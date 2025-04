Os 10 principais modelos de CRM para o setor imobiliário para um melhor gerenciamento de clientes

Como corretor de imóveis, você se sente sobrecarregado por intermináveis acompanhamentos, consultas e transações?

Gerenciar operações de negócios imobiliários significa equilibrar os relacionamentos com os clientes, fechar negócios mais rapidamente e manter-se organizado. Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ajudar nessas tarefas. 90% dos agentes dão crédito aos CRMs imobiliários por ajudá-los a gerenciar leads e fechar negócios.

Por exemplo, a Zillow, uma empresa de tecnologia imobiliária, registrou um 40% de aumento na retenção de clientes e um aumento de 25% nas conversões de leads.

Esta postagem do blog discute os melhores modelos de CRM para o setor imobiliário adaptados às necessidades de sua empresa.

O que são modelos de CRM para o setor imobiliário?

Os modelos de CRM para o setor imobiliário são ferramentas predefinidas que ajudam os agentes a gerenciar os relacionamentos com os clientes, facilitar a comunicação e organizar o fluxo de trabalho com eficiência. Esses modelos podem incluir modelos de e-mail para acompanhamento, listas de gerenciamento de tarefas, planilhas de acompanhamento de leads e gráficos de pipeline de vendas.

Veja como uma imobiliária Modelo de CRM pode fazer a diferença:

Mantenha-se organizado: Consolide detalhes de leads, interações com clientes e listagens de propriedades em um só lugar para acesso rápido e operações mais tranquilas

Consolide detalhes de leads, interações com clientes e listagens de propriedades em um só lugar para acesso rápido e operações mais tranquilas Nunca perca um acompanhamento: Garanta que você se conecte com os clientes na hora certa com lembretes automatizados, mantendo o envolvimento alto e as oportunidades intactas

Garanta que você se conecte com os clientes na hora certa com lembretes automatizados, mantendo o envolvimento alto e as oportunidades intactas Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil: Simplifique tarefas repetitivas e libere sua agenda para o que mais importa, fechar negócios e criar conexões

Simplifique tarefas repetitivas e libere sua agenda para o que mais importa, fechar negócios e criar conexões Aprimore o suporte ao cliente: Personalize a comunicação para oferecer aos clientes uma experiência personalizada e que gera confiança, ao mesmo tempo em que reforça a voz da sua marca

Personalize a comunicação para oferecer aos clientes uma experiência personalizada e que gera confiança, ao mesmo tempo em que reforça a voz da sua marca Acompanhe o progresso facilmente: Use as ferramentas de relatório integradas para ajudar a monitorar o desempenho, refinar sua estratégia e tomar decisões baseadas em dados

Agora, vamos explorar o que se qualifica como um modelo imobiliário eficaz.

O que faz um bom modelo para o setor imobiliário?

Um bom modelo de CRM para imobiliárias é simples, personalizável e projetado para atender às necessidades específicas dos agentes imobiliários. Mas o que diferencia os melhores?

Vejamos!

Casos de uso específicos para imobiliárias : Inclui seções para rastreamento de leads, listagens de propriedades e interações com clientes adaptadas aos fluxos de trabalho do setor imobiliário

: Inclui seções para rastreamento de leads, listagens de propriedades e interações com clientes adaptadas aos fluxos de trabalho do setor imobiliário Personalização para tipos de propriedades : Adapta-se a vários tipos de propriedades (residenciais, comerciais, aluguéis) e às necessidades do cliente

: Adapta-se a vários tipos de propriedades (residenciais, comerciais, aluguéis) e às necessidades do cliente Acompanhamento automatizado de clientes : Possui lembretes integrados para acompanhamento de visitas a imóveis, consultas e ofertas

: Possui lembretes integrados para acompanhamento de visitas a imóveis, consultas e ofertas Gerenciamento do pipeline de negócios : Ajuda a monitorar o progresso em estágios como visitas a imóveis, negociações e fechamento

: Ajuda a monitorar o progresso em estágios como visitas a imóveis, negociações e fechamento Integração de propriedades e clientes : Combina os detalhes do cliente com as propriedades nas quais ele está interessado, permitindo uma comunicação personalizada

: Combina os detalhes do cliente com as propriedades nas quais ele está interessado, permitindo uma comunicação personalizada Relatórios de desempenho de vendas : Fornece insights sobre taxas de conversão de leads, desempenho de vendas e tempos de fechamento de negócios específicos para o setor imobiliário

: Fornece insights sobre taxas de conversão de leads, desempenho de vendas e tempos de fechamento de negócios específicos para o setor imobiliário Ferramentas de colaboração: Permite a colaboração da equipe para gerenciar várias listagens, interações com clientes e tarefas

Com uma visão clara do que procurar em um modelo de CRM, é hora de explorar as ferramentas nas quais os agentes imobiliários confiam ClickUp's da ClickUp (shh... eles estão se tornando rapidamente os favoritos no setor atualmente!) Deanna Connolly, Associada de Serviços de Corretagem da Foundry Commercial afirma que,

O ClickUp permite que passemos projetos uns para os outros rapidamente, verifiquemos facilmente o status dos projetos e dê ao nosso supervisor uma visão da nossa carga de trabalho a qualquer momento, sem que ele precise nos interromper. Economizamos um dia por semana usando o ClickUp, se não mais. O número de e-mails foi SIGNIFICATIVAMENTE reduzido._

Deanna Connolly, Associada de Serviços de Corretagem na Foundry Commercial

**Você sabia? Pesquisas mostram que Novembro é estatisticamente o melhor mês para vender casas a preços mais altos.

Leia também: Como usar a IA no setor imobiliário? (Casos de uso e ferramentas)

Modelos de CRM para o setor imobiliário

Imagine um ferramenta de CRM para o setor imobiliário onde todos os seus negócios imobiliários, clientes e planos de marketing permanecem organizados, sem problemas.

O ClickUp é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos imobiliários com a confiança de equipes altamente eficientes em empresas de diversos portes.

Vamos dar uma olhada em alguns dos modelos que o ClickUp oferece.

1. O modelo de agente imobiliário do ClickUp

Modelo de agente imobiliário do ClickUp

O modelo Modelo de agente imobiliário do ClickUp é uma solução abrangente para corretores de imóveis ocupados. Ele centraliza informações cruciais e aprimora os principais Processos de CRM como exibições de imóveis, gerenciamento de listagens e comunicações com o cliente. Além disso, o recurso drag-and-drop ajuda você a avançar os negócios em vários estágios.

Os Estados personalizados desse modelo (como Aberto, Contatado, Contrato enviado) facilitam o acompanhamento da jornada de cada cliente, enquanto os Campos personalizados permitem a categorização e a visualização eficiente de cada estágio da transação.

Por exemplo, com um cliente procurando um condomínio no centro da cidade, o agente pode criar uma tarefa usando status personalizados como "Property Tour Scheduled" (Visita ao imóvel agendada) e "Negotiating" (Negociando)

Recursos adicionais como controle de tempo, avisos de dependência e integrações de e-mail garantem um gerenciamento de projeto tranquilo, ajudando os agentes a economizar tempo e reduzir erros, tudo dentro do ClickUp.

ideal para agentes, equipes e corretores que desejam supervisionar o desempenho dos agentes, monitorar a integridade do pipeline e tomar decisões baseadas em dados

2. O modelo de planilha ClickUp Real Estate

Modelo de planilha do ClickUp Real Estate

O modelo Modelo de planilha do ClickUp Real Estate é sua solução completa para rastrear leads potenciais, gerenciar negócios e organizar informações de clientes - tudo em um só lugar.

Precisa de acesso rápido a detalhes cruciais? Experimente os Status personalizáveis como "To Sell", "Negotiation" e "Sold" para categorizar tudo. Campos personalizados permitem registrar informações essenciais como endereço, renda líquida, preço inicial, venda final, área e seguro anual.

Você pode visualizar o layout em cinco Custom Views com configurações do ClickUp como "Property" e "Location" Por exemplo, você pode usar esse modelo para filtrar a planilha e ver todas as propriedades em um local específico ou aquelas que estão sendo negociadas no momento.

ideal para investidores que desejam organizar seus portfólios, monitorar o desempenho das propriedades e tomar decisões informadas

3. O modelo de marketing imobiliário do ClickUp

Modelo de marketing imobiliário do ClickUp

O modelo Modelo de marketing imobiliário do ClickUp ajuda você a gerenciar sua estratégia de marketing. Ele permite que você selecione os planos e canais de marketing ideais, estabeleça diretrizes claras para a marca e organize um calendário de marketing para acompanhar todas as suas atividades imobiliárias.

Esse modelo oferece inúmeras opções de visualização, incluindo várias perspectivas e percepções, para que você possa visualizar de forma abrangente todos os seus anúncios promovidos. É como ter uma visão completa ferramenta de marketing imobiliário na ponta de seus dedos!

Visualização da lista de campanhas : Organize e acompanhe as listagens de propriedades com base no status atual de suas campanhas em uma única visualização (por exemplo, A fazer, Em andamento, Precisa de aprovação, Precisa de revisão, Aprovado)

: Organize e acompanhe as listagens de propriedades com base no status atual de suas campanhas em uma única visualização (por exemplo, A fazer, Em andamento, Precisa de aprovação, Precisa de revisão, Aprovado) Visualização do quadro de postagens : Visualize o status das listagens em um quadro Kanban, com cada listagem representada como um cartão de acordo com o estágio atual da estratégia (Ideia, Redação de conteúdo, Design, Revisão, Publicação, Avaliação)

: Visualize o status das listagens em um quadro Kanban, com cada listagem representada como um cartão de acordo com o estágio atual da estratégia (Ideia, Redação de conteúdo, Design, Revisão, Publicação, Avaliação) Visualização de cronograma: Monitore seus cronogramas de postagem em um calendário mensal. As listagens são destacadas por tipo de postagem (blog, mídia social, boletim informativo por e-mail), o que facilita o acompanhamento de quando e onde cada conteúdo promocional será publicado

ideal para equipes imobiliárias que desejam aumentar a visibilidade on-line de seus anúncios, intensificar seus esforços promocionais e manter uma estratégia de conteúdo consistente

4. O modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp

O gerenciamento eficaz de projetos para corretores de imóveis ajuda a dividir as tarefas, evitar problemas de escopo e manter os projetos em dia. Ele também garante um melhor gerenciamento de riscos ao supervisionar contratos, ficar por dentro das regulamentações e gerenciar cronogramas de forma eficiente.

O Modelo de gerenciamento de projetos imobiliários do ClickUp abrange tudo, desde a pré-venda até a entrega do projeto. Veja por que ele é tão útil:

Listagens de imóveis : Organiza todos os detalhes da listagem - preço, tipo de propriedade, metragem quadrada - de modo que seja fácil de atualizar e instantaneamente acessível a toda a equipe

: Organiza todos os detalhes da listagem - preço, tipo de propriedade, metragem quadrada - de modo que seja fácil de atualizar e instantaneamente acessível a toda a equipe Controle de tarefas : O modelo mostra claramente o status de cada tarefa (por exemplo, concluída, em andamento, a fazer), permitindo que os gerentes de projeto e os membros da equipe avaliem o que foi concluído, o que está em andamento e o que falta fazer

: O modelo mostra claramente o status de cada tarefa (por exemplo, concluída, em andamento, a fazer), permitindo que os gerentes de projeto e os membros da equipe avaliem o que foi concluído, o que está em andamento e o que falta fazer Estimativa de custos : Os custos estimados para algumas tarefas fornecem informações sobre o aspecto financeiro do projeto. O rastreamento desses custos ajuda os corretores de imóveis a gerenciar o orçamento do cliente e a prever despesas futuras

: Os custos estimados para algumas tarefas fornecem informações sobre o aspecto financeiro do projeto. O rastreamento desses custos ajuda os corretores de imóveis a gerenciar o orçamento do cliente e a prever despesas futuras Subtarefas e dependências: Mostra a divisão de tarefas complexas em etapas menores, como a instalação da fundação e do aterro

ideal para gerentes de projetos imobiliários, equipes de construção e incorporadores que precisam de uma abordagem estruturada e visual para acompanhar o progresso, gerenciar cronogramas e monitorar orçamentos em várias fases do projeto

**Você sabia? Destacando recursos de sustentabilidade e tendências ecológicas em seus modelos, como telhados verdes, painéis solares e sistemas de coleta de água da chuva, podem aumentar o valor da propriedade.

5. A lista de verificação de fechamento de imóveis do ClickUp

Modelo de lista de verificação de fechamento de imóveis do ClickUp

Como corretor de imóveis, você conhece os desafios de fechar um negócio imobiliário e sabe quanto esforço é necessário para tornar o processo mais tranquilo para seus clientes. O ClickUp Real Estate Closing Checklist pode ajudá-lo a a melhorar esse fluxo de trabalho.

Esse modelo o orienta durante todo o processo de venda, desde a oferta inicial até a entrega das chaves. Veja como ele ajuda:

Salve informações vitais em 11 atributos personalizados, como Data de Fechamento Prevista, Documentos de Fechamento Assinados, Agente de Listagem, Endereço da Propriedade e Carta de Agradecimento

Mantenha facilmente o controle dos custos de marketing imobiliário, dos estágios do pedido de empréstimo, das inspeções residenciais, das datas de fechamento previstas e dos documentos de fechamento assinados, tudo em um só lugar

ideal para novos agentes imobiliários e corretores que desejam simplificar e organizar o processo de fechamento

6. O modelo ClickUp Advanced CRM Real Estate

Modelo de imobiliária do ClickUp Advanced CRM

Se estiver pensando em o melhor CRM se você é um corretor de imóveis, provavelmente está pensando em aumentar suas vendas imobiliárias, e este modelo tem isso em mente! Este modelo amigável para iniciantes Modelo avançado de CRM para o setor imobiliário do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar os relacionamentos com os clientes de forma rápida e eficiente.

Acesse as informações relacionadas a seus clientes em Calendar View, ClickUp Doc ou List View com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar. O modelo separa os detalhes de sua conta e os negócios fechados em listas diferentes, eliminando a confusão sobre o status do cliente em seu pipeline.

Ele também vem com Visualizações Personalizadas exclusivas, como a Visualização de Minhas Atribuições, que permite priorizar tarefas e acompanhamentos. A Visão do Processo de Vendas rastreia seu funil e pipeline de vendas, e a Visão de Boas-Vindas oferece uma visão geral rápida da configuração do CRM.

ideal para iniciantes, pequenas empresas e freelancers que desejam uma maneira fácil e eficiente de gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar leads e o progresso das vendas

7. O modelo ClickUp CRM Real Estate

Modelo de imobiliária do ClickUp CRM

O modelo Modelo do ClickUp CRM Real Estate é fundamental para nutrir relacionamentos com clientes potenciais e clientes. Ele abrange todos os aspectos do seu pipeline de vendas, inclusive o rastreamento de leads e oportunidades, o gerenciamento de negócios, a organização de contatos e a priorização de tarefas com base no estágio de vendas.

Com Estados Personalizados como Precisa de Aprovação e Qualificado, Campos Personalizados para detalhes como Nome do Contato e Setor e Visualizações Personalizadas como Visualização de Lista e Visualização do Processo de Vendas, esse modelo mantém tudo organizado e fácil de navegar.

Além disso, os recursos de automação ajudam a reduzir as tarefas repetitivas, permitindo que você se concentre na construção de relacionamentos mais profundos e no crescimento dos negócios.

ideal para equipes de vendas que desejam aprimorar o gerenciamento de leads e o processo de vendas e para empresas que desejam um fluxo claro e organizado para qualificar leads, acompanhar os estágios do negócio e fechar vendas com eficiência

**Leia também As 8 principais alternativas de CRM para melhorar seus negócios

8. O modelo de imobiliária do ClickUp Sales CRM

Modelo de imobiliária do ClickUp Sales CRM

Você sabia disso? 80% das vendas normalmente exigem uma média de 5 acompanhamentos chamadas após a reunião inicial?

Isso mostra como é importante acompanhar o pipeline de vendas. As Modelo de CRM de vendas de imóveis do ClickUp foi projetado para manter seu pipeline organizado e ativo.

Ele categoriza estágios como New Lead, Engaged e Unqualified-Follow-up, permitindo que você avalie a posição de cada cliente potencial no processo de engajamento.

Os sinalizadores de priorização (como Urgente e Alto) garantem que os leads mais importantes recebam atenção imediata, enquanto as funções atribuídas e as datas de vencimento mantêm todos os agentes em dia com suas tarefas.

Com 20 status personalizados, como Active, In Talks e Onboarding, você pode acompanhar o estágio exato de cada negócio. Além disso, você tem cinco Visualizações Personalizadas, como Resumo, Lista e Quadro, para manter todas as suas informações organizadas e acessíveis.

ideal para equipes de vendas que desejam simplificar o acompanhamento de leads, personalizar as interações com os clientes e monitorar cada estágio do processo de vendas até o fechamento

Fato curioso: Usar números específicos, como US$ 432.000, em vez de números arredondados (como US$ 500.000) pode criar uma impressão de consideração e reduzir a negociação, de acordo com a pesquisa.

9. O modelo simples de CRM imobiliário do ClickUp

Modelo simples de CRM imobiliário do ClickUp

Enquanto o modelo anterior mantém todos os elementos essenciais de seu negócio no lugar, este Modelo simples de CRM para o setor imobiliário da ClickUp vai além com o gerenciamento de contatos.

Esse modelo amigável para iniciantes permite personalizar os status dos contatos e marcar campos adicionais para acessar e organizar informações mais relevantes. Ele oferece Status personalizados, campos personalizados e visualizações personalizadas para maximizar a geração de leads.

Os campos suspensos, como a visualização de lista e tabela, exibem o nível de prioridade de cada cliente, o estágio, o valor estimado, o número de telefone e muito mais - tudo em uma única tela. Isso torna todos os detalhes possíveis acessíveis e ajuda a priorizar os principais leads.

ideal para corretores de imóveis e equipes de vendas que desejam priorizar oportunidades de alto valor e melhorar a colaboração

10. Rastreador de transações imobiliárias da Jotform

via Jotform O Real Estate Transaction Tracker da Jotform ajuda os agentes a organizar as informações de compra de imóveis, incluindo leads, interações e propriedades, para ajudar os clientes a encontrar o imóvel perfeito.

A Lista de verificação de compra de casa on-line do Jotform permite que você acompanhe os leads e as preferências do cliente com eficiência. A planilha incluída ajuda a monitorar leads, adicionar ou renomear colunas, guias e rótulos e alternar entre visualizações de cartão ou calendário para melhor visualização dos dados.

Você pode até mesmo acompanhar detalhes mais contextuais da propriedade, como preferência de idade, número de quartos e banheiros e faixa de preço. Ele também o ajuda a organizar as propriedades por status (por exemplo, para aluguel, para venda ou para operar).

ideal para agentes, corretores e gerentes de propriedades que precisam de um sistema centralizado de gerenciamento de propriedades Software de CRM para melhorar a comunicação com o cliente e aumentar a eficiência na correspondência entre compradores e propriedades

Tudo está bem quando se vende bem: Edição ClickUp

Com os modelos corretos de CRM para o setor imobiliário, você pode gerenciar cada acompanhamento, lead e negócio de forma impecável.

Os modelos de CRM imobiliário do ClickUp são um hub central e um banco de dados que o ajudam a fechar negócios com confiança. Eles fornecem dados e análises valiosos, permitindo personalização máxima e tomada de decisões aprimorada.

Seja você um agente independente ou parte de uma equipe em crescimento, o ClickUp pode transformar leads em clientes fiéis - um contato bem gerenciado de cada vez! Experimente o ClickUp hoje mesmo; é gratuito !