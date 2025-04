Principais softwares de CRM de gerenciamento de propriedades para gerentes de propriedades

Entre fazer malabarismos com as comunicações com os inquilinos, acompanhar as solicitações de manutenção e os contratos de aluguel, o gerenciamento de propriedades pode rapidamente se tornar uma tarefa árdua.

Mas e se você pudesse simplificar todas essas tarefas em um sistema único e eficiente? É aí que o software de CRM (Customer Relationship Management) entra em ação.

Seja responsável por uma única propriedade ou pelo gerenciamento de um extenso portfólio de imóveis, o CRM de gerenciamento de propriedades correto facilita os fluxos de trabalho e permite que você se concentre no que realmente importa - construir relacionamentos sólidos com os inquilinos para maximizar a lucratividade. 📈

Neste artigo, escolhemos a dedo as 11 principais soluções de software de CRM para gerenciamento de propriedades. Seja gerenciando um punhado de unidades ou um portfólio extenso, essas ferramentas o ajudarão a se manter organizado, economizar tempo e expandir seus negócios. Vamos explorar as melhores opções!

O que você deve procurar no CRM de gerenciamento de propriedades?

O CRM certo pode ser a espinha dorsal de suas operações de gerenciamento de propriedades, aumentando a produtividade e elevando a satisfação dos inquilinos. Além disso, eles colocam inquilinos, proprietários ou gerentes na mesma página, eliminando a lacuna entre as expectativas e a realidade.

Com vários Software de CRM opções disponíveis, é fundamental concentrar-se nos principais recursos que o ajudam a atingir essas metas como gerente de propriedades. Veja a seguir o que você deve procurar em um CRM de gerenciamento de propriedades:

✅ Gerenciamento de leads de ponta a ponta: Escolha um CRM de gerenciamento de propriedades que cubra todo o ciclo de vida do lead até o locatário, desde a consulta até a assinatura do contrato de aluguel. Ele deve vir com ferramentas de comunicação, recursos de rastreamento de solicitações e manutenção de registros, para citar alguns recursos

personalização do fluxo de trabalho: Selecione um CRM de gerenciamento de propriedades que atenda aos diferentes fluxos de trabalho de diferentes empresas de gerenciamento de propriedades. O software deve permitir que os usuários personalizem pipelines, fluxos de tarefas e relatórios para atender a requisitos específicos

automação de tarefas: Procure um CRM que automatize tarefas de rotina, como o envio de lembretes de aluguel, agendamento de manutenção e acompanhamento de leads. Isso aumenta a eficiência, economizando tempo e reduzindo erros manuais, além de permitir que você se concentre em aspectos mais estratégicos do seu negócio

acompanhamento financeiro: Procure um CRM de gerenciamento de propriedades equipado com ferramentas integradas para cobrança de aluguel, faturamento e acompanhamento de despesas para simplificar o gerenciamento financeiro e obter uma supervisão clara do desempenho da propriedade

análise e relatórios: Escolha um CRM com relatórios e análises abrangentes para ajudá-lo a gerar insights orientados por dados sobre receita, taxas de ocupação, receita de aluguel e feedback dos locatários. Consequentemente, você pode otimizar suas operações por meio desses painéis e relatórios personalizáveis

acessibilidade móvel: Escolha um CRM com um aplicativo móvel ou que seja responsivo a dispositivos móveis. Os gerentes de propriedades ou agentes imobiliários estão sempre em movimento, o que os leva a realizar tarefas de gerenciamento de inquilinos em trânsito. Uma solução de CRM avançada com um aplicativo móvel completo permite que eles se mantenham no topo dessas tarefas a qualquer hora e em qualquer lugar

recursos de integração: Opte por um CRM que se integre perfeitamente a outras ferramentas que você usa diariamente, como software de contabilidade, plataformas de marketing e sites de listagem de imóveis. Isso garante um fluxo de trabalho tranquilo e elimina a necessidade de entrada manual de dados, economizando seu tempo e reduzindo erros

Fato interessante: O mercado global de software de CRM para o setor imobiliário deve atingir US$ 10,6 bilhões até 2032, com um aumento de US$ 1 bilhão impressionante CAGR de 12,2%!

Os 11 melhores softwares de CRM para gerenciamento de propriedades

Aqui está um resumo de 11 das melhores soluções de software de CRM para gerenciamento de propriedades que atenderão a todas as suas necessidades:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos imobiliários e relacionamento com clientes)

Supervisione suas propriedades e, ao mesmo tempo, melhore o relacionamento com os clientes e gerencie os leads usando o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente do ClickUp

O que define Imóveis do ClickUp o que diferencia a solução de gerenciamento de projetos do ClickUp é sua capacidade de se adaptar aos seus fluxos de trabalho exclusivos. Com painéis configuráveis, recursos avançados de gerenciamento de tarefas e ferramentas de colaboração abrangentes, como o bate-papo integrado, o ClickUp simplifica até mesmo as operações mais complexas.

Além disso, a plataforma automatiza tarefas repetitivas, como o compartilhamento de atualizações e o envio de notificações, por meio de Automação do ClickUp economizando seu valioso tempo e esforço no gerenciamento de propriedades.

Além disso, Fluxos de trabalho de CRM do ClickUp incluem tomada de decisões com base em IA e análise de dados avançada para fluxos de trabalho. Isso permite que você simplifique as operações e tome decisões mais inteligentes e informadas que impulsionam seus negócios.

Seja você um gerente de propriedade individual ou parte de uma grande equipe imobiliária, o ClickUp é dimensionado sem esforço para atender às suas necessidades, garantindo eficiência e produtividade em todos os níveis.

Melhores recursos do ClickUp

Rastreie visualmente os leads em seu pipeline de vendas usando Visualizações do ClickUp para aumentar a colaboração e a eficiência

Mantenha um histórico de comunicação detalhado para personalizar as interações com os locatários e gerenciar os leads com eficiência

Colabore perfeitamente com sua equipe por meio de comunicação em tempo real usando ClickUp Chat e compartilhe recursos facilmente entre as equipes de vendas e marketing.

Utilize a análise e os relatórios abrangentes do Dashboards do ClickUp para tomar decisões baseadas em dados e otimizar o desempenho da propriedade

Simplifique os fluxos de trabalho com acesso a uma biblioteca demodelos de gerenciamento de propriedades Limitações do ClickUp

A configuração inicial pode parecer muito complicada devido a seus amplos recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9900+ avaliações)

: 4.7/5.0 (9900+ avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (mais de 4300 avaliações)

2. HubSpot (melhor CRM com recursos integrados de marketing e vendas)

via HubSpot Se você estiver procurando um CRM de gerenciamento de propriedades que se destaque em vendas e marketing, não procure mais HubSpot CRM, simplificando os fluxos de trabalho e gerenciando os relacionamentos com os clientes sem problemas.

Com a integração ao ferramentas de marketing imobiliário com a HubSpot, sua equipe pode executar campanhas envolventes durante todo o processo de locação, desde a atração de possíveis locatários até o desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo. Além disso, a interface amigável e os recursos avançados, como campanhas de e-mail automatizadas e análise de marketing, ajudam você a se concentrar na criação de conexões sólidas e no crescimento dos seus negócios.

Ao consolidar suas ferramentas e dados, a HubSpot aumenta a atratividade do seu imóvel e eleva as taxas de ocupação com eficiência.

Melhores recursos do HubSpot

Simplifique o gerenciamento de leads com ferramentas de rastreamento integradas

Incorpore e-mail e marketing de mídia social para alcançar os clientes de forma eficaz

Supervisione as consultas de propriedades e entenda as tendências de vendas de imóveis por meio de análises e relatórios

Limitações do HubSpot

Recursos limitados de personalização parecem restritivos para as equipes de gerenciamento

As soluções avançadas de CRM são pagas

Preços do HubSpot

Ferramentas gratuitas: Gratuitas para até 2 usuários

Gratuitas para até 2 usuários Iniciante: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: US$ 890/mês para três usuários (assentos adicionais a US$ 50/mês)

US$ 890/mês para três usuários (assentos adicionais a US$ 50/mês) Enterprise: US$ 3.600/mês para cinco usuários (assentos adicionais a US$ 75/mês)

Classificações e avaliações do HubSpot

G2 : 4.4/5,0 (mais de 12.000 avaliações)

: 4.4/5,0 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4.5/5.0 (4200+ avaliações)

3. Pipedrive (Melhor CRM de gerenciamento de propriedades para visualização de processos)

via PipedriveCRM do Pipedrive traz uma combinação única de simplicidade e eficiência para o gerenciamento de propriedades. Seu sistema CRM visual reflete os estágios da locação de imóveis e ajuda no gerenciamento de leads, permitindo que você acompanhe propriedades, interações com inquilinos e negociações.

Os pipelines personalizáveis permitem que você adapte as etapas ao seu fluxo de trabalho específico, garantindo que cada etapa - da consulta inicial à assinatura do contrato de locação - seja gerenciada com eficiência. Os recursos de automação do Pipedrive lidam com tarefas de rotina, como acompanhamentos e lembretes, liberando tempo para as equipes de gerenciamento de propriedades usarem em atividades mais estratégicas.

A curva de aprendizado suave da ferramenta, a interface visual e amigável e as poderosas ferramentas de gerenciamento de leads a tornam ideal para empresas imobiliárias em crescimento.

Melhores recursos do Pipedrive

Acompanhe as comunicações com os clientes e as listagens de propriedades em um painel centralizado

Integração com e-mails e calendários para um gerenciamento perfeito de tarefas

Aumente a eficiência do fluxo de trabalho com a personalização avançada do pipeline de vendas

Gerar insights baseados em IA para melhorar as conversões de negócios

Limitações do Pipedrive

Não oferece um plano de nível gratuito

A automação em termos de marketing é limitada em comparação com os concorrentes

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Avançado : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Power : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Pipedrive

G2 : 4.3/5.0 (mais de 2100 avaliações)

: 4.3/5.0 (mais de 2100 avaliações) Capterra: 4.5/5.0 (mais de 3000 avaliações)

4. Front Office da Lone Wolf (Melhor software de CRM para a criação integrada de leads e MLS)

via Lone Wolf TechnologiesFront Office da Lone Wolf oferece um extenso software de gerenciamento de propriedades que incorpora perfeitamente recursos específicos da propriedade, como gerenciamento de listagem de imóveis, automação de marketing, gerenciamento de aluguéis etc., no Processo de CRM .

Ao centralizar funções essenciais, o Front Office da Lone Wolf ajuda os gerentes de propriedades a economizar tempo, reduzir erros e se concentrar no crescimento de seus negócios. Como resultado, você pode automatizar a criação de leads, otimizar o marketing e integrar-se aos bancos de dados do Serviço de Listagem Múltipla (MLS).

Melhores recursos do Lone Wolf Front Office

Automatizar tarefas de rotina, como lembretes de aluguel e solicitações de manutenção, para aumentar a eficiência e reduzir a carga de trabalho manual

Melhore o relacionamento com os locatários gerenciando todas as comunicações e documentação em um banco de dados centralizado

Oferece ferramentas integradas para gerenciamento de dados de clientes, listagens e transações

Obtenha percepções acionáveis por meio de relatórios e análises

Lone Wolf Front Office limitations

A sincronização de dados apresenta falhas e não é confiável

A configuração inicial é demorada para novos usuários

Preços do One Wolf Front Office

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Lone Wolf Front Office

G2 : 3.6/5,0 (mais de 130 avaliações)

: 3.6/5,0 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.4/5,0 (mais de 300 avaliações)

5. Zoho CRM (Melhor software de CRM de gerenciamento de propriedades para personalizações)

via Zoho CRMZoho CRM é uma plataforma imobiliária completa projetada para atender às necessidades exclusivas de gerentes de propriedades, representantes imobiliários, incorporadores e corretores de todos os tamanhos. Ele oferece ferramentas de gerenciamento de processos de vendas e de gerenciamento de propriedades que simplificam os fluxos de trabalho, automatizam tarefas e ajudam você a fechar mais negócios com eficiência.

Com o Zoho CRM, as equipes de gerenciamento de propriedades podem personalizar a interface intuitiva da plataforma e empregar insights baseados em IA para aprimorar seus esforços de marketing e vendas de imóveis

O aplicativo móvel também o mantém conectado em qualquer lugar. Por outro lado, as integrações com ferramentas como o Zillow e uma ampla gama de provedores de telefonia conectam todas as suas tarefas de gerenciamento de propriedades em uma interface unificada.

Melhores recursos do Zoho CRM

Gerar leads imobiliários de vários canais e rastreá-los até que se tornem oportunidades

Automatize seus processos de vendas atribuindo leads a representantes de vendas com base em critérios predefinidos

Receba insights orientados por dados por meio do Zia, um assistente virtual alimentado por IA

Acesse documentos importantes de forma centralizada com uma biblioteca de documentos inteligente que conecta arquivos relevantes ao lead ou negócio apropriado

Limitações do Zoho CRM

Curva de aprendizado acentuada para usuários não técnicos

As funcionalidades avançadas exigem extensões adicionais

Preços do Zoho CRM

**Gratuito

Padrão : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Profissional : $35/mês por usuário

: $35/mês por usuário Enterprise : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Ultimate: uS$ 65/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho CRM

G2 : 4.1/5.0 (2600+ avaliações)

: 4.1/5.0 (2600+ avaliações) Capterra: 4.3/5.0 (6800+ avaliações)

**A mais antiga empresa de corretagem de imóveis dos Estados Unidos foi fundada em 1855 em Chicago, Illinois. Originalmente chamada de 'L. D. Olmsted & Co.", mais tarde mudou seu nome para "Baird & Warner" e ainda está em funcionamento.

6. Entrata (Melhor provedor de CRM para marketing de gerenciamento de propriedades)

via EntrataEntrada é excelente em automação de gerenciamento de propriedades. Um dos CRMs de gerenciamento de propriedades mais populares, essa ferramenta permite que os gerentes de propriedades coletem o aluguel, comuniquem-se com os inquilinos, acompanhem as solicitações de manutenção e muito mais.

Adaptada para atender às demandas da moderna administração de propriedades, a ferramenta oferece recursos avançados que simplificam as tarefas diárias e apoiam o crescimento dos negócios. Ela também gera relatórios sobre métricas relacionadas a campanhas de marketing, finanças, satisfação do inquilino etc., o que a torna um dos melhores CRMs de gerenciamento de propriedades para aumentar a eficiência operacional.

Melhores recursos do Entrata

Otimize a administração de aluguéis por meio de armazenamento centralizado de documentos, renovações automatizadas de aluguéis e acompanhamento contínuo de termos e vencimentos de aluguéis

Comercialize propriedades vagas de forma eficaz com ferramentas integradas

Acompanhe todos os seus dados e interações com clientes em um único painel de controle

Obtenha insights sobre o gerenciamento de equipes de manutenção para obter eficiência operacional com relatórios e análises

Limitações de dados

Excessivamente complexo para equipes pequenas com requisitos básicos

Os recursos de integração são limitados com aplicativos e plataformas de terceiros

Preços do Intrata

Preço para o cliente

Classificações e avaliações de dados

G2 : 4.5/5,0 (mais de 470 avaliações)

: 4.5/5,0 (mais de 470 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (mais de 360 avaliações)

7. Monday CRM (Melhor software de CRM para fluxos de trabalho personalizados)

via cRM de segunda-feiraCRM de segunda-feira é uma plataforma visualmente atraente que integra gerenciamento de tarefas, gerenciamento de leads e otimização de processos em uma plataforma de relacionamento com o cliente. Ela pode ser facilmente adaptada para o gerenciamento de propriedades e simplifica os fluxos de trabalho ao centralizar as listagens de propriedades, o rastreamento de leads e as comunicações com o cliente em uma única interface intuitiva.

Os proprietários e gerentes de imóveis o utilizam para criar fluxos de trabalho personalizados com base em necessidades imobiliárias específicas, como esforços de marketing ou comunicação com inquilinos.

A melhor parte? O Modelos de CRM disponíveis na segunda-feira oferecem uma solução flexível para ajudar a aumentar as vendas sem precisar reinventar a roda.

Melhores recursos de CRM de segunda-feira

Personalize seus fluxos de trabalho para espelhar seus processos de gerenciamento de propriedades com a interface intuitiva de arrastar e soltar

Acompanhe visualmente o progresso do projeto usando gráficos de Gantt e quadros Kanban

Integração sem esforço com ferramentas como Slack e Google Workspace

Automatize tarefas de rotina, como acompanhamentos e atualizações de status, para economizar tempo e aumentar a eficiência

Limitações do Monday CRM

Os preços aumentam à medida que as equipes crescem e incluem vários usuários

Falta de ferramentas nativas para o gerenciamento financeiro necessário para o setor imobiliário

Preços do CRM de segunda-feira

Básico : uS$ 15/mês por usuário para 10 usuários

: uS$ 15/mês por usuário para 10 usuários Standard : uS$ 20/mês por usuário para 10 usuários

: uS$ 20/mês por usuário para 10 usuários Pro : $33/mês por usuário para 10 usuários

: $33/mês por usuário para 10 usuários Empresarial: Preços personalizados

Classificações e análises de CRM da Monday

G2 : 4.6/5,0 (mais de 800 avaliações)

: 4.6/5,0 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5,0 (mais de 390 avaliações)

8. Knock (melhor CRM para otimização de lead-to-lease)

via Knock CRM Se você estiver procurando por um cRM imobiliário para otimizar o processo de lead-to-lease para proprietários e gerentes de imóveis, Knock pode ser a plataforma de CRM certa.

Com serviços personalizados para locação de imóveis, use o Knock para maximizar as taxas de ocupação, melhorar as relações com os locatários, acompanhar as métricas de desempenho e facilitar os fluxos de trabalho de locação.

O painel de controle intuitivo do Knock também oferece percepções em tempo real e relatórios personalizáveis, permitindo que os gerentes de propriedades tomem decisões informadas rapidamente.

O Knock também oferece recursos de automação fáceis de usar para simplificar tarefas rotineiras, como renovações de contratos de locação e solicitações de manutenção, permitindo que você se concentre em aumentar a satisfação do locatário e aumentar seu portfólio de propriedades.

Melhores recursos do Knock

Faça vendas cruzadas e cubra chamadas em várias propriedades usando a cobertura para várias propriedades

Edite a equipe e acesse reuniões de equipe, programações e visitas às propriedades

Gerencie problemas em um único painel com uma lista de tarefas acionáveis antes que eles afetem a receita operacional líquida

Integra-se com software de leasing e sistemas de gerenciamento de propriedades

Limitações de batida

Os recursos de personalização são um pouco limitados

O preço não é transparente

Preços de bloqueio

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Knock

G2 : 4.9/5,0 (mais de 40 avaliações)

: 4.9/5,0 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.8/5,0 (mais de 20 avaliações)

9. Wise Agent (Melhor software de CRM para operações de gerenciamento de propriedades)

via Agente sábio Desde o envio de e-mails e textos com a marca até a criação de boletins informativos impressionantes, o Wise Agent torna o marketing de gerenciamento de propriedades fácil e eficiente. O preço direto e o design simplista o tornam uma ótima opção para um agente imobiliário individual ou uma pequena equipe.

Aprimore seu alcance com folhetos de propriedades atraentes, cartões postais personalizados e um assistente de redação com tecnologia de IA para elevar as comunicações com seus clientes.

Melhores recursos do Wise Agent

Crie boletins informativos incríveis em vários idiomas para atingir um público mais amplo e manter os clientes informados

Acesse uma biblioteca abrangente de conteúdo de estoque e modelos personalizáveis para criar materiais de marketing profissionais rapidamente

Personalize a comunicação e os serviços com a segmentação de contatos

Gere conteúdo de marketing de alta qualidade sem esforço com o AI Writing Assistant

Limitações do Wise Agent

A funcionalidade do aplicativo móvel precisa de mais trabalho

As ferramentas de relatórios são básicas quando comparadas às da concorrência

Preços do Wise Agent

Mensal : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Anual : uS$ 499/ano

: uS$ 499/ano Empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wise Agent

Capterra: 4.4/5,0 (mais de 530 avaliações)

10. Buildium (Melhor sistema de software para gerenciamento de propriedades de ponta a ponta)

via BuildiumEdifício é uma plataforma completa para gerenciar todo o ciclo de vida da administração de propriedades, desde a integração do locatário até os relatórios financeiros. A plataforma conta com recursos e ferramentas abrangentes para automatizar tarefas como cobrança de aluguel, agilizar solicitações de manutenção, acompanhar locações, otimizar detalhes de preços e analisar dados para reduzir o trabalho manual com apenas alguns cliques.

Um de seus recursos exclusivos é a ferramenta de contabilidade que rastreia cada pagamento de forma completa e precisa, gerencia contas a pagar e reconcilia contas bancárias automaticamente.

Como um recurso único, esse sistema de software é perfeito para gerentes de propriedades que supervisionam várias unidades de aluguel ou propriedades residenciais.

Melhores recursos do Buildium

Inclui triagem de inquilinos para classificar os dados dos clientes e integrar locatários qualificados

Receber ordens de serviço de residentes, proprietários ou funcionários, permitindo que eles anexem imagens, documentos e vídeos

Pagar contas de fornecedores no Buildium, com a plataforma salvando as informações para pagamentos repetidos

Crie e-mails em massa ou únicos a partir da plataforma - você pode até mesmo criar e imprimir etiquetas de correspondência

Limitações do Buildium

O preço pode parecer alto para empresas imobiliárias de pequeno porte

O aplicativo móvel não tem os recursos e as funcionalidades disponíveis no desktop

Preços do Buildium

Essencial : a partir de US$ 58/mês

: a partir de US$ 58/mês Crescimento : a partir de US$ 183/mês

: a partir de US$ 183/mês Premium: a partir de US$ 375/mês

Classificações e avaliações do Buildium

G2 : 4.4/5,0 (mais de 210 avaliações)

: 4.4/5,0 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4.5/5,0 (mais de 2000 avaliações)

11. Propertyware (Melhor software de CRM para gerenciamento de propriedades unifamiliares)

via Propertyware Se você administra propriedades de aluguel para uma única família, deve conferir Propertyware . Projetado para atender aos desafios exclusivos desse mercado, ele oferece percepções em tempo real e recursos de automação que tornam as tarefas complexas mais gerenciáveis.

Com sua plataforma personalizável, o Propertyware combina muitas ferramentas para simplificar as operações diárias e lidar com tudo, desde a contabilidade e a manutenção até o marketing e a comunicação com o locatário.

A interface de usuário intuitiva e a acessibilidade móvel garantem o acesso a informações essenciais sempre que necessário, aumentando sua capacidade de responder rapidamente e tomar decisões informadas.

Melhores recursos do Propertyware

Otimize as tarefas contábeis com ferramentas financeiras integradas projetadas especificamente para a administração de propriedades

Melhore a comunicação com locatários e proprietários usando portais de marca

Simplifique o gerenciamento da manutenção, acompanhando com eficiência as ordens de serviço, agendando serviços e supervisionando as relações com os fornecedores.

Use ferramentas exclusivas para comercializar propriedades vagas e preenchê-las rapidamente com alertas de propriedade direcionados

Limitações do propertyware

A interface parece ultrapassada e não tem a intuitividade das opções modernas

Oferece suporte limitado ao gerenciamento de propriedades multifamiliares

Preços do Propertyware

Básico : uS$ 1/unidade/mês (mínimo de US$ 250/mês) + taxa de implementação de duas vezes a assinatura mensal

: uS$ 1/unidade/mês (mínimo de US$ 250/mês) + taxa de implementação de duas vezes a assinatura mensal Mais : uS$ 1,50/mês por unidade (mínimo de US$ 350/mês) + taxa de implementação de 2 vezes a assinatura mensal

: uS$ 1,50/mês por unidade (mínimo de US$ 350/mês) + taxa de implementação de 2 vezes a assinatura mensal Premium: uS$ 2/mês por unidade (mínimo de US$ 450/mês) + taxa de implementação de duas assinaturas mensais

Classificações e avaliações da Propertyware

G2 : 3.7/5,0 (mais de 20 avaliações)

: 3.7/5,0 (mais de 20 avaliações) Capterra: 3.9/5,0 (mais de 310 avaliações)

Gerencie propriedades e muito mais com o ClickUp

Investir em soluções de software de gerenciamento de propriedades é uma prova de seu compromisso contínuo com a melhoria da experiência do locatário e com o crescimento do negócio imobiliário. No entanto, encontrar o CRM de gerenciamento de propriedades perfeito entre as opções disponíveis pode parecer assustador.

Dito isso, se você estiver procurando uma plataforma que vá além das funcionalidades básicas de CRM e ofereça ferramentas robustas de gerenciamento de projetos imobiliários, o ClickUp é, sem dúvida, a melhor escolha. Sua flexibilidade, opções de personalização e recursos avançados fazem dele uma opção superior para gerentes de propriedades que buscam eficiência e escalabilidade. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e melhore seu jogo de gerenciamento de imóveis! 🏆