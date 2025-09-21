os 13 melhores agentes de IA para equipes de vendas em 2025

Sua equipe está superando as metas, mas a que custo?

Horas perdidas atualizando CRMs, reescrevendo o mesmo alcance, preparando-se para reuniões que nunca convertem. Quanto mais seu pipeline cresce, mais difícil é escalar sem desacelerar.

É aí que os agentes de IA para vendas entram em ação, ajudando você a manter sua fonte de receita funcionando a todo vapor.

Nesta postagem do blog, vamos detalhar os melhores agentes de IA que ajudam você a gerar leads, personalizar o alcance e manter seu pipeline em movimento. 🚀

Os melhores agentes de IA para vendas em resumo

Aqui está uma tabela comparando todos os agentes de IA para vendas que abordamos abaixo. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Automação do fluxo de trabalho de vendas e comunicação com o clienteTamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Informações sobre o pipeline, automação de vendas, transcrições de chamadas e gerenciamento unificado do espaço de trabalho Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Salesforce Einstein Pontuação preditiva de leads e automação inteligente de CRM em escala empresarialTamanho da equipe: Empresas Previsões de resultados de negócios com pontuação de IA e atualizações automatizadas de tarefas Preço: US$ 500/mês por usuário (Enstein Sales) Apollo AI Prospecção impulsionada por IA e divulgação multicanal automatizadaTamanho da equipe: Pequenas empresas, empresas de médio porte Sequenciamento de e-mails com IA, pontuação de leads com base na intenção e personalização automatizada de saída Plano gratuito disponível; a partir de US$ 59/mês por usuário (Básico) Clari Previsão de receita e inspeção de negócios com insights de IA em tempo realTamanho da equipe: Empresas de médio porte, grandes empresas Detecção de riscos no pipeline e higienização automatizada do CRM Preços personalizados Artisan Representantes de vendas autônomos com IA que interagem e qualificam leads como seres humanos. Tamanho da equipe: pequenas empresas, empresas de médio porte Agentes de vendas com IA para chamadas e e-mails externos, fluxos de conversação semelhantes aos humanos e integração com agendamento de calendário Preços personalizados Regie. ai Sequências de vendas geradas por IA adaptadas às personas e intenções dos compradoresTamanho da equipe: Pequenas empresas, empresas de médio porte Criação de e-mails e sequências gerados por IA, testes de campanhas e personalização de mensagens no LinkedIn Preços personalizados Claygent Automação de pesquisa e enriquecimento de inteligência de vendas com IATamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas Pesquisa de clientes potenciais com agentes de IA e coleta de dados de várias fontes para satisfação do cliente Plano gratuito disponível; a partir de US$ 149/mês (Starter) Gong Análise de conversas e detecção de riscos em negócios com tecnologia de IA. Tamanho da equipe: empresas de médio porte, grandes empresas Análise de chamadas com IA, inteligência de negócios, insights de coaching em tempo real e acompanhamento do desempenho dos representantes para aumentar as taxas de conversão Preços personalizados Lavender AI Treinamento por e-mail em tempo real e mensagens de vendas otimizadas por IA Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas Treinamento por e-mail em tempo real, dicas de personalização e painel de vendas Plano gratuito disponível; a partir de US$ 29/mês (Starter) Hubspot Sales Hub Ferramentas de IA integradas que oferecem suporte a todo o funil de vendas dentro de um CRMTamanho da equipe: Pequenas empresas, empresas de médio porte Assistente de conteúdo de IA, automação de e-mails de vendas, gerenciamento do pipeline de negócios, integração nativa com CRM Plano gratuito disponível; a partir de US$ 20/mês (Starter) Drift Chatbots de IA que qualificam leads e agendam reuniões em tempo real. Tamanho da equipe: pequenas empresas, empresas de médio porte Chatbots com inteligência artificial, qualificação de leads em tempo real com base nas interações com os clientes e agendamento de reuniões por chat Preços personalizados Humantic AI Insights sobre compradores com base na personalidade e engajamento de vendas hiperpersonalizadoTamanho da equipe: Pequenas empresas, empresas de médio porte Informações sobre a personalidade do comprador e a experiência do cliente, sugestões de comunicação adaptativas e enriquecimento da persona para divulgação Plano gratuito disponível; a partir de US$ 40/mês (Pro) IA integrada Descoberta de contatos B2B em tempo real e geração de leads impulsionada por IA. Tamanho da equipe: pequenas empresas, empresas de médio porte Geração de leads com IA, dados de contato em tempo real e uma extensão do Chrome para prospecção Plano gratuito disponível; preços personalizados

O que são agentes de IA para vendas?

Os agentes de inteligência artificial (IA) para vendas são assistentes especializados que lidam com tarefas rotineiras e baseadas em dados em todo o seu fluxo de trabalho de receita.

Diferentemente dos chatbots estáticos ou regras de automação simples, eles aprendem com seu CRM, registros de comunicação e integrações de terceiros para antecipar necessidades e agir de forma autônoma.

Você pode usá-los para prospectar novos leads usando sinais de intenção, redigir e personalizar o alcance e até mesmo monitorar a saúde do pipeline. Os melhores agentes de vendas com IA usam dados anteriores para atualizar seu comportamento, refinando o tom do e-mail, a cadência de acompanhamento e a priorização de tarefas em tempo real.

O que você deve procurar em um agente de IA para vendas?

O uso de agentes de IA em vendas pode transformar suas operações, mas somente se eles atenderem aos requisitos certos. Aqui estão alguns recursos importantes a serem priorizados ao escolher um. 👇

Integra-se ao seu CRM: Sincroniza bidirecionalmente com o Salesforce, HubSpot ou seu sistema de registro para manter os dados das negociações atualizados

Gera divulgação hiperpersonalizada: Cria e-mails e mensagens nas redes sociais usando contexto em tempo real, como estágio da negociação, interações anteriores e sinais de intenção do comprador

Prioriza ações de alto valor: pontua leads e oportunidades com base em critérios personalizados (por exemplo, tamanho do negócio e probabilidade de fechamento) e apresenta os próximos melhores passos a serem tomados

Automatiza reuniões e acompanhamentos: Transcreve chamadas, extrai itens de ação e redige resumos de acompanhamento para diferentes casos de uso sem intervenção manual

Fornece insights proativos sobre o pipeline: Identifica negócios em risco, prevê resultados e alerta você sobre anomalias antes que elas afetem as metas de vendas

Oferece suporte à prospecção multicanal: obtém leads, enriquece contatos e lança campanhas por e-mail, telefone e redes sociais

💡 Dica profissional: De acordo com a Harvard Business Review, em vez de destacar os recursos do seu produto, você deve se concentrar em como ele atende às necessidades ou desafios específicos do seu cliente. Por exemplo, você pode mudar seu argumento de venda de discutir processos de produção para compartilhar uma história sincera do cliente, resultando em um melhor envolvimento.

Os melhores agentes de IA para vendas

Aqui estão os melhores agentes de IA criados para facilitar o dia a dia do gerente de vendas. 🎯

1. ClickUp (ideal para automação do fluxo de trabalho de vendas e comunicação com o cliente)

Planeje fluxos de trabalho de vendas mais inteligentes com o ClickUp Brain Use o ClickUp Brain como seu copiloto de vendas — desde a identificação de contas de alto potencial até o treinamento de sua equipe e a elaboração de estratégias de divulgação

Se você está constantemente alternando entre dezenas de ferramentas para gerenciar o alcance, atualizar seu CRM ou se preparar para reuniões, o ClickUp é a solução.

É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat em um único aplicativo, alimentado por IA contextual que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

No ClickUp para equipes de vendas, você tem uma plataforma que ajuda a criar fluxos de trabalho escaláveis com rastreamento automatizado de atividades, painéis em tempo real e atualizações de tarefas com tecnologia de IA.

Encontre respostas mais rapidamente com a consciência contextual do ClickUp Brain

No centro do poderoso pacote de IA do ClickUp está o ClickUp Brain, um mecanismo de IA sensível ao contexto que compreende todo o seu espaço de trabalho, incluindo tarefas, cronogramas, documentos, chats e até mesmo ferramentas de terceiros conectadas, como Salesforce e Google Drive.

Por exemplo, você pode pedir ao ClickUp Brain para resumir as atividades do pipeline em tempo real. Você pode digitar consultas naturais como “Qual é o status dos negócios empresariais paralisados no segundo trimestre?” e obter respostas instantâneas extraídas de tarefas, comentários e tags.

Sinalize tarefas paralisadas em seu pipeline e priorize-as para ação usando o ClickUp Brain

Você também pode revelar tarefas paralisadas em vários estágios do seu pipeline para identificar prioridades de ação e instruir o Brain a elaborar um plano para elas.

🧠 Curiosidade: o ClickUp Brain também pode revelar insights de suas ligações de vendas, tornando todas as transcrições pesquisáveis. O truque? Não se esqueça de convidar o ClickUp AI Notetaker para participar de suas ligações e gravá-las e transcrevê-las automaticamente para você! Obtenha transcrições pesquisáveis com o ClickUp AI Notetaker

Delegue fluxos de trabalho repetitivos aos agentes do ClickUp Autopilot

Se você está preso atualizando tarefas manualmente em vez de fechar negócios, deixe que os agentes do ClickUp Autopilot o ajudem.

Configure gatilhos personalizados para automatizar tarefas repetitivas e demoradas com os agentes ClickUp Autopilot

Esses assistentes de IA sem código residem diretamente no seu espaço de trabalho do ClickUp e podem automatizar as partes repetitivas do seu processo de vendas, desde a admissão e execução até a geração de relatórios. Veja como funciona: você define um gatilho, como um lead mudando de estágio no pipeline, adiciona condições, por exemplo, “somente se for um negócio corporativo”, e compartilha instruções para a execução das tarefas. Agora, sempre que o gatilho ocorrer e as condições forem atendidas, o agente entrará em ação de forma autônoma.

Tudo isso é configurado por meio de um construtor simples e sem código, no qual você diz ao agente o que procurar, o que fazer e quais informações ele pode acessar. E sim, você pode controlar quais conhecimentos o agente usa, incluindo documentos, tarefas e bate-papo, para que ele sempre aja com o contexto certo.

📌 Por exemplo, quando um lead de alto valor que atende aos seus critérios de ICP chega por meio de um formulário, a ferramenta de automação de vendas o atribui ao seu AE sênior, marca o negócio em seu espaço de trabalho e avisa o VP de Vendas no chat.

Saiba como você pode criar seu agente Autopilot personalizado diretamente com os especialistas da nossa equipe:

💡 Dica profissional: para criar um agente útil, é necessário um prompt detalhado e bem pensado. E com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX, você pode ditar essas instruções, criando agentes quatro vezes mais rápido do que digitando! O ClickUp Brain MAX é o seu superaplicativo de IA para desktop que reúne todo o seu contexto de trabalho com acesso a vários LLMs — incluindo Gemini, Claude, ChatGPT e outros — para que você possa ser o mais produtivo possível sem sucumbir à sobrecarga de aplicativos e à proliferação de IA.

Acelere o planejamento, a execução e o monitoramento com os modelos do ClickUp

E se você deseja facilitar o planejamento do seu fluxo de trabalho de vendas, comece com o modelo de plano de vendas do ClickUp.

Em seguida, o modelo de rastreador de vendas do ClickUp oferece status pré-definidos, como Meta atingida e Em andamento, 12 campos personalizados para registrar custos de envio, preços unitários e margens de lucro, além de várias visualizações para detalhar o volume de vendas por mês ou produto.

Obtenha um modelo gratuito Avalie o progresso individual e da equipe com o modelo ClickUp Sales Tracker

Projetado para equipes de qualquer tamanho, ele permite avaliar o progresso individual e da equipe em tempo real, otimizar pipelines de vendas e identificar tendências importantes para impulsionar a receita.

Precisa de um hub central para todos os seus leads? Use o modelo ClickUp Sales CRM para rastrear todos os contatos, chamadas e fechamentos.

Melhores recursos do ClickUp

Centralize a documentação: use /Write with AI para escrever automaticamente e personalizar o alcance de vendas use o ClickUp Docs para criar, compartilhar e manter documentação atualizada diretamente ligada aos seus fluxos de trabalho, tudo isso enquanto usa o recurso integradopara escrever automaticamente e personalizar o alcance de vendas

Colabore em tempo real: Habilite a comunicação em tempo real e rica em contexto junto com suas tarefas com Habilite a comunicação em tempo real e rica em contexto junto com suas tarefas com o ClickUp Chat

Crie demonstrações de vendas: Use Use o ClickUp Clips para gravar, transcrever e resumir chamadas, transformando longas demonstrações em pequenas etapas, itens de ação e itens de ação personalizados para atendimento ao cliente

Elimine gargalos: crie crie painéis personalizados do ClickUp para visualizar o progresso com gráficos de fluxo cumulativo, burnup, burndown ou velocidade

Acompanhe todos os leads: use o use o ClickUp CRM para rastrear clientes potenciais, negócios e atividades de vendas em tempo real e, em seguida, alterne entre as visualizações Lista, Kanban, Tabela ou Linha do tempo para se adequar à forma como sua equipe trabalha melhor

Reduza o trabalho repetitivo: crie automações ClickUp sem código usando um construtor suspenso ou prompts em inglês simples no ClickUp Brain para lidar com tarefas de vendas repetitivas e baseadas em regras, como atribuir automaticamente novos leads, atualizar estágios de negócios quando um contrato é assinado, enviar lembretes de acompanhamento ou criar tarefas de transferência quando uma oportunidade é fechada

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos o fato de o ClickUp estar em constante evolução e de ouvir seus clientes!

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho do cliente até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos o fato de o ClickUp estar em constante evolução e de ouvir seus clientes!

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

2. Salesforce Einstein (ideal para pontuação preditiva de leads e automação inteligente de CRM em escala empresarial)

via Salesforce Einstein

O Salesforce Einstein é uma camada de IA incorporada à plataforma Customer 360 da Salesforce, projetada para trazer aprendizado de máquina (ML) avançado e análise preditiva diretamente para o Sales Cloud.

Ele incorpora automação em todos os aspectos do fluxo de trabalho de vendas, ajudando as equipes a descobrir leads de alto valor, personalizar o alcance em escala, manter os pipelines atualizados e se preparar para conversas com clientes com insights baseados em dados. O Einstein aprende com cada negócio, conversa e clique para sugerir ações, destacar riscos e gerar conteúdo.

Melhores recursos do Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Use IA para geração de leads , automatizando a prospecção e os leads inbound com o

Aprimore o desempenho dos representantes com simulações de dramatização e feedback gerado por IA usando o Einstein Sales Coach

Crie e implante agentes de IA com o Agentforce para lidar com operações de vendas, tudo protegido pela Einstein Trust Layer

Implemente o Einstein Scoring para priorizar negócios e aproveite a pontuação preditiva para destacar leads

Limitações do Salesforce Einstein

Configurações avançadas podem precisar de suporte de desenvolvedores ou conhecimento técnico

O sistema pode apresentar lentidão com cargas pesadas de dados ou fluxos de trabalho complexos

Preços do Salesforce Einstein

Einstein Sales: US$ 500/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Salesforce Einstein

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Einstein?

Aqui está um trecho de uma avaliação do G2:

O Salesforce Sales Cloud facilita muito o gerenciamento de meus leads, contatos e negócios em um só lugar... Às vezes, parece um pouco complicado, especialmente quando você é novo nisso. Existem tantos recursos e botões que pode levar um tempo para aprender onde tudo está. Além disso, se não for configurado corretamente pelo administrador, algumas coisas podem parecer confusas ou exigir etapas extras para serem realizadas. É poderoso, mas nem sempre é super fácil de usar imediatamente.

O Salesforce Sales Cloud facilita muito o gerenciamento de meus leads, contatos e negócios em um só lugar... Às vezes, parece um pouco complicado, especialmente quando você é novo nisso. Existem tantos recursos e botões que pode levar um tempo para aprender onde tudo está. Além disso, se não for configurado corretamente pelo administrador, algumas coisas podem parecer confusas ou exigir etapas extras para serem realizadas. É poderoso, mas nem sempre é super fácil de usar logo de cara.

3. Apollo AI (ideal para prospecção baseada em IA e divulgação multicanal automatizada)

via Apollo AI

O Apollo é um mecanismo de entrada no mercado alimentado por IA que automatiza tudo, desde a prospecção até o gerenciamento do pipeline. Ele se baseia em mais de 275 milhões de contatos e 70 milhões de empresas, enriquecido com mudanças de emprego em tempo real, atualizações de pilha de tecnologia e sinais de intenção de compra.

Depois de definir seu perfil de cliente ideal (ICP), o Apollo AI identifica leads altamente compatíveis e os prioriza usando sinais comportamentais, como aberturas de e-mail, visitas ao site e histórico de engajamento externo. Essas informações são então traduzidas em sugestões de mensagens adaptadas ao contexto de cada cliente potencial, permitindo que as equipes usem a IA para análise de dados sem sair do fluxo de trabalho de vendas.

Melhores recursos do Apollo AI

Experimente o Pipeline Builder para identificar leads ideais usando mais de 65 filtros, sinais de intenção e enriquecimento em tempo real

Obtenha resumos de reuniões, acompanhamentos e próximas etapas gerados automaticamente usando a transcrição inteligente e os insights pré-chamada do Call Assistant

Inicie sequências multicanais com e-mails personalizados por IA, chamadas com um clique e proteção de entrega integrada

Obtenha informações detalhadas, como padrões de chamadas vencedoras, manuais de tratamento de objeções e estratégias de mensagens por meio do Chatbot de IA e da análise de chamadas do Apollo

Limitações da Apollo AI

Alguns usuários relatam que os dados de contato têm apenas cerca de 65% de precisão, especialmente para números de celular e regiões da EMEA

As principais funcionalidades estão restritas a planos de nível superior, levando a fluxos de trabalho de divulgação incompletos para usuários básicos

Preços do Apollo AI

Gratuito

Básico: US$ 59/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Organização: US$ 149/mês por usuário

Avaliações e comentários da Apollo AI

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4. Clari (ideal para previsão de receita e inspeção de negócios com insights de IA em tempo real)

via Clari

O Clari é uma ferramenta de vendas com inteligência artificial criada para equipes de receita que precisam de precisão, visibilidade e controle em todo o funil de vendas. Tudo funciona com o Revenue Context™, uma camada de inteligência proprietária que extrai sinais de todas as interações, negócios, previsões e atualizações de CRM para alimentar uma nova classe de agentes de IA criados para execução.

Da inspeção de negócios em tempo real ao coaching preciso e à geração de e-mails, os agentes da ferramenta cuidam de tudo. Eles analisam os riscos do pipeline, apresentam os próximos passos, geram e-mails personalizados e recomendam ações em todos os níveis da organização de receitas.

Melhores recursos do Clari

Diagnostique a saúde do negócio com a Inspeção de Negócios com IA e analise as oportunidades em aberto em relação a critérios de sucesso comprovados e identifique lacunas na execução

Identifique temas com o AI Smart Topics e revele sinais críticos para o negócio, como pressão de preços ou fatores de risco, a partir de chamadas, e-mails e reuniões

AI Smart Feed para que você possa agir rapidamente, Obtenha um resumo selecionado dos principais momentos da atividade dos representantes com opara que você possa agir rapidamente, melhorando a produtividade das vendas

Escreva e-mails mais precisos com AI Smart Prospecting and Follow-Ups para divulgação orientada por valor

Limitações do Clari

As visualizações em colunas não são facilmente personalizáveis para todos os usuários

Os representantes podem precisar manter planilhas paralelas para acompanhar detalhadamente as negociações

Preços do Clari

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clari

G2: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clari?

Uma avaliação do G2 coloca desta forma:

Gosto da simplicidade e facilidade de uso do Clari quando atualizo as próximas etapas sobre preços, estágios e registros de tempo ao analisar meus negócios importantes. Também é fácil prever meus números mensais, trimestrais e anuais com meu diretor quando analisamos relatórios e pipeline. Não gosto de não poder atualizar certas métricas, a menos que eu as tenha alterado primeiro no Salesforce Lightning Opportunity. Fora isso, tudo é bastante simples de usar e navegar.

Gosto da simplicidade e facilidade de uso do Clari quando atualizo as próximas etapas sobre preços, estágios e registros de tempo ao analisar meus negócios importantes. Também é fácil prever meus números mensais, trimestrais e anuais com meu diretor quando analisamos relatórios e pipeline. Não gosto de não poder atualizar certas métricas, a menos que eu as tenha alterado primeiro no Salesforce Lightning Opportunity. Fora isso, tudo é bastante simples de usar e navegar.

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

5. Artisan (ideal para representantes de vendas de IA autônomos que interagem e qualificam leads como seres humanos)

via Artisan

O Artisan é um mecanismo de saída completo alimentado por funcionários de IA. Ava, seu SDR de IA, substitui o trabalho manual e repetitivo da prospecção tradicional por automação inteligente. Desde a identificação dos leads certos até a criação de divulgações hiperpersonalizadas, ele lida com todo o seu fluxo de trabalho de saída.

Você pode implantar AI Playbooks para padronizar a voz de suas mensagens e divulgação e garantir que as melhores práticas sejam implementadas em toda a empresa. Enquanto isso, os painéis analíticos permitem que você veja quais contas estão engajadas em tempo real para ajudar a refinar a segmentação.

Melhores recursos do Artisan

Implemente fluxos de trabalho de divulgação sem código por e-mail e LinkedIn com o criador de sequências

Identifique leads com alta intenção de compra com o Data Miner da Ava, que coleta dados tecnográficos, firmográficos e de intenção, como anúncios de contratação e notícias sobre financiamento

Gerencie a capacidade de entrega de e-mails para mantê-los fora das caixas de spam, usando monitoramento em tempo real da integridade da caixa de correio, limites dinâmicos de envio e aquecimento automático de e-mails

Acesse mais de 300 milhões de contatos B2B em mais de 200 países por meio de seu banco de dados integrado

Limitações artesanais

Falta granularidade nos relatórios, pois o acompanhamento do tempo de resposta inclui cancelamentos de inscrição, distorcendo os resultados

As mensagens parecem genéricas, robóticas e carecem de personalização

Preços personalizados

Preços personalizados

Avaliações e comentários de artesãos

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: use a estrutura BANT (Orçamento, Autoridade, Necessidade, Momento) como um guia de conversação. Em vez de perguntar “Quem é o tomador de decisão?”, tente “Quem mais costuma opinar em compras como essa?”. Isso soa mais natural e fornece um contexto mais profundo.

6. Regie.ai (ideal para sequências de vendas geradas por IA adaptadas às personas e intenções dos compradores)

via Regie.ai

O RegieOne é uma plataforma de vendas com tecnologia de IA projetada para equipes de vendas que precisam personalizar o alcance em grande escala. Aqui, representantes humanos e agentes de IA trabalham juntos em tudo, desde o planejamento de quem contatar até a marcação de reuniões na agenda. Ele usa conteúdo inteligente e feedback em tempo real para aumentar a eficácia e a eficiência das vendas no topo do funil.

O AI Content Engine e o AI Messaging da plataforma escrevem modelos e criam programas completos de saída usando a voz da sua marca, insights do ICP e dados de desempenho anteriores. As cadências incluem e-mails alinhados à persona, mensagens do LinkedIn, scripts de chamadas e mensagens de voz, todos automaticamente adaptados ao setor, cargo e estágio da jornada do comprador.

Principais recursos do Regie.ai

Ative o piloto automático para obter leads, enriquecer dados de contato e executar sequências completas de saída

Use o AI Dialer integrado à plataforma para realizar chamadas em grande volume com até nove discagens paralelas para o perfil de cada cliente potencial

Deixe que os agentes de IA identifiquem visitantes, enriqueçam os dados de contato e comecem a cultivar relacionamentos com base no comportamento

Limitações do Regie.ai

Não há flexibilidade suficiente para ajustar as campanhas

Ocasionalmente, a ferramenta gera conteúdo que inclui elementos inadequados (por exemplo, sugerir um convite para tomar café quando não é relevante)

Preços do Regie.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Regie.ai

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Regie.ai?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Como gerente de vendas internas, ensinar os representantes a escrever sempre pareceu impossível. [...] O Regie.ai pega suas ideias brutas e cria uma campanha de vendas holística, otimizada para executivos ocupados. É muito fácil pensar demais no alcance por e-mail, onde você questiona suas próprias decisões. O Regie.ai remove esse impedimento! Os e-mails às vezes são muito simples. É raro eu usar a campanha gerada por eles “direto da caixa”. Assim como o ChatGPT, ele é mais bem utilizado como um gerador de ideias/plataforma de lançamento. No entanto, o bloqueio de escritor é coisa do passado!

Como gerente de vendas internas, ensinar os representantes a escrever sempre pareceu impossível. [...] O Regie.ai pega suas ideias brutas e cria uma campanha de vendas holística, otimizada para executivos ocupados. É muito fácil pensar demais no alcance por e-mail, onde você questiona suas próprias decisões. O Regie.ai remove esse impedimento! Os e-mails às vezes são muito simples. É raro eu usar a campanha gerada por eles “direto da caixa”. Assim como o ChatGPT, ele é mais bem utilizado como um gerador de ideias/plataforma de lançamento. No entanto, o bloqueio de escritor é coisa do passado!

7. Claygent (ideal para automação de pesquisa e enriquecimento de inteligência de vendas com IA)

via Claygent

O Claygent é o agente de pesquisa com IA da Clay que substitui o trabalho tedioso que retarda os funis de vendas. Ele integra dados firmográficos, tecnográficos e de intenção de fontes como LinkedIn, Crunchbase e seu CRM. O AI Profiler da ferramenta identifica as contas-alvo com maior propensão a comprar e gera automaticamente sequências de divulgação em várias etapas.

Você pode perguntar ao Claygent qualquer coisa, desde “Esta empresa é favorável ao trabalho remoto?” até “Quem foi destaque em seu último estudo de caso?”, e ele encontrará as respostas. Seu agendador inteligente elabora agendas de reuniões e resume pontos de contato anteriores, desafios do comprador e informações competitivas.

Melhores recursos do Claygent

Localize as pessoas mencionadas em estudos de caso ou blogs recentes para verificar se elas ainda estão ativas

Personalize quando e como os dados são enriquecidos usando o processamento de linguagem natural com o Gerador de Fórmulas de IA

Selecione automaticamente a fonte de dados mais adequada para cada enriquecimento com base na região, setor ou tamanho da empresa usando regras condicionais

Limitações do Claygent

Aplica um limite de 200 solicitações/minuto, afetando as importações em massa de listas

A pontuação da conta é atualizada a cada 30 minutos, atrasando a redefinição de prioridades em tempo real

Preços do Claygent

Gratuito

Starter: US$ 149/mês por usuário

Explorer: US$ 349/mês por usuário

Pro: US$ 800/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Claygent

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Em 2005, Kyle MacDonald começou com um único clipe de papel vermelho e decidiu trocá-lo por algo melhor. Através de uma série de 14 trocas, que variaram de uma caneta em forma de peixe a um snowmobile e, por fim, um papel em um filme, ele finalmente conseguiu trocar por uma casa no Canadá! Este é um exemplo de como as vendas envolvem criatividade, persistência e construção de relacionamentos.

8. Gong (ideal para análise de conversas com IA e detecção de riscos em negócios)

via Gong

O Gong é uma plataforma de inteligência de receita que utiliza IA para capturar, analisar e contextualizar seu funil de vendas, fornecendo insights baseados em dados. Ao contrário das ferramentas tradicionais de geração de leads, ele se concentra no que acontece após as conversas de vendas. Sua IA de conversação transcreve e marca momentos críticos para o negócio, como objeções de preço, menções à concorrência e pistas dos tomadores de decisão.

Os líderes de vendas adoram essa ferramenta para identificar o que funciona, treinar representantes e detectar negócios em risco antes que eles esfriem. E com recursos como o Meeting IQ, seus representantes obtêm um resumo rápido das conversas anteriores, quem está na ligação e o que dizer, para que estejam sempre um passo à frente.

Melhores recursos do Gong

Simule conversas de vendas reais com o AI Trainer , usando uma simulação baseada em IA com base no comportamento, objeções e perfis reais dos clientes

Feche negócios usando mais de 300 sinais de conversação e sua própria metodologia para melhorar a probabilidade de sucesso e a confiança no pipeline usando o AI Deal Predictor

AI Theme Spotter Identifique mudanças no mercado e descubra novas objeções, menções à concorrência e metas de vendas em seus dados de chamadas usando o

Treine mais rapidamente com o AI Call Reviewer e identifique padrões de conversação, lacunas e momentos de treinamento automaticamente

Limitações do Gong

Limita o armazenamento de gravações brutas a 24 meses nos planos padrão

Ele não oferece suporte a taxonomias de marcação de chamadas totalmente personalizadas além de sua biblioteca integrada

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Gong

G2: 4,8/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

Um usuário compartilhou este feedback:

O Gong realmente ajudou nossa equipe de vendas a crescer, alinhando nossos AE e continuando a transformá-los em profissionais de vendas mais fortes. Às vezes, a funcionalidade de pesquisa parece não funcionar e o login demora para iniciar. Fora isso, não tenho do que reclamar. Essas duas coisas são realmente detalhes insignificantes.

O Gong realmente ajudou nossa equipe de vendas a crescer, alinhando nossos AE e continuando a transformá-los em profissionais de vendas mais fortes. Às vezes, a funcionalidade de pesquisa parece não funcionar e o login demora para iniciar. Fora isso, não tenho do que reclamar. Essas duas coisas são realmente detalhes insignificantes.

9. Lavender AI (ideal para treinamento por e-mail em tempo real e mensagens de vendas otimizadas por IA)

via Lavender AI

O Lavender AI fica diretamente na sua caixa de entrada, analisando rascunhos de e-mails em tempo real e pontuando-os quanto ao tom, personalização, estrutura e comprimento. Ele combina psicologia comportamental, melhores práticas de redação de vendas e sugestões baseadas em IA para ajudar os representantes a aumentar as taxas de resposta e reduzir o tempo de envio.

O verdadeiro destaque aqui é o Ora, o agente de vendas inteligente com IA da Lavender. Ele ajuda você a redigir sua primeira abordagem, injetando personalização com dados ao vivo do cliente e adaptando o tom com base na psicologia do destinatário.

Melhores recursos do Lavender AI

Avalie e-mails com precisão usando o Email Coach e obtenha instantaneamente uma pontuação de taxa de resposta e dicas práticas enquanto escreve

Injete personalização em escala usando o Assistente de Personalização , que extrai dados de clientes potenciais, menções na mídia, traços de personalidade e sugestões de apresentações

Use modelos de planos de vendas com o Lavender Anywhere e leve seu poder de coaching para qualquer plataforma de e-mail

Limitações da Lavender AI

Ele se concentra exclusivamente no alcance por e-mail e não oferece suporte para chamadas, reuniões ou cadências multicanais

Regras de tom excessivamente rígidas às vezes penalizam e-mails contextualmente apropriados

Preços do Lavender AI

Básico: Gratuito

Starter: US$ 29/mês por usuário

Individual Pro: US$ 49/mês por usuário

Plano para equipes: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Lavender AI

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Na década de 1930, os estúdios de cinema descobriram que os potenciais espectadores precisavam ver o anúncio de um filme pelo menos sete vezes antes de decidirem assisti-lo. Essa percepção levou à “Regra do 7”, um princípio de marketing que sugere que um cliente potencial precisa encontrar a mensagem de uma marca pelo menos sete vezes antes de agir.

via HubSpot Sales Hub

O HubSpot Sales Hub é uma ferramenta de CRM com inteligência artificial que ajuda as equipes de vendas a se concentrarem no momento certo, no contexto e na relevância para fechar negócios. Ele combina prospecção, engajamento e gerenciamento de pipeline em uma única plataforma.

O que distingue o Sales Hub é sua profunda integração com o ecossistema mais amplo do HubSpot CRM, tornando-o especialmente eficaz para líderes de vendas que desejam visibilidade total do funil. Notificações inteligentes e rastreamento de atividades em tempo real também ajudam os representantes a envolver os clientes potenciais no momento certo.

Melhores recursos do HubSpot Sales Hub

Segmente melhores leads usando o Breeze Prospecting Agent , que permite a pontuação de leads e pesquisa de vendas com base em IA

Crie fluxos de divulgação personalizados com Sequências e lance fluxos de trabalho dinâmicos e em várias etapas para e-mails e tarefas

Acelere a velocidade do pipeline com o AI Guided Selling , permitindo que os representantes ajam com base em filas de tarefas inteligentes, resumos diários de negócios e listas de tarefas priorizadas

Prepare e acompanhe reuniões instantaneamente com um agendador inteligente para registrar automaticamente os resultados das reuniões, gerar acompanhamentos e manter sua agenda cheia

Limitações do HubSpot Sales Hub

As sequências de e-mails não possuem a lógica de ramificação sutil ou os fluxos de trabalho condicionais encontrados em ferramentas mais avançadas

A previsão é básica e menos adaptável para grandes organizações de vendas com vários produtos

Preços do HubSpot Sales Hub

Gratuito

Starter: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 100/mês por usuário

Empresa: US$ 150/mês por usuário

Avaliações e comentários do HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (mais de 12.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Sales Hub?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão de uma avaliação do G2:

As automações, a organização, a comunicação, a funcionalidade, a capacidade de marketing e muito mais têm sido extremamente úteis para nossa organização! [...] Temos integração com o PandaDoc e eles têm trabalhado juntos de forma perfeita. Estamos muito satisfeitos com o poder que o HubSpot Sales tem. Sabemos que as opções são boas e que leva tempo para descobrir a melhor opção para a funcionalidade, mas é aí que a equipe de vendas da HubSpot tem ajudado.

As automações, a organização, a comunicação, a funcionalidade, a capacidade de marketing e muito mais têm sido extremamente úteis para nossa organização! [...] Temos integração com o PandaDoc e eles têm trabalhado juntos de forma perfeita. Estamos muito satisfeitos com o poder que o HubSpot Sales tem. Sabemos que as opções são boas e que leva tempo para descobrir a melhor opção para a funcionalidade, mas é aí que a equipe de vendas da HubSpot tem ajudado.

11. Drift (ideal para chatbots de IA que qualificam leads e agendam reuniões em tempo real)

via Salesloft

O Drift, agora parte da plataforma Salesloft, ajuda as equipes de vendas a lidar com o tráfego de entrada do site, capturando e direcionando leads em tempo real. Ele usa manuais de chat personalizáveis e lógica de roteamento para identificar sinais de compra e envolver os visitantes 24 horas por dia.

Para equipes que dependem fortemente de estratégias inbound ou baseadas em contas, isso funciona também como uma ferramenta de marketing por e-mail com IA que garante que nenhum sinal de intenção seja perdido. A plataforma é valiosa para acelerar a velocidade de geração de leads e qualificar clientes potenciais antes mesmo que um representante humano entre em ação.

Melhores recursos do Drift

Automatize a captura de leads inbound com o Drift Chat Agent , que lida com conversas com clientes potenciais instantaneamente

Qualifique e encaminhe leads em tempo real com base em dados firmográficos, comportamentais ou de CRM, garantindo que visitantes com alta intenção de compra sejam direcionados diretamente ao vendedor certo

Alinhe os resultados do chat com as metas do pipeline usando análises de desempenho diretamente vinculadas aos módulos Deals e Forecast do Salesloft

Limitações do Drift

Sua eficácia diminui significativamente sem altos volumes de tráfego de entrada

Transferências perfeitas entre representantes em cenários complexos de roteamento podem exigir lógica personalizada ou soluções alternativas

Preços do Drift

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Drift

G2: 4,5/5 (mais de 4.100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

12. Humantic AI (ideal para insights sobre compradores com base na personalidade e engajamento de vendas hiperpersonalizado)

via Humantic AI

A Humantic AI ajuda os representantes de vendas a personalizar seu alcance usando insights de personalidade, em vez de apenas dados da empresa. Ela examina fatores como atividade nas redes sociais e estilo de comunicação para criar perfis que revelam como cada cliente potencial prefere ser abordado.

Usando o modelo de personalidade “Dominância, Influência, Estabilidade e Conscienciosidade” (DISC), ele fornece dicas práticas, como quais mensagens evitar, como construir confiança e como cada parte interessada toma decisões. Ele também integra IA generativa nas vendas. Tudo isso o torna uma ferramenta útil para equipes que vendem para organizações complexas com vários tomadores de decisão, que precisam personalizar o alcance em escala.

Melhores recursos da Humantic AI

Conecte-se ao Google ou ao Outlook Calendar para obter insights sobre os participantes, incluindo o estilo de decisão individual e a preferência de comunicação de cada um

Use os mapas do comitê de compras para apresentar visualmente a influência, o alinhamento e a compatibilidade de personalidades entre todos os tomadores de decisão

Melhore as estratégias de aquisição de clientes com o enriquecimento omnicanal que traz as características dos compradores para plataformas como Outreach ou Salesloft

Limitações da IA Humantic

Os perfis de personalidade podem ficar defasados em relação a mudanças recentes de função ou conteúdo publicado recentemente por várias semanas

A confiança em sinais sociais disponíveis publicamente pode distorcer os perfis em direção a clientes potenciais mais ativos nas redes sociais

Preços da Humantic AI

Organização

Startup: US$ 275/mês

Crescimento: US$ 1.050/mês

Empresa: Preço personalizado

Individual

Pro: US$ 40/mês (cobrado anualmente)

Especialista: US$ 50/mês

Proprietário: US$ 75/mês

Avaliações e comentários da Humantic AI

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Humantic AI?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre essa ferramenta:

A Humantic AI tem sido uma ferramenta inestimável na minha abordagem ao networking e à construção de equipes de projeto coesas. Sua capacidade de analisar e prever traços de personalidade me permitiu adaptar minhas estratégias de comunicação de forma eficaz, promovendo conexões e colaborações mais fortes. No entanto, notei discrepâncias ocasionais nas avaliações de personalidade para funções específicas, e há opções limitadas de personalização para adaptar totalmente a ferramenta às necessidades específicas da empresa.

A Humantic AI tem sido uma ferramenta inestimável na minha abordagem ao networking e à construção de equipes de projeto coesas. Sua capacidade de analisar e prever traços de personalidade me permitiu adaptar minhas estratégias de comunicação de forma eficaz, promovendo conexões e colaboração mais fortes. No entanto, notei discrepâncias ocasionais nas avaliações de personalidade para funções específicas, e há opções limitadas de personalização para adaptar totalmente a ferramenta às necessidades específicas da empresa.

via Seamless AI

Projetado para líderes de vendas que estão cansados de listas de leads obsoletas e fluxos de trabalho desconectados, o Seamless. AI identifica, valida e enriquece dados de contatos e empresas em segundos. Como um software de CRM B2B, ele opera como um mecanismo de busca com camadas de IA, extraindo informações de mais de 1,3 bilhão de contatos comerciais e 121 milhões de perfis de empresas.

É ideal para criar listas de clientes potenciais com segmentação precisa, reduzir o tempo gasto em pesquisas manuais e automatizar as etapas iniciais do seu funil com dados de alta conversão.

Os melhores recursos da IA integrada

Ative a Intenção do Comprador para identificar clientes potenciais que já estão no mercado e prontos para se envolver

Aproveite o enriquecimento de dados para transformar qualquer contato parcial em um perfil completo com e-mails, números de telefone e informações da empresa

Use pesquisas de IA para reunir informações sobre qualquer lead, histórico da empresa, histórico de financiamento ou insights sobre o perfil do comprador

Limitações da IA integrada

A coleta de dados em tempo real pode gerar falsos positivos, especialmente para mudanças de emprego ou validade de e-mail

Podem ocorrer dados duplicados ou contatos inseridos incorretamente durante importações em massa para o Salesforce ou HubSpot

Preços de IA sem complicações

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários de IA perfeitos

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Seamless AI?

Uma avaliação do G2 que vale a pena mencionar:

Gosto muito da forma como o Seamless. AI facilita a localização de informações de contato e detalhes da empresa precisos. É super rápido e os dados estão sempre atualizados, o que me poupa muito tempo quando preciso localizar tomadores de decisão. Além disso, a plataforma é bastante intuitiva, então posso começar a usá-la e realizar tarefas sem uma curva de aprendizado íngreme. […]

Gosto muito da forma como o Seamless. AI facilita a localização de informações de contato precisas e detalhes da empresa. É super rápido e os dados estão sempre atualizados, o que me poupa muito tempo quando preciso localizar tomadores de decisão. Além disso, a plataforma é bastante intuitiva, então posso começar a usá-la e realizar tarefas sem uma curva de aprendizado íngreme. […]

🔍 Você sabia? As ligações frias têm uma baixa taxa de sucesso. Apenas cerca de 2,3% das ligações frias realmente resultam em um compromisso ou venda bem-sucedida, levando as empresas a adotarem vendas inbound e baseadas em relacionamento.

Permita a automação completa das vendas com o ClickUp

Sejamos realistas: a automação de vendas não deve exigir uma dúzia de ferramentas desconectadas. Depois de explorar alguns dos melhores agentes de IA para vendas, uma coisa fica evidente: simplicidade, velocidade e automação inteligente são os vencedores.

Com o ClickUp, você elimina a dispersão do trabalho e obtém uma plataforma única onde seus agentes de IA lidam com fluxos de trabalho rotineiros, como atualizações do pipeline, atribuição de leads e acompanhamento de tarefas. O ClickUp Brain entra em ação para resumir negócios, gerar respostas automáticas por e-mail e apresentar insights do seu espaço de trabalho em segundos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e transforme cada ponto de contato em receita! ✅