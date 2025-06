Como usar a IA no setor imobiliário? (Casos de uso e ferramentas)

Comprar ou vender um imóvel envolve inúmeras visitas, trabalho árduo e burocracia — essa é a dura realidade. Como em qualquer outro negócio, compradores e empresas do setor imobiliário estão cada vez mais recorrendo à IA em busca de soluções para melhorar a eficiência e a experiência do cliente.

Para quem procura casa, a IA pode ser sua corretora imobiliária, encontrando joias escondidas no conforto do seu sofá. Mas para quem está no ramo imobiliário, a IA pode transformar o funcionamento das empresas e maximizar os retornos.

Um relatório da McKinsey prevê que o setor imobiliário passará por uma transformação significativa à medida que a IA — especialmente a IA generativa — continuar a evoluir. Com maior envolvimento do cliente por meio de chatbots, criação de conteúdo, incluindo texto e imagens, capacidade de sintetizar insights a partir de dados não estruturados e habilidades de geração de código, a IA generativa oferece vários benefícios para o setor imobiliário.

As empresas imobiliárias comerciais, os investidores e as instituições acumularam uma grande quantidade de dados sobre o mercado. A IA permite-lhes identificar novas oportunidades, melhorar o design de edifícios e interiores, criar materiais de marketing inovadores, abrir novas fontes de receita e produzir materiais de marketing direcionados.

Neste artigo, exploraremos como as empresas imobiliárias podem usar ferramentas de marketing imobiliário para desbloquear aplicações inovadoras que irão remodelar o negócio imobiliário para compradores e vendedores.

Entendendo a IA no setor imobiliário

A inteligência artificial (IA) ajuda computadores e máquinas a realizar tarefas que tradicionalmente exigem inteligência humana. O aprendizado de máquina, uma parte significativa da IA, consegue isso treinando máquinas com dados anteriores. Isso permite que as máquinas reconheçam padrões, analisem informações e gerem previsões por meio de algoritmos avançados.

O potencial da IA no setor imobiliário é vasto, com a McKinsey estimando que a IA generativa poderia gerar entre US$ 110 bilhões e US$ 180 bilhões em valor para o setor.

No entanto, para aproveitar ao máximo os benefícios da IA, as empresas imobiliárias devem se adaptar e implementar ações estratégicas para integrar essas tecnologias de forma eficaz em suas operações.

Continue lendo para entender a extensão dos casos de uso da IA no setor imobiliário.

Como usar a IA no setor imobiliário para diferentes casos de uso

A inteligência artificial (IA) pode ser utilizada no setor imobiliário através de vários casos de uso para aumentar a eficiência, a precisão e a satisfação do cliente.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode ser aplicada em diferentes cenários no setor imobiliário.

1. Análise preditiva

Avaliar ou estimar o valor de imóveis tem sido tradicionalmente demorado e muitas vezes frustrante para os corretores imobiliários.

Desde a análise manual de vendas comparáveis até a pesquisa de tendências no mercado imobiliário residencial, o processo pode ser exaustivo. Os algoritmos de IA simplificam essa tarefa. Ao processar grandes conjuntos de dados, o software de IA pode estimar o valor do imóvel em segundos.

Essas previsões levam em consideração centenas de fatores que influenciam o valor de um imóvel, incluindo índices de criminalidade, distritos escolares e proximidade de comodidades. Isso permite que você tome decisões informadas rapidamente, economizando tempo valioso e frustrações.

Por exemplo, a HouseCanary é uma corretora imobiliária focada em avaliações, posicionando-se como líder em dados e análises imobiliárias residenciais alimentadas por IA. Um estudo recente revelou que os Modelos de Avaliação Automatizada (AVMs) da HouseCanary e as ferramentas de seleção de imóveis comparáveis mitigam o impacto do preconceito racial no processo tradicional de avaliação de imóveis. Isso ocorre porque os modelos de IA se baseiam na análise objetiva de dados, minimizando o potencial de preconceitos humanos influenciarem as avaliações. A HouseCanary também oferece previsões do valor da casa para até 36 meses no futuro, fornecendo orientações cruciais para a navegação no mercado.

2. Compilação de dados

Gerenciar um extenso portfólio de imóveis envolve acumular montanhas de documentos de locação — contratos densos e cheios de jargões jurídicos difíceis de entender. Isso pode tornar um pesadelo para proprietários com vários imóveis encontrar informações específicas e vender propriedades rapidamente.

As ferramentas de IA generativa ou GenAI podem analisar repositórios de contratos de locação e resumir temas importantes, como valores mensais de aluguel ou o impacto das regulamentações locais nos termos do contrato.

Também ajuda a filtrar parâmetros específicos dos usuários. Por exemplo, você pode gerar instantaneamente um relatório sobre todos os aluguéis com valor abaixo de um determinado preço por metro quadrado.

3. Planejamento e projeto

As visitas virtuais já não são mais exclusivas do que os folhetos eletrônicos — as réplicas geradas por computador e alimentadas por IA permitem que os potenciais compradores explorem um imóvel virtualmente antes de uma visita física.

Aprimorado com realidade aumentada, ele amplia o leque de compradores interessados, exibindo imóveis para qualquer pessoa com um dispositivo conectado. Isso facilita o processo para todos os envolvidos, economizando tempo e dinheiro ao filtrar os compradores menos sérios.

As ferramentas GenAI podem criar renderizações de edifícios que ainda não foram construídos. Também podem ajudar os arquitetos, fornecendo estimativas de custos com base em diferentes projetos e até mesmo gerando plantas baixas otimizadas para fins específicos.

Embora a criatividade humana continue sendo insubstituível para adicionar toques artísticos e profundidade emocional, a IA no setor imobiliário permite que os arquitetos se concentrem nesses aspectos com menos suposições sobre a funcionalidade.

4. Design de interiores

Com modelos de interiores gerados por IA, você pode visitar um apartamento em potencial e personalizá-lo virtualmente com móveis, artigos e acabamentos — tudo através de um software feito sob medida para criar uma experiência excepcional para os clientes.

A IA permite que você visualize sofás, cortinas e eletrodomésticos que combinam com o seu estilo. Se você adorar o visual, esses itens podem ser facilmente encomendados e instalados para coincidir com a sua mudança.

Você se beneficia de um espaço que reflete seu estilo, enquanto a corretora ou a imobiliária gera receita adicional por meio de vendas cruzadas integradas.

Por exemplo, a Planner 5D, uma empresa líder em software de design de casas, está usando tecnologias de IA, RV e RA para transformar o processo de design tanto para profissionais quanto para entusiastas. Sua tecnologia inovadora elimina o trabalho árduo da criação de modelos 3D. Seu sistema alimentado por IA analisa uma imagem, detecta medidas e gera automaticamente uma representação em 3D. Esse recurso teve um aumento significativo no uso, com 38% mais usuários adotando-o somente em 2022. Isso destaca como a IA simplifica tarefas tediosas, permitindo que os designers se concentrem nos aspectos criativos de seus projetos.

4. Gestão de imóveis

Os chatbots de IA, semelhantes aos utilizados no atendimento ao cliente, podem responder às perguntas dos locatários sobre disponibilidade e preços de aluguel, orientar os compradores durante o processo de inscrição e aliviar a carga de trabalho dos agentes humanos.

Além da interação com os inquilinos, a IA automatiza tarefas como cobrança de aluguel, gerenciamento de fluxo de trabalho e análise de mercado. Ela até mesmo auxilia os profissionais do setor imobiliário com cobranças e gera relatórios que acompanham o desempenho dos aluguéis.

5. Construção da marca

Ao integrar ferramentas de IA imobiliária na criação de conteúdo, interações com clientes e estratégia de marca, você pode estabelecer uma marca imobiliária memorável que atrai clientes e impulsiona o sucesso a longo prazo.

Gere posts de blog, legendas para redes sociais e descrições de imóveis de alta qualidade com ferramentas de IA para sincronizar palavras-chave sugeridas e garantir uma voz consistente da marca em todo o conteúdo.

Aproveite as ferramentas de IA para a tomada de decisões, segmente seu público com base em interesses e preferências imobiliárias e envie campanhas de e-mail altamente direcionadas com conteúdo relevante e recomendações de imóveis, promovendo conexões mais profundas com clientes potenciais.

Analise dados de mercado e gere relatórios destacando tendências locais, previsões de preços e dados demográficos dos compradores. Este conteúdo baseado em dados posiciona-o como líder no setor e atrai potenciais clientes ansiosos por conhecimentos especializados do mercado.

Vamos colocar em prática todo esse conhecimento sobre IA no setor imobiliário para estabelecer sua marca.

Usando software de IA para o setor imobiliário

Você está procurando uma solução para gerenciar seu trabalho, equipe, clientes e projetos imobiliários combinada com o poder da IA?

ClickUp é a resposta óbvia!

O ClickUp pode ser um recurso valioso para a gestão imobiliária e ajudá-lo a se tornar um líder no setor imobiliário. Ele oferece um conjunto de recursos projetados para simplificar vários aspectos do negócio.

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que podem ajudá-lo.

1. Gerenciamento de projetos imobiliários

Crie campos personalizados para acompanhar gastos, despesas e lucros de clientes e empresas no software de gerenciamento de projetos imobiliários ClickUp

Gerencie todos os seus projetos de desenvolvimento imobiliário — desde aquisições comerciais até listagens de vendas residenciais — com a ferramenta de gerenciamento de projetos imobiliários ClickUp. Mapeie as partes interessadas, marcos, dependências e muito mais para manter os projetos em dia. Atualize cronogramas rapidamente e economize tempo identificando e removendo tarefas desnecessárias.

Com mais de 1000 integrações ClickUp, simplifique o seu trabalho. Por exemplo, sincronize os seus calendários Google e Outlook com o ClickUp para gerir reuniões, visitas e assinaturas de contratos. Exiba os detalhes das tarefas e reuniões diretamente no seu calendário e use códigos de cores para ter uma visão geral de todo o seu trabalho.

Veja suas tarefas em um mapa interativo. Por exemplo, mapeie os anúncios de imóveis para um cliente para que ele possa ver as localizações exatas e o que há nas proximidades. Use códigos de cores para diferenciar os anúncios por faixa de preço e salvar facilmente as informações para uso posterior.

Para facilitar o seu trabalho, use o modelo de planilha imobiliária do ClickUp para criar uma lista altamente personalizável de todos os seus imóveis à venda e organizá-la de acordo com as suas necessidades.

Baixe este modelo Organize todas as informações relacionadas ao seu trabalho, transações, clientes e membros da equipe no modelo de planilha do ClickUp para imóveis

Este modelo ajuda você a organizar e acompanhar todos os seus investimentos imobiliários de várias maneiras:

Crie etapas personalizadas como "Negociação", "Sob contrato" ou "Vendido" para visualizar instantaneamente o status de cada imóvel

Adicione detalhes importantes, como renda líquida, preço de compra, metragem quadrada e custos anuais de seguro para cada imóvel, para obter uma visão geral completa

Crie diferentes visualizações personalizadas de acordo com suas necessidades. Acesse rapidamente os imóveis por localização, status de venda ou um guia dedicado "Introdução" — tudo no mesmo modelo

Otimize seu fluxo de trabalho com recursos integrados de controle de tempo, categorize imóveis com eficiência usando tags personalizáveis e evite prazos perdidos e falhas de comunicação com avisos de dependência e notificações por e-mail

2. Assistente de IA integrado

Construir uma marca memorável requer uma estratégia de conteúdo forte, esforços consistentes e insights futuristas para se tornar um criador de tendências no setor.

Experimente o ClickUp Brain Gere ideias, blogs, publicações nas redes sociais, e-mails de vendas, otimize conteúdos, preveja tendências e muito mais com o assistente de escrita ClickUp Brain

Com o AI Writer for Work da ClickUp Brain, traga a arte das mensagens personalizadas para suas campanhas de marketing.

Oferece às equipes de marketing imobiliário um conjunto de prompts prontos para uso, como um gerador de conteúdo de IA, para otimizar campanhas, facilitar a criação de conteúdo e aumentar o ROI de marketing. Você pode usá-lo para criar posts atraentes para blogs rapidamente, escrever legendas envolventes para redes sociais ou gerar e-mails persuasivos para potenciais compradores e vendedores.

Além disso, o AI Knowledge Manager do ClickUp Brain fornece respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro e conectado à plataforma ClickUp. Você pode automatizar trabalhos manuais e repetitivos com atualizações precisas de IA e relatórios de status para tarefas, documentos e até mesmo pessoas.

Com o ClickUp Docs, armazene todas as suas informações em wikis com um design elegante, incorpore links ou vídeos, insira imagens e edite em equipe com detecção de colaboração. Você pode compartilhar os documentos com sua equipe e vinculá-los a tarefas, quadros brancos, mapas mentais e seu painel para visualizar todo o seu trabalho de relance.

Você também pode usar o modelo de boletim informativo imobiliário da ClickUp para criar e compartilhar boletins informativos imobiliários envolventes.

Baixe este modelo Construa uma conexão forte com seus clientes e ofereça valor à sua busca por imóveis com o modelo de boletim informativo imobiliário da ClickUp

Criar boletins informativos imobiliários atraentes pode ser uma tarefa demorada. Mas com este modelo, você pode criar facilmente boletins informativos profissionais que conectam você aos clientes e atraem novos compradores.

Este modelo oferece uma variedade de recursos para ajudá-lo:

Crie status personalizados para acompanhar o andamento de suas newsletters, desde a redação até o envio. Categorize e gerencie facilmente suas newsletters com campos personalizados e acesse as informações da sua lista de e-mails com facilidade

Facilite a comunicação e o feedback com reações aos comentários. Divida tarefas complexas em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar usando subtarefas aninhadas. Atribua tarefas a vários membros da equipe e defina prioridades para garantir a conclusão dentro do prazo

Use ferramentas de redação com IA em documentos para gerar tópicos, identificar tendências e refinar o conteúdo de acordo com o tom e a voz da sua marca

A gestão imobiliária requer excelentes ferramentas de comunicação para manter todas as partes interessadas informadas. Isso é fundamental para uma tomada de decisão mais rápida e estratégica em um mercado competitivo.

Com o ClickUp Notes, você pode criar notas para reuniões, debater ideias, criar tarefas para o dia, compartilhar notas com membros da equipe para manter todos alinhados e usar a IA para automatizar notas em tarefas ou transcrever reuniões em listas de tarefas.

Dê vida às suas notas com uma excelente edição e organize-as da maneira que desejar com o ClickUp Notes

Fique conectado às suas notas com a extensão do Chrome e o aplicativo móvel do ClickUp. Você sempre poderá capturar notas e ideias importantes de qualquer lugar.

Você pode aproveitar mais de 1000 modelos do ClickUp ou usar modelos prontos para uso com IA para gestão imobiliária, gestão de clientes, construção, relatórios de incidentes, gestão de redes sociais, design de conteúdo e muito mais.

Por exemplo, o modelo de marketing imobiliário da ClickUp ajuda você a criar uma estratégia de marketing para se destacar.

Baixe este modelo Gerencie, planeje, crie estratégias e monitore todo o seu fluxo de marketing com o modelo de marketing imobiliário da ClickUp

Você se sente sobrecarregado com o marketing imobiliário, tem dificuldade para gerenciar várias ferramentas e perde o controle das suas campanhas? Este modelo é o seu ponto único para planejamento estratégico e execução perfeita.

Veja como você pode usar o modelo:

A visualização da programação permite planejar publicações nas redes sociais e lançamentos de campanhas com facilidade

Organize e categorize o conteúdo de forma eficaz com a Visualização de publicações. Nunca mais perca uma publicação fantástica

Faça um brainstorming e desenvolva campanhas direcionadas para apresentar imóveis na Visualização de campanhas

Crie um plano de marketing exclusivo para cada imóvel usando o Guia de Introdução Ver

Tenha uma visão clara dos seus anúncios com a Visualização do Mapa de Imóveis, incluindo localização

Organize as tarefas em status claros (Aprovado, Cancelado) e mantenha todos informados com atualizações sobre o andamento

Monitore e analise tarefas para identificar gargalos e maximizar a eficiência da sua equipe de marketing com relatórios detalhados no painel de controle

ClickUp IA para gestão imobiliária

Assim como a IA de linguagem natural, que está se tornando padrão em outros softwares empresariais, a tecnologia imobiliária abraça seu potencial.

Embora ainda estejamos explorando todas as possibilidades de uso da IA no setor imobiliário, uma coisa é certa: os próximos anos trarão mudanças significativas. Os primeiros a adotar essa tecnologia estarão bem posicionados para o sucesso, enquanto aqueles que resistirem correm o risco de ficar para trás.

Algumas funções, como as dos corretores imobiliários, evoluirão para gestores de conteúdo abrangentes. Em vez de gerenciar apenas listagens e redes sociais, eles podem se tornar curadores de conteúdo, supervisionando o conteúdo gerado pela IA e garantindo sua qualidade. Essa mudança pode levar a um foco em estratégia e supervisão, exigindo potencialmente novos conjuntos de habilidades.

A boa notícia? A IA pode lidar com várias tarefas, liberando o talento humano para um pensamento mais estratégico e criativo. Dê o primeiro passo em direção a um negócio imobiliário preparado para o futuro com o ClickUp, uma ferramenta que aproveita a IA para otimizar seu fluxo de trabalho e fortalecer o gerenciamento de clientes e membros da equipe.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!