Os 8 melhores softwares de gestão imobiliária com IA em 2026

A gestão de imóveis para aluguel é uma grande responsabilidade.

Desde lidar com problemas de manutenção e cobrar aluguel até acompanhar as dúvidas dos inquilinos e a documentação do contrato, há sempre algo que precisa da sua atenção. E tentar gerenciar tudo isso manualmente? Esse é um caminho certo para o esgotamento.

É aí que o software de gestão imobiliária com IA pode realmente ajudar.

Essas ferramentas cuidam das tarefas repetitivas — como automatizar respostas, enviar lembretes automáticos e sinalizar possíveis problemas antecipadamente — para que você possa se concentrar no panorama geral. É uma abordagem proativa que não só ajuda você a se manter organizado, mas também melhora a experiência do inquilino.

Além disso, os inquilinos adoram a conveniência. Permitir que os inquilinos enviem solicitações online, verifiquem seus contratos de locação ou paguem o aluguel a qualquer momento facilita a vida deles e a sua. O resultado? Menos reclamações, menos multas por atraso e taxas de ocupação mais altas.

Neste blog, vamos analisar algumas das principais plataformas de gestão imobiliária com IA disponíveis no mercado, o que elas oferecem, quais são seus preços e para quem são mais indicadas, para que você possa encontrar a opção certa e aumentar sua eficiência geral!

Visão geral dos softwares de gestão imobiliária com IA

Aqui está uma tabela comparativa rápida para você começar:

Software Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de fluxos de trabalho e colaboração imobiliária Automação de tarefas com IA, fluxos de trabalho personalizados, formulários para inquilinos, painéis de controle, modelos e integrações Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 7 por usuário por mês AppFolio Gestão imobiliária em tempo real Seleção de inquilinos com IA, manutenção, contabilidade, contratos digitais e portais para proprietários/inquilinos Preços personalizados TenantCloud Gestão imobiliária abrangente Seleção de inquilinos com IA, manutenção, contabilidade, contratos digitais, portais para proprietários/inquilinos Os planos pagos custam a partir de US$ 18 por mês Mezo Gestão de manutenção com tecnologia de IA Manutenção preditiva, ordens de serviço inteligentes, gestão de fornecedores e integração com PMS Preços personalizados TurboTenant Proprietários que administram por conta própria e locação otimizada por IA Anúncios automatizados, inscrições digitais, geração de contratos de locação, pagamento de aluguel online e acompanhamento de reparos Plano gratuito disponível. Os planos pagos custam a partir de US$ 9,92 por mês EliseAI Assistência em locação baseada em IA Contabilidade, manutenção, portais para inquilinos, inscrições digitais e seleção Preços personalizados Happy Property Comunicação e engajamento dos inquilinos Chatbots com IA, respostas automatizadas, integração com PMS e personalização de mensagens Preços personalizados Buildium Gestão imobiliária de nível empresarial Contabilidade, manutenção, portais para inquilinos, inscrições digitais, seleção Os planos pagos custam a partir de US$ 58 por mês

Preços e recursos estão sujeitos a alterações. Consulte o site do produto para obter os preços mais recentes. *

O que você deve procurar em um software de gestão imobiliária com IA?

Escolher o software de gestão imobiliária com IA certo pode ser um divisor de águas, mas com tantas opções disponíveis, como escolher a mais adequada? Antes de investir, avalie quais recursos terão maior impacto nas suas operações diárias e no crescimento a longo prazo.

Primeiro, considere suas necessidades comerciais e pontos críticos.

Você está sobrecarregado com a cobrança manual de aluguéis?

Está tendo dificuldades com respostas lentas em relação à manutenção?

Ou você quer expandir seu portfólio sem aumentar as despesas gerais?

O software ideal abordará esses desafios específicos com soluções robustas baseadas em IA. Aqui estão os principais aspectos a serem considerados:

Automação: Um software eficaz deve otimizar tarefas repetitivas, como acompanhamento de contratos de locação, cobrança de aluguel e gestão de solicitações de manutenção, liberando sua equipe para se concentrar em atividades de maior valor

Integração de IA: Ferramentas avançadas de IA, como algoritmos de seleção de inquilinos, chatbots para comunicação com inquilinos e recursos de manutenção preditiva, podem reduzir significativamente os riscos e melhorar a eficiência

Sistema centralizado: Gerenciar todo o seu portfólio a partir de uma única plataforma ajuda a manter o controle, reduzir erros e melhorar a colaboração entre os membros da equipe

Escalabilidade: À medida que seu portfólio imobiliário cresce, seu software deve se adaptar de forma proporcional, sem se tornar excessivamente caro ou complexo

Experiência do usuário: Uma interface intuitiva e fácil de usar, combinada com um atendimento ao cliente ágil, garante uma adoção tranquila e satisfação contínua

Personalização e integrações: A capacidade de personalizar A capacidade de personalizar a automação de fluxos de trabalho baseada em IA e integrá-la a outros softwares (contabilidade, CRM, marketing) oferece flexibilidade e amplia seu ecossistema tecnológico

➡️ Leia mais: 13 melhores modelos de gestão imobiliária

O Melhor Software de Gestão Imobiliária com IA

É hora de analisar as principais opções, detalhando o que torna cada uma delas única, os principais recursos que oferecem, quanto custam e quaisquer desvantagens que você deva conhecer.

1. ClickUp (Ideal para gerenciar fluxos de trabalho imobiliários e a colaboração em equipe)

Experimente agora Administre seu negócio imobiliário com o ClickUp por meio de gerenciamento de tarefas, agendamento e mapas interativos de imóveis

Se você atua na área de gestão imobiliária, sabe como é difícil conciliar tudo: contratos de locação, manutenção, marketing, comunicação com os clientes e manter sua equipe alinhada. É aí que entra o ClickUp for Real Estate.

Pense nisso como seu centro de comando completo, mas com uma atualização significativa de IA graças ao ClickUp Brain.

Com a IA do ClickUp, você pode automatizar aquelas tarefas repetitivas que tomam o seu dia, como atribuir acompanhamentos para renovações de contrato, agendar inspeções ou enviar lembretes de manutenção. Precisa resumir uma reunião ou redigir rapidamente uma atualização para sua equipe? A IA também pode cuidar disso, para que você nunca fique parado olhando para uma página em branco.

Receba atualizações importantes instantaneamente com o ClickUp Brain

Mas a mágica não para por aí. As ferramentas de IA do ClickUp são uma revolução para as áreas de marketing e gestão de clientes da sua empresa. Imagine poder criar conteúdo envolvente para boletins informativos ou responder às consultas dos clientes em tempo recorde.

Se você quer começar com o pé direito, o ClickUp oferece modelos prontos feitos especialmente para profissionais do setor imobiliário. Há um modelo de planilha imobiliária para manter todas as suas propriedades e contratos de locação organizados, um modelo de boletim informativo imobiliário (que funciona perfeitamente com IA para criação de conteúdo) e um modelo de marketing imobiliário para ajudá-lo a planejar e acompanhar suas campanhas.

Baixe o modelo gratuito Crie uma conexão sólida com seus clientes com o modelo de boletim informativo imobiliário do ClickUp

Além da IA, o ClickUp foi desenvolvido para equipes do setor imobiliário. Você pode configurar fluxos de trabalho personalizados para acompanhamento de contratos de locação, manutenção e inspeções, coletar solicitações dos inquilinos por meio de formulários, usar modelos de tarefas para qualquer atividade repetitiva e acompanhar tudo com os painéis do ClickUp. Além disso, ele se integra ao seu e-mail, calendário e outras ferramentas do setor imobiliário, para que tudo funcione em perfeita sincronia.

Principais recursos do ClickUp

Fluxos de trabalho personalizados: adapte processos para acompanhamento de contratos de locação, manutenção e inspeções por meio dos Status Personalizados do ClickUp adapte processos para acompanhamento de contratos de locação, manutenção e inspeções por meio das Visualizações Personalizadas

Formulários de solicitação de inquilinos: Recolha e gerencie as solicitações dos inquilinos de forma integrada através Recolha e gerencie as solicitações dos inquilinos de forma integrada através dos Formulários do ClickUp

Modelos de tarefas: Padronize operações recorrentes, como mudanças, reparos e acompanhamentos

Painéis: Monitore o desempenho do imóvel, a carga de trabalho da equipe e as principais métricas em um só lugar

Integrações: sincronize com e-mails, calendários e ferramentas imobiliárias populares por meio sincronize com e-mails, calendários e ferramentas imobiliárias populares por meio das integrações do ClickUp para uma experiência unificada

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Para mim, o que mais mudou o jogo com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter essa consistência em todas as nossas propriedades, em qualquer região, de modo que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente da unidade da Convene que ele visite.

Para mim, o que mais mudou o jogo com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter essa consistência em todas as nossas propriedades, em qualquer região, de modo que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente da unidade da Convene que ele visite.

2. AppFolio (Ideal para gestão imobiliária em tempo real)

via AppFolio

A AppFolio oferece um conjunto abrangente de ferramentas baseadas na nuvem para a gestão de diversos tipos de imóveis, incluindo residências, imóveis comerciais e alojamentos estudantis.

Seus recursos baseados em IA otimizam significativamente as operações, abrangendo locação automatizada, acompanhamento eficiente da manutenção e comunicação fluida com os inquilinos. Isso permite que os profissionais do setor imobiliário gerenciem seus portfólios com notável eficiência, economizando tempo e recursos.

Principais recursos do AppFolio

Gerencia contabilidade, locação, manutenção e comunicação a partir de uma única plataforma acessível

Otimiza tarefas como cobrança de aluguel, solicitações de manutenção e seleção de inquilinos por meio de automação e portais dedicados para inquilinos, proprietários e fornecedores

Fornece informações financeiras em tempo real com relatórios detalhados sobre receitas, despesas e desempenho dos imóveis

Oferece um aplicativo móvel completo para gestão em qualquer lugar e ferramentas de IA para auxiliar em consultas sobre locação e manutenção

Limitações do AppFolio

Pode ser mais adequado para carteiras maiores

Preços do AppFolio

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AppFolio

G2: 4,6/5 (mais de 630 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AppFolio?

Uma avaliação da G2 afirma:

Adoro a possibilidade de personalizar os relatórios e, se não houver um relatório de que você precise, em 9 entre 10 casos a Appfolio pode criá-lo para você. A vantagem de poder enviar mensagens de texto e e-mails aos inquilinos e proprietários é essencial para a documentação e manutenção de registros. Ninguém gosta de cometer erros, mas praticamente tudo o que você faz pode ser desfeito, o que torna a correção de erros muito fácil. O que também é ótimo é que, se houver algo que você precise entender, o suporte ao cliente é muito rápido e prestativo ao orientá-lo durante o treinamento. Trabalho com gestão imobiliária há mais de 30 anos e este é, de longe, o melhor programa com o qual já trabalhei.

Adoro a possibilidade de personalizar os relatórios e, se não houver um relatório de que você precise, em 9 entre 10 casos a Appfolio pode criá-lo para você. A vantagem de poder enviar mensagens de texto e e-mails aos inquilinos e proprietários é essencial para a documentação e manutenção de registros. Ninguém gosta de cometer erros, mas praticamente tudo o que você faz pode ser desfeito, o que torna a correção de erros muito fácil. O que também é ótimo é que, se houver algo que você precise entender, o suporte ao cliente é muito rápido e prestativo ao orientá-lo durante o treinamento. Trabalho com gestão imobiliária há mais de 30 anos e este é, de longe, o melhor programa com o qual já trabalhei.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de marketing imobiliário para corretores

3. TenantCloud (Ideal para gestão imobiliária abrangente)

via TenantCloud

A TenantCloud oferece uma plataforma de gestão imobiliária baseada na nuvem, projetada para otimizar as operações tanto de imóveis residenciais quanto comerciais. Aproveitando ferramentas avançadas baseadas em IA, ela simplifica tarefas complexas, como a rigorosa seleção de inquilinos, a coordenação eficiente da manutenção e a cobrança de aluguel sem complicações.

Este sistema centralizado oferece aos gestores imobiliários uma interface única e intuitiva para supervisionar todo o seu portfólio, economizando tempo e reduzindo a carga administrativa.

Principais recursos do TenantCloud

Facilita um processo de locação tranquilo com formulários de locação online e contratos de locação digitais personalizáveis e em conformidade com a legislação

Inclui portais dedicados para inquilinos e proprietários que promovem uma comunicação clara, permitindo que os inquilinos enviem solicitações e acessem informações

Oferece um sistema robusto de acompanhamento de manutenção e gestão de ordens de serviço, permitindo que os administradores de imóveis agendem reparos, atribuam tarefas e monitorem o andamento de forma eficiente

Utiliza poderosas ferramentas de contabilidade e relatórios financeiros para acompanhar despesas, faturamento de aluguéis e demonstrações de resultados

Limitações do TenantCloud

Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas nos planos de nível superior

Opções limitadas de personalização para relatórios

Preços do TenantCloud

Plano Inicial: US$ 18,00 por mês

Plano de Crescimento: US$ 35,00 por mês

Plano Pro: US$ 60,00 por mês

Plano de Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TenantCloud

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TenantCloud?

Uma análise da Capterra afirma :

O Tenant Cloud é fácil de usar tanto para nossos inquilinos quanto para nós. Ele facilita o acompanhamento do que está acontecendo e onde. Permite uma comunicação aberta com os inquilinos e mantém todos os nossos documentos em um só lugar.

O Tenant Cloud é fácil de usar tanto para nossos inquilinos quanto para nós. Ele facilita o acompanhamento do que está acontecendo e onde. Permite uma comunicação aberta com os inquilinos e mantém todos os nossos documentos em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e do trabalho administrativo. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: compreender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas já resolve uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis em sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas por meio do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho repetitivo!

4. Mezo (Ideal para gestão de manutenção com IA)

via Mezo

O Mezo utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para prever necessidades futuras de manutenção, analisando dados históricos, feedback dos residentes e características específicas do imóvel.

Sua capacidade preditiva permite que os gestores imobiliários passem de reparos reativos para uma manutenção preventiva programada, reduzindo significativamente as paradas inesperadas e os custos de emergência associados. A plataforma também automatiza todo o processo de ordens de serviço, desde o diagnóstico inteligente e a criação detalhada das ordens de serviço (frequentemente auxiliada por seu assistente virtual, Max) até a atribuição inteligente aos fornecedores mais adequados ou à equipe interna.

Além disso, o Mezo oferece recursos sofisticados de gestão de fornecedores, permitindo que os gestores imobiliários acompanhem métricas de desempenho como tempo de resposta, taxas de resolução e relação custo-benefício.

Principais recursos do Mezo

Antecipa necessidades para evitar falhas e otimizar o agendamento

Cria, diagnostica e atribui tarefas de forma inteligente para aumentar a eficiência

Monitora métricas de fornecedores para controle de qualidade e custos

Gerencia operações e solicitações de qualquer lugar

Integra-se perfeitamente aos sistemas de gestão imobiliária existentes

Limitações do Mezo

Pode ser necessário treinamento para utilizar plenamente os recursos de IA

Preços do Mezo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mezo

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: O leasing não é um conceito moderno — é antigo. A prática remonta a cerca de 2000 a.C. na antiga Suméria, onde tabuinhas de argila documentavam contratos de arrendamento de equipamentos agrícolas. Os fenícios também utilizavam fretamentos de navios, semelhantes aos atuais contratos de arrendamento de equipamentos, para financiar empreendimentos marítimos. Essas formas primitivas de leasing eram essenciais para financiar terras, gado e ferramentas, tornando-as um pilar das economias antigas.

5. TurboTenant (Ideal para proprietários que administram seus imóveis por conta própria e buscam locações otimizadas por IA)

via TurboTenant

O TurboTenant é um software de gestão imobiliária poderoso e gratuito, criado especificamente para capacitar proprietários individuais. Ele elimina o incômodo da gestão de imóveis para aluguel, oferecendo recursos inteligentes e automatizados que otimizam todo o processo de locação e gestão de inquilinos.

Embora se concentre em inteligência prática e específica para tarefas, em vez de uma integração profunda e abrangente de IA, suas ferramentas inteligentes, como a automação de partes das descrições dos contratos de locação, aumentam significativamente a eficiência. O TurboTenant foi projetado para oferecer aos proprietários que administram seus imóveis por conta própria os recursos avançados normalmente encontrados em sistemas pagos, tornando a gestão imobiliária acessível e simples.

Principais recursos do TurboTenant

Anuncie todos os seus imóveis para aluguel nos principais sites a partir de um único lugar para atrair mais candidatos

Receba inscrições digitalmente e faça verificações de antecedentes, crédito e despejos com facilidade

Crie contratos de locação personalizáveis e juridicamente válidos, adaptados às normas do seu estado

Cobre o aluguel com segurança online com alertas automáticos para pagamentos pontuais

Otimize os pedidos de reparo dos inquilinos e acompanhe sua resolução de forma eficaz

Limitações do TurboTenant

Recursos de IA limitados em comparação com outras plataformas

Recursos avançados exigem um plano pago

Preços do TurboTenant

Gratuito

Pro : US$ 9,92/mês (cobrado anualmente)

Premium: US$ 12,42/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o TurboTenant

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TurboTenant?

Uma análise da Capterra afirma:

Gerenciamos quatro pequenos imóveis e este software tem sido extremamente útil para nos manter organizados. A conta básica é gratuita, mas o plano premium é muito acessível pelo que oferece. Além disso, eles têm um ótimo atendimento ao cliente.

Gerenciamos quatro pequenos imóveis e este software tem sido extremamente útil para nos manter organizados. A conta básica é gratuita, mas o plano premium é muito acessível pelo que oferece. Além disso, eles têm um ótimo atendimento ao cliente.

6. EliseAI (Ideal para assistência em locações baseada em IA)

via Elise AI

O EliseAI é um CRM inovador para gestão imobiliária , com foco em IA, projetado fundamentalmente para revolucionar todo o processo de locação. Ao contrário dos CRMs tradicionais, o EliseAI incorpora inteligência artificial em sua essência, automatizando fluxos de trabalho cruciais, desde a consulta inicial do inquilino até a assinatura do contrato de locação.

A IA sofisticada da plataforma atua como um agente de locação virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, interagindo com possíveis locatários por meio de conversas inteligentes e semelhantes às humanas e oferecendo visitas guiadas por IA que proporcionam experiências imersivas sem intervenção humana direta.

Principais recursos do EliseAI

Oferece visitas virtuais e interativas conduzidas por IA, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana

Lida com todas as consultas e acompanhamentos dos inquilinos com respostas inteligentes e personalizadas

Atua como IA para geração de leads , qualificando-os, agendando consultas e interagindo consistentemente com os clientes em potencial para convertê-los

Otimiza a criação e a execução de contratos de locação de forma eficiente

Integra-se perfeitamente com o PMS existente para unificar dados e fluxos de trabalho

Limitações do EliseAI

Pode ser necessário realizar etapas adicionais para a integração com os sistemas existentes.

Preços do EliseAI

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o EliseAI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EliseAI?

Uma avaliação da G2 afirma:

A Elise economizou mais de 2.000 horas para nossos profissionais de locação em menos de 6 meses. É fácil de programar, aprender a usar e personalizar. Todos que trabalham com a Elise oferecem um atendimento ao cliente de qualidade.

A Elise economizou mais de 2.000 horas para nossos profissionais de locação em menos de 6 meses. É fácil de programar, aprender a usar e personalizar. Todos que trabalham com a Elise oferecem um atendimento ao cliente de qualidade.

7. Happy Property (Ideal para comunicação e engajamento com os inquilinos)

via Happy Property

A Happy Property é especializada em transformar a comunicação com os inquilinos, utilizando chatbots com inteligência artificial e sofisticados sistemas de resposta automatizada. A plataforma tem como foco exclusivo promover uma maior satisfação dos inquilinos, oferecendo canais de comunicação rápidos, eficientes e consistentes.

A ferramenta não funciona como um pacote completo e abrangente de gestão imobiliária, mas sua especialização dedicada ao envolvimento dos inquilinos a torna uma ferramenta indispensável para gestores imobiliários que buscam melhorar a experiência dos residentes, reduzir o volume de consultas e construir relacionamentos mais sólidos com os inquilinos.

Principais recursos do Happy Property

Utiliza chatbots inteligentes para atender às solicitações dos inquilinos e fornecer assistência imediata

Fornece respostas rápidas e precisas a perguntas comuns, reduzindo os tempos de resposta

Integra-se perfeitamente com o PMS existente para unificar dados e fluxos de trabalho

Permite personalizar mensagens automatizadas para manter a identidade da marca e atender a necessidades específicas

Limitações do Happy Property:

Recursos limitados de gestão imobiliária em comparação com seus concorrentes

Preços da Happy Property

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Happy Property:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4/6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Happy Property?

Um usuário do G2 diz :

Gosto do fato de o aplicativo ser tão detalhado na forma como você documenta um imóvel! Também gosto de poder inserir notas em cada seção sobre as fotos que você tirou!

Gosto do fato de o aplicativo ser tão detalhado na forma como você documenta um imóvel! Também gosto de poder inserir notas em cada seção sobre as fotos que você tirou!

8. Buildium (Ideal para gestão imobiliária de nível empresarial)

via Buildium

O Buildium é um software de gestão imobiliária robusto e completo, projetado para simplificar as operações para proprietários e gestores imobiliários. Seu principal ponto forte reside em oferecer um amplo leque de ferramentas essenciais, em vez de integração avançada de IA. Mas o Buildium utiliza a IA para a seleção inteligente de inquilinos, precificação dinâmica de aluguéis, manutenção preditiva e gestão automatizada de contratos de locação, a fim de melhorar a eficiência operacional e a tomada de decisões.

A ferramenta também centraliza aspectos-chave da supervisão imobiliária, permitindo que os usuários realizem tarefas diárias com eficiência, mantenham registros financeiros claros e promovam uma comunicação eficaz com inquilinos e proprietários. Essa abordagem integrada ajuda os profissionais do setor imobiliário a gerenciar seus portfólios de forma mais eficaz e sistemática.

Principais recursos do Buildium:

Gerencia todas as transações financeiras e gera relatórios essenciais

Otimiza a captação de inquilinos com inscrições digitais e uma triagem rigorosa dos candidatos

Oferece um sistema organizado para acompanhar e gerenciar todas as solicitações de manutenção de imóveis

Oferece portais online dedicados para uma comunicação transparente e autoatendimento para todas as partes interessadas

Limitações do Buildium:

Os preços podem ser mais altos para carteiras menores

Recursos de IA limitados em comparação com outras plataformas

Preços do Buildium:

Essencial : A partir de US$ 58/mês para até 150 unidades

Growth : A partir de US$ 183/mês

Premium: A partir de US$ 375/mês

Avaliações e comentários sobre o Buildium:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildium?

Uma avaliação da G2 afirma:

É muito prático usar o sistema de e-mail e mensagens de texto, que são muito bons, e acompanhar os inquilinos é muito fácil; além disso, ele faz um bom trabalho ao garantir que ninguém seja esquecido. A interface do usuário é fácil de usar e me oferece uma visão muito completa dos funcionários que moram no alojamento. Embora o software não tenha sido inicialmente desenvolvido para alojamentos comerciais de funcionários, ele funciona bem para o processo.

É muito prático usar o sistema de e-mail e mensagens de texto, que são muito bons, e acompanhar os inquilinos é muito fácil; além disso, ele faz um bom trabalho ao garantir que ninguém seja esquecido. A interface do usuário é fácil de usar e me oferece uma visão muito completa dos funcionários que moram no alojamento. Embora o software não tenha sido inicialmente desenvolvido para alojamentos comerciais de funcionários, ele funciona bem para o processo.

➡️ Leia mais: Modelos de CRM imobiliário para uma melhor gestão de clientes

Impulsione sua estratégia de gestão imobiliária com IA

À medida que o setor de gestão imobiliária continua a evoluir, a adoção de softwares de gestão imobiliária com IA não é mais opcional — é essencial para se manter competitivo.

Desde a automação da comunicação com os inquilinos e das tarefas de manutenção até a simplificação da gestão de contratos de locação e da cobrança de aluguéis, essas ferramentas baseadas em IA ajudam os gestores imobiliários a economizar tempo, reduzir custos e tomar decisões informadas em todo o seu portfólio.

Seja você um proprietário independente administrando alguns imóveis para aluguel ou uma grande empresa de gestão imobiliária lidando com imóveis comerciais, há uma solução nesta lista que atende às suas necessidades. Plataformas como o ClickUp se destacam por sua capacidade de centralizar fluxos de trabalho, automatizar processos com IA e aumentar a produtividade da equipe — tudo em uma única plataforma.

No fim das contas, a pilha de tecnologias certa pode transformar suas operações de gestão imobiliária. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e veja a diferença por si mesmo!