights operacionais e de recursos, criar conteúdo alinhado à marca e construir fluxos de trabalho proativos

Obtenha uma visão completa da capacidade dos recursos para um gerenciamento eficaz dos mesmos

Limitações do Screendragon

O design da interface parece desatualizado em comparação com ferramentas mais recentes de gerenciamento de projetos de marketing

Personalizações e recursos avançados geralmente exigem assistência da equipe de suporte da Screendragon, o que pode retardar a implementação

Preços do Screendragon

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Screendragon

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

💡 Dica profissional: Crie uma métrica de “velocidade de gastos” para medir a rapidez com que cada equipe gasta seu orçamento. Isso é ótimo para identificar ineficiências, como uma equipe que usa excessivamente as horas dos prestadores de serviços.

4. Wrike (ideal para projetos complexos que exigem supervisão detalhada)

via Wrike

Projetos complexos tendem a sair do controle, especialmente quando vários departamentos precisam colaborar nos resultados. O Wrike aborda isso por meio de fluxos de trabalho personalizáveis que se adaptam a praticamente qualquer estrutura de projeto, mantendo um acompanhamento detalhado dos custos durante todo o processo.

As equipes apreciam particularmente a capacidade da plataforma de lidar com a complexidade de nível empresarial sem sacrificar a visibilidade dos custos do projeto e a utilização dos recursos.

Melhores recursos do Wrike

Crie modelos detalhados de orçamento de projetos que incluem categorias predefinidas, processos de aprovação e parâmetros de acompanhamento de custos

Estime, aloque e acompanhe as finanças em tempo real para todos os projetos em um só lugar com o recurso orçamento

Gere relatórios abrangentes que analisam a rentabilidade do projeto em diferentes dimensões

Configure o acompanhamento automatizado do tempo e relatórios de despesas que se integram diretamente aos orçamentos dos projetos

Obtenha respostas rápidas para dúvidas sobre projetos e gere atualizações de projetos com o Wrike AI

Limitações do Wrike

Não possui recursos integrados de compartilhamento de tela, mensagens ou videoconferência, o que obriga o uso de ferramentas externas para colaboração em tempo real

Os usuários relatam tempos de carregamento lentos ou falhas, como páginas que não carregam após ficarem inativas

A gestão financeira avançada, como faturamento ou acompanhamento de despesas, geralmente requer integração com outros softwares

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.810 avaliações)

📊 Erro orçamentário: O Aeroporto de Berlim-Brandemburgo deveria ter sido inaugurado em 2011, com um orçamento de € 2,5 bilhões. Ele finalmente foi inaugurado em 2020, depois que os custos subiram para € 7 bilhões. Investigações citaram um controle deficiente dos custos do gerenciamento do projeto e a falta de um acompanhamento centralizado.

📚 Leia também: Testamos as melhores alternativas e concorrentes do Wrike

5. Smartsheet (ideal para quem gosta de planilhas e gerencia as finanças de projetos)

via Smartsheet

Se sua equipe vive e respira planilhas, mas precisa de recursos mais sofisticados de acompanhamento de projetos, o Smartsheet preenche essa lacuna com perfeição. Ele combina a interface em grade familiar que todos sabem usar com recursos poderosos de gerenciamento de projetos que acompanham os custos com eficácia.

As equipes podem criar orçamentos de projetos complexos usando fórmulas de planilhas, enquanto acessam recursos avançados, como fluxos de trabalho automatizados e colaboração em tempo real.

Você pode usá-lo para acompanhar despesas, monitorar custos de recursos e criar relatórios agregados que consolidam dados financeiros de vários projetos.

Principais recursos do Smartsheet

Gere relatórios financeiros de nível executivo com aparência semelhante às planilhas tradicionais, mas extraindo dados do acompanhamento de projetos em tempo real

Use IA para analisar suas planilhas, gerar insights e prever tendências nos gastos do projeto

Alocar recursos, acompanhar suas taxas de utilização e calcular os custos de mão de obra com base nas tarefas atribuídas e nas tarifas horárias

Configure formatação condicional e alertas automáticos que destacam variações orçamentárias, excedentes e problemas de alocação de recursos

Colabore em orçamentos de projetos e planejamento financeiro por meio de planilhas compartilhadas, nas quais vários membros da equipe podem inserir dados enquanto mantêm trilhas de auditoria completas

Limitações do Smartsheet

As alterações nem sempre são atualizadas em tempo real e não há salvamento automático

Os relatórios são limitados a 500 linhas por página, e navegar em relatórios grandes pode ser tedioso

Alguns usuários relatam recursos de segurança inadequados, como locais de armazenamento de dados pouco claros ou a falta de uma função de “superadministrador” para acesso total às planilhas

Preços do Smartsheet

Teste gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Gerenciamento avançado do trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 19.680 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão sobre este software de controle de custos de projetos, retirada de uma avaliação do G2:

Gosto da versatilidade do Smartsheet e da possibilidade de utilizá-lo para muitas aplicações diferentes. Às vezes, uso-o apenas como uma versão mais avançada e interativa do Excel; outras vezes, aproveito o painel e as funcionalidades de automação para criar ferramentas muito poderosas que tornam o trabalho muito mais fácil e organizado

Gosto da versatilidade do Smartsheet e da possibilidade de utilizá-lo para muitas aplicações diferentes. Às vezes, uso-o apenas como uma versão mais avançada e interativa do Excel; outras vezes, aproveito o painel e as funcionalidades de automação para criar ferramentas muito poderosas que tornam o trabalho muito mais fácil e organizado

📚 Leia também: Principais alternativas ao Smartsheet

6. Toggl Track (ideal para controle simples do tempo em projetos)

via Toggl Track

Às vezes, você só precisa saber onde seu tempo está sendo gasto, sem ter que lidar com a complexidade do gerenciamento de projetos. O Toggl Track oferece isso por meio de um rastreamento de tempo extremamente simples que funciona em qualquer dispositivo ou plataforma.

Esta ferramenta foi projetada para facilitar o seu trabalho: inicie um cronômetro, atribua-o a um projeto e pare quando terminar. Sem fluxos de trabalho complicados ou campos obrigatórios que atrasam o seu trabalho. As equipes adoram como os relatórios detalhados revelam padrões no uso do tempo que afetam diretamente a rentabilidade do projeto.

Melhores recursos do Toggl Track

Defina orçamentos de projetos com base em estimativas de tempo e receba alertas quando o tempo rastreado se aproximar ou exceder as horas alocadas

Acompanhe o tempo offline e sincronize automaticamente quando se reconectar, garantindo que você nunca perca horas faturáveis

Analise os padrões de produtividade da equipe por meio de relatórios que mostram os horários de pico de desempenho, as taxas de eficiência do projeto e os padrões de cada colaborador

Limitações do Toggl Track

Os recursos de gerenciamento de equipe são básicos em comparação com plataformas completas de gerenciamento de projetos

Não possui recursos nativos de faturamento e registro de intervalos, rastreamento por GPS, folha de pagamento ou agendamento

Editar entradas de tempo pode ser complicado e propenso a erros

Não é possível pausar os temporizadores; você deve parar e reiniciar, o que leva a entradas fragmentadas (por exemplo, várias sessões de 5 segundos)

Preços do Toggl Track

Gratuito (para até cinco usuários)

Starter: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Toggl Acompanhe avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.570 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.575 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Track?

Esta análise da Capterra traz uma perspectiva interessante:

O Toggl Track é muito fácil de usar. É simples de navegar. Gosto da facilidade com que é possível continuar um projeto anterior ou adicionar um novo. O código de cores também ajuda a dividir as áreas em que passo a maior parte do meu tempo. Também gosto muito da guia de relatórios – é bom ver quantas horas foram trabalhadas e a porcentagem do meu tempo gasto em cada projeto.

O Toggl Track é muito fácil de usar. É simples de navegar. Gosto da facilidade com que é possível continuar um projeto anterior ou adicionar um novo. O código de cores também ajuda a dividir as áreas em que passo a maior parte do meu tempo. Também gosto muito da guia de relatórios – é bom ver quantas horas foram trabalhadas e a porcentagem do meu tempo gasto em cada projeto.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Toggl para controle de tempo

🔍 Você sabia? Apenas 41% das organizações entregam a maioria ou todos os projetos dentro do orçamento. Isso destaca uma lacuna significativa que o acompanhamento de custos pode ajudar a preencher.

7. Harvest (ideal para controle integrado de tempo e faturamento)

via Harvest

Os gerentes de projeto que precisam de integração perfeita entre rastreamento de custos e faturamento de clientes consideram o Harvest particularmente valioso. O software de orçamento de projetos conecta o rastreamento de tempo diretamente aos processos de faturamento, garantindo que todas as horas faturáveis sejam capturadas e convertidas em receita com eficiência.

As equipes financeiras apreciam a forma como o Harvest lida com o acompanhamento de custos internos e o faturamento de clientes externos em um único sistema, reduzindo o trabalho de reconciliação entre diferentes plataformas. Os relatórios detalhados mostram quais projetos e clientes geram as margens mais altas.

Aproveite os melhores recursos

Configure lembretes automáticos de controle de tempo e resumos semanais que ajudam você a manter hábitos consistentes de controle

Analise o desempenho da sua empresa por meio de relatórios abrangentes que mostram quais clientes, projetos e tipos de trabalho geram maior lucratividade

Crie previsões de projetos precisas com base nas taxas de consumo atuais e nas alocações orçamentárias restantes para prever a rentabilidade final do projeto

Crie faturas automaticamente a partir do tempo e das despesas rastreados e envie-as aos clientes diretamente da plataforma

Limitações do Harvest

Não possui recursos integrados de folha de pagamento ou impostos sobre vendas automatizados, exigindo trabalho manual ou integrações de terceiros

Não há um centro de notificações centralizado para atualizações como envio de planilhas de horas ou lembretes de faturas

As opções de filtragem para tarefas ou entradas de tempo são básicas, dificultando a análise de categorias ou grupos específicos nos relatórios

Preços do Harvest

Gratuito

Pro: US$ 13,75/mês por usuário

Premium: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários da Harvest

G2: 4,3/5 (mais de 815 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 630 avaliações)

📊 Erro orçamentário: No início dos anos 2000, um projeto do governo britânico para modernizar os registros de saúde disparou de £ 2 bilhões para £ 12 bilhões antes de ser descartado.

8. Hubstaff (ideal para equipes remotas que precisam de monitoramento detalhado das atividades)

via Hubstaff

Os líderes de operações que gerenciam equipes distribuídas precisam de visibilidade detalhada sobre como os funcionários remotos gastam seu tempo e como isso se traduz em custos para o projeto. O Hubstaff oferece essa visibilidade por meio de um monitoramento de atividades abrangente.

Ele oferece responsabilidade sem ser excessivamente invasivo — os membros da equipe podem ver seus próprios padrões de produtividade, enquanto os gerentes obtêm a visibilidade necessária para calcular os custos do projeto com precisão. Os relatórios detalhados ajudam a identificar quais padrões de trabalho remoto levam à entrega mais eficiente do projeto.

Melhores recursos do Hubstaff

Monitore a produtividade da equipe por meio da captura automática de telas e do acompanhamento do uso de aplicativos

Acompanhe os custos do projeto em tempo real enquanto os membros da equipe trabalham, com cálculo automático dos custos de mão de obra com base nas tarifas horárias individuais e no tempo real investido

Defina orçamentos semanais ou limites de custos fixos para projetos e membros da equipe para evitar gastos excessivos

Configure o processamento automatizado da folha de pagamento com base nas horas rastreadas e nas atribuições do projeto, simplificando os processos de pagamento

Veja relatórios detalhados sobre os custos do projeto, os gastos dos membros da equipe e o histórico do orçamento.

Limitações do Hubstaff

Os recursos de monitoramento de funcionários podem parecer invasivos e prejudicar o moral da equipe se não forem implementados com cuidado, além de serem inadequados para acompanhar trabalhos criativos ou estratégicos

Preocupações com a privacidade podem limitar a adoção em organizações com requisitos rigorosos de proteção de dados

Seu ponto forte é principalmente o gerenciamento de custos de mão de obra; ele é menos equipado para lidar com custos de materiais ou outras despesas não relacionadas à mão de obra do projeto

Preços do Hubstaff

Teste gratuito

Starter: US$ 7/mês por usuário (mínimo de duas licenças)

Cresça: US$ 9/mês por usuário (mínimo de duas licenças)

Equipe: US$ 12/mês por usuário (mínimo de duas licenças)

Empresa: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Hubstaff

G2: 4,2/5 (mais de 1.440 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.570 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff?

Uma avaliação do G2 descreve assim:

O Hubstaff oferece uma maneira integrada de monitorar o tempo e a produtividade da equipe. A capacidade de fazer capturas de tela periódicas, monitorar os níveis de atividade e integrar ferramentas de gerenciamento de projetos como Trello e Asana o torna extremamente valioso para equipes remotas. [...] Às vezes, o monitoramento de atividades pode parecer excessivamente intrusivo, especialmente com capturas de tela frequentes. O aplicativo móvel também tende a apresentar lentidão ou travar ocasionalmente, o que pode interromper a produtividade em trânsito.

O Hubstaff oferece uma maneira integrada de monitorar o tempo e a produtividade da equipe. A capacidade de fazer capturas de tela periódicas, monitorar os níveis de atividade e integrar ferramentas de gerenciamento de projetos como Trello e Asana o torna extremamente valioso para equipes remotas. [...] Às vezes, o monitoramento de atividades pode parecer excessivamente intrusivo, especialmente com capturas de tela frequentes. O aplicativo móvel também tende a apresentar lentidão ou travar ocasionalmente, o que pode interromper a produtividade em trânsito.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Hubstaff

9. Sage Intacct (Melhor para integração de gestão financeira empresarial)

via Sage Intacct

As organizações empresariais precisam de um acompanhamento dos custos dos projetos que se integre perfeitamente nos sistemas financeiros e nas estruturas de relatórios existentes. O Sage Intacct oferece isso através de recursos abrangentes de gestão financeira.

Ele se destaca na contabilidade de projetos, permitindo que você acompanhe e gerencie custos, faturamentos e receitas para cada projeto com um alto grau de precisão. Você pode alocar custos diretos e indiretos, gerenciar cronogramas de faturamento complexos e reconhecer receitas de acordo com as normas contábeis.

As equipes financeiras podem finalmente obter dados precisos sobre a rentabilidade dos projetos, que são alimentados diretamente nas demonstrações financeiras corporativas e nos relatórios executivos, sem a necessidade de manipulação manual dos dados.

Melhores recursos do Sage Intacct

Crie orçamentos sofisticados para projetos que se conectam às contas do razão e atualizam automaticamente as demonstrações financeiras

Marque transações com projeto, departamento, localização e outras dimensões para obter análises financeiras e relatórios detalhados

Configure controles financeiros automatizados que exigem aprovações para quaisquer despesas do projeto que excedam limites pré-determinados

Acompanhe os custos do projeto enquanto mantém trilhas de auditoria completas que atendem aos requisitos de governança corporativa e às normas de relatórios financeiros

Melhore a qualidade dos dados e automatize fluxos de trabalho financeiros complexos com IA integrada

Limitações do Sage Intacct

A complexidade da implementação requer recursos de TI significativos e conhecimento financeiro para configurar corretamente

O preço é substancialmente mais alto do que o de ferramentas de gerenciamento de projetos mais simples, tornando-o impraticável para organizações menores

Excesso para organizações que não precisam de integração abrangente de gestão financeira juntamente com o acompanhamento de projetos

Devido à conformidade com os GAAP, as configurações são rígidas após a implementação, exigindo assistência do desenvolvedor ou revendedor para alterações

Preços do Sage Intacct

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sage Intacct

G2: 4,3/5 (mais de 3.730 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 525 avaliações)

💡 Dica profissional: Implemente um processo rápido de veto de gastos, em que qualquer despesa não essencial acima de um limite definido precisa de uma segunda aprovação para evitar compras impulsivas. Você pode criar um Agente de IA no ClickUp para automatizar isso para você.

📊 Erro orçamentário: O projeto do trem de alta velocidade da Califórnia foi projetado em US$ 33 bilhões em 2008. Em 2023, os custos estimados chegaram a US$ 128 bilhões, sem data clara para conclusão. Isso foi atribuído em grande parte ao monitoramento inconsistente dos custos e às mudanças no escopo.

10. Procore (Melhor para gerenciamento de custos de projetos de construção)

via Procore

A construção envolve desafios únicos de gerenciamento de custos de projetos que ferramentas genéricas simplesmente não conseguem lidar de forma eficaz. O Procore atende a essas necessidades específicas por meio de recursos criados especificamente para o gerenciamento financeiro de projetos de construção.

Ele entende como os custos de construção fluem e oferece visibilidade em todas as etapas, desde o pré-desenvolvimento até o encerramento. As equipes podem acompanhar os custos de mão de obra, materiais, equipamentos e subcontratados, ao mesmo tempo em que cumprem os princípios contábeis de construção e os requisitos de relatórios.

Melhores recursos do Procore

Gerencie ordens de alteração e modificações orçamentárias por meio de fluxos de trabalho de aprovação automatizados que mantêm trilhas de auditoria completas

Acesse orçamentos, contratos, ordens de alteração, ordens de compra e faturas, tudo em um único sistema conectado com assistência de IA integrada

Gere relatórios detalhados de custos que dividem as despesas do projeto por tipo de trabalho, fase, código de custo e outras categorias específicas da construção

Conecte as operações de campo diretamente ao acompanhamento financeiro por meio de aplicativos móveis que permitem que as equipes registrem o tempo, os materiais e o uso de equipamentos nos locais de trabalho

Limitações do Procore

A ferramenta de licitação pré-construção é criticada por ser ineficiente e problemática, com questões como usabilidade deficiente e falta de atualizações oportunas da equipe de desenvolvimento

A implementação requer um tempo considerável de configuração para definir códigos de custos, fluxos de trabalho de aprovação e integração com os sistemas contábeis existentes

Alguns usuários relatam um atendimento ao cliente inadequado, com tempos de resposta lentos, falta de gerentes de conta dedicados ou problemas não resolvidos

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 3.450 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.770 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

Uma avaliação da Capterra resumiu assim:

O Procore é uma plataforma bem organizada e eficiente, com todos os recursos que você pode precisar para realizar projetos industriais de grande escala, até mesmo uma simples construção residencial.

O Procore é uma plataforma bem organizada e eficiente, com todos os recursos que você pode precisar para realizar projetos industriais de grande escala, até mesmo uma simples construção residencial.

💡 Dica profissional: Para simplificar a redução de custos com software, acompanhe as despesas com recursos adicionais separadamente. Tente registrar todas as solicitações de complementos em relação ao escopo original, para que você possa negociá-las ou adiá-las para permanecer dentro do orçamento.

Veja o custo total no ClickUp

O acompanhamento do orçamento geralmente ocorre de forma isolada. As equipes atualizam planilhas, os números são repassados e a visibilidade do projeto é prejudicada.

O ClickUp preenche essa lacuna. Este software de controle de custos de projetos ajuda as equipes a monitorar os orçamentos dos projetos sem perder o ritmo das tarefas ou dos prazos.

Com gerenciamento de tarefas, relatórios, documentos e comunicação em uma plataforma conectada, os orçamentos permanecem conectados ao trabalho. Naturalmente, as decisões são tomadas mais rapidamente e os projetos permanecem dentro do prazo.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅