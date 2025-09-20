10 softwares de banco de dados de recrutamento para organizar e gerenciar candidatos

Para algumas equipes, o recrutamento funciona com base na memória.

Aquela ligação rápida na semana passada. Uma anotação rabiscada no meio da entrevista. O currículo que alguém jurou ter enviado.

Os detalhes se dispersam rapidamente e, no meio de tudo isso, os bons candidatos acabam escapando.

O software de banco de dados de recrutamento foi criado para resolver isso. Ele centraliza a pesquisa — nomes, conversas, cronogramas — tudo fica em um só lugar, fácil de encontrar e mais fácil de agir.

Aqui estão 10 opções sólidas que vale a pena conferir. 👀

10 softwares de banco de dados de recrutamento em resumo

Nome da ferramenta Caso de uso Ideal para Preços* ClickUp Crie um sistema de contratação unificado com fluxos de trabalho, tags e painéis personalizáveis Gerenciamento de várias funções e recrutadores em um único espaço de trabalho Plano gratuito para sempre; planos pagos disponíveis Workable Orienta os recrutadores por meio de pipelines estruturados com ferramentas de conformidade prontas para auditoria Otimizando o processo de contratação e mantendo a conformidade legal Os planos pagos começam a partir de US$ 360/mês Greenhouse Equipa as equipes com estruturas de avaliação e análises de diversidade Reduzindo o viés e melhorando a consistência na avaliação dos candidatos Preços personalizados Zoho Recruit Adapta-se facilmente por meio de automação, campos configuráveis e sourcing multicanal Personalize processos sem grandes custos adicionais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/usuário/mês Recruit CRM Equilibra o acompanhamento de talentos com envios de clientes de marca e portais de marca branca Agências de recrutamento focadas na experiência do cliente Os planos pagos começam a partir de US$ 100/usuário/mês Manatal Combina funções com candidatos usando perfis enriquecidos por IA e recomendações inteligentes Contratação com tecnologia avançada em diversos locais Os planos pagos começam a partir de US$ 19/usuário/mês Fetcher Automatiza o contato e a seleção de candidatos usando campanhas por e-mail e insights de engajamento Recrutadores proativos ampliando os esforços de divulgação Os planos pagos começam a partir de US$ 499/mês SeekOut Revele candidatos difíceis de encontrar por meio de lógica booleana, dados de pesquisa e perfis enriquecidos Aproveitando nichos ou grupos de talentos sub-representados Preços personalizados JobAdder Simplifique as tarefas diárias com modelos, ações em massa e sincronização perfeita entre dispositivos Recrutadores otimizando fluxos de trabalho diários e mobilidade Preços personalizados Gem Mantenha os candidatos passivos envolvidos com campanhas de fidelização de longo prazo e análises Contratação baseada em relacionamentos e crescimento do pipeline de talentos Os planos pagos começam a partir de US$ 300/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em um software de banco de dados de recrutamento?

O software de banco de dados de recrutamento certo organiza os dados dos candidatos, automatiza tarefas tediosas e se adapta à pilha de tecnologia de recrutamento da sua equipe. Para escolher o vencedor, concentre-se nestes requisitos indispensáveis:

Interface amigável: Simplifica Simplifica o planejamento de RH com um design intuitivo, poupando sua equipe de curvas de aprendizado íngremes

Recursos de pesquisa avançada: Identifique rapidamente os candidatos ideais usando filtros precisos, palavras-chave e consultas baseadas em habilidades

Correspondência baseada em IA: aumenta a precisão ao alinhar os perfis dos candidatos com os requisitos do cargo por meio de algoritmos inteligentes

Integrações perfeitas: sincroniza com sites de emprego, LinkedIn e plataformas de e-mail para simplificar a procura e a comunicação

Fluxos de trabalho automatizados: Acelera o processo de contratação, lidando com tarefas repetitivas, como atualizações de status e agendamento de entrevistas

Ferramentas de relatórios robustas: fornecem métricas detalhadas para refinar estratégias e acompanhar o desempenho das contratações de maneira eficaz

Acessibilidade móvel: permite o gerenciamento de candidatos e tarefas em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo

Arquitetura escalável: Adapta-se às crescentes demandas de contratação sem comprometer a velocidade ou a funcionalidade

O melhor software de banco de dados de recrutamento

Uma boa contratação requer mais do que um local para armazenar currículos. Você precisa de ferramentas de recrutamento que o ajudem a manter tudo organizado, acompanhar o progresso e tomar decisões rápidas.

Aqui estão as melhores opções para ajudá-lo a fazer exatamente isso. 👇

1. ClickUp (ideal para acompanhamento e colaboração em todo o processo de contratação)

Você está alternando freneticamente entre 17 guias do navegador, tentando descobrir quais candidatos a designer de interface do usuário chegaram à fase final. Foi aquele com um portfólio impressionante, mas com conexão de vídeo instável, ou aquele que seu desenvolvedor líder elogiou naquela conversa por e-mail que você não consegue encontrar?

A reunião executiva de amanhã se aproxima e você não tem nada além de dados fragmentados. 📊

Conheça o ClickUp: seu centro de comando de contratações.

A solução ClickUp HR combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Use o ClickUp Tasks para dividir cada função em etapas rastreáveis e acionáveis

Comece criando seu fluxo de trabalho de contratação no ClickUp Tasks. Pense em cada função como uma tarefa, como “Gerente de Sucesso do Cliente – Costa Leste”, e crie subtarefas para cada etapa da contratação.

Designe recrutadores, defina prazos, anexe currículos ou portfólios e deixe comentários para contextualizar.

Em seguida, adicione os campos personalizados do ClickUp para transformar esse fluxo de trabalho em um verdadeiro banco de dados. Adicione campos como “Patrocínio de visto necessário”, “Sobreposição de fuso horário” ou “Período de aviso prévio preferencial”. Quando você estiver preenchendo cinco vagas ao mesmo tempo e precisar selecionar todos os candidatos abertos a trabalho temporário e disponíveis em duas semanas, não precisará procurar muito.

Para entender tudo rapidamente, alterne entre as visualizações do ClickUp. 👇🏼

Analise e compare informações de candidatos em grande escala usando a visualização de tabela do ClickUp

A visualização em quadro do ClickUp é perfeita quando você deseja arrastar os candidatos entre as etapas: selecionados, entrevistados e pré-selecionados. Enquanto isso, a visualização em tabela do ClickUp ajuda quando você está comparando itens como remuneração esperada, notas do recrutador ou etapa de contratação entre as funções.

Quando for hora de aprofundar, o ClickUp Docs mantém todo o contexto extra exatamente onde você precisa. Crie um documento para coletar avaliações escritas, notas de entrevistas ou resumos de feedback e, em seguida, vincule-o diretamente a uma tarefa.

Digamos que o gerente de contratação deixe um feedback detalhado após a rodada do painel. Você pode centralizar essas informações e marcar os recrutadores ou partes interessadas para mantê-los informados, sem precisar alternar entre ferramentas.

Além disso, há o ClickUp Automation e o AI Autopilot Agents, que lidam discretamente com o que você prefere não fazer.

Seja mais produtivo com os agentes de IA do ClickUp

Defina regras como: quando uma tarefa passar para “Entrevista final”, notifique o recrutador e adicione uma lista de verificação para as próximas etapas. Ou quando um candidato for marcado como “Rejeitado”, atribua automaticamente uma tarefa de e-mail de acompanhamento e mova a vaga de volta para “Aberta”. São coisas que geralmente escapam, mas agora não mais.

E se você preferir não começar do zero, use o modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp. Ele já vem configurado com etapas de contratação, modelos de tarefas e visualizações personalizadas para recrutamento.

Principais recursos do ClickUp

Controle as transferências entre as etapas de contratação: Configure Configure as dependências de tarefas do ClickUp para que ninguém pule a fila, como bloquear aprovações de ofertas até que todos os comentários das entrevistas sejam enviados

Marque e agrupe candidatos rapidamente: use as tags do ClickUp para organizar perfis por habilidade, tipo de função ou urgência. Tags como “desenvolvedor front-end” ou “indicação” ajudam a encontrar os candidatos certos mais rapidamente

Sincronize seu CRM para obter o contexto do candidato: conecte seu CRM à plataforma por meio das integrações do ClickUp para obter mensagens, interações anteriores e detalhes da fonte

Filtre seu pipeline pelo que é importante: Aplique filtros para restringir a visualização do banco de dados. Mostre apenas “vagas em aberto em Nova York” ou “candidatos na fase final”, sem precisar rolar a tela infinitamente

Acompanhe as métricas de contratação rapidamente: Crie Crie painéis ClickUp para monitorar o progresso dos candidatos, a disponibilidade dos recrutadores e os cronogramas específicos para cada função

Resuma os perfis dos candidatos: Deixe Deixe o ClickUp Brain analisar longos formulários de candidatura ou transcrições de entrevistas e extrair os pontos principais, como experiência, habilidades e sinais de alerta

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode levar algum tempo para se acostumar

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um revisor do G2 escreveu sobre o ClickUp:

Como qualquer sistema de gerenciamento de projetos, é necessário algum planejamento e configuração (para garantir que sua equipe o utilize da mesma forma em todos os níveis), mas, uma vez que você tenha suas necessidades básicas definidas, é muito fácil de usar e personalizar. Na verdade, uma das coisas que mais gostamos no ClickUp é o quanto ele é personalizável. Ele oferece um recurso de campos personalizados que permite criar quaisquer campos relevantes que funcionem melhor para sua equipe. Além disso, eles têm painéis que permitem criar relatórios filtrados por esses campos personalizados. É realmente ótimo!

Como qualquer sistema de gerenciamento de projetos, é necessário algum planejamento e configuração (para garantir que sua equipe o utilize da mesma forma em todos os níveis), mas, uma vez que você tenha suas necessidades básicas definidas, é muito fácil de usar e personalizar. Na verdade, uma das coisas que mais gostamos no ClickUp é o quanto ele é personalizável. Eles oferecem um recurso de campos personalizados que permite criar quaisquer campos relevantes que funcionem melhor para sua equipe. Além disso, eles têm painéis que permitem criar relatórios filtrados por esses campos personalizados. É realmente ótimo!

2. Workable (ideal para equipes que precisam de conformidade e relatórios)

via Workable

O Workable é como ter um especialista jurídico em recrutamento e um analista de dados na sua equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ele o orienta por fluxos de trabalho de contratação que são bloqueados para precisão jurídica, reunindo todos os detalhes dos candidatos com cuidado à medida que você avança da publicação da vaga até a contratação final. O fluxo muda perfeitamente para o painel de relatórios, uma interface nítida que exibe métricas de contratação em tempo real e dados de desempenho da equipe, prontos para você agir.

O sistema sincroniza-se com mais de 70 sites de emprego gratuitos e pagos para atrair talentos de todos os cantos e um portal de referência de funcionários que permite à sua equipe apresentar suas melhores escolhas.

Melhores recursos do Workable

Crie páginas de carreira com aparência profissional e que combinem com a estética da sua empresa

Acompanhe os candidatos por meio de pipelines de contratação personalizáveis que se adaptam aos fluxos de trabalho de recrutamento exclusivos de diferentes departamentos

Gere automaticamente documentação de conformidade abrangente para fins de auditoria, poupando à sua equipe jurídica inúmeras horas de revisão

Agende entrevistas de forma integrada em vários fusos horários com a sincronização inteligente do calendário

Limitações do Workable

Os usuários têm encontrado dificuldades com integrações de API e uploads de currículos

Não se integra a serviços populares de conferência virtual, como o Zoom, o que dificulta o agendamento e a realização de entrevistas

O Workable carece de funcionalidades robustas de CRM para recrutamento e opções de personalização

Preços acessíveis

Padrão: A partir de US$ 360/mês

Premier: A partir de US$ 599/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Workable

G2: 4,5/5 (mais de 445 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workable?

Veja o que uma avaliação da G2 disse sobre o Workable:

Meu ATS favorito até agora. Muito intuitivo, economiza muito tempo em treinamento e implementação. O sistema oferece alta flexibilidade para acomodar imprevistos na contratação. A equipe de suporte ao cliente também foi ótima. Eles responderam prontamente com informações úteis.

Meu ATS favorito até agora. Muito intuitivo, economiza muito tempo em treinamento e implementação. O sistema oferece alta flexibilidade para acomodar imprevistos na contratação. A equipe de suporte ao cliente também foi ótima. Eles responderam prontamente com informações úteis.

📖 Leia também: Como melhorar suas habilidades de recrutamento

3. Greenhouse (ideal para equipes em expansão com entrevistas estruturadas)

via Greenhouse

Quer eliminar o preconceito na contratação e, ao mesmo tempo, ampliar sua equipe? O Greenhouse se destaca nessa área. Esse software de banco de dados de recrutamento transforma os entrevistadores em profissionais de avaliação estruturados, com cartões de pontuação personalizados que se concentram nas habilidades, e não em intuições. Que abordagem inovadora!

Você perceberá como a experiência do candidato também é significativamente aprimorada — as comunicações automatizadas mantêm os candidatos informados sem que você precise fazer nada. E esqueça as transferências complicadas entre equipes; a interface colaborativa mantém todos, desde recrutadores até gerentes de contratação, em sintonia.

Melhores recursos do Greenhouse

Crie scorecards que padronizam as avaliações dos candidatos entre todos os entrevistadores, reduzindo o viés inconsciente na contratação

Implemente kits de entrevista estruturados que garantam que todos os candidatos respondam a perguntas consistentes, adaptadas aos requisitos específicos da função

Gere relatórios abrangentes sobre diversidade e inclusão que ajudam a identificar gargalos que afetam candidatos sub-representados

Acompanhe o desempenho da equipe de entrevistas com métricas que mostram quais entrevistadores fornecem o feedback mais detalhado e útil

Limitações do Greenhouse

O recurso de agendamento automático carece de regras, permitindo que os candidatos reservem todos os horários disponíveis sem margem de manobra

A função de pesquisa de candidatos no Greenhouse não é flexível, permitindo apenas pesquisas por nome, em vez de telefone ou e-mail

Preços da Greenhouse

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Greenhouse

G2: 4,4/5 (mais de 3.260 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 730 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Greenhouse?

Uma avaliação de usuário diz:

O Greenhouse torna a criação e a personalização de fluxos de trabalho de recrutamento incrivelmente fáceis. Posso adaptar etapas, e-mails e aprovações para corresponder exatamente ao nosso processo de contratação. A experiência do usuário é intuitiva e fica claro que a plataforma foi projetada com recrutadores e gerentes de contratação em mente. É flexível o suficiente para funcionar em tudo, desde funções de alto volume até pesquisas especializadas, e as ferramentas de relatórios nos ajudam a acompanhar de perto o progresso.

O Greenhouse torna a criação e a personalização de fluxos de trabalho de recrutamento incrivelmente fáceis. Posso adaptar etapas, e-mails e aprovações para corresponder exatamente ao nosso processo de contratação. A experiência do usuário é intuitiva e fica claro que a plataforma foi projetada pensando nos recrutadores e gerentes de contratação. É flexível o suficiente para funcionar em tudo, desde funções de alto volume até pesquisas especializadas, e as ferramentas de relatórios nos ajudam a acompanhar de perto o progresso.

🔍 Você sabia? De acordo com o LinkedIn, empresas com programas de mobilidade interna sólidos apresentam uma taxa de retenção de funcionários duas vezes maior em dois anos. Um banco de dados de recrutamento ajuda a rastrear habilidades internas e a encontrar as pessoas certas quando vagas são abertas.

4. Zoho Recruit (ideal para equipes preocupadas com o orçamento e que precisam de personalização)

via Zoho Recruit

O Zoho Recruit oferece funcionalidades impressionantes sem o preço elevado das soluções empresariais. A personalização é a pedra angular deste software de gestão de talentos, permitindo que as equipes adaptem o sistema às suas necessidades específicas, em vez de se conformarem com estruturas rígidas.

Precisa de campos para certificações obscuras ou avaliações específicas do setor? Feito. Pequenas equipes de recrutamento apreciam particularmente como a interface elimina cliques e telas desnecessários.

É claro que fazer parte do ecossistema Zoho significa facilidade, caso você já utilize outras ferramentas deles.

Melhores recursos do Zoho Recruit

Configure regras de automação complexas que acionam ações personalizadas com base no comportamento do candidato ou nas alterações do perfil

Crie campanhas de e-mail multitoque que estimulem o interesse de talentos passivos com conteúdo relevante ao longo de períodos prolongados

Acesse painéis analíticos abrangentes que visualizam métricas de contratação em diferentes departamentos, locais e canais de recrutamento

Implemente o kit de ferramentas integrado de conformidade com o GDPR para gerenciar as políticas de retenção de dados dos candidatos e o consentimento

Limitações do Zoho Recruit

Limita as avaliações de pré-seleção a 20 perguntas

Alguns usuários observaram dificuldades com integrações e falta de recursos avançados de automação

A interface parece desatualizada em comparação com plataformas de recrutamento mais recentes

Preços do Zoho Recruit

Para RHs corporativos

Gratuito

Padrão: US$ 30/mês por usuário

Empresa: US$ 60/mês por usuário

Para agências de recrutamento

Gratuito

Padrão: US$ 30/mês por usuário

Profissional: US$ 60/mês por usuário

Empresa: $90/mês por uso

Avaliações e comentários do Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (mais de 1.770 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.015 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Recruit?

Aqui está a opinião de um avaliador do G2 sobre essa ferramenta:

Ele possui recursos avançados, como ações de fluxo de trabalho automatizadas personalizáveis, configurações de análise de currículos, e quase todas as ações podem ser modeladas para facilitar o envolvimento e as notificações. O preço também é muito razoável e flexível para nossa velocidade de contratação. Tendo implementado várias outras opções de ATS no passado, estou muito satisfeito por termos escolhido o Zoho para o nosso próximo ATS. O suporte também tem sido excelente e recebo verificações proativas contínuas da equipe de desenvolvimento de negócios.

Ele possui recursos avançados, como ações de fluxo de trabalho automatizadas personalizáveis, configurações de análise de currículos, e quase todas as ações podem ser modeladas para facilitar o envolvimento e as notificações. O preço também é muito razoável e flexível para nossa velocidade de contratação. Tendo implementado várias outras opções de ATS no passado, estou muito satisfeito por termos escolhido o Zoho para o nosso próximo ATS. O suporte também tem sido excelente e recebo verificações proativas contínuas da equipe de desenvolvimento de negócios.

💡 Dica profissional: sempre que perder um candidato forte devido a questões de tempo ou orçamento, identifique-o claramente e escreva uma breve nota interna explicando por que ele era a melhor escolha. Da próxima vez que surgir uma vaga semelhante, você já terá um candidato promissor.

5. Recruit CRM (ideal para agências focadas em relacionamentos com clientes)

via Recruit CRM

O Recruit CRM centra-se numa abordagem dupla, dando igual importância às fontes de talentos e ao envolvimento dos clientes. As sequências de e-mails mantêm os candidatos e os clientes informados sem intervenção manual.

A interface intuitiva de arrastar e soltar acelera a adoção, especialmente para equipes que estão fazendo a transição de planilhas. A correspondência de candidatos com tecnologia de IA sugere os melhores talentos para vagas em aberto, reduzindo o tempo que os recrutadores gastam vasculhando bancos de dados.

Além disso, as opções de marca branca permitem que as agências mantenham a consistência da marca ao compartilhar perfis de candidatos com os clientes.

Melhores recursos do Recruit CRM

Crie perfis de candidatos com a marca da sua agência e pacotes de inscrição que mostrem os padrões profissionais da sua agência aos clientes

Gerencie pedidos de emprego por meio de fluxos de trabalho personalizáveis que se alinham à abordagem exclusiva de atendimento ao cliente da sua agência

Crie sequências automatizadas de e-mails que cultivam simultaneamente o relacionamento com os candidatos e com os clientes

Acesse análises de colocação profissional que destacam quais recrutadores, setores e tipos de clientes geram mais receita

Limitações do Recruit CRM

Recursos limitados em nível empresarial em comparação com sistemas maiores de rastreamento de candidatos (ATS)

Seus recursos de relatórios carecem de algumas opções avançadas de personalização

A sincronização do calendário ocasionalmente apresenta atrasos com alguns provedores

A funcionalidade de pesquisa funciona melhor com dados estruturados do que com dados não estruturados dos funcionários

Preços do Recruit CRM

Pro: US$ 100/mês por usuário

Negócios: US$ 150/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Recruit CRM

G2: 4,8/5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 435 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Recruit CRM?

Uma avaliação de usuário diz:

Ótima funcionalidade a um preço realmente razoável. Além disso, há uma opção de contrato mensal renovável, o que é revigorante quando todos os outros parecem querer um compromisso de 12 meses. Desde que estou com o RecruitCRM, o desenvolvimento tem sido enorme e os novos recursos não param de surgir. Eles claramente têm um impulso para a melhoria contínua, o que é necessário nesta era de IA. O suporte ao cliente também é excelente, as dúvidas são respondidas com muita eficiência e meu gerente de conta está sempre disposto a atender uma ligação quando necessário. Está se tornando rapidamente um serviço completo, reduzindo a necessidade de uma enorme pilha de tecnologia, agora incluindo alcance multicanal, integrações de mensagens do LinkedIn, chamadas telefônicas, enriquecimento de dados etc.

Ótima funcionalidade a um preço realmente razoável. Além disso, há uma opção de contrato mensal renovável, o que é revigorante quando todos os outros parecem querer um compromisso de 12 meses. Desde que estou com o RecruitCRM, o desenvolvimento tem sido enorme e os novos recursos não param de surgir. Eles claramente têm um impulso para a melhoria contínua, o que é necessário nesta era de IA. O suporte ao cliente também é excelente, as dúvidas são respondidas com muita eficiência e meu gerente de conta está sempre disposto a atender uma ligação quando necessário. Está se tornando rapidamente um serviço completo, reduzindo a necessidade de uma enorme pilha de tecnologia, agora incluindo alcance multicanal, integrações de mensagens do LinkedIn, chamadas telefônicas, enriquecimento de dados etc.

via Manatal

O Manatal se destaca por seus poderosos recursos de correspondência por IA, que conectam com precisão candidatos qualificados às funções adequadas. O software de banco de dados de recrutamento analisa palavras-chave, informações contextuais, habilidades, relacionamentos e até mesmo padrões de progressão na carreira.

Para organizações que operam globalmente, esta ferramenta de IA para recrutamento oferece suporte multilíngue ao trabalhar em diferentes regiões. Suas ferramentas de colaboração integradas facilitam a transferência de tarefas entre os membros da equipe durante todo o processo de contratação.

Principais recursos do Manatal

Enriqueça automaticamente os perfis dos candidatos com informações relevantes das redes sociais extraídas de perfis profissionais públicos

Colabore entre equipes de recrutamento com sistemas integrados de comentários, marcações e notificações que mantêm o ritmo do processo

Implemente diferentes canais de recrutamento para vários cargos ou departamentos com etapas e requisitos exclusivos

Crie e envie cartas de oferta usando modelos personalizáveis de RH para acompanhar a aceitação e facilitar a integração

Limitações do Manatal

As opções de personalização para fluxos de trabalho e processos são limitadas

As ações em massa carecem de alguns recursos de eficiência para processos de recrutamento de alto volume

A barra de pesquisa não permite que os usuários localizem candidatos arquivados sem primeiro desarquivá-los, adicionando etapas extras ao processo

Preços do Manatal

Profissional: US$ 19/mês por usuário

Empresa: $39/mês por usuário

Plano personalizado: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Manatal

G2: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 135 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Manatal?

Um revisor da Capterra afirma:

Ótimos recursos em geral. Facilita muito a busca de candidatos pelo LinkedIn e, por meio de nosso banco de candidatos mútuo, meus colegas e eu podemos realmente aproveitar nossos candidatos anteriores. É super fácil mover os candidatos e manter tudo organizado.

Ótimos recursos em geral. Facilita muito a busca por candidatos através do LinkedIn e, através do nosso banco de candidatos mútuo, eu e meus colegas podemos realmente aproveitar nossos candidatos anteriores. É super fácil mover os candidatos e manter tudo organizado.

💡 Dica profissional: Divida o feedback em categorias repetíveis, como “adequação técnica”, “alinhamento cultural” e “estilo de comunicação”. Com o tempo, você identificará padrões nas preferências da equipe e fechará ciclos de contratação mais rapidamente.

7. Fetcher (ideal para automação proativa de recrutamento)

via Fetcher

O Fetcher AI ajuda você a encontrar candidatos por meio de uma pesquisa inteligente que se adapta às preferências dos recrutadores. Você pode enviar sequências de e-mails personalizados para várias pessoas ao mesmo tempo, com um tom natural.

A extensão do Chrome permite adicionar candidatos promissores do LinkedIn ou de outros sites diretamente ao seu pipeline do Fetcher com um único clique.

Além disso, as equipes podem trabalhar juntas sem entrar em contato com as mesmas pessoas duas vezes. O painel mostra como os candidatos realmente interagem com sua divulgação, não apenas números básicos. Isso funciona bem para cargos técnicos e especializados, nos quais pessoas qualificadas normalmente não usam sites de emprego padrão

Melhores recursos do Fetcher

Acompanhe métricas de engajamento, incluindo taxas de abertura, taxas de resposta e porcentagens de conversão em entrevistas em todas as campanhas

Refine os parâmetros de pesquisa com base em dados de desempenho que mostram quais perfis de candidatos geram o maior engajamento

Acesse seu pipeline de recrutamento de qualquer lugar com um aplicativo móvel para gerenciamento de candidatos em qualquer lugar

Agende entrevistas diretamente por meio da integração bidirecional do calendário, que mostra a disponibilidade em tempo real dos candidatos

Limitações do Fetcher

Focadas principalmente no recrutamento externo, com menos recursos de gerenciamento de candidaturas internas

Alguns usuários relataram que a IA no recrutamento pode selecionar candidatos que não atendem totalmente aos requisitos específicos de habilidades ou experiência

Seu ecossistema de integração ainda está em desenvolvimento em comparação com plataformas ATS estabelecidas

Preços do Fetcher

Crescimento: $499/mês

Amplify: US$ 849/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Fetcher

G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fetcher?

Aqui está uma avaliação do G2 deixada para este software de banco de dados de recrutamento:

O Fetcher elimina o trabalho de procurar candidatos. A equipe deles faz um ótimo trabalho ao levar em consideração o feedback que você dá sobre as pesquisas e realmente personalizar a pesquisa. Fizemos várias contratações por meio do Fetcher e, como recrutador, isso facilitou muito a minha vida! O sistema deles se integra facilmente ao Chrome e ao nosso ATS!

O Fetcher elimina o trabalho de procurar candidatos. A equipe deles faz um ótimo trabalho ao analisar o feedback que você dá sobre as pesquisas e realmente personalizar a pesquisa. Fizemos várias contratações por meio do Fetcher e, como recrutador, isso facilitou muito a minha vida! O sistema deles se integra facilmente ao Chrome e ao nosso ATS!

8. SeekOut (ideal para descobrir talentos ocultos em áreas de nicho)

via SeekOut

O SeekOut reúne informações de várias fontes, como perfis públicos, pesquisas acadêmicas, patentes e sites especializados, para criar perfis detalhados dos candidatos.

Se você estiver contratando engenheiros ou profissionais técnicos, apreciará a possibilidade de pesquisar especificamente por linguagens de programação, estruturas e contribuições técnicas reais que os candidatos tenham feito.

E, ao contrário dos bancos de dados com informações desatualizadas, o SeekOut atualiza continuamente os perfis dos candidatos, para que você sempre trabalhe com informações atuais, em vez de credenciais desatualizadas

Melhores recursos do SeekOut

Filtre os candidatos usando operadores de pesquisa booleana avançados combinados com processamento de linguagem natural para obter resultados mais precisos

Analise os pools de talentos relevantes por meio de insights de diversidade que ajudam a criar listas de candidatos mais representativas

Exporte perfis completos dos candidatos, com realizações verificadas e informações de contato

Insira sua descrição de cargo e deixe que o SeekOut encontre os candidatos mais relevantes com base em habilidades, experiência e objetivos de recrutamento

Limitações do SeekOut

Ele impõe um limite ao número de créditos de contato que os usuários podem utilizar, e esses créditos não são transferidos para períodos subsequentes

Os usuários relataram que os números de telefone e e-mails fornecidos costumam estar incorretos

Preços do SeekOut

Preços personalizados

Avaliações e comentários da SeekOut

G2: 4,5/5 (mais de 755 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 185 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SeekOut?

Uma avaliação de usuário diz:

Minha parte favorita do Seekout é a capacidade de encontrar candidatos diversificados. Trabalhando na área de tecnologia, a proporção entre mulheres e homens no mercado de trabalho é geralmente de 1 para 2, o que torna mais difícil encontrar talentos diversificados. Com uma ferramenta como o Seekout, você pode encontrar os melhores candidatos diversificados rapidamente! Também gosto muito da precisão dos recursos de pesquisa. Acho que é melhor do que o padrão do setor, o Linkedin.

Minha parte favorita do Seekout é a capacidade de encontrar candidatos diversificados. Trabalhando na área de tecnologia, a proporção entre mulheres e homens no mercado de trabalho é geralmente de 1 para 2, o que torna mais difícil encontrar talentos diversificados. Com uma ferramenta como o Seekout, você pode encontrar os melhores candidatos diversificados rapidamente! Também gosto muito da precisão dos recursos de pesquisa. Acho que é melhor do que o padrão do setor, o Linkedin.

🧠 Curiosidade: Em 1901, a National Cash Register Company formou a primeira equipe dedicada a RH após uma grande greve. Qual era o trabalho deles? Lidar com as reclamações dos funcionários, melhorar o moral e manter a paz. Basicamente, o que hoje chamamos de “operações de pessoal”

9. JobAdder (ideal para eficiência no fluxo de trabalho de recrutamento)

via JobAdder

O JobAdder torna seu processo de recrutamento mais ágil com uma interface cuidadosamente projetada que acompanha o fluxo de trabalho diário dos recrutadores. Você perceberá imediatamente que ele elimina cliques e telas desnecessários que desperdiçam seu tempo.

A plataforma economiza horas de trabalho com recursos práticos, como o tratamento de vários candidatos ao mesmo tempo, o acesso a modelos de integração prontos para uso e a configuração de acompanhamentos automatizados que mantêm as coisas em andamento sem a sua atenção constante.

O JobAdder é abrangente o suficiente para lidar com fluxos de trabalho de recrutamento complexos, mas intuitivo o suficiente para que novos membros da equipe possam aprendê-lo rapidamente

Melhores recursos do JobAdder

Conduza os candidatos pelas etapas de contratação com ações de um clique que acionam notificações apropriadas e as próximas etapas

Acesse funcionalidades móveis abrangentes que mantêm a paridade de recursos com a experiência em computadores

Integre-se a mais de 200 ferramentas de terceiros, incluindo sites de emprego, provedores de avaliação e sistemas de integração

Desenvolva relatórios de gestão de desempenho e eficiência que identifiquem gargalos e celebrem as conquistas da equipe

Limitações do JobAdder

As opções de personalização são menos abrangentes do que algumas concorrentes de nível empresarial com criadores de páginas de carreiras

As integrações da plataforma, especialmente com o LinkedIn e o Google Workspace, foram consideradas pouco confiáveis ou desatualizadas

Os modelos de e-mail carecem de algumas opções avançadas de formatação

Preços do JobAdder

Preços personalizados

Avaliações e comentários do JobAdder

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 155 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o JobAdder?

Uma avaliação de usuário diz:

Uso o JobAdder há mais de seis anos – e ele só fica cada vez melhor. Desde o primeiro dia, fiquei impressionado com o software e com a equipe por trás dele. A plataforma continua evoluindo com atualizações significativas que realmente melhoram a funcionalidade e a experiência do usuário. O tempo de resposta do suporte técnico é excelente – rápido, eficiente e sempre útil. Como alguém que administra uma empresa de recrutamento há anos, considero o JobAdder uma solução poderosa e escalável, adequada tanto para agências boutique quanto para operações maiores. Não hesitaria em recomendá-lo. Um produto de classe mundial apoiado por uma equipe excepcional.

Uso o JobAdder há mais de seis anos – e ele só fica cada vez melhor. Desde o primeiro dia, fiquei impressionado com o software e com a equipe por trás dele. A plataforma continua evoluindo com atualizações significativas que realmente melhoram a funcionalidade e a experiência do usuário. O tempo de resposta do suporte técnico é excelente – rápido, eficiente e sempre útil. Como alguém que administra uma empresa de recrutamento há anos, considero o JobAdder uma solução poderosa e escalável, adequada tanto para agências boutique quanto para operações maiores. Não hesitaria em recomendá-lo. Um produto de classe mundial apoiado por uma equipe excepcional.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de recrutamento para recrutadores

10. Gem (Ideal para cultivar relacionamentos com talentos)

via Gem

A Gem concentra-se num aspeto frequentemente negligenciado do recrutamento: manter relações com candidatos passivos durante longos períodos. Destaca-se na criação de campanhas de recrutamento personalizadas que mantêm os talentos envolvidos até surgir a oportunidade certa.

A análise de marketing de recrutamento fornece visibilidade clara sobre quais mensagens e abordagens geram as maiores taxas de engajamento. A plataforma cria um banco de dados unificado de candidatos que preserva todas as interações ao longo do tempo, criando uma memória institucional mesmo com a rotatividade de recrutadores.

Principais recursos do Gem

Capture candidatos diretamente do LinkedIn e de outras plataformas com uma extensão do navegador que preserva todos os dados relevantes

Coordene as atividades da equipe com visibilidade de todos os pontos de contato dos candidatos, evitando contatos duplicados ou comunicações perdidas

Acesse análises de pipeline que mostram as taxas de conversão em cada etapa do recrutamento em diferentes grupos demográficos

Limitações da Gem

O foco principal é a procura e o desenvolvimento de talentos, e não oferece modelos ATS

Alguns usuários consideram a interface do Gem desatualizada ou confusa

Requer integração com um ATS para gerenciamento completo do ciclo de recrutamento

Preços Gem

Startups: US$ 300/mês

Crescimento: Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Gem

G2: 4,8/5 (mais de 220 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gem?

Aqui está a opinião de um revisor do G2 sobre este software de banco de dados de recrutamento:

Os produtos de sourcing e análise de dados da Gem são muito fáceis de usar – podemos colocar os novos contratados em operação em um ou dois dias, sem precisar recorrer a uma equipe de análise externa para obter dados e métricas importantes. Eles também são ótimos em receber feedback e fazer melhorias em seus produtos rapidamente!

Os produtos de sourcing e análise de dados da Gem são muito fáceis de usar – podemos colocar os novos contratados em operação em um ou dois dias, sem precisar recorrer a uma equipe de análise externa para obter dados e métricas importantes. Eles também são ótimos em receber feedback e fazer melhorias em seus produtos rapidamente!

💡 Dica profissional: acompanhe os motivos pelos quais os candidatos aceitam ou rejeitam ofertas. Além da remuneração e do cargo, eles estão ingressando em empresas menores em busca de autonomia? Estão escolhendo funções híbridas ou remotas, por exemplo? Registre esses detalhes como insights pesquisáveis em seu software de banco de dados de recrutamento — isso ajuda a refinar as mensagens da proposta de valor do funcionário (EVP) e o escopo das funções.

Controle seu fluxo de contratação com o ClickUp

Cada software de banco de dados de recrutamento desta lista resolve uma parte específica do quebra-cabeça da contratação.

Algumas se concentram na divulgação, outras se destacam na conformidade ou na análise de pipeline. Mas se o seu objetivo é gerenciar todo o processo de contratação, sem trocar de ferramenta ou perder o contexto, o ClickUp se destaca.

O ClickUp combina acompanhamento de candidatos, fluxos de trabalho baseados em funções, colaboração entre recrutadores e painéis em tempo real em um único espaço de trabalho personalizável.

Elas mantêm seu processo eficiente e escalável, desde a marcação de candidatos até a automatização de acompanhamentos. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados para cada função, vincular feedback diretamente às tarefas e usar visualizações filtradas para se concentrar apenas no que é importante no momento.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes

Que bancos de dados os recrutadores utilizam?

Os recrutadores costumam usar bancos de dados como Sistemas de Rastreamento de Candidatos (ATS), sites de emprego (como LinkedIn, Indeed, Monster) e bancos de talentos internos para armazenar e gerenciar informações dos candidatos. Alguns também usam bancos de dados de recrutamento especializados ou ferramentas de CRM (Customer Relationship Management) personalizadas para aquisição de talentos.

Qual é o melhor software para recrutamento?

O melhor software de recrutamento depende das necessidades da sua organização, mas as opções mais populares incluem Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS e BambooHR. Essas plataformas oferecem recursos como acompanhamento de candidatos, agendamento de entrevistas e comunicação com candidatos para otimizar o processo de contratação.

O ATS é um banco de dados?

Sim, um Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS) também funciona como um banco de dados de recrutamento. Ele armazena currículos de candidatos, detalhes de inscrições, histórico de comunicação e outras informações relevantes, facilitando para os recrutadores pesquisar, filtrar e gerenciar candidatos.

O que é um ATS em comparação com um CRM?

Um ATS (Sistema de Rastreamento de Candidatos) é projetado para gerenciar candidaturas a vagas e otimizar o processo de contratação, com foco no rastreamento de candidatos através de várias etapas de recrutamento. Um CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) em recrutamento, frequentemente chamado de CRM de Recrutamento, é usado para construir e cultivar relacionamentos com candidatos em potencial, mesmo que eles não estejam se candidatando ativamente a vagas. Enquanto o ATS é orientado por processos, o CRM é orientado por relacionamentos.